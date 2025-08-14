നിമിഷപ്രിയുടെ മോചനം: ഹർജി സുപ്രീം കോടതി എട്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി
യെമനിൽ വധശിക്ഷക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട് ജയിലിൽ കഴിയുന്ന നിമിഷപ്രിയയുടെ മോചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജി എട്ട് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പരിഗണിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി മാറ്റി. അടിയന്തര സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ വീണ്ടും പരാമർശിക്കാനും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വധശിക്ഷ തീയതി മാറ്റിയ കാര്യം നിമിഷപ്രിയക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ അറിയിച്ചു
നിമിഷപ്രിയയുടെ മോചനത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഹർജി. നിമിഷപ്രിയയുടെ മോചനശ്രമത്തിനായി യെമനിലേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന ആക്ഷൻ കൗൺസിലിന്റെ അപേക്ഷ നേരത്തെ കേന്ദ്രം തള്ളിയിരുന്നു. സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ യാത്രക്ക് അനുമതി നൽകാനാകില്ലെന്നായിരുന്നു വിശദീകരണം
അതേസമയം നിമിഷപ്രിയയുടെ വധശിക്ഷ എത്രയും വേഗം നടപ്പാക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിലുറച്ച് നിൽക്കുകയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട തലാലിന്റെ സഹോദരൻ അബ്ദുൽ ഫത്താ മെഹ്ദി. വധശി്ഷ നടപ്പാക്കാൻ പുതിയ തീയതി ആവശ്യപ്പെട്ട് അറ്റോർണി ജനറലിനെ കണ്ടതായും മെഹ്ദി അടുത്തിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു.