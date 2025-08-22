നിമിഷപ്രിയയുടെ വധശിക്ഷ 24നോ 25നോ നടക്കും, മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത നൽകരുത്; ഹർജിയുമായി കെഎ പോൾ
നിമിഷപ്രിയ കേസിൽ വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ വിലക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റും ഗ്ലോബൽ പീസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് സ്ഥാപകനുമായ ഡോ. കെഎ പോൾ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഈ മാസം 24നോ 25നോ നിമിഷപ്രിയയുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുമെന്നും മൂന്ന് ദിവസം ഇതുസംബന്ധിച്ച വാർത്ത നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ വിലക്കണമെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു
വാട്സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈
നിമിഷപ്രിയ പറഞ്ഞിട്ടാണ് താൻ കോടതിയിൽ എത്തിയതെന്നും പോൾ അവകാശപ്പെട്ടു. ഹർജിയിൽ അറ്റോർണി ജനറലിന് സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു. ഹർജി തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കാമെന്ന് കോടതി അറിയിച്ചു. നേരത്തെ തന്റെ ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായി നിമിഷപ്രിയ ഉടൻ മോചിതയാകുമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടയാളാണ് ഡോ. കെ എ പോൾ.
നിമിഷപ്രിയയുടെ മോചനത്തിന് പണം പിരിക്കാനുള്ള ശ്രമവുമായി ഇയാൾ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും പങ്കുവെച്ചാണ് 8.3 കോടി രൂപ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഇയാളുടെ പ്രചാരണം. എന്നാൽ ഇത് വ്യാജമാണെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു.