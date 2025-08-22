DubaiGulf

ദുബായ് മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഇനി വഴി തെറ്റില്ല; സൈനേജുകളിൽ സമഗ്രമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ആർടിഎ

ദുബായ്: ദുബായ് മെട്രോയിൽ യാത്രക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വഴി കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിനായി റോഡ്‌സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് അതോറിറ്റി (ആർടിഎ) സമഗ്രമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. റെഡ്, ഗ്രീൻ ലൈനുകളിലെ എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളിലും പുതിയ സൈനേജുകൾ സ്ഥാപിച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

യാത്രക്കാരുടെ യാത്ര കൂടുതൽ സുഗമമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്. ഏകദേശം 11,000 മണിക്കൂർ സമയമെടുത്താണ് 9,000-ത്തോളം സൂചനാ ബോർഡുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചത്.

 

പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇതാ:

* പുറത്തേക്കുള്ള വഴികൾ: സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള വഴികൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന സൈനേജുകൾ ഇപ്പോൾ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വഴി എളുപ്പത്തിൽ പുറത്തേക്കുള്ള കവാടങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കും.

* ദിശാസൂചകങ്ങൾ: ശരിയായ ട്രെയിൻ ലൈനുകളിലേക്ക് യാത്രക്കാരെ നയിക്കുന്നതിനായി പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ദിശാസൂചനകളും ഫ്ലോർ സ്റ്റിക്കറുകളും പുതുക്കി.

* ക്യാബിനുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ എളുപ്പം: വനിതകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമുള്ള ക്യാബിനുകളും ഗോൾഡ് ക്ലാസ് ക്യാബിനുകളും കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി പിങ്ക്, ഗോൾഡ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചു.

* പൊതുമര്യാദകൾ: പൊതുഗതാഗതം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ യാത്രക്കാർ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളെക്കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ സ്റ്റേഷനുകളിലുടനീളം സ്റ്റിക്കറുകളായി പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

* വിവരങ്ങൾ കൂടുതൽ ലഭ്യമാകും: ഈ മാറ്റങ്ങൾ ആർടിഎയുടെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, ട്രെയിനുകളിലെ ശബ്ദ അറിയിപ്പുകൾ, പ്ലാറ്റ്‌ഫോം അറിയിപ്പുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ എല്ലാ വിവര വിതരണ ചാനലുകളിലും ലഭ്യമാക്കും.

ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ദുബായ് മെട്രോയിലെ യാത്ര കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദവും വേഗത്തിലാക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

 

