നോയിഡ സ്ത്രീധന മരണം: ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതിയുടെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ്; നിക്കിയുടെ കുടുംബവും പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് ആരോപണം
നോയിഡയിലെ സ്ത്രീധന കൊലപാതകത്തിൽ നിക്കി ഭാട്ടിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ആരോപണവുമായി അവരുടെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് രംഗത്ത്. നിക്കിയുടെ ഭർത്താവ് വിപിൻ ഭാട്ടിയും കുടുംബവും ചേർന്ന് നിക്കിയെ തീ കൊളുത്തി കൊന്നുവെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ ഉയർന്ന ആരോപണം. എന്നാൽ, നിക്കിയുടെ കുടുംബം തന്നെ തന്നോട് സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെട്ടും പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നും വിപിൻ ഭാട്ടിയുടെ സഹോദരന്റെ ഭാര്യ കൂടിയായ മീനാക്ഷി ആരോപിക്കുന്നു. നിക്കിയുടെ സഹോദരൻ റോഹിത്തിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് മീനാക്ഷി.
നിക്കിയുടെ സഹോദരനും അച്ഛനും തന്നോട് സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെട്ട് നിരന്തരം ഉപദ്രവിച്ചതായി മീനാക്ഷി ആരോപിച്ചു. തന്റെ വീട്ടുകാർ കല്യാണ സമയത്ത് കാറും സ്വർണവും നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് ഒരു സ്കോർപിയോ കാർ ആവശ്യപ്പെട്ട് അവർ തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. നിക്കിയുടെ ഭർത്താവായ വിപിനും കുടുംബവും നല്ലവരാണെന്നും അവർക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നും മീനാക്ഷി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എന്നാൽ, മീനാക്ഷിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് നിക്കിയുടെ കുടുംബം രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് കേസുകളും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലെന്നും തങ്ങളുടെ മകനാണ് അവളെ ഉപദ്രവിച്ചതെന്നും നിക്കിയുടെ അച്ഛൻ പറയുന്നു. നിക്കിയുടെ സഹോദരൻ ഭാര്യയെ ഒരിക്കലും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അവർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കേസിൽ പുതിയ വഴിത്തിരിവായ ഈ ആരോപണങ്ങൾ പോലീസ് ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. നിക്കിയുടെ ഭർത്താവിനെയും കുടുംബത്തെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വരുന്നത്.