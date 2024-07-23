അച്ചായന്റെ സ്വന്തം ആമി ❤️❤️: ഭാഗം 25
രചന: രഞ്ജു ഉല്ലാസ്
ആമി, ഇന്ന് ഇവിടെ എന്റെ രണ്ടു മൂന്നു ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്, മിക്കവാറും വീക്കെൻഡ്ഇൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്നത് ആണ്, നിങ്ങള് വന്നേ പിന്നെ ഈ പരിപാടി നിറുത്തി വെച്ചത് ആയിരുന്നു.ഇന്ന് ആണെങ്കിൽ അവന്മാര് പക്ഷെ സമ്മതിക്കുന്നില്ലന്നേ,
വെള്ളമടി പാർട്ടി ആണോ ഇച്ചായൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ മിഴികൾ അല്പം ചെറുതായി..
ആഹ്... ചെറുതായിട്ട്...
എപ്പോ കഴിയും,,,
അതൊക്കെ അവന്മാരുടെ പാട്ടും കൂത്തും തീരുന്നത് എപ്പോളാണോ അന്നേരം...
ഹ്മ്മ്.....
ആമി ഒന്ന് മൂളി.
നീയേ എന്റെ റൂമില് കിടന്നോ കേട്ടോ, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി മുകളിൽ ആണ് കൂടുന്നത്.
മ്മ്....
പെണ്ണിന് അത് അത്രക്ക് പിടിച്ചില്ലെന്ന് അവനു മനസിലായി..
പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാ,,,,
ആ കുര്യൻ ആണെങ്കിൽ വന്നേ തീരു എന്ന് പറഞ്ഞു ആകെ ബഹളം ആണ്, പിന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ മേലാത്ത അവസ്ഥയായി പോയി.. തനിക്ക് കൂട്ടുകാരായിട്ട് ഇവരൊക്കെ ഒള്ളു.. ഈ പെൺകൊച്ചു ഒക്കെ പൊടീം തട്ടി പോയാലും എന്നതെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാല് ഓടിവരാൻ ഈ കുര്യൻ ആരിക്കും മുന്നില്...
ഓർത്തു കൊണ്ട് അവൻ കാലിട്ട് ഇളക്കി അങ്ങനെ ഇരുന്നു..
അതേയ് ഇച്ചായാ ..... ഇനി രാത്രിയിലേക്ക് അത്താഴം വല്ലതും വേണോ...ഇടയ്ക്ക് ആമി അവനോട് വന്നു ചോദിച്ചു
വേണ്ട കൊച്ചേ...ഞങ്ങള് ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങട് കൂടും...നീ എന്നതെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ.
മ്മ്.....
അപ്പോഴേയ്ക്കും ഒന്ന് രണ്ടു വണ്ടികൾ വന്നു നിൽക്കുന്നതും ആരുടെയൊക്കെയോ ഉറക്കെ ഉള്ള സംസാരവും, ചിരിയും ഒക്കെ അവൾ കേട്ടു..
ആഹ് അച്ചായമാരു എത്തിന്ന് തോന്നുന്നു...ആമി, നീ റൂമിലേക്ക്പോയ്ക്കോ... അവര് പോയി കഴിഞ്ഞു വെളിയിൽ ഇറങ്ങാവൊള്ളൂ, നിനക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടോ.....
ഇല്ല.....
കാളിംഗ് ബെൽ ശബ്ധിച്ചതും ആമി പെട്ടന്ന് തന്നെ ഡെന്നിസിന്റെ റൂമിലേക്ക് കയറി വാതിൽ അടച്ചു കുറ്റി ഇട്ടു.
ആമി കിടന്ന റൂമും ഡെന്നിസ് വെളിയിൽ നിന്നു പൂട്ടി.
"ഡെന്നിച്ചാ... നിന്റെ പെങ്ങടെ കൊച്ചു പോയല്ലോ അല്ലേടാ"
ടോണി ആണ്.
"ആഹ്... പോയെട.. അതുകൊണ്ട് അല്ലേ, ഞാൻ ഇത്ര ദിവസോം നിങ്ങളെ അടുപ്പിക്കാഞ്ഞത്."
"സമാധാനം ആയിട്ട് രണ്ട് എണ്ണം അടിക്കാല്ലോന്ന് ഓർത്തു വന്നേ...അവിടെ ജെസ്സി ടെ അമ്മ വന്നിട്ട് ആഴ്ച മൂന്നു കഴിഞ്ഞു, ഇടം വലം തിരിഞ്ഞാല് തള്ളയ്ക്ക് മുടിഞ്ഞ സംശയം.. പിന്നെ കുശു കുശുപ്പ് ആണ് ഇരുന്ന് രണ്ടും കൂടെ... എനിക്ക് ആണെങ്കിൽ വിറഞ്ഞു കയറും "
അവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് കൊണ്ട് ആണ് കുര്യൻ കയറി വന്നത്.
എടാ... ഇവിടെ ആകെമാനം ഒരു വൃത്തിയും വെടിപ്പും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, പുതിയ സെർവെൻറ്സ് ആരെങ്കിലും വന്നോ"
"ഇല്ലടാ കുര്യാ.. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അല്ലേ ഒള്ളു, അതുകൊണ്ട് എല്ലാം നീറ്റ് ആയി കിടക്കുന്നത്,പിന്നെ ഹരിടെ അമ്മ വന്നു അത്യാവശ്യ കുക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ട് പോകു.ഇനി ആണെങ്കിൽ ചേച്ചി, അടിച്ചു വാരി ഇട്ടിട്ട് പോയെ...."
"ആഹ് അതിന്റെ അറിയാൻ ഉണ്ടെടാ, മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ഉഷാറായി...."
ടോണി പറഞ്ഞതും ഡെന്നിസും അവിടെ ആകമാനം ഒന്ന് നോക്കി.
ശരിയാണ്, പെണ്ണ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാം ഒതുക്കി പെറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
കുര്യനും ടോണിയും മനുവും... പിന്നെ ഡെന്നിസും...
നാല് പേരും കൂടിയാണ് പലപ്പോഴും കൂടുന്നത്.
അവർക്ക് എല്ലാം കുടുംബം ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഡെന്നിസിന്റെ വീട്ടിൽ ആണ് പലപ്പോളും സഭ ചേരുന്നത് എന്ന് മാത്രം.
മനു ആണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്നു കുറച്ചു തണുത്ത വെള്ളം എടുത്തു കുടിച്ചു കൊണ്ട് അടുക്കള വശത്തു കൂടി പിന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങി.
എടാ മനുവേ, ഇങ്ങു വന്നേട
ആഹ് കുര്യാ, ധാ വരുന്നു...
മനു പെട്ടന്ന് അകത്തേക്ക് കയറി ചെന്നു.
അപ്പോൾ അവന്റെ നെറ്റി ചുളിഞ്ഞത് കണ്ടത് ഡെന്നിസ് മാത്രം ആയിരുന്നു.
കാരണം മനസിലാക്കിയ ഡെന്നിസ് ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ എഴുന്നേറ്റു പിൻ വശത്തെ വാതിൽ തുറന്ന് ഇറങ്ങി.
അവിടെ അഴയിൽ വിരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നാ ആമിയുടെ ഡ്രസും ഇന്നറും..
എല്ലാം കൂടി വേഗം എടുത്തു മാറ്റി യിട്ട് ഡെന്നിസ് ബ്രൂട്ടസ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു.
എടാ ഡെന്നിച്ചാ, നേരം എട്ടു മണി ആവാറായി, ഇനി ചിക്കൻ ഒക്കെ ഗ്രിൽഡ് ചെയ്ത് പോവാൻ നിന്നാല് ജെസ്സി എന്നെ കൊന്നു കൊല വിളിക്കും കേട്ടോ..
ടോണിയാണ്.
"അപ്പൊ പിന്നെ എന്നാ ചെയ്യാനാ, ടച്ചിങ്സ് വേണ്ടേ.."
ഡെന്നിസിനു സംശയം ആയി.
"രണ്ടു ഓംപ്ലേറ്റ് അടിയ്ക്കാം, പിന്നെ അച്ചാറും കൂട്ടി ഇന്ന് തൃപ്തിപ്പെടാം... മീൻ കറി വെല്ലോം ഉണ്ടോടാ...."
"ആഹ്, കുറച്ചു ഇരിപ്പുണ്ട്,"
ഹ്മ്മ്.. അത് മതി, എടാ മനുവേ, ഇന്ന് ഇങ്ങനെ പോട്ടെ, അടുത്ത ആഴ്ച തകർക്കാം, എന്താ.... "
"ആഹ് ടോണിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യൂ, അല്ലാതെ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്തോ പറയാനാ, നിനക്ക് ആണെങ്കിൽ അമ്മായിമ്മേനെ പേടിയും അല്ലേ.."
.
മനു അവനെ കളിയാക്കി കൊണ്ട് വീണ്ടും പിന്നിലേക്ക് നോക്കി.
ശേഷം ഡെന്നിസിനെയും.
"പേടിക്കാതെ പറ്റില്ലെടാ, കാരണം നാല് ഏക്കർ റബ്ബർ തോട്ടം ആണ് പെണ്ണുംമ്പിള്ളേടെ വീതം കിട്ടാൻ പോകുന്നെ, അത് മേടിച്ചു എടുക്കും വരെ, അവരുടെ മുന്നിൽ സത്പുത്രൻ ആയിട്ട് നിന്നാലേ സംഗതി ശരിയാവു"
ടോണി പറഞ്ഞു.
പത്തുമണിയോടുകൂടി എല്ലാവരും പതിയെ പിരിഞ്ഞു പോയിരുന്നു.
കുറച്ചു ഗ്യാപ് വന്നത് കൊണ്ട് അത്യാവശ്യ നന്നായി ഒന്ന് മിനുങ്ങിയിരുന്നു ഡെന്നിസ്...
വാതിൽ അടച്ചു കുറ്റി ഇട്ട ശേഷം അവൻ പതിയെ തന്റെ റൂമിലേക്ക് നടന്നു ചെന്നു.
"ആമി കൊച്ചേ.... എടി "
അവൻ ഡോറിൽ മുട്ടിയതും ആമി വന്നു വാതിൽ തുറന്നു.
"കൊച്ചേ, വാടി, വന്നു എന്നതെങ്കിലും കഴിക്ക്, എന്നിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക്"
പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൻ തന്റെ റൂമിലേക്ക് കയറിയതും ബാലൻസ് കിട്ടാതെ വീഴാൻ തുടങ്ങി.
പെട്ടന്ന് അവൻ ആമിയെകയറി പിടിച്ചതും അവള് പിന്നോട്ട് വേച്ചു പോയി.അവിടെ കിടന്നിരുന്ന മേശമേൽ തട്ടി നിന്നു..
യ്യോ കൊച്ചേ വീഴല്ലേടി.
പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൻ അവളുടെ ഇടുപ്പിലൂടെ കൈ ചേർത്തു പിടിച്ചു തന്നിലേക്ക് ചേർത്തു നിറുത്തി.
അവന്റെ ചുവന്നു കലങ്ങിയ മിഴികളിൽ അവൾ ദേഷ്യത്തോടെ നോക്കിയിട്ട് വേഗം മുറി വിട്ട് ഇറങ്ങി പോയി..
നേരെ ചെന്നു അവൾ തന്റെ ബെഡ് എല്ലാം കൊട്ടി വിരിച്ചു കിടക്കാൻ തുടങ്ങി.
അവനെ ആ കോലത്തിൽ കണ്ടതും അവൾക്ക് എന്തോ വല്ലാത്ത നൊമ്പരം പോലെ..
"ടി, എന്നതെങ്കിലും കഴിക്കെടി ആമി...."ഡെന്നിസ് പല തവണ റൂമിന്റെ വാതിൽക്കൽ വന്നു പറഞ്ഞു.
എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട.. ഇച്ചായൻ പോയി കിടന്നോളു.
പെട്ടന്ന് അവള് പിന്തിരിഞ്ഞ പറഞ്ഞു.
"ആഹ്, അത്താഴ പട്ടിണി കിടക്കാതെ കൊച്ചേ, ഒരു പിടി എങ്കിലും ക്ഴിയ്ക്ക്,എന്നിട്ട് കിടക്കെന്നേ..."
ഡെന്നിസ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു.
വേണ്ട ഇച്ചായ, എനിക്ക് വിശപ്പില്ലാഞ്ഞിട്ടാ, ഇച്ചായൻ പോയി കിടന്നോ, എനിക്കും ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട്...
ഹ്മ്മ്... ശരി..എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ആവട്ടെ..
ആടി ആടി ഇറങ്ങി പോകുന്നവനെ നോക്കി ആമി കുറച്ചു നേരം അങ്ങനെ ഇരുന്നു.
വാഷ് റൂമിൽ പോയി വന്ന ശേഷം കിടക്കാൻ ഭാവിച്ചതും ഉണ്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നിറയെ ചോറും കറികളും ആയിട്ട് വരുന്ന ഡെന്നിസിനെ.
ഇച്ചായ എനിക്ക് വേണ്ടാഞ്ഞിട്ട് ആണ്.
മര്യാദക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നു മുഴുവൻ ചോറും കഴിച്ചു എഴുന്നേറ്റാൽ മതി.. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇച്ചായന്റെ മറ്റൊരു മുഖം നീ കാണും കേട്ടോ...
കണ്ണുരുട്ടി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവിടെ കിടന്ന കസേര വലിച്ചിട്ട് ഡെന്നിസ് ഇരുന്നു.......കാത്തിരിക്കൂ.........
