അച്ചായന്റെ സ്വന്തം ആമി ❤️❤️: ഭാഗം 33
രചന: രഞ്ജു ഉല്ലാസ്
ഇച്ചായാ... കഷ്ടം ഉണ്ട് കേട്ടോ..."
..
ആമി അവനെ നോക്കി മുഖം വീർപ്പിച്ചു.
"എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുന്നതാടി പെണ്ണേ ഇഷ്ടം, അത് കൊണ്ടല്ലേ...."
പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൻ അവളെ എടുത്തു തോളിലേക്ക് ഇട്ടു.
അയ്യേ... ഇച്ചായ... വിട്ടേ മര്യാദക്ക്..... ചെ... ആരെങ്കിലും കാണും കേട്ടോ... "
കുതറി കൊണ്ട് പറയുന്നവളെ ഒരു പൂവിതൾ പോലെ എടുത്തു കൊണ്ട് നിസാര മട്ടിൽ അവൻ ബെഡ് റൂമിലേക്ക് കൊണ്ട് പോയ്..
"യ്യോ... ഇച്ചായാ എന്നെ താഴെ ഇറക്കുന്നുണ്ടോ, ഇതെന്തു തോന്നിവാസമാണ് ഈ കാണിച്ചുകൂട്ടുന്നത്.."
ആമി അവന്റെ തോളിലേക്ക് അടിച്ചു കൊണ്ട് ബഹളം കൂട്ടി.
ഹാ, അടങ്ങി കിടക്കടി പെണ്ണേ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പോകുമെന്ന് എനിക്ക് പോലും അറിയില്ല കേട്ടോ..
" അവൻ അതും പറഞ്ഞു പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു.
ടെന്നീസിന്റെ റൂമിലെത്തിയ ശേഷമാണ് അവൻ അവളെ താഴെ നിർത്തിയത്.
"ഇതെന്നെത ഇച്ചായാ ഈ കാണിക്കുന്നത്... ചെ..."
മനഃപൂർവം അവളെ തന്റെ ദേഹത്തുടെ ഊർന്ന് ഇറക്കുവാൻ ഡെന്നിസ് ശ്രെമിച്ചു എങ്കിലും ആമി പിന്നോട്ട് മാറിയാണ് ഇറങ്ങിയത്.
എന്നിട്ട് അവളു തന്റെ ഷോൾ എടുക്കുവാനായി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഭാവിച്ചു. അപ്പോളേക്കും ഡെന്നിസ് ആമിയെ പിടിച്ചു തന്നോട് അടുപ്പിച്ചു.
"ഇച്ചായ.. വേണ്ടാ... മാറിയ്ക്കെ അങ്ങോട്ട്... "
"ഹ്മ്മ്... എന്നതാ എന്റെ ആമി കൊച്ചിന് ഇത്രയ്ക്ക് ദേഷ്യം.. മൂക്കൊക്കെ ചുവന്നല്ലേ.."
"എന്റെ ഷോൾ എടുക്കട്ടെ, വിട്ടേ മര്യാദക്ക്..."
"ഇച്ചായന്റെ മുന്നില് എന്തിനാടി പെണ്ണേ ഇത്രയ്ക്ക് നാണം...അതും ഇത് വരെ ഇല്ലാത്തത് "
ഏതുവരെ ഇല്ലാത്തതെന്നാണ് ഇച്ചായൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഞാന് ഇങ്ങനെയാണോ ഇച്ചായന്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ എന്നും നടന്നത്.." പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ അവിടെ കസേരയിൽ കിടന്നിരുന്ന ഡെന്നിസിന്റെ ബാത്ത് ടവൽ എടുത്ത് തന്റെ ദേഹത്തേയ്ക്ക് ഇട്ടു
" എന്നും നടന്നില്ല എങ്കിലും, കുറച്ചു മുന്നേ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിന്നപ്പോൾ ഈ ഷോള് ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു, അത്യാവശ്യം ഞാനപ്പോൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു '
"ദേ... മേടിക്കും കേട്ടോ, പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഒരുപാട് അങ്ങട് കേറി പോകുന്നുണ്ട്...."
" വേറെ ആരുടെയും എടുത്ത് അല്ലല്ലോടി......എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആമി കൊച്ചിന്റെ അടുത്തല്ലേ..."
"ഇച്ചായന് എന്നോട് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണോ....അതോ ചുമ്മാ തള്ളുന്നതാണോ "
" നിന്നെ തള്ളിയിട്ട് എനിക്ക് എന്തോ കിട്ടാനാടി കൊച്ചേ,ഞാനേ സത്യം മാത്രം ആണ് പറഞ്ഞത്,എനിക്ക് എന്റെ ആമി കൊച്ചിനെ ജീവനല്ലേ..... "
"മ്മ് ചുമ്മാ..."
" ചുമ്മാതാണെങ്കിൽ ചുമ്മാ അതൊക്കെ നിന്റെ ഇഷ്ടം "
"മ്മ്... എന്നാലേ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് മാറി നില്ക്കു, എന്നേ ഒന്നും ചെയ്യാൻ വന്നേക്കരുത് "
"ഞാൻ എന്തോ ചെയ്തേടി പെണ്ണേ.... ഇനി മുതലേ നീയ് ഈ റൂമിൽ കിടന്നാൽ മതി..."
"അയ്യടാ... നാണമില്ലല്ലോ പറയാന്...."
"പിന്നല്ലാതെ....നീ ഇനി എന്തിനാ മാറി കിടക്കുന്നത് "
"ഇപ്പോൾ തത്കാലം ഇങ്ങനെ ഒക്കെ മതി.. കൂടെ കിടക്കണം എങ്കിലേ ഒരു മിന്നു മാല എന്റെ കഴുത്തിലോട്ട് ഇട്ട് തന്നേക്ക്...."
"ആഹ്, അതൊക്കെ ഇട്ട് തരും, ഉറപ്പ്... പക്ഷെ കിടപ്പ് ഒക്കെ ഇനി എന്റെ കൊച്ചു ഇവിടെ മതി... ദേ ഇച്ചായന്റെ ഈ നെഞ്ചത്ത് മുഖം ചേർത്തു കിടന്നോണം "
"ദേ വേണ്ടാത്ത വിചാരം ഒന്നും എടുക്കണ്ട... മിന്നു കെട്ടാതെ ഞാന് ഒരു കാരണവശാലും ഇവിടെ കിടക്കില്ല, "
"ആഹ് ശരി, എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ആവട്ടെ... ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ നോക്കികോളം "
ഡെന്നിസ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോയിട്ട് ആമിയുടെ ബാഗ് എടുത്തു കൊണ്ട് വന്നു അവന്റെ റൂമിലെ മേശപ്പുറത്തു വെച്ചു.
"ഇച്ചായാ... ഇത് കുറച്ചു കഷ്ടമാണ് കേട്ടോ, എന്റെ ബാഗിങ് തന്നേക്ക്.. ഞാൻ അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ തന്നെ കിടന്നോളാം ഇച്ചായാ "
" അതുമാത്രം ഇനി നടക്കില്ല ആമി കൊച്ചേ, ഇച്ചായന്റെ പ്രാണൻ പോകുന്നതുവരെയും നീ ഇനി ഈ മുറിയിൽ തന്നെയാണ്, അതിനൊരു മാറ്റം അത് ഇനി ഉണ്ടാവില്ല...... കുരിശിങ്കലെ ഡെന്നിസിന് വാക്ക് ഒന്നേയുള്ളൂ..."
അവൻ അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആമിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി.
" നിനക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമില്ലേ ആമി കൊച്ചേ "
" തീരെയില്ല...അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്..."
"ആഹ്ഹ.. അതെന്താടി നിനക്ക് എന്നേ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത്.. ഇത്രയും ദിവസം നീയ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്നിട്ട്, ഞാൻ അപമര്യാതയായി നിന്നോട് എപ്പോഴെങ്കിലും പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടോ"
"അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല.... എന്നാലും വേണ്ട ഇച്ചായാ...."
" ശരി നിനക്ക് എന്നെ തീരെ വിശ്വാസമില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്, ആയിക്കോട്ടെ നീ അപ്പുറത്തെ റൂമിലേക്ക് തന്നെ പൊയ്ക്കോളൂ, ഞാൻ ആയിട്ട് ഇനി ഒരു ശല്യത്തിനും വരില്ല.... "
അത് കേൾക്കേണ്ട താമസം ആമി ബാഗും എടുത്തുകൊണ്ട് അപ്പുറത്തെ റൂമിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി.
എന്റെ കർത്താവീശോ മിശിഹായെ, ഈ പെണ്ണ്... സെന്റി ഡയലോഗ് അടിച്ചു കൊണ്ട് എങ്ങനെ എങ്കിലും വീഴ്ത്താം എന്ന് കരുതിയപ്പോൾ പെണ്ണ് ദേ എസ്കേപ്പ് ആയി....
പിറുപിറുത്തുകൊണ്ട് അവൻ സ്വീകരണം മുറിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നു.
എന്നിട്ട് ടോണിയുടെ നമ്പറിലേക്ക് കോൾ ചെയ്തു.
കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാല് കൂട്ടുകാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും, ടോണിയോടാണ് മനസ്സുകൊണ്ട് ലേശം അടുപ്പം കൂടുതൽ ഉള്ളത്.
രണ്ടാമത്തെ ബെല്ലിന് തന്നെ അവൻ കാൾ എടുത്തു.
ഹലോ ഡെന്നിച്ച എന്താടാ വിളിച്ചേ?
ആ ടോണി നീ ഇപ്പൊ എവിടെയുണ്ട്..
ഞാനിവിടെ വീട്ടിലുണ്ട്...എന്തുപറ്റിടാ..
ഹേയ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു..
ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാടാ...
അതുവേണ്ട നീ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട ഞാൻ ക്ലബ്ബിലോട്ട് വരാം,,
മ്മ്.. എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം..
നീ എപ്പോ ഇറങ്ങും..
ഇപ്പൊ സമയം 6 മണിയാകുന്നു,ഒരു കാര്യം ചെയ്യടാ ഞാന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങിയേക്കാം...
മ്മ്... ശരിയെടാ....
ടെന്നീസ് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ആമിയെ ഉറക്കെ വിളിച്ചു.
അവൻ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത ക്രോപ്ടോപ്പും ഒരു skirtum ഇട്ടുകൊണ്ട് ആമി ഇറങ്ങിവന്നു.
ഇതെന്തിനാടി കൊച്ചേ നീ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വേഷമൊക്കെ മാറ്റിയത്..നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു കാണാൻ..
തൽക്കാലം ഇനി ഇതൊക്കെ മതി,ഭംഗി കൂടിപ്പോയാലും പ്രശ്നമാണ്....
ആമി ഗൗരവത്തിൽ ഡെന്നിസിനെ നോക്കി പറഞ്ഞു.
ഹോ എന്റെ മാതാവേ ഇവളെ ഞാൻ എങ്ങനെ മെരുക്കി കൊണ്ടുപോകും, ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് എന്തൊരു പാവം ആയിരുന്നു, ഇപ്പോഴല്ലേ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം പുറത്തിറക്കിയത്.
പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടെന്നീസ് എഴുന്നേറ്റ് തന്റെ മുണ്ടൊന്നു മുറുക്കി ഉടുത്തു.
ഇച്ചായൻ ഇത്
എവിടേലും പോകുവാണോ?
കാറിന്റെ താക്കോലെടുത്ത് അവൻ ചൂണ്ടുവിരലിൽ ഇട്ട് കറക്കുന്നത് കണ്ട് ആമി ചോദിച്ചു.
"മ്മ്....പെട്ടെന്ന് വരാടി,അരമണിക്കൂർ, നീയേ വാതിൽ അടച്ചിരുന്നു കേട്ടോ "
" എവിടെക്കാ ഇച്ചായാ"
" എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ കാണാനായിട്ട് പോകുവാ "
" ഇന്നിനി ഇപ്പൊ എന്തിനാ ധൃതി വെച്ച് പോകുന്നത് നാളെ കണ്ടാൽ പോരേ "
" ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തികൾ ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്തു തീർക്കണം ആമീ... നീ പേടിക്കേണ്ട ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരും"
പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ അവളെ നോക്കി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ച ശേഷം മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി.
***
ടെന്നീസിൽ നിന്നും അറിഞ്ഞ വിവരങ്ങൾ കേട്ട് തരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ടോണി..
" എടാ നീ ആ കൊച്ചിനെ കെട്ടിയാൽ, അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ, നിന്റെ വീട്ടുകാര് ആരെങ്കിലും സമ്മതിക്കുമോ, അതും ഒരു അന്യമതക്കാരി പെൺകൊച്ച്, തന്നെയുമല്ല നിന്റെ കല്യാണം വരെ പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നതല്ലേ, മിന്നുമാല വരെ വാങ്ങി തന്നിട്ടില്ലേ നിന്റെ പെങ്ങള്കൊച്ച് പോയത്"
കാര്യമൊക്കെ ശരിയാടാ ടോണി, പക്ഷേ ഈ ഡെന്നിസ് ഒരു പെൺ കൊച്ചിനെ കെട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവളെ ആയിരിക്കും, പാവമാടാ അവള്, സ്വന്തമായി ആരോരുമില്ല... ആകെക്കൂടി അവൾക്ക് ഉള്ള ഏക ആശ്രയം ഇപ്പോൾ ഈ ഞാനാണ്, അവളെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല.... അത്രയ്ക്ക് ജീവനാണ് എനിക്ക് എന്റെ ആമി കൊച്ചിനെ... "
നെടുവീർപ്പോടുകൂടി ഡെന്നിസ് പറയുമ്പോൾ ടോണി ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു അവൻ ആമിയെ കൂടെ കൂട്ടുമെന്ന്.......കാത്തിരിക്കൂ.........
