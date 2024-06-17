അമ്മാളു: ഭാഗം 61

By Novel DeskJun 17, 2024, 19:17 IST
അമ്മാളു: ഭാഗം 61
[ad_1]

രചന: കാശിനാഥൻ

ലേഖ കാണിച്ചു കൊടുത്ത റൂമിലേക്ക് ഒരു കള്ളചിരിയോടെ വിഷ്ണു നടന്നു ചെന്നു.

പാതി ചാരിയ വാതിൽ അവൻ ഒന്ന് തള്ളി.

എന്നിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറി ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്തു..

അമ്മാളു കുളി കഴിഞ്ഞു ഇറങ്ങി വന്നതും പിന്നിൽ നിന്നും ആരോ ഒരാൾ അവളുടെ വായ മൂടി പിടിച്ചു.

ഉറക്കെ അലറി വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ശബ്ദം വെളിയിലേക്ക് വന്നില്ലവൾക്ക്.

ഒരു കൈ കൊണ്ട് വായ മൂടിയവൻ, മറു കൈ കൊണ്ട് അവളുടെ വയറിൽ പിടിച്ചു നേരെ ബെഡിന്റെ അരികിലേക്ക് കൊണ്ട് പോയി.

കിടന്ന് കുതറിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രകാരത്തിൽ പെണ്ണ്  തിരിഞ്ഞതും,തൊട്ട് മുന്നിൽ വിഷ്ണു.

അവനെ കണ്ടതും അമ്മാളു അന്തിച്ചു.

എന്നിട്ട് ചുറ്റിനും നോക്കി.

എന്ത് പറ്റി, എന്റെ കൊച്ചിന് സങ്കടം ആയി പോയോ, വിഷ്ണുവേട്ടനെ കാണാഞ്ഞിട്ട്,

ചോദിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ അമ്മാളുവിനെ പിടിച്ചു തന്നിലേക്ക് ചേർത്തു നിറുത്തി.

ഒരക്ഷരം പോലും മിണ്ടാതെ അവൾ അവനെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു.അപ്പോളേക്കും അവളുടെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞു വന്നിരുന്നു.

"ഓഹ്.. സങ്കടം ആയോ,,, ഈ കരച്ചില് ഒന്ന് നിറുത്തു പെണ്ണേ നീയ്,, ഞാൻ ഇങ്ങു വന്നില്ലേ, പിന്നെന്താ...."

അപ്പോളേക്കും അവൾ വിഷ്ണുവിനെ ഇറുക്കെ പുണർന്നു.

"ഞാൻ കരുതി എന്നേ ഇഷ്ട്ടം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വരില്ലെന്ന്... അതാ സങ്കടം ആയെ,,"

"അതല്ലേ വന്നത്, നി ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടും എന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു, അതാണ് ഈ രാത്രിയിൽ തന്നെ ഇങ്ങട് തിരിച്ചെ "


"എന്നാൽ പിന്നെ ഞ്ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഏട്ടന് വന്നാൽ പോരായിരുന്നോ "

"നാളെ നി നിർമ്മാല്യം തൊഴുമ്പോൾ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് നിന്റെ അരികിൽ വന്നു നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ആണ്,പക്ഷെ എല്ലാം തെറ്റി പോയി.... "

വിഷ്ണു പറഞ്ഞതും അമ്മാളു അവ്നിൽ നിന്ന് അകന്ന് മാറി ആ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി.

"സത്യം ആണോ,അതോ ചുമ്മാ "

"ഞാൻ എന്തിനാ നുണ പറയുന്നേ,നിനക്ക് വിഷമം ആയിട്ട് ഇരിക്കുവാണെന്ന് ഏടത്തിയും അമ്മയും ഒക്കെ വന്നു പറഞ്ഞു... എന്നാൽ പിന്നെ ഇന്ന് തന്നെ പോരാം എന്ന് കരുതി.. അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായും നാളെ കാലത്തെ ഞാൻ വന്നേനെ "

"ശോ...ഞാൻ ആണ് എല്ലാം കളഞ്ഞു കുളിച്ചത് അല്ലേ വിഷ്ണുവേട്ടാ...."

"ഹ്മ്മ്... അല്ലാണ്ട് പിന്നെയാരാ,ഇന്ന് ഒരു രാത്രിയിൽ നിനക്ക് ഇവിടെ കിടന്ന് കൂടായിരുന്നോ,അങ്ങനെ എങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലരുന്നു "

"എനിക്ക് കാണാണ്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ലന്നേ... അതാ..... സോറി "

അവൾ തന്റെ വലതു കാതിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ട് അവനെ നോക്കി ക്ഷമ പറഞ്ഞു.

"അതല്ലേ ഞാനും വേഗം പോന്നത്,എനിക്കും പറ്റുന്നില്ലയിരുന്നു... എന്റെ അമ്മാളുട്ടനെ കാണാതെയിരിക്കാന് "

"ങ്ങെ........ എന്താപ്പൊ വിളിച്ചേ,,, കേൾക്കട്ടെ,ഒന്നൂടെ...."

അവൾ വിഷ്ണുവിന്റെ നെഞ്ചിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ട് ചെറുതായി ഇടിച്ചു.

"ഇനി വിളിക്കില്ല.... അതൊക്കെ അപ്പോൾ കേട്ടോണം,"

പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൻ ഷർട്ട്‌ ഊരി മാറ്റിയാപ്പോൾ അമ്മാളു അത് പിടിച്ചു മേടിച്ചു..
അഴയിൽ ഇട്ട ശേഷം ഓടി വന്നു വീണ്ടും അവനോട്‌ ചേർന്നു നിന്നു

"പറ വിഷ്ണുവേട്ടാ... എന്താ ഇപ്പൊ വിളിച്ചേ ... ഞാൻ കേട്ടില്ലല്ലോ..ഒന്നൂടെ... പ്ലീസ് "

"സമയം പോയി.. വന്നു കിടക്കു പെണ്ണേ,നേരം കളയാതെ..."
.

അവൻ ബെഡില്ക്ക് ഇരുന്ന് ഒന്ന് നോക്കി.

"സ്പേസ് കുറവാ ഏട്ടാ,ഞാൻ ഇവിടെ നിലത്തു കിടന്നോളാം...."

അവന്റെ നോട്ടത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായതും അമ്മാളു വേഗം പറഞ്ഞു.

" ആരാ പറഞ്ഞത് സ്പെയ്സ് കുറവാണെന്ന്, ഇതൊക്കെ തന്നെ ധാരാളം നീ വന്ന് കിടക്കാൻ നോക്ക്,"

" അയ്യോ വിഷ്ണുവേട്ടാ,നമ്മൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും കൂടി കിടക്കാനുള്ള ഇടയില്ല,  ഞാൻ നിലത്തു കിടന്നോളാന്നേ "

"ഹ്മ്മ്... നിനക്ക് അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും കൂടി നിലത്ത് കിടക്കാം,"

 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഷ്ണു ബെഡ്ഷീറ്റ് എടുത്തു തറയിൽ വിരിച്ചു.. പില്ലോയും എടുത്തു ഇട്ട ശേഷം അവൻ ആണ് ആദ്യം കിടന്നത്.

"വിഷ്ണുവേട്ടാ.. കഷ്ടം ഉണ്ട് കേട്ടോ,ആദ്യം യായിട്ട് വന്നിട്ട് നിലത്തു കിടക്കുവാ... ഒന്നെഴുന്നേറ്റെ,എന്നിട്ട് ഇവിടെ കേറി കിടക്കു... "

അമ്മാളു ഏറെ നിർബന്ധിച്ചു എങ്കിലും വിഷ്ണു അവിടെ തന്നെ കിടന്നു.

ഒടുവിൽ വേറെ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ അമ്മാളവും അവന്റെ അരികിലേക്ക് ചേർന്നു.

അപ്പോഴേക്കും വിഷ്ണു തന്റെ വലതു കരം എടുത്ത് നീട്ടി..

അവന്റെ കൈത്തണ്ടയിൽ കയറി കിടന്നുകൊണ്ട് അവൾ ചുരുണ്ടു കൂടി..

 പെട്ടെന്നായിരുന്നു അവൻ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു വന്നത്.

 തന്റെ ഇടം കൈകൊണ്ട് അവളെ മുറുക്കെ പുണർന്നപ്പോൾ,അമ്മാളുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു വിറയൽ ആയിരുന്നു..

അല്പം കൂടി അവൻ അവളെ ചേർത്തപ്പോൾ പെണ്ണ് പിടഞ്ഞു പോയി.

വിഷ്ണുവേട്ടാ...

അവൾ മെല്ലെ കുറുകി വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ കഴുത്തിടുക്കിൽ മുഖം ഒളിപ്പിച്ചു.

ആ നെഞ്ചിലെ നനുത്ത രോമങ്ങൾ അവളുടെ കവിളിലൂടെ മെല്ലെ തൊട്ടു തലോടി..

അവന്റെ സാമിപ്യവും ഗന്ധവും ഏറ്റപ്പോൾ അമ്മാളുവിന്റെ ശ്വാസം താളത്തിൽ ചലിച്ചു.

അവളുടെ മാറിലെ ചൂടും ഇടിപ്പും അറിയുകയായിരുന്നു അവനും.

ഒന്ന് മുഖം താഴ്ത്തി അവളുടെ മിഴികളിൽ ചുമ്പിച്ചു കൊണ്ട് ആ നാസികത്തുമ്പിൽ വിഷ്ണു ഒന്ന് കടിച്ചതും പെണ്ണ് അവ്നിൽ നിന്നും അകന്നു മാറി.

പതർച്ചയോടെ വിഷ്ണു നോക്കിയപ്പോൾ കുറുമ്പോടെ ഇരുന്നു ചിരിയ്ക്കുന്നുണ്ട് അവള്.

"നാളെ അമ്പലത്തിൽ പോണ്ടേ... കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് "

മറുപടിയായി ഒന്ന് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ കണ്ണുകൾ അടച്ചു.

**

മൂന്നു മണിക്ക് അലാറം അടിച്ചപ്പോൾ അമ്മാളു ചാടി എഴുന്നേറ്റു.

അരികിൽ ചെരിഞ്ഞു കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നവനെ പെണ്ണ് ഒന്ന് നോക്കി.

എന്നിട്ട് വേഗം എഴുന്നേറ്റ് കുളിക്കാനായി പോയി.

കുളിയും തേവാരവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പെട്ടന്ന് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ വിഷ്ണു എഴുന്നേറ്റ് കട്ടിലിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്..

"ആഹ് എഴുന്നേറ്റോ ഏട്ടാ.... ഞാൻ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങുവായിരുന്നു "

"ഹ്മ്മ്.... നി കുളി കഴിഞ്ഞു ല്ലെ..."

"ഉവ്വ്‌... ഏട്ടനും പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയിക്കോ... നമ്മൾക്ക് ഇറങ്ങണ്ടേ "

അമ്മാളു വന്നുകണ്ണാടിയിടെ മുന്നിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് മുടി അഴിച്ചു.

"നി സെറ്റ് ആണോ ഉടുക്കുന്നെ.. അതോ "

"സെറ്റ് ഒന്നും കൊണ്ട് വന്നില്ല.. ഏട്ടന് ഇന്നാള് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് ഉടുക്കേണ്ടന്നു.... ഞാനൊരു പട്ടു പാവാട ഇടാൻ വേണ്ടിയാ..."

അവൾ അലമാര തുറന്നു കൊണ്ട് അവനെ നോക്കി മുഖം തിരിച്ചു പറഞ്ഞു....കാത്തിരിക്കൂ...

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...


[ad_2]

Tags

Share this story

Featured

You may like