എന്റെ എല്ലാം...❤: ഭാഗം 5
രചന: വട്ട് പെണ്ണിന്റെ കൂട്ടുകാരി
അവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടു ആമിയോട് പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു നിന്നപ്പോൾ പിന്നിൽ തനു ഉണ്ടായിരുന്നു... രണ്ട് പേരും ഒരു ഞെട്ടലോടെ തനുവിനെ നോക്കി... " എന്താ രണ്ട് പേരും ഒരു സ്വാകാര്യം പറച്ചിൽ... " എന്ന തനുവിന്റെ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോഴാണ് രണ്ട് പേർക്കും ശ്വാസം നേരെ വീണത്... അവളുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് അവർക്ക് മനസിലായി... തന്നെ പരിജയപെട്ടു കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആമി തന്നോട് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നത്...
ഒരിക്കലും ആമിയെ പോലെയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടി... അന്നൊന്നും ഒരു മറുപടി നൽകിയില്ലായിരുന്നു... എന്ത് മറുപടി നൽകും എന്ന് അറിയില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് കാരണം... അവൻ ആമിയോട് പഴയത് പോലെ തന്നെ സംസാരിച്ചു... മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ആമിയും.. ആരും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പായൽ അവൾ അവനോട് ചോദിക്കുന്നത് മറുപടി ആണ്.. എപ്പോഴൊ തന്റെ മനസിലും അവളൊട് സ്നേഹം മൊട്ടിട്ടു തുടങ്ങി....
അന്നേരം ആണ് നാട്ടിലേക്ക് വന്നത്... ഇവിടെ വന്ന് തനുവിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് അവളുടെ അഭിപ്രായം പോലെ ചെയ്യാം എന്നായിരുന്നു ചിന്തിച്ചത്.. പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ കൈ വിട്ട് പോയിരുന്നു... " ഒന്നുല്ല ഇത്തു... ഞങ്ങള് വെറുതേ... " ആമിയുടെ ശബ്ദമാണ് ആഷിയെ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് ഉണർത്തിയത്... അവൻ ഒന്ന് മെയ്ന്റെ ശരിയാക്കി.. " നീയീതെവിടെയായിരുന്നു... എത്ര നേരായി നോക്കുന്നു... " ആഷി ചെറിയ കലിപ്പോടെ തനുവിനോട് ചോദിച്ചു..
" അത്. എനിക്ക് അവിടെ ചെറിയ ഒരു പണി ഉണ്ടായിരുന്നു... വാ.. പോകാം.. തിരിച്ചു വരേണ്ടതല്ലേ... " " ഹാ.. വാ പോകാം... ഞാൻ താഴെ ബൈക്കിന്റെ അവിടെ ഉണ്ട്.. നീ മോളേം കൂട്ടി വന്നാൽ മതീ... " "ഇത്തൂ.. ഇത്തൂ.. " ആഷി പോകുന്നത് ആമി തനൂനെ തോണ്ടി വിളിച്ചു... " ഹ്മ്.. " തനൂ തിരിഞ്ഞ് എന്തേ എന്ന രീതിയിൽ അവളെ നോക്കി... " അത്.. " " എന്തേ ആമി... എന്തേലും വേണോ.. "" അപ്പോ അവള് വേണ്ട എന്ന് തലയാട്ടി... " പിന്നെ എന്താ ആമി.. ഒരുത്തൻ മസിലൂം പിടിച്ച പോയേ..
എന്താണാവോ ദേശ്യത്തിന് കാരണം... ഇനിയും ഞാൻ ലേറ്റായി പിന്നെ വലിച്ച് എന്നെ കീറലാവും... " തനു ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു.. അത് കേട്ടപ്പൊ ആമിക്ക് മനസിലായി തന്നോടുള്ള ദേശ്യം ആണ് അത് എന്ന്.. " അത് ഇത്തൂ.. മോളെ ഇവിടെ ആക്കിയേ... " " വേണ്ട ആമി.. ഇവൾക്ക് ഉറക്കം വന്നിട്ട ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നെ.. വീട്ടിൽ ചെന്ന് കുളിപ്പിച്ച് ഭക്ഷണോം കൊടുക്കണം... " " എന്നാ മോളെ വരുമ്പൊ കൂട്ടണെ.. " " വേണ്ട ആമി.. രാത്രിയല്ലെ.. കുട്ടികളെ അതികം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിർത്തുന്നത് നല്ലതല്ലാ...
അതും അല്ല ഇവൾക്കാണേൽ രാത്രി ആഷി തന്നെ വേണം... അവനെ കിട്ടിയ പിന്നെ എന്നെ പോലും വേണ്ടാ... " " അത്രയ്ക്കും ഇഷ്ടമാണൊ ഇവൾക്ക് ആഷിയെ.. " " ഇവള്ക്ക് അവനെന്നാലും അവന് ഇവളെന്നാലും ജീവനാ... അവന്റെ എല്ലാമാണ് ഞങ്ങൾ... " തനു ഒരു ഇളം പുഞ്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു... " ഓഹ്..എന്ന ആമീ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരാം... ഇപ്പൊ ഇനിയും പോയില്ലേൽ പിന്നെ എന്നെ കൂട്ടാതെ അങ്ങ് പോയേക്കാം... ഒരു ഒന്നൊന്നര കലിപ്പനാ... "
"അത് എനിക്കും അറിയാ ഇത്തു... " തനു പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഓർത്ത പോലെ പറഞ്ഞു... പോകാൻ ഒരുങ്ങി... അവള് പറഞ്ഞതിന്റെ മറുപടി എന്നൊണം ആമിയും പറഞ്ഞു.... അതിന് തനു ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു മോളേം എടുത്ത് ആഷിയുടെ അടുത്തേക്ക് വിട്ടു... ആഷിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നപ്പൊ കാണുന്നത് ബൈക്കിൽ കേറി ഇരിക്കുന്ന ആഷിയെ ആണ്... തനു പെട്ടന്ന് തന്നെ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി.. ബൈക്കിന്റെ ബേക്കിൽ കേറി ഇരുന്നു... അവര് താമസിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റിൽ എത്തിയപ്പൊ നേരെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് ചെന്നു...
തനുവിനെ ഇറക്കി അവൻ ബൈക്ക് പാർക്കിംഗ് ചെയ്യ്തു... അവനെ കാത്ത് തനു ലിഫ്റ്റിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നു... ആഷി വന്നതും രണ്ട് പേരും ഒന്നിച്ച് ഒന്നിച്ച് ലിഫ്റ്റിൽ കേറി.. " തനു.. ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ... " ലിഫ്റ്റിൽ കേറി കുറച്ച് നേരത്തെ മൗനത്തിന് ശേഷം ആഷി തനുവിനോട് ചോദിച്ചു.. " അതെന്താഡാ ഒരു മുഖവുര ഒക്കെ.. നിനക്ക് എന്തും എന്നോട് ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇല്ലേ... " " ഉണ്ട്.. ആ അവകാശത്തിൽ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് കൂട്ടിക്കോ.. എന്താ എന്റെ പെങ്ങളെ ഉദ്ധേശം.. "
" എന്ത് ഉദ്ദേശം ആണ് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്... " അവൾ മനസിലായിട്ടും മനസിലാകാത്തത് പോലെ ചോദിച്ചു... " തനൂ.. പ്ലീസ് ഞാൻ.. " "വേണ്ട ആഷീ.. നീ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം.. നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് മടുത്തു.. " എന്ന് തനു പറഞ്ഞ് തീരുമ്പോഴേക്ക് ലീഫ്റ്റ് തുറന്നിരുന്നു.. അവൾ പെട്ടന്ന് തന്നെ കീഞ്ഞ് അവരുടെഫ്ലാറ്റിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ചെന്ന് റൂം തുറന്ന് കയറി... കുഞ്ഞിനെ ഹാളിൽ ഇരുത്തി അവൾ റൂമിലേക്ക് ചെന്നു...
അവൾ കുളി കഴിഞ്ഞ് ഹാളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പൊ കണ്ടത് ആഷീടെ മടിയിൽ ഇരുന്ന് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുന്ന മോളേയും ആഷിയേയും ആണ്... അവൾ അടുക്കളയിലേക്ക് ചെന്ന് കുറച്ച് നേരിയരി കുക്കറിൽ ഇട്ടു.. പോകുമ്പൊൾ ആമിക്ക് വേണ്ടി പൊടിയരി കഞ്ഞി എടുക്കാൻ വേണ്ടി... " മോളെ താ.. അവളെ കുളിപ്പിക്കട്ടെ... ആ ആഷീ.. ആ കുക്കർ ഒന്ന് രണ്ട് വിസിൽ ആകുമ്പൊ പൂട്ടിയേക്കുട്ടോ.. " എന്നും പറഞ്ഞ് തനു മോളേം എടുത്ത് റൂമിലേക്ക് ചെന്ന് അവളെ കുളിപ്പിച്ചു സുന്ദരി കുട്ടപ്പി ആക്കി..
" ഹാ.. മമ്മാടെ മോക്ക് വിശക്കുന്നില്ലെ.. വാ മമ്മാ പാപ്പം തതാരാലാ... വാ.. " തനു മോളേം എടുത്ത് ഡ്രസ് മാറ്റി കൊടുത്ത് ഹാളിലേക്ക് ചെന്ന്.. " എന്നാ തനു ഞാൻ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയീ വരാം നീ അപ്പോഴേക്കും കൊണ്ട് പോകേണ്ട സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്ക്.. മോൾക്ക് വന്നിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തു കൊള്ളാം.. വാവൂസെ... ഐ.. അപ്പോഴേക്കും കുളിച്ച് സുന്ദരി യായോ... മാമ ഇപ്പൊ വരാവേ... " തനുവിനോട് പറഞ്ഞ് നിലത്ത് അവിടേക്കും ഇവിടേക്കും നടന്ന് കളിക്കുന്ന മോളോട് അവൻ പറഞ്ഞു...
അപ്പോ തന്നെ അവൾ ചുണ്ട് പിളർത്തി അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു എടുക്കാൻ വേണ്ടി.. " ഹാ.. നീ ഇപ്പോ മോളെ എടുക്കേണ്ടാ.. നീ ഇപ്പൊ അവളെ എടുത്ത പിന്നെ നിലത്ത് കീയുകയില്ലാ... " തനു പറഞ്ഞത് ശരി വെച്ച് അവൻ മോളെ നോക്കി ചിരിച്ച് കൊണ്ട് പെട്ടന്ന് റൂമിലേക്ക് ചെന്നു... മോള് അവന്റെ പിന്നാലെ പോയി അവൻ അവളെ നോക്കാതെ പോകുന്നത് കണ്ട് തനുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് ചുണ്ട് പിളർത്തി കരയാൻ തുടങ്ങി..
" അച്ചോടാ.. അരാ മമ്മാടെ വാവേനെ കരയിപ്പിച്ചെ.. മാമാനാണോ.. മാമാൻ വന്നിട്ട് നമ്മക്ക് അടി കൊടുക്കാട്ടോ.. " അടുത്ത് വന്ന് നിക്കുന്ന മോളെ നോക്കി തനു പറഞ്ഞു അവളെ നോക്കി ചിരിച്ച് ആമിക്കുള്ള കഞ്ഞി കൊണ്ട് പോകാൻ അത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു.. അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് അച്ചാറും കുറച്ചു തേങ്ങ ചമ്മന്തിയും ആക്കി... മോളെ നോക്കാൻ വരുന്ന ചേച്ചി ഭക്ഷണം ആക്കി വെച്ചിട്ടാണ് പോയത്.. എന്നാലും തികയാതെ വരുമൊ എന്ന പേടി ആയിരുന്നു...
കാരണം അവിടെ ആഷിയും തനുവും മാത്രമല്ലെ ഉള്ളു... തനുവിന്റെയും ആഷിയുടേയും ആണ് ആ ഫ്ലാറ്റ്.. തനു അതിന്റെ തൊട്ട് അടുത്ത് ഉള്ള അവൾടെ കൂട്ടുകാരികൾ താമസിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റിൽ രാത്രി ഉറക്കം ഒക്കെ.. ലാമിയും അവിടെ ആണ്.. ലാമിയുടെ കൂടെയാണ് അവൾ നിക്കാർ.. ആഷിയുടെ കാര്യം നോക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അവൾ അവിടേക്ക് പോകു... തനു കുറച്ചു ചപ്പാത്തി കൂടെ ചുട്ട് വെച്ചു.. അഥവാ.. ആവശ്യം വന്നാലോ... തനു വേകം രണ്ട് ചപ്പാത്തി എടുത്ത് കഴിച്ചു..
മോൾക്ക് കൊടുക്കാൻ നോക്കി എങ്കിലും ഒന്നേൽ മുഖം തിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചുണ്ട് രണ്ടും കൂട്ടി പിടിച്ച് നിക്കും.. ഇത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും സ്ഥിതി.. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ലോക മടിയാ... ആഷി വരുമ്പൊ അവൾ കഴിക്കുകയായിരുന്നു.. തനു വരുന്നത് വരെ അവൻ മോളെം എടുത്ത് അവളെ കളിപ്പിച്ചു... " വാ പോകാം.. " ഇതും പറഞ്ഞ് തനു വന്നപ്പോ ആ,, എന്നും പറഞ്ഞ് അവൻ മോളെം എടുത്ത് എണീറ്റു... " ആഷി പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്
വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ട് അതും ഡേബളിൽ ഉണ്ട്.. പിന്നെ മോൾക്ക് കഞ്ഞി കൊടുത്താ മതി.. കഞ്ഞിയും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്.. പിന്നെ.. " " എന്റെ തനൂ.. അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കി എടുത്ത് കൊള്ളാം.. നീ മിണ്ടാതെ വാ.. " എന്ന് ആഷി പറഞ്ഞപ്പൊ അവള് മിണ്ടാതെ പിന്നാലെ വാതിലും പൂട്ടി ചെന്നു... അവന്റെ കൂടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വിട്ടു... " തനൂ... ഞാൻ അകത്തേക്ക് ഇല്ലാ... നീ അമിനെ കണ്ടാ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞാ മതീ... " ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തി തനു ഇറങ്ങുമ്പൊ ആഷി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു... അതിന് തനു ഒന്ന് തലയാട്ടി അകത്തേക്ക് പോയീ... ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
തനു ആമിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. അപ്പൊ അമനും ആമിയും നല്ല സംസാരത്തിൽ ആയിരുന്നു... അതായിരുന്നു അവള് കണ്ടത്... അവൾ ഒന്ന് ചിരിച്ച് കൊടുത്ത് അകത്തേക്ക് കയറി.. " ആഷി താഴെ പാർക്കിംഗിൽ ഉണ്ട്... അമനോട് അവിടേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു.. " തനു അമനെ നോക്കാതെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു... അമൻ ഒന്ന് തലയാട്ടി ആമിയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് തലയിൽ തലോടി നെറ്റിയിൽ ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്ത് താഴേക്ക് ചെന്നൂ.
തനു ആമിക്ക് കൊണ്ട് വന്ന് ഭക്ഷണം എടുത്ത് അവൾക്ക് കൊടുത്തു.. " നല്ല ചൂട് കഞ്ഞിയാ.. ചൂടോടെ തന്നെ കുടിക്ക്... എന്നാ ക്ഷീണം കുറേ കുറയും... " " വേണ്ട ഇത്തു.. ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട... കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിക്കാം " " ഇപ്പൊ കഴിക്ക് ആമി.. ചൂട് ആറിയാൽ അതിന്റെ ഒരു ഇത് കിട്ടില്ലാ.... " തനു ആമിയോട് പറഞ്ഞ് അത് മുഴുവൻ അവളെ കൊണ്ട് കടിപ്പിച്ചൂ... എന്നിട്ട് അവളെ നേരെ കിടത്തി അടുത്തുള്ള ശ്രേയയോട് സംസാരാച്ചിരുന്നു.... ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
അവര് ഫ്ലാറ്റിൽ എത്തിയ പാടെ ആഷി മോളേം എടുത്ത് നടന്നു... പിന്നാലെ തന്നെ അമനും.. അവരെ ഫ്ലാറ്റിന്റെ മുന്നിൽ എത്തിയപ്പോ ആഷി ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു അമനെ നോക്കി... പിന്നാലെ വരുന്ന അവനെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അകത്തേക്ക് വാതില് തുറന്നു കയറി.. മോളെ താഴെ ഇറക്കി.. അവളുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ മുഴുവൻ എടുത്ത് മുന്നിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു.. " ആ.. അമി.. നീ ഇവിടെ ഇരിക്കാ.. ദേ ചെന്ന് ഫ്രഷ് ആക്.. ദേ ഡ്രസ്സ്.. ആ എന്റേത് പാകമാകില്ലേ.. " ആഷി ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു..
അതിന് അവനോന്ന് മുളി കൊടുത്തു... ആഷി യോട് വാഷ്റൂം എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ച് അവൻ ഫ്രഷ് ആകാൻ പോയി... " ഡീ.. ഇതൊക്കെ വലിച്ച് വാരി ഇട്ട് നിന്റെ മമ്മാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴക്ക് വാങ്ങി തരല്ലേഡീ.. " ആഷി കുഞ്ഞിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് മുട്ടിലിരുന്ന് പറഞ്ഞു.. അതിന് അവള് അവളെ കുഞ്ഞി പാൽ പല്ല് കാണിച്ച് ചിരിച്ച് കൊടുത്തു... " ചിരിക്ക് മോളെ ചിരിക്ക്... നിന്റെ മമ്മ കണ്ട നിനക്കല്ല എനിക്കാ വഴക്ക്... വന്നേ വാ.. " അവൻ കുഞ്ഞിനേം എടുത്ത് ഡൈനിങ് ഡേബിളിൽ ഇരുത്തി..
അപ്പോഴേക്കും അമൻ വന്നിരുന്നു.. " ഹാ അമീ... വാ ഇവിടെ ഇരിക്ക്.. " എന്നും പറഞ്ഞ് അവൻ അമനെ വിളിച്ച് അടുത്ത് ഇരുത്തി... ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് അവന് മുന്നിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു അവന് സെർവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു... എന്നിട്ട് അവനും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി... അതോടൊപ്പം മോൾക്കും വാരിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട്... എവിടെ... മുഖം തിരിക്ക പെണ്ണ്... " ദേ.. മാമൻ പോലിസിനെ വിളിക്കും കഴിച്ചില്ലേൽ.. " " എൻച്ച് മാന്റാ.. ഞാൻ റ്റിഞ്ഞൂലാ... മാമനോട് കറ്റി... "
ആഷി കുഞ്ഞ് കഴിക്കാത്തോണ്ട് ഓളെ ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കാൻ പോലിസിനെ വിളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു... പക്ഷേ പെണ്ണ് ആരാ മോൾ... ഓനെ നോക്കി മുഖം വീർപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു... എന്നിട്ട് കട്ടി എന്നും പറഞ്ഞ് കൈ രണ്ട് കൊണ്ടും കട്ടി ആക്കി... അത് കണ്ട് അമൻ ചിരിച്ചോണ്ട് ആഷിയെ നോക്കി... അവൻ ഒരു ചമ്മിയ ചിരിയോടെ അമനെ നോക്കീ... അപ്പോഴ ആഷിയുടെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു കോൾ വന്നത്... അവൻ ആരാണ് എന്ന നിലയിൽ ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കി..........കാത്തിരിക്കൂ.........
