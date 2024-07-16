ഓർമ്മപൊട്ടുകൾ 🍂🦋: ഭാഗം 71
രചന: റിൻസി പ്രിൻസ്
ഇല്ല ഇച്ചായ... എനിക്ക് അതിനു മുൻപ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറണം, എങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് അന്ന് താൻ എന്നോട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാ ആ ഇടവഴി ഇല്ലേ അവിടെ വരെ വാ, ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറും മുൻപ്, ഞാൻ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന ടൈമിൽ കാണാമല്ലോ, എനിക്ക് തന്നെ വല്ലാതെ മിസ്സ് ചെയ്യുന്നു....
ചിരിയോടെ അവനത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ അവൾ ഒന്ന് ചിരിച്ചു
വൈകുന്നേരം അവനെയൊന്ന് കാണാൻ പോകണമെന്ന് കരുതിയിരുന്നപ്പോഴാണ് അമ്മച്ചിയും സച്ചുവും കൂടി ധ്യാനത്തിന് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്... പിന്നെ അവൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നില്ല.. സാമിന്റെ ഫോണിലേക്ക് അവൾ വിളിച്ചു..
തിരക്കിലായിരുന്നു എങ്കിലും അവളുടെ ഫോൺ കണ്ട് ചെറു ചിരിയോടെ അവൻ ഫോണെടുത്തു
" പറ... താൻ എപ്പോ ഇറങ്ങും...
" ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, അത് പറയാൻ ആണ് വിളിച്ചത്..
" എന്തുപറ്റി....
" അമ്മച്ചിയും സച്ചുവും കൂടി പള്ളിയിലേക്ക് പോകാ, ധ്യാനത്തിന്.. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നും, മാത്രമല്ല കുറച്ചുദിവസമായി അമ്മച്ചി എന്നോട് ഈ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്
" എന്ത് കാര്യം...?
": നമ്മുടെ കാര്യം...! രണ്ടുമൂന്നു ദിവസമായിട്ട് അമ്മച്ചിക്ക് എന്തോ ചെറിയ സംശയം ഉണ്ട്... എന്നോട് രണ്ടുമൂന്നുവട്ടം പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണ്ട എന്നൊക്കെ...
" അതെന്താ തന്റെ അമ്മച്ചിക്കു എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലേ..?
അവന് പെട്ടെന്ന് ആധി കയറി
" അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇച്ചായ, നിങ്ങടെ വീട്ടുകാർ ഒക്കെ ഒരിക്കലും എന്നെ അംഗീകരിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അമ്മച്ചിക്ക് ഉണ്ട്.... എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്തതല്ലേ അമ്മച്ചി, അവിടുത്തെ ജോലിക്കാരിയുടെ മോളെയും കൊണ്ട് അവിടുത്തെ മോനെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ അച്ഛനും അമ്മയും എന്താണെങ്കിലും സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് അമ്മച്ചി പറയുന്നത്... അതുകൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി വെച്ചേക്കാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ടുമൂന്നു തവണയായി പറയുന്നുണ്ട്...
" അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പേടിച്ചുപോയി, തന്റെ അമ്മച്ചിക്ക് എന്നെ ഇനി ഇഷ്ടാവാഞ്ഞിട്ടാണോ എന്ന് ഓർത്തു.... എന്റെ വീട്ടിലെ കാര്യം ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളാം, ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല,
" അത് ഇച്ചായന്റെ വിശ്വാസമല്ലേ, അമ്മച്ചി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ലാതില്ല... ഒരു പക്ഷേ വീട്ടിൽ ആരും സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലോ...?
" അതെന്താ സമ്മതിക്കാതിരിക്കാൻ...?
" അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ ഇച്ചായനോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണോ...? എന്റെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതല്ലേ, ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടുത്തെ വേലക്കാരിയുടെ മോളല്ലേ എത്രയായാലും ഞാൻ, എന്തുപറഞ്ഞാലും നിങ്ങടെ കുടുംബത്തിന് ഒരു അഭിമാനം ഇല്ലേ...?
" നീ എന്നെ കേറി പ്രേമിച്ചപ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങളൊന്നും ആലോചിച്ചില്ലായിരുന്നൊ...?
" അത് പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് സ്നേഹത്തിന് അങ്ങനെയുള്ള അകലങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെന്നല്ലേ പറയുന്നത്... നമുക്ക് ഒരാളോട് സ്നേഹം തോന്നുന്നത് അയാളുടെ പണമോ സ്വാധീനമോ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ആ വ്യക്തിയോട് എന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇഷ്ടം തോന്നല്ലേ... അങ്ങനെയൊരു ഇഷ്ടാ എനിക്ക് ഇച്ചായനോട് തോന്നിയത്... അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല...
" എങ്കിൽ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി... മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ചും ആലോചിക്കേണ്ട, എന്റെ വീടോ അഭിമാനമോ അതൊന്നുമല്ല നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഇഷ്ടം, അതിനാണ് മുൻതൂക്കം..! എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാവില്ല ഇനിയിപ്പോൾ തനിക്ക് സമാധാനം ആവാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, പിന്നെ പറയാം എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷേ നീ ഇത്രയും ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അത് പറയാതിരുന്നാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ...
" എന്താണ്...?
" മമ്മിക്ക് അറിയാം എല്ലാം, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്... മമ്മി എന്നോട് പറഞ്ഞത് നിന്നോട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയാൻ ആണ്...
" സീരിയസ്ലി..?
വിശ്വാസം വരാതെ അവൾ ചോദിച്ചു
"ഞാനെന്തിനാ കള്ളം പറയുന്നത്...?
" എപ്പോഴാ പറഞ്ഞേ പണ്ട് ഞാൻ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണോ...?
"ഹേയ്.... അപ്പോഴല്ല എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമായപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം മമ്മിയോട് ആണ് പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാണ് ആ കൊച്ചിനെ എന്ന്... നീ വേഗം ചെന്ന് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞൊ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ നല്ല വല്ല ചെക്കന്മാരും കെട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ മമ്മി പറഞ്ഞു...
" സത്യമാണോ ഈ പറയുന്നത്..?
" എന്താടോ എന്നെ തനിക്ക് വിശ്വാസമില്ലേ...?
" എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷായി, ജെസ്സി ആന്റിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാവാതിരിക്കുമോന്ന് എനിക്ക് വലിയ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു... അത് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞത് പോലെ,
" ജെസ്സി ആന്റിയുടെ കാര്യം ഓർത്തു മോൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട, മമ്മി ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്... എന്ത് കാര്യവും തുറന്നു പറയാൻ പറ്റും, അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ മമ്മിയോട് കാര്യം പറഞ്ഞത്... ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല നിന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, മമ്മി ഒക്കെയാണെങ്കിൽ പപ്പ ഒക്കെ ആണെന്നാണ് അതിനർത്ഥം. ഇപ്പൊ തന്നെ മമ്മി പപ്പയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പപ്പ എന്നോട് ഒന്നും അറിയാത്തതുപോലെ നടിക്കുന്നത് ആണ്... പിന്നെ തന്റെ വീട്ടിൽ അത്രയ്ക്ക് ടെൻഷനാണ് നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ എങ്കിൽ ഞാൻ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് വന്ന പെണ്ണ് ചോദിക്കാം,
" വേണ്ട കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി...
"ആയിക്കോട്ടെ
" അപ്പോൾ ഇന്നിനി കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ...
ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ലീവെടുത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് വരാം
" അതൊന്നും വേണ്ട,
" നാളെ എനിക്ക് നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ്... ഒരു കാര്യം ചെയ്യാമോ നാളെ എന്റെ കൂടെ ഷോപ്പിങ്ങിന് വരാമോ...? എനിക്ക് പെരുന്നാളിന് വേണ്ടി കുറച്ചു പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു,
" ഓക്കേ അപ്പോൾ നാളെ ഒരു പത്തുമണി ആവുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ കവലയിൽ നിൽക്കാം, താൻ റെഡിയായിട്ട് വന്നാൽ മതി...
" ശരി
പിറ്റേന്ന് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ് ഷോപ്പിങ്ങിനായി പോയത്, അമ്മച്ചിക്കും സച്ചുവിനും വലിയമ്മയ്ക്കുമെല്ലാം ഡ്രസ്സ് എടുത്തതിനുശേഷം ആണ് അവൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നത്... സാരി എടുക്കാൻ ആയിരുന്നു തീരുമാനിച്ചത്, സാമിന്റെ കൂടി ഇഷ്ടത്തോടെ അവർ ഒരു പീകോക്ക് നീല നിറത്തിലുള്ള സാരിയാണ് എടുത്തിരുന്നത്... അതിനു മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷർട്ട് അവനുവേണ്ടി അവള് തന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്.... തിരികെ പോകും വഴി രണ്ടുപേരും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു... അതിൽ അവരുടെ ഭാവിയും കുടുംബവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ശ്വേതയ്ക്ക് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഒരു സ്വപ്നം പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്.. അത്രത്തോളം അവൾ ആഗ്രഹിച്ചതാണ് ഈ നിമിഷങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി.. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ നടക്കുന്നതൊക്കെ സത്യമാണോ അതോ മിഥ്യയാണോ എന്ന് അറിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അവൾ.. വീടിനടുത്തുള്ള വഴിയിലേക്ക് അവൻ കയറാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ അവൾ ഒന്ന് തടഞ്ഞു
" ഇവിടെ ഇറക്കിയാൽ മതി, ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം
" അതെന്താ
" അമ്മച്ചിക്ക് കണ്ടിട്ട് ടെൻഷൻ ആയാലോ...? വെറുതെയാണെങ്കിലും അമ്മച്ചിയുടെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് സങ്കടം ആണ്... അമ്മച്ചി എന്തോരം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെ വളർത്തിയത് എന്നറിയോ
" എങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ അമ്മച്ചിയുടെ ഈ പാവം കൊച്ചിനെ എനിക്ക് തന്നേക്കാൻ.
ഏറെ പ്രണയത്തോടെ അവനത് പറഞ്ഞതും കുറച്ചുനേരം അവൾ അവന്റെ കണ്ണിൽ തന്നെ നോക്കി
അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ തനിക്കായി ഒരു പ്രണയസാഗരം അലയടിക്കുന്നത് കാണെ അവൻ നന്നായി ഒന്ന് ചിരിച്ചു.. പിന്നെ ഇരു കണ്ണുകളും ചിമ്മി കാണിച്ചു
" . ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കോ ഞാൻ കാരണം ഇനി അമ്മച്ചി വിഷമിച്ചു എന്റെ കൊച്ചിന്റെ മനസ്സ് വിഷമിക്കേണ്ട.
"അല്ലേൽ വേണ്ട ഇച്ചായൻ വീട്ടിലോട്ട് വരാമെന്ന് കരുതിയതല്ലേ എങ്കിൽ പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടു വിട്ടേക്ക്.
" തന്റെ അമ്മച്ചിക്ക് വിഷമം ആവുമോ..?
" വിഷമം ഒന്നുമില്ല അമ്മച്ചിക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട്, പെൺമക്കലുള്ള എല്ലാ അമ്മമാർക്കും ഉള്ളതല്ലേ ആ ഒരു ടെൻഷൻ... എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അമ്മച്ചിയോട് ഒന്നും പറയാതിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. അമ്മച്ചിയോട് ഞാൻ അന്നും ഇന്നും ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ.
" എന്തിനാ കള്ളം പറഞ്ഞത് തനിക്ക് സത്യം പറയാരുന്നില്ലേ
" എന്താ ഞാൻ പറയുന്നത്..?
അമ്മച്ചി ജോലി ചെയ്ത വീട്ടിലെ ചെക്കനെ ഞാൻ പ്രേമിച്ചെന്നോ...? അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ അടി കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് അമ്മച്ചീടെ കൈയ്യിൽ നിന്നാവും, സ്വന്തം നില മറന്നതിന്
" ഏതായാലും താൻ വാ...
അതും പറഞ്ഞ് അവൻ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു..
മുറ്റത്ത് മുളകു ഉണക്കുകയായിരുന്നു സാലി, മുറ്റത്തേക്ക് കയറിവരുന്ന വാഹനം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ആരാണെന്ന് അവർ ഊഹിച്ചിരുന്നു.. അതിൽ നിന്നും ശ്വേതയും സാമും ഒരുമിച്ചിറങ്ങിയപ്പോൾ അവരുടെ നെഞ്ചിൽ ഒരു കൊളുത്തി വലിക്കലാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായത്.. എങ്കിലും അത് പുറത്ത് കാണിക്കാതെ ചിരിയോടെ തന്നെയാണ് അവർ നിന്നത്.
കാറിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ശ്വേതയ്ക്ക് ഒപ്പം തന്നെ സാമും അകത്തേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ നൈറ്റി ഒന്ന് ശരിയാക്കി അയയിൽ കിടന്ന തോർത്തും കൂടിയെടുത്ത് ദേഹത്തേക്ക് ഇട്ടിരുന്നു സാലി..
" അമ്മച്ചി എന്തോ നല്ല ജോലിയിലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ...
സാലിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി സാമത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ തന്നെ "അമ്മച്ചി" എന്ന് വിളിച്ചതാണ് അവർ ശ്രദ്ധിച്ചത്... ഇന്നുവരെ അങ്ങനെയൊരു വിളി അവനിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിച്ചില്ല.
"കുറച്ച് മുളക് ഉണക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മോനെ അത് ചെയ്യായിരുന്നു...
" പെരുന്നാൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലും കപ്പയും വയ്ക്കാൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ മുളക്.... ഇവിടുത്തെ എല്ലും കപ്പയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ശ്വേത എന്നെ ഒത്തിരി കൊതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്... ഈ വർഷം എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ വന്നു ഇവിടത്തെ വല്യമ്മച്ചിയുടെ എല്ലും കപ്പയും കഴിക്കും,
" അതിനെന്താ മോൻ പോര്... ഞാന് മോന് കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം,
" വേണ്ട അമ്മച്ചി, ഞങ്ങൾ ജ്യൂസ് കുടിച്ചിട്ടാ വന്നത്... ഞാൻ കയറുന്നില്ല ഇയാളെ ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നത് ആണ്
" അയ്യോ വീടിന്റെ പടിക്ക് വരെ വന്നിട്ട് ഒന്നും കുടിക്കാതെ പോവാണോ..
സാലി ചോദിച്ചു
" അത് സാരമില്ല ഇനി ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട് ഇവിടുന്ന് കുടിക്കാനും കഴിക്കാനും ഒക്കെ. ഞാനിപ്പോൾ ശ്വേതയുടെ കൂടെ വന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അമ്മച്ചിയോടു പറയാൻ വേണ്ടിയാണ്
" എന്താ മോനെ
" പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു പഴയ കഥയാണ്, ശ്വേത സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം, അതായത് അമ്മച്ചി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് വരുന്ന ആ സമയം. അന്നൊരു വട്ടം അമ്മച്ചി തലകറങ്ങി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആയില്ലേ.? അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് ആണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ശ്വേതയെ കാണുന്നത്...
അവൻ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവാതെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ആ നിമിഷം ശ്വേതയും...
" അന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തൊട്ടേ എനിക്ക് ശ്വേതയെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി. അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ ശ്വേതയോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു.. അപ്പോൾ ശ്വേത പറഞ്ഞത് അമ്മച്ചി എന്നെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് പഠിച്ച് ഒരു നിലയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന് ആണ്.... അതുവരെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ആലോചിക്കാം എന്നും പറഞ്ഞു. ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തു...! ഇപ്പോൾ ശ്വേതയ്ക്ക് നല്ലൊരു ജോലിയുണ്ട്, കല്യാണപ്രായവും ആകുന്നു, എനിക്ക് ശ്വേതയുടെ അന്നുള്ള ഇഷ്ടം അതേപോലെ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. അമ്മച്ചിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ടൊന്നു ആലോചിച്ചു എന്നോട് പറ. അപ്പോൾ ഞാനെന്റെ വീട്ടീന്ന് പപ്പയെയും മമ്മിയെയും കൂട്ടി വന്ന് പെണ്ണ് ചോദിക്കാം. എങ്കിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ....
സാലിയും ശ്വേതയും ഒരേപോലെ ഞെട്ടി നിൽക്കുകയായിരുന്നു... രണ്ടുപേരോടും യാത്ര പറഞ്ഞു അവൻ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറിയതും വണ്ടി പോയതും ഒന്നും തന്നെ ശ്വേതയെ അറിഞ്ഞില്ല.....കാത്തിരിക്കൂ.........
