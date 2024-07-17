ഓർമ്മപൊട്ടുകൾ 🍂🦋: ഭാഗം 72
രചന: റിൻസി പ്രിൻസ്
സാലിയും ശ്വേതയും ഒരേപോലെ ഞെട്ടി നിൽക്കുകയായിരുന്നു... രണ്ടുപേരോടും യാത്ര പറഞ്ഞു അവൻ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറിയതും വണ്ടി പോയതും ഒന്നും തന്നെ ശ്വേതയെ അറിഞ്ഞില്ല..
തന്നെപ്പോലും അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവനിൽ നിന്നും അങ്ങനെയൊരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഒരു വിധത്തിലും ശ്വേത പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ലായിരുന്നു...
" എന്താടി ആ കൊച്ചൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത്...? ഇതൊക്കെ സത്യമാണോ? നിന്നോട് നേരത്തെ തന്നെ ആ കൊച്ചന് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ...?
അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി സാലി അത് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്ത് പറയണം എന്ന് അറിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അവൾ... ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കള്ളമാവില്ലേ..? താനല്ലേ അവന്റെ പിന്നാലെ നടന്നത്. എന്നാൽ അവൻ ഇവിടെ തന്നോട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇല്ലെന്നു പറഞ്ഞാൽ താൻ അവനെ കള്ളൻ ആക്കുന്നതിന് തുല്യമാകും... എന്തുപറയണമെന്ന് പോലും അവൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു...
" അത്... ആൾ പറഞ്ഞില്ലേ... പിന്നെ പണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നും ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല.. ഞാൻ കുറച്ചു നേരം കിടക്കട്ടെ തല വേദനിക്കുന്നതുപോലെ...
പെട്ടെന്ന് അമ്മച്ചിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ അങ്ങനെ പറയാനാണ് അവൾക്ക് തോന്നിയത്.... റൂമിലേക്ക് ചെന്നതും അവൾ ആദ്യം ഫോൺ എടുത്ത് അവനെ വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്... ഒരു ഫുൾ റിങ് അടിച്ചു തീർന്നുവെങ്കിലും ഫോൺ എടുത്തിരുന്നില്ല... കുറച്ചു സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അവൻ തിരിച്ചുവിളിച്ചത്,
" പറയടോ വണ്ടിയോടിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോണം. അവൻ അർജന്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു... ഡ്രൈവിങ്ങിൽ ആയതുകൊണ്ട് എടുക്കാതിരുന്നത്... എന്താ വിളിച്ചത്...?
" എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്.. അങ്ങനെ ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞത് എന്തിനാ...? അമ്മച്ചി എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ സത്യമാണോന്ന് ഞാൻ എന്താ പറയാ...?
" സത്യമാണെന്ന് പറയണം, അല്ലാതെന്തു പറയാൻ...
" സത്യം അല്ലല്ലോ, ഞാനല്ലേ....
" താനല്ല ഞാനാണ്, ഇനിമുതൽ ആര് ചോദിച്ചാലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി... തന്റെ ഭാഗത്തൊരു ഫോൾട്ടും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല... തന്റെ അമ്മയുടെ മുൻപിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും, എന്നെ ഇത്രത്തോളം സ്നേഹിച്ച തനിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്... അതിലൊന്ന് ഇതാണ്... തന്റെ അമ്മ വിഷമിക്കുന്നത് തനിക്കിഷ്ടമല്ലന്ന് എനിക്കറിയാം. താൻ വിഷമിക്കുന്നത് എനിക്കും ഇഷ്ടമല്ല.... ഇതാവുമ്പോൾ തന്റെ അമ്മയ്ക്കും ടെൻഷനില്ല, തനിക്കും ടെൻഷനില്ല... ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, പിന്നെ ഇത്രകാലവും എന്നെ സ്നേഹിച്ച തനിക്ക് ഇതൊക്കെ അല്ലാതെ മറ്റ് എന്താണ് തിരിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്നത്....
ഏറെ ആർദ്രമായവൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ മിഴികളും നിറഞ്ഞു പോയിരുന്നു.... കുറച്ച് സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അവൾ മുറിയിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നത്.... ആ സമയത്ത് അമ്മച്ചിയും വല്ല്യമ്മച്ചിയും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു... ഇരുവരും സംസാരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയം തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് അവൾക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടു തന്നെ അവൾ അവിടേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ചെയ്തത്....
" എന്താ കൊച്ചേ ഞാൻ ഈ കേൾക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ സത്യമാണോ...? നീ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളോട് എന്താ പറയാതിരുന്നത്...?
വല്യമ്മച്ചി അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ചോദിച്ചു...
" ആളന്നത് പറഞ്ഞുന്നുള്ളത് സത്യം ആണ്... പക്ഷേ ഞാനന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് കരുതിയിരുന്നില്ല, പിന്നീട് ഞങ്ങളെ ബാംഗ്ലൂരിൽ വച്ച് കണ്ടപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചില്ല.. കുറെ വർഷങ്ങൾ ആയില്ലേ അതൊക്കെ മറന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന് ഞാൻ കരുതി... പിന്നെ അതൊരു സീരിയസ് ഇഷ്യു ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല... അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും പറയാതിരുന്നത്...അമ്മയും വല്യമ്മച്ചിയും ഒക്കെ ആളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ വലിയ സീരിയസ് ആക്കാഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാ....
" ആ കൊച്ചന് പറയുന്നതൊക്കെ സത്യായിരിക്കും സാലി, വീട്ടുകാരുമായിട്ട് ആലോചിക്കാം എന്നൊക്കെ അല്ലെ പറയുന്നത്... നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ബന്ധവാ നല്ലൊരു കൊച്ചൻ, പിന്നെ കുടുംബക്കാരെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ... ഈ നാട്ടിൽ വച്ച് ഏറ്റവും പണക്കാരും ഏറ്റവും നല്ല കുടുംബവും അവരുടേത് ആണ്....
വല്യമ്മച്ചി ഉത്സാഹത്തോടെ പറഞ്ഞു...
" എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല അമ്മച്ചി ആ കൊച്ചൻ പറയുന്നത് വീട്ടുകാരുമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാമെന്ന് ആണ്... അത് അവന്റെ ആഗ്രഹം ആണ്... അവരോക്കെ സമ്മതിക്കണം എന്നുണ്ടോ...?
" ഏതായാലും നിനക്ക് എതിർപ്പ് ഒന്നുമില്ലന്ന് ഇനി കാണുമ്പോൾ പറഞ്ഞേക്ക്, വീട്ടുകാരായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നെങ്കിൽ വരട്ടെ...
" അവരെന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനുമാത്രം കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇല്ലല്ലോ അമ്മച്ചി...
" അവരെ നല്ല തറവാട്ടുകാരാ.... അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് എടുത്തു ചോദിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നുമല്ല, അക്കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാ. അതുകൊണ്ട് അത് ഓർത്തു നീ പേടിക്കേണ്ട... ഏതായാലും ആ കൊച്ചൻ നിനക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ വീട്ടുകാരെ കൊണ്ടുവരാന്ന് അല്ലേ പറഞ്ഞത്... വീട്ടുകാരെയും കൊണ്ട് വരട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം....
വല്യമ്മച്ചി പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മയുടെ മുഖത്തും സമാധാനത്തിന്റെ ഒരു പുഞ്ചിരി വിരിയുന്നത് അവൾ കണ്ടിരുന്നു... അത് കാണേ അവളിലും ഒരു സമാധാനം നിറഞ്ഞിരുന്നു...
പിറ്റേദിവസം എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് പള്ളിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത്, പെരുന്നാൾ ആയതിനാൽ ശ്വേതയും ലീവ് എടുത്തിരുന്നു... പള്ളിയിലേക്ക് ചെന്ന് കുർബാനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ സാമിനെ കണ്ടിരുന്നു, അവൻ തിരക്കുകളിലാണ്.. താൻ കാണുന്ന കാലം മുതൽ അവൻ പള്ളിയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ്.. എങ്കിലും കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ നോക്കി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ കാണുമ്പോൾ പാറി വീഴുന്ന നോട്ടം ശ്വേതയും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. പള്ളിയിൽ റിയ ചേച്ചിയും ഭർത്താവും ഉണ്ടായിരുന്നു... ആളെ കാണിച്ചു വിഷമിപ്പിക്കാനോ എന്തോ ചേച്ചി ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കൈമാറ്റിയിട്ടില്ല.. രണ്ടുപേരും കൈകൾ പിടിച്ചാണ് നടന്നത്, ഇതിനിടയിൽ തന്നെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിക്കാനും ആളു മറന്നില്ല... നന്നായി തന്നെ ആൾക്ക് ഒരു പുഞ്ചിരി കൊടുത്തു, ഒന്നുമല്ലെങ്കിലും ഇന്ന് തനിക്ക് അവനെ കിട്ടിയത് ആൾ കാരണം അല്ലെന്ന നന്ദിയായിരുന്നു ആ പുഞ്ചിരിയിൽ... കുറച്ചുനാൾ ആണെങ്കിലും ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി മനസ്സ് വിഷമിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇത്രയും നാൾ കല്യാണം കഴിക്കാതെ നിന്നതും തനിക്ക് തന്റെ ഇഷ്ടം ഒരിക്കൽ കൂടി ആ മുന്നിലേക്ക് തുറന്നു പറയാൻ സാധിച്ചതും.... അതിനൊക്കെയാണ് നിമിത്തമായത് റിയ ചേച്ചി ആണ്... നന്ദി എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ല... അതുകൊണ്ടു തന്നെ പുഞ്ചിരിച്ചിരുന്നു..
തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ആള് നന്നായി വിയർത്തിട്ടുണ്ട്, ഷർട്ടിന്റെ പകുതിയും നനഞ്ഞു കുളിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഓരോ കാര്യങ്ങളുമായി ഓടിനടക്കുകയാണ്.. ഇതിനിടയിൽ കൈകൊണ്ട് സാരിയിൽ താൻ സൂപ്പർ ആണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു... അത് കേട്ടത് മനസ്സ് നിറഞ്ഞു അറിയാതെപോലും റിയ ചേച്ചി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ആളുടെ നോട്ടം പോയില്ല...! ഇതിനിടയിലാണ് ജെസ്സി ആന്റി അരികിലേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടത്... ഒരേ നിമിഷം സന്തോഷവും ഭയവും തോന്നിയിരുന്നു.....ജസീ ആന്റി അരികിൽ വന്ന ആദ്യ അമ്മച്ചിയോട് ആണ് സംസാരിച്ചത്... വിശേഷങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ജെസ്സിയോട് വിനയത്തോടെ തന്നെയാണ് അമ്മച്ചി സംസാരിക്കുന്നത്... ആ പഴയ ജോലിക്കാരിയെ പോലെ തന്നെ...
" മോൾ വളർന്നല്ലോടി സാലി, സുഖാണോ മോളെ നിനക്ക്...
ഇവൾക്ക് കല്യാണം ഒക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടോ സാലി...
ജെസ്സി അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം അമ്മച്ചി തന്റെ മുഖത്തേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി, മകന്റെ മനസ്സ് ആ അമ്മ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് ആ നോട്ടത്തിന് അർത്ഥം എന്ന് തോന്നി...
" നോക്കണം സമയം ആകുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ചേച്ചി. പിന്നെ ഒരു കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ പറ്റില്ലല്ലോ... പണവും വേണ്ടേ,
" തങ്കക്കുടം പോലൊരു പെൺകൊച്ചിനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്നാത്തിനാടി പണം... അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ടേ പണം തരാൻ....
വാൽസല്യത്തോടെ ജെസി അവളുടെ കവിളിൽ തഴുകി പറഞ്ഞപ്പോൾ സാലിയിലും ചെറിയൊരു സമാധാനം നിറഞ്ഞിരുന്നു... അവളിൽ നാണത്തിൽ കുതിർന്ന ഒരു ചിരിയും.... ഇതിനിടയിലാണ് ശ്വേതയുടെ ഫോൺ ബെല്ലടിച്ചത്.... നോക്കിയപ്പോൾ സാം ആണ്.. ജെസ്സി അരികിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്ക് ഫോൺ എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല... അവൻ വീണ്ടും വിളിച്ചപ്പോൾ അവൾക്ക് അരികിൽ നിന്നും കുറച്ചു മാറി നിന്ന് ഫോൺ എടുത്തു....
" റാസ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം, ലാസ്റ്റ് പോയാൽ മതി.... പിന്നെ ഒരു അർജന്റ് കാര്യം പറയാനുണ്ട് അന്ന് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ പള്ളിയുടെ പുറകുവശം, അവിടെക്കെ ഒന്ന് വരണേ....
അവൻ പറഞ്ഞു....
" എന്റെ കൂടെ അമ്മച്ചി ഉണ്ട്... പിന്നെ ജെസ്സി ആന്റി ഇവിടെ അടുത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്...
" എന്തെങ്കിലും കള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് വാടോ, തന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ ആണെന്നോ വല്ലതും
" നോക്കട്ടെ
"ശരി..
രണ്ടുപേരുടെയും അരികിലേക്ക് ചെന്ന് ശ്വേത അവരുടെ സംസാരത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു, കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടുപേരോടുമായി പറഞ്ഞു
" എന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട്... അവൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം... അമ്മച്ചി നടന്നോ ഞാൻ പുറകെ വരാം..
" എങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് നടക്കാം സാലി വാ.
ജസ്സീ വിളിച്ചതോടെ അവൾക്ക് അല്പം ആശ്വാസം തോന്നിയിരുന്നു.... ജെസ്സിയോടും യാത്ര പറഞ്ഞ് അവൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി പള്ളിക്ക് പുറകിലേക്ക് നടന്നിരുന്നു... അവൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടും അവനെ കാണാതായതും അവൾ അവനെ തന്നെ തിരയുകയായിരുന്നു... പെട്ടെന്നാണ് ഒരു കൈ തന്നെ വലിച്ച് ശരീരത്തോട് ചേർത്തത്... ഒരു നിമിഷം അവൾ ഞെട്ടിപ്പോയിരുന്നു,എങ്കിലും ആ കൈകളുടെ ഉടമ ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾക്ക് സമാധാനം തോന്നിയിരുന്നു...
" പേടിച്ചു പോയോ...?
അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി ഏറെ പ്രണയത്തോടെ അവൻ ചോദിച്ചു
" പിന്നെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വന്നു പിടിച്ചു വലിച്ചാൽ പേടിക്കില്ലേ.
" എത്ര നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാ,
" എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുവെട്ടിച്ച് വരണ്ടേ...? എന്താ വരാൻ പറഞ്ഞത്....
" ഒരത്യാവശ്യ കാര്യം പറയാൻ
" എന്ത് കാര്യം.
" I'm going to give that special kiss
" എന്താ പറഞ്ഞേ
അമ്പരപ്പോടെ അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അവൾ ചോദിച്ചു
"മനസ്സിലായില്ലേ?
" ഞാനന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്ന എന്റെ ആദ്യത്തെ കിസ്സ് സ്പെഷ്യൽ ആയിരിക്കണം എന്ന്... അത് ഞാനിപ്പോൾ നിനക്ക് തരാൻ പോവാണ്...
അവന്റെ മറുപടി കേട്ടതും അവൾ ഞെട്ടി പോയിരുന്നു... അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ആ മുഖത്ത് ഇതുവരെയും തനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു ഭാവം.. കണ്ണുകളിൽ ഒരു കാമുകന്റെ വശ്യഭാവം .....കാത്തിരിക്കൂ.........
