കാണാചരട്: ഭാഗം 16
രചന: അഫ്ന
"അക്കി ഇത് ഏട്ടന്റെ മുറിയിൽ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ട് വാ അപ്പോയെക്കും ഞാൻ കാർ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാം "വിഷ്ണു ബാഗ് അവളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു "ഞാൻ ഒറ്റക്കോ😱.... നമുക്ക് ഒരുമിച്ചു പോയാൽ പോരെ 🥺" "ഏട്ടൻ നിന്നെ പിടിച്ചു തിന്നുവൊന്നും ഇല്ല, ഇപ്പൊ നല്ല മയക്കത്തിൽ ആയിരിക്കുംവേഗം വെച്ച് പോര് "വിഷ്ണു തലയ്ക്കു ഒരു കോട്ട് കൊടുത്തു. "എന്നാലും🙄 " "ദേ പെണ്ണെ അടി മേടിക്കേണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് ചെയ്യ്, വീട്ടിൽ പോയിട്ടു വേണം മനുഷ്യന് ഒന്ന് കുളിക്കാൻ, നിനക്ക് അങ്ങനെയുള്ള നല്ല ശീലം ഇല്ലല്ലോ, പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഇല്ല 🥴" "ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടേ ഇതു അവിടെ കൊണ്ടു വെക്കണം, ഞാൻ ചെയ്തോളാം അതിന് ഇത്രേ പ്രസംഗം വേണ്ട😡
"അക്കി ഉറഞ്ഞു തുള്ളി പടി കയറി..... റൂമിന്റെii അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം പിടിച്ചു വെച്ച ധൈര്യം കാറ്റ് വിട്ടപോലെ പോയി.... "ഞാൻ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നെ എണീക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ,പിന്നെ പേടിക്കാൻ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ "മനസ്സിൽ സ്വയം പറഞ്ഞു ഡോർ തുറന്നു അകത്തേക്ക് തലയിട്ടു,നന്ദൻ മയക്കത്തിൽ ആയിരുന്നു..... അക്കി നെടുവീർപ്പിട്ട് അത് മെല്ലെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതെ ടേബിളിൽ വെച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തിരിഞ്ഞതും പിന്നിൽ നിന്ന് പിടി വീണു.... "ഈശ്വരാ പെട്ട് 😭😭... "
ഉള്ളിൽ അലറി വിളിച്ചു മെല്ലെ തിരിഞ്ഞു. "എന്താ അക്കി നിനക്കും ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു ശല്യമായോ "സങ്കടത്തിൽ തന്നെ നോക്കുന്ന കണ്ണുകൾ അവൾക്ക് പരിചിതമല്ലായിരുന്നു. ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാവം അവന്റെ മുഖത്തു..... അവൾ അവനെ ഉറ്റു നോക്കി.ഇതായിരുന്നില്ല അവൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. "ഏട്ടൻ എന്താ ഈ പറയുന്നേ"കൈ എടുക്കാതെ ചോദിച്ചു. "സ്വന്തം അമ്മയ്ക്ക് എന്നേ വേണ്ട... ഓഹ് അതിന് സ്വന്തം അമ്മ അല്ലല്ലോ വളർത്തു പുത്രനല്ലെ, അതു കൊണ്ടാണോ എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രാന്തനോട് ഇത്ര അകൽച്ച" അവൻ സ്വയം പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ടു ചിരിച്ചു. അക്കിയുടെ കണ്ണുകൾ എന്തിനെന്നില്ലാതെ നിറഞ്ഞു.
ഒരു നിമിഷം അവളും നന്ദന്റെ അവസ്ഥയോർത്തു സങ്കടം തോന്നി. "ഏട്ടൻ കരുതും പോലെ ഒന്നും ഇല്ല, ഏട്ടനല്ലേ എല്ലാവരെയും അകറ്റുന്നെ..... ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഏട്ടന്റെ കൂടെ ഇല്ലേ പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം "അക്കി നന്ദന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു. അവൻ അതിന് മറുപടിയായി ഒന്ന് ചിരിച്ചു.തോറ്റു പോയവന്റെ ചിരി. "അക്കി എനിക്ക് അറിയണം എന്താണ് ഇന്നലെ എനിക്ക് സംഭവിച്ചതെന്ന്. ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല നീ എങ്കിലും ഒന്ന് പറയ് എന്താ അവിടെ നടന്നത്.....
എനിക്ക് ഒന്നും ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല "അക്കി നിറ കണ്ണുകളോടെ അവനെ നോക്കി അത്രയും നിസ്സഹായനായിരുന്നു നന്ദൻ. "അത് ഏട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല, ഞാൻ പോകട്ടെ വിഷ്ണുവേട്ടൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാ "അക്കി പോകാൻ ഒരുങ്ങി പക്ഷെ നന്ദൻ പിടി വീട്ടിരുന്നില്ല. അവന്റെ നോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഓടി ഒളിക്കാൻ അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.അക്കി അവിടെ ഇരുന്നു.നടന്നതെല്ലാം പറഞ്ഞു....... എല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോയെക്കും അവന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു..
"ഏട്ടൻ കരയേണ്ട, ആർക്കും ആരോടും ഒരു ദേഷ്യവും ഇല്ല. രണ്ടുപേരെയും അറിയാം ഞങ്ങൾക്ക്"പക്ഷെ അവനിൽ ഒരു പ്രതികരണവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല..... അക്കി ഒന്നും മിണ്ടാതെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. വണ്ടിയുടെ അടുത്തയിട്ടും അവളുടെ മനസ്സ് അവന്റെ അടുത്തായിരുന്നു.. എന്തിനെന്നില്ലാതെ അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു. "എന്താടി ഏട്ടൻ നിന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞോ " വിഷ്ണു തട്ടി കൊണ്ടു ചോദിച്ചു. "ഇല്ല "എങ്ങോട്ടോ നോക്കി മറുപടി പറഞ്ഞു. "ഏട്ടനെ നിനക്ക് അറിയുന്നതല്ലേ മോളെ, ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല വെറുതെ നിന്നെ വട്ട് കളിപ്പിക്കുകയാ "വിഷ്ണു ഡ്രൈവ് ചെയ്തു കൊണ്ടു പറഞ്ഞു. "ഞാൻ ഏട്ടനോട് സത്യം പറഞ്ഞു
"അക്കി നേരെ നോക്കി കൊണ്ടു പറഞ്ഞു. "എന്ത് "വിഷ്ണു ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി കൊണ്ടു അവളെ നോക്കി "പറഞ്ഞു പോയി, അതായിരുന്നു ഏട്ടന്റെ അവസ്ഥ..... താൻ ഒരു ദത്തു പുത്രനാണ് എന്ന് സ്വയം മുദ്ര കുത്തിയത് കണ്ടപ്പോൾ സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.."അക്കി കണ്ണുതുടച്ചു "ഏട്ടൻ എന്താ പറഞ്ഞേ ". "ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല, തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും.... പക്ഷെ ഏട്ടൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എനിക്കുറപ്പാ ഏട്ടത്തിയും പാവമല്ലേ.." "അവര് വീട്ടിലേക്കു വരട്ടെ എന്നിട്ടു തീരുമാനിക്കാം ആരുടെ ഭാഗത്താണ് തെറ്റ് ആരുടെ ഭാഗത്താണ് ശെരി എന്ന് "വിഷ്ണു മനസ്സിൽ പലതും കണക്കു കൂട്ടി കൊണ്ടു പറഞ്ഞു.... ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ അക്കി അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി.....
ആദി റൂമിലേക്കു വരുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് നോക്കി ഇരിപ്പാണ് വാമി. "ഹലോ മേഡം വലിയ ആലോചനയിലാണോ"കോഫി അവൾക്ക് നേരെ നീട്ടി കൊണ്ടു ചോദിച്ചു. "ആണെങ്കിൽ🤨 " "ആണെങ്കിൽ എനിക്കെന്താ.... നീ എത്ര വേണേലും ആലോചിച്ചോ."ആദി അതും പറഞ്ഞു കോഫി അടുത്ത് വെച്ചു അവളുടെ അപ്പുറത്തു ഇരുന്നു തന്റെ കോഫി ഊതി കുടിച്ചു. അവന്റെ പ്രവൃത്തി കണ്ടു വാമി അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി.... ഇത് കണ്ടു എന്തെന്നർത്ഥത്തിൽ പുരികം ഉയർത്തി. "ഒന്നും ഇല്ല "വാമി തല ചെരിച്ചു. "എന്താ ലൂക്ക ഈ കാണിക്കുന്നേ, ഇങ്ങനെ ആണോ ചായ കുടിക്കുന്നേ "സാസറിൽ ഒഴിച്ച് കുടിക്കുന്ന അവനെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി
. "ചൂട് ഉണ്ട് പെണ്ണെ, ഇങ്ങനെ കുടിച്ചാൽ ചൂട് കുറയും..... വേണമെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങനെ കുടിച്ചു നോക്ക്"അതും പറഞ്ഞു അവന്റെ ചായ അവളുടെ സാസറിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു. "ഇനി കുടിച്ചു നോക്ക് " "എനിക്ക് ഇതൊന്നും ശീലമില്ല നീ പോയേ " "ഓ വല്ല്യ പരിഷ്കാരി വന്നിരിക്കുന്നു, നമ്മൾ പാവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ആണ്." ആരോടെന്നില്ലാതെ പറഞ്ഞു കുറച്ചു നീങ്ങി ഇരുന്നു. അവൾ ആദ്യം അവനെ പല്ലിറുമ്പി നോക്കിയ ശേഷം പതിയെ കുടിച്ചു....പിന്നെ അതിന്റെ സ്വാദ് ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടപോലെ വീണ്ടും ഒഴിച്ച് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത് കണ്ടു ചിരിയോടെ നിൽക്കുന്ന ലൂക്കയേ നോക്കി അവൾ പുച്ഛിച്ചു മുഖം തിരിച്ചു. അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറയാൻ തുടങ്ങി....
ആ മുഖത്തേ വെളിച്ചം തന്നെ ഇപ്പോഴും അലട്ടി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു....... "വാമി..... വാമി "ആരോ തട്ടി വിളിക്കുമ്പോഴാണ് അവൾ ബോധത്തിൽ വന്നത്... വാമി വേഗം കണ്ണു തുടച്ചു. "എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥ ഉണ്ടോ " "ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ആദി സമ്മതിക്കുമോ "പെട്ടന്ന് അവളുടെ ചോദ്യം കേട്ട് എന്തെന്നർത്ഥത്തിൽ നോക്കി. "ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകട്ടെ,ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് വല്ലാതെ വീർപ്പു മുട്ടുവാ.... എനിക്ക് ഇവിടെ പറ്റുന്നില്ല "അവൾ ദയനീയമായി അവനെ നോക്കി. "അതൊന്നും പറ്റില്ല,നമുക്ക് ഒരുമിച്ചു പോകാം.....നിന്നെ അവിടേക്ക് തനിച്ചു വിട്ടാൽ ശരിയാവില്ല " "എനിക്ക് പോയേ പറ്റു, ഇവിടെ ഒന്ന് സമാധാനത്തോടെ ഒന്നുറങ്ങാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല.....
എന്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക് നീ "വാമി "നീ തനിച്ചു വീട്ടിൽ, എനിക്കിവിടെ ഒരു സമാധാനവും ഉണ്ടാവില്ല വാമി, നാളെ ഒരുമിച്ചു പോയാൽ പോരെ നമുക്ക് " "ആദി എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ over Caring ചെയ്യേണ്ട ആവിശ്യം ഒന്നും ഇല്ല. അതെനിക്ക് ഇഷ്ട്ടമല്ല..... എന്തായാലും അമ്മ വരുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടെ പോകും ഒരു ദിവസം ഒറ്റക്ക് നിന്നെന്ന് വെച്ച് ഭൂമി മറിയാൻ ഒന്നും പോകുന്നില്ല "വാമി ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് എണീറ്റു. "ഓക്കേ നിന്റെ ഇഷ്ട്ടം പോലെ പൊക്കോ.... പക്ഷെ ഒരു കണ്ടിഷൻ ഉണ്ട്, അതിന് സമ്മതം ആണെങ്കിൽ ഞാൻ തടയില്ല " "എന്ത് കണ്ടിഷൻ 🤨" "ഞാൻ കാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും😁"
"എന്തിന് "അവൾ രണ്ടു കൈകെട്ടി അവനെ രൂക്ഷമായി നോക്കി. "അത് നീ അറിയേണ്ട, എനിക്ക് കാണാൻ തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ അടിക്കും " "അതിനു മാത്രം എന്ത് ബന്ധമാണ് നീയും ഞാനും തമ്മിൽ ഉള്ളേ," "ഉണ്ടാകും, ഇപ്പൊ ഇതിന് പറ്റുമെങ്കിൽ പോകാം " "ആ ശെരി "താല്പര്യമില്ലാത്ത മട്ടിൽ പറഞ്ഞു, പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. "നീ എങ്ങോട്ടാ "ആദി പുറകിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു. "ഏട്ടന്റെ അടുത്തേക്ക്, എന്തെ അതിന് വല്ല കണ്ടീഷനും ഉണ്ടോ🙄"വാമി അവനെ നോക്കി. "വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം 😁"ആദി ഒരു കള്ള ചിരിയോടെ നോക്കി. "അയ്യടാ.... വല്ലാതങ്ങ് ഇളിക്കല്ലേ പല്ല് കോഴിയും "ദേഷ്യത്തിൽ അവനോട് പറഞ്ഞു അവൾ നടന്നു.
"നീ എന്റെ കോർട്ടിൽ തന്നെ വന്നു വീഴും,❤️അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീഴിക്കും" ചിരിച്ചു കൊണ്ടു അവൾ പോകുന്നതും നോക്കി കോഫി ചുണ്ടോടു ചേർത്തു. വാമി നന്ദന്റെ മുറിയിലേക്ക് നോക്കി.നന്ദൻ പുറത്തേക്ക് നോക്കി ഇരിക്കുവാണ്. വാമി ഡോറിൽ മെല്ലെ തട്ടി.... അവൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കാതെ കൈ കൊണ്ടു കയറാൻ കാണിച്ചു. വാമി മെല്ലെ അകത്തേക്ക് കയറി അവിടെയുള്ള ചെയറിൽ ഇരുന്നു. "ഏട്ടാ......" "മ്മ്,"അവൻ ഒന്ന് മൂളി. "ഏട്ടൻ എന്നോട് ദേഷ്യത്തിലാണോ "അവൾ തല താഴ്ത്തി. "എന്തിന് വാമി.... തെറ്റ് ചെയ്തത് ഞാനല്ലേ, ദേഷ്യം നിനക്കല്ലേ വേണ്ടേ "പുറത്തേക്ക് നോക്കി തന്നെ പറഞ്ഞു. "എനിക്ക് ഏട്ടനോട് ഒരു ദേഷ്യവും ഇല്ല,
ഏട്ടൻ ഒരിക്കലും മനപ്പൂർവം അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ലെന്ന് എനിക്കുറപ്പുണ്ട്.... പെട്ടന്ന് എനിക്ക് വേറെ വഴി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തേ "വാമി നന്ദന്റെ കൈ പിടിച്ചു. നന്ദൻ അവളെ ഞെട്ടി കൊണ്ടു നോക്കി. "ഏട്ടൻ കരയുകയാണോ.... എന്താ ഇത് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ. എല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി അതോർത്തു ഇരിക്കേണ്ട. എനിക്ക് ഒരു ദേഷ്യവും ഇല്ല " "മോൾക്ക് അത് പറയാം പക്ഷെ... അങ്ങനെ ഒരു മൃഗമാവാൻ മാത്രം ഞാൻ തരം താഴ്ഞ്ഞോ...... അന്ന് ഞാൻ കുടിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ " അവളും കുറച്ചു സമയം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. പെട്ടന്ന് അവളുടെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു.കൈകൾ ദേഷ്യം കൊണ്ടു മുറുകെ പിടിച്ചു നന്ദന്റെ കയ്യിൽ തട്ടി എണീറ്റു
"ഇപ്പൊ ഏട്ടൻ നല്ല പോലെ റസ്റ്റ് എടുക്ക്. എല്ലാം വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പറയാം....."വാമി പുറത്തേക്ക് നടന്നു. നന്ദന് അവളോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിന് കുറച്ചു സമാധാനം കിട്ടിയ പോലെ ദീർഘ ശ്വാസം എടുത്തു പതിയെ കണ്ണുകളടച്ചു. 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 വീട്ടിൽ എത്തിയ വാമി ഡ്രസ്സ് എടുത്തു ഫ്രഷ് ആയി കുറച്ചു സമയം കിടന്നു.... അവളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വൈഷ്ണവി അന്ന് നന്ദന്റെ മുറിയിലേക്ക് കോമിക് ബുക്ക് എടുക്കാൻ എന്നും പറഞ്ഞു തന്നെ വിട്ടത് ഓർമ വന്നു. ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത സ്നേഹം എങ്ങനെ ഇത്ര പെട്ടന്ന് ആലോചിച്ചു പോയിരുന്നു. അതിന്റെ ഉത്തരം അവളുടെ തലചോറിനെ പിടിച്ചു കുലുക്കി......
അതിവേഗം അവളുടെ ചുണ്ടിൽ ഒരു ചിരി വിരിഞ്ഞു. ആ പഴയ ആയുക്ത യുടെ തിരിച്ചു വരവിനുള്ള തുടക്കമായിരുന്നു അത്. കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞതും അവളുടെ ഫോൺ vibrate ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി... മുൻപിൽ തെളിഞ്ഞു വന്ന പേര് കണ്ടു സന്തോഷം വന്നെങ്കിലും അത് മറച്ചു ദേഷ്യം വരുത്തി ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു... "ആരാ🤨 "ഒന്നും അറിയാത്ത മട്ടിൽ ചോദിച്ചു. "ആരാന്നോ😡, അപ്പൊ എന്റെ നമ്പർ സേവ് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലേ 🤨" "ആരാണെന്ന് പറയാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ save ചെയ്യും Mister 🤭"വാമി ഇപ്പോഴത്തെ ആദിയുടെ മുഖത്തേ ഭാവം ആലോചിച്ചു വാ പൊത്തി ചിരിച്ചു പോയി. "ഞാൻ നിന്റെ കെട്ടിയോനാടീ 😬"
"അതിന് ഞാൻ മാര്യേജ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ, വെറുതെ ഓരോന്ന് വിളിച്ചു പറയരുത് Mister 😏" "എന്റെ വിധി😬," "ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് എന്നോട് പറയുന്നത് 🙄, എന്റെ ഓരോ സമയത്തിനും വലിയ വിലയുണ്ട്.please don't disturb me " അതും പറഞ്ഞു വേഗം ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു... പിന്നെ പൊട്ടി ചിരിച്ചു കൊണ്ടു ബെഡിലേക്ക് വീണു. "നിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചു വെള്ളം കുടിപ്പിക്കും ആദി കുട്ടാ 😁"വാമി മനസ്സിൽ ഓരോന്ന് കണക്കു കൂട്ടി ചിരിച്ചു. ആദി വാലിനു തീ പിടിച്ച പോലെ മുറിയ്ക്ക് ചുറ്റും അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടും നടക്കാണ്.ഇടയ്ക്ക് ഫോണിലേക്ക് നോക്കി ഓരോന്ന് പറയുന്നും ഉണ്ട്.ഇത് കണ്ടു നന്ദൻ അവനെ തന്നെ നോക്കി കിടന്നു. "കുടിക്കാൻ വെള്ളം വല്ലോ വേണോ ആദി🙄"
"ആഹ് കുറച്ച് "നടത്തത്തിനിടയിൽ പറഞ്ഞു കൊണ്ടു അവിടെ ഇരുന്നു. "തല പുകഞ്ഞു ആലോചിക്കാൻ മാത്രം ഇപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായേ " "ജീവിത പ്രശ്നം ആണ് ഏട്ടാ🥺" "എന്താഡാ " "അതുണ്ടല്ലോ ഏട്ടാ.... വാമി ഇല്ലേ....."നഖം കടിച്ചു കൊണ്ടു തുടങ്ങി. "ആഹ് വാമി...... അവൾക്ക് എന്താ...... എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും "നന്ദൻ പേടിയോടെ അവനെ നോക്കി. "ശോ അതൊന്നും അല്ല, വാമി ഇതുവരെ എന്റെ പേര് സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല" "എന്തോന്ന് " "അത് തന്നെ... ഇത്ര ആയിട്ടും ഭർത്താവായ എന്റെ പേര് സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് മോശം അല്ലെ. അതിന് മാത്രം എന്ത് കുറവാ എനിക്കുള്ളെ " ഇത് കേട്ട് വാ പൊളിച്ചു നിൽക്കാണ് നന്ദൻ. "പറ ഏട്ടാ എനിക്കെന്താ ഒരു കുറവ് "
"ഇത് തന്നെയാണ് നിന്റെ പ്രശ്നം, തലയിൽ ആൾ താമസം ഇല്ല. ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന എന്നോട് ചോദിക്കാതെ അവളോട് ചോദിക്ക് ചെക്കാ🥴" "അത് പിന്നെ " "നീ ആദ്യം ഈ മുറിയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയി തരോ, എനിക്ക് എന്റെ പ്രശ്നം തന്നെ ആവിശ്യത്തിന് ഉണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ നിന്റേത് താങ്ങില്ല " അതോടെ നന്ദനെ കണ്ണുരുട്ടി കൊണ്ടു ആദി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 വാമി ബാൽക്കണിയിൽ കാറ്റ് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആണ് പ്രീതിയുടെ കാൾ വരുന്നത്..... "ഹലോ" "വാമി എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം സുഖല്ലേ" "സുഖം... എന്താടാ നിന്റെ ശബ്ദം മാറിയിരിക്കുന്നേ, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ " "ഏയ് ഒന്നും ഇല്ല, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആയതല്ലേ അതിന്റെ പ്രശ്നമാ...... "
"മ്മ്, വേറെ എന്തൊക്കെ വിശേഷം..... എല്ലാം അവിടെ ജീവനോടെ തന്നെ ഇല്ലേ. എന്നേ അറക്കാൻ തപ്പി നടക്കുവായിരിക്കും രണ്ടു പേരും അല്ലെ "വാമി ദേഷ്യത്തിൽ ചോദിച്ചു. "വാമി ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു സംസാരം വേണ്ട വാമി...... ചില സത്യങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ നിനക്ക് താങ്ങാൻ ആയെന്ന് വരില്ല "പ്രീതി തന്റെ ഉള്ളിലെ തിരയെ മറച്ചു വെച്ചു കൊണ്ടു തുടർന്നു.അവളുടെ വായിൽ നിന്ന് ഇനിയും താൻ കാരണം ആ അമ്മയേ പഴി ചാരുന്നത് കേൾക്കാനുള്ള ത്രാണി അവൾക്കില്ലായിരുന്നു. "ഇതിലും വലിയ സങ്കടം നേരിട്ട എനിക്ക് ഇനി ഒന്നിനെ കുറിച്ചും പേടിക്കാനില്ല. അവര് നിന്നെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പേടിപ്പിച്ചോ "
"വാമി മതി.... നമുക്ക് ഈ സംസാരം ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു നീ എല്ലാം അറിയും..... അതുവരെ എന്നോട് ഒന്നും ചോദിക്കരുത് " "മ്മ്, നിന്റെ ഇഷ്ട്ടം...." "അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായോ." "ഉണ്ടായി....ഇപ്പൊ അതിന്റെ ക്ഷീണം മാറുന്നെ ഒള്ളു."വാമി നടന്നത് മുഴുവൻ അവളോട് പറഞ്ഞു. "എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴാണോ ഇതൊക്കെ എന്നോട് പറയുന്നേ, അവന്റെ സുഖക്കേട് ഞാൻ മാറ്റി കൊടുക്കാം, ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട് "പ്രീതി ഫോണിലൂടെ അലറി. "പ്രീതി മുഴുവൻ കേൾക്ക്, ഏട്ടൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നേ കുടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ രണ്ടു മാരാണങ്ങൾ ആ പാവത്തിനെ കരുവാക്കിയതാണ്."
"എന്നിട്ടും നീ അവിടെ വാ പൊളിച്ചു ഇരിക്കുവായിരിക്കും അല്ലെ " "ഈ ഫോൺ ഒന്ന് വെച്ചിട്ടു വേണം ആയുക്ത പണി തുടങ്ങാൻ." "എന്തായാലും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്ക്,പിന്നെ ഇനിയെങ്കിലും അവരെ സുക്ഷിക്കണം എന്തും ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്തവരാണ്, ബാക്കി ഞാൻ വന്നിട്ട് കൊടുക്കാം..... അമ്മ വിളിക്കുന്നുണ്ട്.... പിന്നെ അടിക്കാം ബൈ " പ്രീതി ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തതും വാമി നേരത്തെ താൻ പിടിച്ചു വെച്ച പല്ലിയെ പുറത്തെടുത്തു..... അതിന് ഇപ്പോഴും ജീവൻ ഉണ്ട്. വാമി ആ ബോക്സ് എടുത്തു അടുക്കളയിലേക്ക് നടന്നു.... "ആന്റി, രണ്ടു പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് അടിക്കോ, പെട്ടെന്ന് വേണം "സെർവെന്റിനോട് പറഞ്ഞു അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു....
"ഇതാ മോളെ ജ്യൂസ്," "താങ്ക്സ് ആന്റി "വാമി അത് വാങ്ങി മുകളിലേക്ക് നടന്നു. പ്രതീക്ഷച്ച പോലെ രണ്ടു പേരും മുകളിലത്തെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. വാമി മുഖത്തു ഒരു ചിരി ഒക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തു ഗ്ലാസുമായി അങ്ങോട്ട് നടന്നു.... അവളെ കണ്ടതും രണ്ടു പേരും ഒന്ന് പിടിച്ചെങ്കിലും പിന്നെ അതൊരു പുച്ഛമായി മാറി. "എന്താടി നിനക്ക് ഇവിടെ കാര്യം "വേണി "നിന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിലേ സുഖവാസം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ..... ചോര കണ്ടപ്പോയേക്കും ബോധം പോയ ടീമല്ലേ "വൈഷ്ണവി കളിയാക്കി കൊണ്ടു പറഞ്ഞു. "ഇന്ന് വന്നതല്ലേ ഒള്ളു, ഇനി എല്ലാം റെഡിയായിക്കോളും,......."വാമി ചിരിച്ചു കോണ്ട് പറഞ്ഞു. "നിനക്കെന്താ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നിടത്തു കാര്യം"വേണി
"സോറി, ഞാൻ മറന്നു.... ഞാൻ ജ്യുസ് തരാൻ വന്നതാ.ആന്റി തരാൻ പറഞ്ഞു"വാമി അതവർക്ക് നീട്ടി. "നിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് പ്രയോചനം ഉണ്ടായേ."വേണി പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ടു ഗ്ലാസ്സ് വാങ്ങി. "കുടിച്ചു ഗ്ലാസ്സ് തന്നാൽ എനിക്ക് പോകാമായിരുന്നു☺️" "അവിടെ നിൽക്ക് ഇപ്പൊ തരാം " വൈഷ്ണവി. കുടിച്ചു പകുതി എത്തിയപ്പോൾ ജ്യുസിൽ എന്തോ ഇളക്കുന്നത് കണ്ടു രണ്ടു പേരും ഗ്ലാസ്സ് ചെരിച്ചു നോക്കി... അതിൽ ജീവനോടെ കിടക്കുന്ന പല്ലിയെ കണ്ടു രണ്ടു പേരും ഒക്കാനിച്ചു കൊണ്ടു ഓടി വാമി ഇതെല്ലാം മാറി നിന്ന് ഒരു ഭാവമാറ്റവും ഇല്ലാതെ കൈ കെട്ടി നോക്കി നിന്നു.പിന്നെ ആ ഗ്ലാസ്സിലെ പല്ലിയെ പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞു.
"ഡി "പുറകിൽ നിന്ന് അലറുന്ന അവരെ വാമി എന്തെന്ന ഭാവത്തിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കി. "ഇത് നീ മനപ്പൂർവം ചെയ്തതല്ലേ, സത്യം പറഞ്ഞോ "രണ്ടു പേരും ദേഷ്യം കൊണ്ടു നിന്നു വിറച്ചു. "അതേ, മനപ്പൂർവം തന്നെയാ "രണ്ടു കൈ കെട്ടി അവർക്ക് അഭിമുഖമായി നിന്നു. "എടി നിന്നെ ഞാൻ "വൈഷ്ണവി അവളെ അടിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയതും വാമി തന്റെ കൈ കൊണ്ട് തടഞ്ഞു മറു കൈ കൊണ്ടു അവളുടെ കവിളിൽ ആഞ്ഞടിച്ചു. അടിയുടെ ശക്തി കാരണം വൈഷ്ണവി നിലത്തേക്ക് വീണു. "ശരീരത്തിൽ തൊട്ടുള്ള കളി വേണ്ട, അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, എന്റെ ബോഡിയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ അതെന്റെ ആദിയേട്ടന് സഹിക്കില്ല. So don't repeate this
"വാമി അവൾക്ക് മുൻപിൽ മുട്ട് കുത്തി ഇരുന്നു കൊണ്ടു പറഞ്ഞു. പെട്ടെന്ന് അവളുടെ മുഖം മാറി ദേഷ്യമായി. വാമി അവളുടെ കഴുത്തിനു ചുറ്റി പിടിച്ചു.വൈഷ്ണവി ശ്വാസം എടുക്കാൻ കഴിയാതെ കയ്യിട്ടടിച്ചു, വേണി പേടിയോടെ പിറകിലേക്ക് നീങ്ങി. "വേണ്ട, വേണ്ടാന്ന് വെക്കുമ്പോൾ തലയിൽ കയറി നിരങ്ങുന്ന നിന്റെയൊക്കെ സ്വഭാവം ഇതോടെ നിർത്തിക്കോണം...ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു സംസാരം ഉണ്ടാവില്ല "കഴുത്തിലേ പിടി വിട്ടു വാമി എണീറ്റു. വേണി എന്തോ പറയാൻ വന്നതും അടുത്ത നിമിഷം അവളുടെ കവിളിലും കൈ പതിഞ്ഞു..
"നിനക്കും കൂടെ തരാതെ ഞാൻ പോകുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ വേണി. ഇമ്മാതിരി കൂതറ പരുപാടിയും കൊണ്ടു എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ രണ്ടും ജീവനോടെ ഇവിടുന്നു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങില്ല. രണ്ടിനും ശരിക്കും എന്നേ അറിയില്ല," അത്രയും പറഞ്ഞു വാമി അവിടുന്ന് നടന്നുരണ്ടു പേരും ശരിക്കും ഞെട്ടി ഇരിക്കുവാണ് എന്താണ് നടന്നതെന്ന് ഇപ്പോഴും രണ്ടിന് കത്തി ഇരുന്നില്ല.ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ വാമികയേ ആയിരിക്കും നേരിടേണ്ടി വരേണ്ടത് എന്ന് ആലോചിച്ചു രണ്ടു പേരും ഷോക്കടിച്ച പോലെ ഇരുന്നു പോയി........കാത്തിരിക്കൂ.........
