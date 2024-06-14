കാണാചരട്: ഭാഗം 2
രചന: അഫ്ന
അകത്തേക്ക് പോകാം "
അവൻ പറയുന്നതൊന്നും അവൾ കേട്ടിട്ടില്ല, അവിടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളിൽ ആയിരുന്നു അവളുടെ ശ്രദ്ധ."വാ
"ഇവരൊക്കെ "അവൾ അന്തം വിട്ടു കൊണ്ടു നോക്കി.
ആദ്വിത് ശിവശങ്കർ(ആദി)....𝘴ꪖ᭙ diamond groupinte ഒരേ ഒരു അവകാശി.അച്ഛൻ ശിവശങ്കറിന്റെയും ഭാര്യ ഹേമലതയുടെയും പൊഞ്ഞോമന പുത്രൻ.ഒരു അനിയത്തി ഉണ്ട് ആദ്വിക ശിവശങ്കർ(അക്കി )ഒരു ബിടെക് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്
ശിവശങ്കറിന്റെ അനിയൻ മോഹൻ കുമാർ ഭാര്യ രേവതി അയാളുടെ മക്കൾ വിഷ്ണു, വൈഷ്ണവി ട്വിൻസ് ആണ്......
ശിവശങ്കറിന്റെ ഏട്ടൻ രാഘവ് ഭാര്യ സുശീല മകൾ ആവണി(വേണി ), അനിയൻ വിഘ്നേഷ് (വിക്കി ),ഏട്ടൻ അനന്ദൻ (നന്ദു )
ലവളാണ് വാമിക നമ്പ്യാർ(വാമി ).ആദിയുടെ ഓഫീസിലേ എംപ്ലോയീ ആണ്..... ഇപ്പൊ ഇത്രേ എനിക്കറിയൂ ബാക്കി വഴിയേ അറിയാം.....
"സാർ എനിക്ക് ഇവരെ കണ്ടിട്ട് പേടിയാകുന്നു, ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുവാ "
"എന്റെ തനി സ്വഭാവം പുറത്തു എടുക്കേണ്ടങ്കിൽ മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നതാ നിനക്ക് നല്ലത്....ഞാൻ പറയുന്നതിന് തലയിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി"
"മ്മ് 🥺"
"എന്താടാ ഈ കേൾക്കുന്നതൊക്കെ....ഈ കുട്ടി ആരാ "അമ്മ ഹേമലത
"അപ്പൊ ന്യൂസ് കണ്ടിട്ടുള്ള നിൽപ്പാണ് "ആത്മ
"എന്താ കേട്ടതെന്നോന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഇത് എന്റെ വൈഫ് ആണ് വാമിക നമ്പ്യാർ."ആദി അവളെ ചേർത്ത് നിർത്തി പറഞ്ഞു. ഇത് കണ്ടു വാമി അവനെ നോക്കി ചുമച്ചു. കാര്യം മനസ്സിലായ പോലെ അവളുടെ മേലുള്ള കൈ മല്ലെ എടുത്തു.
"നീ എന്തൊക്കെയാ ഈ പറയുന്നേ....
ഞങ്ങളോട് ഒരു വാക്ക് ചോദിക്കാതെ"അമ്മ
"ഒരു ഫാമിലി സ്റ്റാറ്റസസും ഇല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയേ "മോഹൻ അച്ഛന്റെ ഏട്ടൻ.
"എനിക്ക് ആരോടും ചോദിക്കാൻ തോന്നിയില്ല,...."ആദി
"ആദി ഇങ്ങനെയാണോ മുതിർന്നവരോട് സംസാരിക്കുന്നെ "അച്ഛൻ
"ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞന്നേ ഒള്ളു. അതിന് ആരും ഇനി വേറെ അർത്ഥം create ചെയ്യണ്ട"
"വീടും നാടും ഒന്നും ഇല്ലേ ഇവൾക്ക് , അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരില്ലല്ലോ "രാഘവ്
"ഇവളെ എനിക്ക് ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടു മാര്യേജ് ചെയ്തു.അല്ലാതെ വീടും മേൽവിലാസവും ഒന്നും ഞാൻ അന്വേഷിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല,അതിന്റെ ആവിശ്യം എനിക്കില്ല ഇനി ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്നോട് ഒന്നും ചോദിക്കരുത് "അത്രയും പറഞ്ഞു അവൻ അവളെയും വലിച്ചു അകത്തേക്ക് കയറി.
"അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വാക്കിന് ഒരു വിലയും ഇല്ലേ "അച്ഛൻ
"ഇല്ലെന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞോ..... മാര്യേജ് എന്റെയല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്തുടെ ആരെ വേണമെന്ന് "ആദി
വീണ്ടും ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു.....
"പ്ലീസ് എനിക്ക് ഒന്ന് റസ്റ്റ് എടുക്കണം, കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് ആരും എന്നേ ശല്യം ചെയ്യരുത്"അതും പറഞ്ഞു അവൻ അവളെയും വലിച്ചു staircase കയറി.
ഇതൊന്നും ഇഷ്ട്ടപ്പെടാതെ വൈഷണവിയും ആവണിയും ഉണ്ടായിരുന്നു.അവര് പോകുന്നതും നോക്കി അവർ താഴെ നിന്നു.
ആദി റൂമിൽ കയറി ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്തു.
"ഇപ്പൊ മനസിലായി സാർ എന്തിനാണ് എന്നേ മാര്യേജ് ചെയ്തതെന്ന്🤭 "വാമി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ആദിയേ നോക്കി
"എന്തിനാ 🤨"
"താഴെ ഉള്ള ആ പെൺ കുട്ടികളെ പേടിച്ചിട്ടല്ലേ😁"
"പേടിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല. ശല്യം കാരണം.... വീട്ടിലുള്ളവർക്കും അത് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം. പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ്സ് അവരോട് തോന്നിയിട്ടില്ല......"
"ഓഹോ അങ്ങനെയാണോ "
"Yes "
എന്നാൽ താഴെ.......
"എന്താ ലതേ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഈ ആതിയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോ."രേവതി
"എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല, ഇവന് എന്താ പറ്റിയെ ആവോ ....."ലത തലയ്ക്കു കൈ കൊടുത്തു ഇരുന്നു.
"ഇവിടെ മുറ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് കെട്ടുന്നത് ശരിയാണോ, അതും കണ്ട കോളനിയിൽ നിന്ന് വലിഞ്ഞു കയറിയവരെ ഓക്കേ "സുശീല
"അതേ ആന്റി ആ പെണ്ണിനെ കണ്ടാൽ അറിയാം എന്തോ ലോ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ പെട്ടവളാണെന്ന് "ആവണി
"എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും തോന്നിയില്ല. ഏട്ടത്തിയമ്മയേ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. "അക്കി
"അത് നീ ലോ ക്ലാസ് പിള്ളേരുടെ കൂടെ നടന്നിട്ട് തോന്നുന്നതാ "വൈഷ്ണവി
"എന്തായാലും നിങ്ങളെ പോലെ പുട്ടി അല്ല. Natural beauty ആണ്. എനിക്കിഷ്ടയി "
"ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല "
"വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടാൽ മതി ഇവിടെ ആർക്കും ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല "അക്കി അവരുടെന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു.
ഇത് കേട്ടിട്ട് ഇഷ്ട്ടപെടാത്ത രീതിയിൽ അവരെല്ലാവരും അവരുടെ മുറിയിലേക്ക് കയറി കതകടച്ചു.
"അമ്മ അവരുടെ സംസാരം കേട്ട് ടെൻഷൻ ആവേണ്ട. അവരെക്കാൾ നല്ലത് തന്നെയാ നമ്മുടെ ഏട്ടൻ ചൂസ് ചെയ്യുക അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ"അക്കി
"ഞാൻ ഒന്ന് കിടന്നിട്ട് വരാം. ശരീരത്തിന് ഒരു അസ്വസ്ഥ പോലെ, എന്തായാലും മോള് ഒന്ന് ശ്രദ്ധയ്ക്ക് അവരെ "ലത റൂമിലേക്കു നടന്നു.
അക്കി കുറച്ചു നേരം അവിടെ നിന്ന് ആദിയുടെ മുറിയിലേക്ക് നടന്നു....
"അവര് എന്തെങ്കിലും വിചാരിക്കുമോ... എന്തിന് ഞാൻ ഏട്ടത്തിയേ കാണാൻ വന്നതല്ലേ....."ആലോചിച്ചു ഡോറിൽ അടിക്കാൻ ഓങ്ങിയതും ആദി തുറന്നതും ഒരുമിച്ചായി.
"ആ.... അമ്മേ എന്റെ മൂക്ക് "ആദിയുടെ മുക്കിനിട്ട് നല്ല അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അക്കി ഇഞ്ചി കടിച്ച പോലെ അവനെ നോക്കി.കണ്ണൊക്കെ ചുവന്നു വെള്ളം വന്നു.
"ഏട്ടാ സോറി ഞാൻ കണ്ടില്ല 😬"
"നീ കാണില്ല 😡😡"ആദി അവളെ നോക്കി പല്ലു കടിച്ചു.
"കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു ചേട്ടൻ ഒന്ന് മാറിക്കെ ഞാൻ ഏട്ടത്തിയേ ഒന്ന് വിശദമായി കാണട്ടെ"അതും പറഞ്ഞു അവനെ തട്ടി മാറ്റി അകത്തേക്ക് കയറി.
വാമി ബെഡിൽ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ആകെ പേടിച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അവളെ കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടന്ന് എണീറ്റു.
"അയ്യോ ഏട്ടത്തി എന്നേ എണീക്കൊന്നും വേണ്ട. ഞാൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ വന്നതാ. Anyway ഞാൻ ആദ്വിക ശിവശങ്കർ ഇഷ്ട്ടമുള്ളവർ എന്നേ അക്കി എന്ന് വിളിക്കും. ഏട്ടത്തി എന്നേ അങ്ങനെ വിളിച്ചോ "
"നീ അതിനോട് കൂട്ട് കൂടാൻ നിൽക്കണ്ടട്ടോ,"ആദി തമാശ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞു.
"ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ഓക്കേ പറയും ഏട്ടത്തി അതൊന്നും കാര്യമാക്കേണ്ട "
"അക്കി എന്നേ ഏട്ടത്തി എന്നൊന്നും വിളിക്കേണ്ട. വാമി എന്നോ ചേച്ചി എന്നോ വിളിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ താൻ എനിക്കൊരു ഹെല്പ് ചെയ്യോ "
"എന്താ ചേച്ചി?"
"എനിക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉടുക്കാൻ ഡ്രസ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമോ "
"അതിനെന്താ, ഞാൻ എന്റെ ഡ്രസ്സ് തരാം പിന്നെ നിങ്ങൾ പോയി വേണ്ടത് ഷോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി."
അത്രയും പറഞ്ഞു അവൾ പുറത്തേക്ക് പോയി.
"നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും അവളോട് പറയാം. ബാക്കി ആരെയും കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട.... അമ്മ കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് നിന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല അത് കാര്യമാക്കേണ്ട."
"മ്മ് "
"നിനക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ലിസ്റ്റിൽ എഴുതി സെർവന്റിന്റെ അടുത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അവര് കൊണ്ടു വന്നു തരും."
ആദി അത്രയും പറഞ്ഞു ഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടി wash റൂമിൽ കയറി. അവൻ കയറിയതും അവളുടെ മുഖം മങ്ങി. കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി.
അവൾ ഫോൺ എടുത്തു അതിലെ മുഖങ്ങളെ മെല്ലെ തലോടി കൊണ്ട് കണ്ണു നീർ തുള്ളികളെ തുടച്ചു.
"നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇപ്പൊ എന്നേ വേണ്ട. ഇപ്പൊ ഞാൻ തനിച്ച് ആർകെന്നില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നു....മടുത്തു എനിക്ക് ഈ ജീവിതം... ഒരു നോക്ക് കാണണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ......."അവൾ സ്വയം പുലമ്പി കൊണ്ടിരുന്നു.
"അമ്മേ ഇവളെ അധികക്കാലം ഇവിടെ വാഴാൻ അനുവദിച്ചു കൂടാ "വൈഷ്ണവി.
"ഇന്ന് വന്നു കയറിട്ടല്ലേ ഒള്ളു താമസിയാതെ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് അവൾക്ക് മനസിലാക്കി കൊടുക്കാം "രേവതി
"നാണമില്ലേ അമ്മയ്ക്കും മോൾക്കും ഇനിയും ആദിയുടെ പുറകെ നടക്കാൻ "വിഷ്ണു
"നിനക്ക് നിന്റെ അനിയത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നോ "രേവതി
"അവൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ്. അവന് ഇഷ്ട്ടമില്ലാത്തത് ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ എന്നേ കിട്ടില്ല., ഇനി എങ്കിലും രണ്ടും അവനെ വെറുതെ വിട്ടേക്ക് "വിഷ്ണു അത്രയും പറഞ്ഞു മുറിയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങി.ആദിയുടെ മുറിയിലേക്ക് നടന്നു...
അവൻ ഡോറിൽ തട്ടി വാമി ഡോർ തുറന്നു...അവളെ കണ്ട പാടേ അവൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചു കൊടുത്തു.
"ആദി എവിടെ ഏട്ടത്തി "
"സാർ കുളിക്കാ"
"എന്ത്.... സാറോ......"
അപ്പോഴാണ് തനിക്ക് അമിളി പറ്റിയത് അവൾക്ക് മനസിലായത്.
"അല്ല ആധിയേട്ടൻ കുളിക്കാണെന്ന് ☺️"
"മ്മ്, വന്നപ്പോൾ ഏട്ടത്തിയേ പരിചയപ്പെട്ടാൻ പറ്റിയില്ല. എന്റെ പേര് വിഷ്ണു ശങ്കർ മാമന്റെ അനിയന്റെ മകൻ... ഏട്ടത്തിടെ പേരെന്താ "
"വാമിക നമ്പ്യാർ.... വിഷ്ണു അകത്തേക്ക് വാ "
അപ്പോൾ തന്നെ ആദി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി... ഒരു sky ബ്ലു ടീഷർടും ബ്ലാക്ക് ഷോർട്സും ആയിരുന്നു അവന്റെ വേഷം ആദി തല തോർത്തി കൊണ്ടു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി..... വാമി അവനെ കണ്ടു കുറച്ചു നേരം വാ പൊളിച്ചെങ്കിലും വിഷ്ണു വാ അടച്ചു കൊടുത്തു സഹായിച്ചു.
"ഏട്ടത്തി ചേട്ടൻ എങ്ങോട്ടും പോകില്ല ഇവിടെ തന്നെ കാണും🤭...."വിഷ്ണു പതിയെ പറഞ്ഞു അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി.
"വേണ്ടായിരുന്നു🥴..... ഇപ്പൊ അവൻ എന്നേ പറ്റി എന്താ വിചാരിച്ചു വെച്ചെത് എന്തോ😬.... ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ആരായാലും നോക്കില്ലേ അത് തെറ്റൊന്നും അല്ലല്ലോ 🙄"ആത്മ
"Hey ബ്രോ "വിഷ്ണു
"നീ എപ്പോൾ വന്നു "ആദി ലാപ് എടുത്തു സോഫയിൽ ഇരുന്നു.
"ഇപ്പൊ വന്നതേ ഒള്ളു.കുറച്ചു സമയം ഏട്ടത്തിയോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു "
"ഓഹോ നിന്റെ പണി തുടങ്ങിയോ 😇"
"ഒന്ന് പോടാ..... ഇത് ഏട്ടത്തി അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കണ്ണു കൊണ്ടേ നോക്കു "വിഷ്ണു
"നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്ക് ഞാൻ ഫ്രഷ് ആയിട്ടു വരാം "വാമി wash റൂമിൽ കയറി.അതോടെ വിഷ്ണു അവനെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കി.
"എന്താടാ "
"സത്യം പറയെടാ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നു മുതൽ തുടങ്ങിയതാ ഇത്രയും കാലം കൂടെ നടന്നിട്ടും ഒരു സൂചന പോലും തന്നില്ലല്ലോ പന്നി നീ "വിഷ്ണു
"അതൊക്കെ എന്റെ സീക്രെട് ആക്കി വെച്ചു"
"നിങ്ങളുടെ Love story പറ "വിഷ്ണു ഇടയ്ക്കു പുറത്തേക്ക് നോക്കി സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടു ആധിയ്ക്ക് കാര്യം പിടി കിട്ടി.
"മക്കളിങ്ങോട്ട് പോര്.... ചേട്ടൻ കണ്ടിട്ടില്ല "
വിക്കിയും അക്കിയും പുറത്തു പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ എത്തി നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വിഷ്ണുവിനെ പറഞ്ഞയച്ചതും അവിരായിരുന്നു.
"ചേട്ടൻ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചോ😁.....ഇതുവഴി പോയപ്പോൾ ചെരുപ് നേരെയാക്കാൻ നിന്നതാണ് "വിക്കി
"എന്നിട്ട് ചെരുപ്പ് എവിടെ "
"അ..... അ....ത് ശരിയാണല്ലോ ചെരുപ് എവിടെ, 🙄..... നോക്കിയിട്ട് വരാവേ 😇"അക്കി
അപ്പോഴാണ് വാമി ഫ്രഷ് ആയി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. Sleeveless യെല്ലോ കുർത്തയും അതിലേക്ക് വൈറ്റ് palazz യും ആയിരുന്നു അവളുടെ വേഷം..... മുടി തോർത്ത് കൊണ്ടു കെട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ട്......
അവളുടെ മുഖത്തേ വെള്ള തുള്ളികൾ തിളങ്ങുന്നത് കണ്ടു അവന്റെ കണ്ണുകൾ അറിയാതെ അവളിലേക്ക് പാറി നടന്നു കൊണ്ടിരുന്നു.....
ഇത് കണ്ടു അക്കി ഒന്ന് ചുമച്ചു..... കാര്യം പിടിക്കിട്ടിയ പോലെ ആദി ലാപ്പിൽ നോക്കി അവരുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു.
"ഞാൻ മൂന്നു വരെ എണ്ണും അപ്പോയെക്കും ഇവിടെ ഒട്ടൊരെണ്ണത്തിനേയും ഇവിടെ കണ്ടു പോകരുത്....."
അതും പറഞ്ഞു അവൻ എണ്ണാൻ തുടങ്ങി1....2.....
"ഞങ്ങൾ സ്വർഗ്ത്തിലെ കട്ടുറുമ്പാവുന്നില്ലേ.... വാ നമുക്ക് പോകാം "വിക്കി
"എന്തിനാ അവരോടു ചുടാവുന്നേ...... "
"അത് നീ അറിയണ്ട....... "അവൻ ജോലിയിൽ മുഴുകി.
"ഓ ജാഡ "ആത്മ
താഴെ ആണെങ്കിൽ അവൾക്കുള്ള പണി ഒരുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ബാക്കി ഉള്ളവർ, അതിന് അവന്റെ അമ്മയെയും പിരി കയറ്റി അവരെയും കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്.....കാത്തിരിക്കൂ.........
