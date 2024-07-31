കാണാചരട്: ഭാഗം 48
രചന: അഫ്ന
ദീക്ഷിത്തിന്റെ വലിയ മാളികയ്ക്കു മുൻപിൽ ഓഫീസിലേ കാർ വന്നു നിന്നു. ഗായത്രി ചുറ്റും കണ്ണോടിച്ചു..... ഇത്രയും വലിയ മാളിക ഉണ്ടായിട്ട് ഇയാളെന്തിനാ ഓഫീസിൽ ഒരു എംപ്ലോയീ ആയി വന്നേ. വീണ്ടും പരിസരവും കണ്ടിട്ട് കാശുള്ള വീട്ടിലേ ആളാണെന്നു തന്നെയാ തോന്നുന്നേ. ഗായത്രി ഫയൽസ് കയ്യിൽ പിടിച്ചു അകത്തേക്ക് കയറാൻ നിന്നതും വീണ്ടും പഴയ ഓർമ്മകൾ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു പോയി കൊണ്ടിരുന്നു..... മുറിക്കുള്ളിൽ തന്റെ മാനത്തിന് വേണ്ടി കരഞ്ഞ ദിവസം....അകത്തേക്ക് വെച്ച കാലുകൾ പിന്നിലേക്ക് തന്നെ വെച്ചു.അവൾ ഫോൺ എടുത്തു ദീക്ഷിതിന് ഡയൽ ചെയ്തു.
"Hlo sir, ഞാൻ ഫയൽസ് താഴെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്," "താഴെ വെക്കാൻ ആണോ ഞാൻ ഗായത്രിയോട് പറഞ്ഞത്....."അവൻ അമർഷത്തോടെ ചോദിച്ചു. "സോറി sir, ഞാൻ കൊണ്ടു തരാം."അവൾ ശബ്ദം താഴ്ത്തി പറഞ്ഞു വേഗം ഫോൺ വെച്ചു. കണ്ണുകൾ അടച്ചു അകത്തേക്ക് കയറി. പലതും തന്നെ വേട്ടയാടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ വക വെക്കാതെ സെർവിന്റിനോട് ചോദിച്ചു അവന്റെ മുറി ലക്ഷ്യം വെച്ചു നടന്നു. അവൾ മെല്ലെ ഡോറിൽ മുട്ടി....
"Yes, coming " ഗായത്രി മടിച്ചു കൊണ്ടു അകത്തേക്ക് കയറി....തന്റെ രക്ഷ ഓർത്തു ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ തുറന്നു വെച്ചു മുറിയിലേക്ക് കയറി. ദീക്ഷിത് ഹെഡ് സെറ്റ് വെച്ചു ഹെഡ് ബോഡിൽ തല ചായ്ച്ചു കിടക്കുവാണ്. ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ഷോർട്സും ഷർട്ടുമാണ് വേഷം..... "Sir, ഇതൊക്കെ എവിടെ വെക്കേണ്ടത്" "ഗായത്രി ആ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യ് " ഭാവഭേദമില്ലാതെ ഫോണിൽ നോക്കി പറയുന്നവനേ അവൾ ഞെട്ടലോടെ നോക്കി.വീണ്ടും താൻ പറ്റിക്കപ്പെടുവാണോ എന്ന ഭയം ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു......
അത് കണ്ണിൽ കൂടെ ഉരുണ്ടു പുറത്തേക്ക് വന്നു. ദീക്ഷിത് സോങ് ഓഫ് ചെയ്തു തല ഉയർത്തി നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് കരഞ്ഞ മുഖമായി നിൽക്കുന്നവളെയാണ്. "നീ കരയുവാണോ "അവൻ സംശയത്തോടെ നോക്കി. "Sir, എനിക്ക് പേ...ടി ..യാ..... ഞാ..... ഞ...ൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയല്ല. എന്നേ വെറുതെ വിടണം, പ്ലീസ് "അവൾ നിറഞ്ഞ മിഴിയാലേ കൈ കൂപ്പി. "ഗായത്രി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എങ്ങനെയുള്ള പെൺകുട്ടി അല്ലെന്നാ നീ പറഞ്ഞേ, ഏഹ് "അവന്റെ മുഖം ദേഷ്യം കൊണ്ടു ചുവന്നിരുന്നു....അവൻ ബെഡിൽ നിന്ന് പതിയെ എണീറ്റു അവൾക്ക് നേരെ നിന്നു.
"Sir, അ......ത് ഞാ......ൻ, എനിക്ക് "അവൾ പേടിയോടെ പിറകോട്ടു നീങ്ങി. "എനിക്ക് Ac ഓൺ ആണെങ്കിൽ ഡോർ തുറന്നിടുന്നത് ഇഷ്ട്ടമല്ല.... അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിന്നോട് ഡോർ അടക്കാൻ പറഞ്ഞത്.അതിന് നീ ഇങ്ങനെ ഒരു മീനിങ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയില്ല."ഇതുവരെ തന്നോട് ഉണ്ടായിരുന്ന മയം ഇപ്പൊ അവന്റെ സ്വാരത്തിൽ ഇല്ലെന്ന് അവളോർത്തു. "Sorry sir,പേടിച്ചിട്ടാ.... എനിക്ക് പേടിയാ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക്. ഇനി ഞാൻ ആവർത്തിക്കില്ല
."ഗായത്രി തല താഴ്ത്തി. "എന്ത് പേടിച്ചിട്ട്, അതിന്,ഇതിനുമുൻപ് നിന്നെ ആരെങ്കിലും റേപ്പ് ചെയ്തോ, ഇങ്ങനെ പേടിക്കാൻ "ദീക്ഷിത് തമാശ രൂപത്തിൽ ചോദിച്ചതും. ഗായത്രി ഒരു തരം വിറയലോടെ അവനെ നോക്കി. കണ്ണുകൾ വീണ്ടും അനുസരണ ഇല്ലാതെ ഒഴുകി. ഇത് കണ്ടു ദീക്ഷിത് വീണ്ടും സംശയത്തോടെ അവളെ നോക്കി.... അവളുടെ മുഖം കണ്ടു അങ്ങനെ ഒന്നു നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അവന്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു. "ഗായത്രി,... ഞാൻ തമാശയ്ക്കു പറഞ്ഞതാ.നീ കാര്യമാക്കേണ്ട" അവളിൽ നിന്ന് ഒരകലം പാലിച്ചു കൊണ്ടു തന്നെ പറഞ്ഞു. "It's okay, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ഞാൻ പൊകട്ടെ
"അവൾ അവന് മുഖം കൊടുക്കാതെ തന്നെ ചോദിച്ചു.അതിനൊന്നു മൂളി കൊണ്ടു ബെഡിൽ ചെന്നിരുന്നു. "പോകുമ്പോൾ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ മറക്കേണ്ട "അതും പറഞ്ഞു ദീക്ഷിത് തന്റെ ഫയലുകൾ എടുത്തു തന്റെ പ്രൈവറ്റ് റൂമിലേക്ക് കൊക്കി ചാടി കൊണ്ടു പോയി. ഈശ്വരാ ഞാൻ സാറിനോട് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു, ഇനി എന്നേ പറ്റി വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആണെന്ന് കരുതി പോയി. യാത്രയിൽ അവൾ ആലോചനയിൽ മുഴുകി..... പഴയ ഭൂതക്കാലം വീണ്ടും ഓർമയിലേക്ക് വന്നു... മറക്കാൻ ഒരു തുണി കഷ്ണം പോലും ഇല്ലാതെ വേദന കൊണ്ടു പുളയുന്ന തന്നെ നോക്കി ഒരു ദയയും ഇല്ലാതെ ഭക്ഷിച്ചവനേ.....
അവളുടെ കണ്ണുകൾ ഈറനണിഞ്ഞു. ഓഫീസിനു മുൻപിൽ കാർ നിർത്തിയതറിഞ്ഞു അവൾ ഞെട്ടിയുണർന്നു.... വേഗം കണ്ണൊക്കെ തുടച്ചു ലിഫ്റ്റിൽ കയറി. മുക്ത ഗായത്രിയെയും പ്രതീക്ഷിച്ചു ചെയറിൽ ഇരുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വട്ടമിട്ടു കറങ്ങുവാണു. ആദി ഒന്ന് മൈൻഡ് ചെയ്യാത്തതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം. "അവനാറെന്നാ അവന്റെ വിചാരം, ഒന്ന് താഴ്ന്നു കൊടുത്തെന്നു വെച്ചു ഇത്രയ്ക്കു ജാഡ പാടില്ല, ഒരു കുത്ത് തന്നാൽ ഉണ്ടല്ലോ "cctv യിൽ ജോലി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദിയെയും നോക്കി പിറുപിറുത്തു കൊണ്ടിരുന്നു. പറഞ്ഞു തീർന്നതും ഗായത്രി അകത്തേക്ക് കയറി വന്നു. അവളെ കണ്ടപ്പാടെ സന്തോഷത്തോടെ ചെയറിൽ നിന്നു ചാടി,
അങ്ങോട്ട് ചെന്നു. "നിന്നെയും നോക്കി ഇരിക്കുവായിരുന്നു ഞാൻ "അതും പറഞ്ഞു ഗായത്രിയേ ഹഗ് ചെയ്തു..... ഗായത്രി ഞെട്ടി തരിച്ചു നിൽക്കുവാണ്. ഇത് തന്റെ മേഡമല്ല എന്ന കണക്കെ മുൻപിൽ പുഞ്ചിരിച്ചു നിൽക്കുന്നവളെ ഒന്നൂടെ വീക്ഷിച്ചു. "നീ വന്നേ, നമുക്കൊരു ചെറിയ പണിയുണ്ട്. നീ എന്നേ ഒന്ന് ഹെല്പ് ചെയ്യണം "അതും പറഞ്ഞു അവളുടെ കയ്യും വലിച്ചു പുറത്തേക്ക് നടന്നു. "മേം, ഇതെങ്ങോട്ടാ....."അവൾ സംശയത്തോടെ തന്നെ പിടിച്ച കയ്യിലേക്കും സ്റ്റെപ്പിന്റെ അടുത്തേക്കും നോക്കി. അപ്പോയെക്കും മുക്ത നടത്തം നിർത്തി ചുറ്റും കണ്ണോടിച്ചു. ആരും ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ച ശേഷം അവളെ നോക്കി നന്നായി ഒന്നിളിച്ചു.
ഇത് വട്ട് തന്നെ എന്ന കണക്കെ ഗായത്രിയും തിരിച്ചു ചിരിച്ചു..... "അതെ, ഞാൻ ഒരു രഹസ്യം പറയാം. നീ ഇതാരോടും പറയരുത്....."സ്വകാര്യം പോലെ അവളുടെ അടുത്ത് വന്നു. "രഹസ്യം ഓക്കേ എന്തിനാ മേം ഇപ്പോ എന്നോട് പറയുന്നേ "തെല്ലും വേവലാതിയോടെ അവളെ നോക്കി. "അതൊക്കെയുണ്ട്.....നീ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ഹെല്പ് ചെയ്യണം.ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പിന്റെ താഴെ മുകളിൽ നിന്ന് വീണ പോലെ കിടക്കും. "അയ്യോ,..എന്തിന്😳 "ഗായത്രി വാ പൊത്തി. "മുഴുവനാക്കട്ടെ പെണ്ണെ " "Sorry മാം,."അവൾ വീണ്ടും സ്റ്റേഡി ആയി നിന്നു. "അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദിയെ വേഗം പോയി വിളിക്കണം.
ഞാൻ വീണെന്നും നിന്നെ കൊണ്ടു പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞു, നിനക്ക് കഴിയും പോലെ നന്നായി തകർത്തു അഭിനയിച്ചോണം...കുളമാക്കരുത്. ആക്കിയാൽ എന്നേ അറിയാലോ" ഇപ്പൊ കേട്ടത് വിശ്വസിക്കാൻ ആവാതെ വായും പൊളിച്ചിരിക്കുവാണ് ഗായത്രി. ഇത് തന്റെ മേം തന്നെ അല്ലെ എന്നവൾക്ക് സംശയം തോന്നി. "അത് ഞാൻ സാറിനെ എന്തിനാ " "പേടിക്കേണ്ട, അതെന്റെ ഫിയാൻസിയാ. ബാക്കി ഞാൻ പിന്നെ പറയാം.... ഇപ്പൊ ഈ ഒരേൽപ്പ് ചെയ്യോ"അതിന് അവൾ പുഞ്ചിരിച്ചു. കേൾക്കേണ്ടേ താമസം മുക്ത കാലിലെ ഹീൽസ് അഴിച്ചു ഒന്ന് മുകളിലും ഒന്ന് തന്റെ താഴെയും കൊണ്ടിട്ടു അവിടെ പോയി നിന്നു.
ഗായത്രി ഓടി വന്നു ആദിയുടെ ക്യാബിനിലേക്ക് ഓടി കയറി. പെട്ടന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കണ്ടു അവൻ എന്തെന്നർത്ഥത്തിൽ അവളെ നോക്കി. "Sir, അത് മേം അവിടെ "അവൾ കിതച്ചു കൊണ്ടു പറഞ്ഞു നിർത്തിയതും ആദി ചെയറിൽ നിന്നെണീറ്റു. "വാമിയ്ക്ക് എന്താ പറ്റിയെ " "വാമിയല്ല sir, മുക്ത മേം stair ൽ നിന്ന് വീണു. ഇപ്പൊ എണീക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്നേ കൊണ്ടു കഴിയുന്നില്ല... അതാ ഞാൻ സാറിനെ വിളിച്ചേ "അവൾ പറഞ്ഞു മുഴുവനാക്കും മുൻപേ ആദി അങ്ങോട്ട് ഓടിയിരുന്നു.. ആദി ഓടി വരുന്ന ശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഊരയ്ക്കും കൈ കൊടുത്തു നിന്നവൾ വേഗം നിലത്തു കിടന്നു, ഒരു കൈ നടുവിന് കൊടുത്തു.
വേദനിക്കുന്ന പോലെ തേങ്ങി കൊണ്ടു ഇട കണ്ണിട്ട് പടിയിലേക്ക് നോക്കി. പരിഭ്രാന്തിയോടെ ഓടി വരുന്നവനെ കണ്ടു ഉള്ളിൽ ആർപ്പു വിളിച്ചു തുള്ളി ചാടാൻ തുടങ്ങി. "വാമി "തന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടു ആ കണ്ണുകളിൽ സങ്കടം നിഴലിച്ചത് അവൾ കണ്ടു. "എനിക്കറിയാം, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എന്റെ ആദി ഓടി വരുമെന്ന് " ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ അവന് കൈ കൊടുക്കാൻ ഒരുങ്ങിയതും വേറെ ആരോ തന്നെയും എടുത്തു ഓടിയിരുന്നു.... മുക്ത കണ്ണും മിഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ലൂക്കയെയും. "നിനക്ക് ഒടുക്കത്തെ ടൈമിംഗ് ആടാ പുല്ലേ,"മുക്ത പല്ലിറുമ്പി. "എങ്ങനെയാ വീണേ, ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വിളിച്ചു കൂടായിരുന്നോ "ലൂക്ക ദേഷ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ടു അവളെയും താങ്ങി താഴെക്ക് നടന്നു.
അവളെ എടുക്കാൻ വന്ന ആദി പ്ലിങ് ആയി പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഗായത്രിയെയും നോക്കി അവർക്ക് പുറകെ ഓടി. "നിന്നോട് ആരാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞേ, എല്ലാം കുളമാക്കിയില്ലേ ദുഷ്ടാ "അവനെ പിച്ചി. "നിനക്ക് എന്താടി, ഇപ്പൊ നിന്നെ ഹെല്പ് ചെയ്തതാണോ കുറ്റം.... വേദനയുണ്ടോ" "എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല, ആ ആദിയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വളച്ചു കുപ്പിയിലാക്കാൻ വേണ്ടി അഭിനയിച്ചതാ.... അപ്പോയെക്കും നീ വന്നു കുളമാക്കിയില്ലേ എല്ലാം "മുക്ത മുഖം തിരിച്ചു.അതോടെ ലൂക്ക നടത്തം നിർത്തി. "അപ്പൊ അതാണോ കാര്യം, അത് നേരത്തെ പറയേണ്ടേ, ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിനേയും അവിടെ കണ്ടില്ല"
"എല്ലാം വെള്ളത്തിലാക്കിയപ്പോൾ സമാധാനമായല്ലോ, ഇനി അടുത്ത ഐഡിയ ഞാൻ എവിടുന്നു ഒപ്പിക്കും ദൈവമെ "മുകളിലേക്ക് നോക്കി സ്വയം പറഞ്ഞു. "വേറെ ഐഡിയ ഒന്നും വേണ്ട, ഇത് തന്നെ ധാരാളം.... ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം "ലൂക്ക അതും പറഞ്ഞു പിന്നിലേക്ക് നോക്കി. വേവലാതിയോടെ തങ്ങൾക്ക് പുറകെ വരുന്നവനെ കണ്ടു അവനൊന്നു ചിരിച്ചു. "ആദി ഇവളെ ഒന്നു പിടിക്കോ, ഞാൻ കാർ എടുത്തിട്ട് വരാം, ഈ അവസ്ഥയിൽ നടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല " "ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം "അതും പറഞ്ഞു ആദി മുക്തയേ എടുത്തു. അവൾക്ക് സന്തോഷവും പ്രണയവും ഒരുപോലെ തോന്നി. ആദി അവളെ നോക്കാതെ നേരെ നടന്നു.
മുക്ത അവന്റെ തോളിലൂടെ കയ്യിട്ടു അവനെ ഇമ വെട്ടാതെ അങ്ങനെ നോക്കി. "എന്റെ മുഖത്തു വല്ല മൂവിയും ഓടി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ "കടുപ്പിച്ച ചോദ്യം കേട്ട് മുക്ത ചുണ്ട് കൊട്ടി. "എന്തിനാ എന്നോട് ഇത്രയ്ക്കു ദേഷ്യം. അതിന് മാത്രം എന്താ ഞാൻ ചെയ്തേ"ചോദിക്കുമ്പോയും ശബ്ദം ഇടറി. "ഇതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ല മുക്ത. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നീ ചെയ്തത് "അവളെ നോക്കാതെ ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞു. "എന്നേ താഴെ ഇറക്കിയേക്ക്, കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്നെ ആരും താങ്ങി പിടിക്കേണ്ട, ഇപ്പൊ ആദിയ്ക്കു ഞാൻ മുക്തയല്ലേ "പരിഭവത്തിൽ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുതറി ഇറങ്ങാൻ ഒരുങ്ങി.
പക്ഷേ ആദിയുടെ ശക്തിയ്ക്കു മുൻപിൽ അവൾ തോറ്റു പോയി. "അടങ്ങി ഇരിക്കുന്നതാ നിനക്ക് നല്ലത് " ശബ്ദം ഉയർന്നതും അവൾ അടങ്ങി. അപ്പോയെക്കും ലൂക്ക കാറുമായി വന്നിരുന്നു. ആദി അവളെ കാറിൽ ഇരുത്താൻ കുഞ്ഞതും അവന്റെ ഫോൺ നിലത്തേക്ക് വീണു. അതെടുക്കാൻ നിന്നതും എവിടെ നിന്നോ ഒരു കറുത്ത പൂച്ച കാറിലേക്ക് ചാടി കയറി... പെട്ടന്നായത് അവൾ പേടിച്ചു അലറി വിളിച്ചു കാറിൽ നിന്ന് ചാടി ഇറങ്ങി ലൂക്കയുടെ പുറകിൽ ചെന്നു. ഫോൺ എടുത്തു ഉയർന്ന ആദി കാണുന്നതും രണ്ടു കാലിൽ കൂളായി നിൽക്കുന്ന മുക്തയെയും.അവൻ ഫോൺ പോക്കറ്റിലിട്ടു കൈ കെട്ടി പുരികമുയർത്തി.
അവന്റെ നോട്ടം കണ്ടപ്പോയാണ് അവൾക്കും കാര്യം കത്തിയത്.... "Wow....എന്റെ കാല് റെഡിയായി😁,"അവൾ ഒന്നും അറിയാത്ത മട്ടിൽ കാലിലേക്ക് നോക്കി ചാടി കൊണ്ടു ചിരിച്ചു. "Miracle"ആദി തലയാട്ടി. ഇത് കണ്ടു ലൂക്കയും അതെ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പല്ലിളിച്ചു. "എന്നാ ശരിയായ സ്ഥിതിയ്ക്കു, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ🥲, ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു"അതും പറഞ്ഞു തിരിച്ചു നടക്കാൻ ഒരുങ്ങിയവളെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു ഉടുത്തുയർത്തി കാറിൽ കൊണ്ടിരുത്തി സീറ്റ് ബെൽറ്റിട്ടു കൊടുത്തു.
"താൻ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നേ, " "ഇനി വാ തുറന്നാൽ ചപ്പാത്തിയ്ക്കു നിന്നെ ആയിരിക്കും ഞാൻ പരത്തിയാടിക്കാൻ പോകുന്നെ "അതും പറഞ്ഞു ലൂക്കയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കീ വാങ്ങി "ജീവനോടെ തന്നെ തിരിച്ചു തരണേ"ലൂക്ക പോകാൻ നേരം കെഞ്ചി പറഞ്ഞു. "ഇതിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് ഒറ്റ വെടിയ്ക്ക് കൊല്ലേണ്ടതാ,"ആദി ലൂക്കയേ നോക്കി. അവൻ കാറിൽ കയറി സീറ്റ്ബെൽറ്റിട്ട് മുക്തയേ നോക്കിയതിനു ശേഷം കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു......കാത്തിരിക്കൂ.........
