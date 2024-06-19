കാണാചരട്: ഭാഗം 7
രചന: അഫ്ന
ആദി....." അവൾ ശാന്തമായി വിളിച്ചു...അവൻ നെറ്റിയിൽ വെച്ചിരുന്ന കൈ എടുത്തു നെറ്റി ചുളിചു ആരാണെന്ന് നോക്കി....മുടിയിൽ നിന്ന് വെള്ള തുള്ളികൾ അവളുടെ മുഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അവൻ അക്ഷമനായി നോക്കി നിന്നു.വെള്ളത്തിൽ കുതിർന്ന ആ ചുണ്ടുകൾ അവന്റെ ഉള്ളിലെ വികാരങ്ങളെ പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിന്നുവുണ്ടായിരുന്നു.പെട്ടെന്ന് അവൻ തല കുടഞ്ഞു കൊണ്ട് എണീറ്റു .
അവളെ നോക്കാതെ കബോഡ് തുറന്നു ഡ്രെസ് എടുത്തു ബെഡിൽ വെച്ചു ഇട്ടിരുന്ന ഷർട്ട് വാഷിങ് ബാസ്കറ്റിൽ ഇട്ടു.സ്റ്റാൻഡിൽ തൂക്കിയ ടവ്വൽ എടുത്തു വാഷ്റൂമിലേക്ക് കയറി. അവന്റെ പ്രവൃത്തി അവളെ ആദ്യമായി വേദനിപ്പിച്ചു...ഒരു നോവ് പോൽ അവൻ പോകുന്ന വഴി നോക്കി നിന്നു. ആദി ഷവർ ഓൺ ചെയ്തു ഇരു കൈകളും ചുമരിനു താങ്ങി തല കുമ്പിട്ടു നിന്നു.നനഞ്ഞ മുടിഴിയകളിലൂടെ വെള്ള തുള്ളികൾ അവന്റെ മുഖത്തിലൂടെ ഒഴുകി....
.കണ്ണുകൾ ചുവന്നു....ദേഷ്യത്തിന്റെ കാഠിന്യത്തിൽ മുൻപിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചുമരിൽ ഇടിച്ചു.....വേദനിച്ചിട്ടും അവൻ അടിക്കുന്നത് നിർത്തിയില്ല,മുൻപിലുള്ള ഗ്ലാസ് മിററിൽ അവന്റെ രൂപം തെളിഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു. "താനിക്കെന്താ പറ്റിയത് .ഇതിനാണ് ഇത്രയ്ക്കും ദേഷ്യം.....
.അതിനു മാത്രം അവളെന്റെ ആരാ...ആരുമല്ല...വെറും കോൺട്രാറ്റ് വൈഫ്....അവളാരെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കെന്താ പ്രശ്നം"മനസ്സിൽ പല ചോദ്യങ്ങളും ഉയർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു.അതിനൊരു ഉത്തരം അവന്റെ പക്കൽ ഇല്ലായിരുന്നു. ഫ്രഷ് ആയി തല തോർത്തി കൊണ്ട് പുറത്തേക്കിറങ്ങി....വൈറ്റ് സ്ലീവ്ലെസ്സ് ബനിയനും ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ഷോർസും ആയിരുന്നു അവന്റെ വേഷം....
ടേബിളിൽ വെച്ചിരുന്ന കോഫി എടുത്തു സിപ് ചെയ്തു കൊണ്ട് അവൻ ഗ്ലാസ് വിൻഡോയിൽ ചാരി നിന്ന് പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ നോക്കി നിന്നു. താഴെ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരുന്നു.പക്ഷേ ആദിയെ മാത്രം കാണാത്തതു കൊണ്ട് വാമി പടികളിലേക്ക് കണ്ണുകൾ പായിച്ചു. "ആദി വന്നില്ലേ മോളെ "അമ്മ അവൾ നോക്കുന്നത് കണ്ടു ചോദിച്ചു . "വന്നിട്ടുണ്ടമ്മെ.....കുളിക്കാൻ കയറിയിരിക്കാ "
"എന്നാ മോള് കഴിച്ചോ അവൻ വന്നോളും "അമ്മ അവളുടെ പ്ളേറ്റിലേക്ക് ഇഡലി വെച്ചു കൊടുത്തു. "വേണ്ടമ്മെ ,ആദിയേട്ടൻ വരട്ടെ എന്നിട്ട് കഴിച്ചോളാം.അമ്മ ഇരിക്ക് "വാമി അവളുടെ പ്ളേറ്റ് അമ്മയ്ക്ക് നീട്ടി കൊടുത്തു. "ഏട്ടത്തി ഏട്ടനെ കാത്തു നിന്നു മുഷിയത്തെ ഒള്ളു,ചിലപ്പോൾ ഏട്ടൻ ഒന്നും കഴിക്കാറില്ല "വിക്കി പറയുന്നത് കേട്ട് വാമി തല താഴ്ത്തി. "എന്നാ ഏട്ടത്തി പോയി ഏട്ടനെ വിളിച്ചു കൊണ്ട് പോര്.അതൊടെ പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ "
അക്കി അവളുടെ സങ്കടം കണ്ടു പറഞ്ഞു.വാമി വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന രീതിയിൽ മുകളിലേക്ക് നടന്നു. "Just do what I say….no more talk about it”ഇരിക്കുന്ന ചെയറിൽ നിന്ന് ചാടി എണീറ്റു അലറുന്ന അവനെ പേടിയോടെ വാമി നോക്കി നിന്നു. "ഇപ്പൊ വിളിക്കുന്നത് ശരിയല്ല .സ്ഥലം വിടുന്നതാ ബുദ്ധി🙄 "വാമി തിരികെ നടക്കാൻ ഒരുങ്ങി. "എന്താടി...."ഫോൺ അവിടെ വെച്ചു അവളെ നോക്കി.ദേഷ്യത്തിൽ ആണ്. "അ....അ.....ത് " "നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ് വിക്കി എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന്..
.വാ തുറന്നു പറയെടി "അവൻ ഒച്ച വെച്ചതും ഞെട്ടി കൊണ്ട് ടേബിൾ ചെന്നിടിച്ചു. "കാര്യം പറയെടി "രണ്ടു കയ്യും കെട്ടി കൊണ്ട് ഗൗരവം വിടാതെ ചോദിച്ചു. "താഴെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ....വിളിക്കാൻ വേണ്ടി "മുറിച്ചു മുറിച്ചു പറഞ്ഞു. "എനിക്കൊന്നും വേണ്ട...." "എ......എ......ല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചു കഴിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ...."വാമി തലതാഴ്ത്തി അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാതെ പറഞ്ഞു. "എനിക്ക് വേണ്ടാ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ "
ആദി അതും പറഞ്ഞു ഫോൺ എടുത്തു ബാൽക്കണിയിൽ ചെന്നിരുന്നു. വാമിയ്ക്ക് സങ്കടം തോന്നി...അവൾ ബെഡിൽ ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു.അവൻ മുറിയിലേക്കു നോക്കുമ്പോൾ ബെഡിൽ ഇരിക്കുന്ന അവളെ നെറ്റി ചുളിചു കൊണ്ട് നോക്കി. "നീ പോയില്ലേ "ദേഷ്യത്തിൽ ചോദിച്ചു.
"ഇല്ല "അവനെ ഒന്ന് നോക്കി നെരെ ഇരുന്നു പറഞ്ഞു. "അതെന്താ എന്നാ ചോദിച്ചേ " "ഇയാള് വന്നില്ലല്ലോ ,അതുകൊണ്ട് ഞാനും പോകുന്നില്ല "കൈ കേട്ടി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. "നിനക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിച്ചാൽ മതി.അല്ലാതെ എന്നേ കാത്തിരുന്നു കാല് കുഴക്കണ്ട "ആദി പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ട് അവന്റെ പണിയിൽ മുഴുകി. വാമി വിട്ടു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല,ആൾക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ട്.അടുത്തിരുന്ന തലയണ മടിയിൽ വെച്ചു ഇരുന്നു.ഇത് കണ്ടു ആദി ചുണ്ട് കൊട്ടി ചിരിച്ചു മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ഇരുന്നു.
"ഇങ്ങേര് മനുഷ്യൻ തന്നെ ആണോ.ഇത്തിരി മനുഷ്യത്വം അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കോ...വിശന്നിട്ട് കണ്ണു കാണാൻ വയ്യ..ഇനി താഴെ പോയാൽ അത് മതി നാലിനും പറഞ്ഞു ചിരിക്കാൻ....."വാമി പിറുപിറുത്തു കൊണ്ടിരുന്നു . ഇതൊക്കെ ഇടകണ്ണിട്ട് നോക്കി ആദി ചിരിച്ചു...അതിനിടയിൽ അവന് കാൾ വന്നു.ആദി അതുമായി പുറത്തേക്കിറങ്ങി..... "ആ വിഷ്ണു പറയ് " "എടാ നീ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരുടെയും അഡ്രസ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്."
"എന്തെകിലും ക്ലൂ കിട്ടിയൊ " "അതിൽ 8 കസ്റ്റമേഴ്സും ഷോപ്പിൽ ഉള്ള പീസെസ് വാങ്ങിയവരാണ്.മൂന്നു പേരാണ് പറഞ്ഞു ഡിസൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്." "നീ നിർത്താതെ കാര്യം പറയ് " "ഒരാൾ ചെന്നൈയിൽ ഉണ്ട്.അത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു അവർക്ക് ആ പേരോ വ്യക്തിയെയോ അറിയില്ല.....ഇനിയുള്ളവർ ഹൈദ്രബാദിലും യു.കെ.യിലും ആണ് ഇപ്പൊ." "thank god....അപ്പൊ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ ഇനി അധികം ദൂരം ഇല്ല " "എനിക്ക് നീ ഒരു two week തന്നാൽ മതി.അപ്പോയെക്കും നിന്റെ പ്രശ്നത്തിന് ഞാൻ പരിഹാരം കണ്ടിരിക്കും "വിഷ്ണു
"താങ്ക്സ് da " "എന്ന് വിചാരിച്ചു ആ പാവത്തിനോട് ദേഷ്യപ്പെടാൻ നിൽക്കേണ്ട....എന്തെകിലും ഇല്ലാതെ ഏട്ടത്തി ഒന്നും മറച്ചു വെക്കില്ല .അതെനിക്കുറപ്പാ "വിഷ്ണു "okey da .നമുക്ക് വീട്ടിൽ എത്തിയിട്ട് ബാക്കി സംസാരിക്കാം " "ശെരി " കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അവൻ കാണുന്നത് ബെഡിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന വാമിയെയാണ്.വയറിൽ ചുറ്റി പിടിച്ചിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്അ.വൻ അവളെ ഒന്ന് നോക്കി ഫോൺ ചാർജിൽ ഇട്ട് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. "വാമിക......"
വിളിച്ചിട്ടു ഒരു പ്രതികരണും ഇല്ലാതെ ആയപ്പോൾ ജെഗ്ഗിൽ വെച്ചിരുന്ന വെള്ളം എടുത്തു കുടഞ്ഞു .വാമി ചാടി എണീറ്റു....മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നവനെ എന്തെന്നർത്ഥത്തിൽ നോക്കി. "വിശക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാ കഴിക്കാൻ "അവളെ നോക്കാതെ തിരിഞ്ഞു നിന്നു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.കേൾക്കേണ്ട താമസം തലയണ എടുത്തെറിഞ്ഞു എണീറ്റു അവനൊന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു. "പോകാം 😁" "മ്മ് .നടക്ക് 😒"ആദി അതികം മൈൻഡ് ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞു.
വാമി വേഗം പടികൾ ഇറങ്ങി അടുക്കളയിലേക്ക് ഓടി.എല്ലാവരും കഴിച്ചു എണീറ്റു പോയിരുന്നു,വാമി വേഗം അതൊക്കെ എടുത്തു ടേബിളിൽ കൊണ്ട് വെച്ചു.ആദി കൈ കഴുകി ഇരുന്നു.വാമി അവനുള്ളത് എടുത്തു അടുത്തുള്ള ചെയറിൽ ഇരുന്നു. "നീ കഴിക്കുന്നില്ലെ "അവൻ കഴിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു. "ആദി കഴിച്ചിട്ട് കഴിച്ചോളാം...." "അതിന് നമ്മൾ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ അല്ലല്ലോ.പിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയുള്ള nonsense talking.നിനക്ക് വിശപ്പുണ്ടെകിൽ കഴിക്കാ...
ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട.അല്ലാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള രീതികൾക്കൊന്നും എന്നേ കിട്ടില്ല.എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അമ്മയോ ദേവേച്ചിയോ എടുത്തു തരും "ആദി അത്രയും പറഞ്ഞു കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആദിയുടെ വാക്കുകൾ അവൾക്ക് വല്ലാതെ വിയർപ്പ് മുട്ടിക്കും പോലെ തോന്നി....പിന്നെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഭക്ഷണം എടുത്തു കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി.പിന്നെ അങ്ങോട്ട് രണ്ടു പേർക്കിടയിലും നിശ്ശബ്ദത തങ്ങി നിന്നു. ആദി കഴിച്ചു എണീറ്റു പോയതും വാമിയും കൂടെ എണീറ്റു.പത്രങ്ങൾ ഒക്കെ കഴുകി പുറത്തേക്ക് നടന്നു.
"ശെരിയാണ് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ആരും അല്ല.എന്റെ റോൾ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പോകേണ്ടി വരും.പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്റെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ വിങ്ങുന്നത്.....ആർക്ക് വേണ്ടി..... പാടില്ല....ഒരിക്കലും അതിനനുവദിച്ചു കൂടാ....ഞാൻ കാരണം ഒരു ജീവൻ കൂടെ പൊലിയാൻ അനുവദിച്ചു കൂടാ...പോകണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ" വാമി മനസ്സിൽ പലതും തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചു. ആദി ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് മുടി ഒതുക്കുമ്പോൾ ആണ് കണ്ണുകൾ താഴേക്ക് ചലിച്ചത്.
വീടിന്റെ ഇരുവശത്തുള്ള പൂന്തോട്ടത്തിൽ ബുക്ക് വായിച്ചു ഇരിക്കുന്ന ആളെ കണ്ടു...സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അത് വാമിയാണെന്ന് അവന് മനസിലായി. കുറച്ചു നേരം അവനങ്ങനെ നിന്നു.പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഓർത്ത പോലെ അവളിൽ നിന്ന് നോട്ടം മാറ്റി വിൻഡോ ഗ്ലാസ് താഴ്ത്തി. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു വാമി എവിടേക്കോ പോകാൻ ആയി മുറിയിലേക്ക് വന്നു.കബോർഡ് തുറന്നു ഡ്രസ്സ് എടുത്തു വാഷ്റൂമിലേക്ക് നടന്നു....ചേഞ്ച് ചെയ്തു പുറത്തിറങ്ങിയ അവളെ കണ്ടു അവനൊന്ന് ഷോക്കായി.
Fashion plaid sticking midi ഡ്രസ്സ് ആയിരുന്നു അവളുടെ വേഷം...... മുടി ബൺ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്.അവളുടെ സ്മോക്കി eyes ആയിരുന്നു അവളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം.... ഇപ്പൊ കണ്ടാൽ ഒരു പാവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലുണ്ട്. വാമി റെഡിയായി ആദിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു.അപ്പോഴാണ് അവളുടെ നെറ്റിയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ പോകുന്നത്.അവിടം ശൂന്യമാണ്....സിന്ദുരം തൊട്ടിട്ടില്ല....അവനുള്ളിലെ ഭർത്താവുണർന്നു . "നീ എന്താ സിന്ദുരം തൊടാത്തത് "ആദി ലാപ്പിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുത്തു.
"അതിന് നമ്മൾ ഹുസ്ബൻഡ് and വൈഫ് അല്ലല്ലോ....പിന്നെ എന്തിനാ ഞാൻ തൊടുന്നെ" അവളുടെ മറുപടി അവന് എന്തോ പോലെ തോന്നി....അത് വാമിയ്ക്ക് അറിയമെങ്കിലും അറിയാത്തതു പോലെ നിന്നു. "എന്നോട് ആദി തന്നെയല്ലേ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞേ.എന്നിട്ടെന്താ ഇപ്പൊ പ്രതെകിച് ഒരു ചോദ്യം "വാമി പുരികം പൊക്കി. "ഞാൻ ചോദിച്ചന്നെ ഒള്ളു,നീ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി.....നീ ഇട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും എന്തിക്കെന്താ😠
"ആദി ദേഷ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് എണീറ്റു താഴേക്ക് പോയി.അവൾ അവൻ പോകുന്നതും നോക്കി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് വെച്ചെടുത്തു കെട്ടി താഴേക്ക് ഇറങ്ങി. "നീ ഇന്ന് സിന്ദുരം തൊടാതെ ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് എനിക്കൊന്ന് കാണണം....നീ നോവിച്ചു വിട്ടത് ഒരു മൂർഘൻ പാമ്പിനെയാണ്."ആദി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് ഓരോന്ന് പിറുപിറുത്തു കൊണ്ടിരുന്നു. "ഏട്ടാ പാമ്പ് "വിക്കി അതും പറഞ്ഞു അവന്റെ തോളിൽ തട്ടിയതും ആദി അവനെ തട്ടി കൊണ്ട് റൂമിലേക്ക് കയറി.
"ആധിയേട്ടനെന്തിനാ ഇപ്പൊ ഓടിയെ "വിക്കി വിളിച്ചു. "അപ്പൊ നീയല്ലെ പാമ്പെന്ന് പറഞ്ഞേ...അപ്പൊ പാമ്പില്ലേ " "എനിക്കറിയില്ല "വിക്കി കൈ മലർത്തി. "അറിയില്ലെന്നോ.അപ്പൊ നീ അല്ലേടാ പാമ്പെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നേ "ആദി കണ്ണുരുട്ടി. "ഞാനോ.....ഏട്ടൻ മൂർഘൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ട് എവിടുന്ന് ചോദിക്കാൻ വന്നതാ...മുഴുവനാക്കിയപ്പോയേക്കും ഏട്ടൻ ഓടി റൂമിൽ കയറി "വിക്കി വാ പൊളിച്ചു പറഞ്ഞു. "ഇനി മേലാൽ ഇത് ആവർത്തിക്കരുത്... മനസിലായോ
"ആദി അവനെ നോക്കി പേടിപ്പിച്ചു അമ്മയുടെ മുറിയിലേക്ക് നടന്നു. "അമ്മ കിടക്കുവാണോ "ആദി ലതയുടെ കാലിൽ തടവി ഇരുന്നു. "മ്മ് ,എന്താടാ....നിനക്ക് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ഉണ്ടോ " "ഏയ് ഇല്ലമ്മേ ,ഞാൻ ചുമ്മാ തമാശയ്ക്ക് " പറഞ്ഞു തീർന്നപ്പോയെക്കും വാമി മുറിയിലേക്ക് വന്നു.ആദി അവളെ നോക്കി പുച്ഛിച്ചു നെരെ ഇരുന്നു.വാമി അത് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. "അമ്മേ ഞാൻ ഒന്ന് പുറത്തു പോയിട്ട് വരാം "
"അതെന്താ മോളെ....എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ ഉണ്ടോ " "അല്ലമ്മേ....എനിക്ക് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ വേണ്ടി " "എന്നാ മോൻ കൊണ്ടു വിടും...ആദി മോളെ ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തേക്ക് " "വേണ്ടമ്മെ .അതിവിടെ അടുത്താ ഞാൻ ഓട്ടോ വിളിച്ചോളാം " "എന്നാലും മോളെ നീ തനിച്ചു " "ഇത്രയും കാലം തനിച്ചല്ലേ അമ്മേ....എന്നിട്ടാണോ ഇപ്പൊ...എനിക്കിതൊക്കെ ശീലമായി "അത് പറയുമ്പോൾ അവളുടെ ശബ്ദം ഇടറുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
ആദി അവളുടെ മുഖത്തു വരുന്ന ഓരോ ഭാവത്തെയും ഉറ്റു നോക്കി. "'അമ്മ ഇത്രയും നേരം നിന്നോടല്ലേ വാമി പറഞ്ഞേ.നീ പണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അറിയണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നതിനു ശേഷവും അങ്ങനെ ആകണം എന്ന് വാശിപിടിക്കരുത് അതെനിക്ക് ഇഷ്ടം അല്ല " ആദി ഒച്ചവെച്ചതും വാമി ഒന്ന് ഞെട്ടി....അത് പിന്നെ കണ്ണീരായി. "എന്താ ആദി ഇത്.എന്തിനാ മോളോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നെ....
നിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട എന്ന് കരുതിയല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ "ലത അവന്റെ തുടയ്ക്ക് അടിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. "അമ്മാ വേദനിക്കുന്നു "ആദി ഉഴിഞ്ഞു. "ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം വാ....പിന്നെ കയറുന്നതിന് മുൻപ് ആ സിന്ദുരം തൊട്ടിട്ട് വന്നാൽ മതി "ആദി പോകും നേരം തിരിഞ്ഞു നിന്നു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു . "തെണ്ടി പക വീട്ടിയതാണല്ലേ😬 "വാമി അവൻ പോകുന്ന വഴി നോക്കി പുലമ്പി. "അതിന് എന്റെ അടുത്ത് സിന്ദുരം ഇല്ല 😁
"അവനെ നോക്കി ഇളിച്ചു. "അമ്മേ അവൾക്ക് അതോന്ന് എടുത്തു കൊടുത്തേക്ക് "അത്രയും പറഞ്ഞു പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കീ എടുത്തു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. "തെണ്ടി...."മനസ്സിൽ നന്നായി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഓര്മ്മയും കൊടുത്തു അവന് പിറകെ ഓടി. ആദി കാറുമായി അവൾക്ക് മുന്നിൽ വന്നു നിന്നു.നേരത്തെയുള്ള ദേഷ്യത്തിൽ പുറകിൽ കയറാൻ ഡോറിൽ പിടിച്ചതും അത് ലോക്ക് ആയിരുന്നു.അവൾ അവനെ ഒന്ന് തറപ്പിച്ചു നോക്കി പക്ഷേ ആദി അവളെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ മൂളി പാട്ടും പാടി കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി മുടി നെരെയാക്കി.
അവസാനം വാമി ഉറഞ്ഞു തുള്ളി മുൻപിൽ കയറി ഡോർ വലിച്ചടച്ചു.അതിന്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് അവൻ ഒന്ന് പൊത്തി പിടിച്ചു. "ഈ വണ്ടി എനിക്ക് സ്ത്രീധനം കിട്ടിയതല്ല..." "അവന്റെ ഒരു വണ്ടി.മനുഷ്യന് പെരുവിരൽ മുതൽ കയറി വരുന്നുണ്ട്🤨.വേണ്ടാ വേണ്ടാ എന്ന് വെക്കുവാ😡"വാമി പുറത്തേക്ക് നോക്കി പിറുപിറുത്തു. യാത്രയിൽ നീണ്ട നിശ്ശബ്ദത തിങ്ങി നിറഞ്ഞു.വാമി ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് എത്തിയതും മാസ്ക് എടുത്തു മുഖത്ത് എടുത്തു
. "ഇവിടെ നിർത്തിയാൽ മതി "ആദി അവിടെ കാർ നിർത്തി. "നീ എന്തിനാ എപ്പോഴും മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നേ..."അവൻ സംശയത്തോടെ നോക്കി. "അതൊന്നും ഇല്ല,എനിക്ക് എന്റെ സേഫ്റ്റിയാണ് പ്രധാന്യം "വാമി അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാതെ എങ്ങോട്ടോ നോക്കി പറഞ്ഞു.അവളുടെ ഓരോ ചലനവും പലതും വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.അവൻ പിന്നെ ഒന്നും ചോദിക്കാതെ ഗ്ലാസ് ഉയർത്തി കാർ എടുത്തു വേഗത്തിൽ മുന്നോട് പോയി.
അവൻ പോയതും വാമി ദീര്ഘ ശ്വാസം എടുത്തു...പക്ഷേ പോകുമ്പോഴും അവന്റെ കണ്ണുകൾ മിററിൽ കാണുന്ന വമിയിൽ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് നിന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടില്ല,പക്ഷേ അത് ഈ adhvik നു ചേർന്ന പണിയല്ല.....
നിന്നെ ഞാൻ അവിശ്വസിക്കുന്നില്ല...പക്ഷേ ഒരു കരടായി പലതും മനസ്സിൽ മിന്നി മറയുന്നു. വാമി മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ആണ് ഒരു ബെൻസ് അവളുടെ അടുത്ത് വന്നു നിർത്തുന്നത്.അവളൊന്ന് ഞെട്ടി കൊണ്ട് ചുറ്റും നോക്കി നെരെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി.പക്ഷേ അവൾ നടക്കുന്നതിനനുസരിച് കാറും അവളുടെ കൂടെ വന്നു. പെട്ടെന്നാണ് അവൾ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഡോർ തുറന്നു അവളെ കാറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചിട്ടത് ...കാത്തിരിക്കൂ.........
