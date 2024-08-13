കിനാവിന്റെ തീരത്ത്... 💛🦋: ഭാഗം 42
രചന: റിൻസി പ്രിൻസ്
അതും പറഞ്ഞ് വിനോദ് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. സുധി പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി, ബന്ധുക്കളാൽ മൂടപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് മീര. അരികിലൊന്ന് ചെല്ലണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആരെങ്കിലും എന്ത് ധരിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. പെട്ടെന്നാണ് ശ്രീലക്ഷ്മിയെ കണ്ടത്. അവളെ കണ്ടതും മീരയെ വിളിച്ചു കൊണ്ടു വരാൻ സുധി നിർദ്ദേശം നൽകി.
" ചേച്ചി സുധിയേട്ടൻ വിളിക്കുന്നു,
മീരയുടെ കൈയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീക്കുട്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കേട്ട് അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് രൂക്ഷമായി ഒന്ന് നോക്കിയിരുന്നു സതി. പിന്നെ ദേഷ്യത്തോടെ സുഗന്ധിയുടെ മുഖത്തേക്കും നോക്കി, രണ്ടുപേർക്കും കാര്യം മനസ്സിലാവാതെ മീര പോയ വഴിയിലേക്ക് കണ്ണുനട്ടു.
മീര അരികിലെത്തുമ്പോൾ സുധിയും വിനോദും ഒപ്പം ഒരു പെൺകുട്ടിയും സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്.
" ഇത് വീണ..! വിനോദിന്റെ വൈഫ് ആണ്...
സുധി അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞു. അവൾ നന്നായി ഒന്ന് ചിരിച്ചു കാണിച്ചു. തിരികെ വീണയും നല്ലൊരു പുഞ്ചിരി കൈമാറിയിരുന്നു.
" എങ്കിൽ പിന്നെ നീ മുറിയിൽ പോയി അളവെടുത്തിട്ട് വാ..
വിനോദ് ഭാര്യയോട് ആയി പറഞ്ഞു.
" ശ്രീ വീണയെയും മീരയെയും മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വാ,
ശ്രീലക്ഷ്മിയോട് സുധി പറഞ്ഞു.
അവൾ തലയാട്ടി.
" വാ ചേച്ചി, അതും പറഞ്ഞു ശ്രീലക്ഷ്മി മുൻപിൽ നടന്നപ്പോൾ മീരയും വീണയും അവളെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു. കാര്യം എന്താണെന്ന് മീരക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. മുറിയിലേക്ക് ചെന്നതും ബാഗിൽ നിന്നും ടേപ്പ് എടുത്ത് മീരയോട് നേരെ നിൽക്കാൻ വീണ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവളുടെ അളവ് എടുക്കുകയും ചെയ്തു. കാര്യം മനസ്സിലാവാതെ മീരയും ശ്രീലക്ഷ്മിയും പരസ്പരം നോക്കിയിരുന്നു.
"സുധിയേട്ടൻ പറഞ്ഞിരുന്നു.
അവരുടെ നോട്ടം കണ്ടുകൊണ്ട് വീണ മറുപടി പറഞ്ഞു. ഒരു ചെറിയ നോട്ട്പാട് എടുത്ത് അളവ് എല്ലാം കൃത്യമായി എഴുതി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീണ.
" മതി കഴിഞ്ഞു.
വീണ പറഞ്ഞു.
"എന്തിനാ ഇത്..?
മീര ചോദിച്ചു..
" എന്തോ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ ആണെന്നാണ് സുധിയേട്ടൻ പറഞ്ഞത്.
തനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം വീണ പറഞ്ഞിരുന്നു.
തനിക്ക് നല്ല ഡ്രസ്സ് ഒന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതു കൊണ്ടായിരിക്കാം സുധി ഇപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയതെന്ന് മീരയ്ക്ക് തോന്നിയിരുന്നു. പറയേണ്ടിയിരുന്നില്ലന്ന് ഒരു നിമിഷം അവൾക്ക് തോന്നി. വന്ന ദിവസം തന്നെ അവനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചത് പോലെയായി. മൂന്നുപേരും തിരികെ താഴേക്ക് എത്തിയിരുന്നു.
ഇപ്പോൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് വീണ മീരയുടെ അരികിൽ നിന്നും സുധിയുടെ അരികിൽ എത്തിയത്.
" എങ്കിൽ പിന്നെ സമയം കളയണ്ട നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് വാ.
വിനോദിനോടായി സുധി പറഞ്ഞു. പോകും മുൻപ് രണ്ടായിരത്തിന്റെ കുറച്ചു നോട്ടുകൾ അവന്റെ കൈകളിലേക്ക് സുധി വച്ചുകൊടുത്തു. അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്ന രണ്ടുമൂന്നെണ്ണം കൂടി എടുത്തോ. അതിന്റെ രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വച്ചാൽ വീണ നോക്കി എടുത്താൽ മതി.
സുധി വീണയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞു. അവൾ സമ്മതിച്ചു എന്ന മട്ടിൽ തലയാട്ടി.
" ഇത് വേണ്ടടാ, ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ എടുത്തോളാം. പിന്നെ നീ തന്നാൽ മതി, ഇവിടെ ആവിശ്യം കാണില്ലേ..?
പണം തിരികെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് വിനോദ് പറഞ്ഞു.
" ഇരുന്നോട്ടെ....
തിരികെ വാങ്ങാതെ സുധി അവന്റെ തോളിൽ തട്ടി പറഞ്ഞു. രണ്ടുപേരും കാറിലേക്ക് കയറി യാത്രയായപ്പോഴാണ് വീണ്ടും തിരക്കുകളിലേക്ക് സുധി എത്തിയത്. ബന്ധുക്കൾ ഒക്കെ ഒഴിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു. മീര നന്നേ മടുത്തിരുന്നു. ഇവിടെ വന്ന് സമയം ഇത്രയും ആയിട്ടും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം പോലും ആരും വേണമോന്ന് ചോദിച്ചില്ല എന്നതാണ് സത്യം. അത് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു വിളി വന്നത്, നോക്കിയപ്പോൾ സുധിയാണ്. തന്റെ മനസറിഞ്ഞത് പോലെ കയ്യിൽ ഒരു ഗ്ലാസും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
" വന്നിട്ട് കുറെ നേരമായില്ലേ..? ഇതുവരെ കുറച്ച് വെള്ളം പോലും കുടിച്ചില്ലല്ലോ.
അതും പറഞ്ഞു അവൾക്ക് നേരെ അവന് ഗ്ലാസ് നീട്ടി. നോക്കിയപ്പോൾ മാതളനാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് ആണ്.
" സുഗന്ദി ചേച്ചി കൊണ്ട് തന്നതാ എനിക്ക് കുടിക്കാൻ, അപ്പോഴാണ് ഞാൻ തന്റെ കാര്യം ഓർത്തത്. താൻ കുടിക്ക്.
ജ്യൂസ് അവൾക്ക് നേരെ നീട്ടി അവൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു പോയിരുന്നു. തന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ് ഇന്നോളം അവൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്,
" സുധിയേട്ടൻ കുടിക്ക്, ഒരുപാട് ക്ഷീണിച്ചു ഓടി നടന്നതല്ലേ,
" ഞാൻ കുടിച്ചോളാം, അതിനി ഇഷ്ടംപോലെ സമയം ഉണ്ട്. ആദ്യം താൻ കുടിക്ക്.
അത്രയും പറഞ്ഞ് അവൻ വീണ്ടും ബന്ധുക്കൾക്ക് അരികിലേക്ക് പോയിരുന്നു. ആ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ സ്നേഹമാണെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു. പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അവനത് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. കുറച്ചു നിമിഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വീണയും വിനോദു വന്നത്. ഇരുവരുടെയും കയ്യിൽ രണ്ടു മൂന്നാല് ടെക്സ്റ്റയിൽ കവറുകളുമുണ്ട്. ശ്രീലക്ഷ്മിയോട് എന്തോ പറഞ്ഞു വീണ അകത്തേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടിരുന്നു. അകത്തേക്ക് പോയി ശ്രീലക്ഷ്മി മാത്രം തിരികെ പുറത്തേക്ക് വന്ന മീരയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു.
നോക്കിയപ്പോൾ കവറിൽ നിന്നും ഒരു പീച്ച് നിറത്തിലുള്ള നെക്കിലും കൈയിലും ഹെവി ഹാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു സൽവാർ കട്ടിലിൽ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
" മീര വേഗം ഇത് ഇട്ടു നോക്കിക്കേ, എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ആണോന്ന് നോക്ക്. റെഡിമെയ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസം കാണും, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പത്തന്നെ റെഡിയാക്കാം, മീരയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വരുന്നതിനു മുൻപേ ചെയ്തു വയ്ക്കാല്ലോ,
വീണ പറഞ്ഞു. അവൾ അമ്പരന്നു പോയിരുന്നു.
" ഇത് ഇപ്പോൾ വാങ്ങിയത് ആണോ ചേച്ചി..?
" ഇപ്പോൾ വാങ്ങിയതേയുള്ളൂ, സുധിയേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പുതിയത് വാങ്ങിപ്പിച്ചത്. ഒന്ന് രണ്ട് ജോഡിയും കൂടി വേറെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് എടുത്തത്, ചുരിദാറും വേറെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇന്ന് ഇത് ഇടുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നുന്നു.
വീണ പറഞ്ഞു.
' വേണ്ടിയിരുന്നില്ല...
ആരോടെന്നില്ലാതെ മീര പറഞ്ഞു.
" മീരേ ആദ്യത്തെ കാലങ്ങളിലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടു, ആദ്യമേ അത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്കരുത്.
തന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എന്നതുപോലെ രസകരമായി വീണ പറഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രീലക്ഷ്മിയും ചിരിച്ചിരുന്നു.
ബാത്റൂമിലേക്ക് പോയതിനുശേഷം ഡ്രസ്സ് മാറി മീര വന്നപ്പോൾ അവൾക്ക് അത് നന്നായി ഇണങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് രണ്ടുപേർക്കും തോന്നിയിരുന്നു.
" നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് പെർഫെക്റ്റ്...!
തംസപ്പ് കാണിച്ച ശ്രീലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു.
" ഒന്നും കുറയ്ക്കാനില്ല കറക്റ്റ്.
വീണയും പറഞ്ഞു.
" ഇനി കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവര് വരുമല്ലോ പിന്നെ അത്യാവശ്യം വേണ്ടതൊക്കെ ഇതിലുണ്ട്, കബോർഡിലേക്ക് വെച്ചേക്ക്.
അത്രയും പറഞ്ഞു വീണ മുറിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയിരുന്നു.
പുറത്തേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയ മീരയെ ശ്രീലക്ഷ്മി അവിടെ പിടിച്ചിരുത്തി.
" ചേച്ചി ഇങ്ങനെയങ്ങ് പോയാൽ എങ്ങനാ..? കല്യാണ പെണ്ണിനെ കുറച്ചു മേക്കപ്പ് ഒക്കെ വേണ്ടേ..? ഞാനിപ്പോൾ വരാം,
അതും പറഞ്ഞ് അവൾ മുറിയിലേക്ക് പോയിരുന്നു. മുറിയിലേക്ക് പോയവൾ തന്റെ ഒരു ചെറിയ ബാഗും എടുത്തുകൊണ്ടാണ് തിരികെ വന്നത്. അതിൽ ലിപ്സ്റ്റിക്കും ഐലൈനറും ഒക്കെയുണ്ട്. അതെല്ലാം കൂടി മീരയുടെ മുഖത്ത് ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാനും ശ്രീലക്ഷ്മി മറന്നിരുന്നില്ല അവളുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈലും ഒന്നു മാറ്റി , ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഒരുക്കി കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ മീര തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി,
" കല്യാണത്തിന് ഒരുങ്ങിയതിലും കൂടുതൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇത്...
ചെറു തമാശയോടെ മീര പറഞ്ഞു...
"ഒന്നുടെ സുന്ദരിയായി..!
ഒരു കൊഞ്ചലോടെ അവളെ ചേർത്തുപിടിച്ച് ശ്രീലക്ഷ്മി പറഞ്ഞപ്പോൾ മീനുവിനെയും മഞ്ജുവിനെയും ആണ് മീരയ്ക്കും ഓർമ്മ വന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് അവളെ മീരയും ചേർത്തുപിടിച്ചിരുന്നു. മുറിയിലേക്ക് കയറി വന്ന സുധി കാണുന്നത് ഈ കാഴ്ചയാണ്. ഒരു നിമിഷം അവന്റെ മനസ്സും നിറഞ്ഞിരുന്നു........കാത്തിരിക്കൂ.........