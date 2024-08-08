കിനാവിന്റെ തീരത്ത്... 💛🦋: ഭാഗം 41
രചന: റിൻസി പ്രിൻസ്
മറുപടി പറയും മുൻപെ അവളെ തിരിച്ചു നിർത്തി ശ്രദ്ധയോടെ തലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ലിപ്പുകൾ ഒക്കെ അവൻ കൂടി ചേർന്നാണ് അഴിച്ചു കൊടുത്തത്. മണ്ഡപം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് അവൻ നൽകുന്ന കരുതൽ കൂടുന്നത് അവൾ അറിഞ്ഞു.
ശ്രദ്ധയോടെ അവളുടെ മുടിയിലെ ഓരോ ക്ലിപ്പുകളും അഴിച്ച് അവൻ ഡെസ്കിലേക്ക് വച്ചിരുന്നു. അവൾ തന്നെ കഴുത്തിലെ ആഭരണങ്ങളും അഴിച്ചുവച്ചു. അവൻ കെട്ടിയ താലിമാലയും മഞ്ഞ ചരടിൽ കോർത്ത കുഞ്ഞു താലിയും മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കഴുത്തിൽ ആഭരണമായുള്ളത്. തിരിഞ്ഞുനിന്നവളെ കണ്ട് അവൻ ഒരു നിമിഷം ആ മുഖത്തേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് നോക്കി പോയിരുന്നു. കണ്ണെടുക്കാനാവാതെ മിഴികൾ തമ്മിൽ കോർത്ത നിമിഷം തന്നെ ഡോറിൽ ആരോ മുട്ടിയിരുന്നു.
സുധി തന്നെയാണ് വാതിൽ തുറക്കാനായി പോയതും. ചെന്നപ്പോൾ ശ്രീലക്ഷ്മിയാണ്.
" ഏട്ടൻ ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നോ..? ഞാൻ കരുതി ചേച്ചി ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുമെന്ന്. അതാ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓടി വന്നത്.
അവനെ കണ്ടതും ശ്രീലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു.
" അയാൾക്ക് ക്ലിപ്പ് ഒന്നും ഊരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല തലേന്ന്. അതാ ഞാൻ വന്നത്. നീയൊന്ന് ഹെല്പ് ചെയ്തു കൊടുക്ക്.
അത്രയും പറഞ്ഞു അകത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി പോവണെന്ന് മിഴികൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, പിന്നെ ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അവൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്നു.
" സുഗന്ധി ചേച്ചി വന്നില്ലായിരുന്നോ..? ഞാൻ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് ആണ് പോയത്. ചേച്ചി ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ആണ്. ഒന്ന് ചെന്ന് അഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന്
ശ്രീലക്ഷ്മി സുഗന്ധിയോട് ഉള്ള പരിഭവത്തോടെ പറഞ്ഞു..
" മറന്നിട്ടുണ്ടാവും...
ചിരിയോടെ മീര പറഞ്ഞു,
" ആഹ് പോട്ടെ... എങ്കിൽ നമുക്ക് സാരീ ആദ്യം മാറാം, ഇത് ഉടുത്തു നിൽക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ..?
ശ്രീലക്ഷ്മി കൂടി സഹായിച്ചാണ് അവൾ സാരി മാറിയത്.
" ഇനിയെന്താ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്...?
ചിരിയോടെ ശ്രീലക്ഷ്മി ചോദിച്ചു.
" ഇനി ഒന്നും വേണ്ട ശ്രീലക്ഷ്മി പൊയ്ക്കോ ഞാൻ ഒന്ന് കുളിക്കട്ടെ, ഇതൊന്നും ഊരി കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സമാധാനമായി.
"ഓക്കേ, ചേച്ചിയ്ക്കുള്ള ഡ്രസ്സ് ആ കബോർഡിൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ അതിൽ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാ ചേച്ചി പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടോ.? എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അവിടെ പോകാൻ നിൽക്കാ. ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് വന്നതാ. അപ്പൊൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ മോശമല്ലേ,
"ശ്രീലക്ഷ്മി പൊക്കോ, ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം,
മീര പറഞ്ഞു..
" പിന്നെ ചേച്ചി എന്നെ ഇങ്ങനെ ശ്രീലക്ഷ്മി എന്ന് നീട്ടി പരത്തി വിളിക്കണ്ട, ഏട്ടൻ എന്നെ ശ്രീ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, അമ്മ എന്നെ ലച്ചു എന്ന് വിളിക്കും. ചേച്ചിക്ക് ഇതിലേതാ ഇഷ്ടം അത് വിളിച്ചു, ശ്രീലക്ഷ്മി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ മറ്റാരെയോ വിളിക്കുന്നതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നും. നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാത്തത് പോലെ.
അവളുടെ മണികിലുക്കം പോലുള്ള സംസാരം അവൾക്ക് ഇഷ്ടം ആയി..
"ശരി ശ്രീ....
ചിരിയോടെ മീരയും പറഞ്ഞു.
" സോ ഫാസ്റ്റ്
ചിരിയോടെ അത്രയും പറഞ്ഞു അവൾ പുറത്തേക്ക് പോയിരുന്നു. അവളെ ഇവിടെ ലഭിച്ചത് ഒരു ആശ്വാസമാണെന്ന് മീരയ്ക്ക് തോന്നിയിരുന്നു. അമ്മയോ സുഗന്ധിയോ തന്നോട് ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല എന്നത് മീരയിൽ വേദന നിറച്ചിരുന്നു.
ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്തതിനുശേഷം അവൾ കബോർഡിനുള്ളിലേക്ക് നോക്കി, ഇപ്പോൾ ഇടാൻ മാത്രം ഭംഗിയുള്ളത് ഒന്നും ഇരിപ്പില്ല എന്ന് അവൾക്ക് തോന്നിയിരുന്നു. എല്ലാം സാധാരണ കോട്ടൺ ചുരിദാർ ആണ്. കൂട്ടത്തിൽ കൊള്ളാമെന്നുള്ളത് ഒരു ചുരിദാർ തുണി മാത്രമാണ്. അതാണെങ്കിൽ തയ്ച്ചിട്ടുമില്ല. അമ്മ വാങ്ങി തന്നതൊക്കെ വീട്ടിലാണ്. അത് എടുത്തിട്ടുമില്ല. പിന്നെയുള്ളത് നൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് ആണ്. അതും കോട്ടൺ മെറ്റീരിയലിന്റെ അത്ര ഭംഗിയില്ലാത്തത് തന്നെയാണ്. കൂട്ടത്തിൽ അല്പം കൊള്ളാം എന്ന് തോന്നിയ ഒരു പീച്ച് നിറത്തിലുള്ള കോട്ടൺ ചുരിദാർ ബെഡിലേക്ക് വച്ചതിനുശേഷം അവൾ കുളിക്കാനായി ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറിയിരുന്നു. ശരീരത്തെ കുളിർപ്പിച്ച് തണുത്ത വെള്ളം തനുവിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന നിമിഷം മനസ്സിനും കുറച്ചു തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അവൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു. കുളികഴിഞ്ഞ് നീളൻ മുടി വെറുതെ ഒന്ന് കോതി കുളിപ്പിന്നൽ ചെയ്തു. ഒപ്പം അല്പം സിന്ദൂരം ചാർത്തി. ആഭരണങ്ങൾ എല്ലാം ഭദ്രമായി എടുത്ത് അലമാരയിൽ വെച്ചു. രണ്ട് വളകൾ വീതം ഇരുകൈകളിലും അണിഞ്ഞു. ഒപ്പം അവൻ ഇട്ട മാലയും മഞ്ഞ ചരടിൽ കോർത്ത് താലിയും പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഡോറിൽ ഒരു കൊട്ട് കേട്ടത് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ മുൻപിൽ വിയർത്തൊട്ടി അവശനായി നിലയിൽ സുധി നിൽക്കുകയാണ്. അവളെ കണ്ട് അവൻ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചിരുന്നു. മാറിൽ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പൊൻ താലിയിലും നെറ്റിയിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന സിന്ദൂരത്തിലും ആണ് അവന്റെ കണ്ണ് പോയത്. തനിക്കുവേണ്ടി ചുവന്ന ആ സീമന്തരേഖ അവനിലെ പുരുഷനെ സന്തോഷവാനാക്കിയിരുന്നു.
" താൻ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് റെഡിയായല്ലേ...?
ചെറു ചിരിയോടെ അവൻ ചോദിച്ചു.
" ഭയങ്കര ക്ഷീണം ആയിരുന്നു കുളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ലെന്ന് തോന്നി. നന്നായി ഇനിയിപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒക്കെ അവര് വന്ന് തിരക്കാവും. എല്ലാവരും പോകുമ്പോൾ രാത്രിയാവും, വെള്ളം മാറി രാത്രി കുളിക്കാൻ നിൽക്കാതിരിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലത്.
അവളെ അടിമുടി ഒന്നു നോക്കി അവൻ നെറ്റി ചുളിച്ചു.
" കുറച്ചൂടെ നല്ലൊരു ഡ്രസ്സ് ഇടാരുന്നില്ലേ..? തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒക്കെ ബന്ധുക്കൾ വരില്ലേ..? ഇതൊരു സാധാരണ ഡ്രസ്സ് അല്ലേ..?
അവൻ പറഞ്ഞു..
" ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നല്ലത് നോക്കി ഇട്ടതാ,
അല്പം മടിയോടെയാണെങ്കിലും അവൾ പറഞ്ഞു...
" ആണോ...?
സംശയത്തോടെ അവൻ ചോദിച്ചു.
" ഞാൻ വരുന്നതിനു മുൻപേ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ എടുത്തു വച്ചിരുന്നു, ഞാൻ വന്നു രണ്ടുദിവസം കഴിഞ്ഞ് ആണ് ശ്രീലക്ഷ്മിയും വന്നത്. അമ്മയ്ക്കും ചേച്ചിക്ക് ഒന്നും ഇപ്പോഴത്തെ ഫാഷൻ ഒന്നും അറിയില്ല. അതായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിയത്. സാരമില്ല നമുക്ക് വഴി ഉണ്ടാക്കാം. താഴേക്ക് ചെല്ല്, ഞാൻ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരാം,
അവൾ തലയാട്ടി...
"ഡോ...
പോകാൻ തുടങ്ങിയവൾ ഒന്ന് നിന്നു.
" ഞാൻ മാത്രേ ഉള്ളു എല്ലാത്തിനും ഓടി നടക്കാൻ, നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചിട്ട് വന്നവരാണ്. അതിനിടയിൽ തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല,
കുറ്റബോധത്തോടെ സുധി പറഞ്ഞു..
" എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ സുധിയേട്ടാ....
നേർമയോടെ പുഞ്ചിരിച്ച് അവൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവന് പകുതി ആശ്വാസം തോന്നി.
താഴേക്ക് അവൾ ഇറങ്ങി ചെന്നപ്പോൾ സതി അവളെ കണ്ടിരുന്നു, അവളെ കണ്ടതെ അവർ അവൾക്ക് മുഖം കൊടുക്കാതെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറിയിരുന്നു. ചില ബന്ധുക്കൾ ഒക്കെ അരികിൽ വന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ തനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ ആരുമില്ലെന്ന് അവൾ ഓർത്തു. വന്നവരോടൊക്കെ ചെറുചിരിയോടെ തന്നെ അവൾ മറുപടിയും പറയുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് രമ്യ വന്ന് രമ്യയുടെ വീട്ടുകാരെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിരുന്നു. അമ്മായിയെ കണ്ടതോടെ പിന്നീട് ആ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നെ കൂടെ നിർത്തുകയായിരുന്നു അമ്മായി ചെയ്തത്. ഇതിനിടയിലാണ് സുധിയുടെ അച്ഛന്റെ അനുജനെയും ഭാര്യയെയും കണ്ടത്. കാല് മുതൽ മുടി വരെ തന്നെ നോക്കുകയായിരുന്നു ചെറിയമ്മ. കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന വീതിയും കട്ടിയും കുറഞ്ഞ ചെറിയ വളകളിലേക്കും അവരുടെ നോട്ടമെത്തി.
" ഇതെന്താ കൊച്ചേ ആഭരണം ഒന്നും ഇടാതിരിക്കുന്നത്..? ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് കയറിവന്ന എന്താ കരുതുക..?
" ഞാന് കുറെ നേരമായി ഇതൊക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കാരുന്നില്ലേ, ഭയങ്കര ക്ഷീണം. അതുകൊണ്ട് ഊരി വെച്ചതാ. മുകളിലെ അലമാരയിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്..
മീര പറഞ്ഞു
" ഓ അതൊക്കെ ഇട്ട് കഴുത്ത് താഴേക്ക് പോകാനും മാത്രമുള്ളതൊന്നും ഇട്ടു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ...
എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽവെച്ച് അല്പം കൊള്ളിച്ചു തന്നെയാണ് സതി അത് പറഞ്ഞത്. അവിടെ നിന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ചിരിച്ചിരുന്നു. മീരക്ക് ഒരു അപകർഷതാബോധം തോന്നിയെങ്കിലും അവൾ ഒന്ന് ചിരിച്ചു എന്ന് വരുത്തി.
" ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എടുത്ത് ഇടാൻ നോക്ക്. ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ വല്ല സമൂഹ വിവാഹത്തിലൂടെയും കല്യാണം കഴിച്ചതാണെന്ന് വരുന്നവരൊക്കെ കരുതു,
അല്പം ശബ്ദം താഴ്ത്തി മീരയോട് മാത്രമായി സതി പറഞ്ഞു. കണ്ണുകൾ നിറയാതിരിക്കാൻ അവൾ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു.
കുളി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയതും സുധി കബോർഡ് തുറന്നു അവൾക്കുവേണ്ടി വച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിയിരുന്നു. ഇന്നലെയാണ് ഇതെല്ലാം തന്റെ കബോർഡിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചത്. അതുവരെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ഒന്ന് നോക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. തുണികൾ എല്ലാം എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ ഒട്ടും ക്വാളിറ്റി ഇല്ല എന്ന് അവന് മനസ്സിലായി. സാധാരണ കോട്ടൺ തുണികൾ ആണ്. ഒന്ന് കഴുകിയാൽ കളർ പോകുന്ന തരത്തിലുള്ളവ. അവന് വല്ലാത്ത നിരാശ തോന്നി. അവൾ എന്ത് കരുതി കാണും തന്നെ കുറിച്ച്. ഏറ്റവും മികച്ചത് നോക്കി വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. എന്നിട്ടും എന്താണ് അമ്മ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിയത് എന്ന് അവൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നു. ഏതോ ആദായ കടയിൽ നിന്നും തൂക്കി വാങ്ങിയ പോലെയുണ്ട്. വസ്ത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അവന് ദേഷ്യവും സങ്കടവും ഒരേപോലെ വന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ കബോർഡ് തുറന്ന് ഒരു മുണ്ടും ഷർട്ടും എടുത്ത് അണിഞ്ഞതിനു ശേഷം അവൻ ഫോണെടുത്ത് വിനോദിനെ വിളിച്ചു.
പുറത്തെ തിരക്കുകളിൽ നിന്നിരുന്ന വിനോദ് അവന്റെ ഫോൺ കണ്ടതും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു.
"എന്താടാ..?
വിനോദ് ചോദിച്ചു.
" എടാ അത്യാവശ്യം ആയിട്ട് ഒരു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങണം, മീരയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാരും വരും മുൻപ്. അവർ വരുമ്പോൾ ഇടാൻ ഉള്ളതാ,
" അതൊന്നും നിങ്ങൾ നേരത്തെ വാങ്ങിയിരുന്നില്ലേ..?
വിനോദ് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
" വാങ്ങിയിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഇപ്പോൾ ഇട്ടു നോക്കിയപ്പോൾ ഒട്ടും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. ഒരുപാട് വലുതാ,
അവൻ ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞു.
" അത് സാരമില്ല നീ അതും എടുത്തിട്ട് പോര് ഇവിടെ വീണ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ അവളെ കൊണ്ട് അത് അളവിന് അടിച്ചുതരാം.
വിനോദിന്റെ ഭാര്യ വീണ ഒരു തയ്യൽക്കാരി കൂടിയാണ്.
" അത് ശരിയാവില്ലടാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പോലെ അത്ര നല്ലതല്ല വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത്, വേറെ ഒന്നു വാങ്ങണമെന്ന്, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് വീണേ കൊണ്ട് മീരയുടെ അളവ് എടുത്തിട്ട് അതിന് പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരെണ്ണം വീണയും കൂടി കൂട്ടി പോയി പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വാങ്ങാമോ..?
നിസ്സഹായതയോടെയാണ് സുധി ചോദിച്ചത്. അവന്റെ ചോദ്യം കേട്ടതും ഏകദേശം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് വിനോദിന് മനസ്സിലായിരുന്നു.
" അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാൻ വീണയെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരാം. അവള് വീട്ടിലേക്ക് പോയി.
അതും പറഞ്ഞ് വിനോദ് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. സുധി പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി, ബന്ധുക്കളാൽ മൂടപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് മീര. അരികിലൊന്ന് ചെല്ലണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആരെങ്കിലും എന്ത് ധരിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. പെട്ടെന്നാണ് ശ്രീലക്ഷ്മിയെ കണ്ടത്. അവളെ കണ്ടതും മീരയെ വിളിച്ചു കൊണ്ടു വരാൻ സുധി നിർദ്ദേശം നൽകി.....കാത്തിരിക്കൂ.........
മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...
