നിനക്കായ്: ഭാഗം 33
രചന: നിലാവ്
മുറിയിലെത്തിയ ലക്ഷ് തന്റെ ഫോണിലുള്ള രണ്ട് വയസ് പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോയിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയതും അവന്റെ കണ്ണ് ചെറുതായൊന്നു നിറഞ്ഞു.... ആരുടെയോ കാലൊച്ച കേട്ടതും ലക്ഷ് പെട്ടെന്ന് ബാക്ക് ബട്ടൺ പ്രെസ്സ് ചെയ്ത് ഫോൺ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടു ശിവാനിയെ നോക്കി ചിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു... അവന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഒന്ന് കലങ്ങി മറിയുന്നുണ്ടെന്ന് അവൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു..എന്തിരുന്നാലും അന്നേരം അവളൊന്നും ചോദിച്ചില്ല..
ശിവാനി... പ്ലീസ് ഞാനൊന്നു നിന്റെ മടിയിൽ ഇത്തിരി നേരം കിടന്നോട്ടെ.. ലക്ഷ് അവളോട് അത് പറഞ്ഞതും ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു അവളവന്റെ അതുപോലൊരു മുഖവും ഭാവവും ഒക്കെയും കാണുന്നത്....
ശിവാനിയുടെ മടിയിൽ തലവെച്ചു കണ്ണടച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്ന്റെ മനസ്സ്
നിറയെ പഴയ ഓർമ്മകൾ മാത്രമായിരുന്നു....
*************
അങ്ങനെ ഇന്നാണ് മാളുവിന്റെയും ഗൗതമിന്റെയും വിവാഹ നിശ്ചയം... തൊട്ടടുത്തുള്ള കൺവെഷൻ ഹാളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത്...ഒരു മാസത്തിനു ശേഷം ആശ്വതിയുടെ വിവാഹത്തിന്റെ കൂടെ ഇരുവരുടെയും വിവാഹം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു... നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞതോടെ ലക്ഷ്ന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഗൗതമും ഒക്കെയും തിരിച്ചു പോയി.... ലക്ഷും ശിവാനിയും തിരിച്ചു പോയില്ലായിരിന്നു... ശിവാനിയെ സ്നേഹിച്ചും പ്രണയിച്ചും കുസൃതികാട്ടിയും കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് പിണക്കങ്ങൾ കാട്ടിയും അവളിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നും ലക്ഷ് അവിടെയുള്ള ഓരോ നിമിഷങ്ങളും മനോഹരമാക്കികൊണ്ടിരുന്നു...ദിവസങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു പോയ്കൊണ്ടിരിന്നു... വിവാഹം അടുത്തെത്തി...ലക്ഷ് ശ്രാവണിയെയും കൂട്ടി തറവാട്ടിലേക്ക് വന്നതും ശിവാനിയുടെ സന്തോഷത്തിനു അതിരില്ലായിരുന്നു.... അവനെ ഒരു കൊച്ഛ് കുഞ്ഞിനെപോലെ അവൾ പരിചരിക്കുന്നത് കണ്ടതും അവിടുള്ളവർക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി... ശ്രാവൺ അരുണിന്റെയും മാനവിന്റെയും ആകാശിന്റെയും കൂടെ കൂടി... പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശ്രാവൺ അവിടത്തെ ഒരംഗത്തെ പോലെ ആയി മാറുകയും ചെയ്തു...
മെഹന്തിയും ഹൽധിയും അടിപൊളിയായി കഴിഞ്ഞു... ഇനി നടക്കാൻ പോവുന്നത് റാങ്കോളി ചടങ്ങാണ്... അതിനു വേണ്ടി പെൺപിള്ളേർ വൈറ്റ് ലഹങ്കയും കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ദുപ്പട്ടയുമാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്.. സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് കുർത്തയാണ് പുരുഷന്മാരുടെ ഔട്ട് ഫിറ്റ്...ഫോട്ടോസും വിഡിയോസും എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതും പിള്ളേരെല്ലാം കൂടി കച്ചറ പരിപാടി തുടങ്ങി ... പരസ്പരം മുഖത്തും വസ്ത്രങ്ങളിലും പല നിറത്തിലുള്ള വർണങ്ങൾ വാരിത്തേച്ചു എല്ലാവരും രങ്കോളി വൻ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റി....
ഗർഭിണി എന്നുള്ള പരിഗണന വെച്ച് കൊണ്ട് ശിവാനിയെ അവരുടെ കൂടെ ആടാനും പാടാനും ചാടാനും ഒന്നും അവിടത്തെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങൾ വിട്ടിരുന്നില്ല...വനജയുടെ അരികിൽ ഇരുന്നു എല്ലാം ചെറുചിരിയാലേ നോക്കി കാണുന്ന ശിവാനിയെ ലക്ഷ് നോട്ടമിട്ട് വെച്ചിരുന്നു... കഴിഞ്ഞ് ദിവസത്ത ഹൽദിക്ക് തന്നെ അവൾ തന്റെ കയ്യിൽ നിന്നു രക്ഷപെട്ടതായിരുന്നു... പക്ഷെ ഇന്നങ്ങനെ വിട്ടാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ എന്നു കരുതി ലക്ഷ് ശിവാനിയുടെ അരികിലേക്ക് ചെന്നു..
ശിവാനി.. നീ ഇങ്ങു വന്നേ...എനിക്ക് ഈ ഡ്രസ്സ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമായിരുന്നു... നീ വാർഡ്ഡ്രോബിന്റെ കീ എവിടെയാ വെച്ചിരിക്കുന്നത്...
അതവിടെ ഉണ്ടല്ലോ കണ്ണേട്ടാ...
എവിടെ... കാണാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ നിന്നെ വിളിച്ചത് നീ ഇങ് വാ ശിവാനി.. അതെടുത്തു തന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാന്നെ..
ചെല്ല് മോളെ വനജ അത് പറഞ്ഞതും ശിവാനി വീടിനകത്തേക്ക് കയറി... പിന്നാലെ ലക്ഷും... മുറിയിലെത്തിയ ശിവാനി അവിടെ കിടക്കുന്ന കീയെടുത്തു ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു പിറുപിറുത്തു..... പിന്നിൽ ആരുടെയോ ആളനക്കം കേട്ട ശിവാനി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ വാതിൽക്കൽ ചിരിയോടെ നിക്കുന്ന ലക്ഷ്നെയാണ് കാണുന്നത്.....ഇരുവരും മുറിയിലേക്ക് പോവുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച സരോജിനി മുത്തശ്ശി അവിടെ മറഞ്ഞു നിന്നു അവരുടെ സംസാരം ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി...പക്ഷെ ഇത് ലക്ഷോ ശിവാനിയോ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല..
ഓ.. വന്നോ.. ദാ.. കീ...ഇതിന് വേണ്ടിയല്ലേ എന്നെ ഈ സ്റ്റെപ് കയറിപ്പിച്ചത്...ശിവാനി കൃത്രിമ ദേഷ്യം കാട്ടി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു..
അഹാ.. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ കണ്ടില്ല... പിന്നേ ഈ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ തൊന്നും നീ ശരിക്കും ഗർഭിണി ആണെന്ന്.. ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കള്ളം വെച്ചു ശിവാനികൊച് അങ്ങ് സുഖിച്ചു ജീവിക്കുകയാ....
കണക്കായിപോയി..ഞാൻ പറഞ്ഞോ നിങ്ങളോട് കള്ളം പറയാൻ..ഇല്ലല്ലോ...തല്കാലം ഞാൻ അവരുടെ സ്നേഹം ഒക്കെയും ഏറ്റു വാങ്ങി കുറച്ചു നാൾ അങ്ങ് സുഖിക്കട്ടെ.. അതിനു അസൂയപെട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല...
ആർക്ക് അസൂയ.. എനിക്കൊരു അസൂയയും ഇല്ല എന്റെ പൊന്നേ.... ശിവാനിയുടെ പറച്ചിൽ കേട്ട് ലക്ഷ് അത്രയും പറഞ്ഞു ഡോർ അടച്ചു ലോക്ക് ചെയ്തു... ഇത്രയും കേട്ടതും പുറത്തു നിൽക്കുന്ന സരോജിനി മുത്തശ്ശിയുടെ ഉള്ളിൽ നിഗൂഢമായ ചിരി വിരിഞ്ഞു.. ലക്ഷ്നിട്ട് ഒരു പണി കൊടുക്കാൻ അവർ കാത്തിരിക്കുകയായിന്നു... കുറച്ചു നാൾ
മുൻപ് സരസ്വതി മുത്തശ്ശിയുടെ ആഭരണ പെട്ടിയിൽ നിന്നും ആഭരങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അവരെ ലക്ഷ് വീഡിയോ സഹിതം കയ്യോടെ പൊക്കി താക്കീത് ചെയ്ത് വിട്ടിരുന്നു... എല്ലാരുടെ മുന്നിലും സത്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ല എങ്കിലും അവൻ ഇടക്കിടെ മുത്തശ്ശിക്കിട്ട് താങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. അതിന്റെ ദേഷ്യം തീർക്കാൻ പറ്റിയ അവസരം ഇതാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നി....പക്ഷെ കല്യാ
ണം കഴിയുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് സരോജിനി താഴേക്ക് പോയി..
ഇതേസമയം മുറിയിൽ..
ഡോർ അടക്കുന്നത് കണ്ടതും ശിവാനി ലക്ഷ്നെ സംശയത്തോടെ നോക്കി.
എന്തിനാ ഡോർ അടക്കുന്നത്...എന്താ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ... പിന്നിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അവന്റെ കയ്യിലേക്ക് നോക്കി ശിവാനി ചോദിച്ചു...
അതോ.. അത് ദേ.. ഇതാണ്.. ശിവാനി നമുക്ക് ഇന്ന് ഹോളി ആഘോഷിച്ചാലോ....ലക്ഷ് തന്റെ കയ്യിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള വർണങ്ങൾ അവൾക്ക് നേരെ നീട്ടികൊണ്ട് പറഞ്ഞു...
കണ്ണേട്ടാ.. ദേ.. വേണ്ടാട്ടോ.. എനിക്ക് ഇത് കാണുന്നതേ അലർജിയ....ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ വൃത്തികേടാവും. പിന്നേ വൃത്തിയാക്കാൻ വല്യ പാടായിരിക്കും...
ആണോ.... ഇത് അലക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ടെന്നേ... അങ്ങ് കളഞ്ഞേക്ക്..
എന്നും പറഞ്ഞു അവൾക്ക് നേരെ അടുത്തതും അവൾ പിന്നിലോട്ട് ചുവടുകൾ വെച്ചു....
വേണ്ട കണ്ണേട്ടാ... പ്ലീസ്.
ഒടുവിൽ ഭിത്തിയിൽ തട്ടി നിന്നതും ലക്ഷ്
അവന്റെ മുഖം അവളുടെ ഇരു കവിളിലേക്കും ഉരസിയ ശേഷം അവളെ ഇറുകെ പുണർന്നു ....
അങ്ങനെ നീ മാത്രം സമാധാനത്തിന്റെ വെള്ളരിപ്രാവ് ആവുകയൊന്നും വേണ്ട എന്നും പറഞ്ഞു അവളിൽ നിന്നു അകന്നു മാറി..
ശിവാനി തന്റെ മുഖത്തേക്കും ഡ്രസ്സിലേക്കും ഒന്ന് നോക്കിയ ശേഷം ദേഷ്യത്തോടെ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചായം കുറച്ചു കയ്യിൽ കോരി അവന്റെ മുഖത്തെക്ക് വാരി നന്നായിട്ട് വാരിത്തേച്ചു തേച്ചു....
അഹാ അത്രക്കായോ.. വേണ്ട എന്നു വെച്ചു വെറുതെ വിട്ടതായിരുന്നു ഇനി ഞാനായിട്ട് അടങ്ങി നികുന്നതെന്തിനാ എന്നു കരുതി ലക്ഷ് അവൾക്ക് നേരെ അടുത്തു... ഇങ്ങനെ ഇരുവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചായങ്ങൾ വാരി തേച്ചു...ശിവാനി ദുപ്പട്ട കൊണ്ട് വയറു നന്നായി കവർ ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു...ലക്ഷ് അവളിൽ നിന്നും ദുപ്പട്ട വലിച്ചെടുത്തു ദൂരെ കളഞ്ഞു... അവൾക്ക് നേരെ അടുത്തതും അവൾ ബെഡിലേക്ക് മലർന്നടിച്ചു വീണു.... അവളുടെ മേലെ അമർന്നുകൊണ്ടു അവളുടെ വയറിൽ പതിയെ തലോടി അരയിൽ അണിഞ്ഞിരുന്ന മുത്തുവെച്ച അരഞ്ഞാണം അവൻ പൊട്ടിച്ചെടുത്തതും മുത്തുകൾ അവിടം മുഴുവൻ ചിന്നിചിതറി..... അന്നേരം ശിവാനി ഒന്നേങ്ങിപോയിരുന്നു..അവളുടെ കണ്ണിലേക്കു നോട്ടം പായിച്ചുകൊണ്ട് അവളുടെ കഴുത്തിലും അനാവൃതമായ വയറിലും അവൻ ചായങ്ങൾ വാരി തേച്ചു.....അവൾ അവനെ തള്ളി മാറ്റി കമഴ്ന്ന് കിടന്നതും ലക്ഷ് വിടാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു... ലക്ഷ് തന്റെ പല്ലിനാൽ ബ്ലൗസിന്റെ ഡോറി അഴിച്ചു മാറ്റിയ ശേഷം അവളുടെ പിൻ കഴുത്തിൽ ചുണ്ടമർത്തി....പല്ലുകൊണ്ട് അവളുടെ ബ്ലൗസിന്റെ ഹുക്ക് മുഴുവൻ അഴിച്ചു മാറ്റിയതും ശിവാനി ആകെ പെട്ട അവസ്ഥയിൽ ആയിപോയി..... പതന്റെ നഗ്നമായ പുറം മേനിയിൽ അവൻ തലോടുന്നതും ചായങ്ങൾ വാരിത്തേക്കുന്നതും തിരിച്ചറിഞ്ഞ ശിവാനിയുടെ ഉടലാകെ വിറപ്പൂണ്ടു...ശേഷം അവളുടെ കാതോരം ചുണ്ടമർത്തിയതും ശിവാനി പതിയെ പറഞ്ഞൂ..
കണ്ണേട്ടാ .... ഞാൻ തോറ്റു..മതി ഇനി. മാറിക്കെ...
അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ഞാൻ മുഴുവനും ചെയ്ത് തീർക്കട്ടെന്ന് ...നേരെ കിടക്കെന്റെ ശിവാനി കുട്ടിയെ..എന്നും പറഞ്ഞു അവളുടെ തോളിൽ ചെറുതായി കടിച്ചു..
കണ്ണേട്ടാ.. ദേ കളിക്കല്ലേ എഴുന്നേൽക്ക്..
സോറി...എന്നും പറഞ്ഞു വയറിലൂടെ കയ്യിട്ട് മുകളിലോട്ട് ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു..
കഷ്ടം ഉണ്ട്ട്ടോ...വിട് കണ്ണേട്ടാ...
ആയ്കോട്ടെ..എന്നും പറഞ്ഞൂ അവളുടെ മേലെ ഒന്നുകൂടി അമർന്നു..
അന്നേരമാണ് ഡോറിൽ തട്ടുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്....ലക്ഷ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചതെ ഇല്ല...
കണ്ണേട്ടാ.. ദേ ആരോ ഡോറിൽ തട്ടുന്നു..
എനിക്ക് ചെവി കേൾക്കാം ശിവാനി ..അതും പറഞ്ഞൂ ലക്ഷ് തന്റെ പ്രവർത്തി തുടർന്നു.. പക്ഷെ വീണ്ടും ഡോറിൽ തുടരെ തുടരെ തട്ടുന്നത് കേട്ടതും തങ്ങളുടെ റൊമാൻസിനു ഭംഗം വരുത്തിയതിന്റെ ദേഷ്യത്തിൽ ലക്ഷ് അവളിൽ നിന്നും അകന്നു മാറിയ തക്കം നോക്കി ശിവാനി ഡ്രെസ്സും കൂട്ടിപിടിച്ചു
വാഷ്റൂമിലേക്ക് ഓടി... ഡോർ തുറന്നു നോക്കിയ അവൻ കാണുന്നത് ലക്ഷ്നെ കാണാതെ അന്വേഷിച്ചു വന്ന അർജുനെയും ഗൗതമിനെയുമാണ്... ആദ്യം അത് അവരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു.. കാരണം രണ്ടും ആ കോലത്തിലാണുള്ളത്.... പിന്നെ ശബ്ദം കേട്ട് മനസിലാക്കിയതാണ്.
നിങ്ങൾ ആയിരുന്നോ...മ്മ്... എന്താ... ലക്ഷ് ഇത്തിരി ഗൗരവത്തിൽ ചോദിച്ചു....
നീ ഇവിടെ എന്തെടുക്കുവാ...അർജുൻ ചോദിച്ചു
ഞാൻ ഫ്രഷാവാൻ വന്നതാ എന്തെ.. ലക്ഷ് മറുപടി പറഞ്ഞൂ..
ശിവാനി അകത്തില്ലല്ലോ ഗൗതം ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടതും ലക്ഷ് മനസ്സിൽ കരുതി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞൂ വാരാൻ തുടങ്ങും.. തത്കാലം ഇല്ലെന്ന് പറയാം എന്ന് കരുതി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതും രണ്ടും കൂടി ഉന്തിതള്ളി അകത്തു കയറാൻ വന്നതും ലക്ഷ് അവരെ തടഞ്ഞു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഇതെങ്ങോട്ടാ ഈ കേറിപോണേ. ഇതെന്റെ റൂമാ..
ഒന്ന് പോയെന്റെ മച്ചാനെ നിനക്ക് വെളിവും വെള്ളിയാഴ്ചയും ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെയുണ്ട്.... ഇത് നിന്റെ മുറി ആണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം..ഞങ്ങളുടെ മുറി സ്ത്രീജനങ്ങൾ കയ്യെറിയിരിക്കുകയാ..അർജുൻ പറഞ്ഞു..
അപ്പോ ഇവന്റെയൊ.. ഇവന് നല്ല പുതുപുത്തൻ മുറി അവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ.ലക്ഷ് ഗൗതമിനെ ചൂണ്ടികൊണ്ട് പറഞ്ഞു..
ഓ.. അവിടെ മൊത്തം മാളുന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്..ഗൗതം താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത മട്ടിൽ പറഞ്ഞൂ..
എന്നാൽ കേസ് കൊടുക്കണം പിള്ളേച്ചാ കല്യാണപയ്യന് ഒന്ന് മുള്ളാൻ വരെ ഒരു മുറിയിലെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര മോശായിപ്പോയി.... ഇത് അനീതിയാണ് ലക്ഷ് അന്നേരം സിനിമാ ഡയലോഗ് പറയുന്നത് കേട്ടതും
നിന്ന് കഥാപ്രസംഗം പറയാതെ ഒന്ന് മാറിക്കെ എന്നും പറഞ്ഞു ഗൗതം അവനെ തള്ളിമാറ്റി മുറിക്ക് അകത്തു കയറി..
വാഷ്റൂമിലേക്ക് കയറാൻ പോയ ഗൗതമിനെ ലക്ഷ് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞൂ ...
നിൽക്ക്...
എന്താടാ...
അവിടെ വെള്ളം ഇല്ല.. നിങ്ങൾ താഴെ എങ്ങാനും പൊക്കോ..ലക്ഷ് പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചു..
വെള്ളം ഇല്ലന്നോ.....അതും ഇവിടെ മാത്രം എങ്കിൽ അതൊന്നു നോക്കണമല്ലോ..അർജുൻ വിടാൻ തയ്യാറല്ല..
ഇല്ല.. എന്തെ മലയാളം പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല.. നഹീന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഹീ.. ലക്ഷ് പല്ല് ഞെരിച്ചു..
എന്തോ എവിടെയോ ചീഞ്ഞു നാറുന്നു അർജുൻ പറഞ്ഞു..
നീ പോയി വൃത്തിക്ക് കുളിച്ചാൽ മതി നാറ്റം പൊക്കോളും.. ലക്ഷ് പറഞ്ഞു..
എന്താടാ ഒരു ചുറ്റിക്കളി ..ഇനി നീ ഇതിനകത്ത് വല്ല പെണ്ണിനേയും ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ..ഗൗതം ചോദിച്ചു..
പറയാൻ പറ്റില്ല.. ഭാര്യ താഴെയാണല്ലോ..പിന്നെ മാളൂന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നും പറഞ്ഞു കുറേ വന്നിട്ടുണ്ട്..എല്ലാം അടിപൊളി പീസാണ് അളിയാ ..
അതിൽ ഒരുത്തിക്ക് അന്നേ ഇവനോട് ക്രഷ് ഉണ്ടായതാ... തിരിച്ചും നിനക്കും അന്ന് അവളോട് ഒരിത് ഉണ്ടായിരുന്നതാണല്ലോ..ഏത്.. എടാ നിന്റെ ഭാവി വധു അവളെപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് നീ ശിവാനിയെ കെട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിപോയി ..
അർജുൻ പറയുന്നത് കേട്ടതും ലക്ഷ് ആകെ പെട്ട അവസ്ഥയിൽ ആയി..ലക്ഷ് കണ്ണുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി..
നീ എന്താടാ കണ്ണുകൊണ്ട് ഗോഷ്ടി കാണിക്കുന്നത്.... അർജുൻ
രണ്ടും ഒന്ന് പോയി തരുമോ..
അതിനകത്തു ശിവാനി ഉള്ളതാ...ഇനിയും ഇവന്മാർ വല്ലതും വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അവൾ വന്നിട്ടു തന്റെ തലമണ്ട തല്ലിപൊട്ടിക്കും എന്നതിൽ ഒരു സംശവും ഇല്ല എന്ന് തോന്നി ലക്ഷ് രണ്ടിനെയും പറഞ്ഞു പുറത്താക്കി..
പുറത്തായ ഗൗതമും അർജുനും...
ഇനി ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളു അങ്ങ് കുളത്തിൽ ചെന്ന് ഒരു ചാട്ടം അർജുൻ ഗൗതമിനോട് പറഞ്ഞതും ഇരുവരും കുളത്തിനടുത്തേക്ക് നടന്നു... അന്നേരം അർജുനോട് ഗൗതം ചോദിച്ചു അതേതാടാ അവനോട് ക്രശുള്ള ആ പെണ്ണ്...
അത് ആ നവ്യ..... ആ വെളുത്തു മെലിഞ്ഞ പെണ്ണ്.. അവളാ...
എന്നിട്ട് ലക്ഷിനും അവളോട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നീ പറഞ്ഞല്ലോ അത് സത്യാണോ..
എവിടുന്ന്...അത് ഞാൻ ചുമ്മാ തട്ടിവിട്ടതാ... നേരത്തെ അവൻ താഴെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മുങ്ങിയപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നിയതാ രണ്ടും ഇവിടെ റൊമാൻസിൽ ആയിരിക്കുമെന്ന്.. അവൻ നമ്മളെ മുറിയിൽ കയറ്റാൻ മടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു ശിവാനി അകത്തുണ്ടെന്ന്.... അവൻ ഇനി രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് റൊമാൻസിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്നു കാണണം...പെങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിനിടയിൽ റൊമാൻസൊ... അതും ഞാൻ ഇങ്ങനെ സിംഗിൾ ആയി നിൽകുമ്പോൾ അനുവദിച്ചു തരില്ല ഞാൻ ...അല്ലെങ്കിലേ ദീപയെ മിസ്സ് ചെയ്ത് മനുഷ്യൻ ഇവിടെ വട്ട് പിടിച്ചു പണ്ടാരം അടങ്ങിയിരിക്കുവാ..അവൾക്ക് വാരാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷനും... അതിനിടയിൽ ഇതൊക്കെ കണ്ടാൽ എനിക്ക് സഹിക്കുമോ... ഒരിക്കലും ഇല്ല...അതാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്.... ഞാൻ ചെയ്തതിൽ വല്ല തെറ്റും ഉണ്ടോ നീ പറ.. അർജുൻ ഗൗതമിനോട് ചോദിച്ചു...
ഒരു തെറ്റും ഇല്ല.. നീ ചെയ്തത് ആണ് ശരി...ഗൗതം തിരിച്ചു പറഞ്ഞു..
നീ വിഷമിക്കണ്ട നിനക്കുള്ള പണി വൈകാതെ വന്നോളും.. മിക്കവാറും നിന്റെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഞാൻ കുളമാക്കി തന്നോളും... അതും പറഞ്ഞു അവൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ചാട്ടമായിരുന്നു...ഗൗതം ആണെങ്കിൽ അത് കേട്ട് കിളിപോയി നിൽകുവാണ്..
അവർ പോയതും ശിവാനി വാഷ്റൂമിന്റെ ഡോറും തുറന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ലക്ഷ്നെ തുറിച്ചു നോക്കി..
ആരാ ആ പെണ്ണ്...
ഏത് പെണ്ണ്...
ആ ക്രഷ്...
എന്റെ ശിവാനി അതവൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാ...നീ കരുതും പോലെ ഒന്നും ഇല്ല..
എനിക്കെല്ലാം മനസിലായി.. ഒന്നും പറയണ്ട...ഭാവി വധു അവളെ പോലെ ആയിരിക്കണം അല്ലെ.. കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ..എന്നും പറഞ്ഞു അവൾ ലക്ഷ്നെ പിടിച്ചു മുറിക്ക് പുറത്താക്കി...
ശിവാനി അപ്പോ എനിക്ക് കുളിക്കേണ്ടെ..
വേണ്ട.. ഇങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് നിന്നേച്ചാൽ മതി... എന്നും പറഞ്ഞു ശിവാനി ഡോർ വലിച്ചടച്ചു....
ഗൗതമും അർജുനും വെള്ളത്തിൽ നിന്നു ഒന്ന് മുങ്ങി എഴുന്നേറ്റപ്പോഴേക്കും പടവിൽ ഇരിക്കുന്ന ലക്ഷ്നെയാണ് കാണുന്നത്.. അവന്റെ മുഖഭാവം കണ്ടതും രണ്ടിനും ചിരി വന്നു..
എന്താടാ നീ ഫ്രഷായില്ലേ.....ഞാൻ കരുതി നിങ്ങൾ ടുഗെതർ ബാത്ത് ആയിരിക്കും എന്ന്..ഗൗതം ഉള്ളിലൂറിയ ചിരി പുറത്തു കാട്ടാതെ പറഞ്ഞു..
അതായിരുന്നു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്.. അതിന് മുൻപേ അവളെന്നെ മുറിയിൽ നിന്നും ഇറക്കി വിട്ടു.. ലക്ഷ് പറഞ്ഞു..
കേസ് കൊടുക്കണം പിള്ളേച്ചാ.. ഒരു ഭർത്താവിനെ ഭാര്യ മുറിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനീതിയാണ്... ഉറപ്പായും പ്രതികരിക്കണം അർജുൻ പറയുന്നത് കേട്ടതും ലക്ഷ് പല്ല് ഞെരിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ചാട്ടം ആയിരുന്നു..........കാത്തിരിക്കൂ.........
