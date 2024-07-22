നിനക്കായ്: ഭാഗം 40
രചന: നിലാവ്
ദിവസങ്ങൾ ഓരോന്നായി കൊഴിഞ്ഞു വീണു.. ശിവാനി ലക്ഷ്നെ മനസ്സറിഞ് പ്രണയിക്കുമ്പോഴും മൗനമായ് തന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഓരോച്ചുവടുകളും വെച്ച് തുടങ്ങിയിരുന്നു... ശിവാനിക്ക് ഇത് മൂന്നാം മാസമാണ്... ലക്ഷ് അവളെ വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവർത്തികൊണ്ടോ വേദനിപ്പിക്കാതെ അത്രത്തോളം പ്രണയത്തോടെയും കരുതാലോടെയും ചേർത്തു പിടിച്ചു...ഒന്നും പുറത്തു പോയി വരാം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം ലക്ഷ് ശിവാനിയെയും കൂട്ടി അവിടുന്ന് പോവുന്നത്.. ഇരുവരും ചെറിയ ഷോപ്പിങ് ഒക്കെയും കഴിഞ്ഞു ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോ രാത്രി ആയിരുന്നു... ശേഷം ലക്ഷ് ശിവാനിയുമായി നേരെ ചെന്നത് ലക്ഷ്ന്റെ വില്ലയിലേക്കാണ്..അത്കണ്ട ശിവാനി ഇതെന്താ ഇവിടെ എന്നപോലെ അവനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെയാ എന്നും പറഞ്ഞു അവളെയും കൂട്ടി അകത്തേക്ക് പോയി...
എത്തിയ ഉടനെ ശിവാനി ഡ്രെസ്സൊക്കെ മാറി ഫ്രഷായി ബൽക്കണിയിൽ ചെന്നിരുന്നു.. അന്നേരം ലക്ഷ് തന്റെ ബിസിനസ് സംബന്ധമായ ഒരു വീഡിയോ കാളിൽ ആയിരുന്നു... കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞതും ലക്ഷ് ബാൽക്കണിയിലേക്ക്
ചെന്നു നോക്കി ... എങ്ങോട്ടോ മിഴികളൂന്നി ഗാഡമായ ചിന്തിലായിരുന്ന ശിവാനിയെ അവൻ ഒരു പുഞ്ചിരിയാലേ നോക്കി നിന്നു...നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് വന്നു അവളെ പൊതിഞു... മെല്ലെ അവളൊന്നു വിറച്ചതും ലക്ഷ് പിന്നിലൂടെ വന്നു അവളെ പുണർന്നു ചേർത്തുപിടിച്ചു...
ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പാണ്... ഈ തണുപ്പിൽ ഇതുപോലെ നിന്നെ ചേർത്തു പിടിച്ചു നിന്നിൽ ഏറെ പ്രണയത്തോടെ അലിഞ്ഞു ചേരണം എന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു... പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം കുഞ്ഞ് ശിവാനി എനിക്ക് പണി തന്നില്ലേ ... അവളുടെ കാതിൽ ചുബിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതും ശിവാനി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു..
പിന്നെ എന്തിനാ ഇത്രയും തിരക്ക് കൂട്ടിയത്.... പയ്യെ നോക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ... ശിവാനി അവനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാൻ എന്നവണ്ണം പറഞ്ഞു...
മ്മ് അതും ശരിയാണ്.....
പിന്നെ ശിവാനി.... കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ലാത്ത പ്രേഗ്നെൻസിയിൽ സെക്സ് ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല എന്നാണ് ഡോക്ടർസ് പറയുന്നത്...
അഹാ മോന്റെ ചാട്ടം എങ്ങോട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് മനസിലായി... എന്നും പറഞ്ഞു അവൾ നേരെ നിന്നു അവന്റെ മൂക്കു പിടിച്ചു വലിച്ചു....
മനസ്സിലായല്ലോ അത് മതി ...ഇനിയിപ്പോ അറിയേണ്ടത് നിന്റെ താല്പര്യം ആണ് ലക്ഷ് ഇടുപ്പിലൂടെ കയ്യിട്ട് അവളെ ഒന്നുകൂടി ചേർത്ത് പിടിച്ചു...അവന്റെ അന്നേരത്തെ പ്രണയാർദ്രമായ നോട്ടംകണ്ടു
അവളിൽ നാണം വന്നു നിറഞ്ഞു..
എന്താ ഇയാൾക്കിന്ന് പറ്റിയത്...റൊമാൻസ് ഇത്തിരികൂടിപ്പോയോന്നൊരു സംശയം ഇല്ലാതില്ല ശിവാനി അവന്റെ നോട്ടം താങ്ങാൻ ആവാതെ വീണ്ടും തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു...
ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേക എന്താണെന്ന് എന്റെ ശിവാനികൊച്ചു മറന്നുപോയോ... ഇന്ന് നമ്മുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ്... ലക്ഷ് അവളുടെ മുടി വകഞ്ഞുമാറ്റി പിൻകഴുത്തിൽ തന്റെ നനുത്ത ചുണ്ടുകൾ ചേർത്തു വെച്ച് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു...
വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയോ?? അതിന് ഇനിയും രണ്ട് മാസം ഉണ്ടല്ലോ...
അത് ഞാൻ നിന്നെ എല്ലാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് താലി ചാർത്തിയ ദിവസം അല്ലെ.. പക്ഷെ എന്റെ മനസുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്കൊണ്ട് സിന്ദൂരവും താലിയും ചാർത്തിയത് ഇന്നത്തെ ദിവസമാണ്.. അത് ശിവാനികൊച്ച് മറന്നു പോയോ...
അതാണോ....സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓർമ്മ ഇല്ലാട്ടോ.. കാരണം അന്നെന്നെ സ്വന്തമാക്കിയത് ഭീഷണിയുടെ പുറത്തായിരുന്നില്ലേ... ശിവാനി വിട്ടുകൊടുത്തില്ല..
ഭീഷണി...അത് പറഞ്ഞു അവനൊന്നു ചിരിച്ചു..മ്മ്..സമ്മതിച്ചു...അന്നത്തെ ഭീഷണിക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു സമ്മാനം തരട്ടെ...
ഉമ്മ ആയിരിക്കും .....
ഹേയ് അതൊന്നും അല്ല.. നീ വന്നേ എന്നും പറഞ്ഞു ശിവാനിയെ മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ബെഡിൽ ഇരുത്തികൊണ്ട് കണ്ണടക്കാൻ പറഞ്ഞു... ശിവാനി അവൻ പറഞ്ഞത് പോലെ ചെയ്തു...
കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞു ലക്ഷ് ശിവാനിയുടെ കയ്യിൽ എന്തോ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുത്തതും ശിവാനി കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കി...ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് കണ്ട് അവൾ അവനെ നോക്കിയതും അത് തുറന്നു നോക്കാനെന്നവണ്ണം അവൻ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണിച്ചു...
ശിവാനി ആ ബോക്സ് തുറന്നു നോക്കിയതും ശിവാനി ഒരു നിമിഷം തറഞ്ഞുപ്പോയിരുന്നു.... അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാനാവാതെ ശിവാനി മിഴികൾ താഴ്ത്തി... അവൾക്ക് ശരീരം തളരുന്നത് പോലെ തോന്നി.. അവളുടെ അവസ്ഥ മനസിലാക്കി ലക്ഷ് അവളുടെ അരികിൽ വന്നിരുന്നു അവളുടെ കാതോരം ചുണ്ടമർത്തികൊണ്ട് പറഞ്ഞു... എന്തിനാ ഇങ്ങനെ നേർവസ് ആവുന്നത്....മ്മ്.. .എന്റെ ഊമപെണ്ണിന് ഗിഫ്റ്റ് ഇഷ്ടായോ....എന്നും പറഞ്ഞു അവളുടെ മുഖം പിടിച്ചുയർത്തി അവളുടെ കണ്ണിലേക്കു നോക്കി..ഈ കണ്ണുകളിലൂടെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രണയത്തിന്റെ വിത്ത് പാകി അത് മുളയ്ക്കാൻപോലും കാത്തു നിൽക്കാതെ നീ എങ്ങോട്ടാണ് ഓടിയോളിച്ചത്....നീ എന്നിൽ നിന്നും അകന്നുപോയപ്പോഴാണ് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നീ പാകിയ വിത്തുകൾ കിളിർത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല അത് കരുത്തോടെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞുവെന്ന്... പിന്നീടുള്ള രാത്രികൾ ഈ കണ്ണുകൾ എന്റെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ
ഞാൻ നിന്നെ തേടി എവിടെയൊക്കെയോ അലഞ്ഞു... ഒരു വിവരവും കിട്ടിയില്ല...എനിക്ക് മുന്നിൽ മുഖംപോലും വ്യകതമാക്കാതെയല്ലേ എന്റെ ഹൃദയം കവർന്നെടുത്തത്.. പിന്നെ ഞാൻ എവിടെപ്പോയി തപ്പാൻ.. പക്ഷേ ഈ കണ്ണ് അത് ഏതു പാതിരാത്രിയിൽ കണ്ടാലും ഞാൻ തിരിച്ചറിയും...ഈ മാൻമിഴിയും ഇടതൂർന്ന കൺപീലികളും അതെന്നിൽ അത്രത്തോളം ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞുപോയതാണ്...ദീപയുടെ മുന്നിൽ എനിക്ക് എതിരെ വീറോടെ സംസാരിച്ച പെണ്ണിനെ ആദ്യം ചവിട്ടിക്കൂട്ടാന തോന്നിയത്.. അതിന് വേണ്ടി തന്നെയാ കാബിനിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചത്..പക്ഷെ എന്റെ മുന്നിൽ നീ വന്നു നിന്നതും ഞാൻ ഒരു നിമിഷം എല്ലാം മറന്നുപോയിരുന്നു...
എന്റെ ഹൃദയം അന്നേരം എന്തിനെന്നറിയാതെ ഉച്ചത്തിൽ മിടിച്ചു.. ഈ കണ്ണിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെതന്നെ മറന്നു.. നിന്റെ കണ്ണുകളിലും അന്നേരം ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു എന്നോടുള്ള അടങ്ങാത്ത പ്രണയം അതൊക്കെ മതിയായിരുന്നു എനിക്ക് അത് നീയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ.... പിന്നേ അന്ന് സൈറ്റടിച്ചു ഫയിങ് കിസ്സ് തരാൻ നേരം ഞാൻ ഏറെ ശ്രദ്ധിച്ചത് നിന്റെ മുടിയായിരുന്നു...എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി വായിച്ചപ്പോൾ....അതും പറഞ്ഞു ലക്ഷ് നിർത്തി....അന്ന് ലക്ഷ് ഒരു പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടു മയങ്ങിയിട്ടൊന്നും അല്ല
അന്നങ്ങനെ പെരുമാറിയത്.... നീയാണെന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉള്ളത്കൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു...
നീ തന്ന ഈ റോസാപൂക്കളും നിന്റെ ഐ ലവ് യൂ വും ഞാൻ സൂക്ഷിച് വെച്ചത് എന്റെ സ്വന്തമാവുമ്പോൾ ഇതുപോലൊരു സർപ്രൈസ് തരാൻ വേണ്ടിയാണ്... എന്റെ കയ്യിൽ കടിച്ചു രക്ഷ്പ്പെട്ടുപോയപ്പോൾ ഈ മുഖം ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റാത്ത ദേഷ്യത്തിൽ റോസപ്പൂവ് വലിച്ചെറിഞ്ഞതാ... എനിക്കറിയാമായിരുന്നു നീ മറഞ്ഞു നിന്നു ഇത് കാണുന്നുണ്ടാവുമെന്ന്... ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പോയ ശേഷം നീ അതെടുക്കാൻ വന്നാൽ നിന്നെ പൊക്കാം എന്ന് കരുതി ഞാനും കുറച്ചു മാറി നിന്നു... പക്ഷെ നീ വന്നില്ല... പിന്നെ ഞാൻ ചെന്ന് അതെടുത്തു ബാക്കി ഉള്ള പൂക്കളുടെ കൂടെ സൂക്ഷിച്ചു.. ദേ ഏട്ടെണ്ണം കറക്റ്റ് ഉണ്ട്... നീ തന്നത് തന്നെയാ...അല്ലാതെ മമ്തയെ ദിലീപ് പറ്റിച്ചപോലെ ഞാൻ എന്റെ ശിവാനിയെ പറ്റിക്കുമോ എന്നും പറഞ്ഞു അവളുടെ കവിളിൽ അമർത്തി മുത്തിയപ്പോൾ ശിവാനി അവനെ കണ്ണെടുക്കാതെ നോക്കി നിന്നു...
പക്ഷെ നിന്നിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ഉത്തരം എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നു.. അതിനാൽ ഞാൻ നിന്നെ അറിഞ്ഞതായി ഭാവിച്ചില്ല..എന്റെ പിറകെ നടന്നു എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടന്ന നീ എന്നോട് കാണിക്കുന്ന ഇഷ്ടക്കേടും ദേഷ്യവും ഒക്കെയും എന്നിൽ ചില സംശയങ്ങൾ നിറച്ചു.... അത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി തന്നെയാ ഞാൻ നിന്നെയുംകൊണ്ട് തറവാട്ടിലേക്ക് ചെന്നത്... നിന്നെ വാശികയറ്റാൻ വേണ്ടി തന്നെയാ ഓരോന്നും ചെയ്ത് വെച്ചത്...എന്റെ പിറകെ നടന്ന പെണ്ണാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ തൊട്ടതും..ആദ്യം ഞാൻ കരുതിയത്...അപ്പോഴൊക്കെയും നീ കാണിച്ച എതിർപിന് കാരണം നിന്റെ പ്രണയം ഞാനന്ന് സ്വീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാവാം എന്നാണ്.... പിന്നീട് എന്റെ ഇഷ്ടം തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടും എന്നെ മനപ്പൂർവം അകറ്റി നിർത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസിലായി നിന്റെ വരവ് എനിക്ക് വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല എന്ന്... നിന്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റെന്തോ ഉണ്ടെന്ന്... അത് നിന്നിൽ നിന്നു അറിയണം എന്ന് തോന്നി..ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു വീർപ്പുമുട്ടിച്ചപ്പോൾ കുന്നോളം സ്നേഹം ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു നീ എനിക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് വേദനയോടെ ഞാൻ നോക്കി നിന്നു...നീ എന്റെ സ്നേഹം വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊക്കെ നുണയാണെന്ന് എനിക്ക്
മനസ്സിലായിരുന്നു ...പിന്നെ ഞാൻ കരുതി നിന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് നീ തന്നെ തുറന്നു പറയട്ടെ.. നീ എന്നെ ചതിക്കില്ല എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു.. പിന്നീട് ഞാൻ അഗ്നിസാക്ഷിയായി താലിചാർത്തി എന്റെ പാതിയാക്കിയപ്പോഴും എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നോട് പ്രണയം മാത്രമായിരുന്നു..പിന്നീട് നിന്റെ മനസ്സും ശരീരവും എനിക്ക് സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത സന്തോഷമായിരുന്നു.. നമ്മുടെ പ്രണയത്തിനു മുന്നിൽ ഞാൻ എല്ലാം മറന്നു പോയി... കുറച്ചു നാൾ മുന്നേവരെ ഞാൻ അതിനെ പറ്റിയിയൊന്നും ചിന്തിക്കാറില്ലായിരുന്നു... എന്റെ അച്ഛനെയും എന്നെയും തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ മുന്നിൽ കുറച്ചു ദിവസമായി ചില സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയിരുന്നു....ആദ്യം അയാൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് എന്റെ മനസ്സാടി ഉലഞ്ഞിരുന്നു... മഹാദേവൻ എന്ന മനുഷ്യനെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഞാൻ എന്റെ രീതിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റി ഇതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നത് നീയാണ് എന്ന്.. അയാൾ സമ്മതിച്ചു നീയാണ് അയാളെ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് അയച്ചതെന്ന്.. പക്ഷെ എന്തിന്.. അതിന് മാത്രം എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല..... പിന്നെയും ഞാൻ നിനക്ക് മുന്നിൽ മൗനം പാലിച്ചു.. എന്തിനാണെന്നറിയോ..?? നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം... നിന്നോടുള്ള പ്രണയം...പിന്നെ നിന്റെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്.... എനിക്ക് അതൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു...നിനക്കറിയോ ശിവാനി ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി ഹൃദയംപൊട്ടി കരഞ്ഞു തീർത്ത കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു..നീ എന്റെ അനിയത്തിയാണ് എന്നുള്ള നിന്റെ അച്ഛന്റെ ലെറ്റർ കിട്ടിയത് മുതലുള്ള കുറച്ചു നാൾ.. അതും നീ സ്വയം ക്രീയേറ്റ് ചെയ്തത് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ
ഞാൻ തകർന്നു പോയി... ആ നിമിഷം ഞാൻ മരിച്ചതിന് തുല്യമായിരുന്നു ശിവാനി.... അന്നെന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും വന്നത് കണ്ണ്നീർ ആയിരുന്നില്ല രക്തമായിരുന്നു...
അത്കൂടി കേട്ടതും ശിവാനി തളർന്നു പോയിരുന്നു.. കാരണം എല്ലാം അറിയായിരുന്നിട്ടും തന്നോട് സ്നേഹത്തോടെ മാത്രമേ പെരുമാറിയിട്ടുള്ളു ഇപ്പോഴും തന്റെ കൈ മുറുക്കി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്...ഒരുക്കലും വിടില്ലെന്നപോലെ..ശിവാനിയുടെ കണ്ണ് നിറയാൻ തുടങ്ങി..
ഞാൻ എന്റെ അച്ഛന്റെ മകനല്ല എന്ന് എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ശേഷം എന്റെ അച്ഛന്റെ തെറ്റുകൾ എന്റെ മനസ്സിൽ കുത്തികയറ്റി എനിക്ക് അച്ഛനോട് ദേഷ്യവും വെറുപ്പും ഉണ്ടാക്കുക എന്നതായിരുന്നു നിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നെനിക്ക് മനസിലായതാണ് ... പക്ഷെ എനിക്ക് മനസിലാവാത്ത ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് എന്റെ അച്ഛന്റെ കാണാതായ മകൾ നീയാണെന്ന് ആ കത്തിലൂടെ തെളിവ് സഹിതം കാണിച്ചു അതെന്തിനാ... എന്നെ വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നോ.... അത്രയ്ക്കും നിനക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യമാണോ ശിവാനി...നീയെന്നെ അത്രയ്ക്കും വെ...
അത്കേട്ട ശിവാനി അവനെ മുഴുവനാക്കാൻ വിടാതെ അവന്റെ വായക്ക് കുറുകെ കൈ വെച്ച് തടഞ്ഞു..
അവളുടെ കൈ എടുത്ത് മാറ്റി അവൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു പിന്നെ...എന്തിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നു അതൊക്കെ.. അന്നേരം അവന്റെ കണ്ണുകൾ ഈറനണിഞ്ഞു.... എന്റെ മനസ്സ് തകർത്തിട്ട് നിനക്ക് എന്ത് സന്തോഷമാണ് കിട്ടിയത്..ലക്ഷ്ന്റെ ആ ചോദ്യം ശിവാനിയുടെ നെഞ്ചിൽ തറച്ചുപ്പോയി.. അവൾ അന്നേരം അവനെ ഇറുകെ പുണർന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു.. സോറി കണ്ണേട്ടാ..സോറി നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നതിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് മാപ് ചോദിക്കുന്നു... നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അത്രത്തോളം വേദനിച്ചു കണ്ടാലേ നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെ മനസ് വേദനിക്കുള്ളു... നിങ്ങളുടെ വേദനയുടെ കാരണം അറിഞ്ഞാൽ അച്ഛന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സത്യം ഉറപ്പായും വെളിപ്പെടുത്തും എന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു... നിങ്ങൾ മഹാദേവന്റെ മകനല്ല എന്ന് അയാൾ തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയണം അതായിരുന്നു എന്റെ ലക്ഷ്യം..
ഹ്മ്മ്..നിന്റെ ലക്ഷ്യം. എന്തിന് വേണ്ടി... എന്നെയും എന്റെ അച്ഛനെയും തെറ്റിച്ചിട്ട് എന്താണ് നിനക്കുള്ള ബെനഫിറ്റ്... പറ ശിവാനി.. അവളെ തന്നിൽ നിന്നും അടർത്തി മാറ്റി ലക്ഷ് ചോദിച്ചു..
എന്താന്നോ മഹാദേവൻ എന്ന നിങ്ങളുടെ വളർത്തചന്റെ പതനം.. അയാൾ നീറി നീറി ജീവിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണണം... ശിവാനിയുടെ കണ്ണിൽ പകയെരിയുന്നത് ലക്ഷ് ശ്രദ്ധിച്ചു..
എന്തിന്.. എന്റെ അച്ഛൻ എന്ത് തെറ്റാണു നിന്നോട് ചെയ്തത്... നിന്നോട് ഇന്നെന്ത് സ്നേഹമാണെന്നോ... അതൊക്കെ നീ കാണുന്നില്ലേ..
ഹ്മ്മ്.. സ്നേഹം...കാമം ആയിരിക്കും അത്..
സ്റ്റോപ്പിറ്റ് ശിവാനി.. നീയെന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് വല്ല ബോധവും ഉണ്ടോ... കാമം അതിനർത്ഥം എന്താണെന്ന് നിനക്ക് അറിയോ... ഒരച്ഛൻ മകളോട് കാണിക്കുന്നത് കാമമായിട്ടാണോ നീ കാണുന്നത്...
അതേ... അയാൾ മകളുടെ പ്രായമുള്ള മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ കാമകണ്ണുകളോടെ കണ്ട് വലിച്ചു കീറി കൊന്നു കളഞ്ഞില്ലേ.. അയാളെ എനിക്ക് അങ്ങനെ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ..ശിവാനിയുടെ കണ്ണിൽ ചുവപ്പ് രാശി പടർന്നു..
ശിവാനി നീയെന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്... നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയത്..
ഞാൻ പറയുന്നത് മുഴുവനും സത്യമാണ്... നിങ്ങൾക്കറിയോ എനിക്ക് ഒരു ചേച്ചി കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു... ശാരിക..എന്റെ ശാരി ചേച്ചി.. എന്റെ ചേച്ചി ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല.... ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ എന്റെ അമ്മ മരിച്ചത് അനിയനെ പ്രസവിച്ച സമയത്തായിരുന്നില്ല.. എന്റെ ചേച്ചിയുടെ
ചേതനയറ്റ ശരീരം കണ്ടിട്ടാണ്.... ഒന്നു നുള്ളി നോവിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത തന്റെ മകളെ ആരോ ക്രൂരമായി പിച്ചി ചീന്തിയത് കാണേണ്ടി വന്ന ഒരമ്മയുടെ വേദന...അതാർക്കും മനസിലാവില്ല..... ചേച്ചിക്ക് പിന്നാലെ എന്റെ അമ്മ ഹൃദയം തകർന്നു ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോയി.... അതോടെ അച്ഛനും ഒരു ഹൃദ്രോഗിയായി മാറി.... മകളുടെ അവസ്ഥക്ക് കാരണം ആരാണെന്ന് എന്റെ അച്ഛനോ അമ്മയോ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല... പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു.. അറിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞില്ല.. കാരണം അയാൾക്കുള്ള ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത് ഞാനായിരിക്കണം എന്നെനിക്ക് തോന്നി.. പിന്നീട് എന്റെ ലക്ഷ്യം അതായിരുന്നു... അതിനിടയിലും എന്റെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു... പക്ഷെ എന്റെ ചേച്ചിയെ കൊന്നയാളുടെ മകനാണ് നിങ്ങളെന്ന് അറിഞ്ഞത് മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ മനസിൽ നിന്നു എടുത്ത് കളയാൻ ശ്രമിച്ചു..
ശിവാനി നീയെന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്.. എന്റെ അച്ഛൻ നിന്റെ ചേച്ചിയെ.. ഇല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല.... അച്ഛനതിനു കഴിയില്ല ശിവാനി.. നിനക്ക് എന്റെ അച്ഛനെ അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ്..
എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം.. നിങ്ങൾക്കാണ് അറിയാത്തത്...ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തെളിവ് കാണിച്ചു തരട്ടെ.. എന്നിട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്ക് എന്നും പറഞ്ഞു ശിവാനി
തന്റെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് ഇട്ടു ശേഷം അതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്ന വോയിസ് ക്ലിപ്പ് കേൾപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി..
ഇതൊന്നു കേട്ട് നോക്ക്.. എന്റെ ചേച്ചി നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെ ഓഫീസിൽ ആയിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്.. മരിക്കുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം ഞാൻ ചേച്ചിയോട് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു... അതാണ് ഇത്.. അതും പറഞ്ഞു ശിവാനി വോയിസ് ക്ലിപ് പ്ലേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി...
എന്റെ പൊന്നു നീ വെച്ചിട്ട് പോയെ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് വിളിക്കാം.. എനിക്ക് ഇന്ന് മഹാദേവൻ സാർ മുട്ടൻ പണി തന്നിരുന്നു.... ഇന്നലെ ലീവ് എടുത്തിനുള്ള പണിഷ്മെന്റ്..ഇതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു അഞ്ചു മണിക്ക് പോവേണ്ടിയിരുന്ന എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തി... ദേ ഇപ്പൊ സമയം ഏഴാവാറായി.. നീ വെക്കാൻ നോക്ക് ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം..
ചേച്ചി വെക്കല്ലേ വെക്കല്ലേ.. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനാ വിളിച്ചത്...
പെട്ടെന്ന് പറ പൊന്നു...
അത് പിന്നെ ചേച്ചി എനിക്ക്..
ഓ.. നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം..ദേ സെക്യൂരിറ്റി ചേട്ടൻ വരുന്നു...
വെക്കല്ലേ ചേച്ചി.....ഞാൻ പറയട്ടെ..
കുറച്ചു നേരം ശാരി സെക്യൂരിറ്റിയോട് സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിന്നു..
എന്നിട്ട് ശിവാനിയുമായി സംസാരം തുടർന്നു...
പൊന്നു ദേ മഹാദേവൻ സാർ എന്നെ വിളിക്കുന്നു എന്നാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത്.. എന്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല അയാൾ എന്നെ ഇന്ന് നിർത്തിപ്പൊരിക്കും.. ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ അയാൾ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും ഇല്ല.. അയാളുടെ വായിലിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും ഞാൻ കേൾക്കേണ്ടി വരും ..വേണേൽ നീ കൂടി കേട്ടോ എന്നും പറഞ്ഞു അവൾ ഫോണും കയ്യിൽ പിടിച്ചു എം ഡി യുടെ ക്യാബിൻ ലക്ഷ്യം വെച്ചു നടന്നു...
കുറച്ചു കഴിഞ്ഞതും... ശാരിയുടെ ശബ്ദം ഫോണിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു..
സാർ.. വിട് വിട് സാർ.. എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നത് വിടാൻ.. വിടാൻ.. പ്ലീസ് എന്നെ വിട്ടേക്ക് ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ..എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ സാർ...പെട്ടെന്ന് ഫോൺ നിലത്തേക്ക് വീഴുന്ന ശബ്ദം കേട്ടിരുന്നു അതോടെ കാൾ കട്ട് ആയി...അങ്ങനെ അയാളോട് കേണപേക്ഷിക്കുന്ന ശാരിയുടെ സ്വരം അതിലൂടെ ശിവാനി ലക്ഷിന് കേൾപ്പിച്ചു..
ഇനി പറ.. ഇതിൽ പറയുന്ന മഹാദേവൻ തന്നെയല്ലെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ... എന്റെ ചേച്ചി അവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നതിനുള്ള തെളിവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണോ അതും എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞു ശിവാനി ലക്ഷിന് കുറച്ചു ഫോട്ടോസൊക്കെയും കാണിച്ചു..ഇനി എന്റെ ചേച്ചി മരിച്ചു എന്നതിനുള്ള തെളിവ് വേണോ അതും ഉണ്ട്... എന്നിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വന്ന ന്യൂസ് കാണിച്ചു ഫോണിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു അതും അവനു കാണിച്ചു .....
ശിവാനി ഞാൻ.. ഞാനെന്താ പറയേണ്ടത്... എനിക്ക് അറിയില്ല.. ഒന്നും കാണാതെ ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനെ ആവിശ്വസിക്കില്ല ശിവാനി...
പിന്നെ.. പിന്നെ ഇതൊക്കെ കള്ളം ആണെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്..
ഒരിക്കലും അല്ല ശിവാനി...എനിക്ക് കുറച്ചു സമയം നീ തന്നെ മതിയാവു.. അതിനുള്ളിൽ ഞാൻ തെളിയിക്കാം നിന്റെ ചേച്ചിയുടെ മരണത്തിനു കാരണക്കാരൻ ആരാണെന്ന്..അതിന് കാരണക്കാരൻ എന്റെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ നിന്റെ കൂടെ ഞാനും ഉണ്ടാവും.. നിനക്ക് അച്ഛന് എന്ത് ശിക്ഷ വേണേലും വിധിക്കാം..ഞാൻ എതിർക്കില്ല..മറിച് അതിന് കാരണക്കാരൻ എന്റെ അച്ഛൻ അല്ല എങ്കിലും നിന്റെ ചേച്ചിക്ക് ഞാൻ നീതി വാങ്ങി തന്നിരിക്കും.... അത് ആരായാലും നമുക്ക് കണ്ടു പിടിക്കാം...നമ്മുടെ കുഞ്ഞാണെ സത്യം.. ഇപ്പൊ ആരും ഒന്നും അറിയണ്ട... പ്ലീസ് ശിവാനി...അതുവരെ നീയൊന്ന് കഷമിച്ചേ പറ്റു.... എനിക്ക് നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു കൊതി തീർന്നിട്ടില്ല ശിവാനി.. നിന്നോടൊത്തു ജീവിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കൊതി തീർന്നിട്ടില്ല... നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ ഈ കയ്യിലേറ്റ് വാങ്ങുന്നതും സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു ഞാൻ... ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു ദേഷ്യവും തോന്നുന്നില്ല.. പകരം സ്നേഹം കുറച്ചുകൂടി കൂടിയതേയുള്ളു.. ചേച്ചിക്കും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി നീ പലതും ത്യചിച്ചില്ലേ... എന്നെപ്പോലും മറന്നില്ലേ...എനിക്ക് നിന്നെ മനസ്സിലാവും.. നിന്നെ മനസിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ എന്തു ഭർത്താവാണ്....അത് കേട്ടതും ശിവാനി അവനെ നിറക്കണ്ണുകളോടെ നോക്കി...
കണ്ണേട്ടാ....എനിക്ക്.. എന്റെ മുന്നിൽ ഇതല്ലാതെ വേറെ വഴി ഇല്ലായിരുന്നു അതാ ഞാൻ.
അതൊക്കെ മറന്നേക്ക് ശിവാനി.. ഞാനെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഇല്ലല്ലോ... ലീവ്ഇറ്റ്.. ഓക്കേ.. എന്നും പറഞ്ഞു അവളുടെ കണ്ണ് തുടച്ചുകൊടുത്തു..
എന്നോട് ഒരു തരിപോലും ദേഷ്യം തോന്നുന്നില്ലേ...
ഇല്ല...
ഇല്ലേ..
ഇല്ലെന്ന്...
അത് കേട്ടതും ശിവാനി അവന്റെ നെഞ്ചോട് ചേർന്നു..ലക്ഷ് അവളുടെ നെറുകയിൽ ചുംബിച്ചു അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു...
ശിവാനി നീയെന്നെ മനസിലാക്കിയതിലും എത്രയോ ഇരട്ടി ഞാൻ നിന്നെ മനസിലാക്കിയിരിക്കുന്നു... അതുപോലെ എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യില്ല എന്നെനിക്ക് പൂർണവിശ്വാസവും ഉണ്ട്... അത് ഞാൻ നിനക്ക് കൂടി ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരും.. അത്കഴിഞ്ഞേ ലക്ഷ്നു ഇനി വിശ്രമമുള്ളു ലക്ഷ് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു.........കാത്തിരിക്കൂ.........
