നിനക്കായ്: ഭാഗം 41
രചന: നിലാവ്
ലക്ഷ് സത്യങ്ങൾ ഒക്കെയും മനസ്സിലാക്കി എന്നറിഞ്ഞതിനു ശേഷം ശിവാനിക്ക് ലക്ഷ്ന് മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ മടിപോലെ തോന്നി.... ഏത് നേരവും എന്തെങ്കിലും ആലോചനയിൽ ആയിരിക്കും.. ശിവാനിയുടെ മൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണു ലക്ഷ് അവളെയുംകൊണ്ട്
ഒരു കുഞ് ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്.. കൂടെ ഗൗതമും മാളുവും ഉണ്ട്... ശിവാനി ക്യാരിയിങ് ആയതുകൊണ്ട് ലോങ്ങ് ട്രിപ്പ് പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മൂന്നാർ ആണ് ലക്ഷ് ചൂസ് ചെയ്തത്... ഗൗതമും മാളുവും ഹണിമൂൺ മൂഡിലാണ്... ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഗൗതം ആണ്... അതുകൊണ്ട് മാളുവിനോട് ഫ്രണ്ടിൽ കയറിക്കോളാൻ ലക്ഷ് പറഞ്ഞൂ പിൻ സീറ്റിൽ ശിവാനിയുടെ അരികിൽ ലക്ഷ് സ്ഥാനം പിടിച്ചു....
യാത്രയുടെ ആരംഭം മുതൽ ശിവാനി പുറത്തേക്ക് മിഴികൾ നട്ടിരിപ്പാണ്.. മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ഗൗതമും മാളുവും അടികൂടിയും പിണങ്ങിയും കലപില കൂട്ടുന്നുണ്ട്....
ശിവാനിയുടെ പ്രവർത്തി ലക്ഷ്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. അവളെ ഒന്ന് ഓക്കെ ആക്കിയെടുത്തേ മതിയാവു എന്ന് കരുതിയ ലക്ഷ് മാളുവും ഗൗതമും തങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുറപ്പ് വരുത്തി അവളോട് കുറച്ചു കൂടി ചേർന്നിരുന്നു.. അവന്റെ വലത് കൈ പിറകിലൂടെ ചെന്നു പതിയെ അവളുടെ വയറിലേക്ക് നീണ്ടു അവളിട്ടിരിക്കുന്ന ടോപിനിടയിലൂടെ അവന്റെ കൈ സഞ്ചരിക്കുന്നത് മനസിലായ ശിവാനി പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞു ലക്ഷ്നെ ഒന്ന് നോക്കിയതും അവൻ എന്താ എന്നപോലെ പുരികം പൊക്കി... അതുകണ്ട ശിവാനി അവന്റെ കൈ എടുത്ത് മാറ്റാൻ ഒരുങ്ങവെ അവൻ തന്റെ ഇടത് കയ്യാലേ അവളുടെ ഇടത് മാറിൽ ഒന്നും അറിയാത്തത്പോലെ
അമർത്തിപിടിച്ചതും ശിവാനി ഒന്നേങ്ങിപ്പോയി... ഒരു പിടച്ചിലോടെ മുന്നിലിരിക്കുന്നവർ തങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയ ശിവാനി ലക്ഷ്നെ നോക്കി പേടിപ്പിച്ചു....
കണ്ണേട്ടാ എന്താ ഇത് കെയ്യെടുക്ക്... അവരെങ്ങാനും കണ്ടാൽ.. ദേ ആകെ നാണക്കേടാവും ശിവാനി അത് പറഞ്ഞതും ലക്ഷ് കൈ പിൻവലിച്ചു കൊണ്ട് അവളുടെ കാതോരം പതുക്കെ പറഞ്ഞു ഇനിയും ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ വീണ കോഴിയെപ്പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ എന്റെ കൈ പലയിടത്തും എത്തിയെന്ന് വരാം...കാണാണോ എന്നും പറഞ്ഞു അവന്റെ കൈ നീണ്ടതും അവൾ അവന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു ഒരു കടുകൊടുത്തു... നാണം ഇല്ലാത്തവൻ..
അവിടെ എത്തിക്കോട്ടേ... ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്...ശിവാനി അവനെ നോക്കി പല്ലിറുമ്മി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു..
താങ്ക്സ്..ലക്ഷ് ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു..
എന്തിന്....
അവിടെ എത്തിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാ കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിനാ...
അത് കേട്ട ശിവാനി അവന്റെ കയ്യിൽ ചെറുതായൊന്നു പിച്ചികൊണ്ട് പറഞ്ഞൂ ...വൃത്തികെട്ടവൻ.
ഛെ... ആ വേദികയെ കൂട്ടി വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു.....ഇതൊരു മാതിരി.. ലക്ഷ് ശിവാനിയെ ദേഷ്യം കയറ്റി...
അത് കേട്ടതും ശിവാനി പഴയ ഫോമിലായി... അവന്റെ കയ്യിൽ നല്ലപോലെ കടികൊടുത്തു...ലക്ഷ് വേദന കടിച്ചു പിടിച്ചു വിടാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൾ കൂട്ടാക്കിയില്ല...അവസാനം സഹികെട്ടു ലക്ഷ് വിടെടി പട്ടിക്കുട്ടി എന്നും ഉറക്കെ പറഞ്ഞൂ അവളുടെ തോളിൽ അമർത്തി കടിച്ചതും വേദന കൊണ്ട് ആ...കണ്ണേട്ടാ...വിട്.. എന്ന് ശിവാനിയിൽ നിന്നും ശബ്ദം ഉയർന്നു..എന്നിട്ടും രണ്ടു പേരും കടി നിർത്തിയിട്ടില്ല..
അന്നേരമാണ് രണ്ടുപേരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നിലിരിക്കുന്ന രണ്ടുപേരും ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുവാണെന്ന്..അത് കണ്ടതും രണ്ടുപേരും കലാപരിപാടിയൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ചു..
വണ്ടിയെന്തിനാ നിർത്തിയത്... രണ്ടുപേരെയും നോക്കികൊണ്ട് ലക്ഷ് ചോദിച്ചു...
അത് കേട്ട് ഗൗതം തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പറഞ്ഞു അല്ല നിങ്ങളുടെ കടിയും മാന്തലും പിച്ചലും ഒക്കെ കഴിയെട്ടെന്ന് കരുതി... നാണം ഇല്ലല്ലോ രണ്ടിനും കൊച്ചു പിള്ളേരെപോലെ... ഇത്തവണ ഗൗതം തിരിഞ്ഞു നോക്കികോണ്ട് പറഞ്ഞു ....
ഒട്ടും ഇല്ല... പരസ്പരം കടിക്കുക എന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വീക്നെസ് ആണ്..ഞങ്ങളുടെ പ്രണയം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഒരു കടിയിലൂടെയാണ്...അല്ലെ ശിവാനി.. അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മനസിലാവില്ല.....അത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട... നിന്റെ ഭാര്യയല്ലെ അടുത്തിരിക്കുന്നത് നീ അവളെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി..അല്ലെ ശിവാനി എന്നും പറഞ്ഞു അവളുടെ കവിളിൽ അമർത്തി മുത്തിയതും ഇവനോട് ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് കരുതി ഗൗതം വണ്ടി മുന്നോട്ടെടുത്തു..ഒരുപാട് ദൂരം പിന്നിട്ടതും ശിവാനിക്ക് നല്ല ക്ഷീണം തോന്നി അതുകാരണം വഴിയരികിൽ നിന്നും കരിക്ക് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ശിവാനിയും ലക്ഷും ഇറങ്ങി... ഗൗതമും മാളുവും ഇറങ്ങിയിരുന്നില്ല...
മാളു ഫോണിൽ സെൽഫി എടുത്തു അവന്തികയ്ക്ക് സെൻറ് ചെയുന്ന തിരക്കിലാണ്... ഗൗതം അവളുടെ പ്രവർത്തികൾ കണ്ടു ദേഷ്യം വന്നു ഫോൺ പിടിച്ചു വാങ്ങി പോക്കറ്റിലിട്ടു...
എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നത്.. ആ ഫോണിങ് തന്നെ..
വണ്ടിയിൽ കയറിയത് മുതൽ ഞാൻ കാണുന്നതാ ഫോട്ടോ എടുക്കലും ചാറ്റിങ്ങും മാങ്ങാതൊലിയും...
അതിന് നിങ്ങൾക്കെന്താ... ഞാൻ നിങ്ങളോട് പിണക്കത്തിലാണെന്ന് അറിയാല്ലോ...
പിന്നെ എന്തിനാ കെട്ടിയൊരുങ്ങി പോന്നത് വീട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ പോരായിരുന്നില്ലേ...
അമ്പട പുളുസു ..വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്റെ പട്ടി ഇരിക്കും..ഹും...മാളു മുഖം കോട്ടി
നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹണിമൂണിനാണ്.. അല്ലാതെ നിന്റെ കോപ്രായം കാണിക്കാണാനല്ല..
ഞാനിപ്പോ ഹണിമൂൺ മൂഡിൽ അല്ല...
പിന്നെ ഏതു മൂടിലാ ഉള്ളത്..
കലിപ്പ് മോഡിലാ എന്തെ...
നിന്റെ മൂഡ് ഞാൻ മാറ്റട്ടെ..ഗൗതം പുറത്തേക്ക് നോക്കി ആരും വരുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി കൊണ്ട് അവളുടെ വയറിൽ ഇക്കിളികൂട്ടികൊണ്ട് പറഞ്ഞു..
ദേ.. കളിക്കല്ലേ.. എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട്ട്ടോ..എന്നോട് മിണ്ടണ്ട..എന്തായിത് വിടെന്ന്... എനിക്ക് ഇക്കിളിയാവുന്നു...
അത് കേട്ടതും അവൻ അവളോട് കുറച്ചുകൂടി ചേർന്നിരുന്നു.. അവളുടെ മുഖം പിടിച്ചുയർത്തികൊണ്ട്
നെറ്റിയിൽ ചുണ്ടമർത്തി കൊണ്ട് ചോദിച്ചു...
എന്തിനാ എന്റെ മാളുസ് പിണങ്ങുന്നത്...മാളുസ് പിണങ്ങിയാൽ എനിക്ക് ആരാ ഉള്ളത്....മ്മ്..
ഞാൻ നേരത്തെ ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങ ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വാങ്ങി തന്നോ..ഇല്ലല്ലോ... ഐസ്ക്രീം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞൂ എന്നിട്ട് വാങ്ങി തന്നോ.. ഇല്ലല്ലോ.. പാനിപൂരി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അത് വാങ്ങി തന്നോ.. ഇല്ല... എന്നിട്ട് ഇപ്പോ കരിക്ക് കുടിച്ചോളാൻ...എന്റെ പട്ടി കുടിക്കും..
എന്റെ മാളു ഇങ്ങനെ പിണങ്ങല്ലേ അതൊക്കെ കഴിച്ചാൽ വയറിനു പിടിക്കില്ല.... പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ വേണ്ടേ അതൊക്കെ സഹിക്കാൻ.... നിനക്ക് വയ്യാതായാൽ എന്റെ പ്ലാനിങ് മൊത്തം വെള്ളത്തിൽ ആവും... എന്നും പറഞ്ഞൂ അവളെ ഒന്ന് പാളി നോക്കിയതും മാളു സംശയത്തോടെ അവനെ നോക്കി...
എനിക്ക് മനസിലായി ഇയാളുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ്.. ഒന്ന് മാറിക്കെ....അതൊന്നും പറ്റില്ല.. എനിക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ട് വേണം മൂടി പുതച്ചുറങ്ങാൻ....
പിന്നെ...ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ അങ്ങോട്ടേക്ക് കെട്ടിയെടുക്കുന്നത്..വീട്ടിൽ നിനക്ക് അത് തന്നെയാണല്ലോ പണി...കുറെ നാളായി നീയെന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും രക്ഷപെടുന്നു....ഇന്ന് ഞാൻ വിടില്ല...
അത് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ....
അത് കേട്ടതും അവനു ചിരി വന്നുപോയി..എന്റെ പൊന്ന് മാളു ആദ്യം ഒക്കെയും അത് പതിവാ....ഇതിപ്പോ അതിന് ശേഷം നീയെന്നെ അടുപ്പിച്ചോ അതും ഇല്ല...ഈ ഫോണിൽ കുത്തുന്ന സമയത്ത് വല്ല ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വിഡിയോസും കണ്ടുകൂടെ നിനക്ക് ... നിന്റെ പേടി മാറിക്കിട്ടും...പോട്ടെ... ഞാൻ എല്ലാം ശരിയാക്കി എടുത്തോളാം...പാതിവഴിയിൽ നിന്നപോയ എന്റെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഞാനിന്നു നടത്തും നീ നോക്കിക്കോ.. ഗൗതം അവളുടെ ചുണ്ടിൽ ചുന്ദമർത്തികൊണ്ട് പറഞ്ഞൂ...
എന്നാൽ എന്നെ ഇവിടെ ഇറക്കിയേക്ക് ഞാൻ വീട്ടിൽ പൊയ്ക്കോളാം ...എനിക്ക് പേടിയാ..മാളു പറയുന്നത് കേട്ടതും ഗൗതം അവളുടെ ഇടുപ്പിലൂടെ കയ്യിട്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു...
പോണോ നിനക്ക് അവളുടെ കാതിൽ ചുണ്ടമർത്തികൊണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചതും അവൾ ഇരു സൈഡിലേക്ക് തല ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു....
ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കില്ല പോരെ... അവളുടെ കാതോരം ഏറെ പ്രണയത്തോടെ പറഞ്ഞതും മാളുവിന്റെ മുഖത്ത് നാണത്തിൽ കലർന്നൊരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു... അതുകണ്ടതും അവൻ അവളുടെ കാതിൽ നിന്നും കമ്മലൂരിയെടുത്തു അവളുടെ ടോപിന്റെ കഴുത്തു പൊക്കി അതിനുള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതതും മാളു ഒന്നേങ്ങി പോയി.....
ലക്ഷ്നെപോലെ എന്നെയും പെട്ടെന്ന് ഒരച്ഛനാക്കി താ എന്നാൽ ഞാൻ നിനക്ക് ഉപ്പിട്ടമാങ്ങ മാത്രമല്ല ഉപ്പിലിട്ട തേങ്ങ വരെ വാങ്ങിത്തരും എന്നും പറഞ്ഞു അവളിൽ അമർത്തി മുത്തികൊണ്ട് അകന്നു മാറി ഒന്നു അറിയാത്തപോലെ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ താളം പിടിച്ചു നിന്നതും മാളു ഡ്രെസ്സുനുള്ളിൽ നിന്നും കമ്മൽ എടുക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിൽ ആയിരുന്നു... അവൾ അതെടുക്കാൻ പാടുപെടുന്നത് കണ്ടതും
ഗൗതം വീണ്ടും അവളെ നോക്കികൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ സഹായിക്കണോ...
അത് കേട്ട മാളു അവനെ ദഹിപ്പിച്ചു നോക്കി എന്നിട്ട് അവളുടെ മറ്റേ കമ്മൽ ഊരി അവന്റെ ഷർട്ടിന്റെ പിൻ കഴുത്തിലൂടെ ഇട്ടതും അതെടുക്കാതെ തനിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ബെൽറ്റിന്റെ പിൻ എടുത്ത് ഇൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഷർട് പുറത്തിട്ടു ഷർട്ട് പൊക്കി കമ്മൽ എടുത്ത് അവളുടെ ദഹിപ്പിച്ചു നോക്കി ബെൽറ്റ് ഒക്കെയും നേരെ ആക്കാൻ നേരമാണ് ലക്ഷ് അവനു നേരെ വരുന്നത്......
അത് കണ്ട ലക്ഷ്...എടാ വൃത്തികെട്ടവനെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂം അല്ല... വണ്ടിയാണ്... കുറച്ചു ക്ഷമിക്ക്.... ഇപ്പൊ സ്ഥലമെത്തും എന്നും പറഞ്ഞു ഗൗതമിനെ ഇരുത്തി നോക്കി.. ഇതിനാണല്ലേ രണ്ടും പുറത്തിറങ്ങാത്തത്.... അയ്യേ... ഞങൾ ഒന്ന് കടിച്ചപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു.... ഒന്ന് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യടെ...എന്നും പറഞ്ഞൂ ശിവാനിയുടെ അരികിലേക്ക് നടന്നു...
എടാ.. നീ കരുതുംപോലെ.. ഞങൾ.. കമ്മൽ... ഗൗതം എന്തൊക്കെയോ പറയാൻ ശ്രമിച്ചു എങ്കിലും ആര് കേൾക്കാൻ.. ആരോട് പറയാൻ..
മാളു ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കേട്ട് ചിരി അടക്കി പിടിച്ചു നിൽപ്പാണ്..
എടീ മാളു അവൻ നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചുന്നാ തോന്നണേ...
ഞഞ്ഞായി...നമ്മളെയല്ല നിങ്ങളെ...ഹും
നോക്കിക്കോടി നിനക്ക് ഇതിനൊക്കെ ചേർത്തു ഞാൻ തരുന്നുണ്ട്... അവൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചുന്ന തോന്നണേ.. ശോ.. എന്റെ വില പോയില്ലേ.. എന്നും പറഞ്ഞു ഗൗതം താടിക്ക് കയ്യും കൊടുത്ത് ഇരുന്ന് പോയി..
അവരുടെ വണ്ടി മൂന്നാറിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതും ഇളം തണുപ്പുള്ള കാറ്റ് അവരെ വരവേറ്റു..
പച്ച പരവതാനി വിരിച് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന തേയില തോട്ടങ്ങൾ അവരുടെ കണ്ണിന് കുളിർമയേകി..
മുന്നോട്ട് പോവും തോറും തണുപ്പിന്റെ ശക്തി പതിയെ പതിയെ കൂടിക്കൂടി വന്നു...
അച്ചുവേട്ടാ... വണ്ടി ഒന്ന് നിർത്താൻ പറ.. എനിക്ക് കുറച്ചു ഫോട്ടോസ് എടുക്കണം.. പ്ലീസ് അച്ചുവേട്ടാ.. മുന്നിലിരിക്കുന്ന മാളു പിറകിലോട്ട് തലയിട്ട് ലക്ഷ്നോട് കെഞ്ചുകയാണ്..
വണ്ടിയോടിക്കുന്നത് നിന്റെ കെട്ടിയോൻ അല്ലെ.. നിനക്ക് തന്നെയങ് പറഞ്ഞാൽ പോരെ... ഞൾക്ക് ഈ ഫോട്ടോസിനോടൊന്നും വല്യ താല്പര്യം ഇല്ല എന്റെ മാളുസെ ലക്ഷ് മാളുവിന്റെ മൂക്കു പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ട് ലക്ഷ് പറഞ്ഞതും മാളു ഗൗതമിനെ ഒന്ന് നോക്കി..അവനാണേൽ കേട്ടഭാവം നടിച്ചില്ല..
ദേ...കണ്ടില്ലേ അച്ചുവേട്ടാ.. ഇതാണ് ആളുടെ സ്വഭാവം..ആൾക്ക് ഫോട്ടോ എന്ന് കേൾക്കുന്നതേ അലർജിയാ... പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്...
അത് കേട്ടതും ലക്ഷ് ഗൗതമിനെ നോക്കികൊണ്ട് പറഞ്ഞു.. എടാ കുട്ടി ഫോട്ടോ എടുക്കാനാ മൂന്നാർവരെ വന്നത്.. ബെസ്റ്റ്... അനുഭവിച്ചോ.... എന്തായാലും നീ വണ്ടിയൊന്ന് നിർത്ത് നമുക്ക് ഓരോ കട്ടനടിച്ചേക്കാം വല്ലാത്ത തണുപ്പ് എന്ന് ലക്ഷ് പറഞ്ഞതും
വഴിയരികിൽ കണ്ട ഒരു ടീ സ്റ്റാളിന് മുന്നിൽ ഗൗതം വണ്ടി നിർത്തി...അങ്ങനെ നാലുപേരും കടനടിച്ചു കഴിഞ്ഞതും മാളു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഓടിപ്പോവുന്നത് കണ്ട ഗൗതം അവളുടെ കൈയിൽ പിടിച്ചു നിർത്തി..
ഞാൻ കൂടി വരാം എന്നും പറഞ്ഞു അവളുടെ കൂടെ നടന്നു....
കണ്ണേട്ടാ എനിക്ക് വല്ലാതെ തണുക്കുന്നുണ്ട് ലക്ഷ്നെ മുറുകെ പിടിച്ചു കൊണ്ട് ശിവാനി പറഞ്ഞു.. ചായ കുളിച്ചിട്ടും അടിമുടി വിറയ്ച്ചു നിൽക്കുന്ന ശിവാനിയെ കണ്ട് ലക്ഷ് ചെറുതായി പുഞ്ചിരിച്ചു..
ഇപ്പോഴെ തണുത്തു വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയോ.. പിന്നെ രാത്രി എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ലക്ഷ് അവളുടെ കാതോരം ഏറെ പ്രണയത്തോടെ പറഞ്ഞു...
അത് കേട്ടതും ശിവാനി അവനെയൊന്ന് നോക്കി... എന്താണ് സാറിന്റെ മുഖത്ത് ഒരു വശപ്പിശക്... സാർ ഹണിമൂൺ മൂഡിലാ....
പിന്നല്ലാതെ...ഈ യാത്രയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ത്രില്ലുണ്ട്...അതറിയോ നിനക്ക്...
നിന്നോട് എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോ നിന്റെ ആ പഴയ പൂച്ചകണ്ണാനായിരിക്കുവാ... എന്റെ മുന്നിൽ ഉള്ളത് എന്റെ വായാടി ഊമപെണ്ണാണ്... അവരുടെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റും ഹണിമൂണും ഒന്നും കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ... അത് നമുക്ക് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യണം...ലക്ഷ് കുസൃതി ചിരിയോടെ അവളെ നോക്കി പറഞ്ഞു...
അപ്പോ എന്റെ വയറിനകത്തിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ്....ആളെ കുറിച്ചു മറന്നുപോയോ..
അത് ലക്ഷ് മഹാദേവന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്...ആള് ആവിടെ സേഫ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോളും... കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ മറ്റൊരു ലോകത്തിലേക്ക് പോയാലോ... അവിടെ മറ്റാരും വേണ്ട ഞാനും നീയും മാത്രം... പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രണയവും... മറ്റെല്ലാം നീ മറന്നേക്ക് ശിവാനി... അതും പറഞ്ഞു അവൻ അവളെയും കൊണ്ട് മുന്നിൽ കണ്ട തേയില തോട്ടത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് നടന്നു...
സായാഹ്ന സൂര്യൻ അന്തി ചുവപ്പണിഞ്ഞു തേയില തോട്ടങ്ങളെ ചുംബിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു.. നേർത്ത ഇളം വെയിൽ തേയില തോട്ടങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനോഹാരിത നൽകുന്നു.. ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ കൗതുകത്തോടെ അവൾ ഓരോന്നും നോക്കി നിൽക്കെ കോടമഞ്ഞിന്റെ തണുപ്പുള്ളൊരു കാറ്റ് അവളെ പൊതിഞ്ഞു... മെല്ലെ അവളൊന്നു വിറച്ചതും അവളവനെ പിന്നിലൂടെ ചുറ്റിപിടിച്ചു തന്നിലേക്ക് ചേർത്തു പിടിച്ചു... അവന്റെ ചുടു നിശ്വാസങ്ങൾ അവളുടെ പിൻകഴുത്തു ചൂട് പകർന്നു.. അവന്റെ അധരങ്ങൾ ചുംബനത്തിന്റെ ലഹരി അവളിൽ പടർത്തി തുടങ്ങി...നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് അവളുടെ അധരങ്ങൾ അവന്റെ അധരങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി....വൈകാതെ അവർ തങ്ങൾ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസോർട്ടിൽ എത്തി ചേർന്നു...
മുറിയിൽ എത്തിയ ശിവാനി കണ്ണ് തള്ളി കിളിപോയി നിൽകുവാണ്..സംഭവം മറ്റൊന്നും അല്ല.. കിടിലൻ റൊമാന്റിക് നൈറ്റ് സെറ്റപ്പിലാണ് മുറി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്..... പിറകിലൂടെ വന്നു ശിവാനിയെ ഇറുകെ പുണർന്നു അവളുടെ സ്ലീവ്ലെസ്സ് ബനിയനു മുകളിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ശ്രഗ്ഗ് ഊരി അവളുടെ മാറ്റി നഗ്നമായ തോളിൽ ചുണ്ടമർത്തുമ്പോൾ അവളുടെ ഹൃദയതാളം ഉയരാൻ തുടങ്ങി....
ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ളതാ നമുക്കൊന്ന് കുളിച്ചാലോ അവന്റെ സ്വരം കാതിൽ പതിഞ്ഞതും ശിവാനി അവനെ ഇറുകെ പുണർന്നുകൊണ്ട് സമ്മതം അറിയിച്ചു... കുറച്ചു നേരം സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇരുവരും ഫ്രഷായി ഡ്രെസ്സൊക്കെ മാറി വന്നു....ക്ഷീണം കാരണം ശിവാനി ചെറുതായൊന്നു മയങ്ങി... അന്നേരം ലക്ഷ് അവളെ ബിദ്ധിമുട്ടിച്ചില്ല...അവളെ ശരിക്കും പുതപ്പിച്ചു ബാൽക്കണി ഡോർ തുറന്നു അവിടെ പോയി ഇരുന്നു..
അന്തിചുവപ്പണിഞ്ഞ ആകാശം നേരെ തൃസന്ധ്യക്ക് വഴിമാറികൊടുക്കുന്നു....ഇരുട്ട് പടർന്നു കഴിഞ്ഞത് വഴിയോരങ്ങളിൽ ലൈറ്റ്റുകൾ തെളിഞ്ഞു... നല്ല തണുപ്പുള്ള കാറ്റ് വന്നു അവനെ പൊതിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു...അവൻ കുറച്ചുനേരം അതൊക്കെ ആസ്വദിച്ചു നിന്നു...പെട്ടെന്ന് അവന്റെ മനസ്സിലേക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഓടിയെത്തിയതും അവൻ അവിടെയുള്ള ചെയറിൽ ഇരുന്നു ഫോണിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അർജുന്റെ നമ്പറിലേക്ക് കാൾ ചെയ്തതും മറുതലയ്ക്കൽ നിന്നു അർജുന്റെ ശബ്ദം ഉയർന്നു വന്നു...
📞എടാ മഹാപാപി നീ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് നീ കെട്ടിയോളുമൊത്തു ട്രിപ്പ് എൻജോയ് ചെയ്യുവാണല്ലേ.. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ രണ്ടു ദിവസം അടിച്ചുപൊളിക്കാം എന്ന് കരുതി വന്നപ്പോൾ നീയും അവനും കെട്ടിയോളുമാരുമൊത്തു ഹണിമൂണിലും... ഒരു വാക്ക്..ഒരുവാക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നേൽ ഞാനും ദീപയും കൂടി വന്നേനെല്ലോ..
📞എന്നിട്ട് വേണം നിന്നെ പോലിസ് പൊക്കികൊണ്ട് പോവുമ്പോൾ
ഞങ്ങളെയും കൂടി കൂട്ടുപ്രതിയാക്കാൻ..ഒന്ന് പോടാ..നീ അതൊക്കെ വിട്...ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ആദ്യം ചെയ്യ്.. എന്നിട്ട് നീ അവിടുന്ന് പോവുന്നതിനു മുൻപ് നിന്റെയും ദീപയുടെയും രജിസ്റ്റർ മാര്യേജ് ഞാൻ നടത്തി തരും.... ഇനി ആരെയും വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയൊന്നും വേണ്ട കെട്ടി അങ്ങ് കൂടെ പൊറുപ്പിക്കാൻ നോക്ക്... പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് നീ ആ സിസിടിവി ഫുട്ടേജ് ഒക്കെ വിശദമായി ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം.. കൂടെ അവനും ഉണ്ടല്ലോ മിഥുൻ.. എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടി നാളെ രാവിലെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലൂ അതിൽ നിന്നു തരണം...
📞ഓ.. നീ അവിടെ റൊമാൻസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉറക്കം ഒഴിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്നു..ഒന്ന് പോയെ... വേണമെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ നോക്കാം അർജുൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത മട്ടിൽ പറഞ്ഞു..
📞നിനക്ക് ദീപയെ പെട്ടെന്ന് കെട്ടണോ വേണ്ടയോ....
📞അത് വേണം....
📞എന്നാൽ മോൻ വേഗം അതൊക്കെ അരിച്ചു പെറുക്കാൻ നോക്ക്.. എന്നാൽ ഞാൻ വെക്കുവാണേ..ശിവാനി ഇപ്പൊ ഉണരും.. അന്നേരം ഞാൻ അടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവൾ പേടിക്കും.... ഞാൻ എന്നാൽ പോട്ടെടാ... ഈ തണുപ്പത്തു കെട്ടിയോളെ കെട്ടിപിടിച്ചു കിടക്കാൻ എന്തൊരു രസാന്നറിയോ... ഉഫ്...
📞പോടാ തെണ്ടി....എന്നും പറഞ്ഞു അർജുൻ കാൾ കട്ട് ചെയ്തു...
ബാൽക്കണിയുടെ ഗ്ലാസ്സ് ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കർട്ടണിട്ട് മറച്ചു ബെഡിൽ വന്നിരുന്നു ശിവാനിയുടെ കല്പാദത്തിൽ ഇക്കിളികൂട്ടിയതും അവൾ ഉറക്കചടവോടെ കണ്ണ് തുറന്നു അവനെ നോക്കികൊണ്ട് പറഞ്ഞു...
പ്ലീസ് കണ്ണേട്ടാ ഞാനിത്തിരി നേരം കൂടി ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ.....
അത് കേട്ട ലക്ഷ് അവളുടെ കാൽവിരലുകൾ ഓരോന്നായി നുണഞ്ഞതും അവളുടെ മുഖത്ത് ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു.... അവൾ കണ്ണടച്ച് കിടന്ന് അതൊക്കെ ആസ്വതിക്കുവാണെന്ന് മനസിലായ ലക്ഷ് അവളുടെ ചെറുവിരലിൽ കുഞ്ഞു കടി കൊടുത്തതും അവൾ എഴുന്നേറ്റു...
പെട്ടെന്ന് ഡ്രസ്സ് മാറി വാ.. നമുക്ക് താഴെ പോയി ഡിന്നർ കഴിച്ചിട്ട് വരാം.. താഴെ അവര് നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എന്നും പറഞ്ഞു ലക്ഷ് ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായി പോയി..
മാളു... മാളു... നീയിതെന്തെടുക്കുവാ.. ഡോർ തുറന്നെ...കുറേ നേരമായല്ലോ കുളിക്കാനെന്നും പറഞ്ഞു പോയിട്ട്..
അത് പിന്നെ...
എന്താ....
എന്റെ ഡ്രസ്സ് വെള്ളത്തിൽ വീണു നനഞ്ഞു...
അതിന് നീ അതിനകത്തു കുത്തിയിരുന്നാൽ എങ്ങനെ ശരിയാവും.. ഓക്കേ.. ഇപ്പൊ ഞാനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്...
നിങ്ങൾ കുറച്ഛ് നേരം കണ്ണടച്ച് നിന്നാൽ മതി ഞാൻ ഡ്രെസ്സെടുത്തിട്ട് പൊക്കോളാം..
ശരി..സമ്മതിച്ചു..നീ ഇങ്ങു വാ...
കണ്ണ് തുറക്കരുത്...തുറക്കുവോ..
ഇല്ലെന്ന്.... നീ പെട്ടെന്ന് വാ..സമയം പോണു.. അവര് നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും...ഞാൻ ദേ കണ്ണടച്ചു...
അത് കേട്ടതും മാളു വാഷ്റൂമിന്റെ ഡോർ തുറന്ന് മെല്ലെ ഒന്ന് നോക്കി അപ്പോഴാണ് കണ്ണടച്ച് ബെഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഗൗതമിനെ കാണുന്നത്.. അത് കണ്ടതും അവൾ ടവലും ചുറ്റി പുറത്തിറങ്ങി..കുനിഞ്ഞു നിന്നു തന്റെ ലഗ്ഗെജിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് വാഷ്റൂമിൽ കയറാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങവേയാണ് പിന്നിൽകൂടി രണ്ടുകൈകൾ അവളെ വട്ടം ചുറ്റി പിടിക്കുന്നത്...
ആളെ മനസിലായ മാളു തിരിഞ്ഞ് നോക്കാതെ പറഞ്ഞു...കണ്ണ് തുറക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്....
പിന്നെ... കണ്ണടച്ച് നിൽക്കാൻ ഞാൻ നിന്റെ കാമുകനാണല്ലോ... ഒന്ന് പോടീ.....നീ ഇവിടെ വന്നത് ഫോട്ടോ എടുക്കാനാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ... നമുക്ക് ദേ ഇതുപോലെ കുറച്ചു ഫോട്ടോസ് എടുത്താലോ എന്നും പറഞ്ഞു നഗ്നമായ തോളിൽ ചുണ്ടമർത്തി.... അവളുടെ പിൻകഴുത്തിൽ അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ ഒഴുകി നടന്നു....അവന്റെ കൈവിരലുകൾ കഴുത്തിലൂടെ ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞു ചെറുതായി അനാവൃതമായ അവളുടെ മാറിൻ ചുഴിയിലേക്ക് എത്തിയതും അവളൊന്നു പൊള്ളി പിടഞ്ഞു... അവൾ ഉടുത്തിരിക്കുന്ന ടവൽ കെട്ടിവെച്ചിടത്തു നിന്നവൻ പിടിച്ചു വലിച്ചതും ടവൽ അവളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഊർന്നു നിലത്തേക്ക് വീണതും മാളു ഷോക്കേറ്റപോലെയായി....അവനെ ബെഡിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു കയ്യിലുള്ള ഡ്രസ്സ് കൊണ്ട് ശരീരം മറച്ചുപിടിച്ചു വാഷ്റൂമിലേക്ക് ഓടി... അതുകണ്ടു ഗൗതം ചെറുചിരിയാലെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു
കാണേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു....
വാഷ് റൂമിന്റെ ഡോറിൽ നിന്നു തലയിട്ട് നോക്കി മാളു പറഞ്ഞു..
പോടാ ചതിയ.... തനിക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞു അവൾ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്തു.......കാത്തിരിക്കൂ.........
