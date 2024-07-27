നിനക്കായ്: ഭാഗം 45
രചന: നിലാവ്
സമയം രാത്രി 2 മണി ..മുഖംമൂടി അണിഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതെ വാതിൽ തുറന്നു അകത്തു കയറി സെക്യൂരിറ്റിയും മിഥുനും ഉള്ള മുറയിലേക്ക് ചെന്നു.. മിഥുൻ അന്നേരം നല്ല ഉറക്കത്തിൽ ആയിരുന്നു.... സെക്യൂരിറ്റിയുടെ അരികിലേക്ക് ചെന്ന് അയാളുടെ കെട്ടു അഴിച്ചു മാറ്റാൻ നേരമാണ് പിന്നിൽ നിന്നും ആരോ തന്റെ കഴുത്തിനു ചുറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നവൾ മനസിലാക്കിയത്....കഴുത്തിനു പിടിച്ചയാളുടെ മുഖം കണ്ടതും സെക്യൂരിറ്റി ഒന്ന് പതറി...തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം ഉറക്കം നടിച്ചു കിടന്നിരുന്ന മിഥുൻ എഴുന്നേറ്റതും സെക്യൂരിറ്റിക്ക് മനസിലായി ഈ പയ്യൻ തനിക്കിട്ട് പണി തന്നതാണെന്ന്....
മിഥുൻ പെണ്ണിന്റെ മാസ്ക് ബലം ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിയതും ലക്ഷ് അവളുടെ മുഖം കണ്ടു ഞെട്ടി...
വേദിക.. യൂ... അപ്പോ നീയായിരുന്നു അല്ലെ ഇതിനകത്ത് മറഞ്ഞു നിന്നു കളിച്ചത്.... നിന്റെ കൂടെ വന്നവനെ പൊക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്... ഇനി രണ്ടുപേരും രക്ഷപെടാം എന്ന് കരുതുകയൊന്നും വേണ്ട... എന്റെ കൈക്ക് പണിയുണ്ടാക്കാതെ രണ്ടുപേരും സത്യം പറയുന്നതാണ് നല്ലത്... ആദ്യം നീ തന്നെ തുടങ്ങിക്കോ...കൂടുതൽ വിളച്ചിൽ എടുക്കാതെ പറയുന്നതാവും നല്ലത്.. ഡാ അർജുൻ അവനെക്കൂടി കൊണ്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞതും അർജുൻ ആദർശിന്റെ കഴുത്ത് പിടിച്ചു മുറിയിലേക്ക് തള്ളി...
ഇനി പറ.. എന്തിനാണ് ആ പെണ്ണിനോട് അങ്ങനെയൊരു ക്രൂരത നിങ്ങൾ ചെയ്തത്..... അതിന് മാത്രം എന്ത് തെറ്റാണു അവൾ നിന്നോട് ചെയ്തത്...
ലക്ഷ് വേദികയ്ക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു...
അവൾ ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയതും ലക്ഷ് അവളുടെ കവിളിൽ ആജ്ഞടിച്ചു....
അതേ ഞാൻ തന്നെയാ ഈ സെക്യൂട്ടിരിയുടെ സഹായത്തോടെ അവളെ കിഡ്നാപ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് പോവുന്നത്... കൊല്ലാൻ തന്നെയാ അവളെ പൊക്കിയത്...വേദിക ഭ്രാന്തിയെ പോലെ അലറിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു..
എന്തിന് എന്തിനാണ് നീയത് ചെയ്തത്.. പറയെടി.. പറയാൻ.. എന്നും പറഞ്ഞു ലക്ഷ് അവളുടെ കഴുത്തിനു പിടിച്ചു..
എന്തിനാണെന്നോ... എങ്കിൽ കേട്ടോളൂ..
അവൾ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ അതെന്റെ നിലനിൽപിനെ ബാധിക്കും എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് കൊന്നു കളഞ്ഞു...ഞാനാണ് കൊന്നത് അതിനു മുൻപ് ഇവന് അവളെ നന്നായിട്ട് ആസ്വദിക്കാനും വിട്ടു കൊടുത്തു.... ആദർശിനെ ചൂണ്ടി വേദിക അതും പറഞ്ഞു ചിരിച്ചതും തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം ആരോ വന്നു അവളുടെ മുടിയിൽ പിടിച്ചു മുഖം ചുവരിലേക്ക് തുടരെ തുടരെ ഇടിച്ചു.... വേദനകൊണ്ട് അവൾ അലറി....
മഹി വിട്... വിട് അവൾ പറയട്ടെ... അതിന് ശേഷം നിനക്ക് ഞാൻ അവസരം തരാം എന്നും പറഞ്ഞു ലക്ഷ് മഹിയെ പിടിച്ചു വെച്ചു...
അവളുടെ നെറ്റിപൊട്ടി ചോര ഒലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു... ചുവന്നു കലങ്ങിയ കണ്ണുകളോടെ അവൾ മഹിയെ ഒന്ന് നോക്കി..അവന്റെ തീക്ഷണമായ നോട്ടം കണ്ട് വേദിക മിഴികൾ താഴ്ത്തി...
അച്ചുവേട്ട അവളുടെ അണ്ണാക്കിലേക്ക് ആ ബുള്ളെറ്റ് അങ്ങ് കുത്തിക്കേറ്റിക്കെ അപ്പോ അവൾ സത്യം പറയും മിഥുൻ അത് പറഞ്ഞതും ലക്ഷ് ഗൺ എടുത്തു.. അത് കണ്ട് പേടിച്ചു വേദിക പറയാൻ തുടങ്ങി..
ഞാനും ശാരികയും ഒരേ കോളേജിൽ ആണ് പിജി ചെയ്തത്...
എം ബി എ... സെയിം ക്ലാസ്സിൽ ആയിരുന്നു ഞങൾ.... പഠന കാര്യത്തിൽ ഞാനും അവളും ഭയങ്കര കോമ്പറ്റിഷൻ ആയിരുന്നു...പഠിക്കാൻ അവൾ എന്നേക്കാൾ ഒരുപടി മുന്നിൽ ആയിരുന്നാലും ക്ലാസ്സ് ടോപ്പർ ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു... അതിന്റെ കാരണം ഞങളുടെ ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഹെഡും ഞങളുടെ ക്ലാസ്സ് ഇൻ ചാർജും ആയ
സിബിൻ സാറും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തന്നെയായിരുന്നു...എനിക്ക് പലതും നേടണമായിരുന്നു.. അതിന് ആ ഒരു ബന്ധം അത്യാവശ്യമായിരുന്നു.. അതുകൊണ്ട് അയാൾ ആവശ്യപെട്ടതൊക്കെ ഞാൻ നൽകുകയായിന്നു..
അത് കേട്ടതും അവിടെ നിന്നിരുന്നവർ അവളെ നോക്കി പുച്ഛിച്ചു...
വേദിക തുടർന്നു...
അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് കോളേജിൽ ഒരു ഫങ്ക്ഷൻ ഇനൗഗുറേഷന് വേണ്ടി നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കോളേജിലേക്ക് വരുന്നത്..മന്ത്രിയുടെ ഉൽഘാടന ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണു
സിബിൻ സാർ എന്നെ ലൈബ്രയിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കുന്നത്....
ഞാൻ മന്ത്രിക്ക് മുന്നിൽ ഒന്ന് കണ്ണടച്ചു കൊടുത്താൽ കിട്ടാൻ പോവുന്നത് ആദ്യമായി കോളേജിന്റെ പേരിലും തങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്മെന്റിന്റെ പേരിലും
തന്റെ പേരിലുമുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവൽ റാങ്ക്.. അതും ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ... ഞാൻ പഠിക്കാൻ മിടുക്കി ആണെങ്കിലും റാങ്കിന് അർഹയല്ല എന്നത് സ്വയം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നില്ല... സിബിൻ സാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ആയിരുന്നു ആദ്യമായി ഈ കോളേജിൽ റാങ്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് അയാൾക്ക് വേണമായിരുന്നു.. അങ്ങനെ സിബിൻ സാറുമായുള്ള സംസാരത്തിനൊടുവിൽ
തന്നെ ലൈബ്രറിയിലെ റസ്റ്റ് റൂമിലേക്ക് അയച്ചു സാർ പുറത്തിറങ്ങി...കുറച്ചു നേരത്തിനു ശേഷം
മന്ത്രി കാര്യം കഴിഞ്ഞു ലൈബ്രറി വീട്ടിറങ്ങി...പിന്നാലെ താനും...
പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ മന്ത്രി വാക്ക് പാലിച്ചു.. ആദ്യമായി എന്റെ പേരിൽ കോളേജിന് ഒരു റാങ്ക്.... ഞാനും അയാളും സിബിൻ സാറും മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്ന രഹസ്യം സംഭാഷണം മറ്റൊരാൾ കൂടി കണ്ടിരുന്നു എന്നത് താൻ അറിയുന്നത് തന്റെ ഫോണിലേക്ക് വന്ന.****വീഡിയോയിലൂടെയായിരുന്നു... അന്ന് ലൈബ്രയിൽ നടന്ന സംസാരവും അതിനു ശേഷം നടന്നത് മുഴുവൻ ആരോ ക്യാമെറയിൽ പകർത്തി.രിക്കുന്നു...അത് കണ്ടതും ഞാൻ ആകെ തറഞ്ഞുപോയിരുന്നു... പക്ഷെ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചിട്ടും ആരാണ് ആ വീഡിയോ അയക്കുന്നത് അറിയാൻ തനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല.. ഇതെങ്ങാനും പുറത്ത് വന്നാൽ എന്റെ ബാക്കിയുള്ള ലൈഫ് എന്തായിരിക്കും എന്നത് എനിക്കു ഊഹിക്കാൻ പോലും പറ്റിയിരുന്നില്ല.. അതിനാൽ ആളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടെത്തിയെ മതിയാവു എന്നായിരുന്നു.. അങ്ങനെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കോളേജിലെ ലൈബ്രറിയിലെ അന്നേ ദിവസത്തെ സിസിടിവി ഫുട്ടേജ് സംഘടിപ്പിച്ചു എങ്കിലും ആ സമയം സിബിൻ സാർ അവിടത്തെ മിക്ക ക്യാമറയും ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു എന്നത് എനിക്ക് വിനയായി.. എങ്കിലും അതിന് കുറച്ചു മണിക്കൂറുകൾ മുൻപുള്ള വീഡിയോസ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി... ഞങളുടെ സംഭാഷണത്തിനു മുൻപ് ലൈബ്രയിൽ ചെന്നിരുന്നത് ആകെ അഞ്ചുപേരായിരുന്നു അതിൽ രണ്ടു ബോയ്സും മൂന്ന് ഗേൾസും... അതിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒഴികെ ബാക്കി നാലുപേരും തിരികെ ഇറങ്ങുന്നതും കാണാം.... അത് മറ്റാരും ആയിയുന്നില്ല
ശാരിക ആയിരുന്നു...പക്ഷേ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ കിട്ടാതെ അവൾക്കെതിരെ നീങ്ങാനും എനിക്ക് പറ്റില്ലായിരുന്നു...ഒരു തവണ മാത്രമേ ആ വീഡിയോ എനിക്ക് ആ നമ്പറിൽ നിന്നും വന്നുള്ളൂ എന്നത് കൊണ്ടും ഞാൻ പിന്നീട് കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞില്ല..അത് മറന്നു കളഞ്ഞു.... അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമാണു മേഘയുടെ കൂടെ ഇവളെ കാണാൻ ഞാൻ ചെല്ലുന്നത്... ആ വീഡിയോ സംഭവം നടക്കുന്നത് വരെ ക്ലാസ്സ്മേറ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഞാനും ശാരികയും തമ്മിൽ ശത്രുത ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു... പക്ഷെ അന്ന് മേഘയുടെ കൂടെ എന്നെ കണ്ടതും ശാരികയുടെ മുഖത്ത് പുച്ഛമാണ് കണ്ടത്... അതുകൂടാതെ അവൾ എന്തൊക്കെയോ കുത്തി പറയുന്നത് പോലെ തോന്നിയതും ഞാൻ ഉറപ്പിചിരുന്നു ആ വീഡിയോ അയച്ചത് അവൾ ആയിരുന്നുവെന്ന്... അതോടെ എന്റെ പേടി തിരിച്ചു വന്നു... എങ്ങനെയെങ്കിലും അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അതിന്റെ ഒറിജിനൽ വീഡിയോ സ്വന്തമാക്കണം എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഈ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ സഹായത്തോടെ
അവളെ കിഡ്നാപ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്..ഇവൾക്ക് ഓവർടൈം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാൾ വിളിച്ചപ്പോൾ
അതിന് അവസരം ആണെന്ന് തോന്നി ഞാൻ ആദർശിന്റെ സഹായത്തോടെ
പുറത്ത് വണ്ടിയിൽ കാത്തിരുന്നു... അപ്പോഴാണ് മഹേഷിനെയും അവന്റെ അച്ഛനെയും കാണുന്നത്.. അവന്റെ അച്ഛന്റെ കൂടെ അവൾ പോവാനിരുന്നപ്പോൾ ദേഷ്യം തോന്നി... പക്ഷെ അയാളുടെ കൂടെ പോവാതെ അവൾ വണ്ടിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നഷ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നിയ ഇര കൈപിടിയിൽ ഒതുങ്ങിയ സന്തോഷമായിരുന്നു എനിക്ക്... മഹേഷിന്റെ അച്ഛൻ പോയതും ശാരികയ്ക്ക് മുന്നിൽ ആദർശിന്റെ വണ്ടി വന്നു നിന്നു..
അവളെയും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോയത് ഒരു അവന്റെ പരിചയക്കാരന്റെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്കും...എന്നെ കണ്ടതും അവൾ സമ്മതിച്ചു ആ വീഡിയോ എടുത്തത് താൻ ആണെന്നും ഇപ്പോഴും തന്റെ കൈവശം ഉണ്ടെന്നും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഇത്രയും നാൾ ഒന്നിനും തുനിയാത്തത് എന്നും... ഈ വരുന്ന എലെക്ഷനിൽ മന്ത്രി വീണ്ടും മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്..
അന്നേരം മുഖംമൂടി വലിച്ചു കീറുമെന്നും കൂടെ എന്റെയും എന്നവൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ ദേഷ്യം ഇരട്ടിച്ചു... പക്ഷെ എത്ര തല്ലിയിട്ടും തന്റെ കൈയിലുള്ള തെളിവുകൾ എവിടെ ആണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞില്ല... ഇത് പുറത്ത് വരാതിരിക്കാൻ ഇവളെ കൊല്ലുക മാത്രമേ നിവൃത്തി ഉള്ളു എന്ന് തോന്നിയ ഞാൻ കൂടുതൽ ആലോചിച്ചു നിന്നില്ല... പക്ഷെ ഇവന് അവളുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടു സഹിച്ചില്ല... അതോടെ അവൾ ഇവന്റെ കൈക്കുള്ളിൽ ഞെരിഞ്ഞുടഞ്ഞു...അവസാനത്തെ ശ്വാസം വിലങ്ങിയത് എന്റെ കൈകൊണ്ടും വേദിക പറഞ്ഞു നിർത്തിയതും ആദർശ് മഹിയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് നിലത്തു വീണിരുന്നു....
മഹി അവന്റെ കലി അടങ്ങുന്നത് വരെ ആദർശിനെ തല്ലി...ലക്ഷ് മഹിക്ക് നേരെ ഒരു ഇരുമ്പ് വടി കൊടുത്തതും മഹി അവന്റെ ഇരു കാലും കയ്യും അടിച്ചു തകർത്തു..ശാരി അനുഭവിച്ചതിന്റെ അത്ര വരില്ല എങ്കിലും വേദന എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുള്ള മരണം അവനു കൊടുക്കണം എന്നവർക്ക് നിർബന്ധം ആയിരുന്നു...ശേഷം മഹി വേദികയ്ക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു...
ഇതിൽ എന്റെ പെങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ..മഹിയുടെ തീക്ഷണമായ നോട്ടത്തിൽ അവൾ വെന്തുരുകി..
ഇല്ല..വേദിക പതിയെ പറഞ്ഞു..
അവളുടെ കഴുത്തിനു പിടിച്ചു ചുവരിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇടിച്ചു... ഒടുവിൽ അവൾ തളർച്ചയോടെ വീണതും മഹി നിർത്തി.... ശേഷം ലക്ഷ്ന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം രണ്ടുപേരെയും അവർ വന്ന കാറിൽ കെട്ടിയിട്ട് ഒരു തെളിവ് പോലും അവശേഷിപ്പിക്കാതെ വളരെ വിദഗ്ധമായി ഒരു ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റിങ്ങിലൂടെ കത്തി ചാമ്പലാക്കി...
ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ലക്ഷ് ശിവാനിക്ക് ഇതൊക്കെയും ഒരു കഥപോലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്ന വീഡിയോ അവൾക്ക് കാട്ടികൊടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ശിവാനിയുടെ മുഖത്തെ ഭാവം ലക്ഷ് നോക്കി കാണുകയായിരുന്നു...അവളുടെ മുഖത്തെ സന്തോഷം അന്നേരം അവനെ അത്ഭുതപെടുത്തി..
എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അവൾ അവനെ ഇറുകെ പുണർന്നു കരയുമ്പോൾ ഇനി ഇതൊരു സ്വപ്നം മാത്രമായി കരുതി മറന്നു കളയണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ സമ്മതം മൂളി.. ലക്ഷ്ന്റെ അച്ഛനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതിൽ അവൾക്ക് നല്ല കുറ്റബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു... പിന്നീട് ലക്ഷും ശിവാനിയും നന്ദനത്തിലേക്ക് തിരികെ ചെന്നു... മഹാദേവന്റെ കാലിൽ വീണു മനസ്സ് മാപ് ചോദിക്കുമ്പോൾ മഹാദേവൻ കാര്യം അറിയാതെ ലക്ഷ്നെയും ശിവാനിയെയും നോക്കി...ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ആരും അറിയരുത് എന്ന് ലക്ഷിന് നിർബന്ധമായിരുന്നു... ശിവാനി ഇപ്പോൾ കാണാതായ അവരുടെ മകളുടെ സ്ഥാനത്തു നിന്നു ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്... അയാൾ പുറത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ശിവാനി തന്റെ മകളാണെന്ന് കരുതിയിരിക്കുവാണ്... ശിവാനിയുടെ സഹായത്തോടെ ലക്ഷ് ശാരിയുടെ മുറി പരിശോധിച്ച് ആ വീഡിയോ അടങ്ങുന്ന ചിപ് കണ്ടെടുക്കുകയും അത് ഒരു അജ്ഞാത വീഡിയോ പോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതോടെ ഏൽക്കാവരുടെയും തനി നിറം പുറത്തു വന്നു.. പക്ഷെ വീഡിയോ എടുത്ത ആൾ ആരാണെന്ന് മാത്രം എന്നതിന് ഒരു തെളിവും കിട്ടിയില്ല... കാട്ട് പ്രദേശത്തു നിന്നും കത്തികരിഞ്ഞ ബോഡിയുടെയും കാറിന്റെയും അവശിഷ്ടവും മറ്റും കിട്ടി എങ്കിലും അതാരാണെന്ന് പോലീസിന് ഐഡന്റിഫയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല... ഇവിടെയൊക്കെ വളരെ വിദഗ്ധമായി ലക്ഷും ബാക്കി ഉള്ളവരും കരുക്കൾ നീക്കിയിരുന്നു.. പിന്നീടങ്ങോട്ട് ലക്ഷ്യന്റെയും ശിവാനിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷത്തിന്റെ നാളുകൾ ആയിരുന്നു.. ശിവാനിയുടെ വയറിൽ ഇരിക്കുന്ന തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ചലനം ആദ്യമായി അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ശിവാനി ആദ്യമായി മറ്റൊരു ലക്ഷ്നെ കാണുകയായിരുന്നു... കാമുകനിൽ നിന്നും ഭർത്താവിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ലക്ഷ്.. പിന്നീടങ്ങോട്ട് കാത്തിരിപ്പിന്റെ നാളുകൾ ആയിരുന്നു... മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ലേബർ റൂമിന്റെ ഡോർ തുറന്നു ശിവാനി പ്രസവിച്ചു പെൺകുഞ്ഞാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ലോകം കീഴടക്കിയ സന്തോഷമായിരുന്നു ആ മുഖത്ത്.. കുഞ്ഞിനെ കാണുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചത് തന്റെ പെണ്ണിനെ ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നേൽ എന്നാണ്...
ലക്ഷ് ആഗ്രഹിച്ചത് പോലെ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൈകളിൽ ഏറ്റു വാങ്ങുമ്പോൾ അവന്റെ കൈകാലുകൾ വിറകൊള്ളുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. ആദ്യമായി കുഞ്ഞിക്കവിളിൽ ചുണ്ട് ചേർത്തപ്പോൾ തൊട്ടരികിൽ കുഞ് മാമനും ഉണ്ടായിരുന്നു... ശ്രാവൺ കുഞ്ഞികയ്യിൽ ചുണ്ട് ചേർത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ചേട്ടനെപോലെ തന്നെയാ വാവ..അത് കേട്ടതും ലക്ഷ് കുഞ്ഞിനെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു... ശരിയാണ് തന്റെ ചായ ശരിക്കും ഉണ്ട് എങ്കിലും എവിടെയൊക്കെയോ ശിവാനിയുടെയും.. ലക്ഷ്ന്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു...........കാത്തിരിക്കൂ.........
മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...
[ad_2]