പ്രണയാർദ്രമായി 💕 ഭാഗം 37
രചന: മാളുട്ടി
അവൻ ആണെങ്കിൽ ലാപ്പിൽ എന്തോ വെല്ല്യ പണിയാണ്... എന്നാലും ഇടക്ക് കിച്ചുപോലും അറിയാതെ അവന്റെ കണ്ണുകൾ അവളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്.. അവൾ നോക്കുമ്പോൾ സ്ഥിരം ഉള്ള ദേഷ്യവും ഇടും... *************** കൈയിലുള്ള ഫയൽസ് ഓരോന്നും ചെക്ക് ചെയുവായിരുന്നു കാശി.. പല കേസുകളുടെയും ഫയൽലുകളും റിപ്പോർട്ടുകളും ചെക്ക് ചെയ്ത്... അവൻ അതുമായി റൂമിലോട്ട് പോയി...
"ഈ പെണ്ണ് ഇതുവരെയും എണീറ്റില്ലേ... ഉച്ചക്ക് ചോറുണ്ടിട്ട് തുടങ്ങിയ കിടത്തം അല്ലെ... "അവൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു... "മിക ഡാ.. എണീക്ക്.. ഇത് എത്ര നേരായി കിടക്കുന്നു..." "കിച്ചേട്ടാ കുറച്ചു നേരം കൂടി കിടക്കട്ടെ plz.. എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു ക്ഷിണം.. "അവൾ ഒന്നുംകൂടെ ബെഡിലേക്ക് ചുരുണ്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു... കാശി അവളുടെ അടുത്ത് ഇരുന്നു അവളെ എണീപ്പിക്കാനായി അവളുടെ കൈയിൽ തൊട്ടപ്പോൾ ചെറിയ ചൂട് അവനു അനുഭവപ്പെട്ടു..
അവൻ കൈ ഉയർത്തി അവളുടെ നെറ്റിയിൽ തൊട്ട് നോക്കി നെറ്റിയിലും ചെറിയ ചൂട് ഉണ്ട്.. കാശി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പുതപ്പ് അവളെ പുതപ്പിച്ചു താഴേക്ക് പോയി... അവൾ ആ പുതപ്പിനടിയിലേക്ക് ചുരുണ്ട്കൂടി കിടന്നു.. കാശി ആവി പറക്കുന്ന ചുക്ക് കാപ്പിയും ആയി ആണ് തിരിച്ചു വന്നത്... "മിക... എണീറ്റെ..."അവൻ ചുക്ക്കാപ്പി ബെഡിനരികിൽ ഉള്ള ടേബിളിൽ വെച്ച് അവളെ വിളിച്ചു... ബെഡിന്റെ ഒരത്തായി ഇരുത്തി.. അതിനടുത്തായി തന്നെ അവനും ഇരുന്നു...
"മിക ഇത് കുടിക്ക്.. നിനക്ക് പനിക്കുന്നുണ്ട്.. അത് മാറാനാണ്..."അവൻ കപ്പിൽ നിന്നും ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് കുറച്ചു കാപ്പി ഒഴിച്ചു... പതിയെ ഊതി അവൾക്കു കൊടുത്തു.. "എനിക്ക് വേണ്ട കിച്ചേട്ടാ.."അവൾ നിഷേഥാർത്ഥത്തിൽ തല ആട്ടി പറഞ്ഞു.. "മിക ചുമ്മാ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാതെ ഇത് കുടിച്ചേ.."അവൻ അവളുടെ ചുണ്ടോട് ഗ്ലാസ് ചേർത്തു വേറെ നിവർത്തി ഇല്ലാത്തത്കൊണ്ട് അവൾ അത് കുടിച്ചു... "അയ്യേ.. എന്തൊരു എരിവും കയ്പ്പുമാ...ഇത് മതി കിച്ചേട്ടാ.. ഇനി വേണ്ട.."
അവൾ വായിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇറക്കികൊണ്ട് പറഞ്ഞു... "മര്യതക്ക് ഇത് മുഴുവൻ കുടിച്ചോണം.. ഞാൻ മഴ നനയണ്ടാന്ന് അപ്പൊ പറഞ്ഞതല്ലേ.. പിന്നെയും നനയാൻ നിന്നിട്ടല്ലേ..."അവസാനം അവൻ അത് മുഴുവൻ അവളെ കുടിപ്പിച്ചു... കപ്പും എടുത്തു അവൻ അവിടുന്ന് എണീറ്റത്തും അവന്റെ കൈയിൽ അവളുടെ പിടിവിണു.. "എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുവോ..."അവൾ അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ചോദിച്ചു...
അവളുടെ നിസ്സഹായതയോടെ ഉള്ള നോട്ടം കണ്ട് അവൻ അവൾക്കു അരികിലായി കിടന്നു... അവൾ ഒന്നു മടിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് തല വെച്ചു... അവളുടെ പ്രവർത്തിയിൽ അവനിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി വിടർന്നു... അവൻ അവളെ ഇരുകൈയാലും പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചു.. അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ചൂടിൽ അവൾ മെല്ലെ കണ്ണുകൾ അടച്ചു.. അവന്റെ ഒരു കൈ അവളെ പൊതിഞ്ഞുപിടിച്ചു മരു കൈ കൊണ്ട് അവൻ അവളുടെ തലയിൽ പതിയെ തലോടി... _______________
മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫയലുകളിൽ ഉള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ എല്ലാം ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കുകയാണ് മായ...ഏറെ ശ്രമിച്ചിട്ടും അന്യോഷിച്ചത് കിട്ടാതെ അവൾ ദേഷ്യത്തോടെ കയ്യിലിരുന്ന പേന വലിച്ചെറിഞ്ഞു....ദേഷ്യത്തോടെ അവൾ ഇരുന്ന ചെയറിലേക്ക് ചാഞ്ഞു... "എവിടം വരെ ചരൺ... എവിടം വരെ.. നിനക്ക് എന്നിൽ നിന്നും ഒളിച്ചുപോവാൻ കഴിയും.. എനിക്കറിയാം നി എന്റെ കണ്ണ്മുമ്പിൽ തന്നെ എവിടെയോ ഉണ്ടെന്നു...
നിന്നിലേക്കുള്ള എന്റെ ദൂരം ഇനി വളരെ തുച്ഛം ആണ്.. നി ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് ഓക്കെ നിനക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടിയിരിക്കും... ഈ മായ തന്നിരിക്കും... നി തകർത്തത് എന്റെ കുടുംബം ആട എന്റെ സന്തോഷം വിടില്ല ഞാൻ നിന്നെ.. "അവൾ ടേബിളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പെൻസിൽസ്കെച്ച് ചെയ്ത പേപ്പറിലേക്ക് നോക്കി അതിൽ ഉള്ള മുഖത്തിൽ റെഡ് മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ച് റൗണ്ട് ചെയ്തു... *************** "ഹലോ... ഋഷി.." "എന്താടാ ഇഷ .. " "എടാ ദുഷ്ട്ടാ.. നിനക്ക് എന്നോട് വല്ല സ്നേഹവും ഉണ്ടോ... എന്നെ എവിടെ ഇട്ടിട്ട് നി എവിടെപ്പോയി കറങ്ങുവാട... 😡" "എന്റെ ഇഷ കൊച്ചു കലിപ്പാവാതെ.. ഞാൻ ഏട്ടത്തിയെയും കൊച്ചിനെയും ഏട്ടത്തിടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വിടാൻ വന്നതല്ലേ... "
"ഹാ നി ഏട്ടത്തിയെയും അനിയത്തിയെയും ഓക്കെ കൊണ്ട് നടന്നോ... ഇങ്ങനെ ആണേൽ മിക്കവാറും ഞാൻ വേറെ വെല്ലവന്റെയും ഭാര്യ ആകെണ്ടി വരും... " "അതെന്തുപറ്റി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ പറയാൻ... 🙄" "എന്റെ കല്യാണം അച്ഛൻ നോക്കുന്നുണ്ടെടാ.. " "നിന്റെ ഏട്ടൻ ജയിലിന്നു ഇറങ്ങാതെ നിന്റെ കല്യാണാവോ... ഒന്നു പൊടി പെണ്ണെ..." "അതൊന്നും എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല... നി ഒരു കാര്യം ഓർത്തോ ഋഷി നി അല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഈ കഴുത്തിൽ താലി ചാർത്തിയാൽ പിന്നെ നിന്റെ ഇഷ ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല.. ഉറപ്പാ.. "അവൾ അത്രെയും പറഞ്ഞു phone കട്ട് ചെയ്തു... ഋഷിയും ആകെ ആശയ കുഴപ്പത്തിൽ ആയിരുന്നു...
അവൾ സേതുമാധവിന്റെ മകൾ ആണ്.. തങ്ങളുടെ ജന്മ ശത്രുവിന്റെ.. അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ദേവു ചോദിച്ചപ്പോൾ പോലും ഒന്നും പറയാതെ നിന്നത്... അയാളുടെ മകൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ ആരും സമ്മതിക്കാൻ വഴിയില്ല... അറിയില്ല അവളെ കൊണ്ട് താൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന്... ഒരിക്കലും അവളെ മറ്റാർക്കും വിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും തനിക്കു ആവില്ല.. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും.. ആ ഒരു ചോദ്യം അവന്റെ ഉള്ളിൽ പല ആവർത്തി വന്നുനിറഞ്ഞു... അവൻ മുറ്റത്തേക്കിറങ്ങുന്ന പടിയിൽ ഇരുന്നു... സത്യ അവൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നകണ്ട എന്ത്പറ്റി ഇന്ന് ചോദിച്ചു.. അവൻ ഒന്നുവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സത്യയെ പറഞ്ഞയച്ചു..
എന്നാൽ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി ദേവു കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു... *************** മീറ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി...കിച്ചുവിന്റെ പ്രെസെന്റാഷനും മനുവിന്റെ ഐഡിയയും ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ട്ടമായി...എല്ലാവരും ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ ആണ് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയത് അത് കിച്ചുവിനും മനുവിനും നല്ല ഒരു ഹോപ്പ് കൊടുത്തു... "ഡോ... എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ പെർഫോമൻസ്.. "കിച്ചു ഗെമയോടെ മനുവിനോട് ചോദിച്ചു..ഹാളിൽ നിന്നും വണ്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ആണ് കിച്ചുവിന്റെ ഈ ചോദ്യം.. "സത്യം പറയാല്ലോ wonderful.. എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ ഈ മനു ഒന്നുടെ ജനിക്കണം കേട്ടോടി വെള്ളപ്പറ്റെ... 😏"
"താൻ പോടോ കാലമാട.. ഇനി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് വാ അപ്പൊ കാണിച്ചുതരാം..." "അയ്യോ എന്തേലും പറഞ്ഞു വരാൻ പറ്റിയ സാധനം.."അവനും തിരിച്ചു പുച്ഛിച്ചു.. അവൾ വീണ്ടും അവനെ പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് കാറിൽ കേറി.. അവനും ഒരു ചെറു ചിരിയോടെ കാറിൽ കേറി.. എന്നാൽ ആ ചിരി അവൾ കാണാതിരിക്കാൻ അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു... *************** രാവിലെ സൂര്യ വെളിച്ചം കണ്ണുകളിൽ പതിച്ചപ്പോൾ ആണ് കാശി കണ്ണുകൾ തുറക്കുന്നത്.. മറുവശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞു മാളുവിനെ നോക്കുമ്പോൾ അവൾ കിടന്ന ഇടം ശൂന്യമായിരുന്നു.. ഇവൾ നേരത്തെ എണീറ്റു പോയോ.. 🙄അവൻ ബെഡിൽ കിടന്നു ആലോചിച്ചു..
പിന്നെ അവിടുന്ന് എണീറ്റ് ഫ്രഷായി താഴേക്ക് ചെന്നു... അവിടെ നിന്നും ഫുഡ് ഉണ്ടാകുന്ന മണം അവന്റെ നാസികയിലേക്ക് എത്തി.. അവൻ ചെറു കുസൃതിയാലേ അടുക്കളയിലേക്ക് ചെന്നു.. തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മാളുവിനെ പുറകിലൂടെ കെട്ടിപിടിച്ചു... അവന്റെ ചൂട് നിശ്വാസം തോളിൽ പതിച്ചതും അവളുടെ ഉള്ളാകെ ഒന്നു വിറച്ചു...അവളുടെ വയറിലൂടെ അവന്റെ കൈ ഇഴഞ്ഞു... അവന്റെ മുഖം അവളുടെ തോളിൽ അമർത്തി.. "എന്റെ പെണ്ണിന്റെ പനി ഓക്കെ കുറഞ്ഞോ..."അവളുടെ കാതോരം അവൻ ചോദിച്ചു..അവന്റെ ചൂട് നിശ്വാസവും അവന്റെ സാമിഭ്യവും അവളെ ഒരു മായാലോകത എത്തിച്ചു.. അവന്റെ വാക്കുകൾ അവൾ കേട്ടതെ..
അവൾക്കു തന്നെ തന്നെ നഷ്ട്ടപെടുമ്പോലെ തോന്നി... അവളുടെ നിൽപ്പ് കണ്ട് അവൻ ഒരു ചിരിയാലേ അവളുടെ ചുവന്ന കവിളുകളിൽ പതിയെ തട്ടി.. അവന്റെ കൈ കവിളുകളിൽ തട്ടിയതും അവൾ ഞെട്ടി കണ്ണ് തുറന്നു.. മുന്നിൽ അവളെ നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന കാശിയെ കണ്ടതും അവൾ അബദ്ധം പറ്റിയപോലെ നാവ് കടിച്ചു.... "എന്റെ പൊണ്ടാട്ടി എന്തൊക്കെയോ പ്രേതീക്ഷിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു..."കാശി ഒരു കള്ള ചിരിയാലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു.. "അയ്യെടാ.. ഞാൻ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.. അങ് മാറി നിന്നെ എനിക്ക് വേറെ പണി ഉണ്ട്...
"അവൾ അവനെ മുന്നിൽ നിന്നും മാറ്റി.ഒരു കപ്പ് എടുത്തു അവനു അതിലേക്ക് ചായ പകർത്തി കൊടുത്തു.. അവൻ ചായ വാങ്ങി ഒരു സിപ്പ് കുടിച്ചു.. അവൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് ഒരു പിരികം പൊക്കി ചോദിച്ചു.. "എന്തോ ഒരു കുറവുണ്ട്..."അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും അവൾ ആ കപ്പ് വാങ്ങി ഒരു സിപ്പ് കുടിച്ചു നോക്കി.. "ഞാൻ നോക്കിട്ട് ഒരു കുറവും ഇല്ലല്ലോ 🙄.." "എന്നാൽ എനിക്ക് തോന്നിയതാവും.. ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ.. "അവൻ അവളുടെ കൈയിൽ നിന്നും കപ്പ് വാങ്ങി കുടിച്ചു..
"ഇപ്പൊ പെർഫെക്ട് ആണ്.."അവൻ ഒരു കള്ള ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു.. അവളുടെ കവിളുകൾ ചുവന്നു വന്നു.. പെട്ടന്നാണ് പുറത്ത് കാളിങ് ബെൽ അടിക്കുന്ന ഒച്ച കേട്ടത്.. "ഇത് ഇപ്പം ആരാ... 🤔അവരുടെ എല്ലാം എത്താൻ നാളെ ആവുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞെ..."രണ്ടുപേരും ചിന്തിക്കാതിരുന്നില്ല.. കാശി അടുക്കളയിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ട് ആരാ വന്നത് എന്ന് നോക്കാനായി പോയി.. ഡോർ തുറന്നതും അവിടെക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി വന്നവരെ കണ്ട് അവനൊന്നു ഞെട്ടി.............തുടരും...
