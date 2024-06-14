പ്രണയാർദ്രമായി 💕 ഭാഗം 39
രചന: മാളുട്ടി
"കാശി.. നി ഒന്നു വന്നേ എനിക്ക് ഒരു പ്രധാനപെട്ട കാര്യം പറയാൻ ഉണ്ട്..."അവൻ അത്രെയും പറഞ്ഞു കാശിയെയും കൊണ്ട് ഇത്തിരി ദൂരേക്ക് മാറിനിന്നു... "എന്താടാ കാര്യം.."കാശി ഒരു സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചു... ഹരി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടതും അവൻ വേഗം വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് പോയി... "മിക...."അവൻ ഒച്ചയിൽ വിളിച്ചു... അടുക്കളയിൽ മാളുവും മായയും ചേർന്ന് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുവായിരുന്നു.. അവൾ പെട്ടന്ന് റൂമിലോട്ട് ചെന്നു.. "എന്താ കിച്ചേട്ടാ..."അവന്റെ സ്വരത്തിൽ ഗൗരവം നിറഞ്ഞതിനാൽ അവളും അതെ ഗൗരവത്തോടെ ചോദിച്ചു...
"എന്റെ യൂണിഫോം എവിടെ..." അവൾ വാർഡ്രോബിൽ നിന്നും അവന്റെ യൂണിഫോം എടുത്തുകൊടുത്തു... അവൻ പെട്ടന്ന് യൂണിഫോം ധരിച്ചു വന്നു.. "ഞാൻ ഓഫീസ് വരെ ഒന്നു പോവാട്ടോ.. ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം ഉണ്ട്.. അതാ നി അവർക്ക് കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കട്ടൊ.. വളരെ സീരിയസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോവുന്നത്.. "അവൻ യൂണിഫോം in ചെയ്ത് കൈയിൽ ഒരു വാച്ച് കെട്ടികൊണ്ട് അവളോട് പറഞ്ഞു..
"മ്മ്.. അത് കൊഴപ്പില്ല.. കിച്ചേട്ടൻ പോയിട്ടുവാ വാ..." അവൻ തൊപ്പിയും എടുത്തു മാളുവിന്റെ കവിളിൽ ഒന്നു അമർത്തി ചുംബിച്ചു...പുറത്തേക്ക് പോയി.. അവളുടെ ചുണ്ടിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു.. *************** ഹരി വണ്ടിയിൽ നിർത്തിയതും കാശി വണ്ടിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി അവന്റെ ഒപ്പം തന്നെ വണ്ടിയിൽ നിർത്തി ഹരിയും ഇറങ്ങി... ഉള്ളിലേക്ക് കേറിയതും ഓരോരുത്തർ അവരെ സല്യൂട്ട് ചെയ്ത്... കാശി നേരെ അവന്റെ കാബിനിലേക്ക് പോയി..
അതിനുപുറത്തായി ഇരുന്ന മൂന്നു പേരെ ഉള്ളിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടു ഹരിയും അങ്ങോട്ട് കേറി... കാശി അവരെ അവന്റെ മുന്നിലുള്ള ചെയറിലേക്ക് ഇരുത്തി... ഒരു പെൺകുട്ടിയും അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്..അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടതും കാശിയുടെയും ഹരിയുടെയും മുഖം വലിഞ്ഞു മുറുകി... "നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ടാട്ടൊ... നിങ്ങൾ പുറത്തു നേരത്തെ ഇരുന്നിടത് ഇരുന്നോ.. ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം... "
കാശി അതും പറഞ്ഞു അവരെ പുറത്തേക്ക് ഇരുത്തി.. അവന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ലാൻഡ്ലൈനിൽ നിന്നും ആരെയോ phone ചെയ്തു...ശേഷം ഹരിയോട് വളരെ സീരിയസ് ആയി എന്തോ പറഞ്ഞു.. ഹരി അവന്റെ കേബിനിൽനിന്നും പുറത്തുവന്നു.. കാശി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയുവാണ്... ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരു പോലീസ് ജീപ്പ് അവിടെ വന്നു നിന്നു.. അതിൽ നിന്നും si ഇറങ്ങിവന്നു.. അയാൾ നേരെ കാശിയുടെ കാബിനിലേക്ക് ചെന്നു... "May i come in sir.." "Yes come in.. "കാശി വളരെ ഗൗരവത്തോടെ പറഞ്ഞു...
"Sir എന്താ വിളിപ്പിച്ചേ..."അയാൾ വളരെ വിനയത്തോടെ കാശിയോട് ചോദിച്ചു... "ദാ.. തന്റെ സസ്പെന്ഷൻ ലെറ്റർ ആണ്.."കാശി അവനു നേരെ ഒരു പേപ്പർ നീട്ടികൊണ്ട് പറഞ്ഞു... "Sir ഇപ്പോൾ ഇത്.. ഞാൻ അതിനു എന്താ ചെയ്തത്.."അയാൾ സംശയത്തോടെ കാശിയോട് ചോദിച്ചു... "അതെ ഒന്നു ചെയ്യാത്തത് തന്നെയാണ് തെറ്റ്... എടൊ താൻ ഈ കാക്കി ഇട്ടത് ജനങളുടെ സ്വത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടി അല്ലെ.. അതോ ഇനി കൈക്കുലി വാങ്ങാനോ മറ്റോ ആണോ..."കാശി ഒരു പുച്ഛത്തോടെ ചോദിച്ചു...
"എന്താ sir ഇങ്ങനെ ഓക്കെ.. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാതിരുന്നത്..." "ഒരു മൂന്നു നാലു ദിവസം മുൻപ് തന്റെ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പറത്തി തന്നത് താൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ... ദേ ഈ പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നവർ... "കാശി പുറത്തിരിക്കുന്നവരെ ചൂണ്ടി പറഞ്ഞു.. "അത് പിന്നെ sir.. അവർ അത് വെറുതെ പറയുന്നതാണ്.."അയാൾ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു... "ഡോ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ വെറുതെ പറയുമെന്ന് തനിക്കു തോന്നുന്നുണ്ടോ... ഇങ്ങനെ ഒരു പറത്തി വന്നിട്ട് താൻ അതിനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചോ...
ആ പ്രതിയെ വിളിച്ചു ചോദ്യം ചെയ്തോ.. ഓ പ്രതിയുടെ അച്ഛന് വല്യ പിടിപാടുണ്ടല്ലേ.. അതല്ലെടോ താൻ അവനെ ഒന്നു തൊടുപോലും ചെയ്യാതിരുന്നേ പിന്നെ തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടികാണുവേല്ലോ... ഒന്നുവില്ലേലും തനിക്കു ഒരു മോൾ ഉള്ളതല്ലേ.. അവൾക്കാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെങ്കിലോ... ആ പെൺകുട്ടി പരാതി തരാൻ ഉള്ള ധൈര്യം കാട്ടിയതുകൊണ്ട്.. ഇല്ലെങ്കിൽ താൻ ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ ആ പെൺകുട്ടി നേരിടേണ്ടി വരുന്നതിനെ പറ്റി.. ഒരു നിമിഷം താൻ തന്റെ മോളെ പോലെ ആ കുട്ടിയെ കണ്ടിരുന്നേൽ..
ആ കൊച്ചിന്റെ ഉള്ളിലെ മാനസിക പിരിമുറുക്കം അറിയാം ശ്രമിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ..."അത്രെയും പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കാശിയുടെ ത്തിന്റെ ഇടറിയിരുന്നു... കാശിയുടെ വാക്കുകൾ അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പതിച്ചു.. അയാളുടെ ഓർമ്മകൾ മൂന്നു നാലു ദിവസം പിന്നിലേക്ക് പോയി.. *************** ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വാക്കുകൾ അയാളുടെ കാതിൽ ഉയർന്നു കേട്ടു.. "Sir.. എനിക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ട്.. ആ ദീപക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ മകൻ എന്നെ കോളേജ് വിട്ടു വരുന്ന വഴിയിൽ വെച്ച് ദിവസവും ശല്ല്യം ചെയുവാണ്..
അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ശല്യം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഞാൻ അവനോട് ഒരുപാട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു.. പിന്നെ രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് ശല്യം ഇല്ലായിരുന്നു.. ഇന്നലെ അവൻ എന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്തി എന്റെ നേക്കഡ് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ കുളിക്കുന്ന വീഡിയോ കാട്ടി ഭീഷണി പെടുത്തി.. അവനു വാഴങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ അവൻ അത് പബ്ലിക് ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞു...sir ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എനിക്ക് അറിയില്ല.. "അവൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തി.. "മോൾ പൊക്കോ.. ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം.."
അടുത്ത ദിവസം സ്റ്റേഷനിൽ വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് തന്നെ കത്തിക്കാൻ പോന്ന ദേഷ്യത്തോടെ നിൽക്കുന്ന അവളെ ആണ്.. "ഒന്നു നിൽക്കണം sir.. Sir ഞാൻ തന്ന പരാതിക്കെതിരെ എന്ത് ആക്ഷൻ ആണ്.. എടുത്തത് ഇതാണോ sir എന്റെ മാനത്തിനുള്ള വില.. അവൻ ഇന്നലെ കാട്ടിയതാ sir അവന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു ഇത് കേസ് ആക്കാതെ ഇരിക്കാൻ പണം വാങ്ങിയ വീഡിയോ.. " "നി ഇന്നലെ തന്ന പരാതിക്ക് എന്ത് തെളിവാടി ഉള്ളത് ഹെ... തൽക്കാലം മോൾ വന്ന വഴി വിട്ടോ...
ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അത് പബ്ലിക് അയിന്നുവരും..." "No sir.. എല്ലാവരും സാറിനെ പോലെ ആവണം എന്നില്ലല്ലോ... ഇനി അവൻ അത് പബ്ലിക്ക് ആക്കിയാലും എനിക്ക് കുഴപ്പില്ല.. പക്ഷെ എന്റെ നേർക്കു അവൻ കാണിച്ച ഈ ചെറ്റത്തരം ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രതികരിച്ചില്ലേൽ അവൻ വീണ്ടും കാട്ടും.. ഇനി അവൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടേടും ജീവിതം വെച്ച് കളിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല... "അവളുടെ വാക്കുകൾ ഉറച്ചതായിരുന്നു... ***************
"Sir... എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റി.. ഒരുനിമിഷം ഞാൻ പണത്തെ പറ്റിയെ ചിന്തിച്ചോള്ളു.. സോറി sir.." "സോറി എന്നോടല്ലടോ ആ പെൺകുട്ടിയോടാ പറയേണ്ടത്... " അയാൾ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു.. എന്നാൽ അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ അയാൾക് കാണാൻ സാധിച്ചത് പുച്ഛമായിരുന്നു... അപ്പോഴേക്കും ഹരി ആ ചെറുക്കനെ വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നു... അവനെ കാണും തോറും ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കണ്ണുകളിൽ ദേഷ്യവും പകയും നിറഞ്ഞു...
ഹരി അവനെ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഇട്ടു.. "മോൾക്ക് ഇവനിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഉള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച അങ്ങു കൊടുത്തേക്ക്... "കാശിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടതും അവൾ അവന്റെ മുഖത്തിനിട്ട് നല്ല അടി കൊടുത്തു.. അവളുടെ അടിയുടെ ആഗാതത്തിൽ അവൻ നിലത്തുവീണു.. അവളിലെ പകയും ദേഷ്യവും എല്ലാം ആ നിമിഷം അവളുടെ കൈകൾക്ക് ഊർജം നൽകിയിരുന്നു... വീണ്ടും ദേഷ്യം തീരാതെ അവൾ അവന്റെ മുഖത്തു തുപ്പി... "ഹരി ഇവനെ സെല്ലിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ ഉള്ളതൊക്കെ കൊടുത്ത് വിട്ടേക്ക്..
."ഹരി അവനെ സെല്ലിനുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി... "മോൾ പേടിക്കണ്ട.. അവൻ ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞ വീഡിയോ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടുണ്ട്... മോളുടെ ഈ ധൈര്യത്തെ ഞാൻ അഭിനന്ദിനുക്കുന്നു... അവന്റെ കാര്യം ഇനി ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം മോൾ പൊക്കോ..."കാശിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടതും അവളുടെ ചുണ്ടുകളിൽ പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു... അവൾ അവനെ കെട്ടിപിടിച്ചു... "Thank you ചേട്ടാ..."ശെരിക്കും അവൾക്കു അപ്പോൾ കാശി ഒരു ചേട്ടൻ ആയിരുന്നു..
കാശിയും അവളെ ചേർത്തുപിടിച്ചു...അവർ മൂന്നും പേരും കാശിക്കും ഭരിക്കും നന്ദി പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി... *************** വൈകുന്നേരം ഹരിയും കാശിയും കൂടി തറവാട്ടിലേക്കാണ് പോയത്... കാശിയെ തറവാട്ടിൽ വിട്ടിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോവാൻ ആയിരുന്നു പ്ലാൻ.. വീടിനുമുന്നിൽ വണ്ടികൾ കിടക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ അവർ എല്ലാം പോയി വന്നു എന്ന് കാശിക്ക് മനസിലായി.. അവൻ ഹരിയേയുംകൂട്ടി ഉള്ളിലേക്ക് കേറി... പെട്ടനാണ് രണ്ടു കൈകൾ ഹരിയുടെയും കാശിയുടെയും കൈയിൽ തൂങ്ങിയത്...
"ഹാ നീയും എത്തിയോടി കാന്താരി..."തങ്ങളുടെ കൈയിൽ തൂങ്ങിയ കിച്ചുവിനെ കണ്ട് ഹരി ചോദിച്ചു.. "പിന്നല്ലാതെ... ഞാൻ എപ്പഴേ ലാൻഡ് ചെയ്തു.." "ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു.. മീറ്റിംഗ് ഓക്കെ മനു എന്തിയെ... "കാശി അവളോട് ചോദിച്ചു.. "പൊളിയല്ലായിരുന്നോ... ഞാൻ അല്ലെ പ്രേസേന്റ് ചെയ്തേ പിന്നെ നന്നാവാൻഡ് ഇരിക്കോ..."ഇട്ടിരുന്ന ഷർട്ടിന്റെ കോളർ പൊക്കി കിച്ചു പറഞ്ഞു... അപ്പോഴേക്കും ദക്ഷയെയും കൊണ്ട് മനു അങ്ങോട്ട് വന്നു.. "ഹായ് കാശിങ്കളെ.. ഹായ്..കരി..."ദക്ഷ കാശിയെയും ഹരിയെയും കൈവിശികൊണ്ട് പറഞ്ഞു... കരി എന്നാ ദക്ഷയുടെ വിളികേട്ടതും കിച്ചു ചിരിച്ചു ഒപ്പം കാശിയും... 🤭🤭 😬
ഹരി അവരുടെ ചിരിക്കണ്ട പല്ലുപൊട്ടിക്കുവാണ്... പെട്ടന്നാണ് രണ്ടു കണ്ണുകൾ തന്നെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ഹരി കാണുന്നത്... താൻ കാണാൻ വേണ്ടി ചുമ്മാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്ന ദേവുവിനെ കണ്ടതും ഹരിയുടെ ഉള്ളിൽ പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു... "കണ്ണടച്ച് പാല് കുടിച്ചാൽ ആരും അറിയില്ലെന്ന വിചാരം..."കിച്ചു ഹരിയുടെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു.. ഹരി ഒന്നു ഞെട്ടി അവളെ നോക്കി.. "മ്മ്.. ഒളിക്കണ്ട മോനെ എനിക്ക് എല്ലാം മനസിലായി രണ്ടിന്റെയും ഒളിച്ചും പത്തും ഉള്ള നോട്ടവും ചിരിയും എല്ലാം നാം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു 😌"കിച്ചു ഹരി കേൾക്കാൻ പാകത്തിന് പറഞ്ഞു.... ഹരി അതിനു അവളെ വെളുക്കണേ ഇളിച്ചു കാട്ടി... 😁
കാശിയുടെ കണ്ണുകൾ അപ്പോഴും മാളുവിനെ തിരയുകയായിരുന്നു.. വന്നു ഇത്രയും നേരമായിട്ടും അവളെ ഒഴിച്ചു ബാക്കി എല്ലാവരെയും അവൻ കണ്ടിരുന്നു.. ഇടക്ക് ഒരു മിന്നായം പോലെ ഡിനിംഗ് ഹാളിൽ നിന്നും അടുക്കളയിലോട്ട് പോന്നതാണ് അവൻ ആകെ കണ്ടത്.. അതിന്റെ ചെറിയൊരു പരിഭവം അവന്റെ മുഖത്തുണ്ട്... "എടാ കാശി എന്നാ ഞാൻ പോകുവാണെ.. നാളെ കാണാം..."ഹരി എല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞു ഇറങ്ങി...
അവൻ ഇറങ്ങിയത്തും ദേവു മുകളിലോട്ട് ഓടി.. ഹരി വണ്ടിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വെറുതെ മുകളിലെ ബാൽകാണിയിലോട്ട് നോക്കിയതുംകണ്ടു തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന പെണ്ണിനെ..അവന്റെ ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു.. അവൻ വണ്ടിയുമായി മുന്നോട്ട് നിങ്ങി... അവൻ പോയതും ഒരു ചിരിയാലേ ദേവു ബാൽകാണിയിൽ ഇരുന്നു.. അവളുടെ കണ്ണുകൾ തിളങ്ങി... ഇത്രെയും നാലും കാണാതിരുന്നതിന്റെ പരിഭവം അവൾക്കു ഈ രണ്ടു നിമിഷം കൊണ്ട് വരുന്നപോലെ തോന്നി... അതിന്റെ പ്രതിഫലനം എന്നോണം അവളുടെ ചുണ്ടുകളിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി മോട്ടിട്ടു...........തുടരും...
മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...
[ad_2]