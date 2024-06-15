പ്രണയാർദ്രമായി 💕 ഭാഗം 40
രചന: മാളുട്ടി
അതിന്റെ പ്രതിഫലനം എന്നോണം അവളുടെ ചുണ്ടുകളിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി മോട്ടിട്ടു... ---------------------------------------------------------❤️ ദേവു ഹരി പോയിക്കഴിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞതും കാണുന്നത് തന്നെ നോക്കി ഇരുകൈയും മറിൽപ്പിണച്ചു കെട്ടിനിൽക്കുന്ന മാളുവിനെ ആണ്... ദേവു മാളുവിനെ കണ്ടതും ഒന്നു ഷോക്ക് ആയെങ്കിലും അവളെ ഒന്നു വെളുക്കാനെ ഇളിച്ചുകാട്ടി😁..മാളു അവളുടെ ഇളി കണ്ടതും ഒരു പിരികം പൊക്കി 🤨എന്താ പരുപാടി എന്നർത്ഥത്തിൽ നോക്കി...
ദേവു ചുമലിൽ കൂച്ചി ഒന്നുവില്ല എന്നുകാട്ടി ബാൽകാണിയിൽ നിന്നും അവളുടെ റൂമിലേക്ക് ഓടി... അവളുടെ ഓട്ടം കണ്ട് മാളു ചിരിച്ചു... പെട്ടനാണ് രണ്ടു കൈകൾ അവളെ ചുറ്റി പിടിച്ചത് അവൾ അറിഞ്ഞത്... ഏറെ പരിചിതമായ കാശിയുടെ മണം അവളുടെ നാസികയിലേക്ക് കേറിയതും അവൾ ഒരു ചിണുങി... കാശി അവന്റെ മുഖം അവളുടെ തോളിൽ അമർത്തി... അവന്റെ കൈ ടോപ്പിന് പുറത്തൂടെ അവളുടെ വയറിനെ മൂടിയിരുന്നു...
"കിച്ചേട്ടാ വിട്ടേ ആരേലും കാണും.. "അവൾ അവന്റെ കൈ വീടിപ്പിക്കാൻ ശ്രെമിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു... "കണ്ടാൽ എന്താ.. എന്റെ ഭാര്യയെ അല്ലെ..."അവൻ ഒരു കുസൃത്തിയാലേ പറഞ്ഞു... "അയ്യെടാ... ഒന്നു പോയെ എനിക്ക് അടുക്കളയിൽ പിടിപ്പത് പണി ഉണ്ട്..."തന്റെ തോളിൽ മുഖം അമർത്തി കഴുത്തിലൂടെ അവന്റെ തടിയാൽ കുസൃതികാട്ടുന്ന കാശിയോടായി അവൾ പറഞ്ഞു... "പിന്നെ നി ഇപ്പൊ അടുക്കളയിൽ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല.. അവിടെ അമ്മയും ബിന്ദുയമ്മയും ഓക്കെ ഉണ്ട്..."
"അയ്യോ സത്യേട്ടൻ... "അവൾ പെട്ടന്ന് പറഞ്ഞതും കാശിയുടെ കൈകൾ അവളിൽ നിന്നും അയഞ്ഞിരുന്നു..അവൻ അവൾ നോക്കിയ ഭാഗത്തോട്ട് നോക്കി.. അവിടെ സത്യയുടെ പൊടി പോലും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല... അവന്റെ കൈ വിട്ട തകത്തിനു അവൾ ബാൽകാണിയിലേക്കുള്ള ഡോറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി... അവിടെ നിന്നു പൊട്ടി ചിരിച്ചു..അവൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നതൊക്കെ തോന്നിയത് അവൾ താഴേക്ക് ഓടി... "നിന്നെ എന്റെ കൈയിൽ കിട്ടുടി...
"അവൻ ഒരു കള്ള ചിരിയാലേ മീശ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു.. *************** ദിവസങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു പോയികൊണ്ടിരുന്നു.. അനുവിനെ കൊണ്ടുപോയി വിടാൻ രണ്ടുമൂന്നു ദിവസം ലീവ് ആയിരുന്നതിനാൽ എല്ലാവർക്കും പിടിപ്പത് പണി ഓഫീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു... ഋഷിയും മാളുവും ആണേൽ ഒരു സെക്കന്റ് പോലും ഇരിക്കാൻ time ഇല്ലാതെ പേഷിയണ്ട്സിനെ ചെക്ക് ചെയലാണ്... വീട്ടിൽ വന്നുകഴിയുമ്പോൾ ആണ് എല്ലാവരും ഒന്നു റിലക്സ് ആവുന്നത്..
ദക്ഷയും മായയും ഇതിനോടകം അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗത്തെ പോലെ ആയിരുന്നു... ദക്ഷയുടെ കളിയും ചിരിയും ആ വീട്ടിൽ എപ്പഴും മുഴങ്ങികൊണ്ടിരുന്നു.. മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും വല്യ കാര്യവായിട്ടാണ് അവളെ നോക്കുന്നത്... *************** "ഋഷി..."ഉമ്മറത്തെ ടേബിളിൽ കാലുറണ്ടും കേറ്റിവെച്ചു ഫോണിൽ തൊണ്ടികൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഋഷിയെ നോക്കി കാശി വിളിച്ചു... "എന്താടാ..."അവൻ phone off ചെയ്തു കാശിയോട് ചോദിച്ചു..
"നിനക്ക് അമ്മയെ ഒന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുവോ... എനിക്ക് ഓഫീസിൽ പോവണ്ട അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് അതാണ്..." "അതിനെന്താ ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാലോ.. ദേവി ആന്റിയോട് റെഡി ആയി വരാൻ പറ... " "അമ്മാ ഇപ്പൊ വരും നി എന്നാ പോയി റെഡി ആയിക്കോ.. "കാശി അതും പറഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് പോയി.. ഋഷി റെഡി ആയി വന്നപ്പോഴേക്കും ദേവിയും മുത്തശ്ശിയും റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.. അവൻ അവരെയും കൂട്ടി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോയി... ****************
"എന്റെ കൃഷ്ണ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ.. ആകെ ഒരു പേടി വന്നു മൂടുവാണ്... എന്തോ അരുതാത്തത് സംഭവിക്കാൻ പോവുന്നതുപോലെ... കൃഷ്ണ എനിക്ക് ശെരിയായ തീരുമാനം എടുക്കാൻ നി തുണയാവണേ..."ഇഷ കൃഷ്ണവിഗ്രഹത്തെ നോക്കി മനമുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കുവാണ്... മുത്തശ്ശിയുടെയും ദേവിയുടെയും കൂടെ വന്ന ഋഷി കാണുന്നത്.. കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ നിന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന തന്റെ പ്രാണനെ ആണ്.. കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ പൊഴിയുന്നുണ്ട്..
പതുക്കെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു അവൾ ദവണി തുമ്പ്കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ തുടച്ചു തിരിഞ്ഞതും കാണുന്നത് തന്നെ നോക്കിനിൽക്കുന്ന ഋഷിയെയാണ്... അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ ഒരു പ്രേത്യേക തിളക്കം അവൻ കണ്ടു... അവളുടെ ഇളം റോസ് ചുണ്ടുകളിൽ വിരിഞ്ഞ പുഞ്ചിരി അവനിലേക്കും പടർന്നു... "അല്ല ഇതാര് ഇഷമോളോ... സുഗാണോ കുട്ട്യേ നിനക്ക്..."പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞുവന്ന മുത്തശ്ശി അവളോട് ചോദിച്ചു...ഋഷി അപ്പോഴേക്കും അവളിൽ ഉള്ള അവന്റെ കണ്ണുകൾ മാറ്റി... "സുഖമാണ് മുത്തശ്ശി...മുത്തശ്ശിക്കോ.."അവൾ തിരിച്ചു മറുപടി പറഞ്ഞു... "മുത്തശ്ശിക്കും സുഖമാണ് മോളെ...
എന്നാ ശെരി മോളെ ദേവിക്ക് ഒന്നുരണ്ടു വഴിപാട് കഴിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഞങ്ങൾ പോട്ടെ..ഋഷികുട്ടാ വാ.."അവർ ഋഷിയെയും വിളിച്ചു ദേവിയുടെ ഒപ്പം മുന്നോട്ട് നടന്നു.. "മുത്തശ്ശി ഞാൻ ഇപ്പൊ വരവേ.. എനിക്ക് ഒരാളെ കാണാൻ ഉണ്ട്.."ഋഷി മുത്തശ്ശിയോടാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിലും ഇഷയെ നോക്കി കണ്ണുകൊണ്ട് ആഗ്യം കാട്ടിയാണ് പറഞ്ഞത്... അവൾ മനസിലായത്പോലെ തല ആട്ടി മുന്നോട്ട് നടന്നു... ***************
ഋഷി അങ്ങോട്ട് വന്നതും കാണുന്നത് ആലിന്റെ ചുവട്ടിൽ എന്തെല്ലാമോ ആലോചിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇഷയെ ആണ്... "തമ്പുരാട്ടി എന്തോ വല്യ ആലോചനയിൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു.."അവൻ ഒന്നു മുരടനക്കികൊണ്ട് ചോദിച്ചു... "ഋഷി നിനക്ക് എല്ലാം കളിയാ... എനിക്ക് അങ്ങനെ അല്ല.. അച്ഛൻ വളരെ സീരിയസ് ആണ്... എനിക്ക് എന്തോ വല്ലാതെ പേടിതോന്നുന്നു ഋഷി..."അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നത് അവൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു...
അത് അവനിലും ചെറിയ ഒരു ഞെട്ടൽ ഉണ്ടാക്കി.. "എന്താ ഇതിനുമാത്രം ഉണ്ടായത് നി കാര്യം തെളിച്ചു പറ.." അവൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീട്ടിൽ ഉണ്ടായതും സേതു അവളോട് ദേഷ്യപെട്ടതും എല്ലാം അവനു വിശദികരിച്ചുകൊടുത്തു... പിന്നീട് വീട്ടിൽ ഒരുപാട് കല്യാണലോചനകൾ വരുന്നതും അവൾ അവനോട് പറഞ്ഞു... "നി എന്താ ഇതൊന്നും എന്നോട് മുന്നേ പറയാതിരുന്നേ...
"അവൻ എല്ലാം കേട്ടതിനുശേഷം അവളോട് ചോദിച്ചു... "തിരക്കായി നടക്കുന്ന.. എന്നോട് ഒന്നു സംസാരിക്കാൻ പോലും സമയം ഇല്ലാതിരുന്ന നിന്നോട് ഞാൻ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ പറയാനാണ് ഋഷി.. ഇന്നുംകൂടി പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നാളെ നിന്നെ വിളിച്ചു പറയാൻ ഇരുന്നതായിരുന്നു... അപ്പോഴാണ് എന്റെ കൃഷ്ണൻ നിന്നെ എന്റെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചത്..."ഋഷി എന്തെങ്കിലും പറയാൻ തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപേ അവളെ ആരോ പിന്നോട്ട് വലിച്ചത് അവൻ അറിഞ്ഞു... മുന്നോട്ട് നോക്കിയതും കാണുന്നത് കണ്ണുകൾ എല്ലാം ചുവന്നു ദേഷ്യത്തോടെ തങ്ങളെ നോക്കുന്ന സേതുവിനെ ആണ്..
. "ഇതിനാണോടി രാവിലെ കെട്ടി ഒരുങ്ങി അമ്പലത്തിലേക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇറങ്ങിയത്..."ഇഷയുടെ മുഖത്തേക്ക് ആഞ്ഞു തല്ലി അയാൾ കോപത്തോടെ ചോദിച്ചു... അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പി...പിന്നെയും തല്ലാനായി ഓങ്ങിയ അയാളുടെ കൈകളിൽ ഋഷി പിടിച്ചു.. "ടാ ശേഖര പിടിച്ചു മാറ്റാടാ ഈ ₹#*&&മോനെ.."സേതു വണ്ടിയുടെ അടുത്തുനിൽക്കുന്നവരോടായി പറഞ്ഞു... അവർ വന്നു ഋഷിയെ പിടിച്ചു വെച്ചു..
ശേഖർ ഇഷയെ അവിടുന്ന് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയി.. അവൾ കഴിവതും തടയാൻ ശ്രെമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അയാളുടെ കരുതിനു മുന്നിൽ അവളുടെ ശ്രമം വിഫലമായി... കരയാൻ അല്ലാതെ അവൾക്കു ഒന്നിനും ആയില്ല.....ഋഷി അവരുടെ കൈ വിടീച്ചു മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിലും അവർ പിന്നെയും അവനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി... തന്റെ പ്രാണൻ തന്റെ കണ്മുന്നിൽ നിന്നു മറയുന്നതുകണ്ട് അവന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി...........തുടരും...
