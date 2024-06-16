പ്രണയാർദ്രമായി 💕 ഭാഗം 41
രചന: മാളുട്ടി
തന്റെ പ്രാണൻ തന്റെ കണ്മുന്നിൽ നിന്നു മറയുന്നതുകണ്ട് അവന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി... സേതു ഇഷയുമായി വണ്ടിയിൽ കേറിയതും ശേഖരും കൂട്ടരും ഋഷിയെ അവിടെ തല്ലി ഇട്ടിട്ട് പോയി... അവൻ പതിയെ കൈകൾ കൊണ്ട് നിലത്തു ഊന്നി പതിയെ എണീറ്റു.. മുന്നോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെയും കാത്തു നിൽക്കുന്ന മുത്തശ്ശിയെയും ദേവിയെയും അവൻ കണ്ടു.. ചുണ്ടിൽ പറ്റിയെ ചോര തുടച്ചു അവർ പിടിച്ചുവലിച്ചപ്പോൾ ചുരുങ്ങിയ ഷർട്ട് നേരെ ആക്കി അവൻ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി..
മനസ്സിൽ അണപ്പൊട്ടി ഒഴുകുന്ന സങ്കടം അവരിൽ നിന്നും അവൻ മൂടി വെച്ചു കണ്ണുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അവൻ നന്നെ പാടുപെട്ടു... *************** "കിച്ചേട്ടാ... "രാത്രിയിൽ ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഹെഡ്രെസ്റ്റിൽ ചാരി ഇരിക്കുവാണ് കാശി..അവന്റെ നെഞ്ചിൽ തലവെച്ചു ഇരിക്കുവാണ് മാളു.. "എന്താ..."അവൻ ആർദ്രമായി അവളോട് ചോദിച്ചു.. "കിച്ചേട്ടന് ഒരു കാര്യം അറിയുവോ..."അവൾ അവന്റെ രോമാവൃതമായ നെഞ്ചിൽ ചുണ്ടുവിരൽ കൊണ്ട് വെറുതെ കുത്തികൊണ്ട് പറഞ്ഞു..അവൻ ഒരു സംശയത്തോടെ അവളെ നോക്കി.. "ദേവുവിന് ഹരിയേട്ടനെ ഇഷ്ട്ടാണ്..
ഞാൻ അത് ഇന്ന് കണ്ടു.ഇന്ന് ഹരിയേട്ടൻ പോയപ്പോൾ അവൾ മുകളിൽ ബാൽകാണിയിൽനിന്നും നിന്നും എത്തി നോക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു..."അവന്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കി വല്യ എന്തോ കാര്യം പറയുംപോലെ ആണ് മാളു പറയുന്നത്... "ഇതാണോ എത്ര വല്യ കാര്യം... എനിക്ക് ഇത് നേരത്തെ അറിയുന്നതാ.."അവൻ അവളെ നന്നായി പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു.. "അല്ലേലും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ എന്നെ വേണം തല്ലാൻ.. ഹും.."അവന്റെ നെഞ്ചിൽ നിന്നും എണീറ്റ് മുഖവും വീർപ്പിച്ചു അവൾ ബെഡിലേക്ക് കിടന്നു...
അവളുടെ കട്ടായം കണ്ട് അവനു ചിരി വന്നു.. "ഈ പെണ്ണിന്റെ ഒരു കാര്യം.." അവൻ തലയിൽ കൈ വെച്ച് പറഞ്ഞുപോയി..അവൻ ലൈറ്റ് off ചെയ്തു അവളുടെ അടുത്ത് കിടന്നു.. അവളെ അവന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞുപിടിച്ചു... "കിച്ചേട്ടാ വിട്.. എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട്ട്ടോ.. "മാളു അവന്റെ കൈ തട്ടി മാറ്റികൊണ്ട് പറഞ്ഞു.. "നിനക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടോ.. ഹെ.."അതും പറഞ്ഞു അവളെ അവൻ തന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ഇട്ടു.. വിടാതെ ഇരു കൈകൊണ്ടും അവനിലേക്ക് ചേർത്തുപിടിച്ചു..
ആദ്യം ഒന്നു മാറാൻ ശ്രെമിച്ചെങ്കിലും അവസാനം അനുസരണ ഉള്ള കുട്ടിയെപ്പോലെ അവൾ അവന്റെ നെഞ്ചിൽ തലചായ്ച്ചു നിദ്രയെ പുൽകി... ❤️ *************** മനസിന്റെ പിടി വിട്ടു ഇനി എന്ത് എന്നാ ചോദ്യവും മനസ്സിൽ ഇട്ടു ഋഷി തറവാട്ടിലേക്ക് എത്തി.. മിഴികൾ അപ്പോഴും നിറഞ്ഞിരുന്നു.. അവൻ വന്നു വാതിലിൽ തട്ടിയതും ബിന്ദു അവനു വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തു.. "നി എത്ര നേരം എവിടെയായിരുന്നു മോനെ.."ആ അമ്മയുടെ വാക്കുകളിൽ ഇത്രെയും നേരം അവർ അനുഭവിച്ച ടെൻഷനും നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു..
"കുറച്ചു ജോലി ചെയ്തുതീർക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാ താമസിച്ചേ..."അവൻ കഴിയുന്നതും അവരിൽ നിന്നും മുഖം മറച്ചുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു.. അമ്മയാണ് തന്റെ മുഖത് എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടായാൽ അത് ഉറപ്പായും കണ്ടുപിടിക്കും ..ഇനിയും അവിടെ നിന്നാൽ ശെരിയാവില്ല ഇന്ന് തോന്നി അവൻ മുകളിലേക്ക് നടന്നു.. "എന്റെ ഭഗവാനെ എന്താ എന്റെ കുഞ്ഞിന് പറ്റിയെ.. എന്ത് വിഷമം ആണ് എന്റെ ദേവി എന്റെ കുഞ്ഞിനുള്ളത്... ഇതുവരെയും ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഈ ഒരവസ്ഥയായിൽ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ..കാത്തുകൊള്ളണമേ ദേവി എന്റെ മോനെ..."ആ അമ്മ മനം ഉരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചു.. ***************
വാതിലിൽ ഒരു കോട്ട് കെട്ടാണ് ദേവു ഉണർന്നത്.. "ഇതിപ്പോ ആരാണാവോ ഈ രാത്രിയിൽ 🙄"കൊട്ട് പിന്നെയും തുടർന്നപ്പോൾ ബെഡിൽ നിന്നും എണീറ്റ് മുടി വാരികെട്ടി അവൾ കതകു തുറന്നു.. കതകു തുറന്നതും അവളെ ഇറുകെ പുണർന്നുകൊണ്ട് ഋഷി കരഞ്ഞതും ഒപ്പം ആയിരുന്നു.. പെട്ടന്നുള്ള ഋഷിയുടെ പ്രവർത്തിയിൽ അവൾ ആകെ സ്ഥഭിച്ചുപോയി... എന്തു ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ ഒരു ശില കണക്കെ അവൾ അവിടെ നിന്നു...
പെട്ടന്ന് എന്തോ ഓർമ്മ വന്നപോലെ അവൾ അവനെ അടർത്തി മാറ്റി.. "എന്താ ഏട്ടാ എന്താ പറ്റിയെ..."ഇത്രെയും പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവളുടെ കണ്ണുകളും നിറഞ്ഞിരുന്നു.. എപ്പഴും ചിരിയും കളിയും അല്ലാതെ തന്റെ ഏട്ടനെ അവൾ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല.. "ദേവു എടി നിന്റെ ഏട്ടന് ഇഷയെ കിട്ടില്ലെടി.. എല്ലാവരും കൂടി എന്തിനാടി എന്നെ അവളിൽ നിന്നും അകറ്റുന്നത്..സ്നേഹിക്കുന്നത് എത്ര വല്യ തെറ്റാണോ.."അവന്റെ വാക്കുകൾ ഇടറിയിരുന്നു.. "ഏട്ടാ എനിക്ക് ഒന്നും മനസിലാവുന്നില്ല..
എന്താ പറ്റിയെ.. ഏട്ടൻ ഇത്രെയും നേരം എവിടെ ആയിരുന്നു..." അവൻ ഇന്ന് അമ്പലത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അവൾക്കു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു..എല്ലാം കൂടി പെട്ടന്ന് കേട്ടപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അവൾക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു...താൻ ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്ന ശെരിയാവില്ല ഇന്ന് തോന്നിയതും അവൾ അവനെ മുന്നിലേക്ക് നിർത്തി.. "ഏട്ടാ ഏട്ടനോടാരാ പറഞ്ഞെ.. ഇഷ ചേച്ചിയെ എവിടെ ആരും അംഗീകരിക്കില്ലന്ന്..
മുത്തശ്ശനും ബാക്കി ഉള്ളവർക്കും ഓക്കെ ദേഷ്യം ഇഷ ചേച്ചിടെ ചേട്ടനോടും അച്ഛനോടും അല്ലെ.. ഏട്ടൻ ചേച്ചിയെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവ ഏട്ടാ... " "അത് ശെരിയാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ദേവു.. ശെരിയാണ് ഇഷ ആർക്കും ഒരു ഉപദ്രവവും ചെയ്തിട്ടില്ല.. പക്ഷെ ആ സേതുമാധവനും ആ ശരണും നമ്മൾക്കു ഒരുപാട് ഉപദ്രവം ചെയ്തിട്ടില്ലേ.. അപ്പോൾ ആ ദേഷ്യം അവളോടും ഉണ്ടാവില്ലേ..ഒരുപക്ഷെ അവൾ എന്റെ പെണ്ണായതുകൊണ്ട് സ്വികരിക്കുവായിരിക്കും എന്നാലും അത് പൂർണ്ണ മനസോടെ ആവില്ല മോളെ... "
"ഏട്ടാ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാ..ചേച്ചിയെ മറക്കാൻ ആണോ.. അതോ ചേച്ചിയെ വേറെ ആർകെങ്കിലും വിട്ടുകൊടുക്കാനോ.. അതിനു എന്റെ ഏട്ടന് കഴിയുവോ.. " "ഇല്ല ദേവു.. ഒരിക്കലും മറ്റാർക്കും കൊടുക്കാനല്ല ഈ ഋഷി അവളെ സ്നേഹിച്ചത്.." കുറച്ചു നേരം ഇരുവരുടെയും ഇടയിൽ മൗനം തളം കെട്ടിനിന്നു.. "ഏട്ടാ.. ഏട്ടൻ എന്ത് തീരുമാനം വേണമെങ്കിലും എടുത്തു കൂട്ടിന് ഏട്ടന്റെ ഈ അനിയത്തികുട്ടി ഉണ്ടാവും.. ഉറപ്പാ.. "
അവൾ അവന്റെ കൈയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു.. ദേവുവിന്റെ ആ വാക്ക് അവനു വളരെ ആശ്വാസം ഏകി.. "ഏട്ടൻ ഇപ്പൊ പോയി കിടന്നോ.. വല്ലാതെ തളർന്നിരിക്കുവല്ലേ.. ഒന്നു ഫ്രഷ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചു ആശ്വാസം കിട്ടും.. ചെല്ല് ഞാനാ പറയുന്നേ.." *************** വാതിൽ തുറക്കുന്ന ഒച്ച കേട്ടതും അവൾ പേടിയോടെ അങ്ങോട്ട് നോക്കി.. ആരോ വന്നു ലൈറ്റ് ഓണാക്കിയതും അവൾ കാൽമുട്ടിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി മുഖം പുഴ്ത്തി ഇരുന്നു..
.കൈകളിൽ ഒരു നനുത്ത സ്പർശനം ഏറ്റതും അവൾ പതിയെ മിഴികൾ ഉയർത്തി നോക്കി.. തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഋഷിയെകണ്ടതും അവളുടെ തേങ്ങലുകൾ ഉയർന്നു..അവളുടെ കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുകളും വീർത്ത കൺപോളയും ചിന്ന മുഖവും അവനിൽ നോവ് പടർത്തി... കവിളുകൾ ചുവന്നു തടിച്ചത് കണ്ടതും സ്വന്തം അച്ഛനോട് അവനു വല്ലാത്ത ദേഷ്യം തോന്നി... അവൻ അവളുടെ മുഖം കൈകളിൽ കോരി എടുത്തു..
"നി ഇങ്ങനെ കരയല്ലേ മോളെ.. ഈ ഏട്ടന് സഹിക്കാൻ ആവുന്നില്ല... "ചരൺ അവളുടെ കണ്ണുനീർ തുടച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു.. "സഹിക്കാൻ കഴിയണില്ല ഏട്ടാ.. നമ്മുടെ അച്ഛൻ എന്താ ഇങ്ങനെ.. ഞാൻ ഒരാളെ സ്നേഹിച്ചത് ഇത്ര വല്യ തെറ്റാണോ.."അവൾ തേങ്ങികൊണ്ട് ചോദിച്ചു.. "മോളെ ഇനി അതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല.. എന്തായാലും അച്ഛൻ ഇത് ശരണിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും..
അറിയാല്ലോ നിനക്ക് അവനെ അവന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കോ താല്പര്യങ്ങൾക്കോ എതിര് നിന്നാൽ മുന്നിലുള്ളത് ആരാണെന്നു പോലും നോക്കാതെ തീർത്തുകളയും അവൻ..അതുകൊണ്ട് നി ഇത് പിടിച്ചേ.. ഇത് എന്റെ phone ആണ്.. നി ഇതിൽ നിന്നും ഋഷിയെ വിളിക്ക്.."
അവൻ അവൾക്കു നേരെ phone നീട്ടി.. അവൾ phone എടുത്തു അവനെ വിളിച്ചു.. അവനോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾക്കു ചെറിയൊരു ആശ്വാസം കിട്ടി..അവൾ ചരണിന്റെ കൈയിൽ phone കൊടുത്തിട്ട് കാബോർഡിൽ നിന്നും ഡ്രെസ്സുകൾ എടുത്തു ഒരു ബാഗിലെക്ക് വെക്കാൻ തുടങ്ങി... "മോളെ അവൻ എന്താ പറഞ്ഞെ.."ചരൺ ഡ്രെസ്സുകൾ എടുത്തു വെക്കുന്ന ഇഷയോടായി ചോദിച്ചു...........തുടരും...
