പ്രണയാർദ്രമായി 💕 ഭാഗം 42
രചന: മാളുട്ടി
"മോളെ അവൻ എന്താ പറഞ്ഞെ.."ചരൺ ഡ്രെസ്സുകൾ എടുത്തു വെക്കുന്ന ഇഷയോടായി ചോദിച്ചു... ഇഷ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടതും ചരണിനും അതാണ് ശെരി എന്ന് തോന്നി..അവൻ ഇഷയുടെ ഡോക്യൂമെന്റസും ഡ്രെസ്സും എല്ലാം എടുത്തുവെക്കാൻ സഹായിച്ചു... *************** ""ഏട്ടാ ഏട്ടൻ അപ്പൊ പോവാൻ തീരുമാനിച്ചോ.."ഡ്രെസ്സുകൾ എടുത്തു വെക്കുന്ന ഋഷിയോടായി ദേവു ചോദിച്ചു.. "അതെ മോളെ..അതാണ് നല്ലത്.. ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ വരെ ഉപദ്രവിക്കും..
അതിലും നല്ലത് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും മാറി നില്കുന്നത് ആണ്.."ഋഷിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടതും അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു... "എന്റെ മോൾ കരയണ്ടാട്ടോ... എന്ന് നേരം പുലരുന്നതിനു മുന്നേ ഞങ്ങൾ പോകുവാണ്.. ആരും അറിയണ്ട.. പിന്നെ നി ഇത് ആരോടും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട.. ഇല്ലേൽ നി എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും എന്താ പറയിരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും.. അതുകൊണ്ട് ഏട്ടന്റെ കുട്ടി ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല.. അത് അങ്ങനെ മതി..."
അവൻ ബാഗും എടുത്തു അവളോട് യാത്ര പറഞ്ഞു ഇറങ്ങി... അവൻ വീടിനു വെളിയിൽ എത്തിയതും അവൾ വാതിൽ അടച്ചു ഒച്ച ഉണ്ടാക്കാതെ മുകളിലേക്ക് കേറി.. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന രണ്ടു മിഴികളെ അവൾ കണ്ടതെ ഇല്ല... *************** വീടിനു പുറകിലായുള്ള വഴിയിൽ വെയിറ്റ് ചെയുന്ന ഋഷിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചരണിന്റെ സഹത്തോടെ അവൾ എത്തി.. ഇഷ എത്തിയതും ഋഷി അവന്റെ വണ്ടിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു... വണ്ടിയിൽ നിങ്ങി തുടങ്ങിയതും അവൾ ആശ്വാസത്തോടെ ശ്വാസം വലിച്ചു.. അവൾക്കു ഒരു ആശ്വാസം എന്നോണം ഋഷി അവളുടെ കൈകൾ അവന്റെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തു... ***************
പെട്ടന്ന് വണ്ടിയുടെ വെളിച്ചം മുഖത്തേക്ക് അടിച്ചതും ഋഷി പകപ്പോടെ മുന്നോട്ട് നോക്കി..ഇഷയുടെ ഉള്ളിലൂടെയും ഒരു കോളിയാൻ മിന്നി...മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സേതുവിനെ കണ്ടതും അവളുടെ പേടി ഇരട്ടിച്ചു... ഈ നിമിഷം തന്റെ അച്ഛൻ ഋഷിയെ കൊള്ളാം പോലും മടിക്കില്ല എന്നവൾ ഓർത്തു.. "ഇറങ്ങി വാടി ഇവടെ.. നി എന്ത് വിചാരിച്ചു എന്നെ പൊട്ടനാക്കി അങ് പോയികളായമെന്നോ.. "അവളുടെ കൈയിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചിറക്കികൊണ്ട് സേതു പറഞ്ഞു...
ഋഷിയെ യാതൊരു ദയയും ഇല്ലാതെ ശേഖർ ഋഷിയെ വണ്ടിയിൽ നിന്നും വലിച്ചു പുറത്തേക്ക് ഇട്ടു.. "അച്ഛാ.. വിട് അവനെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ.. പ്ലീസ്.. അവനെ ഒന്നു ചെയ്യല്ലേ.."ഇഷ സേതുവിനോട് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു... "ഒരു തവണ ഞാൻ ക്ഷെമിച്ചു ഇത് അവൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതാണ്..."സേതു ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു അവളെ കാറിലേക്ക് തള്ളി ഇട്ടു... "സേതു സാറേ സാർ വിട്ടോ ഇവന്റെ കേറിയാം ഞങ്ങൾ ഏറ്റു..."ശേഖർ ഋഷിയെ അവന്റെ ഷർട്ടിന്റെ കോളറിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു...
ശേഖർ പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞതും സേതുവിന്റെ കാർ മുന്നോട്ട് പാഞ്ഞു.. ശേഖർ ഋഷിയുടെ നേരെ കൈ വീശിയതും അയാളുടെ കൈയിൽ പിടിവീണതും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു... ശേഖർ ഋഷിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയതും അവനിൽ ഒരു പുച്ഛച്ചിരി ഉണ്ടായിരുന്നു.. അപ്പോൾ തന്നെ ശേഖരിന്റെ കൈ പിന്നോട്ട് ആ ആൾ തിരിച്ചു.. "ആ..."ശേഖർ വേദന കൊണ്ട് അലറി.. "എന്നാലും എന്റെ ഋഷി നിനക്ക് ഒരു വാക്ക് പറയാതില്ലായിരുന്നോ.."ശേഖരിന്റെ കൈയിൽ നിന്നും പിടിച്ചു വിടാതെ സത്യ പറഞ്ഞു...
ഉടനെ തന്നെ ശേഖരിന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നവർ സത്യയുടെയും ഋഷിയുടെയും അടുത്തേക്ക് വന്നതും അതിൽ ഒരാൾ വായുവിൽ പറന്നു.. ഋഷി തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അത് ഹരിയായിരുന്നു.. "ഹരി നീയും..."ഒരുത്തന്റെ നടുവിന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഋഷി അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിച്ചു.. "പിന്നെ കാര്യം നി ഞങ്ങളോട് ഇന്ന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക് നിന്നെ അങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റുവോ..."ഒരുത്തന്റെ വയറിനു പഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹരി പറഞ്ഞു..
ഋഷി അതിനൊന്നു ചിരിച്ചു.. "ടാ ഋഷി എന്നാലും നിന്റെ ചേട്ടനായ എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പറയാമായിരുന്നു.. ഞങ്ങൾ ഒന്നു വൈകിരുന്നെങ്കിലോ...''സത്യ ശേഖരിന്റെ കൽമുട്ടിനു അവന്റെ കാലുകണ്ട് കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു.. "അങ്ങനെ വൈകില്ലല്ലോ.."ഋഷിയും ഒരു ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു..പിന്നീട് അവിടെ ഒരു വല്യ അടിതന്നെ ആയിരുന്നു.. ഇടക്ക് ഹരിക്കും ഋഷിക്കും സത്യക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ഇരട്ടിയായി അവർ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.. ***************
മുന്നിൽ ഒരു താറിൽ നിന്നും ഹെഡ്ലൈറ്റ് തെളിയുകയും ഡിം ആവുകയും ചെയുന്ന കണ്ട് ഡ്രൈവർ വണ്ടിയിൽ നിർത്തി.. സേതു ദേഷ്യത്തിൽ ആ വണ്ടിയിൽ നിന്നും ചാടി ഇറങ്ങി മുന്നോട്ട് പോയി.. മുന്നിൽ താറിന്റെ ബൊണട്ടിൽ ഇടതു കാലിനു മുകളിലായി വലതുകാൽ മടക്കി വെച്ച് ഇരിക്കുന്ന ആളെ സേതു കാണുന്നത്.. "കാശി..."സേതുവിന്റെ ചുണ്ടുകൾ അറിയാതെ മന്ത്രിച്ചു... "അതെ mr.സേതുമാധവൻ കാശി തന്നെ.. എങ്ങോട്ടഡോ താൻ എത്ര ദൃതിയിൽ..
"ബൊണാട്ടിൽ നിന്നും ചാടി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് സർഹുവിന്റെ വണ്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു കാശി തുടർന്ന്.. "അല്ല ഇത് തന്റെ മോളല്ലേ.. താൻ ഈ നട്ടപാതിരായിക്ക് മോളെകൊണ്ട് എങ്ങോട്ടഡോ..." "കാശി വഴിന്നു മാറ്.. എനിക്ക് പോവണ്ട അത്യാവശ്യം ഉണ്ട്.. ചുമ്മാ ചൊറിയാൻ നില്കാതെ poda പിറ ചെറുക്കാ... "സേതു കാശിയെ പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു.. "നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ് പോയാൽ എങ്ങനാ.. പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ വന്നേ.. എനിക്കെ ഈ കൊച്ചിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ ഉണ്ട്.."
കാശി വണ്ടിയുടെ ഡോർ തുറന്നു ഇഷയോട് ഇറങ്ങാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് കാട്ടി.. "മര്യതക്ക് വണ്ടിൽ കേറടി..."സേതു അവളോട് ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു.. "ഹാ.. എന്താ സേതുമാധവ ഇത്.. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇവൾ ഇറങ്ങിയേ പിന്നെ എന്തിനാ ഇവളോടെ ചൂടാവുന്നെ.. നിനക്ക് അവനെ ഇഷ്ടമാണോ ഞങ്ങൾടെ ഋഷിയെ.."അവൻ ചോദിച്ചതും അവൾ അതെ എന്ന് തലയാട്ടി... "അവളുടെ ഒരു ഇഷ്ട്ടം വണ്ടിയിൽ കേറടി.."സേതു അവൾക്കു നേരെ അലറി..
"ഇതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നതിനടയിൽ കേറി പറയുന്നത്.. നിനക്ക് അവനെ ഇഷ്ടവെങ്കിൽ അവനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ സമ്മതമാണെങ്കിൽ നി എന്റെ കൂടെ പോരെ ആരും നിന്നെ തടയില്ല.. ഇനി ആരു തടഞ്ഞാലും നിന്നെ ഞാൻ അവന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചിരിക്കും.. വാ വന്നു വണ്ടിയിൽ കേറ്.."ആദ്യം സേതുവിന്റെ നീക്കും പിന്നെ ഇഷയോടുമായി അവൻ പറഞ്ഞു..അവൾ അവന്റെ താറിൽ കേറാനായി മുന്നോട്ട് പോയി..
"എന്ത് നോക്കി നിക്കുവാടാ... അടിച്ചുകൊല്ലടാ നി നായിന്റെ മോനെ.."സേതു ഡ്രൈവറിനു നേരെ ചീറി... അവൻ കാശിക്ക് നേരെ ചെന്നതും മനു അവനെ തടഞ്ഞു അവന്റെ പുറത്തിനിട്ട് ആഞ്ഞു ചവിട്ടി.. "ഡോ തന്നെ ഇപ്പൊ വെറുതെ വിടുന്നത് താൻ ഇവളുടെ അച്ഛൻ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്.. താൻ ഇനി വല്യ കളി കളിക്കാൻ വന്നാൽ ഉണ്ടല്ലോ.. തന്റെ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന പുന്നാര പുത്രനില്ലേ.. അവൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അതിനകത്തിയിരിക്കും കേട്ടോടാ സേതു മാധവ..."
കാശി ഒരു താക്കിത് പോലെ സേതുവിനോട് പറഞ്ഞു... **************** പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുന്നിൽ നില്കുവാണ് ആണ് പടകൾ എല്ലാം.. ഋഷി ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ജ്യൂബയും അതിനു ചേരുന്ന അതെ കരയുള്ള മുണ്ടുമാണ്.. ബാക്കി എല്ലാവരും ഷർട്ടും മുണ്ടും ആണ്.. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞതും ഒരു കാർ അങ്ങോട്ട് വന്നു.. അതിൽ നിന്നും പെൺപടകളുടെ ഒപ്പം ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ സാരിയും അതിനു ചേരുന്ന ഓർണമന്റ്സും കുറച്ചു മേക്കപ്പ്ഉം ഓക്കെ ഇട്ട് ഇഷയും ഇറങ്ങി..
അവളെ കണ്ട ഋഷിയുടെ കണ്ണുകൾ തിളങ്ങി... ക്ഷേത്രത്തിൽ കേറി എല്ലാവരും തൊഴുതു.. ശേഷം തിരുമേനി ഋഷിക്ക് എടുത്തു കൊടുത്ത ആലില താലി അവൻ ഇഷയെ ചാർത്തി.. വിരൽ തുമ്പിൽ ഒരൽപ്പം സിന്ദൂരം എടുത്തു ഋഷി ഇഷയുടെ സീമന്ത രേഖ ചുവപ്പിച്ചു... അവൾ കണ്ണുകൾ അടച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു... അതികം താമസിക്കാതെ തന്നെ എല്ലാവരും തറവാട്ടിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു... മുത്തശ്ശനും അച്ഛനും ഓക്കെ എന്ത് പറയും എന്നോർത്തു ഋഷിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു...
വണ്ടിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയതും ഋഷി കാണുന്നത് നിലവിളക്കുമായി തിണ്ണയിൽ നടയിൽ നിൽക്കുന്ന ബിന്ദുവിനെ ആണ്.. അരികിലായി ദേവിയും മുത്തശ്ശിയും ഓക്കെ ഉണ്ട്.. ഇഷ അവനെ ഒന്നു നോക്കി.. അവൻ മുന്നോട്ട് നടന്നു എന്ന് പതിയെ പറഞ്ഞതും അവൾ മുന്നോട്ട് നടന്നു... അവിടെ എത്തിയതും ദേവി ഇഷയെ ആരതി ഉഴിഞ്ഞു.. ബിന്ദു അവൾക്കു നേരെ നിലവിളക്ക് നീട്ടി.. അവൾ അത് വാങ്ങി വലതുകാൽ വെച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് കേറി..
അവളുടെ ഒപ്പം കേറാൻ നിന്ന ഋഷിയെ മുത്തശ്ശൻ തടഞ്ഞു നിർത്തി.. "ടാ.. എവിടെ ആയിരുന്നെടാ ഇന്നലെ.. അവൻ തന്നെ ഓരോന്നും ചിന്തിച്ചു ഓരോരോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തേക്കുന്നു... ഇതിനു നല്ല അടി കൊടുക്കണം വേണ്ടത്.."മുത്തശ്ശൻ അവന്റെ മുഖത്തിന്നിട്ട് ചെറിയ ഒരു അടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു.. മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതും ആൺപടകൾ എല്ലാം കൂടി ഋഷിയെ പൊക്കി എടുത്തോണ്ട് മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി..
"അവന്റെ ഒരു ഒളിച്ചോട്ടം.. ഇത്രെയും കാണിച്ചു വെച്ച നിന്നോട് ഒരു വാക്ക് പോലും മിണ്ടാൻ പാടില്ലാത്തതാ.. ഇതിനു ഉള്ള മരുന്ന് എന്താന്ന് അറിയോ.. നല്ല തല്ലാ..എടാ നിനക്ക് ഒരു പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടാവാണേൽ അത് ഏത് കൊമ്പത്തെ പെണ്ണാണെലും നിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് നിർത്തില്ലെടാ ഞങ്ങൾ..."കാശി അവന്റെ നേരെ ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു.. "എടാ ഒന്നുവില്ലേലും നമ്മൾ ഓക്കെ ഒരേ ചോര അല്ലേടാ.. എന്നിട്ട് ഒരു വാക്ക് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ..
"മനു വായിരുന്നു അത്.. "മോനെ ഋഷികുട്ടാ എന്നോട് ഈ ചതി വേണ്ടായിരുന്നു.. നി ഇവരെ എല്ലാം വിട് എന്നെ ഓർത്തോ..ഒന്നുവില്ലേലും നിന്റെ ചേട്ടൻ അല്ലേടാ ഞാൻ.."സത്യ മുഖത്തു വെറുതെ സങ്കടം വാരി വിതറി പറഞ്ഞു... "കഴിഞ്ഞോ..."ഋഷി എല്ലാവരുടെയും മുഖത്തേക്ക് മാറിമാറി നോക്കികൊണ്ട് ചോദിച്ചു.. "ഹെ.."എല്ലാരും കൂടി അവനെ നോക്കി.. "അല്ല കഴിഞ്ഞൊന്ന്.. എന്റെ എപ്പഴാതെയോ പൊട്ടാ ബുദ്ധിയിൽ അങ്ങനെ തോന്നി പോയി ക്ഷേമിക്ക്.. പറ്റിപ്പോയി.. 😌
"ഋഷി തൊഴു കയ്യോടെ പറഞ്ഞു.. "അല്ല അത് അവിടെ നിക്കട്ടെ.. ഞാൻ പോകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനാ അറിഞ്ഞേ.🙄." കാശിയുടെ ഓർമ്മകൾ പിന്നോട്ട് പോയി.. രാത്രിയിൽ എന്തോ ഒച്ച കേട്ടു റൂമിനു വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയതാണ്.. അപ്പോഴാണ് പമ്മി പമ്മി സ്റ്റെപ് ഇറങ്ങുന്ന രണ്ടുപേരെ കണ്ടത്.. മെയിൻ ഡോർ എത്തിയതും ഋഷി പുറത്താക്കും പോയി ദേവു വാതിലും അടച്ചു.. അപ്പോഴേ എന്തോ പന്തികേട് തോന്നി പിന്നെ ഒന്നും നോക്കില്ല.. ആദ്യം സത്യയും മനുവിനെയും എണീപ്പിച്ചു കാര്യം പറഞ്ഞു..
മൂന്നുപേരും കൂടി ദേവുവിനെ ഇട്ടു കുടഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സത്യം വെളിയിൽ വന്നു.. സേതുവിന്റെ സ്വഭാവം വെച്ച് അയാൾ എന്തെങ്കിലും ഓക്കെ കാട്ടും എന്ന് അറിയുന്നത്കൊണ്ട് ഹരിയെയും വിളിച്ചു നാലും കൂടി ഇറങ്ങിയതാണ്.. രാവിലെ മാളുവും ദേവൂവും കിച്ചുവും കൂടി എല്ലാവരെയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസിലാക്കി..
രാത്രിയിൽ ഇഷയെ നിർത്തിയത് തന്റെ വീട്ടിൽ ആയിരുന്നു.. അവർക്ക് കാവൽ ആയി എല്ലാവരും. അവിടെ തന്നെ നേരം പുലരുവോളം ഉണ്ടായിരുന്നു.. "അത് ശെരി അവളോടല്ലേ ഞാൻ ഒന്നു പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞെ.. എന്നിട്ട്.. എവിടെ അവൾ.. "ഋഷി കപട ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു.. "മോനെ ഋഷി നി അങ്ങനെ രക്ഷപെടാം എന്നൊന്നും കരുതണ്ട.. നിന്നെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ വിടാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല..."ഹരി പറഞ്ഞു നിർത്തിയതും നാലും കൂടി ഋഷിയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു.........തുടരും...
മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...
[ad_2]