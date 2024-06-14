പ്രിയമാനസം 💝: ഭാഗം 1

പ്രിയമാനസം 💝: ഭാഗം 1
രചന: മാളുട്ടി

"ഹെലോ " ഒരു നേഴ്സ് അവളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് വിളിച്ചു

അവൾ ആ നേഴ്സ് നു ഒരു മനോഹരമായ പുഞ്ചിരി നൽകി.

" എന്താടോ താൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുന്നെ. "


" ഒന്നുവില്ല " അവൾ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു


" തന്റെ പേരെന്താ " നേഴ്സ് എന്തേലും ചോദിക്കണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ചോയ്ച്ചു.


" ജെനിഫർ ജോസഫ് "പുഞ്ചിരിയോടെ അവൾ  മറുപടി നൽകി.


" ഈ പുഞ്ചിരിക്കാനുള്ള മനസ്സ് തന്നെ വളരെ വലിയ കാര്യമാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഓക്കെ നേഴ്സ് ആണെന്ന് കരുതി ജോലിയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നും അല്ലാട്ടോ. 😜"

 അവൾക്കു അത് കേട്ട് ചിരിച്ചു. എന്തോ തന്നെ പഴയ ഓർമകളിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ ഇവർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് അവൾക്കു തോന്നി.

അവളുടെ ചിരി കണ്ടുകൊണ്ട് അവന് അവളെ നോക്കി കുറച്ചു നേരം പുറത്ത് നിന്നു. പിന്നെ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു നീങ്ങി.

" ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർജ് ആവാട്ടോ... അത് വരെയും താൻ ഇവിടെ തന്നെ റസ്റ്റ്‌ എടുക്ക്." അത്രയും പറഞ്ഞു അവന് പോവാൻ നിന്നതും വേറെ എന്തോ ഓർത്തെന്ന പോലെ അവന് തിരിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു " പിന്നെ തനിക്കു എന്ത്‌ ആവശ്യം ഉണ്ടേലും പറഞ്ഞ മതിട്ടോ... തനിക്ക് എന്താ കഴിക്കാൻ വേണ്ടേ "

" എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല " അവളുടെ പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു.

"മ്മ്മ് " അവന് ക്യാന്റീനിൽ പോയി ഒരു ബിരിയാണി മേടിച് കൊണ്ട് വന്നു അവൾക്ക് കൊടുത്തു.

വലതു കയ്യ് കെട്ടിയ കാരണം അവൾക്കു കയ്യ് അനക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു... അവൾ വേദന കൊണ്ട് കയ്യ് വലിക്കുന്നത് കണ്ട് അവന് ബിരിയാണി മേടിച്ചു അവൾക്കു വാരി കൊടുത്തു....

ഒരു മുൻ പരിചയവും ഇല്ലാത്ത അവന് വാരി കൊടുത്തപ്പോ എന്തോ അവൾ പോലും അറിയാതെ അവൾ വാ തുറന്നു പോയി... അവൾക്കു എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു കുളിരു അനുഭവപ്പെട്ടു..... അവൾ അറിയാതെ അവന് കൊടുത്തത് മൊത്തം അവൾ കഴിച്ചു.... തിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവന് തനിക്ക് വാരി തന്നതാണെന്ന ബോധം അവൾക്ക് വന്നത്..... അവൾക്കു ഒരു ചമ്മൽ അനുഭവപ്പെട്ടു.... അവൾ അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ മടിച്ചു.....


✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️


അവന് തന്റെ ക്യാമ്പിനിൽ പോയി ഇരുന്നു... നെക്സ്റ്റ് പേഷ്യന്റ് വന്നപ്പോ അവരെ നോക്കാൻ പോയി.. പതിയെ അവിടുത്തെ തിരക്ക് കൂടി വന്നു.. അവന് അതിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി....


✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️


"നീ ഇവിടെ സിനിമ കണ്ടോണ്ട് ഇരുന്നോ നിനക്ക് ഇന്ന് ക്ലാസ്സ്‌ ഇല്ലേ... +2 ആണെന്ന ഒരു വിചാരവും ഇല്ല തുള്ളി കളിച് നടക്കുവാ.. അച്ഛൻ വരട്ടെ നിനക്ക് രണ്ട് തല്ല് കിട്ടിയാലേ നീ ഓക്കെ പഠിക്കു.... "നാൻസി

" എന്റെ പൊന്നമ്മേ അരമണിക്കൂർ അല്ലെ ആയള്ളൂ. ഞാൻ ഇപ്പൊ പോയി റെഡി ആയി കൊള്ളാം.. " ജെന

" നീ എന്താന്നവെച്ച കാണിക്ക് " നാൻസി

" അമ്മ അല്ലാതെ വേറെ ആരേലും ഈ കുരിപ്പിനോട് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ പറയുവോ.. ഇവളെ നന്നാവുല്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ച തീരുമാനിച്ചവളാ " ജെറി

"നീ പോടാ " ജെന

" നീ എന്തിനാ അവനെ പറയണേ.. അവനെ നിന്നെ പോലെ അല്ല കോളേജിൽ പോകാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നേരത്തും കാലത്തും ഒരുങ്ങി വന്നതാ കണ്ടോ.. " നാൻസി

" 😏😏എനിക്കും എന്നേലും അവസരം കിട്ടുടാ കുരങ്ങൻ ചേട്ടാ 😏" അവൾ അവനെ നന്നായി ഒന്നു പുച്ഛിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു.

" നീ പോടീ താന്തോന്നി " ജെറി

" അത് നിന്റെ മറ്റവളെ പോയി വിളിക്കട " ജെന

" ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നോക്കവേ 😌" ജെറി

ജെറിയെ നല്ലോണം ഒന്നു പ്രാക്കി അവൾ റെഡി ആവാൻ പോയി...


✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️

പാലക്കൽ തറവാട്ടിൽ സാമൂവേൽ കത്രീന ദമ്പതികൾക്ക് മൂന്ന് മക്കൾ..

മൂത്തവൾ ജെസ്സി ഭർത്താവ് ജോസ്.. അവർക്ക് രണ്ട് മക്കൾ എബി എമി. അവർ കുടുംബത്തോടെ യുകെ യിലാണ്.

രണ്ടാമത്തവൻ ജോൺ ഭാര്യ നാൻസി.. അവർക്ക് മൂന്നു മക്കൾ ജീവ, ജെറി, ജെന.
ജീവ ഡോക്ടർ ആണ് അപ്പന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആണ്. ജെറി കോളേജ് last ഇയർ ആണ്. ജെന പ്ലസ് ടു ന് പഠിക്കുന്നു....

ഇളയത് ജാൻസി പുള്ളിക്കാരി സിസ്റ്റർ ആണ്. ഇപ്പൊ ഗുജറാത്തിൽ ആണ്..


✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️

"എടി പെണ്ണെ ദേ ബസ് വന്നു നിനക്ക് ഇതുവരെയും തിന്ന് എണിക്കാറായില്ലേ." നാൻസി

" ആ ഞാൻ പോവുന്നെ " ജെന

" ഇന്നും നീ ചോറ് ബാക്കി വെച്ചല്ലേ. നീ വൈകുനേരം ഇങ്ങോട്ട് വാട്ടോ "

" അതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഞാൻ വരുമ്പോഴേക്കും എന്തേലും ഉണ്ടാക്കി വേക്കണേ 😁"

"ഒന്നു പോടീ അവൾക്കു പലഹാരം മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പറ്റു. ചോറ് ഒന്നും കഴിക്കത്തും ഇല്ല "

" ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടല്ലേ നാൻസി കൊച്ചേ ഞാൻ ഒറ്റ പെണ്ണല്ലേ ഉള്ളൂ.. "

" അതിന്റെയ ഈ കൊഞ്ചൽ."അത് ജെറിയുടെ വക ആയിരുന്നു..

"ആസ്ഥാനത് കേറി ഗോൾ അടിക്കല്ലേ.. ഞാൻ പോണ് ഇനിയും ഇവിടെ നിന്നാൽ ഞാൻ റോസ്റ്റ് ആവും.."

"അതാ നിനക്ക് നല്ലത് "ജെറി വീണ്ടും ചൊറിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അവൾ അവന്റെ പുറത്തിനിട്ട് ഒരു തല്ല് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അമ്മക്ക് ഒരുമ്മ കൊടുത്ത് ഓടി.....


" അമ്മേ ചേട്ടന് ഇന്നും ഫുഡ് കൊണ്ടേ കൊടുക്കണോ.. "ജെറി 

"വേണ്ടന്നാ അവന് പറഞ്ഞെ അവന് ക്യാൻറ്റിനിൽ നിന്നു കഴിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു "

"മ്മ് എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ ട്ടോ "

"ഹാ..."ജെറി ബൈക്ക് എടുത്തു കോളേജിലേക്ക് പോയി.


################################


അവൾക്ക് എത്ര ആയിട്ടും അവന് വാരി കൊടുത്ത ആ നിമിഷം മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവൾക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു അനുഭൂതി അനുഭവപ്പെട്ടു. അവൾ ഈ സമയത്ത് അവളുടെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ മറന്നുപോയിരുന്നു..

എന്തോ വീഴുന്ന ശബ്‌ദം കെട്ടിട്ടാണ് അവൾ ചിന്തകളിൽ നിന്നും ഉണർന്നത്.നോക്കിയപ്പോ നഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വെള്ളക്കുപ്പി ചാടിയതാണ്. അടച്ചുവെച്ചതായിരുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും വെള്ളം ഒന്നും പോയില്ല. നേഴ്സ് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു വന്നു.

" ഒരു ഗുളിക കഴിക്കാൻ ഉണ്ട് "അത് പറഞ്ഞു അവളുടെ നേരെ ഒരു ഗുളികയും വെള്ളവും നീട്ടി അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അവൾക്ക് തന്റെ അമ്മ തനിക്ക് പനിയായി കിടന്നപ്പോ ഗുളിക തന്നതൊക്കെ ഓർമ വന്നു. അതോർക്കവേ അവളുടെ മിഴികൾ നിറഞ്ഞു. അവൾക്ക് നേഴ്സ് ഗുളിക കൊടുത്തു...നേഴ്സ് അടുത്ത രോഗിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയതും തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ അവൾ കണ്ടു... അവൾ ആ കൊച്ചിന് ഒരു ചിരി സമ്മാനിച്ചു.. ആ കൊച്ചു അവളെ നോക്കി തിരിച്ചും ചിരിച്ചു... കുറച്ചുനേരം അവളെ നോക്കിനിന്നിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ബെഡിൽ നിന്നും അവളുടെ അടുത്തേക്ക് കൊച്ചു നടന്നു വന്നു.. കണ്ടാൽ ഒരു 5,6 തോന്നിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചുപെൺകുട്ടി..

"ചേച്ചി..."അവൾ മൃതുവായി ജെനിഫറിനെ വിളിച്ചു..

"എന്നാ മോളുസെ.... മോൾടെ പേരെന്താ.?

"അമ്മുട്ടി.. ചേച്ചിടെ പേരെന്താ.."

" ജെനിഫർ.. "

"എനിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ശേ മറ്റേ സാധനം ഇല്ലേ എന്തായിരുന്നു അയിന് പറയാ "

"വെറൈറ്റിയോ "

"ആ അത് തന്നെ ബാറൈറ്റി പേര് ഇഷ്ട.. ഞാ ഇന്നും പറയും എനിക്ക് ബരൈട്ടി പേരിട്ടുണ്ടായിരുന്നൊന്ന്.. അമൃത ഒരു രസില്ല കേക്കാൻ "

"ആരു പറഞ്ഞു രസമില്ലെന്ന് നല്ല പേരാട്ടോ "

"ശെരിക്കും " കണ്ണുകൾ വിടർത്തി ആകാംഷയോടെ തന്നോട് ചോയ്ക്കുന്ന കൊച്ചിനെ കാൺകെ അവൾക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത വാത്സല്യം തോന്നി...അവൾ അതെ എന്ന് തലയാട്ടി...

"ചേച്ചിടെ വീട് എവിടാ "തികച്ചും ആകാംഷയോടെയും അതിലുപരി താൻ എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് കേൾക്കാൻ ഉള്ള ത്വരയോടെയും ഇരിക്കുന്ന അവളെ കണ്ടപ്പോ ജെനിക്ക് ചിരിയും അതോടൊപ്പം താൻ ഈ കൊച്ചിന്റെ ചോദ്യത്തിന് എന്ത്‌ മറുപടി കൊടുക്കും എന്നറിയാതെ അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറയുകയും ചെയ്തു.....


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


തുടരും


