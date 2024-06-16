പ്രിയമാനസം 💝: ഭാഗം 4
രചന: മാളുട്ടി
അവൻ ആദ്യം അവളെ കൊണ്ട് അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവളുടെ സാധനങ്ങൾ എല്ലാം എടുക്കാൻ.... അവൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിളിച്ചു ഹാഫ് ഡേയ് ലീവ് എടുത്തായിരുന്നു.... അവൾ അവന്റെ കൂടെ സാധനങ്ങൾ ഓക്കെ എടുക്കാൻ പോയി ..... അപ്പൊ അവൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോക്യൂമെന്റസും ആ മെമ്മറി കാർഡും എടുത്തു ഒരു ഫയൽ ഇൽ ആക്കി.... അതും അവൾ ആ ബാഗിൽ കരുതി.....
അവളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്ററിന്റെ ദൂരമേ ഉള്ളൂ അവന്റെ വീട്ടിലേക്കു... അവൾ എല്ലാം പക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവന്റെ ലീവിന്റെ time കഴിയാറായിരുന്നു... അപ്പൊ അവൻ അവളെയും കൂട്ടി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി.... ✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️ ഇതേ സമയം മറ്റൊരിടത്തു....
. "ഈ അവയവമാറ്റ ശാസ്ത്രക്രിയ ലീക്ക് ആയോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ട്...... കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് ഇതൊന്നു നിർത്തിവെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും.... മാത്രമല്ല ആ പെണ്ണിന്റെ മരണം ഈ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ളൂ.... അതിന്റെ കേസ് നടക്കുന്നുണ്ട്... Acp ക്രിസ്റ്റി ആണ് അന്യോഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നു സൂക്ഷിക്കണം...." "അയാൾക്ക് കുറച്ചു ക്യാഷ് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരില്ലേ.... "
"ആൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാ... എങ്ങനെയാ സ്വഭാവം എന്നൊന്നും അറിയില്ല... അവനെ പറ്റി അന്യോഷിക്കട്ടെ.... അത് വരെയും ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട..." "മ്മ്മ് " ✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️ ജെന ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും അവളുടെ മനസ്സ് വേറെ എവിടെയോ ആയിരിന്നു... ഇടക്ക് ഒരു പുഞ്ചിരി ഓക്കെ ചുണ്ടിൽ വിരിയുന്നുണ്ട്... അവൾ കുറച്ചു മുൻപ് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു...... താൻ ഇന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് വന്നോപ്പഴേ കാണുന്നത് അവനെയാണ് തന്റെ ക്രഷ്... ക്രഷ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല...
. അത് വെറും ഒരു ക്രഷ് അല്ല എപ്പോഴോ ഒരുനാൾ താൻ പോലും അറിയാതെ തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നവൻ.. ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ വെറുമൊരു അട്ട്രാക്ഷൻ മാത്രം ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അവനു തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ള സ്ഥാനമേ വേറെ ആണ്.. മറ്റാരോടും തോന്നാത്ത മറ്റാർക്കും കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഭംഗി അവനുണ്ടെന്നു ഓരോ നിമിഷവും അവനെ കാണുമ്പോൾ മനസ് എടുത്തു പറയാറുണ്ട് ...
അവൻ cs ഇൽ ആണ് പഠിക്കുന്നത് താൻ ബയോ സയൻസും..ഒരു ദിവസം അവനെ കാണാതിരുന്നാൽ പിന്നെ എന്തോ ഉള്ളിലൊരു സങ്കടം ആണ്.. ഇന്റർവെലിനു പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ താൻ തിരഞ്ഞത് അവന്റെ മുഖം ആണ്..അവന്റെ കണ്ണുകൾ അറിയാതെ താൻ നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സുഖം ആണ്..അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും മറ്റു ബോയിസിനോടും എല്ലാം താൻ നല്ലതുപോലെ സംസാരിക്കും..
പക്ഷെ അവൻ ഒന്നു മുന്നിൽ വന്നു തന്നോട് എന്തെങ്കിലും മിണ്ടിയാൽ അതുവരെയും ഉണ്ടായിരുന്ന നാക്ക് മഷിയിട്ട് നോക്കിയാൽപ്പോളും തനിക്കു കാണാൻ കഴിയില്ല..അവനെ ഒന്നു അടുത്ത് കണ്ടാൽ തന്നെ തന്റെ ഹൃദയം ഒരു നിമിഷം ക്രമം തെറ്റും.. അവനോട് തനിക്കു മിണ്ടാൻ പോലും കഴിയില്ല ആ സമയം വാക്കുകൾ തൊണ്ടയിൽ കുരുങ്ങി കിടക്കും..വളരെ കഷ്ട്ടപെട്ടന് അവനു മുമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് തന്നെ..എന്നാൽ അവനു അറിയില്ല തന്റെ പ്രണയത്തെ പറ്റി..
പറയാൻ താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഇല്ല.. ഇന്ന് താൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ തന്റെ മുന്നിൽ വന്നു .... വേറെ ആരും അല്ല വിമൽ ആണ് (അവളുടെ ക്രഷ് 😌) പെട്ടെന്ന് അവൾക്ക് ഒരു ഷോക്ക് ആയിരുന്നു... പിന്നെയാണ് കാര്യം മനസ്സിലായത് തല്ലുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പാഞ്ഞു ഓടുന്നതാണ് എന്ന് എന്നാലും അങ്ങനെ തൊട്ടടുത് വന്നപ്പോ ഹൃദയത്താളം വരെ മാറുന്നതായി അവൾക്ക് തോന്നി... അവനെ തനിക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല എന്നാലും ആഗ്രഹിച്ചുപോവുന്നു....
❤️അല്ലേലും സ്വന്തമാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളതിനെ ആണല്ലോ ഭ്രാന്ത്രമായി പ്രണയിക്കുന്നത് ❤️... അതോർക്കവേ അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ നനവ് പടർന്നു... ✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️ വൈകുന്നേരം സ്കൂളിന് മുന്നിൽ ജെറിയെ കാത്തുനിൽകുവായിരുന്നു ജെന.. സൈക്കിളിൽ പോകുന്ന വിമലിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണുകൾ ഒന്നു തിളങ്ങി.. പെട്ടനാണ് ജെറി അങ്ങോട്ട് വന്നത്.. "എന്നാ നോക്കി നിക്കുവാ കേറടി.. "എങ്ങോട്ടോ നോക്കിനിൽക്കുന്ന ജെനയെ നോക്കി ജെറി പറഞ്ഞു..
"കേറിക്കൊള്ളാവേ.."അവൾ അവനെ ഒന്നു പുച്ഛിച്ചിട്ട് ബൈക്കിൽ കേറി.. "ടാ ചേട്ടാ.. എന്റെ ജീവേട്ടൻ എന്തിയെ.ഏട്ടൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ പൊന്നുപോലെ കൊണ്ട് പോയേനെ... "അവൾ അവനെ ചൊറിയാനായി പറഞ്ഞു "അവൻ എന്തോ തിരക്കുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു.. അതാ ഞാൻ വന്നേ.. ഇനി മഹതിക്ക് എന്റെ കൂടെ വരാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ജീവയെയും നോക്കി നിന്നോ.. ഞാൻ ഇവിടെ ഇറക്കി വിട്ടേക്കാം.
."ജെറിയും വിട്ടു കൊടുത്തില്ല.. ഇനി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ജെറി ഇറക്കി വിടും എന്ന് അവൾക്കു അറിയാവുന്നത്കൊണ്ട് കൊച്ചു പിന്നെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ കണ്ട കാടിനെയും പുല്ലിനെയും വായും നോക്കി ഇരുന്നു... കുറച്ചു കഴിഞ്ഞതും അവർ വീട്ടിൽ എത്തി.. "അമ്മാ.... സ്ട്രോങ്ങ് ആയിട്ട് ഒരു ചായ പോരട്ടെ.."റൂമിൽ കേറി ബെഡിലേക്ക് ബാഗും വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഹൈ വോളിയതിൽ ജെന പറഞ്ഞു...
"വേണെങ്കിൽ വന്നെടുത്ത കുടിക്കടി പെണ്ണെ.." ജെന തുള്ളിച്ചാടി അടുക്കളയിലോട്ട് പോയി.. ഒരു കപ്പും കഴുകി അതിലേക്ക് ചായ എടുത്തു..ജെറി അപ്പോഴേക്കും അങ്ങോട്ട് വന്നു കപ്പ് കഴുകി ചായ എടുത്തു.. "ദാ ഇതുംകൂടി എടുത്തോ.. "നാൻസി അവർക്ക് നേരെ ചൂട് പഴംപൊരി നീട്ടി..
രണ്ടുപേരും അത് എടുത്തു കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി.. ജെന രണ്ടുകയിലും ഓരോന്നും പിടിചാണ് കഴിക്കുന്നത്.. ഒപ്പം ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളും നാൻസിയോട് പറയുന്നുണ്ട്.. നാൻസിയും ജെറിയും അവളുടെ വർത്താനം കേട്ട് ഇടക്ക് ചിരിക്കുന്നുണ്ട്.. "എന്റെ കൊച്ചേ നീ ഒന്നെങ്കിൽ കഴിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ പറ.. ഇതുരണ്ടും കൂടെ ചെയ്യാതെ.." "അതൊന്നും കുഴപ്പില്ല അമ്മേ.. "അത് പറഞ്ഞു തീർന്നതും അവൾ വിക്കിപ്പോയി..
പിന്നെ കിടന്നു ചുമക്കാൻ തുടങ്ങി.. ജെറി ഒരു ഗ്ലാസിൽ വെള്ളം എടുത്തു അവൾക്കു കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു.. അവളുടെ തലയിൽ പതിയെ കൊട്ടി.. "നോക്കി കഴിക്കണ്ടേ കുഞ്ഞേ.."അവൻ ശാസനയോടെ അവളോട് പറഞ്ഞു.. അവൾ അതിനൊന്നു ചിരിച്ചു.. പിന്നെയും അവളുടെ പുരാണം വിളമ്പാൻ തുടങ്ങി.. പുറത്ത് കാളിങ് ബെൽ അടിക്കുന്നത് കേട്ടതും ജെന സ്ലാബിൽ നിന്നും എണീറ്റ് ഞാൻ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഓടി..
"ഈ പെണ്ണിന്റെ ഒരു കാര്യം.."നാൻസി തലയിൽ കൈവെച്ചു പറഞ്ഞു.. പുറത്തു നിൽക്കുന്നവരെ കണ്ടതും ജെന ഞെട്ടി.. കിളികളെ എല്ലാം പറത്തി നിന്നു.. പിന്നെ ബോധം വീണ്ടെടുത്തു ഒന്നുകൂടി കണ്ണ് തിരുമ്മി മുന്നോട്ട് നോക്കി... "അമ്മേ..." ജെനയുടെ വിളികേട്ട് ജെറിയും നാൻസിയും പരസ്പരം നോക്കി.. എന്തോ പന്തികേട് അവളുടെ വിളിയിൽ നിന്നും തോന്നിയതും ജെറി പുറത്തോട്ട് പോയി ഒപ്പം നാൻസിയും.........കാത്തിരിക്കൂ.........
