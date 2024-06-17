പ്രിയമാനസം 💝: ഭാഗം 5
രചന: മാളുട്ടി
ജീവയെയും അവന്റെ കൂടെ ഉള്ള പെണ്ണിനേയും കണ്ട് ഞെട്ടി നിക്കുവാണ് ജെന... അപ്പോഴേക്കും ജെറിയും നാൻസിയും ഉമ്മറത്തേക്ക് എത്തി.... അവരും ഇവരെ കണ്ട് ഒന്നു ഞെട്ടി..... "മോനെ... ഇത്... ഇതാരാ... " നാൻസി വെപ്രാളത്തോടെ ചോദിച്ചു. "എന്തൊരു ചോദ്യവാ അമ്മേ അത്......ഇങ്ങനെ വന്നു നിൽകുമ്പോൾ തന്നെ അറിയില്ലേ ഏട്ടൻ വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുവന്ന പെണ്ണ് ... അല്ലാതെ ആരാവാൻ.. " ജീവക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ അവസരം കൊടുക്കാതെ ജെന ചാടി കേറി പറഞ്ഞു...
അത് കേട്ട് ജെനി ആണേൽ എപ്പൊ 🙄എങ്ങനെ😳 ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ🙄😳 എന്നാ എക്സ്പ്രേഷനും ഇട്ട് നിക്കുവാ.. "നീ ഒന്നു മിണ്ടാതെ ഇരിക്ക് കൊച്ചേ... ഞാൻ ഒന്നു ചോദിച്ചോട്ടെ.... "നാൻസി പറഞ്ഞതും ജെന നാൻസിയെ നോക്കി പുച്ഛിച്ചിട്ട് ജീവയെ നോക്കി നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ🤭 എന്നാ എക്സ്പ്രഷനും ഇട്ടു നിന്നു.... "ടാ... മോനെ ഈ മോൾ ഏതാടാ.. ജെന പറഞ്ഞത് പോലെ വല്ലതും ആണോടാ .... "ഒരു ആവലാതിയോടെ നാൻസി ജീവയോട് ചോദിച്ചു....
"എന്റെ അമ്മേ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നു നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുണ്ടോ..." "ഉണ്ട്..." ജീവ പറഞ്ഞതും ജെന ചാടി കേറി പറഞ്ഞു... അത് കേട്ടതും ജെറി അവളുടെ വായ കയ്യ്കൊണ്ട് മൂടി ഒപ്പം ജീവ അവളെ നോക്കിപേടിപ്പിക്കാനും മറന്നില്ല.... "നീ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്നറിയാം... എന്നാലും...ഈ കൊച്ചു ഏതാ... "നാൻസി ഒന്നു നിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു.... "എന്റെ അമ്മേ ഇത് എന്റെ ഒരു പഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു..ഇന്നലെ ഡിസ്ചാർജ് ആയതേ ഉള്ളൂ..
ആരും ഇല്ലാത്തത്കൊണ്ട് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോരാൻ തോന്നിലാ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നെ....ഇതൊരു തെറ്റാണോ "ജീവ പറഞ്ഞവസാനിപ്പിച്ചു.. "ഒരു തെറ്റും ഇല്ലടാ .... ഈ പെണ്ണ് അങ്ങനെ ഓക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്നു പേടിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ... എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നിനക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ.... " നാൻസി ജെനയെ ഒന്നു നോക്കി പേടിപ്പിച്ചു ജീവയോട് പറഞ്ഞു... (കാരണം ജെന ആണല്ലോ ആവശ്യം ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെ )
"അത് പിന്നെ ആരായാലും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ കണ്ടാൽ അതല്ലേ വിചാരിക്കൂ😌..."ജെന നിഷ്കളങ്കത മുഖത്തു വാരി വിതറി പറഞ്ഞു.. "ആരായാലും അല്ല നീ... 😏"ജെറി അവൾക്കിട്ട് നല്ല താങ്ങ് കൊടുത്തു... അതിനു അവൾ അവനെ നോക്കിപേടിപ്പിക്കുന്നും ഉണ്ട്... "മോൾ ഇതൊന്നും നോക്കണ്ട ഇതൊക്കെ അങ്ങനെയാ ചുമ്മാ കിടന്ന് മൂന്നും വഴക്കുണ്ടാക്കും എന്നാലോ ആർക്കേലും എന്തേലും പറ്റിയാലോ ഭയങ്കര സ്നേഹവുമാണ്...
"നാൻസി ഒരു കളിയാലെ പറഞ്ഞതും അവൾ ഒന്നു പുഞ്ചിരിച്ചു... നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തോ തിരിച്ചു കിട്ടുവാണോ എന്നാ കുഞ്ഞ് പ്രതീക്ഷയിൽ.... "അത് പിന്നെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ ഒന്നല്ലേ... " അതും പറഞ്ഞു ജീവ ജെനയെയും ജെറിയെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചു.... അത് കണ്ടതും ആ അമ്മമനസ്സ് ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചു.... "മോൾ ഇങ്ങനെ വന്ന കാലിൽ നിക്കാതെ അകത്തോട്ടു കേറിവാ... "നാൻസി അവളെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഉള്ളിലോട്ടു ക്ഷണിച്ചു...
"ആ നോക്കി നിക്കാതെ ഉള്ളിലോട്ടു കേറിവാ എന്റെ ഏട്ടത്തി.."ജെന വിടാൻ ഉദേശികത്തപോലെ പറഞ്ഞു.. "ഈ കുരിപ്പിനെ ഇന്നു ഞാൻ...."ജീവ അവളുടെ വാർത്തനവും കേട്ടു അവളുടെ തോളിലൂടെ കയ്യിട്ടു അവളെ വലിച്ചു പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.. "അയ്യോ അമ്മേ എന്നെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോവുന്നെ.."ജീവയുടെ കൈ തട്ടി മാറ്റാൻ നോക്കികൊണ്ട് ജെന പറഞ്ഞു... "ചേച്ചി അതൊന്നും നോക്കണ്ട അകത്തോട്ടു കേറിവാ..
അമ്മേ ചേച്ചിക്ക് എന്തേലും കുടിക്കാൻ എടുക്ക്.."ജീവയുടെയും ജെനയെകൊണ്ടുള്ള പോകുകണ്ട് അവിടെ വായുംപൊളിച്ചുനിന്ന ജെനിയോട് ജെറി പറഞ്ഞു... "അല്ല മോളുടെപേരെന്താ..."നാൻസി "ജെനിഫർ... ജെനിഫർ ജോസഫ്.."അവൾ പറഞ്ഞു.. "ഞാൻ ജെറി.. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഏട്ടൻ വലിച്ചോണ്ട് പോയ ആ കുരിപ്പില്ലേ.. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പുന്നാര പെങ്ങൾ ജെന ജോൺ.. ഉള്ളത് പറയാല്ലോ നല്ല അസൽ കാന്താരിയാ.. അതിന്റെ വായിന്നു വരുന്നതിനു ഒരു ബെല്ലും ബ്രേക്കും ഇല്ല..
അതുകൊണ്ട് അതികം കൂട്ടുകൂടാൻ പോവാതിരിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി.." അവൾ അതിനൊന്നു ചിരിച്ചു.. നാൻസിയും ജെറിയും അവൾക്കു കൂടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാനായി അടുക്കളയിലോട്ട് പോയി.. സാമാന്യം വലിപ്പം ഉള്ള ഒരു ഇരുനില വീട്.. ഹാളിനോട് ചേർന്ന് ചെറിയ ഒരു പ്രാർത്ഥന മുറി.. അവിടെ ക്രൂശിതനായ കർത്താവിന്റെ രൂപം സൈഡിലായി മാതാവിന്റെ ഒരു കുഞ്ഞു രൂപവും ഉണ്ട്.. അവൾ നന്ദിയോടെ ആ കർത്താവിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് നോക്കി..
തനിക്കു നഷ്ട്ടപെട്ട ജീവിതം തിരിച്ചുനല്കിയതിനു.. എങ്കിലും താൻ കാരണം ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുവോ എന്ന ചിന്ത അവളെ അലട്ടി... ✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️ "അമ്മേ... " "എന്തടാ.. " "ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ അമ്മാ ദേഷ്യപ്പെടുവോ.. " "നീ കാര്യം പറയടാ.. "ചൂട് ചായ കപ്പിലേക്ക് പകർത്തികൊണ്ട് പറഞ്ഞു.. "അത് പിന്നെ ജെന പറഞ്ഞ പോലെ ആ ചേച്ചിയും ജീവേട്ടനും തമ്മിൽ നല്ല ചേർച്ച ഉണ്ടല്ലേ.." "അവൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും ഒന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചതാ.. പക്ഷെ കണ്ടില്ലേ..... അവൻ നന്നാവില്ല " "അതൊക്കെ നമ്മുക്ക് വഴിയേ സെറ്റക്കാന്നെ.. അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ട്ടായാലോ അത് മതി.. "അവർ ഓരോന്നും പറഞ്ഞു ചായയും എടുത്ത് ഹാളിലേക്ക് നടന്നു ✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️
"മോളെ ദാ ചായ കൂടിക്ക്... "നാൻസി അവൾക്കു നേരെ ചായ നീട്ടി.. അവൾ അത് വാങ്ങി ചുണ്ടോട് ചേർത്തു.. "ആന്റിയെ...." പുറത്ത് നിന്നും ഒരു അപശബ്ദം കേട്ടതും ജെനി തിരിഞ്ഞു നോക്കി.. ഒരു പെൺകുട്ടി.. T ഷർട്ടും ഷോർട്സ് ആണ് വേഷം.. മൂടി ബൺ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്.. കണ്ടാൽ ഏകദേശം തന്റെ ഓക്കെ പ്രായം വരും..തന്നെ കളും ചെറുതാണെങ്കിലെ ഉള്ളൂ.. കൈയിൽ എന്തോ പത്രവും ഉണ്ട്.. വീട്ടിലെ സ്ഥിരം വരവുകാരി ആയതുകൊണ്ട് ജെറിയിലും നാൻസിയിലും പ്രേത്യേകിച്ചു ഭാവ മാറ്റം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല...
ഈ വീട്ടിൽ ഇനിയും ആൾക്കാർ ഉണ്ടോ 🙄 എന്ന് ജെനി ചിന്തിച് പോയി .... "മോളെ ഇത് നേഹ... അടുത്ത വീട്ടിലെ കൊച്ചാണ്... മിക്ക സമയവും ഇങ്ങോട്ട് വരും...എന്തെങ്കിലും സാധനം കൊണ്ട്.... ഇന്ന് എന്താടി കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നെ..."നാൻസി ആദ്യം ജെനിയോടും പിന്നെ നേഹയോടും ആയിട്ട് പറഞ്ഞു... "അത് അമ്മാ കുറച്ചു പായസം ഉണ്ടാക്കിരുന്നു... ഇത് തരാൻ വന്നതാ... " നാൻസിയുടെ ചോദ്യത്തിന് അവൾ ഉത്തരം നൽകി എങ്കിലും അവളുടെ ചിന്ത ജെനിയെ ചുറ്റി പറ്റി നിന്നു....
ഇതാരായിരിക്കും... പുതിയ ആളാണല്ലോ... ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടും ഇയാളെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ... ഇനി ജീവേട്ടന്റെ പെണ്ണ് എങ്ങാനും ആണോ... അല്ല ജീവേട്ടൻ ആ പരുപാടി കാണിക്കില്ല.. അത് എനിക്ക് ഉറപ്പാ... അപ്പൊ ഇനി ജെറി എങ്ങാനും വിളിച്ചിറക്കികൊണ്ട് വന്ന പെണ്ണാണോ... എടാ മഹാപാപി... ഒരു വാക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ.. ഓ ആ പെണ്ണിന് എന്നാ ലുക്കാ... തെണ്ടി... എന്നെ തേച്ചല്ലേ.... നീ ചതിയൻ ആട ദുഷ്ടൻ ജെറി..
ഓ അല്ലേലും ഞാൻ ആണല്ലോ അങ്ങേരുടെ പുറകെ നടന്നെ... ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായെ എന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന്... ഞാൻ മിണ്ടില്ല... ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല... ഞാൻ പോവാ... എന്നാലും അവനു എന്റെ സ്നേഹം മനസ്സിലായില്ലല്ലോ... 😢.... "ഡീ.... "നേഹയുടെ മൈൻഡ് ഇവിടെ അല്ലെന്നു കണ്ട ജെറി അവളെ ഞെട്ടിച്ചു കൊണ്ട് വിളിച്ചു... പുള്ളിക്കാരി ശെരിക്കും ഞെട്ടി ഓരോന്നും ആലോചിച്ച് ഇരുന്നപ്പോൾ ആണല്ലോ ലെവന്റെ വിളി...
ഞെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അല്ലെ അത്ഭുതം ഉള്ളൂ 😜... അവൾ ഞെട്ടി നോക്കിയപ്പോ മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ലും കാട്ടി ഇളിക്കുന്ന ജെറിയെ ആണ് കണ്ടേ... "എന്നാ..."അവൻ വിളിച്ച അതെ സൗണ്ടിൽ കുറച്ചു കലിപ്പ് മൂഡ് ചേർത്ത് അവൾ ചോദിച്ചു... അല്ലപിന്നെ എന്നെ ചതിച്ചിട്ട് കിടന്ന് ഇളിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ... എനിക്ക് ചങ്കടം ബരുന്നു.... അവളുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തകൾ വന്നു നിറയാൻ തുടങ്ങി... അപ്പോഴാണ് നാൻസി എന്തോ പറയുന്ന പോലെ തോന്നിയത് അവൾ പെട്ടെന്ന് അവിടേക്ക് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി....
"മോളെ ഇത് ഈ വീട്ടിലെ പുതിയ അതിഥിയാണ്... ജെനിഫർ.. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇവളും ഉണ്ടാവും ഈ വീട്ടിൽ..."നാൻസി നേഹയോട് പറഞ്ഞതും ജീവയും ജെനയും അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു....എന്നാൽ നേഹ അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല... "ജീവേട്ടന്റെ പെണ്ണാണോ ആന്റി... " നാൻസിയോടായി അവൾ ചോദിച്ചു....ജെനി കുടിച്ചോടിരുന്ന ചായ അവളുടെ നെറുകയിൽ കേറി ചുമക്കാൻ തുടങ്ങി...
ജെറി അവളുടെ തലയിൽ പതിയെ കൊട്ടികൊടുത്തു.. ഡാ തെണ്ടി ഒരു പ്രാവശ്യം എന്റെ നിറുകയിൽ കേറിയപ്പോ കിടന്ന് ചിരിച്ചവന... I hate you.. നേഹ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു... അപ്പോഴേക്കും ജെനയുടെ കമന്ററി അവളുടെ ചിന്തകളെ ഉടക്കി.... "ഇനി അടുത്തത് ചേച്ചി മേടിച്ചോ... "നാൻസി എന്തേലും പറയുന്നതിന് മുന്നേ ജെന നേഹയെയും ജീവയെയും മാറിമാറി നോക്കി... അപ്പോഴാണ് നേഹ ജീവയെ കണ്ടത്... അവൻ തന്റെ നേർക്കു വരുന്നത് പോലെ തോന്നിയതും അവൾ നേരെ നാൻസിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി.... പുറകെ ജീവയും.........കാത്തിരിക്കൂ.........
