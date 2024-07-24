പ്രിയമുള്ളവൾ: ഭാഗം 26
രചന: കാശിനാഥൻ
യ്യോ... സ്വപ്നം... സ്വപ്നം ആയിരുന്നോ..... ഞാൻ.. ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി...
കിതച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നവളെ അവൻ ചൂഴ്ന്നു ഒന്ന് നോക്കി
അത് കണ്ടതും നന്ദു തന്റെ കൈകൾ അവന്റെ കൈകളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രെമിച്ചു.
എന്ത് സ്വപ്നം ആടി നീയ് കണ്ടത്.... അത് പറഞ്ഞിട്ട് തത്കാലം നീ കിടന്നാൽ മതി...
പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഭദ്രൻ അവളെ തന്നിലേയ്ക്ക് അടുപ്പിച്ചു.
പെട്ടന്ന് ഉള്ള ഭദ്രന്റെ വലിയിൽ നന്ദുവിന്റെ താടി ചെന്ന് അവന്റെ നെഞ്ചിൽ ഇടിച്ചു.
യ്യോ....
അവൾ പെട്ടന്ന് അവ്നിൽ നിന്നും അകന്നു മാറിയ ശേഷം താടി തിരുമ്മിക്കൊണ്ട് ഇരുന്നു.
സ്വപ്നം എന്താരുന്നു... കേൾക്കട്ടെ..
ഭദ്രൻ നോക്കിയതും നന്ദു ഓർമ ഇല്ലാത്ത മട്ടിൽ ആലോചിച്ചു.
"ഹ്മ്മ്... എന്താ മറന്നു പോയോ നീയ് '
"ആഹ്......മറന്നു... ഓർമ കിട്ടുന്നില്ല ഏട്ടാ,.."
നല്ലോണം അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ ഭദ്രന്റെ പിടിത്തം വിടുവിയ്ക്കുവാൻ ശ്രെമിച്ചു.
ഓഹോ... അപ്പോൾ ഇത്രപെട്ടന്ന് തമ്പുരാട്ടി മറന്ന് പോയെങ്കിൽ നിന്നേ അത് ഒന്നു ഓർമിപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യം......
എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഭദ്രൻ തന്റെ താടി ഒന്നു ഉഴിഞ്ഞു വിട്ടു.
അയ്യോ ഭദ്രേട്ടാ....ഞാൻ അത്... ഓർമ കിട്ടാത്ത കൊണ്ട് ആണെന്നെ..
ഹ്മ്മ്.... ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം.... ഞാൻ ഒന്ന് നിന്നെ ഓർമിപ്പിക്കാം... അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലല്ലൊ..
ഭദ്രൻ അവളെ നോക്കി പറഞ്ഞതും പെണ്ണൊന്നു പേടിച്ചു വിറച്ചു.
പ്ലീസ്.... എനിക്ക്.. എനിക്ക് ഇതൊക്കെ പേടിയാ,, എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ ഭദ്രേട്ടാ... ഞാൻ ഒരു പാവം ആണ്...എന്നെ ഇതേ വരെ ആയിട്ടും വരുൺ പോലും ഒന്നു തൊട്ടിട്ടില്ല... ഞാൻ
.. ഞാൻ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള സ്വഭാവക്കാരി അല്ല... സത്യയിട്ടും അല്ല...നിങ്ങളെ സുഖിപ്പിക്കാൻ ഒന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ...
അവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് കൊണ്ട് ഞെട്ടി വിറങ്ങലിച്ചു പോയി നന്ദു..
.ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ നിനക്ക് ഓർമ വന്നു കാണുല്ലൊ അല്ലേ.... എന്നതാ കണ്ട സ്വപ്നംന്നു...ഇനി ഒന്ന് പറഞ്ഞെ... കേൾക്കട്ടെ ."
"എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട്, ഞാൻ കിടക്കാൻ പോവാ "
ഒറ്റ കുതിപ്പിന് നന്ദു അവന്റെ കൈ വിടുവിച്ച ശേഷം ചുവരിലേക്ക് ചേർന്ന് കിടന്നു.എന്നിട്ട് മിഴികൾ ഇറുക്കി അടച്ചു കൊണ്ട്.
"ഭദ്രനെ വെറും മറ്റവൻ ആക്കി കളഞ്ഞു നീയ് അല്ലേടി,, അങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങളെ കാണാതെ കിടക്കുന്നവൻ ഒന്നും അല്ല ഞാന്.... പിന്നെ ഇത് എന്റെ കഷ്ടകാല നേരത്ത് സംഭവിച്ചു പോയി എന്ന് മാത്രം.... എന്ന് കരുതി, നിന്നേ ഞാൻ കെട്ടി കൊണ്ട് വന്നത് മറ്റേ &₹₹&&@##ഒന്നും അല്ല..... അങ്ങനെ ഉദ്ദേശത്തോടെ ഞാൻ വന്നോടി നിന്റെ അടുത്തേയ്ക്ക്.. ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ ഈ താലി കഴുത്തിലോട്ട് വീഴും മുന്നേ കഴിഞ്ഞവർ ആണു നമ്മള്....നിന്നേ ഒന്നു തൊട്ടിട്ടുണ്ടോടി... എടി ഉണ്ടോന്നു...."
ഇടം കൈയാൽ നന്ദുവിനെ വലിച്ചു പൊക്കിയ ശേഷം, ചുവരിൽ ചേർത്തു ഇരുത്തി കലിയോടെ പറയുന്നവനെ കണ്ടതും അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു തൂവി.
എന്നെ സുഖിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടി എടുക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും എനിക്ക് ഇല്ല...ഇനി എന്റെ കൂടെ കിടന്നിട്ടുള്ള ദെണ്ണം കൊണ്ട് ആണെങ്കിൽ നീ ഇറങ്ങി നിലത്തേയ്ക്ക് കിടന്നോളു.... അല്ലാതെ ഒരുമാതിരി ഇടപാടും കൊണ്ട് കിടന്നാൽ ഉണ്ടല്ലോ.... ഈ ഭദ്രനെ ശരിയ്ക്കു അറിയും നീയ് .....
മുറു മുറുത്തു കൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു നിറുത്തിയതും നന്ദനയുടെ മിഴികൾ നിറഞ്ഞു...
അവൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതും അവൾ ഭദ്രന്റെ കൈയിൽ ചാടി പിടിച്ചു..
ഹ്മ്മ്.... എന്നാടി...
"ഞാൻ...... ഞാൻ, എനിക്ക്.... പേടിച്ചു പോയി അതാണ്... സോറി. എനിക്ക് അറിയാം ഭദ്രേട്ടൻ അങ്ങനെ ഉള്ള ആളൊന്നും അല്ലെന്ന്... അത് സ്വപ്നം അല്ലേ.... പിന്നെന്താ "
അത്രയും പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൾ വീണ്ടും പഴയ പടി കിടന്നു.
മുറിയിൽ ഇരുട്ട് പരന്നു എങ്കിലും തന്റെ ഇടത് വശത്തെ ഭാരം കുറഞ്ഞു കൊണ്ട് ബെഡ് ഒന്നു ഉയർന്നു പൊങ്ങിയാതായി നന്ദു വിനു തോന്നി.
മുഖം തിരിച്ചു നോക്കിയാപ്പോൾ പുതയ്ക്കാൻ ഇട്ടിരുന്ന ബെഡ് ഷീറ്റ് എടുത്തു നിലത്തേയ്ക്ക് വിരിയ്ക്കുന്ന ഭദ്രനെ ആണ് കണ്ടത്.
താൻ ഇനി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് ദേഷ്യം കൂടും എന്ന് മനസിലായത് കൊണ്ട് നന്ദു ഒരക്ഷരം പോലും മിണ്ടാതെ കിടന്നു.
****
അടുത്ത ദിവസം കാലത്തെ നന്ദു ഉണർന്ന് വന്നപ്പോൾ ഭദ്രൻ ഉടുത്തിരുന്ന കൈലി മുണ്ട് കഴുത്തിന്റെ താഴെ വരെയും പുതച്ചു കൊണ്ട് ഒരു വശം ചെരിഞ്ഞു കിടന്നു ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്.
നിലത്തു വിരിച്ച ബെഡ് ഷീറ്റ് ഒക്കെ ചുരുണ്ടു കിടപ്പുണ്ട്. ആളുടെ കൈയും പാതി ശരീരവും ഒക്കെ വെറും നിലത്തു ആണ്..
എല്ലാം കൂടെ കണ്ടപ്പോൾ അവൾക്ക് ആകെ വിഷമം പോലെ തോന്നി.
ഈശ്വരാ... എന്തൊരു കഷ്ടം ആണ് ഇത്....
അവൾ കുനിഞ്ഞു ഇരുന്ന് അവനെ മെല്ലെ വിളിച്ചു.
ഭദ്രേട്ടാ.... ഭദ്രേട്ടാ....
രണ്ടു തവണ വിളിച്ചപ്പോൾ അവൻ കണ്ണു തുറന്നു.
തന്റെ തൊട്ടു മുന്നിൽ മുട്ട് കുത്തി ഇരിയ്ക്കുന്നവളെ കണ്ടതും അവന്റെ നെറ്റി ചുളിഞ്ഞു..
പുതച്ചിരുന്ന മുണ്ട് അല്പം താഴേക്ക് വലിച്ചു ഇട്ട് കൊണ്ട് അവൻ എന്താണ് എന്ന ഭാവത്തിൽ അവളെ നോക്കി.
"കട്ടിലിൽ കയറി കിടന്നോളു... തറയില് ഭയങ്കര തണുപ്പ്.. തണുപ്പല്ലേ...."
അവൾ ഒരു പ്രകാരത്തിൽ പറഞ്ഞു.
പക്ഷെ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ഭദ്രൻ എഴുനേറ്റു മുണ്ട് ഉടുത്തു..
എന്നിട്ട് ബെഡ്ഷീറ്റ് എടുത്തു ബെഡില്ക്ക് ഇട്ടു
കിടക്കുന്നില്ലേ.... നേരം അഞ്ചു മണി ആയതേ ഒള്ളു...
നന്ദു പിന്നെയും പറഞ്ഞു.
മറുപടി ഒന്നും പറയാതെ കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നവനെ കാണും തോറും നെഞ്ചിലെ വിങ്ങൽ കൂടി വന്നു.
ബാത്റൂമിൽ പോയി വന്ന ശേഷം കിണറ്റിന്റെ കരയിലേക്ക് അവൻ നടന്നു പോകുന്നതും തൊട്ടീo കയറും ഒക്കെ ഊക്കൊരു ശബ്ദത്തോടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് പതിയുന്നതും ഒക്കെ നന്ദു അറിയുന്നുണ്ട്.
കുളി കഴിഞ്ഞു വന്ന ശേഷം മറ്റൊരു കാവി മുണ്ടും ഷർട്ടും മാറ്റി ധരിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ കണ്ണാടിയ്ക്ക് മുന്നിൽ വന്നു നിന്നു.
ഷർട്ട് ന്റെ ബട്ടണുകൾ ഒന്നൊന്നായി ഇട്ട് കൊണ്ട് അവൻ കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നന്ദു വിന്റെ നോട്ടം തന്നെ തേടി വരുന്നതായി അവൻ അറിഞ്ഞു.
എങ്കിലും അവൻ അത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചു കൊണ്ട് തന്റെ മുടി ചീവി ഒതുക്കി.ശേഷം ബൈക്കിന്റെ ചാവി എടുത്തു കൊണ്ട് പുറത്തേക് ഇറങ്ങി പോയി.
ഒരു വാക്കു പോലും അവളോട് മിണ്ടാതെ കൊണ്ട്.
അമ്മ എഴുനേറ്റു എന്ന് മനസിലായതും നന്ദു പെട്ടന്ന് മുറി വിട്ട് ഇറങ്ങി.
ഭദ്രൻ അമ്പലത്തിലേയ്ക്ക് പോയി കാണും അല്ലേ മോളെ..
അവര് ചോദിച്ചതും ആണെന്നോ അല്ലെന്നോ പറയാതെ അവൾ തലകുലുക്കി.
ഇഡലിയും സാമ്പാറും ആയിരുന്നു കാപ്പിയ്ക്ക്.
അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നോക്കി കൊണ്ട് നന്ദു നിന്നപ്പോൾ ആണ് അമ്മു എഴുനേറ്റ് വന്നത്.
"ഗുഡ് മോണിങ് ചേച്ചി...."
"ഗുഡ് മോണിംഗ്...."
"ഇന്നലത്തെ മാത്സ് ന്റെ ബാക്കി കൂടി ഒന്നു പറഞ്ഞു തരണേ..."
"ഹ്മ്മ്.... ഒരഞ്ചു മിനിറ്റ്.. ഞാന് ഈ പരിപ്പ് ഒന്നു അടുപ്പത്തു വെച്ചോട്ടെ കേട്ടോ...."
കൂക്കറിന്റെ അടപ്പ് അടച്ച ശേഷം നന്ദു സ്റ്റോവ് ഓൺ ചെയ്ത്..
എന്നിട്ട് അമ്മുവിനെ വന്നു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്.
അവൾക്ക് കുറച്ചു ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ശേഷം നന്ദു ചൂലും എടുത്തു കൊണ്ട് മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി.
പെട്ടന്ന് തന്നെ മിന്നു വന്നു അത് പിടിച്ചു മേടിച്ചു.
ചേച്ചിടേ കാല് വയ്യാത്തത് അല്ലേ... അതൊക്കെ മാറിയിട്ട് മതി അടീം വാരലും ഒക്കെ കേട്ടോ....
പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൾ മുറ്റം അടിക്കാൻ തുടങ്ങി......കാത്തിരിക്കൂ.........
