പ്രിയമുള്ളവൾ: ഭാഗം 3
രചന: കാശിനാഥൻ
വരുൺ മേടിച്ചു കൊടുത്ത മൂക്കുത്തി ആണെങ്കിൽ നന്ദനയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കൂട്ടുകാരിയായ സൗപർണിക മൂക്ക് കുത്തിയപ്പോൾ തനിക്കും ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ആയിരുന്നു മൂക്കുത്തി ഒന്ന് അണിയുവാൻ..
" വരുൺ...ഇന്നൊരു സംഭാവo ഉണ്ടായി ട്ടൊ... "
"മ്മ്... എന്താണാവോ ഇത്ര വലിയ സംഭവം "
". സൗപർണിക മൂക്കുത്തി ഇട്ടു...നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടെന്നേ...എനിക്കും നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ട്.. അതുപോലെ ഒന്ന് കുത്താൻ,.. വരുന്നിന് ഇഷ്ടം ആണോ ഞാൻ മൂക്കുത്തി അണിയുന്നത്."
ഒന്നാലോചിച്ച ശേഷം വരുൺ തന്നെ അടിമുടി നോക്കി, "അതേയ്
തത്കാലം നീ മൂക്ക് കുത്തണ്ട...പകരം നമ്മൾക്ക് ഒരു മൂക്ക് കയർ ഇടാം എന്തെ...."
വരുൺ കള്ിയാക്കിയപ്പോൾ അന്ന് അവനെ കുറേ ചീത്ത പറഞ്ഞു.
ദേഷ്യപ്പെട്ടു മാറിയിരുന്നു.. പിണക്കം മാറാൻ അവൻ അന്ന് പറഞ്ഞതാ നിനക്കു ഞാൻ ഒരു ഡയമണ്ട് മൂക്കുത്തി മേടിച്ചു തരുമെന്ന്.. അപ്പോളേക്കും വരുണിന്റെ വയറ്റിന്നിട്ട് ഒരു കുത്തു കൊടുത്തു കൊണ്ട് താൻ പെട്ടന്ന് പോന്നത് ഓർത്തു കൊണ്ട് അവൾ അവൻ നൽകിയ മൂക്കുത്തിയും പിടിച്ചു നിന്നു.
പാവം വരുൺ......... ഒന്ന് വിളിക്കണം, എന്നിട്ട് ഇത്തിരി നേരം സംസാരിക്കണം......ഒരു താങ്ക്സ് ഒക്കെ പറയണം...കുളിച്ചിട്ട് വരട്ടെ എന്നിട്ടാവം..
നന്ദന ആണെങ്കിൽ അത് എടുത്തു സൂക്ഷിച്ചു അടച്ചു അലമാരയിൽ കൊണ്ട് പോയി വെച്ച്.
"പാറുട്ടി,,,
മധുര കിഴങ്ങു പുഴുങ്ങിയത് ഉണ്ട് നീ കഴിക്കുന്നില്ലേ. ചൂടറിയാൽ കൊള്ളില്ല കേട്ടോ "
അമ്മ വിളിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ട് കൊണ്ടാണ് അവൾ അടുക്കളയിലേക്ക് വന്നത്.
"കുളിച്ചിട്ട് വരാം അമ്മെ.... ആകെ തലക്ക് എല്ലാം പെരുപ്പാ.... ഒന്ന് ഉഷാറാവട്ടെ... എന്നിട്ട് കഴിയ്ക്കാം "
അതും പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൾ, മറുവാനുള്ള തുണിയും എടുത്തു കൊണ്ട്,കുളത്തിലേക്കു പോയി.
ഒന്ന് മുങ്ങി നിവർന്നതും വല്ലാത്ത സുഖം....
ചെമ്പരത്തി താളി തേച്ചു കുളിക്കു കുട്ടീ, മുടി എല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു അങ്ങട് തീരാറായി ട്ടൊ, അതെങ്ങനെ ആണ്, തല എല്ലാം ചൂട് പിടിച്ചു ഇരിക്കുവല്ലേ...."
പടവിനു മുകളിൽ നിന്നു കൊണ്ട് മുത്തശ്ശി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.
"നാളെ ആകട്ടെ മുത്തശ്ശി...ഉറപ്പായും ഞാൻ താളി തേച്ചു പിടിപ്പിച്ചോളാം...."
"അഹ്... പറയാനുള്ളത് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു.. ഇനി ഒക്കെ നിന്റെ ഇഷ്ടം "
"നിക്ക് ഒന്നു കിടക്കണം മുത്തശ്ശി , വല്ലാത്ത ക്ഷീണം... അതല്ലേ...., .." അവൾ പറഞ്ഞു.
"ഹ്മ്മ്.... എങ്കിൽ വേഗം കേറി പോരു, ഇനി തലനീര് ഇറങ്ങി ജലദോഷം പിടിപ്പിക്കണ്ട "
"ആഹ് ശരി ശരി.."
ഒന്നൂടെ മുങ്ങാം കുഴി ഇട്ട് പോയ ശേഷം അവൾ വേഗം തന്നെ കൽ പടവിലേക്ക് കയറി
എന്നിട്ട് തോർത്ത് എടുത്തു കൊണ്ട് മുടി എല്ലാം ചുറ്റി കെട്ടി വെച്ച്.
തുണി മാറാനായി, മറപ്പുരയിലേക്ക് പോകുകയും ചെയ്ത്.
അവൾ തിരികെ കേറിവരുന്നത് വരെയും, മുത്തശ്ശി അവിടെ ത്തന്നെ നിന്നു.
.. "അതേയ് മുത്തശ്ശി ഈ നാരകത്തിന്റെ മുള്ളു കൊണ്ടാന്നോ പണ്ട് ഒക്കെ ഉള്ളവര് മൂക്ക് കുത്തിയത്. "
മാറിയ തുണി കൂടി നനച്ചു പിഴിഞ്ഞ്, കൊണ്ട് മുറ്റത്തേക്ക് കയറി വരുന്നതിനിടയിൽ, ആയിരുന്നു അവള് മുത്തശ്ശിയോട് ചോദിച്ചത്.
"അതെ കുട്ടി... പണ്ട് എന്റെ വല്യമ്മ കുത്തി തന്നതാണ് ഇത്. ഉപ്പുനീരും എണ്ണയും ചൂടാക്കി രണ്ടീസം ഇട്ടു., അപ്പോളേക്കും കരിയുകയും ചെയ്യും . മോൾക്ക് കുത്തണോ "മുത്തശ്ശി ചോദിച്ച.
"അയ്യോ വേണ്ട ... നാരക മുള്ളു എനിക്ക് പേടിയാ.. ഞാൻ തട്ടാന്റെ അടുത്തു പോയിക്കോളാം. "
"പേടിക്കുവൊന്നും വേണ്ട... കണ്ണടച്ച് തുറക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ കുത്തി തരാ"
"വേണ്ട മുത്തശ്ശി.... മുള്ളു വെച്ച് കുത്തുന്നത് എനിക്ക് ഓർക്കാൻ കൂടി വയ്യാ..."
"ആഹ്, എങ്കിൽ കുട്ടീടെ ഇഷ്ടം...
ഇരുവരും കൂടി വീട്ടിലേക്ക് കയറി പോന്നു.
മുറിയിൽ എത്തിയതും നന്ദന ആണെകിൽ ഫോൺ എടുത്തു വരുണിനെ വിളിച്ചു. പക്ഷെ അവൻ കാൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നില്ല.
മധുര കിഴങ്ങു കഴിയ്ക്കാനായി അടുക്കളയിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോൾ 'അമ്മ ഇരുന്നു അരിയാട്ടുകയാണ്.
എനിക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടിയാൽ ആദ്യം ചെയുന്നത് അമ്മക്ക് ഒരു മിക്സി മേടിക്കുകയാ.... എത്രമാത്രം കഷ്ടപെടുന്നുണ്ട് 'അമ്മ..
ഓഹ് ഇത് നിന്റെ ചേച്ചിയും പറയുവാരുന്നു... അവൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ കൂടെ സമയില്ല്യ... പിന്നെയാ നീ...
"അമ്മ ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും ഒരേ തട്ടിൽ കാണണ്ട ട്ടോ. അമ്മക്ക് മിക്സി കിട്ടുമ്പോൾ ഇതന്നെ പറയണം.
"ഓഹ്.. ആയിക്കോട്ടെ മോളെ, ഇതൊക്കെ അന്നേരവും പറഞ്ഞാൽ മതി ട്ടൊ "
വേഗം തന്നേ കഴിച്ചു തീർത്ത ശേഷം നന്ദന യും കൂടി അരി അരച്ച് പൂർത്തിയാക്കുവാൻ..
അമ്മേ നാളെ എനിക്ക് ടൗണിൽ വരെയും ഒന്ന് പോണം....
കൈയിൽ പറ്റിയ അരിമാവ് എല്ലാം കഴുകി കളഞ്ഞ ശേഷം നന്ദന അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു പറഞ്ഞു.
"ഹ്മ്മ്... എന്തിനാ മോളെ "
"അത് പിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ മൂക്ക് ഒന്ന് കുത്തണം,ഇപ്പോൾ ഫാഷൻ ആണ് അമ്മേ,ക്ലാസിൽ മിക്ക കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്കും ഒരാഗ്രഹം. "
"എന്തേ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം..."
" അത് അമ്മെ എക്സാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആവാം എന്ന് കരുതി ആയിരുന്നു, ഇന്ന് ക്ലാസ് തീർന്നിലേ അതോണ്ടാ... പ്ലീസ്... "
നന്ദന ആണെങ്കിൽ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ തോണ്ടി കൊണ്ട് പിന്നാലെ കൂടി.
"അതിനു കാശ് ഉണ്ടോ പാറുട്ടി നിന്റെ കൈയിൽ, മൂക്കുത്തിയൊക്കെ മേടിക്കണ്ടേ "
"അമ്മേ 1500രൂപ മതി, ഞാൻ ഒരു ചെറുതാ കുത്തുന്നത്. "
"പൈസയോ "
"ചേച്ചി വന്നപ്പോൾ തന്നത് ഒക്കെ കൂടി എന്റെ കൈയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത് എല്ലാം ചേർത്ത് 1000രൂപ കാണും "
"ആഹ് നീ എന്തേലും ചെയ്യ്, അല്ലാതെ എന്തോ പറയാനാ "
'അമ്മ പറഞ്ഞതും നന്ദനയ്ക്ക് സന്തോഷം ആയിരുന്നു.
"അച്ഛൻ വഴക്ക് പറയുവോ ആവൊ "
ഇടയ്ക്ക് ഒരു തവണ അമ്മ അവളെ നോക്കി ചോദിച്ചു
"മുത്തശിക്കും അമ്മയ്ക്കും ചേച്ചിക്കും ഉണ്ട്...... പിന്നെ എനിക്ക് ഇട്ടാൽ എന്താ. "
അവൾ അമ്മയോട് മറുപടിയും നൽകി.
വരുൺ ആണെങ്കിൽ അവൾ വിളിച്ചപ്പോൾ എല്ലാം ബിസി ആയിരുന്നു.
"ശോ... ഇവനിതു ആരോട് കത്തി വെയ്ക്കുവാ ന്റെ ഭഗവാനെ...."
അവൾ വീണ്ടും ഒന്ന് രണ്ട് തവണ വിളിച്ചു നോക്കി.........കാത്തിരിക്കൂ.........
