പ്രിയമുള്ളവൾ: ഭാഗം 33
രചന: കാശിനാഥൻ
രാത്രി ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്നു മണി ആയി കാണും.
നന്ദു ഉറങ്ങാതെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോളും.
ഭദ്രൻ അന്ന് എത്തുക ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞതു കൊണ്ട് അമ്മുനെ കൂട്ട് വിളിച്ചു കിടന്നോളാൻ രാധമ്മ ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ചു എങ്കിലും, താൻ വീട്ടിലും ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൾ തനിച്ചാണ് കിടന്നത്.
വെറുതെ എന്തിനാ കുട്ടികളെ ബുദ്ധിമുട്ടിയ്ക്കുന്നത് എന്നോർത്തു ആണ് അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത്.. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് നല്ല പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു.
തിരുമ്മിച്ചത് കൊണ്ട് വേദനയ്ക് കുറവ് ഉണ്ടായി എന്നത് അവൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസം ആയിരുന്നു.
കട്ടിലിന്റെ ക്രാസയിൽ തല ചേർത്ത് വെച്ച് കൊണ്ട് വെറുതെ ചാരി ഇരിയ്ക്കുകയാണ് നന്ദു..
ശോ... ഫോണ് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഭദ്രേട്ടനെ ഒന്ന് വിളിക്കുവെങ്കിലും ചെയ്യരുന്നു...അവൻ അടുത്തില്ലാഞ്ഞിട്ട് ആകെ പാടെ ഒരു വിഷമം പോലെ...എന്താണ് എന്റെ ഭഗവാനെ എനിക്ക് പറ്റിയത്, ഇത്രമാത്രം ആ മനുഷ്യനോട് അടുപ്പം വരാന്, എന്താണാവൊ കാരണം.... പക്ഷെ ആൾക്ക് എന്നേ കണ്ടു കൂടാ, എങ്ങാനും ഒന്ന് അടുത്തേയ്ക്ക് ചെന്നാലു ചെകുത്താൻ കുരിശു കാണും പോലെ ആണ് ഏട്ടന്റെ പെരുമാറ്റം...
. ഭദ്രനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഓർമ്മകൾ അയവിറക്കവേ മുറ്റത്തു ഒരു ബൈക്ക് വന്നു നിൽക്കുന്ന പോലെ നന്ദനയ്ക്ക് തോന്നി.ഫാൻ ന്റെ സ്പീഡ് കാരണം അത് തന്റെ തോന്നൽ ആണോ എന്നും അവൾ ഓർത്തു..
അവൾ ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചു ഇരിയ്ക്കുകയാണ്.....
നന്ദേ....
വാതിലിൽ ഭദ്രൻ വന്നു കൊട്ടിയതും അവള് ചാടി പിടഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റു.
ഭദ്രേട്ടാ .....
കിടന്നു കൂവാതെ വന്നു വാതിലു തുറക്കെടി..
പെട്ടന്ന് തന്നെ നന്ദ വാതിൽ തുറന്നതും, ഭദ്രൻ അകത്തേക്ക് കയറി. എന്നിട്ട് നന്തയെ അടിമുടി ഒന്നും നോക്കി...
നിന്റെ വേദനയൊക്കെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മിന്നായം പോലെ മാഞ്ഞു പോയോ....
ദേഷ്യത്തിൽ അവളെ ഒന്നു നോക്കിയശേഷം, തന്റെ ഷർട്ട് ഊരി അഴയിലേക്ക് വിരിച്ചുകൊണ്ട് ഭദ്രൻ ചോദിച്ചു..
ഹ്മ്മ്
. ശരിക്കും മാറ്റം വന്നു ഏട്ടാ, നന്നായിട്ട് ആണ് തിരുമ്മിയെ...തിരുമ്മശാലയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ വേദനയൊക്കെ കുറഞ്ഞിരുന്നു..
അവളത് പറയുകയും ഭദ്രന്റെ നെറ്റി ഒന്ന് ച്ചുളിഞ്ഞു...
നീയ് ഈ ചുരിദാർ ഇട്ടോണ്ട് ആണോ പോയത്..
ഹ്മ്മ്... അതെ, വേഷം ഒന്നും മാറിയില്ലന്നേ... ആകെ മടുത്തു പോയി തിരിച്ചു എത്തിയപ്പോൾ.. ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് അങ്ങട് ഉറങ്ങി പോയി..
നീ എങ്ങനെ ആണ് അവിടെ ചെന്നു കിടന്നത്, വേഷം ഊരി മാ
റ്റുകയൊ മറ്റൊ ചെയ്തോ അവര്..
ടോപ്പ് ഊരി മാറ്റുവാൻ അവർ പറഞ്ഞതാണ്..പക്ഷേ ഞാൻ അത് സമ്മതിച്ചില്ല,ഭദ്രേട്ടൻ ഇന്നലെ ചെയ്തത് പോലെ അല്പം ഉയർത്തി വെച്ച് കൊടുത്തു.
എന്നിട്ടോ..
എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ തൈലം തേച്ചു തിരുമ്മി തന്നു.
എവിടെ വരെയാണ് തിരുമ്മിയത്.
അവനു പിന്നെയും സംശയം തോന്നി.
അത് പിന്നെ, വേദന ഉള്ള ഭാഗത്തു മാത്രം..... പിന്നെ കുറച്ചു താഴോട്ടേക്കും.... അങ്ങനെ തിരുമ്മി ഇറക്കിയാൽ മാത്രം വേദന പോകുവൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത്..
കണ്ടവന്റെ മുന്നിൽ പോയി കിടന്നു കൊടുത്തിട്ട്, നിന്റെ എല്ലാടത്തും കേറ്റി പിടിപ്പിച്ചോടി അയാളെ കൊണ്ട്......
ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ ആവാതെ കൊണ്ട് ഭദ്രൻ വന്നു അവളുടെ കവിളിൽ കുത്തി പിടിച്ചു..
"നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലായിരുന്നോടി അവന്റെ അടുത്ത പോകരുത് എന്ന്...എന്നിട്ട്
അവനെ കൊണ്ട് തിരുമ്മിച്ചു തിരുമ്മിച്ചു എവിടെ വരെയും നീ ഇറക്കിച്ചത്...വൃത്തികെട്ട സാധനം.... നിന്നെ കെട്ടി എടുത്തു കൊണ്ട് വന്ന അന്ന് തുടങ്ങിയ കഷ്ടകാലം ആണ് എനിക്ക്... എവിടെ എങ്കിലും, ഏതവൻ എങ്കിലും നിന്നെ കൊണ്ട് പോയാൽ മതി ആയിരുന്നു... രക്ഷിക്കാൻ നോക്കിയ എനിക്ക് വന്ന പെടപ്പാട്...എന്റെ ജീവിതം തീർന്നില്ലേ...നാശം പിടിച്ചത്... എന്നിട്ട് വല്ലവന്റേം അടുത്ത് പോയി തിരുമ്മിച്ചിട്ട് വന്നേക്കുന്നു. എവിടെ എല്ലാം പിടിച്ചു നോക്കി അവൻ...
കലി കയറിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ആണ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്ന് ഉള്ളത് ഭദ്രന് പോലും നിശ്ചയം ഇല്ലായിരുന്നു.
അവളുടെ മിഴിനീർ ഭദ്രന്റെ കൈകളിൽ കൂടി ഒലിച്ചു ഇറങ്ങിയതും അവൻ തന്റെ കൈ വലിച്ചു എടുത്തത്..
എന്നിട്ട് ഒരു ഊക്കോട് കൂടി നന്ദനയേ പിടിച്ചു ബെഡിലേക്ക് തള്ളി ഇട്ടു.
മാറിൽ നിന്നും ഉതിർന്നു വീണ ഷോൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അവൾ കുനിഞ്ഞതും, ഭദ്രന് അത് കണ്ടു കലി കയറി.
എന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് എന്തിനടി നിന്റെ അഭിനയം ഒക്കെ.... എല്ലാം മൂടി പുതച്ചു വെച്ച് കൊണ്ട് നല്ല പിള്ള ചമഞ്ഞാല് ആർക്കും ഒന്നും മനസിലാവില്ല എന്ന് കരുതിയോ നീയ്....
അവളുടെ കൈയിൽ ഇരുന്ന ഷോൾ പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ചു ഒരേറു കൊടുത്തിട്ട് അവൻ നന്ദനയെ നോക്കി.
ഈ ഷോളും ഇട്ടോണ്ട് അല്ലായിരുന്നല്ലോ നീ അവിടെ പോയി കിടന്നത്.. അവന്റെ മുന്നിൽ ഇല്ലാത്ത നാണം എന്തിനടി നിനക്ക് ഇപ്പൊ എന്നേ കാണുമ്പോൾ..
ഞാൻ ഒരുത്തന്റേം മുന്നിൽ പോയി കിടന്ന് കൊടുത്തില്ല, ഒരു അമ്മൂമ്മ ആണ് എന്നേ തിരുമ്മിയത്. അവിടെ വേറെ ആരും ഒട്ട് ഇല്ലായിരുന്നു താനും...
കരഞ്ഞു കൊണ്ട് തന്നെ നോക്കി പറയുന്നവളെ കണ്ടതും ഭദ്രന്റെ കിളി പോയി..
ങ്ങെ... അപ്പൊ ആ ദാമുവോ...
അവൻ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നോ...
അറിയാതെ അവൻ ചോദിച്ചു പോയി.
ഇല്ല്യാ.... വേറെ ആരും ഇല്ലാ... ആ അമ്മുമ്മയും അവരുടെ കൊച്ച് മോളും മാത്രം..
വലം കൈയാല് കണ്ണീർ തുടച്ചു മാറ്റിയ ശേഷം, അവൾ ഭദ്രനെ നോക്കി വിങ്ങി പൊട്ടി.
ഞാൻ..... ഞാൻ കരുതിയത്, ആ ദാമു... അവനെങ്ങാനും നിന്റെ ദേഹത്തു തൊട്ടെന്ന് ആണ്... അവൻ ആളത്ര ശരി അല്ല... ഈയിടെ എന്റെ ഒന്ന് രണ്ടു കൂട്ടുകാര് അവനെ പിടിച്ചു രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിച്ചു, അമ്മേടെ പ്രായം ഉള്ള ഒരു ചേച്ചി വീണിട്ട് തിരുമ്മിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ, അവനെന്തോ വൃത്തികേട് കാണിച്ചു.....
എന്നിട്ട് ഭദ്രേട്ടൻ എന്താണ് എന്നോട് ഇത് ഒന്നും പറയാഞ്ഞത്...
ആഹ് അത് പറയാൻ പറ്റിയില്ല..... നി പോകും എന്ന് കരുതിയും ഇല്ലാ.....
ചുണ്ടിൽ ഊറിയ പുഞ്ചിരി അവൾ കാണാതെ കൊണ്ട് സമർഥമായി ഒലിപ്പിച്ചു അവൻ കുളിക്കാനായി ഇറങ്ങി പോയി.
കൂടുതൽ ഒന്നും നന്ദ അപ്പോൾ ഭദ്രനോട് പറയാൻ മെനക്കെട്ടില്ല എങ്കിലും കുറച്ചു തീരുമാനങ്ങൾ ഒക്കെ അവൾ എടുത്തിരുന്നു...
ഇനി ഇവിടെ തുടരുന്നില്ല, നാളെ തന്നെ എവിടേയ്ക്ക് എങ്കിലും ഇറ ങ്ങി പോയെ തീരു...
അവൾ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു....കാത്തിരിക്കൂ.........
