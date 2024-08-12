പ്രിയമുള്ളവൾ: ഭാഗം 45
രചന: കാശിനാഥൻ
"മാറാൻ ഇപ്പൊ മനസില്ല... നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്പോയാൽ മതി."
അവനും അതെ പോലെ ഗൗരവം പൂണ്ടു.
"ഞാൻ ഒരു അധികപ്പറ്റാണോ ഭദ്രേട്ടാ...അതുകൊണ്ട് ആണോ എന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രെക്കുന്നെ..."
ചോദിച്ചതും പെണ്ണ് വാവിട്ടു കരഞ്ഞു.
അത് കണ്ടതും അവന്റെ ഉള്ളിലും ഒരു സങ്കടം..
"അധികപറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ഭദ്രന്റെ മുറിയിൽ, ഞാൻ കെട്ടിയ താലിയും ഇട്ട് കൊണ്ട് നി നിൽക്കില്ലായിരുന്നു..."
അവന്റ വാക്കുകൾ അല്പം ആശ്വാസം ആയെന്ന് തോന്നുന്നു.....
"എനിക്ക് അറിയാം, ഭദ്രേട്ടന് വേറെ ഒരു നിവർത്തിയും ഇല്ലാഞ്ഞത് കൊണ്ട് അല്ലേ എന്നെ എടുത്തു തലേൽ വെച്ചത്,എന്നോട് നേരിട്ട് അത് പറഞ്ഞതും അല്ലെ....."
"നി ഇങ്ങനെ കാട് കേറി ചിന്തിക്കാതെ നന്ദേ "
"എത്ര ദിവസം ഞാൻ പിന്നാലെ നടക്കുന്നു,എന്നിട്ട് എന്നോട് ഒരല്പം പോലും സ്നേഹം ഇല്ലാലോ....."
"ഇല്ലേ...."
"ഇല്ല..... ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ....."
"ഹ്മ്മ്.. ബാക്കി പറയു, ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കില്, കേൾക്കട്ടെ "
"ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഭദ്രേട്ടൻ സമ്മതിച്ചോ, ഇല്ലാലോ...."
"ഓഹ്.... ഈ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് "
"ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്താ തെറ്റ്,എത്ര വട്ടം വിളിച്ചു, ഏട്ടന് അപ്പോൾ എന്തൊരു ജാഡ ആണ്, ഒന്ന് വന്നാൽ എന്താ,എന്നെ കാണാൻ അത്രയ്ക്ക് മോശം ആണോ "
കൊച്ച്കുട്ടികളെപ്പോലെ ചോദിക്കുകയാണ് പെണ്ണ്.
ആ കുറുമ്പും പരിഭവവും ഒക്കെ മിന്നി മായുന്ന അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് മിഴികൾ ഊന്നി നിൽക്കുകയാണ് ഭദ്രൻ...
"എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലേ, കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഒക്കെ ഞാൻ കാത്തു ഇരുന്നത്, ഏട്ടൻ ഒന്ന് വരാണെ എന്ന് എത്ര തവണ ഭാഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുന്ന് അറിയോ....."
"ഹ്മ്മ്... എന്നിട്ട് വന്നില്ലേ"
"ഓഹ് വന്നു... അത് ലോഡ് ഇല്ലഞ്ഞത് കൊണ്ട് അല്ലേ... അല്ലാതെ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒന്നും അല്ലാലോ...."
"17മത്തെ വയസ് മുതൽ ഓമനിച്ചു വളർത്തി കൂടെ കൂട്ടിയ ഒരു മുതൽ ഉണ്ട്, അതിനെയാണ് നീ കാരണം ഇന്ന് പുഷ്പം പോലെ വലിച്ചെറിഞ്ഞത്, എന്നിട്ട് അവളുടെ ഒരു ഓഞ്ഞ വാർത്തനം..... ഒരൊറ്റ കീറു വെച്ച് തരും കേട്ടോ "
അവൾ കൈ എടുത്തു പൊക്കിയതും നന്ദന മിഴികൾ രണ്ടു അടച്ചു കൊണ്ട് ഇരു കവിളും പൊത്തി പിടിച്ചു, ചുമൽ കൂപ്പിച്ചു നിന്നു..
അത് നോക്കി കൊണ്ട് ഭദ്രനും.
കുറച്ചു നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അനക്കം ഇല്ലത്തെ വന്നപ്പോൾ നന്ദന മെല്ലെ കണ്ണു തുറന്നു.
ഉടുത്തിരുന്ന മുണ്ട് ഒന്ന് കൂടി അഴിച്ചു മുറുക്കി ഉടുത്തു കൊണ്ട് ഭദ്രൻ അവളുടെ നേർക്ക് നടന്നു വന്നതും, പെണ്ണ് ഒന്ന് ഞെട്ടി.. പിന്നിലേക്ക് നടന്നു കൊണ്ട് അവൾ ചെന്നു ചുവരിൽ തട്ടി നിന്നു.
ഇരു കൈകളും അവളുടെ ഇരു വശങ്ങളിൽ അയിട്ട് ചുവരിൽ ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ട് അവൻ അല്പം കൂടി അടുത്തേക്ക് വന്നു.
"ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ...."
ഉമിനീര് ഇറക്കാൻ പാട് പ്പെട്ടു കൊണ്ട് അവൾ അവനെ നോക്കി.
"എങ്ങനെ....."
അവളുടെ മിഴികളിൽ അവൻ നോക്കിയതും ഒരു കാന്തിക പ്രവാഹം....
"എങ്ങനെ ആണ് നന്ദേ.. കേൾക്കട്ടെ..."
കവിളിൽ അവന്റെ ശ്വാസം അടിച്ചതും പെണ്ണിന്റെ അടി വയറ്റിൽ ഒരു കൊള്ളിയാൻ മിന്നി.
"അത് പിന്നെ ഏട്ടാ...... മാറിയ്ക്കെ... എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്നു "
"അതിനു ഞാൻ നിന്നെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചോ...."
"ഹ്മ്മ്... ഇല്ലില്ല... ഒന്ന് മാറിയ്ക്കെ ഭദ്രേട്ടാ "
ശ്വാസതാളത്തിന് ഒപ്പം ചലിയ്ക്കുന്ന മാറിടങ്ങളെ അടക്കാൻ പാട് പെട്ട് കൊണ്ട് പെണ്ണ് കിതപ്പ് അടക്കി നിന്നു.
അത് അവനു നല്ല വണ്ണം മനസിലാകുകയും ചെയ്തു.
ശ്വാസം വിടെടി പെണ്ണേ .. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ കൃത്രിമ ശ്വാസം തരാം, വേണോ നിനക്ക്..
അവൻ ചോദിച്ചതും വേണ്ടന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ വേഗം ശ്വാസം എടുത്തു വലിച്ചു.
"ഇനി എന്താ ഷോള് വേണോ...."
അപ്പുറത്തെ മേശമേൽ ദൃഷ്ടി ഊന്നി നിൽക്കുന്നവളെ നോക്കി ഭദ്രൻ ചോദിച്ചു ...
മ്മ്........
പെട്ടന്ന് അവൾ തലയാട്ടിയതും അവൻ ചിരിച്ചു.
എന്നിട്ട് വലം കൈയാൽ അഴയിൽ കിടന്ന അവളുടെ ഒരു ഷോൾ എടുത്തു ദേഹത്തേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്തു.
"ഈ ഭദ്രന്റെ ചിത കത്തി തീർന്ന ശേഷം, വേണം ഇനി ഇമ്മാതിരി ഡയലോഗ് പറയാവൊള്ളൂ കേട്ടോ...."
അവൻ പറഞ്ഞതും നന്ദ മനസിലാകാത്ത മട്ടിൽ ഭദ്രനെ നോക്കി.
"അധികപ്പറ്റാരുന്നു,അയാൾക്ക് എന്നോട് സ്നേഹം ഇല്ലായിരുന്നു, ഒഴിവാക്കാൻ മേലാഞ്ഞ കൊണ്ട് കൂടെ കൂട്ടിയത് ആണ്,അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ നീ പറയാറില്ലേ..... അതൊക്കെ ഈ ദേഹം വെടിഞ്ഞു ഞാനീ ലോകത്തു നിന്നും പോയ ശേഷം മാത്രം നീ ഇനി പറയാവൊള്ളൂന്ന്, കേട്ടല്ലോ......"
അവൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു.
അത് കേട്ടതും പെണ്ണിന്റെ അധരം വിറച്ചു, മൂക്കൊക്കെ ചുവന്നു തുടുത്തു, കവിളിൽ അരുണ രാശി പടർന്നു,
"എന്റെ മരണത്തിലൂടെ അല്ലത്തെ നിന്നെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കില്ല....ഇനി മേലിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത് "
പറഞ്ഞു പൂർത്തിയാക്കും മുന്നേ പെണ്ണ് കരഞ്ഞു കൊണ്ട് അവനെ ഇറുക്കെ പുണർന്നു.
"സത്യം ആണോ ഭദ്രേട്ടാ... എന്നെ, എന്നെ ശരിയ്കും ഇഷ്ടം ആണോ..... അതോ... "
"ഹൊ... രാമായണം മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ടും, നിനക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും മനസിലായില്ലേ പെണ്ണേ. ഇനി നിന്നോട് പറഞ്ഞു മനസിലാക്കാൻ ഒന്നും എന്നെ കൊണ്ട് ആവില്ല "
. "ഞാൻ വിചാരിച്ചു, മറ്റൊരുത്തനെ സ്നേഹിച്ചു പോന്നത് കൊണ്ട്, എന്നോട് തീരെ ഇഷ്ടം ഇല്ലാത്തത് എന്ന് "
"നീ പി ജി വരെ പഠിച്ച ഒരു കൊച്ചല്ലേടി... എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിലവാരം ഇല്ലത്ത സംസാരം ആണോ സംസാരിക്കുന്നത്....."
പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൻ അവളുടെ കാതിൽ പിടിച്ചു കിഴുക്കിയതും അവളൊന്നു കൂടി അവനെ ആശ്ലീഷിച്ചു.
"ആഹ് ഇങ്ങനെ നിന്നോ എത്ര നേരം വേണേലും... എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നോം ഇല്ല...."
കുസൃതിയാലെ അവൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവളെ തിരികെ പുണർന്നു..
ആദ്യം ആയിട്ട് ഭദ്രൻ അവളെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്,,,
അവളുടെ നെറുകയിൽ ഒരു മുത്തം നൽകി കൊണ്ട് ചേർന്നപ്പോൾ നന്ദന ഒരു ആട്ടിൻകുഞ്ഞിനെ പോലെ അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് വീണ്ടും പറ്റി ചേർന്നു.
"എടി....."
"എന്തോ...."
"മറ്റൊരുത്തനെ സ്നേഹിച്ച ചരിത്രം ഒന്നും ഇവിടെ ഇനി എന്നോട് പറയാൻ നിൽക്കേണ്ട... അത് കഴിഞ്ഞ കാര്യം ആണ്, പിന്നെ അന്ന് അവനെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ട് ആണ് ഇന്ന് നീ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എന്നേം കെട്ടി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നെ... അത് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി..."
അത് കേട്ടതും അവന്റെ നെഞ്ചിലൂടെ അവളുടെ ചുട് കണ്ണീർ ഒലിച്ചു ഇറങ്ങി.
എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഉണ്ട് ഈ കണ്ണീര്..... ഇതൊക്കെ നീ എവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന് പെണ്ണേ...
പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൻ അവളെ ബലം പ്രയോഗിച്ചു തന്നിൽ നിന്നും അടർത്തി മാറ്റി, ശേഷം, മേശമേൽ ഇരുന്ന ഫോൺ എടുത്തു ക്യാമറ ഓൺ ആക്കി..
ആഹ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇനി സെൽഫി എടുത്തില്ലന്ന് പരാതി വേണ്ട..
അവളുടെ തോളിൽ കൂടി കൈ ഇട്ട് കൊണ്ട് ഭദ്രൻ വലിച്ചടിപ്പിച്ചു,
"ഇപ്പൊ വേണ്ട ഏട്ടാ... മുഖം ഒക്കെ ആകെ വല്ലാതെ ആയി.... "
"അതൊന്നും സാരമില്ല.. നീ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ, കാണട്ടെ...."
വലം കൈയാൽ ഫോൺ ഉയർത്തി പിടിച്ചു കൊണ്ട് ഭദ്രൻ പറഞ്ഞു.
"ഞാനീ കണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് തുടയ്ക്കട്ടെ,,,,"
കണ്ണും കവിളും അമർത്തി തുടച്ചു കൊണ്ട് അവൾ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു.
ഹ്മ്മ്... ഇവിടെ നോക്കെടി...
അവൻ പറഞ്ഞതും നന്ദന ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കി.
ഭദ്രൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ഭാവിച്ചതും നന്ദന ഉയർന്നു പൊങ്ങി അവന്റെ കവിളിൽ ഒരു കടി വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഓടി കളഞ്ഞു..
ഫോട്ടോയിൽ വന്നത് ആണെങ്കിൽ അവന്റെ കവിളിൽ കടിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന നന്ദന യുടെ പടം ആയിരുന്നു.
ഹൊ.... എന്റെ ഈശ്വരാ.. ഇവള് വല്ല ഡ്രാക്കുളയുടെയും മോളാണോ....
ദേഷ്യം കൊണ്ടും വേദന കൊണ്ടും അവനെ വിറച്ചു.....കാത്തിരിക്കൂ.........
മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...
[ad_2]