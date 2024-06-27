ബോഡിഗാർഡ് : ഭാഗം 17
രചന: നിലാവ്
അഗ്നി അവളെ ഒന്ന് നോക്കി ശേഷം കഴിഞ ദിവസം എടുത്ത ചാപ്റ്ററിലെ ക്യുഎസ്ടിയൻ അവളോട് ചോദിച്ചതും അവൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാൻ തുടങ്ങി
ദൈവമേ ഇന്നലെ കൊണ്ടു വെച്ച ബാഗ് ഇന്ന് രാവിലെ വരാൻ നേരം തൊട്ടതാ...ഉത്തരം അറിയില്ലല്ലോ.. ഇനി എന്തോ പറയും.. ഇയാൾ എന്റെ സാർ ആണ് എന്നറിഞ്ഞിരുന്നേൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇയാളുടെ താലി സ്വീകരിക്കില്ലായിരുന്നു.. ഓ.. പുല്ല്.. ആ പാമ്പ് കടിച്ചപ്പോൾ ചത്താൽ മതി ആയിരുന്നു.... ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഇല്ല....ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചു കൂട്ടുന്ന ശ്രീയെ കണ്ടു അവൻ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബുക്ക് കൊണ്ട് ഡസ്കിൽ ശക്തിയായി ഇടിച്ചതും അവൾ ശരിക്കും ഞെട്ടി.
ആരെ സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുവാ.. നോൺസെൻസ്..
അതെന്ത് ചോദ്യാന്റെ മനുഷ്യാ... നിങ്ങളെയല്ലാതെ ഞാൻ പിന്നെ ആരെ സ്വപ്നം കാണാൻ അവൾ പതുക്കെ പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും അവൻ വ്യക്തമായി കേട്ടു.അവൻ കണ്ണുരുട്ടിയതും വീണ്ടും നിഷ്കുവായി ..
ശേഷം അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോട്ടം പായിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ..
എനിക്ക് അറിയില്ല സാർ.. ഇന്നലെ ഞാൻ വരുമ്പോഴേക്കും സാർ ക്ലാസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു... അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് നിഷ്കുവായി പറഞ്ഞു..
ഓക്കേ. എങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ചോദിക്കാം എന്നും പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പാഠം ഒക്കെയും തനിക്കു പഠിക്കാൻ ഉണ്ടെന്നത് പോലും അവൾ അറിയുന്നത്...
അറിയില്ല സാർ..വീണ്ടും നിഷ്കുവായി പറഞ്ഞു...
ഇങ്ങനെ ക്ലാസും കട്ട് ചെയ്ത് നടന്നാൽ നല്ലവണ്ണം അറിയും...പഠിക്കാതെ ഒരെണ്ണം പോലും എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാം എന്ന് കരുതണ്ട...നാളെ വരുമ്പോൾ 500 ടൈംസ് എഴുതിയിട്ട് എന്നെ കാണിച്ചിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കയറിയാൽ മതി..
സോറി സാർ... എനിക്ക് പറ്റില്ല..
പറ്റില്ലെന്നോ വൈ...
ഇമ്പോസിഷൻ തരാൻ ഞങ്ങൾ എന്താ കൊച്ചു കുട്ടികൾ ആണോ.. വേണമെങ്കിൽ നാളെ വരുമ്പോഴേക്കും പഠിച്ചു വരാം...
താനെന്താ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയാ... എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഇമ്പോസിഷൻ എഴുതിയെ പറ്റു..
എനിക്ക് ഇരിക്കണ്ടെങ്കിലോ..
വാട്ട്... !!!
എനിക്ക് സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കണ്ടെങ്കിലോ... അല്ലെങ്കിലും സാറിന്റെ ക്ലാസ്സ് മഹാബോറാണ് എങ്ങനെ പുറത്തു കടക്കും എന്ന് കരുതി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതുപോലൊരു ചാൻസ് ഒത്തുവരുന്നത്...എന്നും പറഞ്ഞു അവൾ ബുക്കും എടുത്ത് അവനു നേരെ പുച്ഛം വാരി വിതറി പുറത്തിറങ്ങി.... പിന്നെ അവൾക്ക് കോളേജിൽ നിൽക്കാൻ തോന്നിയില്ല അവൾ അവിടുന്ന് അപ്പൊ തന്നെ ഇറങ്ങി..
അവൾ പോയതും അഗ്നി എന്തൊക്കെയോ എടുത്തെന്നു വരുത്തി
തല വേദന ആണെന്നും പറഞ്ഞു ഹവർ
തീരും മുൻപേ ബുക്കും എടുത്ത് അവിടുന്ന് പോയി...
ഒരു ഓട്ടോയിൽ കയറി ശ്രീ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു... വീട്ടിലെത്തിയ ഉടൻ അവന്റെ മുറിയിൽ കയറി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ വലിച്ചിടാനാണ് ആദ്യം തോന്നിയത്.. പിന്നെയത് തനിക്ക് തന്നെ പാരയായാലോ എന്ന് കരുതി അവൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് അവിടെ കിടന്ന
അവന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വായി തോന്നുന്ന തെറിയൊക്കെയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവൾക്ക് ഇത്തിരി ആശ്വാസം തോന്നിയത്..ആ മുഖത്ത് നോക്കി പച്ചയ്ക്കു പറയാൻ പറ്റിയിരുന്നേൽ കുറച്ചുകൂടി മനസുഖം കിട്ടിയേനെ എന്നും പറഞ്ഞു ഫോട്ടോ എടുത്തിടത്തു വെക്കാൻ നേരമാണ് അവൾ അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നത്....ഓ.. എന്താ ഒരു സ്മൈൽ...കെട്ടിപിടിച്ചു ഒരുമ്മ തരാൻ തോന്നുവാ....പക്ഷെ സ്വഭാവം മഹാ തറയാ....കള്ളവാദ്യരെ നിങ്ങൾ എന്നെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ആക്കിയില്ലേ... ശോ..
കൈച്ചിട്ട് ഇറക്കാനും വയ്യ മധുരിച്ചിട്ട് തുപ്പാനും വയ്യ... ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനെപ്പോഴേ അന്തസ്സായിട്ട് ഇറങ്ങിപോയേനെ....എന്നും പറഞ്ഞു അവളുടെ മുറിയിൽ പോയി കതകടച്ചു കിടന്നു.... വൈകുന്നേരം അഗ്നി വന്നിട്ടും അവൾ എഴുന്നേറ്റില്ല..
അവൻ ഫ്രഷായി താഴെ ചെന്ന് അജിത്തിനോടും അവന്റെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും സംസാരിച്ചു തിരികെ വന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി അവളുടെ മുറിയുടെ വാതിലിൽ ചെന്ന് തട്ടിവിളിച്ചു..ആദ്യം ഒന്നും അവൾ തുറന്നില്ല.. പിന്നേം തട്ടലും മുട്ടലും തുടർന്നപ്പോൾ അവൾ ഡോർ തുറന്ന് തിരികെ മുറിയിൽ വന്നു..
ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ലേ...
എനിക്ക് വേണ്ട..
അതെന്താ വേണ്ടാത്തെ.. നീ രാവിലെയും ഉച്ചക്കും ഒന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ..
ഇല്ല.. അതിന് ഇയാൾക്കെന്തു വേണം..
വന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്ക് ശ്രീ...
ഇല്ല... എനിക്ക് വേണ്ട..
ശ്രീ ഇങ്ങനെ വാശി കാട്ടാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല... ഇവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ ചിലതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തേ മതിയാവു ഇല്ലെങ്കിൽ..അതും പറഞ്ഞു അവൻ നിർത്തി..
ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവണം എന്നാണോ... ആ പൂതി അങ്ങ് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി.. എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവില്ല.. എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ലാവണ്യ മിസ്സിനെ ഇവിടെ കൊണ്ട്വന്നു താമസിപ്പിക്കാൻ..എനിക്ക് ചിലത് മനസിലാവുന്നുണ്ട്.... അവരെ ഇഷ്ടം ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ എന്നെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചിട്ടത്...
ദേ. തോന്ന്യാസം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അടിച്ചു മോന്തേടെ ഷേപ്പ് മാറ്റും ഞാൻ..
അടിക്ക്..അടിക്കെടോ... ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോ കുഴപ്പം.. കോളേജ് മൊത്തം ഇപ്പോ സംസാരവിഷയം ഇതാണ്...നിങ്ങളും അവരും തമ്മിൽ റിലേഷനിൽ ആണെന്ന്..
ശ്രീ.. എന്തൊക്കെയാ നീ പറയുന്നത്.. ഇതൊക്കെ ആരാ നിന്നോട് പറഞ്ഞത്.. ഞങ്ങൾ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്...
പിന്നെ ഉണ്ടയാണ്... ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് പോലും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എന്നെ ബൈക്കിൽ കയറ്റാത്തെ അവരെ കയറ്റിയത്...
ശ്രീ.. നീ കരുതും പോലെ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോ പരിജയത്തിന്റെ പുറത്ത് ലിഫ്റ്റ് ഓഫർ ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളു അല്ലാതെ ഞങൾ തമ്മിൽ പ്രേമവും മണ്ണാങ്കട്ടയും ഒന്നും ഇല്ല...
വഴിയിൽ കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് ലിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു.. അന്നേരം വീട്ടിലുളള സ്വന്തം ഭാര്യയെ കുറിച്ചു വല്ലബോധവും ഉണ്ടായിരുന്നോ നിങ്ങൾക്ക്.. എങ്ങനെ ഉണ്ടാവാനാണ് ഞാൻ വലിഞ്ഞു കേറി വന്നതാണല്ലോ.. ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് അവരുടെ അത്ര സൗന്ദര്യം ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല.. എനിക്കറിയാം എനിക്ക് അത്യാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടെന്ന്....
ഇത്രയും കോൺഫിഡൻസ് വേണോ..
വേണം.. കാരണം എനിക്ക് എന്നെപ്പറ്റി നല്ല മതിപ്പാണ്.... ലാവണ്യ മിസ്സിന് നാടൻ ലുക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇത് മോഡേൺ ലുക്കാണ്... എന്നെപ്പോലൊരു പെണ്ണിനെ കിട്ടിയത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം എന്ന് വേണം പറയാൻ..
മ്മ് .. പിന്നെ.. ഭാഗ്യം ഒക്കെയും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്.... അഗ്നി പിറുപിറുത്തു.. ഇന്ന് നീ ക്ലാസ്സിൽ ഭയങ്കര ഓവർ ആയിരുന്നു..
നിങ്ങളും....
ഞാൻ സാറാണ്...
ഞാൻ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്...
എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ അലമ്പ് കാട്ടിയാൽ എനിക്ക് അതുപോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ...
എനിക്കും...
പ്ലീസ് ശ്രീ ഈ വാശി മാറ്റി നല്ല കുട്ടി ആയി ഇരിക്കാം എന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ ഞാൻ നിന്നെ കോളേജിന് മുൻപത്തെ സ്റ്റോപ് വരെ എന്നും ബൈക്കിൽ കൊണ്ടു പോവാം...
പറ്റില്ല..കോളേജിനുള്ളിൽ വരെ വേണം... ഞാൻ ഭാര്യ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേഡീസ് ഫാൻസ് കുറഞ്ഞു പോവും എന്നാ പേടി ആണോ...
ശ്രീ അതുകൊണ്ടല്ല...
പിന്നെ..
അതൊന്നും ശരിയാവില്ല..
എന്നാൽ ശരി എനിക്ക് ഫുഡും വേണ്ട
ഹും.. എന്നും പറഞ്ഞു ഡ്രെസ്സും എടുത്ത് വാഷ് റൂമിലേക്ക് കയറാൻ നേരം അവളുടെ കയ്യിൽ കേറി പിടിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു
ഞാനെന്താ ഇപ്പോ വേണ്ടത്...
എന്നെ ഒന്നു കുളിപ്പിച്ച് തരാമോ... എന്താ പറ്റുവോ...
അത് കേട്ടതും അവൻ വായും പൊളിച്ചു നിന്നുപോയി..
എന്തെ പറ്റില്ലേ.. ഇല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതെ അവിടെ ഇരിക്കാൻ നോക്ക് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വരാം എന്നിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി കുറച്ചു സംസാരിക്കാനുണ്ട്..പിന്നെ ആ ഞാനിന്ന് മുതൽ ആ മുറിയിലാ കിടക്കുന്നത്...
അതോന്നും പറ്റില്ല നീ ഇവിടെ കിടന്നാൽ മതി.,..
എങ്കിൽ ഞാനിന്നു മുതൽ നിരാഹാരം കിടക്കാൻ പോവുകയാണ്.. എനിക്കെന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കും എന്റെ അച്ഛനോട് സമാധാനം പറയേണ്ടത്... എന്നും പറഞ്ഞു അവൾ വാഷ്റൂമിലേക്ക് കയറിപോയതും അഗ്നി താടിക്ക് കയ്യും കൊടുത്ത് അവിടെ ഇരുന്ന് പോയി.......കാത്തിരിക്കൂ.........
