ബോഡിഗാർഡ് : ഭാഗം 2
രചന: നിലാവ്
ചിന്തയിൽ നിന്നുണർന്ന സാക്ഷി തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന അഗ്നിയെ ഈർഷ്യയോടെ നോക്കി...
എനിക്കറിയാം അത് താൻ തന്നെയാണെന്ന്... ഡെവിൾ... അന്ന് തന്റെ പേര് പോലും ചോദിക്കാൻ പറ്റിയില്ല...താൻ അഗ്നിയായാലും തീ ആയാലും തന്നെ വെണ്ണീറാക്കുന്നതെങ്ങനെയാ എന്ന് ഈ സാക്ഷിക്കറിയാം..തന്റെ പുക കണ്ടേ ഞാൻ അടങ്ങു...ഡെവിൾ....അവളുടെ നാവ് വീണ്ടും ആ നാമം ഉച്ചരിച്ചു... അവളുടെ മുഖത്ത് വിരിയുന്ന ഭാവങ്ങൾ ഓരോന്നും അഗ്നി മിററിലൂടെ നോക്കി കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു.....
അഗ്നിയുടെ വണ്ടി കോളേജ് കോമ്പൊണ്ടിനകത്തു കയറുന്നത് കണ്ടതും സാക്ഷി അത് വിലക്കികൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിർത്തിയാൽ മതിയെന്ന്.. പക്ഷെ അവൻ കേൾക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല... വണ്ടി പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ നിർത്തിയതും അവൾ അവനെ ഒന്ന് നാണം കെടുത്തണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ പറഞ്ഞു..
ഡോ... ഡോർ തുറന്നു താ...
സോറി മാഡം ഐ ആം നോട് യുവർ ഡ്രൈവർ ഐ ആം യുവർ ബോഡിഗാർഡ്.... അഗ്നി തിരുത്തികൊണ്ട് പറഞ്ഞു..
രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാടോ...ഈ ബോഡിഗാർഡ് വല്ല്യ കൊമ്പത്തെ ജോലി ആണല്ലോ...യജമാനനു പിന്നാലെ നടക്കുന്ന നടക്കുന്ന വാലാട്ടി പട്ടിക്ക് തുല്യം....ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണോ അത് അനുസരിച്ചേക്കണം.....
സോറി മാഡം..അതിന് മാഡമോ മാഡത്തിന്റെ അച്ഛനോ അല്ല എന്നെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത്.. സെൻട്രൽ ഗവണ്മെന്റ് നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് എന്നെ അയച്ചതാണ്.... അത് മന്ത്രി പുത്രിയുടെ സുരക്ഷ മാത്രം ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല.. ഈ അക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ വൻ തീവ്രവാദ സംഘടനയാണെന്ന് സംശയം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നെപ്പോലുള്ള എഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ നിയമിച്ചത്... പിന്നെ ഞാൻ മാഡം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് മതിയായ ക്വാളിഫ്ക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല... അതെന്റെ മര്യാദയാണ്... സ്ത്രീകളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ....
അത് കേട്ടതും സാക്ഷി അന്നത്തെ സംഭവം ഓർത്തുപോയി... അതവളിൽ പുച്ഛചിരി വിരിച്ചു...
തന്റെ മര്യാദ ഞാനന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടതാ സാക്ഷി പറഞ്ഞതും അവൻ ദേഷ്യം നിയന്ത്രച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മാഡം കുറേ നേരമായി ഞാനിത് കേൾക്കുന്നു.. മാഡം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസിലാവുന്നില്ല... ഇനിയും ഇതുപോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശം എങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഫർദർ ഡിസിഷൻ.. അത് മാഡത്തിന് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ആവുകയെ ഉള്ളൂ..
സോ..മാഡത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നു ആ മര്യാദ തിരിച്ചും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഓ.. ഇത് കേട്ടാൽ തോന്നുമല്ലോ താനേതോ വല്ല്യ കൊമ്പത്തെ ആണെന്ന്.. ബോഡിഗാർഡ് എന്നും ബോഡിഗാർഡ് തന്നെയാ.. ഹും... എന്നും പറഞ്ഞു അവൾ ഡോർ തുറന്നു പുറത്തിറങ്ങി.. അവൾക്ക് പിന്നാലെ അഗ്നിയും നടന്നു...
അതേ താനിനി എന്റെ പിറകെ നടക്കണം എന്നില്ല.. എനിക്ക് പോവാനൊക്കെ അറിയാം..സാക്ഷി താല്പര്യമില്ലാത്ത മട്ടിൽ പറഞ്ഞു..
സോറി മാഡം..ഇതെന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്.. മാഡത്തിന്റെ കൂടെ ക്ലാസ് വരെ ഞാനും കാണും..
ശെടാ ഇത് വല്യ ശല്യം ആയല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞു സാക്ഷി ദേഷ്യത്തോടെ നടന്നു..
ഹെലോ.. ഒന്ന് നിന്നെ... എന്റെ കൂടെ തന്നെ നടക്കണം.. ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു അറ്റാക്ക് വന്നാൽ എനിക്കൊന്നു ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല...സോ.. ലെറ്റ്സ് വാക്ക് ടുഗെതർ.. ഓക്കേ..
കൂടെ നടക്കാൻ ഇയാളാരാ എന്റെ കാമുകനാണോ... അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവാണോ...ഹും എന്നും പറഞ്ഞു അവൾ മുഖം തിരിച്ചുകൊണ്ട് വേറെ വഴിയില്ലാതെസാക്ഷി അവന്റെ കൂടെ നടന്നു..
സാക്ഷി ഒരു ജിമ്മന്റെ കൂടെ നടന്നു വരുന്നത് കണ്ടതും അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയ റോസും നന്ദനയും വായും പൊളിച്ചു നോക്കി നിൽക്കുവാണ്..... ജീൻസും ഹാവ് സ്ലീവ് ടി ഷർട്ടും ആയിരുന്നു അഗ്നിയുടെ ഔട്ഫിറ്റ്... അതിൽ അവന്റെ ദൃഢമായ ശരീരം എടുത്ത് കാട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. ഒരു ബോളിവുഡ് ഹീറോ ലുക്ക് ആയിരുന്നു അഗ്നിയുടേത്...ആരായാലും ഒന്ന് നോക്കിപോവും..
സാക്ഷിയുടെ ബാല്യകാല സുഹൃത്ത് നന്ദന എന്ന നന്ദു കിളിപോയി നിൽക്കുവാണ്.. കാരണം വഴിയേ പറയാം...
കോളേജിന്റെ ഇടനാഴിയിലൂടെ സാക്ഷി അഗ്നിയുടെ കൂടെ നടന്നു ഒടുവിൽ ക്ലസ്സ് എത്താറായതും അവൾ കൈകൂപ്പികൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇനിയൊന്നു പോയി തരുമോ.... അത് കേട്ടതും അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ കാണും എന്ന്... അത്കേട്ട അവൾ ചവിട്ടിതുള്ളി അവിടുന്ന് നടന്നകന്നു.. അഗ്നി തിരികെയും നടന്നു...അന്നേരം അവന്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരി തത്തിക്കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു..
അഗ്നി പോയതും അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അവളെ പൊതിഞ്ഞു...സാക്ഷിയെ വട്ടം ചുറ്റിപിടിച്ചുകൊണ്ട് റോസ് പറഞ്ഞു...
അടിച്ചു മോളേ...
എന്തോന്ന്..സാക്ഷി തിരിച്ചു ചോദിച്ചു.....
ക്രഷ്... നിന്റെ ബോഡിഗാർഡിനോട് എനിക്ക് ക്രഷടിച്ചു പോയെടി... എന്റെ ഈശോയെ എന്നാ ലുക്കാ മൂപ്പർക്ക്... മിക്കവാറും നിന്നെ തേച്ചിട്ട് അവന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിപ്പോവുന്ന ക്രെഡിറ്റ് ഞാൻ തന്നെ സ്വന്തമാക്കുമെന്നാ തോന്നണേ...മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്തിട്ടുണ്ടേ..
നിനക്കൊക്കെ വട്ടാ... ക്രഷാണ് പോലും എന്നും പറഞ്ഞു സാക്ഷി ക്ലാസ്സിനകത്തേക്ക് കയറി...
ഇവൾക്കിതെന്തു റോസ് സാക്ഷി പോയ വഴിയേ നോക്കികൊണ്ട് ചോദിച്ചു....
അപ്പോഴാണ് റോസിനോട് നന്ദു ചോദിക്കുന്നത് നിനക്ക് അവളുടെ ഡെവിളിനെ അറിയില്ലേ..
മ്മ് അറിയാം... ഗോവയിൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നടത്തിയ കക്ഷി അല്ലെ.. കണ്ടില്ലെങ്കിലും കേട്ടറിവുണ്ട്.. ആളെ നേരിട്ട് കണ്ടാൽ ഒരു ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കണം എന്നത് എന്റെ ഒരു അന്ത്യാഭിലാഷമാണ്.. സോറി ആത്മാഭിലാശമാണ്.. സാക്ഷി ചന്ദ്രശേഖറിനെ മുട്ടു കുത്തിച്ച ഏക മൊതലാണല്ലോ അയാൾ..
റോസ് പതുക്കെ പറഞ്ഞു..
ഡീ പതുക്കെ അവൾ കേൾക്കണ്ട..അവൾ നിന്നെ വെച്ചേക്കില്ല...പിന്നെ അവളുടെ ഡെവിൾ...അവനാണ് ദോ ലവൻ... ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അന്നത്തെ ട്രിപ്പിൽ....എന്നും പറഞ്ഞു നന്ദു അഗ്നി പോവുന്ന വഴിയേ വിരൽ ചൂണ്ടി..
ശേ... പോയാച്..എല്ലാം പോയാച്.... സെക്കന്റ് ഹാൻഡിനോടാണോ എനിക്ക് ക്രഷ്ടിച്ചത്.. അയ്യേ... അവനെ സാച്ചു തന്നെ എടുത്തോട്ടെ... ഒന്നുല്ലേലും അവൾക്ക് ഐ ലവ് യൂ വും ഉമ്മയൊക്കെ കൊടുത്ത പുള്ളിയല്ലേ ആ ഒരു ഇത് അവൾക്കിപ്പോഴും കാണും...അവരുടെ ലൈഫിൽ ഞാനൊരു വിലങ്ങു തടി ആവുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞു റോസ് നൈസായിട്ട് പിൻവലിഞ്ഞു...
ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയ സാക്ഷി നോട് ബുക്കിൽ ഡെവിൾ എന്നെഴുതിയ ദേഷ്യത്തോടെ ശേഷം അതിനു ചുറ്റും വരയിട്ട് വെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു.... അത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നന്ദു വരുന്നത്...
സാച്ചു.. എന്താടി നിനക്ക് പറ്റിയെ... ഇത്രമാത്രം ദേഷ്യപ്പെടാൻ ഇപ്പൊ എന്താ പറ്റിയെ.. അവൻ നിന്നോട് മോശമായി വല്ലതും പറഞ്ഞോ..
ഹും... അവൻ ഇനി പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നു കാണണം.. ഞാനൊന്ന് വിരൽ ഞൊടിച്ചാൽ മതി അവനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ആൾക്കാർ ക്യൂ നില്ക്കും... എനിക്ക് വേണ്ടത് അതല്ല അവനെ എല്ലാരുടെയും മുൻപിൽ വെച്ച് നാണം കെടുത്തി ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടണം... പോവുന്നതിനു മുമ്പ് അവൻ എന്നോട് പറയണം .. ഐ ആം സോറി സാക്ഷി ...കൂടെ..സാക്ഷി വാസ് ആൽവേസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് സാക്ഷി ഈസ് ആൽവേസ് റൈറ്റ്..അവനു എന്നെ ഓർമ്മയില്ലെന്ന്.. ഞാൻ ഓർമിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്... സാക്ഷി പല്ലിറുമ്മി ..
എടീ.. ഇനി ഇത് അവൻ തന്നെയല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ട്വിൻ ബ്രദർ വല്ലതും നന്ദു തന്റെ സംശയം മറച്ചു വെച്ചില്ല..
നോ ചാൻസ്... സാക്ഷി അതിനെ പാടെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു..
ഇനി ചിലപ്പോൾ അവനു വല്ല മെമ്മറി ലോസും... നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു സംഭവം റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് അവനു ഓർമ വരുന്നുണ്ടോന്നു നോക്കിയാല്ലോ.. നീ ചെന്ന് അവനൊരു ഉമ്മ തിരിച്ചു കൊടുക്കന്റെ സാച്ചുട്ടാ...
റോസ് അത് പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല അതിന് മുൻപേ സാക്ഷി അവളെ ഓടിച്ചിരുന്നു..
കോളേജിനു മുറ്റത്തെത്തിയ അഗ്നി വണ്ടിയിൽ കയറി ഇരുന്നു തന്റെ ഫോണെടുത്തു ആരെയോ കാൾ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വെക്കാൻ നേരമാണ് ജോ എന്ന പേരിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ നിന്നും ഒരു കാൾ വരുന്നത്... അത് കണ്ടതും അവന്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു..അവൻ പെട്ടെന്ന് കാൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു...
📞ഹെലോ ജോ..
📞ഹായ് അഗ്നി.. ഹൌ ആർ യൂ...ഹാവ് യൂ സ്റ്റാർട്ടഡ് യുവർ ഡ്യൂട്ടി..
📞ഫൈൻ ഡിയർ ... ഇന്ന് രാവിലെ ജോയിൻ ചെയ്തു...
📞മന്ത്രി പുത്രി സുന്ദരിയാ... ബോഡിഗാർഡ് സെക്കന്റ് പാർട്ടിനു വല്ല ചാൻസും ഉണ്ടോ...
📞ഒന്ന് പോടീ... നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അജോക്കെയും.. അതുംഅല്ല എന്റെ സ്വഭാവം വെച്ച് അവളെന്റെ കൂടെ ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ നില്ക്കും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല... അമ്മാതിരി നാക്കാണ്..
ഞാൻ പിന്നെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്..
📞ഓഹോ.. അപ്പോ നാക്കാണ് പ്രശ്നം... മോന് ലവ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് അടിച്ചുല്ലേ..
ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് പോടീ... നീ അമ്മയെ ഇടക്കിടക്ക് പോയി കാണണം കേട്ടോ ..
📞മ്മ്... ശരി... ഞാൻ വെക്കുവാണേ നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി നടക്കട്ടെ... അതും പറഞ്ഞു അവൾ കാൾ അവസാനിപ്പിച്ചു..
....കാത്തിരിക്കൂ.........
