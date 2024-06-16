ബോഡിഗാർഡ് : ഭാഗം 4
രചന: നിലാവ്
അവളുടെ നഗ്നമേനിയിലൂടെ അവന്റെ ചുണ്ടും നാവും ഒഴുകി നടന്നു.. അവളുടെ ശ്വാസഗതിക്ക് അനുസരിച്ചു ഉയർന്നു താഴുന്ന മാറിടത്തിലേക്ക് അവൻ വല്ലാത്ത ഭാവത്തിൽ നോക്കിയതും അവളുടെ മുഖം നാണത്താൽ പൂത്തുലഞ്ഞു... അവിടേക്ക് മുഖം പൂഴ്ത്തികിടന്നു ഇരുമാറും മതിവരാതെ നുണഞ്ഞു...
ശ്രീ....ഇതിന്റെ ലഹരി എന്നെ വല്ലാതെ
മത്തു പിടിപ്പിക്കുകയാണ്...എത്ര നുണഞ്ഞിട്ടും മതി വരാതെ അവൻ അവളുടെ കാതോരം പറഞ്ഞു...
അത് കേട്ടതും അവളുടെ മുഖം ചുവന്നു തുടുത്തു...
അവന്റെ കൈ അവളുടെ ഉടലാകെ ഇഴയാൻ തുടങ്ങി... ഒടുവിൽ പാവാടചരടിൽ അവന്റെ പിടി വീണതും
അവളുടെ ശരീരം വെട്ടി വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി... അരുതെന്നവൾ തലയനക്കിയതും അവൻ കള്ളച്ചിരിയോടെ ചരടിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചിരുന്നു..തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം അവൾ കണ്ണിറുക്കി അടച്ചു....കാട്ടുവള്ളിപോലെ അവനവളിൽ പടർന്നു കയറി ഒരു പേമാരിയായ് അവനവളിൽ പെയിതിറങ്ങി... ഒടുവിൽ ഒരു കിതാപ്പോടെ അവളിലേക്ക് തന്നെ തളന്നു വീണു....
നോ.... ഒരു നിലവിളിയോടെയാണ് സാക്ഷി ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ഞെട്ടിയുണർന്നത്... അവളുടെ മുഖമാകെ വിളറിവെളുത്തിരുന്നു.. നെറ്റിയിലും ചുണ്ടിനു മേലെയും വിയർപ്പുകണങ്ങൾ പൊടിഞ്ഞു... അവൾ ബെഡിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് വെള്ളം എടുത്ത് കുടിച്ചു.. ശേഷം ഹൃദയ താളം പൂർവ സ്ഥിതിയിൽ ആയതും അവൾ ആ സ്വപ്നം വീണ്ടും ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അന്നേരമാണ് അതിലെ പെണ്ണ് താനും മറ്റേ കക്ഷി അഗ്നിയും ആണെന്ന് അവൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്... അതോടെ അവളുടെ ഉള്ള സമാധാനവും പോയ്കിട്ടി...
ശോ... ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് അല്ലെ ഞാൻ കണ്ടത്... പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് സെറ്റപ്പൊന്നും അല്ലായിരുന്നു... പക്ഷേ സാരിയും മുല്ലപ്പൂവും ഒക്കെയുണ്ട്....ഈ വീടും അല്ലല്ലോ .. ഇനിയിപ്പോ അവന്റെ വീടാണോ അത്... അല്ല.. അല്ല അതൊരു വീട് അല്ല.
ഏതൊ ഒരു കാട്ട് പ്രദേശമാണ്... ഇനിയിപ്പോ ആ കാട്ടിൽ കൊണ്ട് പോയി അവനെന്നെ റേപ്പ് ചെയ്തത് വല്ലതും ആണോ.. ഹേയ്.. അല്ല.. ഞാനന്നേരം അവനെ എതിർക്കുന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ... പണ്ടാരം എന്റെ മുഖത്ത് ഒടുക്കത്തെ നാണവും എക്സ്പ്രഷന്നും...ദൈവമേ എന്തുവാ ഇത്.. ഇനിയിപ്പൊ ഞങൾ ഒളിച്ചോടി പോയത് വല്ലതും ആണോ...അല്ലാതെ അവനെ കെട്ടാൻ അച്ഛൻ സമ്മതിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല എം.. പിന്നേ അവൻ ഞൊട്ടും... ഡെവിളിനെ കെട്ടാൻ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ... ചിലപ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് അതിന് മുൻപ് ഒരു സൂചന തന്നതാവാം. സോ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരുക്കുന്നു... എന്നും മനസ്സിൽ കരുതി ഉറക്കം വരാഞ്ഞത് കൊണ്ട് കുറച്ചു നേരം ബാൽകണിയിൽ പോയി ഇരുന്നേക്കാം എന്ന് കരുതി അവിടെ ചെന്നതും താഴെ ഗാർഡൻ ബെഞ്ചിൽ മാനം നോക്കി കിടക്കുന്ന അഗ്നിയെയാണ് കാണുന്നത്...
ഓ.. ഇയാൾ ഈ പാതിരാത്രിക്ക് നക്ഷത്രം എണ്ണി കളിക്കുവാണോ... മനുഷ്യൻ ഇത്തിരി സമാധാനത്തിനു വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാ ഇപ്പോ ഉള്ള സമാധനവും പോയ് കിട്ടി.. ഇല്ല അത് വെറും സ്വപ്നമാണ്... അത് നടക്കാനൊന്നും പോണില്ല..ഇന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നതിനാൽ അത് ഓർത്തിട്ട് കിടന്നത് കൊണ്ട് കണ്ടതാവാം... സാക്ഷി സ്വയം പറഞ്ഞു
മനസിലാക്കാൻ നോക്കി..പക്ഷെ ശ്രീ ആ പേര്... ആ പേര് എങ്ങനെ.... സാക്ഷിക്ക് ആകെ ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നപ്പോലെ തോന്നി.. അവൾ മുറിയിൽ ചെന്നു തലവഴി പുതപ്പ് മൂടി കിടന്നു.... പിന്നീടുള്ള രണ്ടു ദിവസം അഗ്നി ഡ്യൂട്ടി എന്നും പറഞ്ഞു അവളുടെ ഒന്നനങ്ങാൻ പോലും വിടാത്തതും സ്വപ്നവും രണ്ടും കൂടി ആയതോടെ സാക്ഷി അഗ്നിയെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കിടിലൻ ഐഡിയ പ്ലാൻ ചെയ്ത് രാത്രിയാവാൻ കാത്തിരുന്നു....
സാക്ഷിയുടെ അമ്മയും അനിയത്തി സോനയും കൂടി ഒരു ബന്ധുവീട്ടിൽ പാർട്ടിക്ക് പോയതായിരുന്നു... അച്ഛനാണെങ്കിൽ എത്തുന്ന സമയം ആവുന്നതേ ഉള്ളു..സമയം എട്ടുമണി.. ഇതാണ് പറ്റിയ അവസരം എന്ന് കരുതിയ സാക്ഷി എന്തോ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു ഔട്ട് ഹൗസിലെ ഗാർഡ്സിന്റെ ലാൻഡ് ഫോണിലേക്ക് കാൾ ചെയ്തു.. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അഗ്നി താമസിക്കുന്ന മുറിയിലേക്കാണ് അവൾ വിളിച്ചത്..
ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ട അഗ്നി റിസിവർ ചെവിയോട് അടുപ്പിച്ചതും സാക്ഷിയുടെ നിലവിളിയാണ് കേട്ടത്...
ഇവിടെ മുറിയിൽ ഒരു പാമ്പ്.. എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവൾ നിലവിളിച്ചത്... അവളുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടതും മറുത്തൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ അഗ്നി തന്റെ ഫോണും പോക്കെറ്റിൽ ഇട്ട ശേഷം
പെട്ടെന്ന് അവരുടെ വീടിനു അകത്തേക്ക് പാഞ്ഞു...
മുൻവശത്തെ ഡോർ തുറന്നു കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു... മുകളിലെ നിലയിൽ ചെന്നതും സാക്ഷി അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു..
എവിടെയാ പാമ്പുള്ളത്....
എന്റെ മുറിയിലാ എന്നും പറഞ്ഞു സാക്ഷി ഒരു മുറി കാട്ടിയതും അഗ്നി മുറിക്ക് അകത്തേക്ക് പോയി.. പിന്നാലെ സാക്ഷിയും..മുറിയിൽ മുഴുവൻ നോക്കിയ അഗ്നിക്ക് പാമ്പ് പോയിട്ട് ഒരു പഴുതാരയെ പോലും കണ്ടില്ല..
പാമ്പെവിടെ... അഗ്നി സാക്ഷിക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു...
അത്പിന്നെ..ഞാൻ കണ്ടതാ.. ഇനിയിപ്പോ ആവിയായിപോയി കാണുമോ...?? എന്നും പറഞ്ഞു മുറിയുടെ ഡോർ അടച്ചു
ലോക്ക് ചെയ്തു..
താൻ എന്തിനാ ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്തത്...
തന്നെ പീഡിപ്പിക്കാൻ എന്തെ...പേടിയുണ്ടോ തനിക്ക്.. മ്മ്..
ഓഹോ.. അപ്പോ കരുതികൂട്ടി ആണല്ലേ..
ആണല്ലോ... തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ.. എന്നും പറഞ്ഞു അവൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഷർടിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ടു ബട്ടൺ അഴിച്ചു.. മുടിയൊക്കെ അലങ്കോലമാക്കി.. ഷർട്ടിന്റെ കയ്യിന്റെ ഭാഗത്തു ചെറുതായി കീറിപ്പറിച്ചു.
മതി ഇത്രയും മതി...ഇനി ഞാൻ വിളിച്ചു കൂവട്ടെ.. താനെന്നെ കേറിപിടിച്ചെന്നും പറഞ്ഞു
ദേ... താൻ ചുമ്മാ കളിക്കല്ലേ..അഗ്നിക്ക് ദേഷ്യം വരാൻ തുടങ്ങി..
പക്ഷെ അതൊന്നും വക വെക്കാതെ അവൾ ഡോറിന് കുറുകെ നിന്നു ഉറക്കെ വിളിച്ചു കൂവാൻ തുടങ്ങി...
അയ്യോ.. അച്ഛാ അമ്മേ..നാട്ടുകാരെ ഓടി വരണേ.. ഇയാളെന്നെ... അയ്യോ.. സീതേച്ചി..ഉഷേച്ചി എന്നെ രക്ഷിക്കൂ..അമ്മേ...
അഗ്നി അവളെ തള്ളിമാറ്റി ഡോർ തുറക്കാൻ നോക്കി എങ്കിലും അവൾ സമ്മതിച്ചില്ല....
അവിടെ നിക്കെടോ ഡെവിളെ....
അയ്യോ.. നാട്ടുകാരെ വീട്ടുകാരെ..ഓടി വരണേ.. ഇയാളെന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നെ... സാക്ഷിയുടെ സ്വരം ഒന്നുകൂടി ഉയർന്നു...
പക്ഷെ ഇത്തവണ അഗ്നി അവളെ തള്ളിമാറ്റി ഡോർ തുറന്നു... ഡോർ തുറന്നതും വാതിൽക്കൽ അവിടത്തെ സെർവന്റ്സും തോട്ടക്കാരനും വാച്ച്മാനും ബാക്കിയുള്ള ഗാർഡ്സ് ഒക്കെയും എത്തിയിരുന്നു..എല്ലാവരും ഇരുവരെയും മാറി മാറി നോക്കി..
എന്താ കുഞ്ഞേ.. എന്താ പറ്റിയത്..
അടുക്കളകാരി സീത അത് ചോദിച്ചതും
സാക്ഷി അവരെ കെട്ടി പിടിച്ചു കരയുന്നത് പോലെ അഭിനയിച്ചു..
കരയാതെ കാര്യം പറ കുഞ്ഞേ പുറം പണിക്ക് വരുന്ന ഉഷ കാര്യം തിരക്കി..
അത്...ഉഷേച്ചി...ഇയാൾ എന്നെ... എന്നും പറഞ്ഞു അവൾ വീണ്ടും പൂങ്കണ്ണ്നീർ ഒഴുക്കാൻ തുടങ്ങി..
അയ്യോ എന്താ ഈ കേൾക്കുന്നത്.. സാറെങ്ങാനും ഇതറിഞ്ഞാൽ തന്നെ ബാക്കി വെച്ചേക്കില്ല വാച്ച്മാൻ രാജപ്പൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടതും അഗ്നി താൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നിഷേധിച്ചു...പക്ഷെ അവരാരും അത് വിശ്വസിച്ചില്ല.. അപ്പോഴാണ് സാക്ഷിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അനിയത്തിയും കയറി വന്നത്.. അച്ഛനെ കണ്ടതും സാക്ഷി അച്ഛനെ കെട്ടിപിടിച്ചു കരയാൻ തുടങ്ങി...അയാൾ അവളെ സമാധാനിപ്പിച്ചു.. അയാൾ കാര്യം തിരക്കിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്നവർ കാര്യങ്ങൾ അയാളോട് വിശദീകരിച്ചു...അന്നേരം ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ മുഖത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഭാവവ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു.. അയാൾ അഗ്നിക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു..
ഇതിൽ അഗ്നിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ഉണ്ടോ..
തീർച്ചയായും സാർ..
എന്നാൽ പറഞ്ഞോളൂ....
എന്തിനാ അച്ഛാ അയാളോട് ചോദിക്കുന്നത് പിടിച്ചു പുറത്താക്ക് അയാളെ.. സാക്ഷി അതും പറഞ്ഞു അമ്മയുടെ തോളിലേക്ക് ചാഞ്ഞു..
അത് പറ്റില്ല സാച്ചുട്ടാ.. അയാൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് കേട്ടല്ലേ പറ്റു..
ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റും സാർ.. പക്ഷെ ഈ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് സാറിന്റെ മോളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല...
ഇയാൾ ഇതെന്ത് ഒലക്കയാ ഈ പറയുന്നത് എന്ന് കരുതി സാക്ഷി അമ്മയുടെ തോളിൽ നിന്നും തല മെല്ലെ ഉയർത്തി നോക്കി..
അത് കുഴപ്പം ഇല്ലെടോ... ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ മുന്നിലും താനിപ്പോ തെറ്റുകാരനാണ്.. അപ്പോ എല്ലാരും കൂടി അറിയട്ടെ എന്താണ് ശരിക്കും നടന്നത് എന്ന്... മകളുടെ സ്വഭാവം ശരിക്കും അറിയാവുന്ന ചന്ദ്രശേഖർ അഗ്നിയോട് അത് പറഞ്ഞതും അഗ്നി തന്റെ ഷർട്ന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും ഫോൺ എടുത്ത് ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് അതിലെ വീഡിയോ അയാൾക്ക് കാണിച്ചു... അവൻ അവളുടെ മുറിയിൽ കയറുന്നതിനു മുൻപേ ഫോണിലെ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു...ശരിക്കും അവിടെ നടന്നത് എന്താണെന്ന് അയാൾക്ക് മനസിലായി... ശേഷം മകളുടെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ ഒക്കെയും അടങ്ങുന്ന വീഡിയോ അയാൾ എല്ലാവരുടെ മുന്നിലും പ്ലേ ചെയ്ത് അവളെ തേച്ചൊട്ടിച്ചു എന്ന് വേണം പറയാൻ... സാക്ഷിയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കണ്ട് ആകെ ചമ്മിനാറി അഗ്നിയെ ദഹിപ്പിച്ചു നോക്കി...
മോളെ സാച്ചുട്ടാ ഞാൻ മുഖം നോക്കാതെ നീതി നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു നേതാവാണ്...വീട്ടിലും നാട്ടിലും എന്റെ നയം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അത്കൊണ്ട് മോള് അഗ്നിയോട് സോറി പറഞ്ഞേക്ക്...
അച്ഛന് മുന്നിൽ അവൾക്ക് അത് അനുസരിക്കുക മാത്രമേ നിർവ്വാഹം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു.. അതിനാൽ അവൾ അഗ്നിയോട് സോറി പറഞ്ഞു...
അന്നേരം അഗ്നി ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി...
പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അഗ്നി തന്റെ ഡ്യൂട്ടി കർശനമാക്കി... കാരണം വീണ്ടും ഒരു ആക്രമണം നടക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് അവർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു..സാക്ഷിക്ക് അഗ്നി തന്റെ നിഴൽപോലെ നടക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇറിടേഷൻ ആയിരുന്നു.. പക്ഷെ അത് തന്റെ അച്ഛന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ആയിരുന്നു എന്നതിനാൽ അവൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനും പറ്റിയില്ല..
ഇന്ന് രാത്രി ആണ് സാക്ഷിയുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു പാർട്ടി നടക്കുന്നത്...അഗ്നിയുടെ കൂടെ മാത്രമേ പോകാവൂ എന്ന് അച്ഛന്റെ വക അ അവൾക്ക് പ്രത്യേക ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു.. അവന്റെ കൂടെ പോവുന്നത് അവൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല.. അതിനാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവനെ അറിയാതെ മുങ്ങാനുള്ള വഴി കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അവൾ തന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയ നന്ദുവിനെയും റോസിനെയും കൂട്ടി ഒരു കഫെറ്റീരിയയിൽ പോവുന്നത്... സംഭവം റോസ് ഒരു ബുദ്ധി ജീവിയാണ്..പക്ഷെ അവളുടെ വയറിലേക്ക് കാര്യമായി വല്ലതും നിക്ഷേപിച്ചാലേ അവളുടെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തികുകയുള്ളു.. അതിനാൽ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന പിസ്സയോടും ബർഗറിനോടും ജ്യൂസിനോടും ഒക്കെയും പടവെട്ടികൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാണ് റോസ്...ഇതിപ്പോ മൂന്നാമത്തെ പിസ്സയാണ് കുത്തികയറ്റുന്നത്..
ഇതൊക്കെ കണ്ടു നന്ദുവും സാക്ഷിയും അവളെ മൊത്തത്തിൽ നോക്കി.. ഇതൊക്കെയും ഇവളുടെ വയറ്റിലേക്ക് തന്നെയാണോ പോവുന്നത് എന്നപോലെ ഇരുവരും താടിക്ക് കയ്യും കൊടുത്ത് ഇരുന്നു പോയി...... ഇത്രയും നേരം ആയിട്ടും തന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു നീക്ക് പോക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നറിഞ്ഞ സാക്ഷി കടുപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു..
റോസ്..മതി കഴിച്ചത്.... ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് നിന്റെ അണ്ണാക്കിലേക്ക് കുത്തിതിരുകിയാൽ മതി...അല്ലപിന്നെ ദേ ആ ഡെവിൾ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാ.. ഇനിയും എന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരും...
അല്ല ഞാൻ നിനക്ക് നേരത്തെ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നല്ലോ എന്നിട്ട് എന്തായി... നീ മൊത്തം കുളമാക്കിയില്ലേ .... അല്ല നീ ചോയിക്കുമ്പോ ചോയിക്കുമ്പോ ഐഡിയാസ് പറഞ്ഞു തരാൻ ഞാനിവിടെ ഐഡിയാസ് കുപ്പിയിലാക്കി ഉപ്പിലിട്ടു വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ..അല്ല പിന്നെ...
അത് കേട്ടതും സാക്ഷി അവളെ ദഹിപ്പിച്ചു നോക്കി..
നീയെന്നെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട.. ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്നാ തെറ്റാണുള്ളത്.. നീ തത്കാലം ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് അവനെ പ്രേമിക്കുന്ന പോലെ അഭിനയിച്ചു സോപ്പിട്ട് നിർത്ത്.... പിന്നെ
ഇന്ന് അവൻ നിന്റെ കൂടെ വരാതിരിക്കാൻ ഈ വഴിയേ ഉള്ളു...
പ്രേമിക്കാനോ.. ഹേയ് എനിക്ക് വയ്യ..സാക്ഷി അത് പാടെ നിഷേധിച്ചു..
പ്രേമിക്കണ്ട അഭിനയിച്ചാൽ മതി.. കാര്യം നേടാണമെങ്കിൽ അവനെ കൂടെ നിർക്കുക മാത്രമേ നടക്കുള്ളു...ഒരുമ്മയൊക്കെ കൊടുത്താൽ അവൻ തത്കാലം ഒന്നോതുങ്ങിക്കോളും..റോസ് പറഞ്ഞു
അയ്യേ.. അതൊന്നും പറ്റില്ല.. വേണേൽ ഞാനിത്തിരി സോഫ്റ്റ് ആയി പെരുമാറാൻ ശ്രമിക്കാം.
അല്ലാതെ ചാടിക്കയറി പ്രേമം അഭിനയിച്ചാൽ അവൻ ഡൌട്ട്ടടിക്കും.. അല്ലെങ്കിലും കാഞ്ഞബുദ്ധിയാ അവന്..
ഇതല്ലാതെ നിന്റെ മണ്ടയിൽ വേറെ വല്ല ഐഡിയയും ഉണ്ടോ ആവോ സാക്ഷി റോസിനെ നോക്കികൊണ്ട് ചോദിച്ചു..
തത്കാലം ഇതേ ഉള്ളു.. ഇനിയിപ്പോ പുതുതായി വല്ലതും വേണേൽ നീ ഓരോ ബർഗറും ജൂസും കൂടി ഓർഡർ ചെയ്യ്.. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം...
റോസ് പറഞ്ഞെത് കേട്ടതും സാക്ഷി സ്വയം നെറ്റിക്ക് അടിച്ചുപോയി..
ഇവളെന്നെ കുത്ത് പാള എടുപ്പിക്കും എന്നാ തോന്നണത്...
മന്ത്രിയുടെ മോളല്ലേ കയ്യിൽ പൂത്ത കാശ് കാണും.. എന്നെപ്പോലുള്ള പാവപെട്ട ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ക്യാഷ്യല്ലേ കുറച്ചു ചിലവാക്കെന്റെ മോളെ റോസ് അതിനിടയിൽ കൗണ്ടർ അടിക്കാൻ മറന്നില്ല..
എന്റെ കാശിൽ പുട്ടടിച്ചിട്ട് എന്റെ അച്ഛനിട്ട് ട്രോള്ളുന്നോടി പട്ടി..സാക്ഷി അതും പറഞ്ഞു തന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ജ്യൂസ് ഒറ്റവലിക്ക് കുടിച്ചു... അപ്പോഴേക്കും ബില്ലുമായി വെയ്റ്റർ വന്നു..
അത് തുറന്നു നോക്കിയ റോസ്..
ഓ.. ഒൺലി 3000 റുപ്പീസ്.. ഇത്രേ ആയുളളു എന്നും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ബില്ല് സാക്ഷി നേരെ നീക്കിവെച്ചു ..
എന്നാൽ നിനക്ക് തന്നെ പേയ് ചെയ്തൂടെ..സാക്ഷി ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു..
ചെയ്തേനെ പക്ഷെ ഞാൻ പേഴ്സ് എടുത്തില്ലല്ലോ...
ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നന്ദു റോസിന്നിട്ട് താങ്ങി..
ആ ചെയ്യാം. നിനക്കും ചെയ്യാല്ലോ അത്..റോസും വിട്ടില്ല
ഓ പിന്നെ അൻപത് രൂപയുടെ ജൂസാണ് ഞാൻ കുടിച്ചത് ബാക്കി മൊത്തം നിന്റെ വയറ്റിലോട്ട പോയത്..നന്ദു തിരിച്ചു പറഞ്ഞു..
നോക്കിയേടി അവൾ കണക്ക് പറയുന്നത് കണ്ടോ.... എനിക്ക് ഇത് തന്നെ വേണം ചങ്കല്ലേ ലിവറല്ലേ എന്ന് കരുതി ഇത്തിരി കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്ത് പോയി ഇനിയില്ല.. റോസ് കണ്ണുനീർ വരുത്തിക്കാൻ പാട് പെട്ടു.
മതി രണ്ടും അടികൂടിയത് ഞാനാണ് നിങ്ങളെ വിളിപ്പിച്ചത് എങ്കിൽ ഞാൻ ബില്ല് പേയ് ചെയ്തോളാം...
അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് സാച്ചു നീയാണെടി യഥാർത്ഥ കൂട്ടുകാരി..റോസ് നന്ദുവിനെ നോക്കി മുഖം കോട്ടി..
സാക്ഷി കാര്യമായി എന്തോ തപ്പുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് റോസ് ചോദിക്കുന്നത്..
എന്ത് പറ്റി സാച്ചു ചില്ലറയില്ലേ... കുഴപ്പം ഇല്ല അവിടുന്ന് കിട്ടിക്കോളും.
ചില്ലറപോയിട്ട് ചില്ലി കാശില്ലെടി...സാക്ഷി അവരെ നോക്കി കൈ മലർത്തി..
പിന്നെ എന്തൂട്ട് തേങ്ങയുണ്ടായിട്ട നീ ഈ കാലി പേഴ്സും എടുത്തോണ്ട് പോന്നത്
റോസ് കൃത്രിമ ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു.
എടീ തിരക്കിൽ പോന്നപ്പോൾ പേഴ്സ് മാറിപ്പോയി... ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യാന്നു വെച്ചാൽ ഫോണും എടുത്തില്ല.. സാക്ഷി അവരെ നോക്കി പതിയെ പറഞ്ഞു..
ഞഞ്ഞായി.. ഇനിയിപ്പോ നേരെ അടുക്കളയിൽ ചെന്ന് മാവാട്ടാം... എടീ ദുഷ്ടേ..നിനക്കറിയോ എന്റെ വീട്ടിൽപോലും ഇന്നേവരെ ഞാൻ മാവ് ആട്ടിയിട്ടില്ല..റോസ് സങ്കടത്തോടെ പറഞ്ഞു..
റോസമ്മൊ ഇവിടെ മാവ് ആട്ടാൻ കാണില്ല.. പിസ്സ ബർഗർ sandwich ഇതിനൊന്നും മാവ് വേണ്ടാല്ലോ മിക്കവാറും നമുക്ക് പാത്രം കഴുകാൻ ആയിരിക്കും വിധി..അയ്യോ എനിക്ക് ഡിഷ്വാഷ് അലർജിയാ.... നന്ദു സാക്ഷിയെ നോക്കി പല്ലിറുമ്മി...
തത്കാലം ഞാൻ ആ ഡെവിളിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് വരാം..കാര്യം കാണാൻ കഴുതക്കാലും പിടിക്കണമല്ലോ ....സാക്ഷി ഒന്ന് നിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് പറഞു..
എടീ നിനക്ക് ബാനനടോക്ക് ഒക്കെ പിന്നെ പറയാം... നീ ആദ്യം അവനോട് പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് വാ..റോസ് പറയുന്നത് കേട്ടതും സാക്ഷി എഴുന്നേറ്റു..
അന്നേരം സാക്ഷിയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ട് നന്ദു പറഞ്ഞു സാച്ചുട്ട പച്ചക്കുതിരയിലെ സലീം കുമാറിന്റെ അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് വരുമോഡി..
പോടീ ശവമേ ഞാൻ മുങ്ങാനൊന്നും പോണില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരി ഞാൻ വരാം എന്നും പറഞ്ഞു സാക്ഷി പുറത്തേക്ക് നടന്നു.. വണ്ടിക്ക് അരികിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ സാക്ഷിയുടെ മനസ്സിൽ ചില കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.......കാത്തിരിക്കൂ.........
