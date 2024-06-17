ബോഡിഗാർഡ് : ഭാഗം 5
രചന: നിലാവ്
ഒടുവിൽ അഭിമാനം പണയം വെച്ചു സാക്ഷി അഗ്നിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ക്യാഷ് വാങ്ങി അവിടത്തെ ബില്ലടച്ചു അവന്റെ കൂടെ തിരിച്ചു പോന്നു... യാത്രക്കിടയിൽ ഇരുവരും ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല... വീട്ടിലെത്തി ഇറങ്ങാൻ നേരമാണ് അഗ്നി അവളോട് ചോദിക്കുന്നത്..
മൂന്നുപേരും കൂടി എന്തായിരുന്നു അവിടെ..എനിക്കെതിരെ പണിയാനുള്ള ഗൂഡാലോചന നടന്നതാ...
ഹേയ് ഞങ്ങൾ അതൊന്നും അല്ല ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്... സാക്ഷി തപ്പിത്തടഞ്ഞു..
ഇനി എന്നെ ഒതുക്കാൻ വേണ്ടി ഐഡിയ തപ്പി ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട... ഇന്ന് പാർട്ടിക്ക് പോയി അടിച്ചു പൊളിക്കണം കൂടെ ഞാൻ വരാൻ പാടില്ല അത്രല്ലേ ഉള്ളു...
ഇത് കേട്ടതും സാക്ഷി വായും പൊളിച്ചു അവനെ നോക്കിപ്പോയി...
ദൈവമെ ഇവന് മൈൻഡ് റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും ഉണ്ടോ...
ഹെലോ... എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ആഗ്നി വിരൽ ഞൊടിച്ചതും സാക്ഷി ബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു..
തന്റെ അച്ഛന്റെ ഓർഡർ അനുസരിച്ചു എനിക്ക് തന്റെ കൂടെ വരാതെ പറ്റില്ല.. പക്ഷെ ഞാൻ അകത്തു വരില്ല അത് പോരെ.. ഞാൻ വണ്ടിയിൽ തന്നെ ഇരുന്നോളാം...ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ എനിക്ക് തന്നോട് ടോം ആൻഡ് ജെറി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം തീരെ ഇല്ല.... എന്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടുന്നു പോവും...ഇനിയിപ്പോ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചു ഇനി എനിക്കെതിരെ പുതിയ പീഡനക്കേസും കൊണ്ടു വരാൻ നിൽക്കണ്ട...മ്മ്..അഗ്നി അവളെ നോക്കി വളരെ മാന്യമായി പറഞ്ഞു..
അന്ന് തന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നു ചിലത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാ അങ്ങോട്ട് കയറി വന്നത്.. തറ യവും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്രയും കൂതറ ആവും എന്ന് കരുതിയില്ല.....പക്ഷെ തന്റെ തലമണ്ടക്കകത്തു നിറയെ പിണ്ണാക്കാണെന്ന് പിന്നീടാണ് മനസിലായത്....
ഓ.. സമ്മതിച്ചു.. ഡെവിൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിശാലി തന്നെ.. ഹും..
ഇന്നൊരു ദിവസം മാത്രമേ ഈ ആനുകൂല്യം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നവൻ പറഞ്ഞതും അവൾ പുഞ്ചിരിയോടെ വണ്ടിയിൽ നിന്നിറങ്ങി....
വൈകുന്നേരം ആറുമണി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സാക്ഷി പാർട്ടിക്ക് പോവാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി പുറത്തിറങ്ങി വന്നത്....
ഓഫ് വൈറ്റ് നിറത്തിലുള്ള ഗൗൺ അണിഞ്ഞു അതി സുന്ദരിയായി വരുന്ന സാക്ഷിയെ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അഗ്നി ഇമ ചിമ്മാതെ നോക്കിയിരുന്നു...
പതിവിലും വിപരീതമായി മുന്നിലെ ഡോർ തുറന്നു അകത്തു കയറിയ സാക്ഷിയെ അഗ്നി ഒരു നിമിഷം നോക്കിനിന്നു ..
എന്താ ഡെവിളെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത്.. സാക്ഷിയുടെ സ്വരത്തിൽ ഇത്തവണ എന്തൊക്കെയോ കലർന്നിട്ടുണ്ടായിരിന്നു..
തന്റെ ഗോസ്റ്റ് ലുക്ക് കണ്ട് നോക്കിപോയതാ.... Costume വിചാരിച്ചത്ര ചേർന്നിട്ടില്ല.. കൂടെ ഒന്നരക്കിലോ പുട്ടിയും..മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെനയില്ല..അഗ്നി അവളെ പിരി കയറ്റാൻ പറഞ്ഞു...
ഓ സമ്മതിച്ചു... ഇയാൾ വല്യ ഷാരുഖാൻ ആണല്ലോ..ഞാൻ അങ്ങനെ ഓവർ പുട്ടിയടിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല..ലൈറ്റ് ആയി ഇത്തിരി മേക്കപ്പ് ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളു.. ഹും... സാക്ഷി മുഖം കോട്ടി...
വാജകമടിക്കാതെ ഡെവിൾ വണ്ടി എടുക്കാൻ നോക്ക്...
അത് കേട്ടതും അഗ്നി വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു മുന്നോട്ടെടുത്തു...
പിന്നെ കുറച്ചു നേരം ഇരുവരും മിണ്ടിയില്ല... ഇത്രയും സുന്ദരിയായ പെണ്ണ് അടുത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ടും അവൻ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കുന്നില്ല എന്നത് അവളെ അത്ഭുതപെടുത്തി... ഇന്ന് കാണിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം നാളെ കാണില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ ആളെ നൈസായിട്ട് തന്റെ വരുതിയിൽ കൊണ്ടു വരണം എന്നവൾ മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടി...
എന്തെങ്കിലും മിണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ഒന്ന് നോക്കുന്നുപോലും ഇല്ല.. തത്കാലം ഒരു താങ്ക്സ് പറഞ്ഞു എന്തേലും മിണ്ടാം എന്നും പറഞ്ഞു അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി.
ശോ.. ഈ ഡെവിളിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ എനിക്ക് ശരിക്കുള്ള പ്രേമം തോന്നിപോവും എന്നാണ് തോന്നുന്നത്... ഇവന് ഒടുക്കത്തെ ഗ്ലാമർ ആണല്ലോ ദൈവമേ .. അതിന്റെ അഹങ്കാരവും കുറച്ചല്ല കുറച്ചധികം ഉണ്ട്താനും.. ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചു അവനെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന സാക്ഷിയെ നോക്കി അഗ്നി ചോദിച്ചു..
കുറേ നേരായല്ലോ എന്റെ മുഖത്തു നോക്കിയിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്.. എന്താ കാര്യം....
അതുപിന്നെ ഡെവിളിന്റെ ഗ്ലാമർ കണ്ടാൽ ആരായാലും നോക്കിപോവില്ലേ അങ്ങനെ നോക്കിയതാ...സാക്ഷി കിട്ടിയ ഗ്യാപ്പിൽ ഗോളടിക്കാൻ നോക്കി..
എന്താ മോളെ ദിനേഷി ഒരിളക്കം..
എനിക്ക് ഡെവിളിനോട് ചെറുതായി ക്രഷടിച്ചൊന്നൊരു സംശയം...സാക്ഷി
ഡയറക്റ്റ് മാറ്ററിലേക്ക് വന്നു..
പുതിയ നമ്പരാ....പക്ഷെ ഇവിടെ ചിലവാകത്തില്ല....
ഹേയ്... ഇത് നമ്പർ ഒന്നും അല്ല...എന്താ പറയ്യാ പേരറിയാത്ത ഒരു വികാരം...പേരറിയാത്ത വികാരത്തെ പ്രേമമെന്നാരോ വിളിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ ഡെവിളെ....ഈ വെറുത്തു വെറുത്തു വെറുപ്പിനൊടുവിൽ കുട്ടിശങ്കരനെ അവൾ സ്നേഹിച്ചില്ലേ അത് പോലെ എനിക്കും ഈ ഡെവിളിനോട് എന്തോ ഒരു ഇത്....സാക്ഷി തട്ടിവിട്ടു..
തന്റെ തല വല്ലോടത്തും ഇടിച്ചോ...
ഇത് അതൊന്നും അല്ല...ശരിക്കും ഉള്ളതാ...
മനസിലായി... മനസിലായി... റൂട്ട് മാറ്റിപിടിച്ചതാല്ലേ.... പ്രേമം അഭിനയിച്ചു എന്നെ സോപ്പിട്ട് നിർത്താനുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവ്മെന്റ്... അതിനുള്ള വെള്ളം മോള് അങ്ങ് വാങ്ങി വെച്ചേക്ക്...ഓരോ നമ്പറും കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുവാ...
ശെടാ ഞാൻ എവിടെ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചാലും ഇതാണല്ലോ അവസ്ഥ.. അങ്ങനെ തോറ്റു കൊടുക്കാൻ സാക്ഷിക്ക് മനസ്സില്ല.. ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരുമ്മ കൊടുത്താലോ അതിൽ അവൻ ഉറപ്പായും വീഴും.. എന്റെ കെട്ടിയോന് കൊടുക്കാൻ വെച്ച ഉമ്മയാണ് ഈ ഡെവിളിന് കൊടുക്കുന്നത്.. ആ അലവലാതി ഇപ്പൊ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്തോ. എന്തായാലും ക്ഷമിക്ക് ഭർത്തു ഇതെന്റെ പ്രെസ്ടിജ് ഇഷ്യൂ ആണ് എന്നും മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഇരുന്നിടത്തു നിന്നു മെല്ലെ എഴുന്നേറ്റ് അഗ്നിയുടെ കവിളിൽ
അമർത്തി മുത്തിയതും ഒരു നിമിഷം അഗ്നിയുടെ ഡ്രൈവിങ്ങിലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ തെറ്റിപ്പോയി...ഒടുവിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയോ അവൻ വണ്ടി സൈഡിൽ ഒതുക്കി നിർത്തി അവളെ ദഹിപ്പിച്ചു നോക്കി...
താനെന്താ ഈ കാണിച്ചത്... ഇടിയറ്റ്..
മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് ഉമ്മ... പച്ചമലയാളത്തിൽ ചുംബനം എന്ന് പറയും ഹിന്ദിയിൽ ചുംബൻ എന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ കിസ്സ് എന്നും തമിഴിൽ മുത്തം എന്നും തെലുങ്കുവിൽ മുദ്ദു എന്നും കന്നഡയിൽ മുദ്ദുഗൗ എന്നും പറയും..
താൻ ചുംബനത്തിന്റെ ക്ലാസ്സെടുത്തു തരാതെ ഇപ്പൊ താൻ കാണിച്ച വൃത്തികേഡിന്റെ അർത്ഥം കൂടി പറഞ്ഞു താ...
വൃത്തികേടോ.. അപ്പോ ഡെവിൾ അന്ന് കാട്ടിയതോ... അത്രയും വൾഗർ ആയിട്ടൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തില്ല..
ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ അന്ന് മദ്യപിച്ചിരുന്നു എന്ന്....
ഇപ്പൊ ഞാൻ മദ്യപിക്കാത്തത് ആണോ ഡെവിളിന്റെ പ്രശ്നം എന്നാൽ ഞാൻ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും ചെറുതായി വീശി ഒന്നുകൂടി തരാം... വേണമെങ്കിൽ ഡെവിൾ തന്നതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു തന്നേക്കാം... എനിക്ക് ആരുടെയും കടം ഒന്നും വെച്ചിട്ട് ശീലം ഇല്ല.....
അവളുടെ പ്രവർത്തി അവനെ ഇറിറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് തോന്നിയതും സാക്ഷിക്ക് അതൊരു ഹരമായി മാറി...ഇതുപോലെ കുറച്ചുകൂടി വട്ട് കയറ്റിയാൽ ഡെവിൾ തന്നെ പേടിച്ചു നാട് വിട്ടോളും എന്ന് തോന്നിയ സാക്ഷി
അതുമായി മുന്നോട്ട് പോവാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു..
വണ്ടിയെടുക്ക് ഡെവിൾ...
അത് കേട്ടതും അവൻ അവളെ ദഹിപ്പിച്ചു നോക്കി വണ്ടി മുന്നോട്ടെടുത്തു.. അവളോടുള്ള ദേഷ്യം മുഴുവൻ അവൻ ആക്സിലറേറ്ററിൽ തീർത്തു...
ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ഡെവിളിനെ കാണാൻ എന്തൊരു ഭംഗി ആണെന്നോ..കെട്ടിപിടിച്ചു ഒന്നുകൂടി ഉമ്മ തരാൻ തോന്നുവാ...
എന്റെ ദൈവമേ സൈക്കോസിസിന്റെ പല അവസ്ഥന്താരങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഭയാനകമായ വേർഷൻ ഇതാദ്യമാ എന്നും പറഞ്ഞു അവൻ നെറ്റിത്തടം ഉഴിഞ്ഞു.. അത് കണ്ടതും ഉള്ളിലൂറിയ ചിരി മറച്ചു പിടിച്ചു കൊണ്ട് സാക്ഷി മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു.. നോക്കിക്കോ ഡെവിളെ ഇയാളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ക്ഷ ഞ്ഞ. വരപ്പിക്കും.. സാക്ഷിയോടാ അന്റെ കളി.... ആത്മഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാക്ഷി പുറത്തേക്ക് മിഴികളൂന്നി ഇരുന്നു..........കാത്തിരിക്കൂ.........
