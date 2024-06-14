യെസ് യുവർ ഓണർ: ഭാഗം 2
രചന: മുകിലിൻ തൂലിക
സായന്ത് അവളുടെ നേരെ തന്റെ മുഖം ഒരൽപ്പമൊന്ന് താഴ്ത്തി "പെണ്ണല്ലേ.. പോട്ടേന്ന് വെച്ച് എന്റെ നല്ലമുഖം കാട്ടി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിനക്കേ എല്ല് ഒരെണ്ണം കൂടുതലാണ്.. അതിന്റെ ബലത്തിൽ പക്ഷേ നീ കളിക്കാൻ വന്ന ഇടം മാറി പോയി.. പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയതിന് തിരികെ കൊടുക്കാതെ പോകുന്ന ചരിത്രം ഇല്ല.. ഇനി ഉണ്ടാവുകയുമില്ല.. ഇത് സായന്താണ്.. അഡ്വക്കേറ്റ് സായന്ത് ശങ്കർ.. കേട്ടോടി നാടൻ എരുമേ" തലകുനിച്ചു നിൽക്കുന്ന അവളെ നോക്കി പല്ല് ഞെരിച്ചവൻ കാറിൽ കയറി ദേഷ്യത്തിൽ കാറോടിച്ചു പോയി..
പോകുമ്പോഴും അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ സൈഡ് മിററിലൂടെ കാണുന്ന അകലേക്ക് മറഞ്ഞ് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ തുടയ്ക്കുന്ന അവളുടെ രൂപമായിരുന്നു... object in mirror are closer than they appear.. ############################## കോടതി വളുപ്പിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറിയ സായന്തിന്റെ കാർ കണ്ട് അവിടെ കൂടി നിന്നിരുന്ന എല്ലാവരും പേടിച്ച് ഇരുവശത്തേക്കും മാറി നന്ന് വണ്ടിയിലേക്ക് നോക്കി കൊണ്ട് പിറുപിറുത്തു.. സായന്ത് സാർ.. സായന്ത് സാർ..
പെൺകുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ആ പേരൊരു ഓളമായി അല തല്ലാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു.. എല്ലാവരുടേയും കണ്ണുകൾ സായന്ത് കാറിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുന്നതും കാത്ത് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി.. കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കകം കാറിന്റെ ഡോർ വലിയൊരു ശബ്ദത്തോടെ തുറക്കപ്പെട്ടു..എരുമയോടുള്ള തന്റെ ദേഷ്യം മുഴുവൻ കാറിന്റെ ഡോറിൽ ചവിട്ടി തുറന്നാണ് സായന്ത് തീർത്തത്.. കാറിൽ നിന്ന് ദേഷ്യം കണ്ട് വലിഞ്ഞ് മുറുകിയ മുഖവുമായി ഇറങ്ങിയ അവനെ കണ്ട് പെൺകുട്ടികളെല്ലാം ഒരേ ശ്വാസത്തിൽ " wow... what a sexy man "... ചാണകം പുരണ്ട തന്റെ ഷർട്ട് വണ്ടിയിൽ അഴിച്ചു വെച്ചാണ് അവൻ ഇറങ്ങിയത്..
ആ 6 പാക്ക് ഹോട്ട് ബോഡി കണ്ട് കോളേജ് തരുണിമണികളുടെ കണ്ണുകളിൽ അനുരാഗവും.. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പുരുഷകേസരീകളുടെ ഉള്ളിൽ കുശുമ്പും മുഖത്ത് പുച്ഛഭാവവും ഒരു പോലെ വിരിഞ്ഞു.. സായന്ത് ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇത്രയും നേരത്തെ ലോങ്ങ് ഡ്രൈവിംഗിന്റെ ക്ഷീണം തീർക്കാൻ കൈകൾ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി മുരിനിവർന്ന് ചുറ്റും നോക്കി.. അവനെ കണ്ടപ്പോൾ കുമാരൻ കോടതി വരാന്തയിൽ നിന്ന് ഓടി അവനരികിലേക്ക് വന്നു..
ആ കുമാരേട്ടാ.. നമ്മുടെ കേസ് വിളിച്ചാ.. കുമാരൻ അവന്റെ നിൽപ്പും ഭാവവും കണ്ട് അമ്പരന്ന് അവനേയും ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കുന്നവരേയും നോക്കി "ഇല്ല മോനേ നേരം ആകുന്നൊള്ളൂ.. അല്ലാ.. ഇതെന്ത് പറ്റി ഷർട്ടൊക്കെ എന്തേ" അവന്റെ മുഖം പെട്ടെന്ന് ചുവപ്പ് രാശി പടർന്നു " ഉം.. വരുന്ന വഴിക്കൊരു എരുമ വട്ടം ചാടി.. അതോണ്ട് ഷർട്ട് അഴുക്കായി.." "അയ്യോ.. എന്നിട്ട് മോന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ.." ആകെ അങ്കലാപ്പോടെ സായന്തിനെ നോക്കി കൊണ്ട് കുമാരൻ ചോദിച്ചു..
"ഏയ്.. എനിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല വെരളി പിടിച്ച് വന്നതിനെ മൂക്ക് കയർ ഇട്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ട്.. ഇനി നട്ടെല്ലുള്ള വരെ കാണുമ്പോൾ അവള് വിളച്ചിലെടുക്കാൻ ഒന്ന് ഭയക്കും.." സായന്തിന് അവളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദേഷ്യം കൊണ്ട് ശരീരത്തിലൂടെ ഒരു വിറയൽ അനുഭവപ്പെട്ടു.. മുഷ്ടി ചുരുട്ടി കാറിന്റെ ബോണറ്റിൽ അമർത്തി നിന്ന് " കുമാരേട്ടാ.. ഒരു സിഗരറ്റ് കിട്ടോ.. ഒരു പഫ് എടുക്കാൻ.." "കോടതിയാണ് മോനെ.. ഇവിടെ ഇതൊന്നും പാടില്ലെന്ന് മോനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് തരണ്ടല്ലോ..
ഉം.. അവൻ കാറിന്റെ ഡോർ തുറന്ന് അതിനകമാകേ തപ്പി baccardi rum ന്റെ ചെറിയ ബോട്ടിൽ കയ്യിലെടുത്ത് തുറന്ന് കുടിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയത്തും അവന്റെ പ്രവർത്തീകളെ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ നോക്കി കൊണ്ട് കുമാരൻ അവനെ തടഞ്ഞു.. "ഹീയറിങ്ങിന് നേരമായി.. പിന്നെ കോടതി വളുപ്പ്.. വേണ്ട മോനേ.. അല്ലേൽ തന്നെ പരാതികൾ ഒരുപാട് ആയിട്ടുണ്ട്" സായന്ത് കയ്യിലെ കുപ്പിയിലേക്കും കുമാരനെയും നോക്കി തന്റെ ഷോൾഡർ ഒന്ന് കുലുക്കി തലയാട്ടി "ഉം..ഓക്കേ,. കുമാരേട്ടൻ ഒരു ഷർട്ടുമായി വായോ.. ഞാൻ ബാർ കൗൺസിലിൽ ഉണ്ടാകും.. "
കയ്യിലെ കുപ്പീ കാറിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് സായന്ത് മുടീ ഒന്ന് ഒതുക്കി വെച്ച് ബാർ കൗൺസിൽ ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു.. പുറകിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടീകൾ " സായന്ത് സാർ, we all love you sir" എന്ന് വിളിച്ചു കൂവുന്നുണ്ട്.. സായന്ത് അതിന് മറുപടിയായി തിരഞ്ഞ് നോക്കാതെ കൈവീശി കാണിച്ച് നടന്ന് നീങ്ങി.. ############################### കുമാരൻ ബാർ അസോസിയേഷനിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ സായന്ത് കസേരയിൽ ഇരുന്ന് കാൽ മേശയിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ച് മൊബൈലിൽ കാര്യമായ സേർച്ചിങ്ങിലാണ്..
"ദാ മോനേ ഷർട്ട്" സായന്ത് മൊബൈലിൽ നിന്ന് മുഖമുയർത്തി കുമാരനെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ച് എണീറ്റു അയാൾ നീട്ടിയ കവർ വാങ്ങിച്ചു..ഷർട്ട് ഇട്ടു നോക്കി.. വക്കീൽ കോട്ടും ധരിച്ച് പിന്നെയും മൊബൈലിൽ നോക്കി ഇരിപ്പായി.. മോനേ നേരമായി.. കോടതിയിലേക്ക് പോകാം.. സായന്ത് ഒരുവേള കണ്ണടച്ച് ദീർഘശ്വാസം എടുത്ത് എണീറ്റ് ഫോണും മറ്റും കുമാരന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു പുറത്തേക്ക് നടന്നു.. "മോനേ.. കുഴഞ്ഞ് മറിഞ്ഞ കേസാണ് ആ മേനോൻ ഏത് അറ്റം വരേയും പോകും..
മോനുമായി ഏറ്റ് മുട്ടിയട്ടുള്ള ഏതാനും കേസുകൾ തോറ്റത്തിന്റെ ദേഷ്യം അയാൾക്കുണ്ട്.." കുമാരൻ തന്റെ ശബ്ദത്തിൽ ആശങ്ക നിറച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തലോണം പറഞ്ഞു.. നടന്ന് നീങ്ങിയ സായന്ത് കുമാരനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി കണ്ണടച്ച് കാണിച്ചു അത്ര മാത്രം.. പണ്ടും സായന്തിന് കോടതിയിൽ ഒഴിച്ച് മറ്റെവിടെയും മിതഭാഷിയാണ്.. പിന്നെ ദേഷ്യം വരണം.. അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നതും അവന് തന്നെ നിശ്ചയം കാണില്ല.. ################################
ഇരുഭാഗവും ഹാജരായി ജഡ്ജി വന്ന് സാധരണ കോടതി കൂടുമ്പോഴുള്ള നടപടികൾ എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി..(അതേ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല.. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം ആണല്ലോ) കേസ് വിളിച്ചു.. ഈ കേസിന്റെ മൂന്നാമതെ വിചാരണയാണിത്.. ഇന്ന് തന്നെ കേസിന്റെ വിധി അറിയാമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.. കാരണം ഇരുഭാഗത്തേയും വാദം ഏകദേശം തീർന്നമട്ടിലാണ്.. ഇപ്പോ വിജയപ്രതീക്ഷ മേനോന്റെ വക്കീലിന്റെ ഭാഗത്താണ്..
സായന്തിന് പക്ഷേ ഇതൊന്നും ബാധകമല്ലാത്ത മട്ടിലാണ് ഇരുപ്പ്.. കേസിന്റെ ജയവും തോൽവിയേയും കുറിച്ചൊന്നും അവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും ഇല്ലെന്ന് ആ മുഖഭാവത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തം.. in - camera proceeding ആയിരുന്നു നടക്കുന്നത് ( in camera proceeding എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഭാഗത്തെ അഭിഭാഷകരും eye witness, victim ഉം പ്രതിയും ജഡ്ജിയും മാത്രം അടങ്ങുന്ന വിചാരണയാണ്.. ഇവിടെ സാധാരണ കേസുകളുടെ പോലെ public ഉം മീഡിയകളും allowed ആയിരിക്കില്ല..)
"Mr. Menon let's continue your trail.." നിശബ്ദതമായിരുന്ന കോടതിമുറിയെ ഉണർത്തി കൊണ്ട് ജഡ്ജിയുടെ ശബ്ദം ഉയർന്നു കേട്ടു.. മേനോൻ സീറ്റിൽ നിന്നും എണീറ്റ് തന്റെ കോട്ട് നേരെയിട്ട് സായന്തിനെ പുച്ഛത്തോടെ നോക്കി.. സായന്ത് ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ തനിക്ക് മുൻപിലിരിക്കുന്ന പേപ്പർ വെയ്റ്റ് ഉരുട്ടി ഇരിക്കുകയാണ്.. "യുവർ ഓണർ.. ഇന്ന് ഈ കേസിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവാണ് എനിക്ക് ഹാജരാക്കുവാനുള്ളത്.." മേനോൻ തന്റെ കയ്യിലെ കേസ് ഫയലിൽ നിന്ന് ഒരു ലാബ് റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് "
ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയ്ക്ക് മുൻമ്പാകെ എനിക്ക് സമർപ്പിക്കാനുള്ള തെളിവാണിത്.. പീഡനം ആണോ സ്വമേധയാ പെൺകുട്ടി ഇതിന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചതാണോ എന്ന് ഈ തെളിവ് വ്യക്യമാക്കുന്നതാണ്... മെഡിക്കൽ examination time ൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് സർട്ടിഫൈട് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത് ഈ കുട്ടിക്ക് neuphomaniac ആണെന്നാണ്.. അതായത് അമിതമായ ലൈംഗികാസക്തി.. ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു 17 കാരിക്ക് വേണ്ടതിലും അധികം ഇസ്ട്രജൻ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്..
അപ്പോ പിന്നെ നിയന്ത്രിക്കാനാകാതെ തന്നിൽ ഉണർന്നു വരുന്ന ആസക്തിയെ എങ്ങനെ അടക്കും.. സ്വമേധയാ ഈ പെൺകുട്ടി ഈ നിൽക്കുന്ന പ്രതിയെന്ന് മുദ്ര ചാർത്തിയ എന്റെ കക്ഷിയെ റബ്ബർ വളുപ്പിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി തന്റെ കാമാസക്തി തീർത്തതാണ്.. പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് പീഡനം ശ്രമമായി കീഴ്മേൽ മറിച്ചു.. ഇരുവരും ഒരുപോലെ സമ്മതിച്ച് ചെയ്ത ഒന്ന് എങ്ങനെ പീഡനം ആകും.. അതിനാൽ ഈ തെളിവ് മുൻനിർത്തി എന്റെ കക്ഷിയെ നിരുപാധികം വിട്ടയക്കണമെന്ന് താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു..
that's all your owner" മേനോൻ വിജയഭാവത്തിൽ തന്റെ വട്ടകണ്ണട ഒന്നും കൂടി കയറ്റി വച്ച് കോട്ടിൽ വലിച്ച് നേരെയിട്ട് സായന്തിനെ പുച്ഛത്തോടെ നോക്കി.. സായന്ത് അപ്പോഴും ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ തന്റെ കയ്യിലുള്ള പേപ്പർ വെയ്റ്റിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ്.. മേനോന്റെ വാദം കേട്ട് പെൺകുട്ടി ഏങ്ങലടിച്ചു കരയുന്നുണ്ട്.. പ്രതിയുടെ മുഖത്ത് തനിപ്പോ കുറ്റവിമുക്തനാകും എന്ന ആത്മവിശ്വാസം തെളിഞ്ഞു..
മേനോൻ അത് വർധിപ്പിക്കും വിധത്തിൽ അയാളെ നോക്കി തന്റെ വലതുകൈ പെരുവിൽ ഉയർത്തി കാണിച്ച് സീറ്റിലേക്ക് ഇരുന്നു.. any cross mr. sayand.. ജഡ്ജി നോട്ട്സ് എഴുതുന്നതിടയിൽ സായന്തിനോട് ചോദിച്ചു.. അവൻ താൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാണ്.. അവന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് യാതൊരു പ്രതികരണവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ജഡ്ജി എഴുത്ത് നിർത്തി നെറ്റി ചുളിച്ച് തന്റെ കണ്ണാടയുടെ ഫ്രേയ്മിന് മുകളീലെ വിടവിലൂടെ അവനെ നോക്കി..
I asking you.. anything to ask mr. sayand sankar .. yes your owner.. സായന്ത് തന്റെ സീറ്റിൽ നിന്നും എണീറ്റു.. മേനോൻ പുച്ഛം ചിരിയോടെ അവനെ നോക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.. സായന്ത് അയാളെ നോക്കി ചിരിച്ച്.. "പ്രതിഭാഗം വക്കീലിന്റെ വാദം പ്രതിക്ക് തികച്ചും പ്രതീക്ഷാജനകം ആണ്.. good.." അവൻ മേനോനെ ഇരുത്തിയൊന്ന് നോക്കി.. "പക്ഷേ.. പ്രായം കുറേ ആയില്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രതിഭാഗം വക്കീലിന് അതിന്റേ ആയിരിക്കാം.. ഈ മറവി.."
സായന്തിനി എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് കേൾക്കാൻ മേനോൻ തന്റെ പുച്ഛഭാവം മുഖത്ത് നില നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ സീറ്റിലേക്ക് ചാരി ഇരുന്നു.. "victims ഉണ്ടേൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റ് നടത്താറില്ല.. പിന്നെയും അത് നടത്തീയന്റെ പിന്നിലെ ചേതോവികാരം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.." സായന്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ ഒരു കളിയാക്കൽ "I object your owner.. കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെയാണ്.."
മേനോൻ സീറ്റിൽ നിന്നും ചാടി എണീറ്റു.. "mr.menon സായന്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആകാനുള്ള ടൈം കൊടുക്കൂ.. objection over rulled.. " ജഡ്ജി പറഞ്ഞത് കേട്ട് മേനോൻ നിരാശനായി സീറ്റിലേക്കിരുന്നു.. സായന്ത് അയാളെ നോക്കി ചിരിച്ച് കൊണ്ട് " 5 വർഷങ്ങളായി hypoestrogenisam (സ്ത്രീകളിൽ ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ ഉൽപാദനം കുറുയന്നത് മൂലം periods നിൽക്കുന്നതും,heart deases മുതലായവ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ) എന്ന അത്യപൂർവമായ medical condition മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന എന്റെ കക്ഷിക്ക് nyphomaniac ആണെന്ന് അവീശ്വസനീയം..
ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ MBBS certificate ഏത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നേന്ന് ഒന്നും കൂടി varify ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു owner." സായന്ത് ഒരു കളിയാക്കലോടെ പറഞ്ഞ് നിർത്തി തന്റെ കയ്യിലുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് കോടതിയുടെ മുന്പിൽ ഹാജരാക്കി.. "പിന്നെ ഏത് കേസുകളിലെ പോലേയും ദൈവത്തിന്റെ അദൃശമായ കൈകൾ.. ഒരു loop holes അത് ഈ കേസിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓണർ.."
സായന്ത് തന്റെ കയ്യിലെ പെൻഡ്രൈവ് ഉയർത്തി കാണിച്ചു പറഞ്ഞു മേനോൻ ആകെ വിളറി വെളുത്ത് ഇരിക്കാണ്.. "ഈ ക്രൂരകൃത്യം നടന്ന റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷന്റെ പരിസരത്ത് പണി തീരാതെ കിടന്നിരുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നും ലഭിച്ച സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ.. അന്ന് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ വ്യക്തമായി ഇതിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.. കോടതിയുടെ പരിശോധനയ്ക്കായി ഞാൻ ഈ തെളിവ് കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുന്നു.." ആ തെളിവ് മേനോൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല.. മേനോൻ നടുങ്ങി ഇരിപ്പായി.
.ജഡ്ജി ആ സിസിടിവി ഫുടേജ് പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങി.. "പണിതീരാത്തെ കിടന്നിരുന്ന ആ വീട്ടിൽ building materials സ്ഥിരമായി കളവ് പോകുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വീട്ടുടമ സ്ഥാപിച്ചതാണ് സിസിടിവി.. അങ്ങനെ ഒരു നീക്കം ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചും കാണില്ല.. അതിപ്പോൾ ഈ കേസിന് അനുഗ്രഹമായി വിധിയെ തന്നെ മാറ്റി മറിക്കാൻ ഉതകുന്ന തെളിവായി.." സായന്ത് പ്രതിയെ ദേഷ്യത്തോടെ നോക്കി കൊണ്ട് "ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകളെ കാർന്ന് തിന്നുന്ന മഹാമാരി പോലെയാണ് വർധിച്ചു വരുന്ന പീഡനകേസുകൾ..
your owner, According to the National Crime Records Bureau (NCRB) 2018 annual report, 33,356 rape cases were reported across India in 2018." സായന്തൊന്ന് നിർത്തി "Thomas reuters foundation റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ലോകത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷിതരായി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഇടങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ രാജ്യം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയാണ്.. സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത്രയധികം നിയമപരിരക്ഷയുള്ള നമ്മുടെ ഭാരതം.. ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലജ്ജ തോന്നുന്നു..
ഈ കുട്ടി തന്നെ minor ആണ്.. യുവർ ഓണർ ഇന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന വിധി ഇത്തരം കേസുകൾക്കെതിരെയുള്ള ശക്തമായ നടപടി ആയിരിക്കണമെന്നും നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ തന്നെ നൽകണമെന്ന് കോടതി മുമ്പാകെ താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു.. that's all your owner." സായന്ത് തന്റെ ശക്തമായ വാദം അവസാനിപ്പിച്ച് സീറ്റിൽ പോയിരുന്നു.. മേനോൻ ആകെ വിളറി വെളുത്ത് തലകുമ്പിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്..
ജഡ്ജി തന്റെ വിധി പ്രകാപിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്.. സായന്ത് പിന്നെയും പേപ്പർ വെയ്റ്റും കറക്കി ഇരിക്കുകയാണ്.. "ഈ കേസിന്റെ അവസാന വാദവും ഇവിടെ പൂർത്തിയാവുകയാണ്.. പ്രതിഭാഗം വക്കീൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ പ്രതിയുടെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാൻ ഉതകും വിധമല്ല.. തെറ്റായ രേഖകൾ സമർപ്പിച്ച് കേസിന്റെ ഗതി മാറ്റൻ ശ്രമിച്ചതും കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു.. പെൺകുട്ടി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തതും കണക്കിലെടുത്ത് പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്തവും 10 ലക്ഷം രൂപ ഫൈനും അടയ്ക്കണം..
ആ തുക പെൺകുട്ടിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ആയി കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നും ഈ കോടതി വിധിക്കുന്നു.. വിധി കേട്ട് ഒരു ചിരിയോടെ സായന്ത് എണീറ്റു.. ############################## പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ സായന്തിനെ വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ വളഞ്ഞു.. അവർക്ക് ഒത്തനടുവിലായവൻ കൈകെട്ടി നിന്നവൻ അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടൂ.. ശേഷം ചിരിയോടെ എങ്കിലും ശബ്ദത്തിൽ ഗാംഭീര്യം നിലനിർത്തി കൊണ്ട് തന്നെ "സത്യം ജയിച്ചു..
അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ട നീതി കിട്ടി" ഏതാനും വാക്കുകളിൽ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി നൽകി സായന്ത് തനിക്കായി കാത്ത് നിൽക്കുന്ന അച്ഛന്റേയും മകളുടെയും അടുത്തെത്തി.. അവരുടെ സന്തോഷത്തിന് അതിരില്ലായിരുന്നു.. അവനെ കണ്ടതും അവനെ വണങ്ങാൻ ഒരുങ്ങിയ ആ സാധു മനുഷ്യന്റെ കൈകൾ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് " എന്റെ ജോലി ഞാൻ കൃത്യമായി ചെയ്തു. ഇതിൽ നിങ്ങളെക്കാളധികം സന്തോഷിക്കുന്നത് ഞാനാണ് കാരണം എനിക്കും ഇതേ പ്രായത്തിലൊരു അനുജത്തി ഉണ്ട്.." ശേഷം ആ പെൺകുട്ടിയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് " ഒറ്റയ്ക്ക് ആയിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒരു തെരുവ് പട്ടി കടിച്ചതാണെന്ന് കരുതിയാൽ മതി...
പ്രതികരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല... ശരീരത്തിൽ ആ മുറിവിന്റെ പാടുകൾ അവശേഷിച്ചാലും മനസ്സിൽ ഈ മുറിവ് അവശേഷിക്കരുത്.. പറ്റുന്ന അത്രയും പഠിക്കുക.. സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുക.. ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നില്ല... ഇതൊരു രണ്ടാമധ്യായമായി കാണുക.. എന്തിനും കൂട്ടായി ഈ ഏട്ടൻ ഉണ്ടാകും.." ആ കുട്ടിയുടെ തലയിൽ തലോടി ഒന്ന് ചിരിച്ച് സായന്ത് നിറമിഴിയോടെ തന്നെ നോക്കുന്ന അവരുടെ അടുത്ത് നിന്നും നടന്ന് നീങ്ങി...
നേരെ ചെന്നത് കാറിനടുത്തേക്ക് ആയിരുന്നു.. അവിടെ നിന്നിരുന്ന കുമാരേട്ടനോട് വണ്ടിയെടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് നേർത്തെ എടുത്ത് വച്ച മദ്യക്കുപ്പിയുമായി കാറിന്റെ ബാക്ക് സീറ്റിലേക്ക് കയറി.. കുമാരൻ അവനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി കാറെടുത്തു.. സായന്ത് കുപ്പി തുറന്ന് ഒറ്റവലിക്ക് കുടിച്ചു തീർത്ത് നെറ്റിയിൽ കയ്യ് വച്ച് കണ്ണടച്ച് കിടന്നു......കാത്തിരിക്കൂ.........
[ad_2]