യെസ് യുവർ ഓണർ: ഭാഗം 31 || അവസാനിച്ചു
രചന: മുകിലിൻ തൂലിക
ജിബിൻ " നീയില്ലാതെ ഞാനില്ല കല്ല്യാണി.. പ്രാണൻ വിട്ടകന്നാലും നീയും നിന്നോടുള്ള പ്രണയവും ഈ നെഞ്ചിലുണ്ടാകും " സായന്തിന്റെ കുളിർ ചുംബനം തന്റെ കണ്ണുകളിൽ പതിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കല്ല്യാണി പുതിയ ദിനത്തിലേക്ക് കണ്ണ് തുറന്നത്.. നിദ്രയിൽ അവൾ കണ്ട മധുര സ്വപ്നം ഉറക്കം ഉണർന്നത്തോടെ അവളിൽ നൊമ്പരത്തിന്റെ വേർപ്പാടിന്റെ കയ്പ്പ് നീർ നിറച്ചിരുന്നു.. ആ കൺകോണിൽ നീരുറവ പൊടിഞ്ഞ് മിഴിനീർ കണങ്ങൾ കവിളിലൂടെ ഒഴുകി തുടങ്ങി..
" ഈ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് നിനക്ക് അറിയുന്നത് അല്ലേ കല്ലു.. എന്നിട്ടും അവൾ എപ്പോഴും കണ്ണ് നിറച്ചേ ഇരിക്കു" സായന്തിന്റെ പരിഭവത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ സ്നേഹ ശാസനം അവളുടെ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങിയതും കല്ല്യാണി തികട്ടി വന്ന തേങ്ങൽ അടക്കിപ്പിടിച്ച് ബെഡിൽ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന ഉണ്ണിക്കുട്ടനെ മാറോടു ചേർത്ത് പിടിച്ച് അവന്റെ കുഞ്ഞി കവിളിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു.. ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ സായന്ത് കല്ല്യാണിക്ക് നൽകിയ പ്രണയ സമ്മാനം..
അവൻ അവൾക്കായി നൽകിയ അമൂല്യ സമ്മാനം.. ഉണ്ണിക്കുട്ടനിപ്പോൾ മൂന്ന് വയസ്സായിരിക്കുന്നു.. സായന്തിനെ മുറിച്ച മുറിയാണ് ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ.. ആ കണ്ണും ചുണ്ടും മുടിയും എന്തിന് വേറേ ആ ദേഷ്യം പോലും.. അമ്മയുടെ കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന ഉമ്മ കവിളിൽ പതിഞ്ഞതും ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ തന്റെ കുഞ്ഞി കണ്ണുകൾ ചിമ്മി തുറക്കാൻ തുടങ്ങി.. കല്ല്യാണി അവനെ മാറോടു ചേർത്ത് പിടിച്ച് താരാട്ടിന്റെ ഈണത്തിൽ തട്ടിയുറക്കി.. ആ കുഞ്ഞികണ്ണുകൾ പിന്നേയും നിദ്രയെ പുൽകിയെന്ന് മനസ്സിലായതും കല്ല്യാണി അവനെ പതിയെ ഉമ്മ വച്ച് എണീറ്റു.. അഴിഞ്ഞുലഞ്ഞ മുടി ചുറ്റി കെട്ടി വച്ചു.. ബാത്റൂമിൽ കയറി തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മനസ്സും ശരീരവും കുളിർക്കേ കുളിച്ചിറങ്ങി..
മറ്റുള്ള ഒരുക്കത്തിന് നിൽക്കാതെ നേരെ അടുക്കളയിലേക്ക് നടന്നു.. അതിന് മുൻപേ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ എണീറ്റാൽ തപ്പി തടഞ്ഞ് താഴെ വീഴാതിരിക്കാൻ അവന്റെ ഇരു വശങ്ങളിലുമായി തലയണ കൊണ്ട് തട വച്ചു.. ഒരിക്കൽ കൂടി അവന്റെ കവിളിൽ തലോടി ഉമ്മ നൽകി.. ചായക്കുള്ള വെള്ളം തിളച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും നിർമ്മല അമ്മ ഉറക്കമുണർന്ന് വന്നിരുന്നു.. മറ്റുള്ളവർ ഉറക്കമുണരുന്ന നേരം ആകുന്നതേയൊള്ളൂ.. കുമാരേട്ടൻ പതിവ് പോലെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് ഗാർഡനിലെ ചെടിയും മറ്റും നനയ്ക്കുകയാണ്.. വെള്ളം തിളച്ച് മറിഞ്ഞിട്ടും മെയ്യും മനസ്സും മറന്ന് അതിലേക്ക് ഉറ്റു നോക്കി ചിന്തിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് കല്ല്യാണി..
" എന്താ എന്റെ കുട്ടീടെ മുഖത്തൊരു വിഷമം.. ഇന്നും ആ ദിവസം സ്വപ്നം കണ്ട് എണീറ്റോ" കല്ല്യാണി മറുപടിയൊന്നും പറയാതെ അമ്മയെ നോക്കി വിഷാദത്തോടെ ചിരിച്ചു.. " മൂന്ന് വർഷം ആയില്ലേ മോളേ.. എന്നിട്ടും.. മറക്കണ്ടേ.. മറക്കാതെ എങ്ങനെയാ... ജീവിതം ഇനിയും മുൻപിലങ്ങനെ കിടക്കുകയല്ലേ.. പിന്നെയും നീയെന്തിനാ ഒരു ദുസ്വപ്നം പോലുള്ളത് മനസ്സിലേറ്റി നീറി പുകയുന്നത് " മറുപടിയൊന്നും പറയാതെ കല്ല്യാണി ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ പകർന്ന് അമ്മയ്ക്ക് നൽകി.. ബാക്കി ഗ്ലാസ്സുകളുമായി മറ്റുള്ളവരെ വിളിച്ചുണർത്താൻ പോയി.. സായുവിന്റെ റൂം തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറി.. സായുവും കുഞ്ഞിയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ്..
സായു ഇപ്പോൾ പിജി ഫസ്റ്റ് ഇയർ.. ലണ്ടനിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറായി ജോലിയുള്ള അമൻ ആയി വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.. പഠിത്തം കഴിഞ്ഞതും വിവാഹമാണ്.. കുഞ്ഞി ഇപ്പോൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയാണ്.. സായുവിന്റെ വാലാണ്.. കല്ല്യാണിയേക്കാളും സായുവിനോടാണ് കുഞ്ഞിക്ക് പ്രിയമെന്ന് സാരം.. കിട്ടുവും ചിക്കുവും വലിയ കുട്ടികൾ ആയത് കൊണ്ട് അവർ മറ്റൊരു മുറിയിലേക്ക് മാറി.. കിട്ടു ഒന്പതാം ക്ലാസ്സിലും അതേ സ്കൂളിൽ ചിക്കു ഏഴാം ക്ലാസിലും പഠിക്കുന്നു.. കല്ല്യാണി ഇരുവരുടെയും ഉറക്കം കണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ച്.. " സായു.. മോളേ എണീറ്റേ.. നേരം വെളുത്തിട്ട് എത്ര നേരമായിന്നോ"
" എന്താ ഏട്ടത്തി നേരം വെളുത്തു വരുന്നതേയുള്ളൂ.. ഇത്തിരി നേരം കൂടി ഉറങ്ങട്ടെ ഞാൻ" സായു കണ്ണു തുറക്കാതെ ചിണുങ്ങി കിടന്നു.. " മടിച്ചി കോതേ.. ഇനി എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും നല്ല അടി വാങ്ങിക്കേ.. എണീറ്റേ " "ഈ ഏട്ടത്തി" സായു മടിയോടെ ചിണുങ്ങി കൊണ്ട് ബെഡിൽ എണീറ്റിരുന്നു.. "ഉം.. അടുത്ത കൊല്ലം മറ്റൊരു കുടുംബത്തേക്ക് ചെന്ന് കയറേണ്ട പെണ്ണാണ്.. ഇപ്പോഴും ചെറിയ കുട്ടിയാണെന്നാ ഭാവം" " അത് അടുത്ത കൊല്ലം അല്ലേ ഏട്ടത്തി.. അതിന് ഇന്ന് ഇത്രയും നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റു പെട്ടി കെട്ടണോ" " ഈ പെണ്ണിന്റെ ഒരു കാര്യം.. എണീറ്റു രണ്ടക്ഷരം പഠിക്ക് പെണ്ണേ" കല്ല്യാണി സായുവിനെ വിളിച്ച് എണീപ്പിച്ച് മറ്റ് രണ്ടുപേരേയും വിളിച്ചുണർത്താൻ പോയി..
അവർക്ക് ചായ കൊടുത്ത് അടുക്കളയിൽ അമ്മയോടൊപ്പം രാവിലത്തേക്കുള്ള ചായക്കുള്ളതെല്ലാം റെഡിയാക്കി റൂമിലേക്ക് നടന്നു.. ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ അപ്പോഴും ഉറക്കത്തിലാണ്.. അവന്റെ കവിളിലൊന്ന് തലോടി നില കണ്ണാടിക്കു മുന്നിൽ ചെന്ന് നിന്ന് മുടി ചുറ്റി കെട്ടി വച്ചിരുന്ന ടവ്വൽ അഴിച്ച് മുടി തുടച്ച് ഉണക്കുകയായിരുന്നു.. അതിനിടയിൽ ടേബിളിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന അവരുടെ ഫോട്ടോ അവളുടെ കണ്ണിലുടക്കിയത്.. അവൾ ആ ഫോട്ടോ കയ്യിലെടുത്ത് സായന്തിന്റെ ഫോട്ടയിലൂടെ വിരലുകളോടിച്ചു.. കണ്ണുകൾ പിന്നെയും ഈറനണിഞ്ഞു.. ഒരു ദീർഘനിശ്വാസത്തോടെ അവളാ ഫോട്ടോ തിരികെ വച്ച് അടുത്തിരുന്ന സിന്ദൂരം ചെപ്പ് തുറന്നതും പുറകിലൂടെ ഒരു കൈ അവളുടെ ഇടുപ്പിനെ ചുറ്റിപ്പിടിച്ച് സിന്ദൂര ചെപ്പ് എടുത്തിരുന്നു അവളുടെ കൈയ്യിനെ മറ്റൊരു കൈ പൊതിഞ്ഞിരുന്നു..
ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ തന്നെ അവൾക്ക് ആ കയ്യുകളുടെ ഉടമയെ അറിയാമായിരുന്നു.. പിൻകഴുത്തിൽ പതിയുന്ന ആ നിശ്വാസം കാറ്റ് മതിയായിരുന്നു അതാ തന്റെ പ്രിയൻ സായന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ.. അവളുടെ ചുണ്ടിലൊരു നാണത്തിൽ പൊതിഞ്ഞൊരു പുഞ്ചിരി തെളിഞ്ഞതും അവളത് വിദഗ്ധമായി ഒളിപ്പിച്ച് മുഖത്തൊരു കള്ള പരിഭവം തെളിയിച്ചു.. "കല്ലു" പ്രണയാർദ്രമായിരുന്നു അവന്റെ സ്വരം.. അതവളിലൊരു വിറയലുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും കല്ല്യാണി കള്ള പരിഭവത്തോടെ തന്നെ നിന്നു.. കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയ സായന്ത് ഒരു ചിരിയോടെ അവളുടെ വയറിലൂടെ ചുറ്റിപ്പിടിച്ച് തന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചേർത്ത് സ്വർണ രോമരാഞ്ചികൾ തെളിഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു അവളുടെ പിൻകഴുത്തിൽ തന്റെ ചുണ്ടുകളാൽ മുദ്രണം ചെയ്ത്
" ഡി എരുമേ " ആ വിളി കേട്ടതും കല്ല്യാണി അവനെ പരിഭവത്തോടെ തട്ടി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു.. സായന്ത് ചിരിയോടെ ബലമായി അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് തിരിച്ചു നിർത്തി സിന്ദൂരം ചെപ്പ് തുറന്ന് ഒരു നുള്ള് സിന്ദൂരം എടുത്ത് അവളുടെ സിന്ദൂര രേഖയിൽ ചാർത്തി കൊടുത്തു.. " ഇനി പറയ്.. എന്താ എന്റെ പെണ്ണിന്റെ പ്രശ്നം.." " ഏട്ടൻ ഇന്നലെ എത്താമെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ.. എന്നിട്ട്" സായന്ത് ഉറക്കെ ചിരിച്ച് " അതാണോ.. കേസ്സിന്റെ വിചാരണയും മറ്റും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വൈകി പെണ്ണേ.. ആ നേരത്ത് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടാൽ എന്തായാലും നൈറ്റ് ഡ്രൈവ് വേണ്ടി വരും.. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ അതും പറഞ്ഞ് ആയിരിക്കും നിന്റെ വഴക്കും പിണക്കവും.. അതല്ലേ... "
സായന്ത് അവളുടെ താടിയിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു " വേണ്ട.. പോ.. " അവൾ പിണക്കത്തോടെ അവന്റെ കൈ തട്ടിമാറ്റി.. " ഇത് അതൊന്നും അല്ല കാര്യം.. അമ്മ പറഞ്ഞു എന്നോട് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ട് എണീറ്റ് രാവിലെ തന്നെ മുഖം വാടി ഇരിക്കുകയാണെന്ന് " അത് കേട്ടതും കല്ല്യാണി ഒരു തേങ്ങലോടെ അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചാഞ്ഞു " ഏട്ടൻ അടുത്തില്ലേൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ആ ഇരുണ്ട ദിവസം എന്നെ വല്ലാതെ വേട്ടയാടും.. പേടിയാണെനിക്ക് " " അയ്യേ.. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലെ എന്റെ കല്ലു.. നീയതൊക്കെ മറന്ന് കളയ് മോളേ.. " സായന്ത് അവളുടെ നെറ്റിയിൽ ചുംബിച്ച് അവളുടെ കണ്ണുകൾ തുടച്ചു..
അവന്റെ സ്നേഹം ചുംബനം മതിയായിരുന്നു അവളിലെ എല്ലാ ആശങ്കളും പറന്നകലാൻ.. " അല്ലാ ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ മതിയോ.. പോകണ്ടേ നമുക്ക്.. മൂപ്പൻ പ്രത്യേകം അറിയിച്ചതാണ് തത്തേടെ കല്ല്യാണ തലേന്ന് അവിടേക്ക് എത്തണമെന്ന്" " അയ്യോ.. ഞാനത് മറന്നു ഏട്ടാ.. ദാ ഇപ്പോ റെഡിയാകാം " കല്ല്യാണി അവന്റെ കൈയ്യുടെ പിടിയഴച്ച് അകന്ന് മാറാൻ ഒരുങ്ങിയതും സായന്ത് അവളുടെ മേലുള്ള പിടി മുറുകി.. കല്ല്യാണി ഒന്ന് വിറച്ചു.. നാണം കലർന്ന പിടയ്ക്കുന്ന കണ്ണുകളാൽ അവനെ നോക്കി കൊണ്ട് " വിട് ഏട്ടാ റെഡിയാകട്ടെ ഞാൻ" " ആയിക്കോ.. എന്റെ പതിവ് കോട്ടാ തന്നിട്ട്.. ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പെന്റിംഗുണ്ട്..
അതൂടെ ചേർത്ത് ദാ.. ഇവിടെ " സായന്ത് അവന്റെ ചുണ്ടിലേക്ക് ചൂണ്ടി അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് തന്റെ മുഖം അടുപ്പിച്ചു.. " അയ്യടാ.. തരില്ല.. ആ പൂതിയങ്ങ് മനസ്സിൽ വച്ചേര് " " ആ.. എങ്കിൽ എന്റെ മോൾ എവിടേയും പോകില്ല.. വേഗം ആയിക്കോട്ടെ.. ദേ ആ ചുണ്ടിലിരിപ്പുണ്ടല്ലോ.. അതിങ്ങ് തന്നാൽ പോരേ.. വേഗം ആയിക്കോട്ടെ.. ഏട്ടൻ വെയിറ്റിംഗ്" കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടാതെ അവൻ വിടില്ലെന്ന് മനസ്സിലായതും കല്ല്യാണി " കഷ്ടമുണ്ട് ഏട്ടാ " അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ ലക്ഷ്യമാക്കി അവൾ മുഖം അടുപ്പിച്ചതു " അച്ഛേ " " ശോ.. നശിപ്പിച്ചു.. " സായന്ത് നിരാശയോടെ തലകുടഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു ഉണ്ണിക്കുട്ടനെ നോക്കി ചിരിച്ച് അവനെ വാരിയെടുത്തു..
" അച്ഛേടെ പൊന്ന് എണീറ്റാ" ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ അച്ഛനെ കണ്ട സന്തോഷത്തിൽ സായന്തിന്റെ കഴുത്തിൽ ചുറ്റി പിടിച്ച് മുഖത്താകെ ഉമ്മ വച്ചു.. സായന്തും അവന്റെ ഇരു കുഞ്ഞി കവിളുകളിലും അമർത്തി ചുംബിച്ചു.. " ആഹാ.. ഏട്ടന് കൂറേ ഉമ്മ കിട്ടിയല്ലോ " കല്ല്യാണി അവനെ നോക്കി കളിയാക്കി ചിരിച്ചു. " നീ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് കരുതേണ്ട മോളേ.. രാത്രി ഞാൻ എടുത്തോളാം " " രാത്രിയിൽ എന്തെടുക്കാൻ പോകാ അച്ഛാ" ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ കുഞ്ഞി കണ്ണ് വിടർത്തി ആകാംക്ഷയോടെ ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യം കേട്ട് സായന്തൊന്ന് പരുങ്ങി കല്ല്യാണിയെ പാളി നോക്കി.. അവിടെയും സ്ഥിതി മോശമില്ല " അത്.. അത് അച്ഛേടെ മോൻ കുഞ്ഞാവയെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ..
ഇന്ന് രാത്രി അച്ഛനും അമ്മയും കുഞ്ഞാവയേ എടുക്കാൻ പോകാണ്" " ഹായ്.. ഞാനും വരും.. എനിക്കും കാണണം കുഞ്ഞാവയെ " " പെട്ടു " സായന്ത് കല്ല്യാണിയെ നോക്കിയപ്പോൾ അവൾ വാപൊത്തി ചിരിക്കുകയാണ്.. " അയ്യോ അവിടേക്ക് അച്ഛേടെ മോനേ കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല.. കോക്കാമി പിടിക്കും.. അവിടെ അച്ഛനും അമ്മയും മാത്രേ പാടൊള്ളൂ" അവൻ കല്ല്യാണിയെ അർത്ഥം വെച്ച് നോക്കി ശൃംഗാര ചിരി ചിരിച്ചു.. " അയ്യേ.. ഈ മനുഷ്യൻ കുഞ്ഞിനോട് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നേ" കല്ല്യാണി ശാസനയോടെ അവന്റെ കയ്യിൽ പതിയെ അടിച്ചു.. ###############################
ഉച്ചയോടെ അവരെല്ലാവരും തത്തയുടെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി കാട് കയറി തുടങ്ങി.. കാറിൽ സായന്തിന്റെ തോളിലേക്ക് ചാഞ്ഞു ഇരിക്കുകയാണ് കല്ല്യാണി.. ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ സായുവിന്റേയും കുട്ടികളോടൊപ്പം പിൻ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ്.. കാട്ടിലെ ഓരോ കാഴ്ച്ചകളും അവരിൽ കൗതുകം നിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്.. അതിന്റെ ആഹ്ളാദ തിമിർപ്പ് പുറകിൽ നിന്നും കേൾക്കാം.. ആ നിമിഷം സായന്തിന്റെയും കല്ല്യാണിയുടെയും ഉള്ളിലൂടെ അവരുടെ പ്രണയ നിമിഷങ്ങൾ തിരശ്ശീലയിൽ എന്നപോൽ തെളിഞ്ഞിരുന്നു.. ഇരുവരും കാട്ടിലകപ്പെട്ടതും.. വഴക്കടിച്ചതും.. മൂപ്പൻ അഭയം നൽകിയതും.. അപ്രതീക്ഷിതമായി വിവാഹം നടന്നതും..
സായന്തിന്റെ പ്രണയമവൻ തുറന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുവരുടെയും മെയ്യും മനസ്സും ഒന്നായതും.. എല്ലാം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞത് പോൽ അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തെളിഞ്ഞു വന്നു.. കല്ല്യാണി ഓർമ്മകളുടെ കുളിരിൽ സായന്തിനോട് ഒന്നും കൂടി പറ്റി ചേർന്നിരുന്നു.. സായന്ത് അവളുടെ നെറുകയിൽ ചുണ്ടമർത്തീ പുഞ്ചിരിച്ചു.. അവരുടെ ഉള്ളിൽ തുടി കൊട്ടുന്ന ആഹ്ളാദം എത്രയാണെന്ന് ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ ഇരുവർക്കും മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു.. നേരം സന്ധ്യയോടെ അവർ എല്ലാവരും ഊരിലേക്ക് എത്തി.. ഒരു ഉത്സവത്തിന്റെ ആഹ്ളാദാരവത്തോടെയാണ് ആ ഊരും അവിടുത്തെ നിവാസികളും അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സായന്തിനെയും കല്ല്യാണിയേയും സ്വീകരിച്ചത്..
മൂപ്പനും മല്ലിയമ്മയും അവരെ കണ്ടതോടെ ആനന്ദാശ്രു പൊഴിക്കാൻ തുടങ്ങി.. സായന്തിന്റേയും കല്ല്യാണിയുടേയും അവസ്ഥയും മറിച്ചായിരുന്നില്ല.. ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ അവരുടെ പൊന്നോമനയാണെന്ന് അറിഞ്ഞതും മൂപ്പനും മല്ലിയും തത്തയും അവനെ പിന്നെ താഴേ നിർത്തിയിട്ടില്ല.. സായുവിനേയും കുട്ടികളേയും വേണ്ട വിധം പരിഗണിക്കാനും അവർ മറന്നിരുന്നില്ല.. ഊരിനകത്തേക്ക് കയറിയതും സായന്തിന്റേ കയ്യിൽ പിടിച്ച് കല്ല്യാണി നേരെ പോയത് തേവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് ആയിരുന്നു.. ഇരുവരും കണ്ണുകൾ അടച്ച് സ്വർഗം പോലൊരു ജീവിതം നൽകിയതിന് തേവരോട് അകമഴിഞ്ഞ് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു..
രാത്രിയിലെ ഭക്ഷണശേഷം എല്ലാവരും വട്ടം കൂടിയിരുന്ന് പഴയകാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് നേരം സംസാരിച്ചിരുന്നു.. അവരുടെ സംസാരത്തിനിടയിൽ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ സായന്തിന്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിയിരുന്നു.. കുട്ടികളും ഉറക്കം തൂങ്ങി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉറങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സഭ പിരിഞ്ഞു.. " മക്കളേ നിങ്ങൾക്ക് പഴയ ആ ഏറുമാടം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്" മൂപ്പൻ പറഞ്ഞു.. " എങ്കിൽ ഏട്ടനും ഏട്ടത്തിയും അവിടേക്ക് പോയിക്കോ.. ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കിടക്കട്ടെ" സായന്തിന്റെ തോളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഉണ്ണിക്കുട്ടനെ എടുത്ത് കൊണ്ട് സായു പറഞ്ഞു.. " സാരമില്ല സായു.. അവൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം കിടന്നോട്ടേ..
ഉറക്കത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റാലോ " " അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഏട്ടത്തി.. ഒരുപാട് നാളു കൂടി നിങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് വന്നതല്ലേ.. ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ പങ്ക് വെയ്ക്കാൻ ഇല്ലേ.. രണ്ട് പേരും പോയി കിടക്കാൻ നോക്ക് .. ഗുഡ് നൈറ്റ്" സായു ഉണ്ണിക്കുട്ടനെ എടുത്ത് നടന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.. ############################## പൂനിലാ വെട്ടത്തിൽ അകലെ കാണുന്ന താഴ്വാരത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് സായന്ത്.. കല്ല്യാണി അവനെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ച് സായന്തിന്റെ പുറകിലൂടെ ചെന്ന് അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു.. " എന്ത് ആലോചിച്ച് നിൽക്കുകയാ എന്റെ ഏട്ടൻ.. കിടക്കണ്ടേ നമുക്ക് " അവനെ ചുറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അവളുടെ കയ്യിൽ തലോടി കൊണ്ടവൻ " ഈ രാത്രി നമ്മുക്കങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റോ കല്ലു..
നമ്മളുടെ പ്രണയത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിടത്ത് നാളുകൾ ശേഷം.. വല്ലാത്തൊരു ഫീലാണ് പെണ്ണേ.. നീ ഇങ്ങ് വായോ നമുക്കൊരിടം വരെ പോകാം" " കാദംബരി പുഴയോരത്തേക്ക് അല്ലേ.. എനിക്കറിയാം.. മനസ്സ് കൊണ്ട് ഞാനും ആഗ്രഹിച്ചതാണ് അവിടേക്ക് പോകണമെന്ന് " സായന്ത് ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരി തൂകി അവളെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ച് പുഴയോരത്തേക്ക് നടന്നു.. കുറച്ച് ദൂരം പിന്നിട്ടതും സായന്ത് അവളെ തന്റെ കൈകളിലെടുത്തു.. " ആ രാത്രിയിലേത് പോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പുഴയോരത്ത് പോകാം കല്ലു.. ഇരുവർക്കും ആ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി നിവരാം " സായന്തിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് സമ്മതമെന്നോണം കല്ല്യാണി ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ അവന്റെ കഴുത്തിലൂടെ ചുറ്റിപ്പിടിച്ചു..
അവളെ തന്നെ നോക്കി കൊണ്ട് അവൻ നടപ്പ് തുടങ്ങി.. ഇത്തവണ അവന്റെ പാദങ്ങൾക്ക് ഇടർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.. കുറച്ച് നേരത്തെ നടത്തതിന് ശേഷം ഇരുവരും കാദംബരി പുഴയോരത്തേക്ക് എത്തി.. കാദംബരി അന്നത്തെ പോലും ഇന്നും അമ്പിളി തൂവെട്ടത്തിന്റെ വെള്ളി കമ്പളം പുതച്ച് ശാന്ത സുന്ദരിയായി ഒഴുകുകയാണ്.. സായന്തും കല്ല്യാണിയും തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരിയെ തിരികെ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തോടെ തുള്ളി പിടയ്ക്കുന്ന മനസ്സുമായി കണ്ണുകൾ നിറച്ച് കാദംബരിയെ ഒരു നിമിഷം നോക്കി നിന്നു.. ശേഷം അവളുടെ ശീതജലത്തിൽ മുങ്ങി നിവർന്നു..
തണുപ്പ് അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ രോമകൂപ്പങ്ങളേയും വിറപ്പിയ്ക്കുന്നുണ്ട്.. കല്ല്യാണിയേയും കൊണ്ട് കരയിലേക്ക് കയറിയ സായന്ത് അവളെ താഴേ നിർത്തി.. തണുത്ത വിറയ്ക്കുന്ന കല്ല്യാണി അവന്റെ നെഞ്ചിലെ ചൂടിൽ നിന്നും അടർന്നു മാറാൻ മടിച്ച് അവനോട് ചേർന്ന് നിന്നു.. സായന്ത് അവളുടെ ഇടുപ്പിലൂടെ കയ്യിട്ട് അവളെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ച് തണുപ്പ് കൊണ്ട് വിറയാർന്ന അവളുടെ ചെഞ്ചുണ്ടിലേക്ക് നോക്കി കൊണ്ട് " ഇന്ന് ഞാനീ അധരങ്ങൾ കവർന്നാൽ അന്നത്തെ പോലെ നീയെന്നെ തല്ലോ കല്ലു " ഒരു കുസൃതി അവന്റെ ചോദ്യത്തിൽ ഒളിഞ്ഞ് തെളിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്നു..
കല്ല്യാണി നാണത്താൽ പൂത്തുലഞ്ഞ് പതിയെ തലതാഴ്ത്തി ഇല്ലെന്ന അർത്ഥത്തിൽ തലയാട്ടി.. അവളുടെ സമ്മതം കിട്ടിയതും സായന്തൊരു ചിരിയോടെ അവളെ മുറുക്കെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അവളുടെ അധരങ്ങളെ കവർന്നെടുത്തു.. പൂവിതളിനാൽ തഴുകും പോൽ അത്രമേൽ പ്രണയാർദ്രമായ്.. ഒരു ചുംബനത്തിൽ ഇരുവരും പരസ്പരം അലിഞ്ഞു ചേർന്നു.. ദീർഘ ചുംബനത്തിനിടയിൽ ശ്വാസം വിലങ്ങിയതും ഇരുവരും പരസ്പരം ബന്ധനം തീർത്തിരുന്ന അധരങ്ങളേ മോചിപ്പിച്ചു..
സായന്തിന്റെ നോട്ടത്തെ നേരിടാനാകാതെ കല്ല്യാണി നാണത്താൽ മുഖം കുനിച്ചു.. അവളുടെ സീമന്ത രേഖയിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചവൻ അവളുടെ കഴുത്തിലെ താലി കയ്യിലെടുത്ത് അതിൽ ചുണ്ട് ചേർത്തു.. " എന്റെ ആയുസ്സിന്റെ ബലം.. ഈരേഴു പതിന്നാലു ജന്മം നീ തന്നെ എനിക്ക് തുണയെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നത്.. " അന്ന് കെട്ടിയിരുന്ന മഞ്ഞൾ താലി തന്നെയായിരുന്നു കല്ല്യാണിയുടെ കഴുത്തിൽ.. അത് ഊരി മാറ്റി മറ്റൊന്ന് ഇടാൻ അവർ ഇരുവരും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം.. അവന്റെ വാക്കുകൾ കല്ല്യാണിയുടെ കണ്ണുകൾ നിറച്ചു..
സായന്ത് അവളേയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് പൂത്ത് നിൽക്കുന്ന ഊഴ ചെമ്പകത്തിന്റെ ചുവട്ടിലേക്കിരുന്നു.. അവളുടെ മടയിയിലേക്ക് കിടന്ന് കൊണ്ട് സായന്ത് അവളുടെ കൈവിരലുകളെ താലോലിച്ചു കൊണ്ട് അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി കിടന്നു.. നാണത്താൽ പൊതിഞ്ഞ കല്ല്യാണിയുടെ മുഖശോഭയ്ക്ക് അമ്പിളി വെട്ടം മാറ്റ് കൂട്ടുന്നത് പോലെ തോന്നി സായന്തിന്.. " നിനക്ക് ഇപ്പോഴും നാണം വിട്ട് മാറിയില്ലേ എന്റെ കല്ലു " അവളവന്റെ മുടിയിഴകളിൽ തഴുകി കൊണ്ട് " അതൊരിക്കലും മാറില്ല ഏട്ടാ.. വർഷങ്ങൾ എത്ര കഴിഞ്ഞാലും..എത്ര വട്ടം ഈ മുഖം കണ്ടാലും ആദ്യമായി കാണുന്ന ആ വിറയൽ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉടനീളം വ്യപിക്കും..
എന്റെ നാണവും അങ്ങനെ തന്നെ.. ജരാനിരകൾ ബാധിച്ചാലും ഏട്ടനോടുള്ള എന്റെ പ്രണയം എന്നും യുവത്വം കൈ വിടാതെ ദീപ്തമായ് തന്നെ നിലനിൽക്കും.. " സായന്ത് അവളുടെ ചുണ്ടുകളിലേക്ക് തന്നെ ദൃഷ്ടിയൂന്നി അവളുടെ താടിയിൽ വലിച്ച് നാണത്താൽ തുളുമ്പുന്ന ആ മുഖം തന്റെ മുഖത്തിനോട് അടുപ്പിച്ചു.. ❤️ നിന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വച്ചൊരു രസക്കൂട്ട് ഉണ്ട്.. എന്റെ രസമുകുളങ്ങളെ നിസ്സഹായരാക്കുന്ന നിനക്ക് പോലും നിർവചിക്കാനാകാത്ത ഒന്ന്.. നിന്റെ ചുണ്ടുകൾ വിയർക്കും വരെ നിന്നെ ചുംബിച്ച് അനുനിമിഷം നിന്നിൽ പടർന്നുകയറി അടർന്നു വീഴാതെ നിന്നിലങ്ങനെ... അങ്ങനെ...❤️ ശുഭം..
