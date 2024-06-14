റൗഡി ബേബി: ഭാഗം 1
രചന: പ്രഭി
"എന്റെ പൊന്ന് എബി നിനക്ക് വേറെ പെണ്ണ് കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് ആണോ.... വിട്ട് കളയണം.... അല്ല പിന്നെ....."
"ദേ തോമസുകുട്ടി ചുമ്മ എന്നെ വട്ടക്കാതെ നീ പോയെ.... ഞാൻ തലക്ക് തീ പിടിച്ച് നിക്കുവാ......"
"എന്നാ തണുപ്പിക്കാൻ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം.... ഐ മീൻ തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ട് വരട്ടെ........"
"ഡാാാ......"
"ഞാൻ ദേ പോയി....."
എബിയുടെ അലർച്ച കേട്ടതും തോമസുകുട്ടി മുറിയിൽ നിന്നും ഓടി....
എന്നാലും എന്ത് കൊണ്ട് ആവും ആ പെണ്ണ് എന്നെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത്.... എന്നെ കാണാൻ അത്രക്ക് ബോർ ആണോ...
എബി കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ പോയി നിന്ന് സ്വയം ഒന്ന് നോക്കി.... മുടി ഒതുക്കിയും തടി ഉഴിഞ്ഞും... തിരിഞ്ഞും ചരിഞ്ഞും ഒക്കെ നിന്ന് നോക്കി...
എന്നെ കാണാൻ ലുക്ക് അല്ലെ... പിന്നെ എന്താ അവൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ട്ടപെട്ടാൽ....ഹും ഇതാണ് പറയുന്നത് നല്ല പ്രായത്തിൽ പ്രണയിക്കണം എന്ന്... ഒരുത്തിയെ വളച്ചെടുത്തിരുന്നേൽ വല്ല കുഴപ്പവും ഉണ്ടായിരുന്നോ....
അല്ല ഞാൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ചവുന്നത്.... എന്റെ അപ്പയും അമ്മയും കാട്ടി തരുന്ന പെണ്ണിനെ കെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അല്ലെ... അത് അങ്ങനെ മതി....
ശേ എന്നാലും ആദ്യം ആയി പെണ്ണ് കാണാൻ പോയിട്ട്... എനിക്ക് ആണേൽ അവളെ അങ്ങ് ഇഷ്ട്ടപെടുകയും ചെയ്തു... ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോ തല കുനിച്ചു നിന്ന് എല്ലാം കേട്ടത് എന്നെ മണ്ടൻ ആക്കാൻ ആവും... സംസാരിച്ചപ്പോ അവളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആണ് എന്നെ ഇഷ്ട്ടം ആയോ എന്ന്...
അല്ല ഞാൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഓവർ ടെൻഷൻ ആവുന്നത്.... ഇതൊക്കെ സാധരണം അല്ലെ... ആദ്യം ആയത് കൊണ്ട് ആണ്... കുഴപ്പം ഇല്ല എബി ശീലം ആയിക്കോളും.....
സ്വയം ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് അശ്വസിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ ബെഡിലേക്ക് കിടന്നു.... എന്നാലും അവളുടെ ആ കരിമഷി കണ്ണുകൾ എന്റെ ഓർമയിൽ നിന്ന് പോവുന്നില്ല...
"എട്ടായി...."
"എന്താ...."
"അപ്പ വിളിക്കുന്നു... വായോ..."
"മ്മ്...."
ടെസ്സക്ക് ഒപ്പം ഹാളിലെക്ക് നടക്കുബോ ഞാൻ മുഖത്ത് ഒരു ചിരി ഫിറ്റ് ചെയ്തു....അപ്പയും അമ്മയും അവിടെ ഉണ്ട്... ഞാൻ ചെന്ന് സോഫയിൽ ഇരുന്നു... തോമസുകുട്ടിയുടെ കൈയിൽ നിന്ന് റിമോട്ട് വാങ്ങി ഞാൻ ചാനൽ മാറ്റി....
"എബി.... അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു....."
"അറിഞ്ഞു....."
"അവർക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലടാ... ആ കുട്ടിക്ക് എന്തോ...."
"മ്മ്.... ലീവ് ഇറ്റ് അപ്പ.... നമുക്ക് ഇഷ്ട്ടപെട്ടു എന്ന് വച്ച്... അവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്ന് വാശി പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ... നെവർ..."
"എന്നാലും എനിക്ക് ആ കൊച്ചിനെ ഒത്തിരി ഇഷ്ട്ടം ആയി എബി...."
"ദേ മമ്മി.... ഇനി പെണ്ണ് കാണാൻ പോവാൻ എന്നെ വിളിക്കണ്ട... കുറച്ച് നാളത്തെക്ക് ആ കാര്യം പറയുകയേ വേണ്ട... ഞാൻ എന്റെ ബിസിനെസ്സിൽ കോൺസെൻടട്രെറ്റ് ചെയ്യട്ടെ......"
അതും പറഞ്ഞ് ഞാൻ തിരികെ റൂമിലേക്ക് നടന്നു...
"എടാ... മോനെ...."
"വേണ്ട മേരി.... അവൻ പോട്ടെ....."
എന്നാലും ആ പെണ്ണിന് എന്നെ ഇഷ്ട്ടം ആയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നെ ഇത്രക്ക് ബാധിക്കാൻ എന്തിരിക്കുന്നു എന്ന് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും പിടി കിട്ടിയില്ല...
അതെ ലവ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ്.... അവളുടെ കണ്ണിൽ നോക്കിയപ്പോ കിട്ടിയ ആ സ്പാർക്ക്....... ഇന്ന് അവിടെ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയത് ഒക്കെ ഓർത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ കിടന്നു......
-------------------------------
ഓഫീസിൽ എത്തി ഒന്ന് ഇരുന്നത്തെ ഒള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും സണ്ണി കേറി വന്നു...
"സർ... ഇന്റർവ്യൂന് ഉള്ളവർ വന്നിട്ട് ഉണ്ട്... വിളിക്കട്ടെ...."
"ഓഹ് നോ... ഞാൻ അത് മറന്നു... ഇന്നായിരുന്നു അല്ലെ ഇന്റർവ്യൂ വിളിച്ചിരുന്നത്.... ഓക്കേ.. വിളിച്ചോ...."
എനിക്ക് ഒരു പേർസണൽ അസിസ്റ്റന്റിനെ വേണം... അതിന് ഉള്ള ഇന്റർവ്യൂ നടന്ന് കൊണ്ട് ഇരിക്കുവാ... കെട്ടി ഒരുങ്ങി കുറെ എണ്ണം വന്നു... എന്ത് കാര്യം നല്ല ഒരണ്ണം പോലും ഇല്ല.....
"സർ അടുത്ത ആളെ വിളിക്കട്ടെ..."
"ഇനി എത്ര പേര് ഉണ്ട് സണ്ണി..."
"ഒരാൾ കൂടെ ഉള്ളൂ...."
"ഹ്മ്മ്.... അത് ഇനി എങ്ങനെ ആണെന്ന് ആർക്ക് അറിയാം.... വന്ന ഒറ്റ ഒരണ്ണവും പോര... ബിയോഡേറ്റയിൽ നല്ല ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്... പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല... I need very efficient guys...അടുത്ത ആളെ വിളി... നോക്കട്ടെ...."
"ഓക്കേ സർ...."
സണ്ണി പോയതും ഞാൻ അടുത്ത ബിയോഡേറ്റ എടുത്ത് നോക്കി....
ജെന്നിഫർ ജറമിയ....
"മെയ് ഐ കോം ഇൻ സർ......"
(തുടരും........)
