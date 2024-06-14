റൗഡി ബേബി: ഭാഗം 2
രചന: പ്രഭി
ജെന്നിഫർ ജെറമിയ... ഞാൻ ആ പേര് വായിച്ചതും വാതിൽ തുറന്ന് ആള് അകത്തേക്ക് വന്നു..... ദുഷ്ട്ട ഞാൻ കാണാൻ ചെന്നപ്പോ ഉടുത്ത അതെ സാരി... അവൾക്ക് ആകെ ഒരു സാരിയെ ഒള്ളോ... "മെയ് ഐ കം ഇൻ സർ..." "ആഹ്... കം ഇൻ....." എന്നെ കണ്ടപ്പോ അവൾക്കും ഒരു പരുങ്ങൽ ഉണ്ട്... ഞാൻ അങ്ങ് ഫുൾ ആറ്റിട്യൂടിൽ അങ്ങ് ഇരുന്നു... അല്ല പിന്നെ... "സൊ ജെന്നിഫർ... ഒരു ചോദ്യം കൂടി.... ഒരു സിംപിൾ ചോദ്യം.... എന്ത് കൊണ്ട് ഈ ജോലി..വേറെയും ഓഫർസ് വന്നു കാണുമല്ലോ...."
" പഠനം കഴിഞ്ഞു... ഇനി ഒരു ജോബ് ആണ് എന്റെ എയിം... സൊ ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു... എന്ത് ടൈപ് ജോബ് ആണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഞാൻ റെഡി ആണ് കോൺഫിഡന്റ് ആണ്.... " "ഓവർ കോൺഫിഡൻസ്...." "നോ സർ... എന്നിൽ ചുമതല പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും വിധം നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന എന്റെ വിശ്വാസം ആണ് എന്റെ കോൺഫിഡൻസ്........." അതിന് മറുപടിയായി ഞാൻ ഒന്ന് പുച്ഛിച്ചു ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അവളെ ഒന്ന് നോക്കി...
"ഓക്കേ... യു മെയ് ലീവ് നൗ.... ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാം...." "താങ്ക് യു സർ...." താങ്ക്സ് പറഞ്ഞിട്ടും പോവാതെ അവിടെ പരുങ്ങി നിന്ന അവളെ ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കി.... "മ്മ്... എന്താ..." "അത് ഞാൻ.... ഇന്നലെ.... സൊ..." "എസ്ക്യൂസ് മി... ഇവിടെ ജോലി സംബന്ധം ആയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിച്ചാൽ മതി... അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടേൽ പറയാം...." അവള് വാതിൽ തുറന്ന് പോയതും ഞാൻ ടേബിളിൽ ഒന്ന് ആഞ്ഞടിച്ചു.... -------------------------------
"ഇത് എത്രാമത്തെ ആലോചന ആണെന്ന് അറിയോ...... ഇങ്ങനെ പോയാൽ പറ്റില്ല ജെന്നി... നീ ഇങ്ങനെ കെട്ടാതെ ഇവിടെ നിക്കാം എന്ന് കരുതണ്ട.... നിന്റെ താഴെ രണ്ട് പിള്ളേര് ഉള്ളത് ആ..." "ഓഹ്.... ഒന്ന് നിർത്തുവോ മമ്മി.... എനിക്ക് കല്യാണം വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഓരോ ആലോചനയും കൊണ്ട് വരുമ്പോ ഓർക്കണം... ഞാൻ കെട്ടിയില്ല എന്ന് വച്ച് ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീഴുമോ.... കഷ്ട്ടം ആണ്... ഇനി കല്യാണ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നാട് വിട്ട് പോവും.... നോക്കിക്കോ...."
മമ്മിയോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് ഞാൻ മുറിയിൽ കയറി വാതിൽ അടച്ചു... എന്ത് കഷ്ട്ടം ആണ് ദൈവമേ... ഇരുപത് വയസ്സ് അങ്ങ് കഴിയാൻ കാത്ത് നിൽക്കുവായിരുന്നു ഇവിടെ എല്ലാവരും പിടിച്ച് അങ്ങ് കെട്ടിക്കാൻ... ഒരു വിധം തട്ടിയും മുട്ടിയും രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു... ഇശോയെ ഇനി മമ്മിയോട് പറഞ്ഞത് പോലെ ഞാൻ നാട് വിട്ട് പോവണ്ടി വരുമോ...... ഓരോന്ന് ഓർത്ത് നിന്നപ്പോഴാ ഫോൺ അടിക്കുന്നത് കേട്ടത്.... "ഹലോ...." "ജെന്നിഫർ ആണോ...."
"അതെ... ആരാ...." "Insight manufactures ഇൽ നിന്നും ആണ് വിളിക്കുന്നത്... മാഡം ഇന്റർവ്യൂവിൽ സെലക്ട് ആയിട്ട് ഉണ്ട്.... യൂ മെ ജോയിൻ ഫ്രം ടോമോരരൗ...." "ഓക്കേ... താങ്ക്സ്...." ഫോൺ കട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒന്ന് എന്നെ പിച്ചി നോക്കി.... ഇല്ല ഇത് സത്യം ആണ്.... എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി... പക്ഷേ എബിടെ മുഖത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ നോക്കും..... ------------------------------ "നീ അയാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കണ്ട... അപ്പൊ തീർന്നില്ലേ പ്രശ്നം...." "എടി പൊട്ടി... അയാളുടെ പി എ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെ പുള്ളിയെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് നടക്കും...."
"എന്നാ നീ ജോലിക്ക് പോവണ്ട...." "ഡീ പട്ടി.... തനു... നീ തമാശിക്കാതെ എന്തേലും ഒന്ന് പറ...." "ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ... നിനക്ക് അയാളെ ഇഷ്ട്ടം ആയില്ല... അതിന് ഇപ്പൊ എന്താ... പെണ്ണ് കാണാൻ പോവുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും... പുള്ളി അതൊക്കെ അപ്പോഴേ വിട്ട് കാണും..." "അന്ന് എന്നോട് തന്നെ സംസാരിച്ചപ്പോ പുള്ളി ഒരുപാട് മനസ്സ് തുറന്നു സംസാരിച്ചു... എന്നെ ഇഷ്ട്ടായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു.... ഞാൻ ആണേ ഒന്നും മിണ്ടാതെ തല കുനിച്ചു അങ്ങ് നിന്നു...
എനിക്ക് ഒന്നും പറയാൻ കിട്ടിയില്ല... ഞാൻ മിണ്ടാതെ നിന്നപ്പോ എനിക്കും ഇഷ്ട്ടം ആയെന്ന് കരുതിയ പുള്ളി പോയത്..." "അന്റെ പ്രശ്നം എന്താ ശെരിക്കും... നിനക്ക് ജോലിക്ക് പോണെങ്കി പോ.... അല്ലാതെ ഞാൻ എന്ത് പറയാ...." "തനു...." "പറ ജെന്നി മോളെ...." "എനിക്ക് എന്തേലും പറഞ്ഞ് താടി..." "ഇജ്ജ് വച്ചിട്ട് പോയെ... എനിക്ക് വിശക്കുന്നു.... ഞാൻ പോയി ഫുഡ് അടിക്കട്ടെ...." "ഇങ്ങനെ ഒരു തീറ്റ പണ്ടാരം... പോ... പോയി തിന്ന്...."
ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് ബെഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ബാൽക്കണിയിലേക്ക് പോയി.... ഇരുട്ടിലേക്ക് നോക്കി നിക്കുമ്പോ എന്തിനോ വേണ്ടി എന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞ് ഒഴുകി... തുടച്ചു മാറ്റും തോറും കൂടുതൽ ശക്തിയിൽ അത് ഒഴുകി.... -------------------------- "എന്റെ പൊന്ന് എബി ഒന്ന് പതുക്കെ ഓടിക്ക്... ഇല്ലേൽ രണ്ടാളും പടം ആവും...." "പേടി ആണെങ്കിൽ എന്തിനാടാ കേറിയത്..." "ഡാ ചെറ്റേ.... നിനക്ക് ആരോടാ ഇത്ര ദേഷ്യം.... കോപ്പ്... ആ പെണ്ണിനെ നിനക്ക് ഇഷ്ട്ടം അല്ലേൽ എന്തിനാ അവൾക്ക് തന്നെ ജോലി കൊടുത്തത്...."
തോമസുകുട്ടി പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഞാൻ വണ്ടി നിർത്തി അവനെ ഒന്ന് നോക്കി... "അവളോട് പ്രേമം മൂത്ത് അല്ലെ ജോലി കൊടുത്തത്... അവൾക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്...." "പിന്നെ എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം...." "ഒന്നും ഇല്ല...." അതും പറഞ്ഞു ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തു... സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ മനസ്സിനെ പാകപെടുത്തി..... ഓഫിസിൽ എത്തി ഞാൻ ക്യാബിനിലേക്ക് നടക്കുമ്പോ കണ്ടു പുറത്ത് ഇരിക്കുന്ന ജെന്നിഫറിനെ... കണ്ടെങ്കിലും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ അകത്തേക്ക് പോയി.....
തോമസുകുട്ടി പറഞ്ഞത് തന്നെ ആണ് ശെരി... ഞാൻ എന്തിനാ ഇനിയും അതൊക്കെ ഓർത്ത് ഇരിക്കുന്നത്... ആരെയും നിർബന്ധിച്ചു ഇഷ്ട്ടം വാങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ.... "സർ...." ഓരോന്ന് ഓർത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴാ ജെന്നിഫർ അകത്തേക്ക് വന്നത്.... "കം....എങ്ങനെ ഓഫീസ് ഒക്കെ ഇഷ്ട്ടം ആയോ...." "യെസ് സർ...." "ഓക്കേ.... ഇനി താൻ അറിയണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ട്.... തോമസുകുട്ടി... എന്റെ ബ്രദർ ആണ്... ഇവിടെ അവനു പ്രത്യേക പോസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല... ബട്ട് ഇവിടെത്തെ ഓൾ ഇൻ ഓൾ ആണ് അവൻ... അവനു ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ആരും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല...
ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് പോലും അവനെ വേദനിപ്പിക്കരുത്...." "യെസ് സർ..." "മ്മ്.... ബാക്കി ഇവിടെത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ വഴിയേ പഠിക്കും... അപ്പൊ ക്യാബിനിലേക്ക് പൊക്കോ... പുറത്ത് റിസപ്ഷനിൽ ചോദിച്ചാൽ കാണിച്ചു തരും..." "യെസ് സർ..." "ആഹ്...ഒരു മിനിറ്റ്.... ദാ ഇതിൽ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ട്... അത് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കണം... ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ക്ലയിന്റ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്... താൻ ആണ് പ്രസന്റേഷൻ.....ഇനി പൊക്കോ...." അവിടെ ഇരുന്ന ലാപ്ടോപ് അവൾക് നേരെ നീട്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു...
എന്തോ മഹാകാര്യം കേട്ടത് പോലെ ആണ് അവളുടെ നിൽപ്... "എന്താ മാഡത്തിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ചോർന്നു പോയോ...." "ഇ... ഇല്ല...." " Then take it and go " "മ്മ്....." ലാപ്ടോപ് എടുത്ത് അവള് പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോ ഞാൻ ചെയറിൽ ഒന്ന് കൂടി ചാരി ഇരുന്നു.... -------------------------------- "എന്നാലും ഇത് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ആണ്...." "എന്ത്...." "ജോലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ദിവസം തന്നെ ഇത്രയും വലിയ പണി തരുന്നത്..." " ഇജ്ജ്.. വലിയ കാര്യത്തിന് കോൺഫിഡൻസ് എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് കൂവുമ്പോ ഓർക്കണം.... "
"അത് പിന്നെ തനു നമ്മൾ ഒരു ഇന്റർവ്യൂനു വരുമ്പോ... പിന്നെ എബിടെ മുന്നിൽ... ഞാൻ ആയത് കൊണ്ട് ജോലി തരില്ല എന്നാ കരുതിയെ... അതാ കുറച്ച് കൂട്ടി പറഞ്ഞത്..." "ഞഞായി.... അനുഭവിക്ക്... നീ അനുഭവിക്ക്.... ആഹ് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് സാലറി കിട്ടുമ്പോ എനിക്ക് ഡയറി മിൽക്ക് വാങ്ങി തന്നെ...." "വച്ചിട്ട് പോടീ പുല്ലേ...." ഓഹ് ഒരു ധൈര്യത്തിന് വേണ്ടിയാ തനുവിനെ വിളിച്ചത്.... അപ്പൊ അവളുടെ ഒടുക്കത്തെ ചളി..... ദൈവമേ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം ആയി ജോലിക്ക് വന്ന എനിക്ക് ഇത്രക്ക് പണി വേണമായിരുന്നോ....
കോളേജിൽ സെമിനാർ എടുത്ത പരിജയം മാത്രം ഉള്ള ഞാൻ വലിയ വലിയ ആളുകളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഒറ്റക്ക് പ്രസന്റേഷൻ.... ബോധം പോവാതെ ഇരുന്നാൽ മതി.... തന്ന പണി ചെയ്ത് അല്ലെ പറ്റു... കൈയിൽ കിടന്ന ജപമാലയിൽ മുറുകെ പിടിച്ച് ഞാൻ പ്രസന്റേഷൻ നോക്കി... ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാതെ ഞാൻ അത് കുത്തിയിരുന്ന് പഠിച്ചു... വേണ്ട പോയ്ന്റ്സ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വച്ചു..വീണ്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് കൂടി വായിച്ചു കൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴാ ആരോ ഡോർ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറി വന്നത്....
"ഹായ് ജെന്നി... ഇന്ന് വരും എന്ന് അറിയാർന്നു... പക്ഷേ തിരക്ക് കാരണം ഇപ്പഴാ വരാൻ പറ്റിയത്.... എന്താടോ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത്... എന്നെ മനസിലായില്ലേ.... ഞാൻ തോമസുകുട്ടി... എബിടെ കൂടെ അന്ന് പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നിരുന്നു...." "മ്മ്.... അറിയാം...." "എന്താടോ... എന്ത് പറ്റി..." "ഒന്നുമില്ല...." "ഓഹ്... ഞാൻ മറന്നു.... മീറ്റിംഗ് ഇപ്പൊ തുടങ്ങും... നിന്നെ വിളിക്കാൻ എബി വിട്ടത് ആണ്... വാ... തനിക്ക് കോൺഫറൻസ് റൂം അറിയില്ലല്ലോ....
വാ... ഞാൻ കൊണ്ട് പോവാം...." "മ്മ്..." റൂമിൽ കേറി വന്ന് നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയി ഈ ചേട്ടൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ വാ പൊളിച്ച് ഇരുന്നു... പിന്നെ ലാപ്ടോപും എടുത്ത് പുള്ളിയുടെ പിന്നാലെ പോയി... കോൺഫറൻസ് ഹാളിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരു പേടി വന്നു... വേച്ചു വീഴാൻ പോയതും ആ ചേട്ടായി എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു.........കാത്തിരിക്കൂ.........
