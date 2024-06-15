റൗഡി ബേബി: ഭാഗം 3
രചന: പ്രഭി
കോൺഫറൻസ് ഹാളിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരു പേടി വന്നു... വേച്ചു വീഴാൻ പോയതും ആ ചേട്ടായി എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു...... "എന്താടോ ശ്രദ്ധിച്ചു നടക്കണ്ടേ...." വളരെ സൗമ്യം ആയി എന്നോട് ആ ചേട്ടായി അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും പെട്ടന്ന് എനിക്ക് കരച്ചിൽ വന്നു... തല കുനിച്ചു നിന്ന് ഞാൻ കരഞ്ഞു.... "അയ്യോ താൻ എന്തിനാ കരായണേ....ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ലലോ...." "എനിക്ക് പേടിയാ...." അത് കേട്ടതും എളിക്ക് കൈ കൊടുത്ത് നിന്ന് കൊണ്ട് ആള് എന്നെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചു......
"അച്ചോ... അതാണോ പ്രശ്നം... ഇത് ഒന്നുമില്ല.. താൻ പേടിക്കണ്ട... ഇനി തനിക്ക് പറ്റിയില്ലേ എബി നോക്കിക്കോളും..." "ഇല്ല..." ഒലിച്ചിറങ്ങിയ കണ്ണീർ തുടച്ചു മാറ്റി കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു... "താൻ വാ..." എന്റെ കയ്യും പിടിച്ച് ചേട്ടായി അകത്തേക്ക് നടന്നു... അകത്തു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞതും എന്റെ കൈ വിട്ടു... ---------------------------- മീറ്റിംഗ്ന് ജെന്നിഫർ വന്നപ്പോ മുതൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുവാ അവളുടെ മുഖം ഒക്കെ ചുമന്ന് ഇരിക്കുന്നു.....
പേടി കൊണ്ട് ആവും... എന്തായാലും വല്യ കാര്യത്തിന് കോൺഫിഡൻസ് എന്നൊക്കെ തട്ടി വിട്ടത് അല്ലെ.... അവളെ നോക്കി ഇരുന്ന് ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചു കൊണ്ട് ഇരുന്നപ്പോഴാണ് എന്നെ നോക്കി കണ്ണ് ഉരുട്ടുന്ന തോമസുകുട്ടിയെ കണ്ടത്... എന്നെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആവോ.... "എന്താടാ..." അവനു മാത്രം മനസിലാവും വിധം ഞാൻ ചുണ്ട് അനക്കി ചോദിച്ചു... അതിന് മറുപടിയായി എന്നെ നോക്കി ഒന്ന് പുച്ഛിച്ചിട്ട് അവൻ മറ്റെങ്ങോ നോക്കി ഇരുന്നു.....
"സർ.... ക്യാൻ വീ സ്റ്റാർട്ട്....." "യെസ്...." സണ്ണി തന്നെയാണ് ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തത്.... ജെന്നിഫറിനെ പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യാൻ വിളിച്ചപ്പോ അവള് ഒന്ന് തോമസുകുട്ടിയെ നോക്കി... അവൻ കണ്ണ് അടച്ച് ഒന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്.... എന്തായാലും അവള് പ്രസന്റേഷൻ നന്നായി തന്നെ ചെയ്തു..... അവള് നിന്ന് കിടു കിടാന്ന് വിറച്ചു എങ്കിലും ഏല്പിച്ച ജോലി നന്നായി തന്നെ ചെയ്തു.... മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ക്യാബിനിൽ അവൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുവായിരുന്നു...
ഏല്പിച്ച ജോലി ചെയ്തു എങ്കിലും അവിടെ നടന്ന ഡിസ്കഷൻ ഒന്നുo തന്നെ അവള് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല.... ഒരു കാര്യവും നോട്ട് ചെയ്തും ഇല്ല... "മെയ് ഐ കം ഇൻ...." "യെസ്... വരു...." "സൊ... ജെന്നിഫർ ഞാൻ ഏല്പിച്ച കാര്യം വളരെ ഭംഗി ആയി താൻ ചെയ്തു... ഗുഡ് .... ഇനി ഇന്ന് നടത്തിയ പ്രസന്റേഷന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം... ഒപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് ഉള്ള ഡിസ്കഷന്റെയും... നാളെ മോർണിംഗ് എനിക്ക് അത് കിട്ടിയിരിക്കണം..." "യെസ് സർ..." ---------------------------
ഇന്നത്തെ പണി കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് സമാധാനിച്ച് ഇരുന്നപ്പോ കാലമാടൻ അടുത്ത പണിയും ആയി വന്നു... അതൊക്കെ ഇരുന്ന് എഴുതി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാ ചേട്ടായി വന്നത്... "ജെന്നി കൊച്ചേ വീട്ടിൽ പോണില്ലേ..." അപ്പഴാ ഞാൻ സമയം നോക്കിയത്... എന്നും പോവുന്നതിലും ലേറ്റ് ആയി... "ഞാൻ സമയം നോക്കിയില്ല... എഴുതി എഴുതി സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ..." "ആഹ്... ഇനി മതി വാ... എല്ലാരും പോയല്ലോ... വാ... ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം..."
ഞാൻ എന്തേലും പറയും മുന്നേ ആള് പോയി... ബാഗ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോ ആള് കാറിൽ ഉണ്ട്.... ഇനി ആ കാലമാടൻ എബി എങ്ങാനും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി... "ഡോ വാ കേറ്..." ഫ്രണ്ട് ഡോർ തുറന്ന് ആ ചേട്ടായി വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ കേറി... എന്നും പോവുന്ന വണ്ടി ഒക്കെ പോയി കാണും... വെയിറ്റ് ഇട്ട് നിന്നാൽ വീട്ടിൽ എത്താൻ വൈകും... "താൻ ആരെയാ നോക്കി കൊണ്ട് നിന്നത്..." "അല്ല എബി സാർ എങ്ങനും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയത് ആ...."
"ആ.... അവനെ അത്രയ്ക്കു പേടി ആണോ...." "ഒത്തിരി പേടി ആ... ചേട്ടായിക്ക് എല്ലാം അറിയാല്ലോ...." "അയ്യേ... അതൊക്കെ അത്രക്ക് സീൻ ഉള്ള കാര്യം ആണോ... അവനു തന്നെ ഇഷ്ട്ടം ആയി... അവിടെ വച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോ താൻ ഒന്നുo പറയാഞ്ഞപ്പോ അവൻ കരുതി തനിക്കും ഇഷ്ട്ടം ആണെന്ന്... തനിക്ക് ഇഷ്ട്ടം ആവാത്ത കൊണ്ട് പ്രൊപോസൽ വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കുന്നു എന്നാ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത്....അതാടോ... ആ ചമ്മൽ അവൻ ദേഷ്യം ആയി കാണിക്കുന്നു..." "മ്മ്...."
"അല്ല ഞാൻ അന്ന് വന്നില്ല അവന്റെ കൂടെ... തന്റെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്...." " അമ്മിച്ചി... അപ്പച്ചൻ... പിന്നെ രണ്ട് അനിയത്തിമാരും.... " "ആഹാ... അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പേര് എന്താ...." " അമ്മിച്ചിടെ പേര് മേരി... അപ്പച്ചൻ ജെറാമിയ.... സെലിൻ... നിയ... അനിയത്തിമാർ... സെലിൻ ഡിഗ്രി സെക്കന്റ് ഇയർ... നിയ പ്ലസ് ടു.... " "മ്മ് ... പ്രൊപോസൽ വേണ്ടന്ന് വച്ചപ്പോ ഞാൻ പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോയ്ച്ചില്ല...
ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല... ആകെ തന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടതെ ഒള്ളു... അത് ടെസ്സ മോള് അയച്ചു തന്നത് ആ...ഞാൻ എബിടെ ആരാന്ന് അറിയോ തനിക്ക്......" "ബ്രദർ..." "അത്രേ അറിയൂ...." "ഇനി എന്തേലും ഉണ്ടോ...." "പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ..." "എന്തുവാ...." ഞാൻ അങ്ങനെ ചോയ്ച്ചതും ആ ചേട്ടൻ ഇരുന്ന് ചിരിച്ചു... "എന്തിനാ ചിരിക്കണേ...." "ഒന്നും ഇല്ല... അപ്പൊ ഞാൻ എബിടെ ആരാ എന്ന് അറിയില്ല അല്ലെ..... എബിക്ക് വീട്ടിൽ പപ്പയും അമ്മയും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ടെസ്സ മോളും ഒള്ളൂ... ഞാൻ എബിടെ പപ്പ ജേക്കബ് അങ്കിളിന്റെ അനിയന്റെ മോൻ ആണ്... എന്റെ അമ്മ എബിടെ മമ്മിടെ അനിയത്തി ആ..." "ഏഹ്...."
"പപ്പയുടെയും മമ്മിയുടെയും കെട്ടിന് എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും പ്രേമിച്ചു... അവസാനം കെട്ടി... എനിക്ക് ഒരു 14 വയസ്സ് ഉള്ളപ്പോ അവര് എന്നെ തനിച്ച് ആക്കി പോയി... പിന്നെ എന്റെ എല്ലാം ഇവരാ... എബിയെ പോലെ ടെസ്സ മോളെ പോലെ അവര് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു...." "എബി സാറിനെക്കാളും ഇളയത് ആണോ ചേട്ടായി..." "മ്മ്... മൂന്ന് വയസ്സ് ഡിഫറെൻസ് ഉണ്ട്.... പക്ഷേ എടാ പോടാ എന്നൊക്കെ വിളിക്കു..." "ചേട്ടായിയെ ആ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ട്ടo എബി സാറിന് ആണല്ലേ...." എന്റെ ചോദ്യം കേട്ട് ചേട്ടായി പെട്ടെന്ന് കാറ് ബ്രേക്ക് ഇട്ട് നിർത്തി... ഞാൻ മുന്നിലേക്ക് ആഞ്ഞു പോയി.........കാത്തിരിക്കൂ.........
