റൗഡി ബേബി: ഭാഗം 4
രചന: പ്രഭി
എന്റെ ചോദ്യം കേട്ട് ചേട്ടായി പെട്ടെന്ന് കാറ് ബ്രേക്ക് ഇട്ട് നിർത്തി... ഞാൻ മുന്നിലേക്ക് ആഞ്ഞു പോയി... "എന്താ..." "ഇനി എങ്ങോട്ട് ആ പോവണ്ടേ..." "ആഹ്... അത് ലെഫ്റ്റ് പോയാൽ മതി..." "മ്മ്.... പിന്നെ താൻ ചോദിച്ചത്.... പതിനാലാം വയസ്സിൽ ഒറ്റ പെട്ടു പോയ എനിക്ക് അന്ന് ധൈര്യം തരാൻ എന്റെ എബിയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ... അവൻ എന്നെ പലതും പറയും... പക്ഷേ മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് പറയിക്കില്ല....
പിന്നെ എബിക്ക് മാത്രം അല്ലാട്ടോ... പപ്പക്കും മമ്മിക്കും ടെസ്സ കൊച്ചിനും ഒക്കെ എന്നെ പെരുത്ത് ഇഷ്ട്ടം ആട്ടോ...." ചേട്ടായി പറഞ്ഞതിന് മറുപടി ആയി ഞാൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചു... ആ വാക്കുകളിൽ നിറഞ്ഞ് നിന്ന സങ്കടം എനിക്ക് മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു... വർത്താനം ഒക്കെ പറഞ്ഞ് വീട് എത്തി... "കേറിയിട്ട് പോവാം ചേട്ടായി...." "ഇല്ല... ഇച്ചിരി തിരക്ക് ഉണ്ട്.. എബി എത്തുമ്പോഴേക്കും എനിക്കും എത്തണം..."
"മ്മ്.... അപ്പൊ ശെരി നാളെ കാണാം...." യാത്ര പറഞ്ഞ് ഞാൻ കാറിൽ നിന്നും ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ചേട്ടായി എന്നെ വിളിച്ചു.... "എടൊ...." "ആഹ്...." "തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ട്ടായിട്ടോ.... ഒരുപാട്.... എന്റെ എബിയുടെ പെണ്ണ് ആയി വരേണ്ടത് താൻ ആ... " മറുപടി ഒന്നും പറയാതെ ഞാൻ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി... എബിയുടെ പെണ്ണ്.... അത് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ചുറ്റും മുഴങ്ങി കെട്ടു.... ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ആരെയോ ചെന്ന് ഇടിച്ചത്....
ഞാൻ മുഖം ഉയർത്തി ആളെ നോക്കി... " ലൈസാമ്മ...." ---------------------------------- ഇവൻ ഇത് എവിടെ പോയി കിടക്കുവാ.... ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് എത്തിയിട്ട് കുറെ നേരം ആയി... ആ ജാഡ പെണ്ണിനേയും കൊണ്ട് പോയതാ അവൻ... എവിടെ പോയി കിടക്കുവാ... ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഞാൻ എത്തുമ്പോ വീട്ടിൽ എത്തണം എന്ന്... അവനെ വിളിക്കാൻ ഫോൺ എടുത്തപ്പോ ദാ വരുന്നു അവന്റെ കാർ.... "എന്താടാ.... ആരെ നോക്കിയ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത്... ടെസ്സ മോള് വന്നില്ലേ..."
അതിന് മറുപടി ആയി അവനെ ഒന്ന് തുറിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ മുകളിലേക്ക് നടന്നു... "ഡാ എബി...." "എന്താടാ...." "നിനക്ക് എന്താ പ്രശ്നം... ഞാൻ ജെന്നിയെ കൊണ്ട് ആക്കാൻ പോയത് കൊണ്ട് ആണോ... നീ പേടിക്കണ്ട നിന്റെ പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്റെ പെങ്ങളെ പോലെ അല്ല പെങ്ങൾ തന്നെ ആണ്....." "ദേ തോമാച്ചാ വേണ്ടാട്ടോ...." "പിന്നെ നീ എന്തിനാ ഞാൻ വരുന്നതും നോക്കി വെരുകിന്റെ പോലെ നടന്നത്... ഏഹ്... ഞാൻ ആദ്യം ആയല്ലല്ലോ പുറത്ത് പോവുന്നത്..."
"അത്... അത്... പിന്നെ..." "കുടന്ന് ഉരുളണ്ട.... എനിക്ക് അറിയാം.... ഇത് രോഗം വേറെ ആണ്...." "ഡാ... അലവലാതി...." "എന്നെ നോക്കണ്ട ഞാൻ ഓടി...." അതും പറഞ്ഞ് അവൻ ഓടി... അത് കണ്ട് എന്റെ ചുണ്ടിലും ഒരു ചിരി ഉണ്ടായി... പെട്ടന്ന് ആണ് എന്റെ ഫോൺ റിംഗ് ചെയ്തത്... "ഹലോ..."
"ഹലോ എബി...." "മാളു.... ഏയ് നീ... നീ... എവിടുന്ന് ആ..." "അപ്പൊ എന്നെ മറന്നില്ല അല്ലെ..." "ഞാൻ നിന്നെ അങ്ങനെ മറക്കോ... അതും നിന്നെ... പറ ഹൗ are യൂ....." "നോട്ട് ഫൈൻ... അത് പറയാൻ ആ വിളിച്ചത്... എനിക്ക് നിന്റെ ഒരു ഹെല്പ് വേണം...." " അതിന് എന്താ.... നീ കാര്യം പറ.... " "എടാ... കുറച്ച് സീരിയസ് ആണ്... എനിക്ക് നിന്നെ നേരിട്ട് കാണണം...." "മ്മ്... നീ എവിടെയാ... നാളെ കാണാം..."
"ആഹ്... ഞാൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ട്... എന്റെ വീട്ടിൽ... ഞാൻ ഓഫീസിൽ വന്നാൽ കാണാൻ പറ്റുമോ..." "പിന്നെ എന്താ... കാണാം... നീ അങ്ങ് വായോ... പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും മുൻപ് ഒന്ന് വിളിക്കണേ ..." "ഓക്കേ ഡാ.... ഞാൻ വിളിക്കവേ.... " "മ്മ്മ്...." എന്താ പറ്റിയെ മാളുന്.... ഇത്രക്ക് സീരിയസ് ആയി അവൾക്ക് എന്നോട് പറയാൻ എന്താ ഉള്ളത്... സംഭവം കുറച്ച് സീരിയസ് ആണല്ലോ...... --------------------------------------
രാത്രി സെലിനെയും നിയ കുട്ടിയെയും കൂടാതെ എന്റെ കൂടെ ലൈസാമ്മ കിടക്കാൻ വന്നപ്പോ എനിക്ക് മനസിലായി എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ ആണ് പുറപ്പാട് എന്ന്... ലൈസാമ്മയും സാജുപ്പയും... എന്നെയും സെലിനെയും നിയമോളെയും ഒരുപാട് ഇഷ്ട്ടം ആണ്... അപ്പച്ചന്റെ ചേട്ടൻ ആണ് സാജുപ്പ...
സാജുപ്പക്കും ലൈസാമ്മക്കും മക്കൾ ഇല്ല... അത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആണ് അവർക്ക് എല്ലാം.... ഞാൻ ഓരോന്ന് ഓർത്ത് അങ്ങനെ ലൈസമ്മയെ കെട്ടിപിടിച്ചു കിടന്നു.... "ജെന്നി മോളെ....." "എന്താ ലൈസ കൊച്ചേ...." "എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം... വരുന്ന ആലോചനകൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ മുടക്കി കളയുന്നത്.... പറ നിനക്ക് ആരെ എങ്കിലും ഇഷ്ട്ടം ആണോ മോളെ.... പറ..." "അതെ.... എനിക്ക് ഒരാളെ ഒരുപാട് ഇഷ്ട്ടം ആണ്...." "ആരാ.... പറ.... "......കാത്തിരിക്കൂ.........
