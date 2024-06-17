റൗഡി ബേബി: ഭാഗം 5
രചന: പ്രഭി
"ആരാ.... പറ.... " "ഒന്ന് പോ ലൈസാമ്മ... ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞത് ആണ്.... എനിക്ക് അങ്ങനെ ആരോടും ഇഷ്ട്ടം ഒന്നും ഇല്ല... എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു കല്യാണം ഒന്നും വേണ്ട അതാ.... ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ബേർഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് നാളും കൂടെ നടക്കണം....." "നാളെയോ മറ്റന്നാളോ തന്നെ കെട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ..." "നാളെയോ മാറ്റന്നാളോ അല്ല.... ഇനി കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് ആരും വരണ്ട...." "എടി മോളെ..." "ദേ ലൈസാമ്മേ മിണ്ടാതെ കിടന്നോ.... ഇടി കിട്ടും...." അതും പറഞ്ഞ് ലൈസമ്മയെ ചുറ്റി പിടിച്ച് ഞാൻ കിടന്നു.... എന്തോ പിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല... ചെറുതായി എന്റെ പിന്നിൽ തട്ടി കൊണ്ട് ഇരുന്നു...
ഓരോന്ന് ഓർത്ത് പതിയെ ഞാൻ ഉറക്കത്തിലെക്ക് വഴുതി വീണു.... --------------------------------------------- "തോമാച്ചാ..... കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് മാളു എന്നെ കാണാൻ വരും... രാവിലെ ആ ജർമൻ കമ്പനി ആയി ഒരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് ഉണ്ട്... അത് നീ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണേ..." "ആഹ്ടാ.... മാളു ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ട്..." "അവളുടെ വീട്ടിൽ എന്നാ പറഞ്ഞെ...." "ചുമ്മാ വരുന്നത് ആണോ..." "ഏയ്... അവൾക്ക് സീരിയസ് ആയി എന്തോ പറയാൻ ഉണ്ടെന്ന്... എന്റെ ഹെല്പ് വേണം എന്ന്...."
"മ്മ്... എങ്കിൽ നീ ചെല്ല് ഞാൻ അവിടെ പ്ലാന്റിൽ പോയി നോക്കട്ടെ..." തോമാച്ചൻ പോയപ്പോ ഞാൻ മാളുനെ ഒന്ന് വിളിച്ച് നോക്കി.... റിംഗ് ഉണ്ട്... പക്ഷേ കാൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല.... ഒരു വട്ടം കൂടെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ക്യാബിനിലേക്ക് നടന്നു... "മെയ് ഐ കോം ഇൻ..." "യെസ്...." "സാർ...." ഞാൻ മുഖം ഉയർത്തി നോക്കിയപ്പോ മുന്നിൽ ജെന്നിഫർ... ഇളം മഞ്ഞ നിറത്തിൽ ഉള്ള കോട്ടൺ സാരി... മുടി ആകെ പാറി പറന്ന് ഇരിക്കുന്നു.... ചെറിയ വെള്ളക്കൽ മൂക്കുത്തി നന്നായി തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്....
"സർ...." വീണ്ടും അവളുടെ വിളി കേട്ടാണ് ഞാൻ ചിന്തകളിൽ നിന്നും ഉണർന്നത്.... "എന്താ....." "സാർ ഇന്നലത്തെ റിപ്പോർട്ട്..." "മ്മ്...." അവള് നീട്ടിയ ഫയൽ ഞാൻ വാങ്ങി നോക്കി.... ------------------------------ ഫയൽ വാങ്ങി നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഗർജനം ആയിരുന്നു എബി.... "എന്താടോ ഇത്...." "റിപ്പോർട്ട്...." "റിപ്പോർട്ട്... എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നും പറയിപ്പിക്കരുത്... നീ സ്കൂളിൽ അസൈൻമെന്റ് വെക്കുന്നത് പോലെ ആണെന്ന് കരുതിയോ... റിപ്യൂട്ടഡ് ആയ ഒരു കമ്പനിയിൽ ആണ് നീ ജോലി ചെയ്യുന്നത്...
അപ്പൊ അതിന്റെ രീതിക്ക് വേണം ഇതൊക്കെ എഴുതാൻ..." ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ തല കുനിച്ചു നിന്നു... എബി ആ ഫയൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊണ്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു... "അതേയ് അവിടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോ അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം... അല്ലാതെ നിനക്ക് തോന്നുന്നത് ഒക്കെ എഴുതി വയ്ക്കരുത്..." "ഞാൻ ഇന്നലെ അവിടെ പറഞ്ഞത് മാത്രേ എഴുതിയിട്ട് ഉള്ളൂ .... സത്യം.... ഞാൻ ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്നു.."
എന്റെ പ്രസന്റേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്നു നോക്കാൻ വേണ്ടി ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം എന്ന് കരുതിയത്... ടെൻഷൻ കാരണം അത് ഓഫ് ആക്കാനും മറന്നു... പിന്നെ ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് എഴുതുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് ഒരു ഉപകാരം ആയി തോന്നി... അത് കേട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് എഴുതിയത്.... ഞാൻ ഫോൺ എടുത്ത് അത് ഓൺ ആക്കി കേൾപ്പിച്ചു... "ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് മാത്രേ ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ഒള്ളൂ... എന്നോട് വൈരാഗ്യം വച്ച് മനഃപൂർവം ഓരോന്ന് ക്രീയേറ്റ് ചെയ്യരുത്..."
"എന്തിനാ എനിക്ക് നിന്നോട് വൈരാഗ്യം... ഓഹ് പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ പെണ്ണ് കിട്ടില്ലല്ലോ.... അതൊക്കെ പോട്ടെ നിന്നോട് ആരാ ഇതൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്... ചാര പണിക്ക് ഇറങ്ങിയത് ആണോ..." "ഡോ....." എബിക്ക് നേരെ ചൂണ്ടിയ വിരലിൽ അവൻ പിടിച്ചു.... ദേഷ്യം കൊണ്ട് ആ മുഖം നന്നായി ചുവന്നിട്ട് ഉണ്ട്.... "എന്റെ മുന്നിൽ കിടന്ന് അധികം ആളാവണ്ട......." അതും പറഞ്ഞ് കൈ ഒരു ഊക്കോടെ താഴേക്ക് ഇട്ടു... ഒപ്പം മറ്റേ കൈയിൽ ഇരുന്ന എന്റെ ഫോൺ വാങ്ങി ഒറ്റ ഏറ്....
"ഇനി മേലാൽ ഈ മാതിരി പണി കാണിക്കരുത്... മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോ ഒക്കെ എഴുതി വച്ചോണം... പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഈ പണി കളഞ്ഞ് പോവാൻ നോക്ക്..." എന്തോ എനിക്ക് വല്ലാതെ സങ്കടം വന്നു... കരയരുത് എന്ന് മസ്സിൽ ആയിരം വട്ടം പറഞ്ഞു എങ്കിലും നടന്നില്ല... "ഓഹ് പൂകണ്ണീർ ഒഴുക്കി തുടങ്ങി.... എന്റെ പൊന്ന് കൊച്ചേ.... നിനക്ക് പറ്റിയ പണി അല്ല ഇത്.... ഞാൻ ഒരു ചാൻസ് കൂടി തരാം... വേഗം എഴുതി എനിക്ക് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ നീ ഇവിടെ ജോലിയിൽ തുടരും.........."
"ദിസ് ഈസ് ടൂ മച്ച്..... ഞാൻ എഴുതിയ റിപ്പോർട്ടിൽ എന്തായിരുന്നു കുഴപ്പം... എന്നോട് ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം കാണിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു....." "ഹലോ.... മാഡത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ താണ് വണങ്ങി നിൽക്കാം.... ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആണ്... എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും... പോയി റിപ്പോർട്ട് എഴുതി കൊണ്ട് വാടി..." "എടി പോടീ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചാൽ ഉണ്ടല്ലോ..." "വിളിച്ചാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും... ഏഹ് പറയടി....... പറ.... നീ എന്നെ എന്തോ ചെയ്യും...
എന്നോട് കളിക്കണ്ട പെണ്ണ് പെണ്ണിന്റെ സ്ഥാനത്തു നിന്നാൽ മതി...." "താൻ ആണോ എന്റെ സ്ഥാനം തീരുമാനിക്കുന്നത്... ഏഹ്... പെണ്ണിനും ആണിനും ഇവിടെ രണ്ട് നിയമം ഇല്ല.. താൻ...." ഞാൻ എന്തോ പറയാൻ വന്നതും എബി എനിക്ക് നേരെ കൈ കാണിച്ചു... "നിർത്ത്.... പോയി നിന്റെ ജോലി നോക്ക്... പിന്നെ പോവുമ്പോ നിന്റെ ഫോൺ പെറുക്കി എടുക്കാൻ മറക്കണ്ട..." അതും പറഞ്ഞു പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ പോയി ചെയറിൽ ഇരുന്നു... കഷ്ണം ആയി. കിടക്കുന്ന എന്റെ ഫോൺ പെറുക്കി എടുത്ത് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി...
അവനെ രണ്ട് തെറി ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഒരു പെൺകുട്ടി അകത്തേക്ക് കയറിപോയി... എന്നെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിക്കാനും മറന്നില്ല... ഇത് ആരാ ഈ ഓഫീസിൽ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ... എബിയെ കാണാൻ ആണല്ലോ പോയത്.... ആരേലും ആവട്ടെ... എനിക്ക് എന്താ.... എന്നാലും അത് ആരാവും..... --------------------------------------------- ജെന്നിഫർ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയപ്പോ ഞാൻ ടേബിളിൽ തല വച്ച് കിടന്നു...
എന്തിനാ ഞാൻ എപ്പഴും അവളോട് ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത്.... ഇത്ര മാത്രം അവൾ എന്നെ സ്വാധീക്കാൻ കാരണം എന്താവും... പെട്ടന്ന് ആണ് ഡോർ തുറക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടത്... ഞാൻ തല ഉയർത്തി നോക്കി... "മാളു...." "ഞാൻ അങ്ങ് വന്നോട്ടെ എബി.." "എന്തിനാ പെണ്ണെ ഫോര്മാലിറ്റി... കേറി വാ...." അവള് വന്ന് എനിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ചെയറിൽ ഇരുന്നു.... "എന്താടി... എന്താ പ്രശ്നം... നീ ആകെ ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ലോ..." "മ്മ്... " "നീ എന്ന് വന്നു ഗൾഫിൽ നിന്ന്... ഹസും കൊച്ചും എന്ത് പറയുന്നു...."
"അതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ആണ് പറയാൻ ഉള്ളത്... എബി കൂടുതൽ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല... എനിക്ക് ഡിവോഴ്സ് വേണം.... അതിന് നീ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം...." "മാളു...." "എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരേ ഒരു ഫ്രണ്ട് നീ ആണ്.... നിനക്ക് അറിയാല്ലോ അപ്പച്ചന് ഒന്നിനും ഓടി നടക്കാൻ വയ്യ... അത് മാത്രം അല്ല... ഞാൻ ഇത് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല.... നീ നല്ല ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിനെ കണ്ട് പിടിച്ച് തരണം..."
"മാളു നീ കളിക്കാതെ കാര്യം പറ... ഇപ്പൊ എന്താ ഇങ്ങനെ... നീയും ഹരിയും എത്ര സന്തോഷം ആയി ജീവിച്ചത് ആണ്... നീ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ പറയും മുൻപ് അപ്പു മോളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചോ..." "ഐ നീഡ് ഡിവോഴ്സ്.... എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല...." അതും പറഞ്ഞ് അവള് പൊട്ടി കരഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ കണ്ട് ഇരിക്കാനേ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളു... എഴുനേറ്റ് അവൾക്ക് അടുത്ത് ആയി മുട്ട് കുത്തി നിന്ന് ഞാൻ അവളെ വിളിച്ചു...
"മാളു.... കരയല്ലേ.. എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് നീ എന്നോട് പറ... പ്ലീസ് കരയല്ലേ...." എന്ന് അവളോട് പറഞ്ഞതും പെട്ടന്ന് അവള് മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞ് എന്നെ കെട്ടിപിടിച്ചു... എനിക്ക് ഒന്നും പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല... കരച്ചിലിന്റെ ശക്തി കൂടി കൂടി വന്നു... ഞാൻ പതിയെ അവളുടെ പിന്നിൽ തട്ടി കൊടുത്തു... "കരയല്ലേ മാളു.... ഞാൻ ഉണ്ട് നിന്റെ കൂടെ.... കരയാതെ ഇരിക്ക്... മ്മ്...." പെട്ടെന്ന് ആണ് ഡോർ തുറന്ന് ജെന്നിഫർ അകത്തേക്ക് വന്നു.........കാത്തിരിക്കൂ.........
മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...
[ad_2]