സഖിയെ സ്നേഹിനിയെ..💞: ഭാഗം 20
രചന: രാഗേന്ദു
നടുതളത്തിലെ വെള്ളത്തിൽ കാലിട്ടിരിക്കുവാണ് കല്ലു...ഇടക്ക് തടവുന്നും ഉണ്ട്... രുദി അടുത്തുതന്നെ കൈയും കെട്ടി അവളെ നോക്കി നിക്കുവാണ്... വന്നിട്ട് അവൾ സാരീ പോലും മാറീട്ടില്ല... അവൻ നിക്കുന്നത് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അവൾ കാല് തടവൽ തുടർന്നു...
""ഡി... നിന്നോട് ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് പറയുവാ പോയി കുളിക്കുന്നോ ഇല്ലയോ..!!"" അവൻ കനപ്പിച്ചു ചോദിച്ചു...
""ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല.....!! നീ പോടാ ചെകുത്താനെ....!!"" ഉള്ളിലുള്ള പരിഭവം മുഴുവൻ പുറത്തെടുത്തുകൊണ്ട് അവൾ കനത്തിൽ തന്നെ മറുപടിയും കൊടുത്തു... അവൻ തന്റെ സ്വന്തമാണ് എന്നാ തോന്നൽ മാത്രമായിരുന്നു വാക്കുകളിൽ... പക്ഷെ അവൻ നല്ലപോലെ ഞെട്ടിയിരുന്നു...
""എഡി കുട്ടി ചെകുത്താനെ നീ എന്താടി വിളിച്ചേ...!!🤨"" അവൻ ദേഷ്യം കടപ്പല്ലിൽ കടിച്ചമർത്തി....
""ഓ sorry സഹോദര... നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നിങ്ങളുടെ തുമ്പിക്കുട്ടിയല്ലേ... അവള് വിളിച്ചാൽ മാത്രേ ഇഷ്ട്ടപെടുവൊള്ളായിരിക്കും... അല്ലേലും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ദേഷ്യം വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒക്കെയാ വിളിക്കല് അല്ലാതെ തേനേ പലേ മോരെ തൈരെ എന്നൊന്നും അല്ല...!!"" അവൾ നല്ലസാലായി പുച്ഛിച്ചു...
""ശരി... നീയാ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കാലെടുക്ക് അത് ചീത്ത വെള്ളമാ...!!""
""ഹ്മ്...!!!"" അവൾ വീണ്ടും അതെ പരിഭവം ആവർത്തിച്ചു...
""എഡി നീ.... ഒന്നുടെ കൊണ്ട് പോയി കോളത്തിൽ ഇട്ടാലെ ഇവൾ പഠിക്കു... നീയായിട്ട് എഴുനേറ്റ് പോയി കുളിക്കുന്നോ അതോ ഞാൻ എടുത്തു പൊക്കി കോളത്തിൽ ഇടണോ...""
അത് കേട്ട് അവൾ ഞെട്ടി പിടഞ്ഞു ചാടി എഴുന്നേറ്റ്... ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ചെയ്തിരിക്കും...!! അവൻ മുണ്ടും മടക്കി കുത്തി അവൾക്കാരുകിലേക്ക് നടന്നു.. അതെ പോലെ അവൾ പിന്നിലേക്കും...
""ഇയാൾ എന്നെ പേടിപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട... എനിക്ക് പേടിയൊന്നും ഇല്ല....!!""
പറയലും മുറിക്കകത്തേക്ക് ഓടലും കഴിഞ്ഞിരുന്നു...
""അയ്യോ ഇന്ദ്രേട്ടാ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ ഞാൻ കുളിച്ചോളാം...!!"" ഓടുന്നതിനിടയിൽ അവൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു... അത് കേട്ട് അവൻ അടക്കിപിടിച്ച ചിരി പുറത്തേക്ക് വന്നു...
""ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണ്...!!"" എന്തോ ഓർത്തപോലെ അവൻ ഫോൺ എടുത്ത് ആരെയോ വിളിച്ചു...
_______❤️🩹
പുറത്തുള്ള കയറുകട്ടിലിൽ കിടക്കുവാണ് മഹി തരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നിട്ട് മഹിക്ക് ഉറക്കം മാത്രം വരുന്നില്ല.... ഇന്ന് നടന്ന പലകാര്യങ്ങളും മനസിനെ ആസ്വസ്തമാക്കുന്നു....!!
എന്നും അമ്മയുടെ മടിയിൽ ആണ് കിടക്കാറ് എന്നാൽ ഇന്ന് അമ്മയെ പോലും ഓടിച്ചു വിട്ടു... മനസ് അത്രക്ക് ആസ്വസ്ഥമായിരുന്നു...
വേദ....!! ഞാൻ ഒന്ന് അടുത്തു വന്നാൽ എന്താ അവളുടെ ജാഡ... എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ആ വൃത്തിക്കെട്ടവന്റെ കൈയിൽ കേറി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു... അഹങ്കാരി... നിന്നെ ഞാൻ വിടില്ലെടി...!! നിന്നേം കൊണ്ടേ പോകു...!! അല്ലപിന്നെ...
ശേ...!! അങ്ങിനെ ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് കരുതിയതല്ല നിന്നെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം എന്നെ വിചാരിച്ചൊള്ളു അത് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ആവും എന്ന് കരുതിയില്ല... നിന്റെ വേറെയാലും തുള്ളൽ പനി പിടിച്ചപോലത്തെ നിപ്പും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ എന്റെ കോൺഡ്രോള് പോയ്...
എന്റെ പെണ്ണിന് സങ്കടയെങ്കിൽ പോട്ടെ... ഞാൻ നേരിൽ കണ്ട് sorry പറയാട്ടോ... നാളെ ആവട്ടെ.... നീ എന്നും എന്റെ സഖിയല്ലേ.. എന്നും എപ്പോഴും 🤗🤗
കരിപുരണ്ട മേഘങ്ങളാൽ മൂടപ്പെട്ട ആകാശത്തു ഒരൊറ്റക്കൽ നക്ഷത്രം ബാക്കി നിൽപ്പുണ്ട്... അതിനവളുടെ മുഖമാണ്..... വേദ തനിക്കാവട്ടെ ഇപ്പോഴും അവളുടെ വിയർപ്പിന്റെ ഗന്ധവും...
അവനെ തഴുകി തലോടിയ കാറ്റിൽ ഒരു ആശ്വാസം അവൻ അറിഞ്ഞു..... മെല്ലെ കണ്ണുകലടച്ചുകൊണ്ട് ആ നിമിഷങ്ങൾ അവൻ മനസിലേക്ക് ആവാഹിച്ചു....
💞*💞
""കാമദേവന്റെ....!!❤️🔥"" അവളുടെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരു വെള്ളിടി വെട്ടി...കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി അടച്ചു...അവളുടെ വയറിൽ അവൻ ചുട്ടിപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തായി വിയർത്തു കുതിർന്നു അവന്റെ കൈയും അവളുടെ വയറും നന്നായി നനഞ്ഞു... അത്ര മാത്രം അവൾ വിറച്ചുപോയിരുന്നു...
അവന്റെ കൈ മെല്ലെ അവളുടെ ഇടത് തോളിലൂടെ താഴേക്ക് ചലിച്ചു... താഴഎത്തിയായതും കൈയിൽ അമർത്തി പിടിച്ചവൻ പിന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു...
""ആഹ്...!!"" അവൾക്ക് നല്ല വേദനതോന്നി... അവൻ അങ്ങിനെ അവളെ സൈഡിലുള്ള മതിലിലേക്ക് ചേർത്തുനിർത്തി...
""അഹ്... വേദനിക്കുന്നു...!!"" അവന്റെ പിടി വിടുവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു... വേദനയിൽ അവളുടെ മുഖം ചുളിഞ്ഞു....
""ഇനി വേറൊരുത്തനെ തലോടാൻ കൈപൊങ്ങുമ്പോ ഇതോർക്കണം... നിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഞാൻ സഹിക്കും... എനിക്ക്.. നിക്ക്.. താങ്ങുന്നില്ലടി...!! നീ എന്റെയാ പെണ്ണെ... എന്നും ഈ സഖാവിന്റെ മാത്രം
അഹങ്കാരില്ലേ... 🔥"" അവസാനമായപോഴേക്കും അവന്റെ ശബ്ദത്തിൽ ഇടർച്ച അവളും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു...
നേർത്തുപോയിരുന്നു അവന്റെ ശബ്ദം... വശ്യത നിറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ...
അവൻ അവളുടെ വയറിലെ പിടി അഴച്ചു... അവൻ പിടിച്ചിരുന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് മെല്ലെ വിറപ്പ് തുള്ളികൾ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നതവൾ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു... നിയന്ത്രണാതീതമായി അവൾ കിതച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു...
ആ മൃതുലമായ വയറിലൂടെ അവളെ മോചിപ്പിക്കാണെന്നോണം കൈ ഇഴച്ചു കൊണ്ട് മാറ്റുമ്പോൾ വെറുതെയെങ്കിലും അവന്റെ കൈ അവളുടെ പൊക്കിൾ ചുഴി തിരഞ്ഞു... നിരാശയായിരുന്നു ഫലം... അവന്റെ കൈ ഇഴയുന്നതനുസരിച് അവളുടെ മുഖത്ത് പല ഭവങ്ങളും വിരിഞ്ഞു...
ഒരൊറ്റ വലിക്ക് അവൻ അവളെ തനിക്ക് അഭിമുഖമായി നിർത്തി... അപ്പോഴും കിതപ്പ് അടങ്ങിയിരുന്നില്ല അവൾക്ക്...
""Don't breath like this... I will cross all my limitations....!!"" അവൻ കള്ളച്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു...
""U have already....!!"" അവൾ എങ്ങിനെയോ പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചു... അപ്പോഴും അവന്റെ ചുണ്ടിൽ അതെ കള്ള ചിരി ആയിരുന്നു...
അവൻ ഒന്നുടെ അവളിലേക്ക് അമർന്നു... അവളുടെ കണ്ണുകൾ വികസിച്ചു...
''"If you stand in front of me and sweat like this... How can i control me my devil girl...!!""
""U....!!"" അവളുടെ ആ ചീറലിൽ അവന്റെ മുഖം ഒന്നുടെ അവളിലേക്ക് ചാഞ്ഞു... ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് അവൾ കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി അടച്ചുകൊണ്ട് മതലിനോട് ചേർന്നു നിന്നു... അവന്റെ ചുണ്ടിലെ വശ്യതയെറി...
അവൻ മെല്ലെ അവളുടെ മുഖത്തൂടെ ഊതി... അവന്റെ ചുടുനിശ്വാസം ഏറ്റതും അവൾ പൊള്ളി പിടഞ്ഞു പോയി...!! എങ്കിലും കണ്ണ് തുറന്നില്ല.... അവളുടെ ആ നിപ്പ് മാഹിയിലെ പുരുഷനെ പിടിച്ചുലകുന്നുണ്ടായിരുന്നു...
തന്റെ ചെതികളുടെ ഫലത്തിൽ വിയർത്തൊലിച്ചുനിക്കുന്ന തന്റെ പെണ്ണ്...!!അവന്റെ നോട്ടം അവളുടെ വിയർപ്പ് പൊരിഞ്ഞ കഴുത്തിലേക്ക് പോയി...
ഇരുകൈകളും അവളുടെ നഗ്നമായ ഇടുപ്പിൽ ചേർത്തുകൊണ്ട് അവൻ അവളുടെ കഴുത്തിടുക്കിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു... ഞെട്ടിവിറച്ചവൾ മഹിയുടെ തോളിൽ വിരലമർത്തി...
അവളുടെ തൊണ്ട കുഴിയിൽ അവൻ ചുണ്ടമർത്തിയതും... അവളുടെ ശബ്ദമെല്ലാം അവിടെ തന്നെ തങ്ങി നിന്നു... ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു പുരുഷന്റെ പ്രണയ പ്രതിഫലങ്ങൾ തന്റെ ഉടലിലൂടെ...
""ന... ന... നന്ദ...!!"" വാക്കുകൾ വിറകൊണ്ടു... ഏതോ ഒരു നിമിഷത്തിൽ അവളുടെ top വലിച്ചിറക്കി അവൻ വലത്തേ മാറിനു അൽപ്പം മുകളിലായി ചുംബിച്ചു.....
""സ്സ്....!!"" അവൾ എരിവ് വലിച്ചു വേണ്ടും വീണ്ടും അവനിൽ പിടിമുറുക്കി... അവളുടെ സ്കിന്നിന്റെ softness അവനെ മറ്റൊരു ലോകത്ത് എത്തിച്ചു... അവൻ അവിടെ അമർത്തി കടിച്ചു...
""സ്.. സ്സ്...!!"" അവൾ കൂതറുന്നതനുസരിച്ചു അവൻ അവളിലെ പിടിമുറുക്കി... തന്റെ ഉടലിൽ പതിയുന്ന അവന്റെ സ്പർശങ്ങൾ അവളെ തളർത്തികൊണ്ടിരുന്നു... തന്റെ ഭാരം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു താൻ ഇല്ലാതാവും പോലെ...
💕*💕
ഓർമകളിൽ ഋതി ഒന്ന് തലക്കുടഞ്ഞു... അവന്റെ വേദ എന്നുള്ള നേർത്ത ആവശ്യമായ ശബ്ദം അവളുടെ കാത്തുകളിലേക്ക് ഇരച്ചെത്തി ഒപ്പം ഒരു കുളിർക്കറ്റും.... അവൾ ഒന്ന് വിറച്ചു പോയി...
തന്നിൽ ഇപ്പോഴും അവന്റെ പിടിയുള്ളതുപോലെ.... ആ ചൂട് തന്നിൽ തങ്ങി നിക്കുമ്പോലെ... ഒരിക്കലും വിട്ട് പോകാതെ...
""ച്ചി.. ച്ചി... ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ ഈ ആലോചിക്കുന്നേ... എനിക്ക് വേണ്ടത് രുദിയെ ആണ്... അല്ലാതെ ആ ദരിദ്രവാസിയെ അല്ല... ഹ്മ്...!!"" ബാൽക്കണിയിൽ നിക്കുവായിരുന്നു അവൾ... ഒറക്കം വരുന്നില്ല...
രാവിലെ മനഃപൂർവം അവനെ ചൊടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണു കല്ലുനോട് അങ്ങിനെ പറഞ്ഞത്... തനിക്ക് നന്നായി അറിയാം നന്ദനെ അവന്റെ ദേഷ്യത്തിന്റെ ആഴവും... മൂന്ന് വർഷമായി കാണുന്നു... തല്ലിയപ്പോ ശെരിക്കും സന്തോഷം ആണ് തോന്നിയത്...അവനെ പൂട്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി..
എന്നാൽ അതിന് അധികാല ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല... സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് മഹിയെ കണ്ടപ്പോ സത്യത്തിൽ ആകെ താൻ തളർന്നുപോയി... എങ്ങിനെയോ ആണ് ഓടി കോളേജിൽ എത്തിയത്..!! ഈ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മുഖം...
എടുത്തു ചാട്ടം ആയിപ്പോയോ..?? അവൾ സ്വയം ആലോചിച്ചു അങ്ങിനെ നിന്നു...
നെഞ്ചിൽ ഒരു നീറ്റൽ പോലെ... അവന്റെ വിഗാരമേറിയ കടി കോണ്ടതിന്റെ ചെറുനീറ്റൽ... വീശിയടിച്ച കാറ്റിൽ അവന്റെ തോന്ന്യാസങ്ങൾ അവളെ പലവികാരങ്ങളിലും കൊണ്ടെത്തിച്ചു.....
ഇരുകണ്ണുകളും അറിയാതെ കൂമ്പി അടഞ്ഞുപോയി കാലടികൾ യന്ത്രികമായി പിന്നോട്ട്നീങ്ങി... ഭിത്തിയിൽ തട്ടി അവൾ താഴേക്ക്... ഊർന്നിരുന്നു... മറ്റേതോ മായാലോകത്തെന്നപോലെ...
തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും പുറത്തു കിടന്ന് തന്നെ മഹിയും എപ്പോഴോ ഉറങ്ങി....!!
💕-💕-💕-*💕
""ഫോണണോ ഇങ്ങേരുടെ ഭാര്യ അതോ ഞാനാണോ..!!"" കുളി കഴിഞ്ഞു വന്നതും ജനാലക്ക് അരികിൽ ഫോണും പിടിച്ചുകൊണ്ടു നിക്കുന്ന രുദിയെ കണ്ട് അവൾ പിറുപിറുത്തു...
നേരെ ചെന്നവൾ അവന്റെ ഇടയിലൂടെ നുഴഞ്ഞു കേറി ആവേശത്തോടെ ജനലിന് പുറത്തേക്ക് നോക്കി...
""ഡി... കുട്ടി ചെകുത്താനെ അവിടെ എന്തുണ്ടായിട്ട ഈ നട്ടപാതിരക്ക് എന്നെ ഇടിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് നോക്കാൻ...!!"" രുദി ചോദിച്ചു...
""അതാ എനിക്കും അറിയാനുള്ളത്... എല്ലാദിവസവും ഫോണും പിടിച്ചു ഇവിടെ വന്ന് നിക്കാൻ ജനലിന്റെ അരികിൽ നിങ്ങടെ തുമ്പി കുട്ടി വന്ന് നിപ്പുണ്ടോ...!!"" അവളും അതെ ടോണിൽ തിരിച്ചടിച്ചു... അവനെ നോക്കി നിലത്തു രണ്ട് ചവിട്ടും കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവൾ കണ്ണാടിക്ക് മുന്നിലേക്ക് നടന്നു...
അവളുടെ കാലിൽ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന നിറം മങ്ങിയ വെള്ളികൊലുസ് അവൻ അപ്പോഴാണ് കണ്ടത്.... അത് അവളുടെ കാലിന്റെ ഭംഗി നശിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നി അവന്...!! എങ്കിലും ആ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ഒരു ഇമ്പമുണ്ട്....
""എങ്ങിനെ നടന്നിരുന്ന പെണ്ണാ...!!"" അവൻ ആത്മഗതിച്ചു...
അവൻ വന്ന് കട്ടിലിൽ ഇരുന്നു... തലത്തുടച്ചുകൊണ്ട് അവൾ വന്ന് അവന്റെ അടുത്തിരുന്നു... അവൻ മുഖം ചുളിച്ചു അവളെ നോക്കി... അവൾ കാലെടുത്തു ബെഡിലേക്ക് കെറ്റിവെച്ചിട്ട് അവനെ നോക്കി...
""മ്മ്...?? "" ചോദ്യഭാവത്തിൽ അവൻ ഒന്ന് മൂളി...
""എനിക്ക് കാല് വേദനിക്കുന്നു...!!"" ആവിശ്യത്തിലധികം സങ്കടം വാരി വിതറിക്കൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു...
""അതിനു...!!"" അവൻ ഒറ്റ പുരികം പൊക്കി ചോദിച്ചു...
""കാല് തിരുമി തരുവോ തുമ്പിടെ ചെകുത്താനെ.....!!"" അവൾ കാല് അവനരുകിലേക്ക് നീട്ടി വെച്ചുകൊണ്ട് ചുണ്ട് പിളർത്തി... അവൻ കൂർപ്പിച്ചു നോക്കി...
""ഭാര്യ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്ത് ഷീണിച്ചു വരുമ്പോ ഇങ്ങനെഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ഉത്തമനായ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ കടമ യാണ്..!!""
""വേറെ ആളെ നോക്ക്...!!"" അവനത് പറഞ്ഞതും ആ കുഞ്ഞ് പെണ്ണ് വിതുമ്പി പോയിരുന്നു... അവളിൽ നിന്ന് കരച്ചിൽ ചീളുകൾ ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് വന്നു...
"" തുമ്പി കുട്ടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമായിരുന്നുല്ലേ.... ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു കരടാണല്ലേ....!!"" അവള് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ പാളി നോക്കി... എന്നാൽ അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വെള്ളിടി വെട്ടി...
""ഏയ്... നീ എന്തൊക്കെയാ പെണ്ണെ ഈ പറയുന്നേ... ഞാൻ... അങ്ങിനെ ഒന്നും ഇല്ല പെണ്ണെ... ശെരിക്കും ഈ തുമ്പി.. അങ്ങിനെ ഒരാൾ ഇല്ല...!!"" അവൻ പറഞ്ഞു അവൾ ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചു...
""ഇല്ല കള്ളം പറയുവാ...!!"" അവൾ പിന്നേം കരച്ചിൽ അഭിനയിച്ചു...
പെട്ടെന്നാണ് അവളുടെ കാലിലേക്ക് ഒരു ചൂട് പടർന്നത്... കണ്ണുതിരുമി കരഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന പെണ്ണ് കൈമാറ്റി നോക്കിയതും അവൻ അവളുടെ രണ്ടു കാലിലും പിടിച്ചു ഒറ്റ വലിക്ക് ആ കാല് മടിയിലേക്ക് വെച്ചു... വീഴാൻ പിന്നോട്ടാഞ്ഞ കല്ലു വീഴാതിരിക്കാൻ പിടിച്ചത് അവന്റെ സ്ലീവ് ലെസ്സ് ഇന്നർ ബനിയന്റെ കൈയിലും...
അവൾ വീഴാതെ അവന്റെ തൊളിലെ ബനിയനിൽ അള്ളിപിടിച്ചു മുന്നോട്ടാഞ്ഞതും അവന്റെ കവിളിൽ അവളുടെ ചുണ്ട് പതിച്ചു... നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് രണ്ട് പേരുടെ കണ്ണും ബുൾസൈ പോലെ തള്ളി വന്നു...
അവന്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ചു വർഷകലത്തെ ജീവിതത്തിൽ sorry സന്യാസി ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നതാവും ശെരി... അങ്ങിനെ ഉള്ള ആ ജീവിതാലേറ്റ അത്യത്തെ സ്ത്രീ സ്പർശം ആയിരുന്നു അത്... ആദ്യത്തെ ചുംബനം....
കല്ലുനാണെങ്കിൽ അടിവയ്റ്റിൽ കൂടി റോക്കറ്റ് പാഞ്ഞത് പോലെ തോന്നി.. അവൻ കല്ലുനെ നോക്കിയതും കരണ്ടടിച്ച കാക്കയെ പോലെ ഇരിക്കുവാണ് പെണ്ണ്... ഇവടെ ഇപ്പൊ ആരാ എന്റെ തലക്കാടിച്ചേ എന്നാ എസ്പേഷൻ...!!
""കാല് തടവിതരാന്ന് പറഞ്ഞതിന്
ഇത്ര വലിയ സമ്മാനം ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു...!!"" ചുണ്ടിന്റെ കോണിൽ വിരിഞ്ഞ കുസൃതി ചിരിയോടെ അവൻ പറഞ്ഞു...
""ങേ...?? അത് ഞാൻ അറിയാതെ പെട്ടെന്ന്... വീഴാപോയപ്പോ... ഞാൻ.. വിചാരിച്ചില്ല...!!"" അവൾക്ക് ശ്വാസം നേരെ വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല...
""മ്മ്... ഞാനും വിചാരിച്ചില്ല നീ ഇതരകാരി ആണെന്ന്...!!"" അവൻ കള്ള ഗൗരവത്തോടെ പറഞ്ഞതും അവൾ കള്ള കരച്ചിൽ കരഞ്ഞു...
""ഓ മതി ഇനി ആ ഡാം തുറന്നു വിടണ്ട... ഞാൻ മറന്നു..!!"" അത് പറഞ്ഞതും സ്വിച് ഇട്ടപോലെ കരച്ചിൽ നിന്നു അവൻ ഇതെന്ത് ജീവി എന്നാ മട്ടിൽ നോക്കി കാല് തിരുമാൻ തൊടങ്ങി...
കാല് രണ്ടും രുദിയുടെ മടിയിലൂടെ ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്.... ഇപ്പോഴും തോളിലുള്ള അവളുടെ പിടി അങ്ങിനെ ഉണ്ട്... രണ്ടുകൈയും അവന്റെ തോളിലാണ് ഉള്ളത്...
""ഇത്തിരിയില്ലാത്ത പ്രായത്തിൽ വേണ്ടാത്ത പണിക്ക് പോയിട്ട്... മനുഷ്യനെ മെനകെടുത്താൻ...!!""
പിറുപിറുത്തുകൊണ്ട് അവൻ അവളെ നോക്കിക്കിയതും അവൾ ചുണ്ട് പിളർത്തി കാട്ടി.. ഒരു കുഞ്ഞു പുഞ്ചിരി അവൾക്കായി ആ ചുണ്ടുകക്കിടയിൽ വിരിഞ്ഞു...
""ഡി...!!"" തുമ്പിക്കുട്ടി എന്ന് നീട്ടിവിളിക്കാനാണ് പോയത് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ വിളിച്ചാൽ ചിലപ്പോ ചവിട്ട് കിട്ടും...
""മ്മ്...!!"" അവളും അതെ ടോണിൽ നീട്ടി മൂളി...
''"ഈ കൊലുസ് അഴിച്ചു പുതിയതൊന്നു വാങ്ങട്ടെ...!!"" മുഖവുരയില്ലാതെ അവൻ ചോദിച്ചു....
""ആളൊന്നും മാറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങടെ തുമ്പികുട്ട്യോന്നും അല്ല...!!""
""കല്ലു...!!"" അവൻ ശാസനയോടെ വിളിച്ചു...
""ആഹാ.. എന്റെ പേരൊക്കെ ഓർമയുണ്ടോ...!!"" അതൂടെ കേട്ടതും അവൻ അവളുടെ ചെവില് പിടിച്ചു തിരിച്ചു....
""ആഹ്ഹ... ആ... ഇന്ദ്രേട്ടാ വിട്.... വിട് മനുഷ്യ...!!"" അവളുടെ ആ ഇന്ദ്രേട്ടാ എന്നുള്ള വിളിയിൽ അവന്റെ പിടി താനേ അഴിഞ്ഞു...
""ഇത് നോക്ക് അങ്ങിനെ ആരാളില്ല....!! ഇനി ഇതും പറഞ്ഞു എന്നെ ചൊറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നല്ലത് തരും...!!"" അവൾ മുഖം വീർപ്പിച്ചു തലയാട്ടി...
""ആഹ്... ഇനി പറ.. ഇതിങ്ങ് അഴിക്കട്ടെ...!!""
""വേണ്ട....അതെന്റെ അച്ഛ വാങ്ങി തന്നതാ...!!""
""പക്ഷെ ഇത് ചീത്തയെല്ലോ പെണ്ണെ...!!""
""സാരമില്ല... എന്റെ അച്ഛൻ വാങ്ങി തന്നതിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ചു സാധനങ്ങളെ എന്റെ കൈയിൽ ഉള്ളൂ...""
""ഞാൻ നിന്റെ ആരാ...?? "" ശ്വാസം വലിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചു...
""അയ്യോ ഭർത്താവല്ലേ... ദേ താലി...!!"" അവൻ അവളെ ഒന്ന് കൂർപ്പിച്ചു നോക്കി...
'"'എന്തിന്റെ കുഞ്ഞാണോ...?? "" അവൻ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു അല്ലേൽ പെണ്ണിന്റെ വക അടുത്ത thug വല്ലതും എത്തും...
""ശെരി... ഭർത്താവാണെല്ലോ... അപ്പൊ ഞാൻ വാങ്ങി തന്നാൽ ഇടില്ലേ...!!""
""ഇത് കളയണ്ടി വരില്ലേ...!!""
""ശെരി കൈയിൽ വെച്ചോ... ഇത് കൊടുക്കാതെ പുതിയ ഒരെണ്ണം വാങ്ങട്ടെ..??"" അവൾ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല തലകുനിച്ചിരുന്നതെ ഒള്ളു... അവൻ അവളുടെ കാലിലെ കൊലുസ് അഴിക്കാൻ ഒരുങ്ങി...
""ഊരാൻ പോകുവാ...?? "" അവൾ സങ്കടത്തോടെ ചോദിച്ചു...
""ഇത് ആകെ നിറം മങ്ങി പെണ്ണെ... പുതിയത് ഒന്ന് വാങ്ങി താരം... ഇത് നീ കൈയിൽ തന്നെ വെച്ചോ...!!"" അവൾ പിന്നെ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല... അവൻ ആ കൊലുസ് ഊരിയതും അവൾക്ക് അധിയായ സങ്കടം തോന്നി...
അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പി..!! കൊലുസ് ഊരികൊണ്ട് അവൻ അവളുടെ കൈയിലേക്ക് നീട്ടി.. അവന്റെ തോളിൽ ഇരുന്ന ഒരു കൈ നീട്ടി അവൾ അത് വാങ്ങി... അപ്പോഴാണ് അവളുടെ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ അവൻ കണ്ടത്...
അവൻ അവളെ ഒരു കൈകൊണ്ട് ആരായിലൂടെ ചുറ്റി പിടിച്ചിട്ട് അവനോട് ചേർത്തു... അവൾ കണ്ണും മിഴിച്ചവനെ നോക്കി...മറുകയിലെ തള്ള വിരൽ കൊണ്ട് അവളുടെ കണ്ണ് തുടച്ചു...
അവളുടെ നോട്ടം അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് പോയതും അവന്റെ മുഖം അവളോട് അടുത്തു വന്നതറിഞ്ഞു അവൾ കണ്ണുകൾ അടച്ചു...ചുണ്ടിൽ ഒളിപ്പിച്ച കുസൃതി ചിരിയോടെ അവൻ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് ഊതി...
ആ ചുടു നിശ്വാസമേറ്റ് പൊള്ളി പിടഞ്ഞുകൊണ്ടവൾ അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി... ഇന്നേവരെ കാണാത്ത അവൾക്ക് അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാനാവാത്ത ഒരു കുഞ്ഞ് ചിരിയുണ്ട് അവനിൽ...
""എന്തൊക്കെയോ പ്രതീക്ഷിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു...!!"" അവൾ കണ്ണ് മിഴിച്ചവനെ നോക്കി...
""ഞാൻ അത്തര കാരനല്ല കുട്ടി...!!"" അത് കേട്ട് ഞെട്ടി അവൾ പിടഞ്ഞു മാറാൻ ഒരുങ്ങിയതും അവളിലുള്ള അവന്റെ പിടി മുറുകി....
""എനിക്ക് ഒറക്കം വരുന്നു വിട്...!!"" അത്രയും അവൾ മുഖത്ത് നോക്കാതെ എങ്ങിനെയോ പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചു..
""കാല് തിരുമിതരാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഒറക്കം കളഞ്ഞിട്ട്... ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടന്ന മതി...!!"'" അവൻ അവളുടെ കാല് എടുത്ത് തിരുമാൻ തുടങ്ങി...
""അടുത്ത ജന്മത്തിലും.... ഇയാള് തന്നെ എന്നെ കെട്ടുമോ...??''" അൽപ്പനരത്തിനു ശേഷം അവൾ ചോദിച്ചു...
""എന്തിനാ... നിന്റെ കാല് തിരുമാനാ..?? ""
""മ്മ്... നല്ല സുഖം...!!"" അവൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ലും കാണിച്ചങ്ങ് ഇളിച്ചു...അവൻ അവളെ കൂർപ്പിച്ചു നോക്കി...
""ഇങ്ങനെ കൂർപ്പിച്ചോന്നുo നോക്കണ്ട ഭാര്യയുടെ കാല് തടവിയൽ പുണ്യം കിട്ടും...!!""
""ആ പുണ്യം എനിക്ക് വേണ്ടെങ്കിലോ...!!""
""അങ്ങിനെ പറയരുത്... പാപം കിട്ടും...!! പറ എന്നെ തന്നെ കെട്ടുമോ...??""
""അല്ല.... അടുത്ത ജന്മത്തിൽ വീണ്ടും ഒന്നിക്കാൻ മാത്രം നമ്മൾ തമ്മിൽ....!! "" അവൻ പാതിവെച്ചു നിർത്തി അവളെ നോക്കി.... അവളുടെ മിന്നിമയുന്ന മുഖഭാവങ്ങൾ കണ്ട് അവനു ചിരി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു...
""പിരിഞ്ഞു ജീവിക്കാൻ ഒരായിരം കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ചേർന്ന് ജീവിക്കാൻ ഒരൊറ്റ കാരണം മതി... കാതൽ 💕...!!"" അവൻ കണ്ണ് മിഴിച്ചവളെ നോക്കി...
""അയ്യോ... ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല... Hey Sinamika സിനിമയിൽ DQ പറഞ്ഞതാ...!!"" അവന്റെ നോട്ടം കണ്ട് അവൾ കൂട്ടി ചേർത്തു...
""അതിന് നമ്മൾ തമ്മിൽ അത്ര സ്നേഹം ഒക്കെ ഉണ്ടോ...??""
""ഇനി ഉണ്ടായികൊടെന്നില്ലല്ലോ...!! അല്ലു അർജുന്റെ സിനിമയിൽ പറയുന്നുണ്ട്... പ്രേമം തോന്നാൻ ഒരു മിനിറ്റ് മതിയെന്ന്... ആ ഒരു മിനിറ്റിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം...!!""
""നീ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ...?? "" അവന്റെ ചോദ്യത്തിൽ അവൾ ഒന്ന് നിശ്ചലയായി...
""അടുത്ത ജന്മത്തിൽ കെട്ടാം എങ്കിൽ കാത്തിരിക്കാം...!!""
""ആദ്യം ഈ ജന്മം തീരട്ടെ എന്നിട്ടല്ലേ അടുത്തജന്മം...!!"" അവൻ വീണ്ടും അവളുടെ കാല് തിരുമാൻ തുടങ്ങി...
""അങ്ങിനെ എങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മുക്ക് പാരിസ്സിൽ പോയി ജനിക്കാം...!!"" അവൾ പിന്നെയും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു... സത്യത്തിൽ അവൾ അവൾക്ക് നഷ്ട്ടപെട്ട കുറുമ്പും കുട്ടിത്തവും തിരിച്ചുപിടിക്കുവായിരുന്നു...
""അതെന്താ ഈ കേരളത്തിൽ ഒന്നും പറ്റില്ലേ തമ്പുരാട്ടിക്ക്...!!""
""അവിടെ ഒറിജിനൽ Disney land ഉണ്ടെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്... ലോകത്തിലെ ബെസ്റ്റ് ടുറിസ്റ്റ് place ആണ്...!!""
""എന്നിട്ട് എന്തിനാണാവോ... അവിടുന്ന് സായിപ്പുമാർ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കുന്നത് ട്രിപ്പിനു...!!"" അവൾ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല അവൻ ചിയോടെ തുടർന്ന്...
""ഏറ്റോം ബെസ്റ്റ് ടുറിസ്റ്റ് place നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ആണ്... അത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ലെന്ന് മാത്രം... നീ ഈ പറഞ്ഞ പാരിസിലും സ്വിസർലാണ്ടിലും ഉള്ളതൊക്കെ ആർട്ടിഫിഷൽ ആണ്... നമ്മുടെ കേരളത്തിലോ... എന്തൊക്കെ കാണാനുണ്ടോ അതൊക്കെ പ്രകൃതി നിർമിതമാണ്...!!""
ഒരച്ഛൻ കുട്ടിയോട് എന്നപോലെ അവൻ അവൾക്ക് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു...
അവൾ ഒക്കെയും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു...!!അൽപനേരം കഴിഞ്ഞതും തോളിൽ ഭാരം തോന്നി നോക്കിയപ്പോ തോളിൽ തൂങ്ങി പെണ്ണ് ഉറക്കം പിടിച്ചിരുന്നു...
ഒന്ന് ദീർഘമായി നിശ്വസിച്ചിട്ട്... അവൻ അവളെ ബെഡിലേക്ക് കിടത്തി... ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കി അവളുടെ അടുത്ത് വന്ന് കിടന്നു...അവളെ നെഞ്ചിലേക്ക് കേറ്റി കിടത്തികൊണ്ട് അവൻ നെറ്റി മുട്ടിച്ചു...അവളൊന്നു കുറുകി... ഉമ്മ വെച്ചപ്പോ അവളുടെ ചമ്മൽ ഓർത്ത് അവനു ചിരി വന്നു...
""മതിവരാതെ നീ എന്നിൽ ചുണ്ടുചെർക്കുന്ന നിമിഷം വരും...!!
ജീവിത വീഥിയിൽ നീയെൻ സഖിയാകും , പ്രണയ വീഥിയിൽ നീയെൻ സ്നേഹിനിയും , പ്രണയo അതിർവരമ്പുകൾ ഭേദ്ധിക്കുമ്പോൾ കാമിനിയും... 💕💕""
ഒരു കവിതപോലെ അവന്റെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നു ആ വരികൾ......കാത്തിരിക്കൂ.........
