സഖിയെ സ്നേഹിനിയെ..💞: ഭാഗം 21
രചന: രാഗേന്ദു
രാവിലെ കല്ലുനെ രുദി കൊണ്ട് പോയി ഷോപ്പിൽ ആക്കി... അവൾ ഉച്ച വരെ അവിടെ പിടിച്ചു നിന്നു... ലഞ്ച് ബ്രേക്കിനു കല്ലു ഒരാളുടെ ഫോൺ വാങ്ങി യാമിയെ വിളിച്ചു...
യാമി ഉടനെ അമ്മയെ വിളിച്ചു... തിരിച്ചു കല്ലുനെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് പാവം കല്ലു സാരി വായിൽ തിരുകി കരഞ്ഞുപോയി... ഇന്ന് യാമിയുടെ അമ്മക്ക് വരാൻ കഴിയല്ലത്രെ... കാല് വേദന ആണെന്ന്...
രുക്കുനെ നന്നായി പ്രാകികൊണ്ട് കുട്ടി ജോലി തുടർന്നു... എങ്ങിനെയും സമയം പോയെങ്കിൽ... പക്ഷെ സമയം ഉണ്ടോ ഇത് വല്ലതും അറിയുന്നു...!!
______•💞•
""Congratulations mr. Mahinandan... നാളെ തൊട്ട് ജോയിൻ ആയിക്കോ... തന്നെപോലുള്ളവർ ഈ സ്കൂളിൽ ടീച്ചർ ആയി ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ... We are extremely happy...!!""
തനിക്ക് അഭിമുഖമായി ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറയുന്ന HM മിനെ മഹി ഹൃദ്യമായ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ നോക്കി...
""Thank you sir...!!""
"" അപ്പൊ നാളെ മുതൽ ജോയിൻ ആകുവല്ലേ...?? "" അയാൾ ചോദിച്ചു....
""Off course sir...!!"" അവൻ അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോയി... ബുള്ളറ്റിൽ കേറിയ അവൻ മുടിയൊക്കെ ശെരിയാക്കികൊണ്ട് ഒന്നുടെ മിററിൽ നോക്കി...
വേദയെ കണ്ട് ഒരു sorry പാസ്സാക്കണം..!! അതാണ് ഈ ഒരുക്കമൊക്കെ... വേദയുടെ കോളേജിന്റെ അതെ മാനേജ്മെന്റ് നടത്തുന്ന കോളേജിനു അരികിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു സ്കൂളിൽ ആണ് മഹിക്ക് ജോലി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്... പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരെ ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിക്കാൻ...
സമയം ഉച്ചയെ ആയിട്ടുള്ളു... അവൻ കോളേജിനടുത് തന്നെ ബൈക്ക് ഒതുക്കി... അവിടെ ഒരു കടയുടെ മുന്നിൽ അവന്റെ കണ്ണുടക്കി... ആ സഖാവിന്റെ അഹങ്കാരി കൂട്ടുകാരികളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു....!!
മഹി വരുന്നത് കണ്ടെങ്കിലും ഋതി മൈൻഡ് കൊടുത്തില്ല... മഹി നടന്നു അടുത്തെത്തിയതും വലിയ ശബ്ദത്തിൽ വാഹനത്തിന്റെ ഹോൺ മുഴങ്ങി... സ്പീക്കയറിൽ നിന്നാണെന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു... എല്ലാരുടെയും ശ്രദ്ധ
അങ്ങോട്ടേക്കായി...
രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കന്റുകളുടെ ഹോണടി ശബ്ദത്തിന് ശേഷം അവിടെ പാട്ട് മുഴങ്ങി... എല്ലാരും വായും പൊളിച്ചു നിക്കേ... ഋതിയും കുറച്ചു പിള്ളേരും കൂടി റോഡിലേക്കിറങ്ങി... മഹി ശെരിക്കും വണ്ടർ അടിച്ചു നിക്കുവാ...
💃🕺🎶
Halamithi Habibo
Halamithi Habi Vandhale
Halamithi Habibo
Halamithi Habi Vandha
Halamithi Habibo
Halamithi Habi Vandhale
Halamithi Habibo
Halamithi Habibo 🕺💃🎶
ഒരു സ്ക്കർട്ടും ക്രോപ് ടോപ്പും ആണ് അവളുടെ വേഷം... പാട്ടിനോത്ത് നടുറോട്ടിൽ ഡാൻസ് കളിക്കുവാണ് ഋതിയും പിള്ളേരും...
💃🕺🎶
Malama Pitha Pithadhe
Malama Pitha Pithadhe
Mala Pitha Pithadhe
Malama Pithadhe
Hey Malama Pitha Pithadhe
Malama Pitha Pithadhe
Mala Pitha Pithadhe
Malama Pithadhae
Holi Holi
Pakathula Sirikkum Rangoli
Jolly Jolly
Vekkathula Mayangura Doli
Gaali Gaali
Mothathula Avanum Dhan Gaali
Jolly Jolly Adipoli... 💃🕺🎶
പെട്ടെന്നാണ് പാട്ട് മാറിയത്... അതോടെ ആമ്പിള്ളേർ രംഗത്തിറങ്ങി... ഒരുത്തൻ വന്ന് ഡ്യൂറ്റ് കളിക്കാനെന്നോണം അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് നിന്നു... അത്രയും നേരം വായും പോളന്നു നിന്ന മയിയുടെ മുഖം അതോടെ മാറി...
""പെണ്ണിന് ഒരു ചാഞ്ചാട്ടം പോലും വന്നിട്ടില്ല മഹാദേവ അപ്പോഴാ അവൻ അവളെ തൊട്ടുരുമ്മി നിക്കുന്നെ..!!"" അവൻ നഖം കടിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു...
🕺💃🎶
Silukku Jippa Pottu
Mayakkuthu Un Smart
Vayasukulla Vecha Paru Veattu
Vedikkuthu En Heart
Thudikkuthu Unna Keattu
Manasukulla Panju Mittai Sweet
Mmm Purusha Puthusu Puthusa
Theadatha Aiya
Manasa Kalachiputtu
Thoongathaiya
Azhage Azhaga Vechu Paduthathamma
Nee Thotta Ulla Yerum Summa Surrunu
Summa Surrunu, Summa Surrunu
Silukku Jippa Pottu
Mayakkuthu Un Smart
Vayasukulla Vecha Paru Veattu
Vedikkuthu En Heart
Thudikkuthu Unna Keattu
Manasukulla Panju Mittai Sweet... 🎶🕺💃
ഋതിയെ മുട്ടിയുരുമ്മി കളിക്കുന്നവനെ കണ്ട് മഹി എന്തോ പോയ അണ്ണനെ പോലെ നിന്നു... അത് നോട്ട് ചെയ്ത ഋതി ഒന്നുടെ അവനോട് മുട്ടി ഉരുമ്മി കളിക്കാൻ തുടങ്ങി...
പല പല പാട്ടുകളായി മാറി വന്നു... മഹിയെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു അവളുടെ ഡാൻസ്... കുറച്ചു കഴിഞ്ഞതും അവിടെ ഒരു ഫ്ലെക്സ് ഉയർന്നു...
ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനം...
മഹിയുണ്ടോ ഇത് വല്ലതും അറിയുന്നു... പല പല ട്രെൻഡിംഗ് പാട്ട് പ്ലൈ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൻ കേൾക്കുന്നത്
🎶മാനസ മൈനേ വരു...
മധുരം നുള്ളി തരു.... 🎶
വേദക്ക് അത് കണ്ടിട്ട് ചിരി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു... മഹി കൂടുതൽ ഒന്നും കാണാൻ നിക്കാതെ അവിടുന്ന് ചവിട്ടി തുള്ളി പോയി..
പ്രോഗ്രാം തീർന്നതും വേദ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു... അവൾ നേരെ ശ്രെയയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി...
"" എടി നിന്റെ ACP ചേട്ടനോട് എനിക്ക് ഒരു സഹായം ചെയ്യാൻ പറയടി...!! "" ഋതി ശ്രെയയോട് പറഞ്ഞു...
''"പറ്റില്ല ഋതി..!!"" അവളുടെ ആ മറുപടി ഋതിയിൽ ദേഷ്യമുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും അവൾ ചിരി കളയാതെ സൂക്ഷിച്ചു...
""എടി... നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട... എന്നെ ഒന്ന് ഹെല്പ് ചെയ്യാൻ നിന്റെ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി...!!""
""എടി പക്ഷെ...!!""
""എനിക്ക് മനസിലാവും... റോഷനുമായിട്ടുള്ള നിന്റെ റിലേഷൻ പുറത്താകണ്ടെങ്കിൽ മതി...!!""ഋതിയുടെ മുഖം മാറി...
""വേണ്ട ഞാൻ പറയാം...."" ശ്രേയ പേടിയോടെ പറഞ്ഞു... അവളുടെ വാശി ജയിക്കാൻ അവൾ ഏതറ്റം വരെയും പോകും എന്ന് ശ്രെയക്ക് അറിയാം... അവൾ ഏട്ടനെ വിളിച്ചു കാര്യം പറഞ്ഞു...
കുറച്ചു കഴിഞ്ഞതും ഋതിയും അയാളെ വിളിച്ചു കാര്യം പറഞ്ഞു...
എല്ലാം കഴിഞ്ഞതും ഋതി ഗൂഢമായി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു...
""നീ എനിക്ക് പറ്റിയ എതിരാളി ആണ് മഹി... Now The game thrills me...!! തരാം താഴാൻ ആണെങ്കിൽ അതിലും താഴെ തട്ടിൽ ഇറങ്ങി കളിക്കാൻ ഞാനും
റെഡി... 💥
Let's play Man... The Wild Game "" ഒരു പൈശാശീകത അവളിൽ തെളിഞ്ഞു...
_______🌸
രാത്രി രുദി കൂട്ടികൊണ്ട് പോകാൻ വന്നതും അവൾ വണ്ടിൽ കേറി അവനെ ചുറ്റിപിടിച്ചുകൊണ്ട് മുതുകിൽ തലവെച്ചു കിടന്നു...
""എന്ത് പറ്റിയോ എന്റെ തുമ്പിക്കുട്ടിക്ക്...!!"" അവൻ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു...
""ഡി... കുട്ടി ചെകുത്താനെ...!!""
""പറ ചെകുത്താനെ.."" അവൻ വിളിച്ചതും അതെ ടോണിൽ മറുപടിയും എത്തി...
""ഓ ഈ തറുതലയെകൊണ്ട് തോറ്റു....!!"" അവൻ മുറുമുറുത്തു...
""തറുതല നല്ലതല്ലേ ചേട്ടാ...!!"" കല്ലു be like കറ നല്ലതല്ലേ... വാക്കുതർക്കത്തിനിടെ അവൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത് പോലും മറന്നുപോയി...
അവൻ ഒരു തട്ടുകടയിൽ വണ്ടി നിർത്തി.... രാത്രിതേക്ക് ഫുഡ് അവിടുന്ന് തന്നെ കഴിച്ചു...
തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് അകത്തേക്ക് കേറിയതും നടുമുറ്റം കണ്ട് അവൾ വാ പൊളിച്ചു.... ആകെ വൃത്തിയാക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്നു... തീരെ വെള്ളം ഇല്ല... തുളസി തറ വരെ എടുത്ത് മാറ്റി...
""ങേ...! 🙄 ഇതൊക്കെ ആരാ വൃത്തിയാക്കിയേ...??''" അവൾ അന്തംവിട്ട് സങ്കടത്തോടെ ചോദിച്ചു...
""വൃത്തി ആക്കിയതല്ല ആക്കിച്ചതാ...!!"" വണ്ടിയുടെ താക്കോൽ ടേബിളിലേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ടവൻ പറഞ്ഞു...
""ഏഹ്... ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട്...??"" അവൾ അവനു നേരെ തിരിഞ്ഞു...
""ആരോട് ചോദിക്കണം...!!"" അവൻ ചോദിച്ചതും അവൾ കാറ്റുകെറ്റിയാ ബലൂൺ പോലെ മുഖം വീർപ്പിച്ചു...
""എന്റെ കുഞ്ഞേ.. നീ അതിൽ കളിച്ചു വല്ലതും വരുത്തി വെച്ചാൽ ചേകവശ്ശേരിന്ന് ആള് വരും ചോദിക്കാൻ.. എനിക്ക് വയ്യാ ഉത്തരവാദിത്തം പറയാൻ.. പോയി കുളിക്കാൻ നോക്ക്...!!"" അവൻ പറഞ്ഞതും അവൾ പോയി കുളിച്ചുവന്നു...
""അതെ ഇന്നും തിരുമി തരുവോ കാല്...!!""കട്ടിലിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവൾ ചോദിച്ചു...
""പിന്നെന്താ താരല്ലോ...!!"" ജനലിനരികിൽ ഉള്ളാ ഗ്രാമഫോണിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു അവൻ... അവൻ അതിലേക്ക് ഒരു ക്യാസിറ്റ് ഇട്ടു..... തുറന്നിട്ട ജനലിലൂടെ മഴ കാറ്റ് ആഞ്ഞു വീശി... കർട്ടനുകൾ പാറി പറന്നു...
🎶🍂
ഇഞ്ചി ഇടുപ്പഴകാ....
മഞ്ച ചെവപ്പഴകാ....
🍂🎶
ജാനകിയമ്മയുടെ ശബ്ദവും തണുത്തകാറ്റും ഇരുവരെയും തഴുകിയെത്തി.... അവൻ ഷർട്ടിന്റെ മൂന്നാല് ബട്ടനുകൾ അഴിച്ചു... വല്ലാത്ത ചിരിയോടെ നിക്കുന്നവനെ കല്ലു ഇറക്കിവിട്ട ഉമിനീരോടെ നോക്കി...
""ഇന്നലെ കിട്ടിയ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഇന്നും കിട്ടുമെങ്കിൽ ഒരു കൈ നോക്കാം...?? നീ റെഡി ആണെങ്കിൽ ഞാനും റെഡി..."" അവൻ ആക്കിയ ഒരു ചിരിയോടെ പറഞ്ഞതും അവൾ ഞെട്ടി...
""കാല് തീരുമട്ടെ...!!"" അവൻ ഒരു പ്രത്യേക താളത്തിൽ ചോദിച്ചു...
🎶🍂
കള്ള ച്ചി... രിപ്പ... ഴക്കാ...
കള്ള.... ഇഞ്ചി...
വരും കാത്ത് ദങ്കേ വരുത്....
🎶🍂
ജാനകിയമ്മയുടെ ശബ്ദം പതറുന്നതുപോലെ കല്ലുവും പതറി... അവൻ വന്ന് അവളുടെ അടുത്തിരുന്നു...
മറക്ക മനം കൂടുതില്ലയെ...🎶🍂
""അയ്യോ രുദ്രേട്ടാ ഞാൻ മറന്നു...!! കാലുവേദന ഇന്നലെ ആയിരുന്നു... ഞാൻ കരുതി ഇന്ന് ഇന്നലെ ആയിരിക്കും എന്ന് പിന്നെ ഇന്ന് കെടന്ന് ഉറങ്ങിയാലെ നാളെ രാവിലെ എണീക്കാൻ പറ്റു.. അപ്പൊ good after noon...!!''" കഞ്ചാവടിച്ചപ്പോലുള്ള അവളുടെ സംസാരം കേട്ട് അവൻ വാ പൊളിച്ചു... അപ്പോഴാണ് കിടക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന കല്ലുവിനെ കണ്ടത്...
അവൾ കട്ടിലിലേക്ക് എടുത്തുവെച്ച കാലിലിൽ പിടിച്ചു രുദി ഊക്കൊടെ വലിച്ചു...കിടക്കാൻ ആഞ്ഞ കല്ലു നേരെ അവന്റെ മടിയിലാണ് വന്ന് നിന്നത്...
🎶🍂
ഇഞ്ചി ഇടുപഴകി മഞ്ച ചിവാപ്പഴകി
കള്ളാ ചിരിപ്പഴകി
മറക്ക മനം കൂടുതിലയെ 🍂🎶
പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ആയതു കൊണ്ട് ഇന്നലത്തത്തിലും ശക്തിയിൽ അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ അവന്റെ കവിളിൽ പതിച്ചു... അവന്റെ ചുണ്ടിന്റെ ഒരുകോണിലായി അവളുടെ ചുണ്ടുകളുടെ സ്പർശം ഏറ്റത്തും അവന്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു... അവൻ ഒരു കള്ള ചിരിയോടെ അവളെ നോക്കി.....
🎶🍂
മറക്കുമ മാമൻ എണ്ണം
മയക്കുതെ പഞ്ചവർണം
മടിയിലേ ഊഞ്ചൽ പോടാ മാനെ വാ..!!
🍂🎶
കല്ലു ആണെങ്കിൽ ആകെ വല്ലാതായിരിക്കുവാ... ഇതുവരെ അറിയാതൊരു പരവശം അവളെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു... രുദി അവളെ ഇടുപ്പിലൂടെ ചുറ്റി പിടിച്ചു കൊണ്ട് അവളുടെ കാലിൽ മെല്ലെ താഴുകൻ തുടങ്ങി...
കല്ലു കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി അടച്ചു... അവളുടെ താളം തെറ്റിയ ശ്വാസഗതി അവളുടെ ഉയർന്നുതഴുന്ന മാറിടങ്ങൾ രുദിക്ക് കാണിച്ചുകൊടുത്തു.... അവന്റെ വിരലുകൾ വെറുതെ അവളുടെ നഗ്നമായ കാലുകളിലൂടെ കളം വരച്ചതും അവളുടെ രോമാകൂപങ്ങൾ ഉയർന്നുപോങ്ങി...
🎶🍂
ഇഞ്ചി ഇടുപഴകി മഞ്ച ചിവാപ്പഴകി
കള്ളാ ചിരിപ്പഴകി
മറക്ക മനം കൂടുതിലയെ
🍂🎶
അവൻ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് ഊതിയതും ആ ചൂട് കാറ്റെറ്റ് അവൾ വിറച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണ് തുറന്നു... ആ കറുത്ത നേതൃഗോളങ്ങൾ അവന്റെ കാപ്പി നേത്രഗോളങ്ങളിൽ ഉടക്കി...
അവന്റെ പരുക്കൻ കൈവിരലുകൾ അവളുടെ കാലിൽ മുറുകി... അവളുടെ ഉടലിൽ ഒരു പിടച്ചിൽ ഉണ്ടായി... അവൾ അവന്റെ തോളിൽ അള്ളി പിടിച്ചു... അവൾ തീർത്തും അവന്റെ കൈവിരലുകൾ തീർത്ത മായാലോകത്തിൽ ആയിരുന്നു...
""തുമ്പിക്കുട്ട്യേ...!!"" അവളുടെ കാതരുകിൽ വന്ന് അവൻ അർദ്രമായി വിളിച്ചു...
""മ്മ്...!!"" ഏതോ ഒരു അബോധവസ്ഥയിൽ അവൾ മെല്ലെ മൂളി... അവന്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു... അവൻ അവളുടെ കാതരുകിലും കഴുത്തിലുമായി മെല്ലെ ഊതികൊണ്ടിരുന്നു... അതനുസരിച്ചു കല്ലുവിന്റെ അവനിലുള്ള പിടി മുറുകികൊണ്ടിരുന്നു...
________•💕•
രാത്രി ഏറെ ആയിട്ടും ഋതുവിന് ഒറക്കം വരുന്നില്ല.... ഇനി കിച്ചേട്ടനെ എങ്ങിനെ കാണും എന്നോർത്തു അവൾക്ക് സങ്കടം വന്ന്... ഒരു കുഞ്ഞ് തേങ്ങൽ അവളിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്നു... അവൾ അത് അടക്കി പിടിച്ചു...
അപ്പോഴാണ് അവന്റെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് അവൾ കൈക്കലാക്കിയിരുന്നു എന്നത് അവൾക്ക് ഓർമ്മവന്നത്... അവൾ വേഗം എഴുന്നേറ്റ് ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ ആ ഇരുട്ടത് ബാഗ് തപ്പിപ്പിടിച്ച് ഫോണുമായി പുറത്തെ ബാൽക്കോണിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി...
💕💕*
""ഡാ ആരോടാഡാ അഖിലേ ഈ രാത്രി ഫോണിൽ പിറുപിറുക്കുന്നെ..."" കിച്ചൻ ഹോസ്റ്റൽ റൂമിന്റെ മൂലക്ക് നിന്ന് കുറുക്കുന്ന അഖിലിനോട് ചോദിച്ചു...
""ലൈൻ ഇല്ലാത്ത നിനക്കൊന്നും ഇത് പറഞ്ഞ മനസിലാവില്ല കിച്ച...!!"" വേറൊരുത്തൻ പറഞ്ഞതും കിച്ചൻ അവനെ പല്ല് കടിച്ചു നോക്കി... ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം അവനെ കളിയാക്കി...
""ആര് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ലൈൻ ഇല്ലെന്ന്... എനിക്ക് ലൈൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്...!!"" കിച്ചൻ ജാഡ ഇട്ട് പറഞ്ഞു....
""കോപ്പ് ഇണ്ട്....!!""
""വേണെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ച മതി... പിന്നെ സെറ്റ് ആയിട്ട് അധികം ആയിട്ടില്ല അതാ നിങ്ങളോടൊന്നും പറയാഞ്ഞത്....!!"" അവൻ പറഞ്ഞതും അവിടെ മുഴുവൻ നിശബ്ദത നിറഞ്ഞു... പിന്നെ അവിടെ ഒരു കൂട്ട ചിരി മുഴങ്ങി...
""ഒന്ന് പോടെ..."" എല്ലാരുംകൂടി അവനെ പുച്ഛിച്ചു.... പെട്ടെന്നാണ് കിച്ചന്റെ ഫോൺ ബെൽ അടിച്ചത്... എല്ലാരും അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധ കൊടുത്തു...
കിച്ചൻ ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കി... Unknown number ആണ്... അവൻ ഫോൺ എടുത്ത് ചെവിയിലേക്ക് വെച്ചു...
""കിച്ചേട്ടാ...!!"" കൊഞ്ചിക്കൊണ്ടുള്ള അവളുടെ വിളി ഇടുത്തി പോലെ ആണ് അവന്റെ കാതുകളിലേക്ക് പതിഞ്ഞത്... കൂട്ടുകാരെ കാണിക്കാൻ അവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു ചിരി വരുത്തി...
""ആരാടാ...?? "" അഖിൽ കുറുകലിന്റെ ഇടയിലും ചോദിച്ചു...
""വേറാര് വിളിക്കാൻ വല്ല കസ്റ്റമർ കെയർ ആവും...!!"" അത് കേട്ട് കിച്ചന് ചൊറിഞ്ഞു വന്നു...പെട്ടെന്ന് അവന്റെ തലയിൽ മഞ്ഞ ബൾബ് കത്തിയത്...
""മിണ്ടാതിരിയെടാ നാറികളെ എന്റെ പെണ്ണാ...!!"" അവൾ കേക്കാതിരിക്കാൻ ഫോൺ പോത്തിപിടിച്ചവരോട് പറഞ്ഞു... എല്ലാരും വാപൊളിച്ചു നിക്കേ അവൻ ഫോണുമായി ജനലാരുകിലേക്ക് നടന്നു...
""കിച്ചേട്ടാ...!!"" സഹികെട്ടവൾ കടുപ്പിച്ചു വിളിച്ചു...
""ഹ്ഹ... എന്താ കുഞ്ഞേ ഈ പാതിരാത്രി...?? "" അവൻ അദ്രമായി ചോദിച്ചു...
""കിടന്നിട്ട് ഒറക്കം വരുന്നില്ല... കിച്ചേട്ടനെ കുറിച്ചൊരുത്തപ്പോ സങ്കടം വന്നു...!!"" അത് കേട്ട് അവന്റെ മുഖം ചുളിഞ്ഞു...
""കിച്ചേട്ടൻ എവിടെയാ...?? അവിടെ എന്താ ഒച്ചയും ബെഹളവും...!!""
""ഒന്നുമില്ല കുഞ്ഞേ ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഹോസ്റ്റലിൽ ആണ് അവന്മാരുടെ ഭേഹളമാ...""
""അപ്പൊ കിച്ചേട്ടന്റെ വീട്...?? "" ആചോദ്യം അവനിൽ ദേഷ്യം നിറച്ചു...
""നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ തിരക്കണ്ട...!!"" അവൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടതും അവൾക്ക് സങ്കടായി അവൾ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല... അവനു മനസിലായി അവൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തെന്ന്... അവനു എന്തോ പോലെ തോന്നി...
""കുഞ്ഞേ... ഞാൻപോലും തിരക്കാറില്ല അവരെ കുറിച് അപ്പൊ കുഞ്ഞും അതൊന്നും നോക്കണ്ട...!!""
""അറിയൂല്ലായിരുന്നു കിച്ചേട്ടാ...!!""അവൾ തെങ്ങിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു... അത് കേട്ടപ്പോ അവനും വല്ലാതെയായി...
""ഞാൻ... പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വന്നപ്പോ... കുഞ്ഞ് കരയണ്ട...!!""
""മ്മ്...!!"" അവൾ ഒന്ന് മൂളി...
""എന്നാ പോയി കിടന്നോ...!!""
""മ്മ്.. ഞാൻ നാളെ വിളിക്കാമെ...!!"" അത് കേട്ട് അവൻ ഞെട്ടി... അവൾ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യ്തു...
""നിനക്ക് എന്താ പെണ്ണെ എന്നോട്... എനിക്ക് മനസിലാവുന്നില്ല... ഒരു പരിചയവും ഇല്ലാത്ത എന്നോട് നീ എന്തിനാ ഇത്ര അടുപ്പം കാണിക്കുന്നേ..?? എന്റെ വീട്ടികർപ്പോലും എന്നെ ഇങ്ങനെ...!! "" അവന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു... സ്വന്തം അച്ഛനേം അമ്മയെയും ഓർത്തു അവനു ഒരേസമയം പുച്ഛവും ദേഷ്യവും തോന്നി... എന്തായാലും ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു നടന്നവൻ ബെഡിലേക്ക് കിടന്നു...
""ഇത് എന്നേം കൊണ്ടേ പോകു....!!"" അവൻ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു... അവൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചു...
ഇതൊക്കെ കണ്ട് ആകെ കിളിപോയി ഇരിക്കുവാണ് അവന്റെ കൂട്ടുകാർ........കാത്തിരിക്കൂ.........
മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...
[ad_2]