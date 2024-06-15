സഖിയെ സ്നേഹിനിയെ..💞: ഭാഗം 22
രചന: രാഗേന്ദു
ജനലിലൂടെ അരിച്ചിറങ്ങിയ സൂര്യപ്രകാശം കണ്ണിൽ തട്ടിയതും കല്ലു കണ്ണുകൾ ചിമ്മി തുറന്നു... ശരീരം ആകെ ഒരു വേദന... ദേഹത്തൊക്കെ ഒരു കനം പോലെ... പുതപ്പ് മാറ്റി എഴുന്നേക്കാൻ തുനിഞ്ഞതും തന്റെ നഗ്നമായ ദേഹത്ത് തന്നെ ചുറ്റി വരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നവനെ കണ്ട് കല്ലു ഞെട്ടി തരിച്ചു പോയി.....
""അമ്മേ...!!"" അവൾ ഞെട്ടി കണ്ണുകൾ തുറന്നു... പിന്നെന്തൊ ഓർത്തപോലെ സ്വന്തം ദേഹത്തേക്ക് നോക്കി... എല്ലാം പർഫെക്റ്റ് ആണ്...
""ഓഹ്... സ്വപ്നയായിരുന്നോ... വല്ലാത്ത സ്വപ്നം തന്നെ ആയിപ്പോയി... അല്ല ഇതെന്താ ദേഹത്തൊരു കനം...!!"" അവൾ സ്വയം നോക്കി തന്റെ വൈറ്റിൽ തലവെച്ചു കമിഴ്ന്നു കിടക്കുവാണ് രുദി...
അവൾ ഞെട്ടി... ഇന്നലത്തെ ഓർമകളിൽ അവൾ ഒന്ന് കിടന്ന കിടപ്പിൽ തലക്കുടഞ്ഞു....
""തുമ്പിക്കുട്ട്യേ...!!"" അവളുടെ കാതരുകിൽ വന്ന് അവൻ ആർദ്രമായി വിളിച്ചു...
""മ്മ്...!!"" ഏതോ ഒരു അബോധവസ്ഥയിൽ അവൾ മെല്ലെ മൂളി... അവന്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു... അവൻ അവളുടെ കാതരുകിലും കഴുത്തിലുമായി മെല്ലെ ഊതികൊണ്ടിരുന്നു... അതനുസരിച്ചു കല്ലുവിന്റെ അവനിലുള്ള പിടി മുറുകികൊണ്ടിരുന്നു...
""നീ എന്തിനാടി കുട്ടി ചെകുത്താനെ വിളി കേട്ടെ...!!"" കബട ദേഷ്യത്തിൽ കുസൃതി നിറഞ്ഞ അവന്റെ ശബ്ദം അവളുടെ കാതുക്കളെ തലോടി... പറ്റിയ അമളി മനസിലായെങ്കിലും ചമ്മാൻ പറ്റിയ അവസരം അല്ലായിരുന്നു... അവൾ വിറച്ചുകൊണ്ട് അവനിൽ പിടിമുറുക്കി....
അതവനിൽ പലമാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി... അവൻ അവളുമായി ബെഡിലേക്ക് ചാഞ്ഞു... അവളെ കിടത്തിയ ശേഷം അവൾക്ക് മുകളിയായി അവളെ തൊടാതെ അവൻ കിടന്നു... അത്രയേറെ ആഴമുള്ള അവന്റെ നോട്ടം അവൾക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു...!!
അവൾ കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി അടച്ചു... എന്തെന്നില്ലാത്ത പരവശം അവളെ മൂടി...അവൻ അവളിലെക്കടുത്തുകൊണ്ട് നെറ്റിമുതൽ താഴേക്ക് ഊതി... ചുണ്ടിൽ എത്തിയതും വിറച്ചുകൊണ്ടവൾ തല വെട്ടിച്ചു...
അവന്റെ ചൂണ്ടു വിരൽ കഴുത്തിലൂടെ അവളുടെ ടോപിന്റെ മേളിൽ കൂടി താഴേക്ക് ഒഴുകി... പൊക്കിൾ ചുഴിയിൽ എത്തിയതും അവൻ അവിടെ ചെറുതായി ഒന്ന് കുത്തി...
""ഇന്ദ്രേട്ടാ....!!"" അവനെ അള്ളിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ കേണ് വിളിച്ചു...
""മ്മ്....!!"" അവൻ നീട്ടി ഒന്ന് മൂളി...
""കൈ... കൈ....!!"" അവൾ വിറയലോടെ പറഞ്ഞു... അവനും ഒന്നും മനസിലാവാത്ത പോലെ കുസൃതിയോടെ എന്തെന്നാ ഭാവത്തിൽ നോക്കി.....
""വേണ്ട...!!"" അവൾ എങ്ങിനെയോ പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചു...
'"'നീ എന്തിനാ വിളികെട്ടെ....?? "" അവൻ വീണ്ടും ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു...
""ഞ... ഞാൻ അറിയാതെ...!!""
""ഏഹ്...?? "" അവനൊന്നുടെ ടോപിന് മെലിലൂടെ അവളുടെ പൊക്കിൾ ചുഴിയിലേക്ക് വിരൽ അമർത്തി...
""ഹ്ഹാ....!!"" അവൾ ഒന്ന് ഉയർന്നു പൊങ്ങി...
""എങ്ങിനെ...!!"" അവൻ ഇപ്പൊ top പോക്കും എന്നായി....
""അറിഞ്ഞോണ്ട... അറിഞ്ഞോണ്ട... എനിക്ക് അറിയായിരിന്നു തുമ്പി ഞാൻ ആണെന്ന്... ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്നെ അങ്ങിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞ ഒറങ്ങാറില്ല...!!"" അവൾ ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ പറഞ്ഞു... അവൻ ഒന്ന് ഞെട്ടാതിരുന്നില്ല...
""എടി ഭയങ്കരി....!!"" അവൻ അവളിൽ നിന്ന് വിട്ട് മാറി അപ്പോഴാണ് അവൾക്ക് ശ്വാസം നേരെ വീണത് തന്നെ... അവൾ ശ്വാസം ആഞ്ഞു വലിച്ചോണ്ടിരിക്കെ അവൻ പോയി ഗ്രാമഫോൺ ഓഫ് ചെയ്യ്തു...
""ഹ്മ്മ്... ഏതോ ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ വിളിച്ചു പോയതാണ്... ഈ കുട്ടി ചെകുത്താന് അതറിയാം എന്ന് കരുതിയില്ല.... ദേവ്യയെ കണ്ട്രോൾ പോകാതെ കാത്തു.....!!"" (രുദി ആത്മ...
സൗണ്ട് നിലച്ചതും നേരെ നോക്കിയ കല്ലു കാണുന്നത് ഷർട് ഊരി ഒരു ഇന്നർ ബനിയൻ മാത്രം ഇട്ട് തനിക്കരുകിലേക്ക് വരുന്ന രുദിയെ ആണ്...
""എ... എന്തിനാ ഷർട്ടൂരിയെ...""
""എനിക്ക് ഊരാൻ തോന്നി ഞാൻ ഊരി...!!"" അവൾ ടെൻഷൻ അടിച്ചവനെ നോക്കി.... അവളുടെ ടെൻഷൻ കണ്ട് അവളെ കളിപ്പിക്കാൻ എന്നോണം അവൻ ബനിയൻ കൂടെ ഊരി...
കല്ലു ഉമിനീർ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ട് ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ കിടന്നു...ലൈറ്റ് ഓഫ് ആകുന്നതും രുദി വന്ന് അടുത്ത് കിടക്കുന്നതും കല്ലു അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു... പെട്ടെന്നാണ് അവൻ അവളെ വലിച്ചു മെത്തേക്കിട്ടത്...
""ഉറക്കത്തിലും ഞ്യാന ദൃഷ്ടി ഒള്ളത് കൊണ്ട് എന്തായാലും എന്റെ തുമ്പിക്കുട്ടി അറിയും അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ അത്രയും നേരം കാത്തിരിക്കണോ...!!"" അവൻ സ്വകാര്യം പോലെ അവളുടെ കാത്തരുകിൽ മുഖമടുപ്പിച്ചു ചോദിച്ചു...
അവൾ ഇക്കിളി പൂണ്ട് കഴുത്തു ചലിപ്പിച്ചു ഒതുങ്ങി കിടന്നു... ശ്വാസം പിടിച്ചാണ് അവൾ കിടക്കുന്നത്... കാരണം തന്റെ ശ്വാസോചാസത്തിൽ മാറിടങ്ങൾ അവന്റെ ദേഹത്തു തട്ടാതിരിക്കാൻ അവൾ പരമാവധി നോക്കിന്നുണ്ട്...
എന്നാൽ അവളുടെ ശ്രമങ്ങൾ തടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ അവളെ അവന്റെ ദേഹത്തേക്ക് അമർത്തി വെച്ചു... അവന്റെ ചൂടിൽ അവളിൽ ഇന്നേവരെ ഉണ്ടാവാത്ത പല വികാരങ്ങളും ഉടലെടുത്തു... അവൾ കാൽവിരലുകൾ ചുരുട്ടിപിടിച്ചു... അവന്റെ അവസ്ഥയും മരിച്ചായിരുന്നില്ല...
""തുമ്പികുട്ട്യേ...!!"" അവൻ അവളുടെ കാതരുകിൽ മുഖമുരസി വിളിച്ചു...
""മ്മ്ഹ്ഹ്....!!"" അവൾ ഒരു ചിണുങ്ങലോടെ മൂളി...
""എനിക്ക് തന്നപോലൊരെണ്ണം ഞാനും തരട്ടെ ഇവിടെ....?? "" അവൻ അവളുടെ കഴുത്തിടുക്കിൽ വിരൽ തൊട്ട് ചോദിച്ചു...
""മ്മ്ഹ്ഹ്...!!"" അവൾ നിഷേധത്തിൽ മൂളി....
""തുമ്പിയെ.... ഒരെണ്ണം...?? "" അവൻ കൊഞ്ചലോടെ ചോദിച്ചു...
""ഇല്ല... വേണ്ട...!!""
അവൻ അവളിലുള്ള പിടി അഴച്ചു... അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി
""നിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഒരിക്കലും ഞാൻ നിന്നെ ചുംബിക്കില്ല തുമ്പികുട്ട്യേ... പക്ഷെ ഒരിക്കൽ നീ സമ്മതിച്ചാൽ... അന്ന് ഞാൻ ഒരു ചുംബനത്തിൽ ഒതുക്കുകയും ഇല്ല...!!"" അവന്റെ ചൂണ്ടു വിരൽ അവളുടെ നെറ്റിയിൽ പതിഞ്ഞു...
""നിന്റെ നെറ്റിൽ തുടങ്ങി ചുണ്ടിലെ തേൻ മുഗർന്ന് എന്റെ അധരങ്ങൾ നിന്റെ ഓരോഅണുവിലും ഒഴുകിനടക്കും... ഒടുക്കം ഒരു ചെറുപ്രണയനോവോടെ ഞാൻ നിന്നിലെ പെണ്ണിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങും...!!"" പറഞ്ഞു തീർത്തപ്പോഴേക്കും അവന്റെ ചൂണ്ടുവിരൽ അവളുടെ വയറിൽ എത്തിയിരുന്നു... അവൻ അവളെ ഇടുപ്പിലൂടെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കി...
അവന്റെ ഓരോ വാക്കുകളും പ്രവർത്തികളും ആ 18 കാരിയുടെ ഉള്ളിൽ സ്ഫോടനം സൃഷ്ടിക്കാൻ പോന്നതായിരുന്നു...
""പക്ഷെ അത്രയൊന്നും പിടിച്ചുനിക്കാൻ പറ്റില്ല തുമ്പികുട്ട്യേ...
ചില സമയങ്ങളിൽ എന്റെ മോഹങ്ങൾക്ക് നീ വഴങ്ങി തരേണ്ടി വരും....""
അത്രെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ അവളുടെ കഴുത്തുലേക്ക് മുഖം പൂഴ്ത്തി...
""ഇന്ദ്രേട്ടാ...!!"" ഞെട്ടി വിറച്ചുകൊണ്ട് അവൾ അവന്റെ തോളിൽ നഖങ്ങളാഴ്ത്തി...
""സ്സ്...!!"" അവൻ എരിവ് വലിച്ചുകൊണ്ട് അവളുടെ ഇടുപ്പിൽ പിടിമുറുക്കി...
""ആഹ്...!!""
അവൻ മൂക്ക്കൊണ്ടും മുഖം കൊണ്ടും ചുണ്ടുകളുടെ സ്പർശമില്ലാതെ അവളിൽ കുറുമ്പ് കാട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു...
രാത്രിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കും തോറും അവളിൽ പല മറ്റന്നാളും ഉണ്ടായി... കാൽവിരലുകൾ കൂട്ടിപിടിച്ചുകൊണ്ടവൾ കഴുത്തിൽ മെല്ലെ തലോടി...
തന്റെ പാതിയിലേക്ക് നോട്ടം എത്തിയതും ഒന്നും അറിയാതെ കമിഴ്ന്നു കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് അവൻ... അപ്പോഴേക്കും ഉറക്കത്തിൽ അവളിൽ നിന്ന് വിട്ട് മാറിയിരുന്നു അവൻ... ചുണ്ടിൽ വിരിഞ്ഞ പുഞ്ചിരിയോടെ അവൾ fresh ആവാൻ പോയി....
ഇന്ന് തലവഴി വീണ വെള്ളത്തിനു ഒരു പ്രിതേക കുളിരാണ്...!! അവൾ ഓർത്തു...
••••••••••••••••••••🦋
""Come on baby നമക്ക് പോകാം ബുള്ളറ്റിൽ...
പോകുന്ന വഴിയിൽ പാടി നോക്കാം ഡ്യൂറ്റ്....
Come on baby നമക്ക് പോകാം ബുള്ളറ്റിൽ...
പോകുന്ന വഴിയിൽ പാടി നോക്കാം ഡ്യൂറ്റ്.... 🎶"" രാവിലെ സ്കൂളിലേക്കും കോളേജിലേക്കും ഒക്കെ പോകുന്ന തിരക്കിലാണ് ഋതുവും ഋതിയും... അതിനിടെ ആണ് ഋതുവിന്റെ പാട്ട് കച്ചേരി...
""എന്റെ പൊന്ന് കുഞ്ഞേ ദൈവം സഹായിച്ച് ആ പാട്ട് ഇത് വരെ മലയാളത്തിൽ ഡബ് ചെയ്തിട്ടില്ല... നീ ആയിട്ട് കൈരളി ടീവി ക്ക് പണി കുറക്കരുത്...!!""
""😁അത് പിന്നെ ബുള്ളറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത സന്തോഷത്തിൽ...😁"" ഋതു വെളുക്കനേ ഒന്ന് ഇളിച്ചു കാണിച്ചു... കൂടെ കുഞ്ഞേ എന്നാ വിളി അവളുടെ കിച്ചേട്ടനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യ്തു...
അവളെ നോക്കി അമർത്തി മൂളി മുന്നോട്ട് നടന്നപ്പോൾ ആണ് ബെസ്റ്റോപ്പിൽ ആൽത്തറയിൽ ബ്ലിങ്കസ്യ അടിച്ചിരിക്കുന്ന മഹിയെ കാണുന്നത്... കൂടെ കുറച്ചു കൂട്ടുകാരും ഉണ്ട്... തന്റെ ഇന്നലത്തെ ഡാൻസിന്റെ after effect ആണ് ആ ഇരിപ്പ് എന്നവൾക്ക് മനസിലായി....
അവളെ കണ്ടതും... അവന്റെ മുഖം വലിഞ്ഞു മുറുകി... അടുത്തിരിക്കുന്നവൻ പോകച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സിഗററ്റ് തട്ടിപ്പറിച്ചു വാങ്ങിക്കൊണ്ടു അവളെ കാണിക്കാണെന്നോണം അവൻ ആഞ്ഞു വലിച്ചു...
അല്ല... ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനത്തോടനുപന്തിച്ചായിരുന്നെല്ലോ അവളുടെ ഡാൻസ്.... തനിക്ക് ഇതൊക്കെ പുല്ലാണെന്ന മട്ടിൽ അവൾ ചുണ്ട് കൊട്ടി... എന്നാൽ പൊതു സ്ഥലത്ത് സഖാവ് സിഗരറ്റ് പുകച്ചതിൽ പകച്ചു നിക്കുവാണ് നാട്ടുകാർ.... മഹി ആകെ കലിപ്പിളകി നിക്കുവാ... ഋതി നോക്കുമ്പോഴും ഋതിയെ നോക്കുമ്പോഴും അവൻ ആഞ്ഞു വലിക്കും...
°°°°°°°°°°°°°°°°°🍂
ഇന്ന് അവ്നിക്ക് കോളേജിൽ പോകണ്ട... അവിടെ എന്തോ പ്രോഗ്രാം നടക്കുവാണ്... കല്ലു ആണെല്ലോ പ്രോഗ്രാമിനെക്കാൾ വലുത് അതോണ്ട് അവൾ കൂടെ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു...
ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ നേരെ DR silks ഇലേക്ക് വിട്ട്... അവ്നിയായിരിക്കും ആ നീക്കത്തിനു പിന്നിൽ എന്ന് ഊഹിക്കാമല്ലോ...
അവർ ആദ്യം കിഡ്സ് സെക്ഷനിൽ ചെന്നു... ഡ്രസ്സ് തിരയാൻ തുടങ്ങി... അവ്നി ആണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഹൌസ് പോലെ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും നോക്കുവാണ് കല്ലുനെ...
ഒടുക്കം അവളെ കണ്ടതും ഒട്ടും വൈകിക്കാതെ അമ്മക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു...
""ദെ അമ്മേ നോക്കിയേ...!!"" അവ്നി ചൂണ്ടിയാ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയതും വീണ ഞെട്ടി...
""കല്ലു മോള്...!!"" അവർ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടു...
""Ys....!!"" സംരംഭം വിയയിച്ച സന്തോഷം അവ്നി പ്രകടിപ്പിച്ചു... എന്നിട്ട് അവരുടെ പുറകെ വിട്ടു....
""മോളെ... നീ... ഇതെന്താ... ഇത്...!!""
""അയ്യോ എന്റെ കല്ലു എന്നാലും നിനക്ക് ഈ അവസ്ഥ വന്നെല്ലോ...!!"" അവ്നി തന്റെ മ്യാരക അഭിനയം പുറത്തെടുത്തു... വീണ കണ്ണ് തള്ളി അവളെ നോക്കി...
""മോളെ നീ കാര്യം പറ...!!""(വീണ
""ഞാൻ ഇവിടെയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വീണമ്മേ!!""
""എന്റെ ദേവി ഞാൻ ഇത് എന്തൊക്കെയാ കേക്കുനെ....?? മോള് എന്റെ കൂടെ വാ നമ്മുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ചേകവശ്ശേരിയിലേക്ക് പോകാം..."" അവർ അവളുടെ കൈയിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു...
""അയ്യോ അമ്മേ വൈകിട്ട് ഇന്ദ്രേട്ടൻ വരും... ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നാൽ ശെരിയാവില്ല...!!""
""അയ്യോ പാവത്തിന്റെ ഒരു കഷ്ടകാലം നോക്കണേ...!!"" അവ്നി കൊളമാക്കുന്ന ലക്ഷണം ആണ്... കല്ലു അവളെ പല്ല് കടിച്ചു നോക്കി...
""ഇതിന് ഇന്ന് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം...!!"" അവർ എന്തൊക്കെയോ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബില്ലും അടച്ച് ചേകവശ്ശേരിയിലേക്ക് പോയി...
""മഹിയേട്ടാ....!! ശിവ.....!!"" [മഹി (മഹേശ്ശൻ - വീണയുടെ ഭർത്താവ് ) ശിവൻ (ശിവദാസൻ - രുദിയുടെ അച്ഛൻ )]
""എന്താ....!!"" അവരുടെ ശബ്ദം കേട്ട് എല്ലാരും ഓടി എത്തി...
""എന്താന്നോ...?? കല്ലുനെ ആ DR സിൽക്സിൽ പണിക്ക് വിട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ സാത്താൻ സന്തതി...!!"" ശിവദാസന്റെ ചോദ്യത്തിന് വീണ ദേഷ്യത്തോടെ മറുപടി നൽകി...
""അവളുടെ പഠിപ്പിക്കും നിലവാരത്തിനും അത്രേം വലിയ കടയിലൊക്കെ ജോലി കിട്ടുമോ...!!"" മായ പുച്ഛത്തോടെ പറഞ്ഞു...
""കൊച്ച് കുട്ടിയല്ലേ അവള്...!! എങ്ങിനെ പറയാൻ തോന്നുന്നു മായേ...??"" രാധിക ചോദിച്ചു...
""കൊച്ചാണെങ്കിലും അവളുടെ അഹങ്കാരം കണ്ടില്ലേ... നമ്മളെ നാണം കെടുത്താൻ മനഃപൂർവം ചെയ്തതാവും...!!"" അവർക്ക് വീണ്ടും പുച്ഛം.....
""മായേ...!!"" മഹേശ്ശൻ ദേഷ്യത്തോടെ വിളിച്ചു...
""എന്നോട് ചാടണ്ട... പറഞ്ഞത് സത്യമല്ലേ എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക്...!!"" എല്ലാരും ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ നിന്നത്തെ ഒള്ളു...
""അച്ഛൻ രാത്രി വരുമല്ലോ... അപ്പൊ നോക്കാം....!!"" ശിവദാസൻ ആ ചർച്ച അവസാനിപ്പിച്ചു..........കാത്തിരിക്കൂ.........
