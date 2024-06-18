സഖിയെ സ്നേഹിനിയെ..💞: ഭാഗം 25
രചന: SoLoSouL (രാഗേന്ദു)
രാവിലെ ആദ്യം എഴുന്നേറ്റത് യദു ആണ്...!! കണ്ണ് ചിമ്മി തുറന്നു... താനാരെയോ കെട്ടിപിടിച്ചു കിടക്കുവാണ്... അവ്നി ആയിരിക്കും എന്ന് കരുതി അവൻ അവന്റെ കുഞ്ഞ് പെങ്ങളെ ഒന്നുടെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തു കിടന്നു...
അറിയാതെ ഒന്ന് കണ്ണ് തുറന്നതും ദാകെടക്കുന്നു അവ്നി യാമിയെ കെട്ടിപിടിച്ചുകൊണ്ട്... അപ്പൊ തന്റെ ഞെഞ്ചിൽ ആരാ...??
ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ കണ്ണുകൾ താഴ്ത്തി... പലപല romanctic bgm അവന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി പാഞ്ഞു പോയി... അവൾ ഒന്ന് കുറുകിയതും ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ അവളെ കെട്ടിപിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ കിടന്നു...
സാധാ യദു അവ്നി രുക്കു യാമി അങ്ങിനെ ആണ് കിടക്കാറ്...
യാമി എഴുന്നേറ്റതും നെഞ്ചിൽ കിടക്കുന്ന കല്ലുനെ എടുത്ത് മാറ്റി... പിന്നെ അവ്നിയുടെ കയും കാലും... അവ്നി ഒരുമാതിരി പാണ്ടിലോറിയുടെ അടിയിൽ പെട്ട കുട്ടിച്ചാത്താനെ പോലെ കിടക്കുവാണ്...
കഷ്ടപ്പെട്ട് യാമി എഴുന്നേറ്റതും അവ്നി കല്ലുന്റെ മെത്തേക്ക് കെടന്നു... ഉറക്കത്തിൽ ഇന്ദ്രേട്ടൻ ആണെന്ന് കരുതി പാവം എന്റെ വേലക്കാരി ജാനു എന്നുപറഞ്ഞു അവളെ കെട്ടിപിടിച്ചു ഉമ്മവെക്കുന്നത് കണ്ടു യാമി... ഒന്ന് സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയതും കണ്ടത് രുക്കുനെ കെട്ടിപിടിച്ചു കിടക്കുന്ന യദുവിനെ ആണ്...
""ഓഹ്... ബോധമില്ലാത്തതുങ്ങള്... "" എന്നും പറഞ്ഞ് രുക്കുനെ യദുവിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റി ഇടയിൽ ചൈന വന്മതിൽ പോലെ ഒരു തലയിണയും വെച്ചു...
ഇത് ഇഷ്ടപെടാത്ത യദു ഉറക്കത്തിൽ എന്നപോലെ തന്റെ ചേച്ചിയുടെ കാലിൽ ഒരു ചവിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു...അല്ല പിന്നെ 💥 ചവിട്ടും കൊണ്ട് യാമി fresh ആവാൻ പോയി....
°°°°°°°°°°°°°°°💕
രുദി തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നിട്ടും ഉറക്കം വരാതെ എങ്ങിനെയോ നേരം വെളുപ്പിച്ചു... നേരം ഒത്തിരിയാവുമ്പോ അവന്റെ തുമ്പിക്കുട്ടി വരും എന്നവൻ കരുതിയെങ്കിലും ആളെ അങ്ങോട്ടൊന്നും കണ്ടില്ല...
ആ കുഞ്ഞുടലിന്റെ ചൂടില്ലാതെ അവനും ഒക്കില്ലന്നായി... ഉറക്കമില്ലാതെ അവൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്നതും അമ്മ ചായ കൊണ്ട് കൊടുത്തു... അവൻ അത് വാങ്ങി... അവൻ ഒന്ന് പരുങ്ങി...
""അവളെന്ത്യേ...?? "" ഗൗരവം നടിച്ചൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു....
"" ആര്...?? "" പെട്ടെന്നുണ്ടായ ചോദ്യത്തിൽ അവരൊന്ന് ശങ്കിച്ചു....
""എന്റെ ഭാര്യ...!!"" അവരെ ഒന്നു കൂർപ്പിച്ചു നോക്കികൊണ്ട് ചോദിച്ചു...
""ഇന്നലെ ആ കുട്ടി ഇങ്ങോട്ടേക്കു വരുന്നത് കണ്ടല്ലോ രുദി... പിന്നെ കണ്ടില്ല ആ കുട്ടി ചാത്തൻമാരുടെ കൂടെ കാണും...!!"" അതും പറഞ്ഞവർ താഴേക്ക് പോയി...
അവൻ ചായ അവിടെ വെച്ച് നേരെ യാമിയുടെ ഒക്കെ മുറിയിലേക്ക് പോയി... അവിടെ ചെന്നപ്പോ യദുവും രുക്കുവും അവ്നിയെ കെട്ടിപിടിച്ചു കിടക്കുന്ന കല്ലുനെ കണ്ടു...
""ഓഹ് സുഗമായിട്ട്
ഉറങ്ങുവാണേല്ലേ...?? 😬"" അവൻ പോയി അവളുടെ അടുത്തിരുന്നു അവളുടെ തലയിൽ തലോടി... അവളൊന്നുടെ അവ്നിയിലേക്ക് ചുരുങ്ങി... അത് കണ്ട് രുദിയുടെ മുഖം ചുളിഞ്ഞു... ബാത്റൂമിൽ വെള്ളം നിലച്ച ശബ്ദം കേട്ടതും അവൻ അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയി...
കുളി കഴിഞ്ഞു വന്നതും യാമിയുടെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു കാൾ വന്നു * ജോൺ അബ്രഹം * സ്ക്രീനിൽ തെളിഞ്ഞ പേര് കണ്ട് അവൾ പല്ല് കടിച്ചു... അവൾ അതുമായി ബാൽക്കണിയിലേക്ക് പോയി...
📲 ""എന്താടോ...?? "" യാമി ഓൺ കലിപ്പ്
📲 "" എന്റെ പൊന്ന് യാമി രാവിലെ തന്നെ അലറി വിളിച്ചെന്റെ ദിവസം കൊളമാക്കാതെ...!!""
📲 ""എടോ എടോ വിളിച്ച കാര്യം പറയടോ... 😡😡""
📲 ""അയ്യ... നീ പറയുന്ന കേട്ടാൽ തോന്നുമല്ലോ ഇത് എന്റെ മാത്രം ആവിശ്യം ആണെന്ന്...!! എടി എടി കാലമാടത്തി നിന്നോടുള്ള പ്രേമം മൂത്ത് വിളിച്ചതൊന്നുമല്ല... മഹിയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് തീരുമാനം...!!""
📲 ""ഇന്ന് മഹിയെ കോടതിൽ ഹാജരാക്കുമ്പോൾ കേസ് അന്വേഷണത്തിനു കൊറച്ചു ദിവസം കൂടി തരണം എന്ന് പറയും....!!""
📲"" പിന്നെ നീ പറഞ്ഞോടൻ അവരങ്ങ് തരും....!!"" അവൻ വെറുതെ അവളെ പിരികേറ്റാൻ പറഞ്ഞു...
📲 ""അതൊക്കെ ഞാൻ വേണ്ടപോലെ ചെയ്തോളാം താൻ വെച്ചിട്ട് പോടോ...!!"" അവൾ ഫോൺ cut ചെയ്യ്തു...
""ഹലോ യാമി.. വെക്കല്ലേ ഹലോ...!! പുല്ല്...!!"" അവനും ഫോൺ വെച്ച് പണിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു...
വൈറ്റ് സ്കിൻ ഫിറ്റ് ഷർട്ടും ബ്ലാക്ക് പാന്റും ഇട്ട് യാമി റെഡിയായി അപ്പൊ സമയം ഏഴിനോട് അടുത്തിരുന്നു...
""ദെ പിള്ളേരെ എല്ലാം എഴുന്നേറ്റെ... യദു ഓഫീസിൽ പോടാ... രുക്കു അവ്നി എഴുന്നേക്ക് പഠിക്കാൻ പോകണ്ടേ....?? "" ജോണിനോടുള്ള കലി യാമി പിള്ളേരെ കുത്തി പൊക്കി തീർത്തു...
""ഡി കല്ലു എഴുന്നേറ്റെ ഇന്ന് തൊട്ട് കുഞ്ഞിന് ഓഫീസിൽ പോകണ്ടേ...!!"" അത് കേട്ട് കല്ലു ഒറക്കാപിച്ചൊക്കെ മറന്ന് ഞെട്ടി ഇരുന്നു.... യാമി ഒരു ചിരിയോടെ മുടി പോണി ടൈൽ കെട്ടി...
""ദെ പിള്ളേരെ ഞാൻ പോകുവാ എനിക്ക് കൊറച്ചു തിരക്കുണ്ട്.. എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ചിച് പോകാൻ നോക്ക്...!!""യാമി അതും പറഞ്ഞു പോയി...
""കല്ലു നീ നിന്റെ റൂമിൽ പോയി കുളിച്ചോ രുക്കു നീ രാധികമ്മയുടെ മുറിയിൽ കുളിച്ചോ... അവ്നി നീ നിന്റെ അമ്മയുടെ മുറിയിൽ കുളിച്ചോ ഞാൻ ഇവിടെ കുളിക്കാം... അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പോകാം...!!""
""ഇവിടെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബെഡിലോ...!!"" രുക്കുന്റെ ഒറക്കാപിച്ചിൽ ഒള്ള സംശയം ആണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ കേട്ടത്... യദു അവൾക്കിട്ട് ഒരു കിഴുക്കും കിഴുക്കി കുളിക്കാൻ പോയി...
""അതെ ഓഫീസിൽ പോകാൻ എനിക്ക് ഡ്രസ്സ് ഒന്നുമില്ല... എല്ലാം ഹാഫ് സാരിയും പിന്നെ ഇന്ദ്രേട്ടൻ വാങ്ങി തന്ന കൊറച്ചു മിടിയും ടോപ്പും മാത്രേ ഒള്ളു...!!""
""സാരമില്ല തൽക്കാലത്തേക്ക് എന്റെ ജീൻസും കുത്തിയും തരാം...!!"" അവ്നി അവളെ സമാധാനിപ്പിച്ചു...
""എനിക്ക് ഇട്ട് പരിജയം ഇല്ല...!!"" (കല്ലു
""വെൽക്കം ടു ഊട്ടി നൈസ് ടു മീറ്റ് u എന്നും പറഞ്ഞു ജീൻസ് ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല നിന്നെ പരിചയപ്പെടാൻ... ഇട്ട് ശീലിച്ചോ ഇനി ഓഫീസിൽ പോകേണ്ടതല്ലേ...!!"" അവളും തലയാട്ടി കൊണ്ട് അവ്നിയുടെ ഡ്രസ്സ് മായി രുദിയുടെ റൂമിലേക്ക് പോയി...
വാതിൽ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് തലയിട്ട് നോക്കിയതും സ്ഥിരം കഴിച്ച ആരോടോ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു ജനൽ വഴി പുറത്തേക്ക് നോക്കി നിക്കുവാണ് അവൾ അകത്തേക്ക് ചെന്ന് അവനെ പിന്നിലൂടെ ചുറ്റി പിടിച്ചു... അവനാദ്യം ഒന്ന് ഞെട്ടിയെങ്കിലും മനസിലായി അവന്റെ തുമ്പി ആണെന്ന്..
""ഇപ്പോഴും വഴക്കണോ രുദ്രേട്ടാ...!!""
""ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇന്ദ്രൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ രുദ്രൻ... അല്ലേൽ കവലചട്ടമ്പി , ചെകുത്താൻ... നിനക്ക് തോന്നുമ്പോ തോന്നുന്നത്...!!"" അവൻ ചോദിച്ചു...
""അതോ... വഴക്കിടുമ്പോഴും ദേഷ്യപെടുമ്പോഴും രുദ്രൻ അപ്പൊ രുദ്രേട്ടൻ... സ്നേഹത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോ ദേവേന്ദ്രനെ പോലെ ഇന്ദ്രൻ അപ്പൊ ഇന്ദ്രേട്ടൻ... പിന്നെ വല്ല പോക്രിത്തരം കാണിച്ചാൽ കവല ചട്ടമ്പിയും ചെകുത്താനും...!!"" അവൾ അവന്റെ മുതുഗത് തലവെച്ചു പറഞ്ഞു...
""Definition ഒക്കെ കൊള്ളാം ഓഫീസിൽ പോകാനുള്ളതാ കല്ലു നീ എന്നെ വിട്ടേ...!!""
അവൾക്ക് കരച്ചിൽ വന്നു...
""ഇന്ദ്രേട്ടാ.. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രാവിലെ ഇന്ദ്രേട്ടൻ പോയാൽ പിന്നെ രാത്രിയെ വരു അത്രയും നേരം അവിടെ ഒറ്റക്കല്ലേ ഞാൻ... Pls ഇന്ദ്രേട്ടാ എന്നെ കൂടെ ഒന്ന് മനസിലാക്ക്...!!""
""നിനക്ക് എന്നെ മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഈ വീട്ടുകാരുമായിട്ട് എനിക്ക് അത്ര അകൽച്ചയും വെറുപ്പും ഉണ്ട്....!!"" അതവൻ കാര്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞതാ... അവൻ ഡ്രെസ്സും എടുത്ത് ഡ്രസിങ് റൂമിലേക്ക് പോയി..
""വേഗം കുളിച്ചു റെഡി ആക് ഓഫീസിൽ പോകാനുള്ളതാ...!!"" പോകുന്ന വഴി അവൻ പറഞ്ഞു... അവൾക്ക് സങ്കടയെങ്കിലും അവളും വേഗം പോയി കുളിച്ചു ജീൻസും കുത്തിയും ഇട്ടു...
ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു നോക്കിയതും മുട്ടിന്റെ അവിടെ അവിടെ ഒരു തുള... ഒന്നല്ല രണ്ട് മുട്ടിലും.. പോരാത്തതിന് അവിടെയും ഇവിടെയും scratch
""ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരുടെ ഓരോ പ്രാഷനെ...!!"" കല്ലു താടിക്ക് കൈ കൊടുത്തു... ഏതാണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തോളം ആയിക്കാണും താൻ ഇതുപോലെ ഫാഷൻ ആയി ഡ്രെസ്സ് ധരിച്ചിട്ട്...
""ഇനി ഇതിട്ട കെട്ട്യോന് വല്ലതും തോന്നുവോ...?? "" അവൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്കിറങ്ങി... രുദി കണ്ണാടി നോക്കി മുടി ഒതുക്കുവായിരുന്നു...
""ഇതെങ്ങിനെ ഇണ്ട്...!!"" അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി...
നൈസ് ആയ red കുത്തിയും scratch ജീൻസും ആണ് വേഷം... ബ്രേക്ക് up സോങ്ങിലെ അനുഷ്ക ശർമ്മയെ പോലത്തെ...
""യദുന്റെ കൂടെ പോര് ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാ...!!'"' കാണാനൊക്കെ അടിപൊളി ആണേലും അവൻ അതും പറഞ്ഞ് അങ്ങ് പോയി...
""ഇനി ഇഷ്ട്ടപെട്ടില്ലേ...!!"" കല്ലു അതും പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും നിക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങോട്ട് യദുവും അവ്നിയും രുക്കുവും വന്നത്....
"" നീ ഇത് വരെ
ഒരുങ്ങിയില്ലേ...?? ""(അവ്നി
""ഇന്ദ്രേട്ടന് ഈ ഡ്രസ്സ് ഇഷ്ട്ടായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല...!!😔"" (കല്ലു
""വല്യ കാര്യമായി പോയി.. എടി അത് ഇന്നലത്തതിന്റെ ബാക്കിയ... നമ്മൾ പണ്ട് പ്രയോഗിക്കാൻ വച്ച ആ രമ്പ അങ്ങോട്ട് അവതരിപ്പിക്ക് എല്ലാം ശെരിയാവും...!!"" അതും പറഞ്ഞ് കല്ലുനെ രുക്കു ഒരുക്കി കൊടുത്തു...
രുക്കുവും അവ്നിയും യദുവും കല്ലു അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി...!! രുക്കുനെ സ്കൂളിലും അവ്നിയെ കോളേജിലും ആക്കി കല്ലുവും ആയി യദു നേരെ ഓഫീസിലേക്ക് വിട്ടു...
•••••••••••••••••••••••🔥
ബഹുമാന്യനായ വിധികർത്താവ് തന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരുന്നതും ബഹുമാന സൂചകമായി എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു... അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എല്ലാരും ഇരുന്നതും ഉടനെ കേസ് വിളിച്ചു... എതിർഭാഗം വകീലാണ് ആദ്യം വാദിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്...
""യുവർ ഹോണർ...!! ഈ നിൽക്കുന്ന മഹിനന്ദൻ ഒരു പകൽ മാന്യനും ഇരുട്ടിന്റെയും പാർട്ടിയുടെയും മറവിൽ പല ദുഷ്പ്രവർത്തികളുമാണ് ചെയ്യുന്നത്...!!""
അയാൾ വാദിച്ചു ഇടക്ക് യാമിയെ ഒന്ന് അഹങ്കാരത്തോടെ നോക്കുകയും ചെയ്യ്തു... യാമി ആണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമേ അല്ലെന്ന പോലെ ആണ് ഇരിപ്പ്... തനിക്ക് നേരെ നീളുന്ന അഭവാദങ്ങൾ കേട്ട് മഹിയുടെ കൈ പ്രതികൂടിന്റെ കൈവരിയിൽ മുറുകി... യാമി അവനെ അരുതെന്ന് കണ്ണ് കാണിച്ചു...
""വെറുതെ നിങ്ങൾ സാധിച്ചത് കൊണ്ടായില്ലല്ലോ മേനോൻ സാറെ...!!"" കോടതി ചോദിച്ചു...
""ഈ കേസിനെക്കാൾ വലിയ എന്ത് തെളിവാണ് കോടതിക്ക് വേണ്ടത്...24 വയസുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ആണ് ഇവൻ...!!"" അയാൾ അതും പറഞ്ഞ് അയാളുടെ സ്ഥലത്ത് പോയി ഇരുന്നു...
""കഴിഞ്ഞല്ലോ...!!"" യാമി അയാളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി കടുപ്പിച്ചു ചോദിച്ചു
""അല്ല prosecutor പറയാനുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞെല്ലോ... ഇനിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ... അപ്പൊ പാവം ഈ defensor ഇന് തുടങ്ങാമല്ലോ...!!
ആദ്യം തന്നെ മാന്യ കോടതിയോടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്... prosecutor രുടെ പേര് ചന്ദ്രബോസ് എന്നാണ്... എല്ലാരും തുല്യരാണ് എന്നാ നിയമം നിലനിൽക്കേ കോടതി തന്നെ ഇങ്ങനെ ജാതി എടുത്തു ഒരാളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ലേ ബഹുമാന്യ കോടതി..."" ജഡ്ജിന്റെ അണ്ണാക്കിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ യാമി തൊടങ്ങി...
""ഡിഫെർക്ക് ഒന്നും വാദിക്കാനില്ലാത്തോണ്ട് കോടതിയെ തിരുത്താൻ ഇറങ്ങിയതാണോ...!!"" പ്രോസിക്യൂട്ടർ അവളെ കളിയാക്കി...
""മ്മ്...!!"" അവളൊന്ന് അമർത്തി മൂളിക്കൊണ്ട് അയാളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി...
""ബഹുമാനപെട്ട കോടതി... എന്റെ കക്ഷി മഹിനന്ദൻ നാട്ടിൽ നല്ല പേരുള്ള ഒരു സഖാവാണ്... ചേർത്തുപിടിച്ചും കൈയൊഴിഞ്ഞു ആരെയും സഹായിച്ചു നടക്കുന്ന പച്ചയായ മനുഷ്യൻ...
അങ്ങിനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് പാർട്ടിയുടെ അകത്തും പുറത്തും ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാകും...കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ ഒന്നുടെ സമയം കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗം ഞങ്ങൾക്ക് വെക്തമാക്കാമായിരുന്നു...!!"" യാമിയുടെ വാദം കേട്ട് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ചിരിച്ചു...
""Sorry u r ഹോണർ ഡിഫെൻസർക്ക് അറിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു... മഹിക്ക് എതിരെ വെറുതെ വാതിക്കുന്നതല്ല ഞങ്ങൾ തെളിവുണ്ട്....!!""
""എങ്കിൽ എനിക്ക് ആ പെൺകുട്ടിയെ ഒന്ന് ക്രോസ്സ് ചെയ്യണം u r ഹോണർ...!!""
""പറ്റില്ല... ആ കുട്ടിയുടെ പ്രിവേസി മാനിച്ചു കോടതിയോട് മാത്രമേ ആ കുട്ടി മൊഴി കൊടുക്കു....!!""
കോടതി അനുവദിച്ചതും ആ കുട്ടിയെ ചെമ്പറിൽ വെച്ച് ജഡ്ജ് ചോദ്യം ചെയ്യ്തു... അത് മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ടുനിന്നു... ഇതിനിടെ യാമി ആർക്കോ msg അഴച്ചു... മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ജഡ്ജ് തിരികെ വന്നു...
""കേസ് അന്വേഷിച്ച police ഓഫീസറെ ഒന്ന് വിസ്ത്തരിക്കണം...!!"" യാമി എഴുനേറ്റു... സിദ്ധാർഥ് കോടതിയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് കേറിനിന്നു...
""ഹ്ഹ്മ്... Mr. സിദ്ധാർഥ് IPS... അവരെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങിനെ ആണ് പരിജയം... അല്ല ഈ ഇരയായ പെൺകുട്ടിയെയും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെയും...!!""
യാമി സൗമ്യതയോടെ ചോദിച്ചു...
""കംപ്ലയിന്റ് തരാൻ അവർ വന്നു അങ്ങിനെ അറിയാം...!!"" സിദ്ധാർഥ്
""എന്നാ ഇവർ കംപ്ലയിന്റ് കൊണ്ട് വന്ന് തന്നത്...!!"" (യാമി
""അന്ന് തന്നെ...!!""സിദ്ധാർഥ്
""എന്തോ എങ്ങിനെ...??"" കേട്ടെങ്കിലും കേൾക്കാത്ത പോലെ അവൾ ഭവിച്ചു...
""അത് പിന്നെ അന്ന് രാവിലെ വന്നു... വൈകിട്ട് അറസ്റ്റ് രേഖപെടുത്തി...!!"" അത്രേം ആയപ്പോഴുതേക്കും അവൻ വിയർക്കാൻ തുടങ്ങി... അത് കണ്ട് മഹി ഒന്ന് പുച്ഛിച്ചു ചിരിച്ചു...
""Super man... നിങ്ങളാരെങ്കിലും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ super man നെ.... ദാ നിക്കുന്നു ACP സിദ്ധാർഥിന്റെ രൂപത്തിൽ...
അവര് വന്ന് കരഞ്ഞു അഭേക്ഷിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ സിദ്ധാർഥിന്റെ മനസലിഞ്ഞു.... അപ്പൊത്തന്നെ ഇറങ്ങി പോറപെട്ടു അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ...
രാവിലെ കംപ്ലയിന്റ് തരുന്നു മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നു.. വൈകിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു... The Super man of kerala... 💥💥!!"" അതും പറഞ്ഞ് യാമി കൈ കൊട്ടി...
""Objection u r ഹോണർ... What is happening hear...!!""
""Making an innocent person guilty and that is what happening hear...
അല്ലാതെ പിന്നെ രാവിലെ വന്ന് ഒരാൾ കംപ്ലയിന്റ് ചെയ്യുക ഒരു അന്വേഷണവും ഇല്ലാതെ വൈകുന്നേരം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക... കോടതിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ചു ദിവസം മുന്നേ ഇതുപോലെ ഒരു കേസിൽ ഞാനും പെട്ടുപോയിരുന്നു...!!""
( ഓർമ്മയുണ്ട ആ ദിവസം ജോണും യാമിയും ആദ്യമായി നിങ്ങൾ കണ്ടത്... ആ കേസ് യാമി തോറ്റത്... 10 (i) പാർട്ടിൽ ഉണ്ട്...)
""അത്കൊണ്ട് ഈ കേസ് വിശദമായി തന്നെ അന്വേഷിക്കണം u r ഹോണർ...!! And my humble request to handle this case put a responsible and sincere officer...""
""ഡിഫെൻസറുടെ ഭാഗത്ത് ഞായമുണ്ടെന്ന് തോന്നിയതിനാൽ കോടതി കേസ് അന്വേഷണം തുടരാൻ ഉത്തരവിടുന്നു... തുടർന്ന് പുതിയ ടീം ഈ കേസ് അന്വേഹിക്കുന്നതായിരിക്കും... ആരോഭിക്ക പെട്ട കേസ് ചെറുതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മഹിയെ 14 ദിവസം റിമാൻഡിൽ വിടാൻ കോടതി ഉത്തരവിടുന്നു...!!""
°°°°°°°°°°°°°°°🔥
""കേസ് പാതി ജയിച്ച മട്ടാ... പക്ഷെ മഹിക്ക് മനസിലാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് ഈ റിമാൻഡ് ഒഴിവാക്കാൻ...!!""
""ഓ... സാരമില്ല ഇച്ചായോ ഞാൻ കിടന്നോളാം കിടത്തിയ ആളെ വഴിയേ കണ്ടോളാം...!"" അവൻ മീശ പിരിച്ചു ജോണിനോട് പറഞ്ഞു...
""മഹി ഇത് ചെയ്തതരാന്ന് നിനക്ക് അറിയാമോ എങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പം ആയി നീ ആളെ പറ...!!"" യാമി ആവേശത്തോടെ പറഞ്ഞു...
""അത് വേണ്ട യാമി ആളെനിക്ക് അത്ര വേണ്ട പെട്ട ആളാ very vip so കൊടുക്കാനുള്ളത് ഞാൻ നേരിട്ട് കൊടുത്തോളം...!!""
""അങ്ങിനെ പറഞ്ഞാൽ..!!"" യാമി
""ഹ്ഹ.. ആ പെണ്ണിനെ പൊക്കിയാൽ എളുപ്പം തീരാവുന്നതേ ഒള്ളു യാമി വക്കീലേ...!!""
""ഏത് പെണ്ണ്...!!"" യാമി പുച്ഛത്തോടെയും മഹി പാതി ഞെട്ടലൂടെയും പേടിയോടെയും ചോദിച്ചു...
""ഹ്ഹ ആ ഇര...!!""(ജോൺ
""ഹ്മ്... എന്തായാലും പതിനല് ദിവസത്തിൽ എല്ലാം ശെരിയാവണം...!!"" യാമി പറഞ്ഞു...
""മതി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതിയെ കൊണ്ട് പോണം...!!"" പോലീസ് ജീപ്പിൽ ഇരിക്കുവാണ് മഹി... ജോണും യാമിയും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുവാണ്... അപ്പോഴാണ് സിദ്ധാർഥ് അങ്ങോട്ട് വന്നത്...
""വിദി വന്നിട്ട് പോരെ സാ... റെ ഈ പ്രതി വിളി... അല്ല ഇനി വിദി വന്നകഴിയുമ്പോ വാദിയും പ്രതിയാകാം....!!"" യാമിയുടെ ഈ ഡയലോഗ് സിദ്ധാർഥ്വിനു അത്ര പിടിച്ചില്ല അവൻ അവളെ കടുപ്പിച്ചു നോക്കി... എന്നാൽ അവളുടെ പതറാത്ത തീഷ്ണമായ നോട്ടം അവനു നേരിടാനായില്ല അവൻ വേഗം മഹിയുള്ള ജീപ്പിമായി അവിടുന്ന് പോയി...
""ഓഹ്... എന്നാ നോട്ടമാ എന്റെ യാമി കൊച്ചേ ഈ രണ്ട് ഉണ്ട കണ്ണ് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടാണോ...?? "" ജോൺ ചോദിച്ചു
""താൻ തന്റെ പണി നോക്കടോ...!!"" അവനെ അടിമുടി നോക്കി അവൾ മുന്നോട്ട് നടന്നു...
മ്മ് പണി നോക്കണം പോലും കോടതി തുടങ്ങിയത് മുതൽ തീരുംവരെ യാമായിൽ ആയിരുന്നു നോട്ടം 🤭🤭 കള്ള ASP💥💥
•••••••••••••••••••🔥
കുറച്ചു പ്രതികളുടെ കൂടെ ആ വലിയ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് മഹി ഇറങ്ങി സിദ്ധാർഥ് അവനെ തന്നെ നോക്കി കൈയും കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു... കൈയിൽ ഒരു സിഗരറ്റും ലൈറ്ററും കൊണ്ടായിരുന്നു സിദ്ധാർഥിന്റെ നിപ്പ്...
അവൻ നടന്നു സിദ്ധാർഥിന്റെ അടുത്തെത്തി...സിദ്ധാർഥിന്റെ കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന ലൈറ്ററും സിഗരറ്റും അവൻ കൈക്കലാക്കി... പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നീക്കാമായതിനാൽ സിദ്ധാർഥ്വിനു ഒന്നും ചെയ്യാനായില്ല...
""Acp സാ... റെ... രണ്ട് ഡയലോഗിന്റെ മുന്നിൽ പതറുന്ന നിനക്കൊന്നും ചേരില്ലടാ ആ അസുര വിത്ത്. അവൾ എന്റെ പെണ്ണാ ചത്താലും ജീവിച്ചാലും നന്ദൻ അവളേം കൊണ്ടേ പോകു...!!🔥"" സിഗരറ്റ് കത്തിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് വലിച്ചൂദി വിട്ട് അവൻ ജില്ലാ ജയിലിലേക്ക് കേറി...
സിഗരറ്റ് മാറ്റാൻ വന്ന പാറാവു കാരനെ നോക്കി ഒന്ന് കണ്ണുരുട്ടിയതും അയാൾ പിന്നോട്ട് പോയി മഹി ജൈലിന്റെ ഉള്ളുലെക്കും............കാത്തിരിക്കൂ.........
