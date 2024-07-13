സഖിയെ സ്നേഹിനിയെ..💞: ഭാഗം 50
രചന: SoLoSouL (രാഗേന്ദു)
എന്നാൽ ഇതിനിടയിൽ സംഭവിച്ചതോർക്കേ അവൾക്ക് ഉടലാകെ ചൂടുപിടിച്ചു... അവന്റെ നഗ്നമായ കരുത്തുറ്റ നെഞ്ചിലെ ചൂടിൽ പതിഞ്ഞ തന്റെ കവിളിൽ അവൾ കൈവെച്ചു...
ആ ചൂടിപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി അവൾക്ക്...ഓർമ്മകൾ അവളെ കാർന്നു തിന്നു... അവൾ കണ്ണുകളടച്ചു ബെഡിൽ കിടന്നു...
💕
അവൾക്ക് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കാൻവേണ്ടി തന്നെ ആണ് അവൻ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നത്... പക്ഷെ അവളുടെ അവസ്ഥ അതിന് അവനെ അനുവദിച്ചില്ല...
തണുപ്പും ഭയവും അവളെ നന്നേ തളർത്തിയിരുന്നു...എങ്കിലും ഉള്ളബോധത്തിൽ അവൾ ശരീരം മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്...
""ഇവനികാ...!!"" അവൻ അവളെ കോരിയെടുത്തു നെഞ്ചോടെടാക്കിപിടിച്ചു... അവന്റെ ജാക്കറ്റ് ഊരി അവളെ പുതപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പുറത്തേക്കിറങ്ങി നല്ല തിരക്കായിരുന്നു...
നേരെ ഒരു ഓട്ടോ വിളിച്ച് അവളുമായി വീട്ടിലേക്ക് പോയി... നീലേഷിനോട് അവൾ തലകറങ്ങി എന്നെ പറഞ്ഞുള്ളു... അവളുമായി അവൻ റൂമിൽ എത്തി...
അവൻ അവളെ ബെഡിൽ കിടത്തി... തണുത്തിട്ട് അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ ഉണങ്ങിവരേണ്ടിരുന്നു...
""ഇങ്ങനെ ഒരു പേടിതോണ്ടി...!!"" അവൻ അവളുടെ ദേഹത്തു നിന്ന് അവന്റെ ജാക്കറ്റ് ഊരിയെടുത്തു... അവനവളെ ഒരു പുതപ്പെടുത്തു പുതപ്പിച്ചു... അപ്പോഴും അവൾ വിറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു..
നീലഷിന്റെ ഭാര്യയെ കൊണ്ട് അവൻ ചൂട് മസാല ചായ ഉണ്ടാക്കിച്ചു... അവർ അത് അവനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയി... അവളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിരുത്തിയിട്ട് അവൻ അത് അവൾക്ക് കൊടുത്തു... ഇടക്ക് അതിൽ ഊതുന്നുമുണ്ട്...!!
അധികഠിനമായ തണുപ്പവളെ പൊതിഞ്ഞതിനാലാവണം... ചുറു മയക്കത്തിലായത്കൊണ്ടാവണം അവൾ അവനിലേക്ക് ചുരുണ്ടുകൂടി...
അവളിലെ തണുപ്പിന്റെ കഠിന്യം മനസിലാക്കി അവൻ ഷർട്ട് ഊരി അവന്റെ നഗ്നമായ നെഞ്ചിലേക്ക് അവളെ പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചു...
അവൻ രുദിയെ ഫോൺ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതിനെ പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് അവർ ഇവിടെ എത്തിയത്... അവർ വന്നതിന് ശേഷം ആണ് എല്ലാം അവരോട് പറഞ്ഞത്...
💕
ഋഷിക്ക് വല്ലാത്ത കുറ്റബോധം തോന്നി ദിവസങ്ങൾക്കകം മറ്റൊരുത്തിയെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് കെറ്റേണ്ടതാണ്...!!
അടുത്ത ദിവസം അവിടെന്ന് പോകാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു... എല്ലാം ഒതുക്കി ടിക്കേറ്റും ബുക്ക് ചെയ്യ്തു...
അവ്നി ആകെ സങ്കടത്തിൽ ആയി താൻ കാരണം... സത്യത്തിൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ വല്ല ആവിശവും ഉണ്ടായിരുന്നോ...!!
അവൾക്ക് ഋഷിയോട് മാപ്പ് പറയണം എന്ന് തോന്നി... എല്ലാരും ഉറങ്ങിയ നേരത്ത് അവൾ താഴേക്ക് പോയി.. ഋഷി മിക്കപ്പോഴും പുറത്തായിരിക്കും...
അവൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അവൻ അവിടെ ചവിട്ട് പടിയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്... പുറത്തു നല്ല മഞ്ഞു മഴയും ഉണ്ട്...
""ഋഷിയേട്ട...!!"" അവൾ ധൈര്യം സംഭരിച്ചു വിളിച്ചു...
അവൻ മുഖം തിരിച്ചു നോക്കി പിന്നെ നേരെ ഇരുന്നു... അവൾ ഒരു ഉൾപ്രേരണയിൽ അവന്റെ അടുത്തിരുന്നു... അവൻ അനങ്ങിയില്ല...
""So...sorry...!!"" അവൾ പറഞ്ഞ് തീർത്തതും അവന്റെ പിടി അവളുടെ കഴുത്തു മുറുക്കിയിരുന്നു...
""നിന്നോടൊക്കെ എന്താടി പറയണ്ടേ...!! നിന്റെ ഒടുക്കത്തെ over action ആണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം... എന്റെ ജീവിതം തുലച്ചപ്പോ നിനക്ക് സമാധാനം ആയെല്ലോ...!!
അന്ന് ബോധമില്ലാതെ ആണെങ്കിൽ പോലും നിന്റെ ദേഹത്തു തൊട്ടതിനും ഞാൻ പശ്ചാത്തപിച്ചിരുന്നു... നിനക്ക് കിട്ടിയതൊന്നും പോരെന്നു എനിക്കിപ്പോ തോന്നുന്നു... എന്റെ കാണുമ്മുന്നിൽ നിന്നെ ഇനി കാണരുത്..."" അവൻ അവളെ തള്ളികൊണ്ട് അകത്തേക്ക് പോയി...
അവൾ തേങ്ങിക്കൊണ്ട് മെല്ലെ അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് മുറിയിലേക്ക് പോയി...
പിറ്റേന്ന് എല്ലാരും നാട്ടിലേക്ക് പോയി... ഋഷി വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു... രുദി അവനെ അനുനായിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എങ്കിലും അവൻ സമ്മതിച്ചില്ല... ഇനി നിശ്ചയത്തിനെ വരുവൊള്ളൂ എന്ന്...
____
""നിശ്ചയത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ ഒക്കെ തീരാറായി...."" വിശ്വൻ മുന്നിലിരിക്കുന്ന സിദ്ധുവിനോട് പറഞ്ഞു...
""മ്മ്...!!"" അവൻ മൂളുക മാത്രം ചെയ്യ്തു...
""മഹിയെ പേടിക്കണം... ഇപ്പൊ ഋതിക്കും അവനിൽ ഒരു ചായിവുണ്ട് തള്ള ചത്തില്ലേ അതിന്റെ സെന്റിമെൻസ് കാണും...!!""
""അവനെ ഒതുക്കണം അങ്കിൾ...!!""
""മ്മ്... അതിന് മുൻപ്... നമ്മുക്ക് നിശ്ചയം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടത്തണം..."" അയാൾ എന്തോ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചു...
(കൊറച്ച് ഓടിച്ചു വിടാം സ്റ്റോറി നല്ല ലാഗ് ആണ്....)
പിള്ളേര് set എല്ലാം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി... ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി...
ഗായത്രിയുടെ വീട്ടുകാർക്കും പ്രതേകിച്ചു അഭിപ്രായം ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു എല്ലാം വിചാരിച്ചപോലെ നടക്കട്ടെ എന്നായിരുന്നു മറുപടി...
ഋഷിയെ അവർ കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചറിയിച്ചു.. വലിയ ഭവമാറ്റം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല...
വർക്ക് from ഹോം എന്നപോലെ അവൻ വർക്ക് from ഹിമാലയ നടത്തി...
ഋതിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ലന്ന രീതിയിലാണ് നടപ്പ്... ഡെയിലി കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ അവൾ മഹിക്കായി കണ്ണുകൾ പായിക്കാറുണ്ട് എങ്കിലും കാണാറില്ല...
ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ വിട്ട് അവൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ അവൾ അന്വേഷിച്ചു... ഇനി 16 കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞേ വരൂ എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്... അത് വരെ ഏതോ ബന്ധു വീട്ടിൽ ആയിരിക്കും എന്ന്...
അതിന് ഇനിയും ഒരാഴ്ചയുണ്ട് ദിവസങ്ങൾ നീങ്ങിയാൽ നിശ്ചയം ഇങ്ങടുക്കും എങ്കിലും എത്രയും വേഗം ദിനരാത്രങ്ങൾ തള്ളി നീക്കാൻ തോന്നി ഋതിക്ക്...
______
""ഓഹോ അപ്പോ അവളവിടെ സുഗവാസത്തിൽ ആണ്....?? ഏത് മാറ്റവനാടാ അവളെ അവിടെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്...?? "" മല്ലിക അത്യാധികം ദേഷ്യത്തോടെയും പുച്ഛത്തോടെയും ചോദിച്ചു...
""ACP സിദ്ധാർഥ്...!!""
""ഓ അവന്റെ കൂടെ ആണോ.. അപ്പൊ നല്ല കൂലി കിട്ടുമല്ലോ... ഇല്ല അവളെ എനിക്ക് വേണം...!!""
""അവൾക്ക് നല്ല പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ്...!! ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് അവൾ പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പുഷ്പം പോലെ പൊക്കം അവളെ...!! എന്തായാലും ഞങ്ങൾ പുറകെ ഉണ്ടാവും അവളുടെ...""
വേശ്യാലയം പൂട്ടിപോയതോടെ മല്ലികക്ക് ജീവിക്കാൻ നിവർത്തി ഇല്ലാതെ ആയി.. അത്യാവിശം കാശ്മുടക്കി അവർ പുറത്തിറങ്ങി...
എണ്ണമറ്റ പെണ്ണുടലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കൈയിൽ
ഇന്ന് നാലോ മൂന്നോ മാത്രം... ഒക്കത്തിനും കാരണം അവൾ ഹേമ...!
പണ്ടേ പരിചയമുള്ള ഒരു സേട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു അവളെ വിലപ്പറഞ്ഞതോ 55 ലക്ഷം... എങ്ങിനെയും കണ്ടെത്തണം അവളെ ഇല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽപ്പില്ല....!! അവർ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു...........കാത്തിരിക്കൂ.........
