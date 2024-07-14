സഖിയെ സ്നേഹിനിയെ..💞: ഭാഗം 51
രചന: SoLoSouL (രാഗേന്ദു)
ഒരാഴ്ചക്ക് ശേഷം...!!
ഋതി കോളേജിൽ പോകാൻ ദൃതിക്ക് റെഡിയാകുവായിരുന്നു... പൈസക്ക് കുറച്ചാത്യാവിശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവൾ വിശ്വന്റെ മുറിയിലേക്ക് പോയി...
""സിദ്ധു മഹി തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്....!!"" റൂമിലേക്കെത്തിയ ഋതി വിശ്വൻ സിദ്ധുവിനെ ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് കേട്ട് പുറത്തു തന്നെ നിന്നുപോയി...!!
""നീ ആളെ ഇറക്കിക്കോ. പൈസ ഞാൻ മുടക്കിക്കോളാം അടുത്തഴിച്ച നിങ്ങളുടെ നിശ്ചയം പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച സമയത്ത് നടക്കണം...!! അവൻ ഇനി നേരെ നടക്കരുത്...
അവൻ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് സ്കൂളിലേക്കിറങ്ങും... അതനുസരിച്ചെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആയിക്കോ..."" വിശ്വൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ഋതിക്ക് ഒരു മരവിപ്പായിരുന്നു...!!
""വളരെ നല്ല കാര്യം തമിഴന്മാറാവുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും നല്ല തണ്ടും താടിയും ഉണ്ടാവും...!!""
""അച്ഛാ...!! "" ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ അവൾ അകത്തേക്ക് കേറി ചെന്നതും അയാൾ ഫോൺ മാറ്റിവെച്ചു...
""എന്താ...!!""
""എനിക്ക് ഒരു ആയിരം രൂപ വേണം ഫ്രെണ്ട്സ് ആയിട്ട് കറങ്ങാൻ പോകാനാ...!!"" അയാൾ അത് കൊടുത്തവളെ വേഗം പറഞ്ഞു വിട്ടു...
""അവനെന്ത് പറ്റിയാൽ എനിക്കെന്താ...?? എന്തേലും ആവട്ടെ... സിദ്ധുനെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള വഴി വേറെ നോക്കാം.... അല്ലേൽ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചപോലെ യാമിയോട് പറഞ്ഞു set ആകാം...!!"" അവൾ കോളേജിലേക്ക് യാത്രയായി...
ബുള്ളെറ്റ് എടുത്തില്ല.. കൊറച്ചു ദിവസമായി ക്യാമബ്സിൽ ആണ് യാത്ര... അതും അച്ഛന്റെ നിർബന്ധം ആണ്... മഹിയുമായുള്ള കൂടികഴിച്ച ഒഴിവാക്കാൻ...
അവൾ കോളേജിൽ എത്തി പരമാവധി തന്റെ ഉള്ളിലെ അസ്വസ്ഥത മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഋതി... മഹിക്ക് മുന്നിൽ താഴ്ന്നു കൊടുക്കാൻ അവളുടെ ഈഗോ അവളെ അനുവദിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു...
ക്ലാസ്സിന്റെ ഇടക്ക് ഫോണിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നത് അവൾ ശ്രദ്ധിച്ചു... നോക്കിയപ്പോ സിദ്ധുവിന്റെ നമ്പറിൽ നിന്നാണ്... അതവളുടെ ഹൃദയതാളം തെറ്റിച്ചു...
Class കഴിഞ്ഞു സാർ പോയതും അവൾ ഉടനെ ഫോൺ എടുത്തു നോക്കി...രണ്ട് വോയിസ് ആയിരുന്നു...
""നീ അറിഞ്ഞു കാണാൻ വഴിയില്ല... നിന്റെ തന്തയുടെ പൈസക്ക് ഞാൻ കുറച്ചാളെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്... അവരിപ്പോ നിന്റെ സഖാവിനെ താരാട്ട് പാടി ഉറക്കിയിട്ടുണ്ടാവും...!!""
പിന്നെ നമ്മുടെ തമിഴന്മാർ അപ്പാവികൾ ആണെന്നൊന്നും കരുതരുത്... കൊണ്ടും കൊടുത്തും നല്ല ശീലമുള്ളവര... നടുറോഡിൽ വെച്ച് ഇരു ചെവി അറിയാതെ തീർക്കും...
""പുറമെന്ന് നോക്കുന്നവർക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൊല... പാർട്ടിക്കാർക്ക് ഒരു രക്തസാക്ഷി... നാട്ടുകാർക്ക് പറഞ്ഞു നടക്കാൻ ഒരു കഥ...!!"" എല്ലാം കൂടി കേട്ടപ്പോൾ അവളുടെ തല പെരുക്കുന്ന പോലെ തോന്നു...
""""ഞാൻ പോയാലും അവനെ നീ ഒറ്റക്കാക്കരുത്... ഞാൻ ഇത് വരെ അവനെ ഒറ്റപ്പെടാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല...!!"""" ആ അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ വീണ്ടും അവളെ ശല്യം ചെയ്യ്തു...
""തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയ ആ അമ്മയുടെ സന്തോഷം.... ആ അമ്മയുടെ സ്വത്ത് ഒക്കെ താൻ കാരണം... ഇല്ല...!!"" എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിൽ കുറിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ കോളേജിനു പുറത്തേക്ക് ഓടി...
""എങ്ങോട്ട് പോകും.... എവിടെ ചെന്ന് അന്വേഷിക്കും...?? എവിടെയായിരിക്കും അവനിപ്പോ...??"" അവൾ വാചിലേക്ക് നോക്കി... മണി 10:30...
അവൾ നേരെ അവൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളിലേക്കോടി... അവിടെ എത്തിയതും അവൾ ചുറ്റും നോക്കി... അന്തരീക്ഷം തികച്ചും ശാന്തമാണ്... അപ്പൊ അവൻ ഇവിടെ എന്തായാലും ഇല്ല...
അപ്പോഴാണ് അന്ന് മഹിയുടെ അമ്മ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നപ്പോ അവരുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മനുവിന്റെ കാര്യം ഓർമ്മവന്നത്...!! അന്ന് നമ്പർ വാങ്ങിയിരുന്നു..
അവൾ അതിലേക്ക് വിളിച്ചു...
""ഹലോ മനു അത് മഹി നന്ദൻ പോയിട്ട് കുറെ ആയില്ലേ എനിക്ക് ഒരു അപ്ലിക്കേഷന്റെ കാര്യം ശെരിയാക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അയാളിപ്പോ എവിടെ ഉണ്ടെന്നറിയോ...!!"" അവൾ പതർച്ച പരമാവധി മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു...
""മഹി... മ.. മഹിയേട്ടൻ... വി.. വീട്ടില്....!!"" അവൻ കിതക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു... ശബ്ദത്തിൽ വല്ലാത്തൊരു പതർച്ച...
അത്രയും ആയപ്പോ തന്നെ അവൾക്ക് ദേഹം തളരുന്നപോലെ തോന്നി...!! സമയം പഴക്കാനില്ലെന്ന ബോധം ഉള്ളത്കൊണ്ടാവണം അവൾ വേഗം ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ച് മഹിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടു...
_____🔥
ഋതിക്ക് മെസ്സേജ് അഴച്ച ശേഷം കാറിലേക്ക് ചാരിക്കിടന്നതാണ് സിദ്ധു... മനസ്സിൽ അകാരണമായ ഒരു പിരിമുറുക്കം...
അവൻ കണ്ണുകൾ അടച്ചതും മുന്നിൽ ചുവന്നു കലങ്ങിയ കണ്ണുള്ള ഒരു പെൺരൂപം വന്നു... അവൻ കണ്ണ് വലിച്ചു തുറന്നു...
""ഹേമ...!!🔥""
പെട്ടെന്നാണ് അവന്റെ ഫോൺ റിങ്ങ് ചെയ്യ്തത്...!!
📲""ഹലോ...!!"" (സിദ്ധു
📲 ""സാർ ഞാൻ ആദിത്യൻ ആണ്... ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിളിച്ചത...!!"" സിദ്ധുവിന് ആളെ മനസിലായി... ഹേമയുടെ കൂടെ നിർത്തിയ ഗുണ്ടകളിൽ ഒരാൾ ആണ്...
📲""സാർ കുറച്ചു ദിവസമായി മാഡത്തെ ആരോ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു തോന്നൽ... കൺഫോം ചെയ്തിട്ട് സാറിനെ അറിയിക്കാം എന്ന് കരുതി...
ഇപ്പൊ ഉറപ്പാണ് സാർ ആരോ ഹേമ മാഡത്തെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്...!!"" അത് കേട്ടവൻ ഒന്ന് അടപടലം കുടുങ്ങി...
📲""അവളെ ഒറ്റക്ക് എങ്ങും വിടരുത്... എപ്പോഴും കൂടെ വേണം... എന്തുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ അപ്പൊത്തന്നെ വിളിക്കണം...!!""
📲""ok സാർ....!!""
സിദ്ധു പിരിമുറുക്കത്തോടെ വീണ്ടും സീറ്റിലേക്ക് ചാഞ്ഞു...
_______🔥
ഓട്ടോയിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ഋതി കൈയിൽ കിട്ടിയ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അയാൾക്ക് നേരെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിപോലും വാങ്ങാൻ നിക്കാതെ മഹിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി....
അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന വാതിലിൽ അവൾ പരിഭ്രാന്തിയോടെ മുട്ടി... വീണ്ടും വീണ്ടും ശക്തിയിൽ അടിച്ചു....
വാതിൽ തുറന്നതും സിഗററ്റിന്റെ പുക അവിടം ആകെ പടർന്നു... അതവളുടെ മൂക്കിൽ ഒരു ഒരു സൂചി മുന്നപോലെ കുത്തി കേറി.... അവൾ മൂക്ക് പൊത്തിപിടിച്ചു ചുമച്ചു...
പകമറ മെല്ലെ നീങ്ങി വാതിൽ പടിയിൽ സിഗരറ്റും പുകച്ചുകൊണ്ട് നിക്കുന്ന ആളെ കണ്ടതും ഋതിയുടെ ശ്വാസം നേരെ വീണു... എങ്കിലും ആ മുഖത്ത് അമ്പരപ്പ് നിറഞ്ഞു...
അവൻ വാതിൽ പടിയിൽ ചാരി ഒരു പുഫ് എടുത്ത് വീണ്ടും അവൾക്ക് നേരെ ഊതി... അവളെ അവൻ അടിമുടി നോക്കി...
മുഖം പരിഭ്രമതാൽ വിളറി ഇരിക്കുന്നു... നിറഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുകൾ തന്നെ കണ്ടമാത്രാ പിടിക്കുന്നുണ്ട് അവയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക തിളക്കം...
""എന്തേയി ഈ ദാരിദ്രവാസിയെ കാണാൻ ഈ ചെറ്റകുടിലേക്ക്....!!"" അവളുടെ അവസ്ഥ അറിയാമെങ്കിലും വെറുതെ അവളെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കാൻ അവൻ ചോദിച്ചു...
അവൾ ഒന്ന് ഞെട്ടി... എന്ത് പറയും ഇവനോട്... ഇവനെ രക്ഷിക്കാനാണെന്നോ...?? അതോ അവനുള്ള...!!"" അവൾ ഉത്തരമില്ലാതെ കുഴങ്ങി
""ഓ ആ ips തെണ്ടി വിട്ട ഗുണ്ടകൾ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യ്തു എന്നറിയാനാണോ...??"" അവനത് പറഞ്ഞതും അവളുടെ കണ്ണുകൾ ആകമാനം അവനിലൂടെ ഓടി നടന്നു...
ഇല്ല ഒരു പോറൽ പോലും പറ്റിയിട്ടില്ല... കണ്ണുകൾ ഏതോ തൃപ്തിയിൽ ഒഴുകി ഇറങ്ങി...
അടുത്ത നിമിഷം അവനെപോലും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് എന്തോ നേടിയെടുത്ത തൃപ്തിയോടെഅവൾ അവനെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കി....!!
കാറ്റിനു പോലും കടക്കാനിടമുണ്ടായിരുന്നിരിക്കില്ല...!! അവനൊന്ന് പിന്നിലേക്ക് വെച്ചുപോയി...!! ആ കൂട്ടത്തിൽ അവൾ അകത്തേക്ക് കേറി...!!
""വേദ....!!"" അവന്റെ കൈകൾ അവളെ വലയം ചെയ്യാനൊരുങ്ങിയതാണ് എങ്കിലും അവൻ അമ്പരപ്പോടെ വിളിച്ചു...
അവൾ ഞെട്ടി കൈ പിൻവലിച്ചു...പിന്നിലേക്കടിവെക്കാൻ ഒരുങ്ങിയതും അവൻ അവളെ വലിച്ചകത്തെകിട്ടു... തിരിഞ്ഞു നോക്കിയ അവൾ കണ്ടത് വാതിലും അടച്ചു തനിക്ക് നേരെ സിഗററ്റ് പുകച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന നന്ദനെ ആണ്...
അപ്പോഴാണ് അവൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചത് ഒരു സ്ലീവ് ലെസ്സ് ബനിയനും മുണ്ടും ആണ് അവന്റെ വേഷം.... ആ ഉറച്ച ശരീരത്തോട് അത് ഒട്ടി കടക്കുന്നു...
ആ സഖാവിനു മുന്നിൽ അവളുടെ വാക്കുകൾ സമരം ചെയ്യ്തു... ആ സഖിയുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് അവന്റെ കണ്ണുകൾ ലാത്തി ചാർജ് നടത്തി... ഹൃദയമിടിപ്പുകൾ സ്ഫോടനങ്ങൾക്ക് തുല്യമായി...!!
ആ സഖാവിന്റെ കണ്ണുകളാകുന്ന ലാത്തിയുടെ പ്രഹരമേറ്റ് അവൾ ഓരോ നിമിഷവും തളർന്നു...!! അവൻ മുന്നിലേക്കെടുത്തു വെക്കുന്ന ഓരോ അടിയും അവൾ പിന്നിലേക്ക് വെച്ചു...
മതിൽ വീടിന് വിവേജനം നൽകിയപ്പോൾ ആ സഖാവിനും സഖിക്കും സമത്വമേകാൻ കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യ്തത്...!!
ആ മതിലിൽ അവൾ തട്ടി നിന്നപ്പോൾ... അവൻ അവൾക്ക് മുന്നിൽ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു പുഫ് കൂടി എടുത്തു... ശേഷം അത് ദൂരേക്കേറിഞ്ഞു...
"" എന്തായിരുന്നു അൽപ്പം മുന്നേ ചെയ്തതിനു പിന്നിലുള്ള ചേതോവികരാം...?? "" പുക സൈഡിലേക്ക് ഊതി കളഞ്ഞിട്ട് അവൻ ചോദിച്ചു....
മറുപടി ഉണ്ടയിരുന്നു എങ്കിലും വാക്കുകൾ അവനു മുന്നിൽ സമരം ചെയ്തപ്പോൾ മൗനിആയിപോയി അവന്റെ സഖി...
""വേദുട്ടി..."" ആ വിളിയിൽ പ്രണയമെന്ന വിപ്ലവം കണ്ണിൽ തെളിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഉണ്ട കണ്ണുകൾ വിടർത്തി അവനെ നോക്കി...
ആ നോട്ടം മതിയായിരുന്നു പ്രണയമെന്ന വിപ്ലവം ഒരു പേമാരിയാവാൻ...
""വേദുട്ടി എന്തെ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല...!!""
""ഒ... ഒരമ്മക്ക് ഞാൻ വാക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു... അവരുടെ സന്തോഷം ഞാൻ കെടാതെ കാത്തോളം എന്ന്...!!"" നന്നേ ചിലമ്പിച്ച ശബ്ദമായിരുന്നു അത്...
""ആ അമ്മയെ സങ്കടപെടുത്താൻ ഒക്കില്ല...!!"" പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭിത്തിയിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോയിലേക്ക് അവൾ കണ്ണ് പയിച്ചു... അവന്റെ കണ്ണും അങ്ങോട്ട് പോയി... അവയും മെല്ലെ നിറയാൻ തുടങ്ങി...
""കരയരുത് നന്ദ... നീ കരഞ്ഞാൽ ആ അമ്മക്ക് ഞാൻ കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിക്കാൻ കഴിയില്ല...!!"" അവൻ കണ്ണുകൾ തുടച്ചു....
"" നീ എങ്ങിനെ രക്ഷപെട്ടു...?? "" വിഷയം മാറ്റാൻ അവൾ ചോദിച്ചു...
""ഞാൻ സ്കൂളിലോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാ അവന്മാർ വന്നത്.. പിന്നെ എല്ലാത്തിനേം ചുരുട്ടി കൂട്ടി വന്നപ്പോ മടുപ്പായി തിരികെ പൊന്നു.. ഡ്രസ്സ് മാറി രണ്ട് സിഗരറ്റ് പുകച്ചപ്പോ നീയും വന്നു...!!""
"" രണ്ടോ...?? ""
""എന്തെ കൊറഞ്ഞു പോയോ...!!""
""നല്ല പിഞ്ചു കുഞ്ഞ് തന്നെ...!!"" ആ അമ്മയുടെ ഫോട്ടോ നോക്കി പുച്ഛത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ ഒരു സൈഡിൽ തൂക്കിയ ബാഗ് ഒന്നുടെ കെട്ടിയിട്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നടക്കാനാഞ്ഞു...
പെട്ടെന്നായിരുന്നു അവൻ അവളെ പിടിച്ച് ഭിത്തിയോട് ചേർത്തത്...
""ആഹ്... നന്ദാ...!!""
""എന്തോ...?? ""
""നീ എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നേ...?? എനിക്ക് പോണം...!"""
""എന്തായാലും ഇവിടെ വരെ വന്നതല്ലേ... വെറുതെ പോകണ്ട...!!""
""നന്ദാ കളിക്കാതെ മുന്നിന്ന് മാറ് നീ...!!""
""വേദ...!!"" അവന്റെ ആ വിളിയിൽ അവൾ അടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവൾ എവിടെ അടങ്ങാനാണ്...
"വേദ... നിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്നോട് തോന്നുന്ന feelings... പുറമെ ഉള്ള നിന്റെ ഈഗോ... ദേഷ്യം വാശി... എല്ലാത്തിനോടും എനിക്ക് പ്രിയമാണ്... പ്രണയമാണ്... നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഉണ്ട് വേദ... അതെനിക്ക് ഈ കണ്ണിൽ നോക്കിയാലറിയാം...
ഈ കണ്ണ് ഇന്ന് നിറഞ്ഞതും പിടഞ്ഞതും അത്രയും എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ്... നീയും എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ്...!!
I feel So Lonely... And I'm very frustrated...!!
വേദ....!!"" അവൾ അവന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി...
""I feel like... I just feel like Kissing U...!! I Just wanna taste u r lips...!!"" ആ വാക്കുകൾ അവളിൽ ഒരു സ്ഫോടനം സൃഷ്ട്ടിച്ചു..........കാത്തിരിക്കൂ.........
