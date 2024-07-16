സഖിയെ സ്നേഹിനിയെ..💞: ഭാഗം 52
രചന: SoLoSouL (രാഗേന്ദു)
വഴിയെ പോകുന്ന ലില്ലിക്കുട്ടിയും അല്ലി കുട്ടിയും ദാക്ഷായണിയും ഒക്കെ വെറുതെ കേറി പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് ഇത് നേരത്തെ പറയുന്നത്... ഈ പാട്ട് ഇത്തിരി ചീത്തയാണ് നല്ലവർ വായിക്കേണ്ട...!!)
""I feel like... I just feel like Kissing U...!! I Just wanna taste u r lips...!!"" ആ വാക്കുകൾ അവളിൽ ഒരു സ്ഫോടനം സൃഷ്ട്ടിച്ചു...
""നീ എന്ത് തോന്ന്യവാസമാ ഈ പറയുന്നേ... മുന്നിന്ന് മാറ്...!!"" കടുപ്പത്തിൽ സഖി പുറത്തേക്കുന്നതിയ വാക്കുകൾ വിറച്ചുപോയി...
അവനെ തള്ളി മാറ്റാനുയർത്തിയ കൈകൾ അവൻ കൂട്ടിപിടിച്ചു... അവളുടെ തോളിൽ നിന്ന് ബാഗ് അടത്തി മാറ്റി... ഒരു കൈകൊണ്ട് അവളുടെ രണ്ട് കൈയും ഉയർത്തി മതിലിലേക്ക് ചേർത്തുവെച്ചു...
ചുണ്ടുകൾ കടിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവളുടെ കണ്ണിലേക്ക് ദൃഷ്ടിപതിച്ചുകൊണ്ടവൻ അവളിലെക്കമർന്നു...
""വെ... വേണ്ട...!!"" അപ്പോഴേക്കും തളർന്നുപോയി അവൾ...
അവൾ കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി അടച്ചു... വലിച്ചു തുറന്ന ആ കണ്ണുകൾ കോപം കൊണ്ട് കൂർത്തു...
""നന്ദാ... ചെയ്യരുത്... No means no...!!"" അവൾ പഴയ വീറ് തിരിച്ചു പിടിച്ചു...
""വാശിയാണോ വേദ...!!"" അവൻ മറു കൈ അവളുടെ മുഖത്തൂടെ ഓടിച്ചു...
""ഞാൻ ആരുടേയും വേദവും മാത്രവുമൊന്നുമല്ല...!! മുന്നിന്ന് മാറ്...""
""ആയിശേരി... വെറുതെ വീട്ടിൽ ചൊറിയും കുത്തിയിരുന്ന എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പ്രലോഭപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആയോ വില്ലൻ...!!
ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ തന്നെ നിന്നെ വെറുതെ വിടാറില്ല... അപ്പോഴാ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കേറിയിരിക്കുന്നത്....""
""നന്ദാ...!!"" വിളിച്ചുതീർക്കുമ്പോഴേക്കും അവന്റെ നിശ്വാസം അവളുടെ ചുണ്ടുകളെ ചുംബിച്ചിരുന്നു...
""I know vedha u need it...!! Bt i can't understandard why are u hiding it....""
""ഞാൻ ഒന്നും മറച്ചു വെക്കുന്നില്ല...!!"" അവൾ വീറോടെ പറഞ്ഞു...
""ഉറപ്പാണോ...!!"" അവനൊരു husky വോയ്സിൽ ചോദിച്ചു...
"" നിനക്ക് എന്നോടൊന്നുമില്ലേ...?? ""
""ഇല്ല...!!"" ഒരു മനസാക്ഷിയും ഇല്ലാതെയായിരുന്നു അവളുടെ ഉത്തരം...
""ഓഹ്.. ഞാൻ മറന്നു... നീ സഖാവിന്റെ സഖിയല്ലല്ലോ.... ഈ സഖാവിന്റെ അഹങ്കാരിയല്ലേ... അല്ലേടി... അസുരവിത്തെ...??
ഹ്മ്... നിനക്ക് എന്നോടൊരു ഫീലിങ്സും ഇല്ലെന്ന് നീ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ... Just prove it, u devil queen....!!"" അവൾ മുഖം ചുളിച്ചു മെല്ലെ അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ പുച്ഛത്തോടെ കോടി.. കണ്ണുകളിൽ അഹംഭവം നിറഞ്ഞു... Coze She is ah villain..🔥🔥
'""എനിക്ക് നിന്നോട് ഒന്നുമില്ല...!!"" അവൾ വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു...
""Then ഞാൻ ഇങ്ങനെ അടുത്തുവന്നു നിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഉടൽ ആകെ വിറക്കുന്നതെന്താ...!!"" അവളുടെ ചുണ്ടിലേക്കടുത്തുകൊണ്ട് അവനത് പറയുമ്പോൾ അവൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പരമാവധി നിയത്രിച്ചു...
അത് മനസിലാക്കികൊണ്ട് അവൻ അവന്റെ ഉടൽ അവളോടമർത്തി... അവളുടെ ഉച്ചതിലായ ഹൃദയമിടിപ്പിനെ വരുത്തിയിലാക്കാൻ അവൾ കുറെ പാട് പെട്ടു...
""Now what U feel...!!""
"" I feel nothing...!!""
""ഉറപ്പാ...??"" കാറ്റുപോലെ നേർത്ത അവന്റെ ശബ്ദം...
""നിനക്ക് feelings ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയാൽ അടുത്തനിമിഷം... നിന്റെ എതിർപ്പുകളെ പോലും സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട്... കാറ്റിന്റെ വഴിപോലും തടഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ ചുംബിക്കും...!!"' അത് കേട്ട് അവൾ വാശിയോടെ അവന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി.... അവളൊരു പൊരിനു തയ്യാറാണെന്ന് അവനു മനസിലായി...
അവൻ ഉയർത്തിപിടിച്ച അവളുടെ കൈയിലൂടെ വിരലുകൾ താഴേക്ക് ചലിപ്പിച്ചു... അവളുടെ അടിവയറ്റിൽ എന്തോ ഉരുണ്ട് കേറുന്നപോലെ ഒരു തോന്നൽ... അവൾ അടക്കിപിടിച്ചു നിന്നു...
അവൻ ദേഹത്തോട് അമർന്നു നിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാറിടങ്ങൾ അകത്തേക്ക് ചോട്ടിച്ചാണ് അവൾ നിക്കുന്നത്... അത് മനസിലാക്കി അവൻ ഒന്നുടെ അവളിലെക്കമർന്നു...
കൈയിലൂടെ താഴെക്കിറങ്ങിയ അവന്റെ കൈകൾ അവളുടെ ക്രോപ് ടോപിനിടയിലൂടെ തെളിഞ്ഞു കാണുന്ന വയറിലേക്ക് കടന്നു കേറി... അവൾ ആ വയർ അകത്തേക്ക് വലിച്ചു...
"""Come on vedha... If u don't have any feelings... then what are u trying to hide...!!"" അവൾ വയർ വാശിയോടെ പൂർവ സ്ഥിതിയിലാക്കി...
അവന്റെ ചൂണ്ടുവിരൽ പൊക്കിൾ ചുഴിയിൽ അമർന്നു.. അവളുടെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു... ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്കാഞ്ഞു വലിച്ചു...
വശ്യമായ മുഖഭാവത്തോടെ അവൻ വിരലിനാൽ അവളുടെ പൊക്കിൾ ചുഴിയിൽ പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു ചേർത്തു...
അവൾ പതിയെ തളർന്നു... എങ്കിലും വരണ്ട ചുണ്ടുകൾ നനക്കാൻ ഒരു ചുംബനത്തിനായി അവളും കൊതിച്ചുപോയി അറിയാതെ... എങ്കിലും വാശിയോടെ നിന്നു...
അവന്റെ ചെയ്തികൾ അവളുടെ ഉടലിനെ രസചരടിനൽ ബന്തിച്ചു... ഏതോ ഒരു നിമിഷം അവൾ അവന്റെ ഉടലിലേക്ക് ചേർന്നു നിന്നുപോയി അറിയാതെ...
അത് മനസിലാക്കിയ അവൻ അവളുടെ കൈയിലെ പിടിമെല്ലെ അഴച്ചു... എതിർക്കാൻ കഴിയാത്തവധിതം അവനോടുള്ള അവളുടെ വിഗാരം അവളെ തളർത്തി... അവൾ അവന്റെ ഇരുത്തൊളിലും പിടിച്ചു...
ഇതിനോടകം തന്നെ അവളുടെ ഉടലും അവനിൽ നിന്ന് പലതും മോഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു... അവനിൽ വശ്യതയുടെ ചിരി വിരിഞ്ഞു...
""തോവി സമ്മതിച്ചോ വേദ...!!""
""ഇല്ല...!!"" അവനെ തള്ളി മാറ്റി അവൾ മുന്നോട്ട് നടക്കാനാഞ്ഞതും അവൻ അതെ പോലെ അവളെ മതിലേക്ക് ചേർത്തുവെച്ചു...
അവൻ അവളുടെ മുടിയിൽ വേദനിക്കാത്ത വണ്ണം കുതിപിടിച്ചു... മാറുകയ് അവളുടെ ഇടുപ്പിൽ മുറുകി... അവൻ മുഖം അവളോട് അടുപ്പിച്ചു...
അവന്റെ നിശ്വാസം അവളുടെ ചുണ്ടുകളെ ചുംബിച്ചു...
""നിന്റെ നാവ് കള്ളം പറഞ്ഞെങ്കിലും നിന്റെ ഉടലും ഉയിരും മിഴിയും ഒരിക്കലും എന്നോട് കള്ളം പറയില്ല വേദ...!!"" ആ നിശ്വാസത്തിൽ അവൾ പൊള്ളിപിടഞ്ഞു... അവൾ അറിയാതെ ചുണ്ടുകൾ അകത്തി...
വീണ്ടും ചുണ്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കുറഞ്ഞു... അവൾ അവനെ ഇറുക്കി പിടിച്ചു... അവൻ അവളുടെ കീഴ്ച്ചുണ്ട് നുണഞ്ഞെടുത്തു...
അവളുടെ ഉടലിൽ ഒരു വൈദ്യുത പ്രവാഹം തന്നെ ഉണ്ടായി... അവളുടെ കൈകൾ അവന്റെ ക്കഴുത്തിലൂടെയും കൈയിലൂടെയും അലഞ്ഞു...
അവൻ അവളുടെ ഇരുച്ചുണ്ടുകളെയും കടിച്ചുവലിച്ചു...!! അതികം വൈകാതെ അവളും ചുംബിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു അവനെ...!!
ഇരുവരും ചുംബനത്തിന്റെ ആലസ്യത്തിൽ മുഴുകി...അവന്റെ കൈ അവളുടെ തുടയിലൂടെ പാഞ്ഞു... അവളുടെ കാലുകൾ വിരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ അവളെ അവന്റെ അരയിലേക്കിരുത്തി...!!
അവൻ മതലിനോട് ചേർന്നു നിന്നു... ചുംബനത്തിന്റെ തീവ്രത കൂടി കൂടി വന്നു... ഇരുവരും വന്യ മൃഗങ്ങളെ പോലെ ചുണ്ട് കടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു... അവന്റെ കൈകളൾക്ക് അടങ്ങി നിക്കാനായില്ല...
അവ അവളുടെ ടോപ്പിനുള്ളിൽകൂടി അവളുടെ മുതുകിലേക്ക് ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങി... അപ്പോഴേക്കും നാവുകൾ കേട്ടുപിണഞ്ഞിരുന്നു... അവൻ അവളുടെ top വലിച്ചൂരി... ചുണ്ടുകൾ വേർപെട്ടു...
ഇരുവരുടെയും കണ്ണുകൾ വന്യമായി തിളങ്ങി... അവൻ മതിലിലൂടെ ഊർന്ന് നിലത്തേക്കിരുന്നു... കിതക്കുന്ന അവളുടെ പാതി നഗ്നമായ ഉടലിലേക്ക് അവന്റെ കണ്ണുകൾ പാഞ്ഞു...
മുഖം അവളുടെ കഴുത്തിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ അവളുടെ തൊണ്ട കുഴിയിൽ നാവ് കുത്തി...
""അഹ്...!!"" ഒരു വിറയലോടെ അവളിൽ നിന്ന് ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വന്നു... അവൾ അവന്റെ മുടിയിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചു...
അവിടുന്ന് അവന്റെ നാവ് താഴേക്ക് ചലിച്ചു... അതനുസരിച്ചവൾ വില്ലുപോലെ വളഞ്ഞു...
അവന്റെ അരമുള്ള നാവ് അവളുടെ അവളുടെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയ നെഞ്ചിനു താഴെ വരെ ഉള്ള നെറ്റിന്റെ ബ്ലാക്ക് ഇന്നറിനു മേലെ കൂടി ഇഴഞ്ഞു പൊക്കിൾ ചുഴിയിൽ വന്ന് നിന്നു...
വന്യതയുടെയും വികാരത്തിന്റെയും മൂർച്ച അവളുടെ സീൽക്കാരങ്ങളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വന്നു അതവന് ലഹരിയായിരുന്നു....
അവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ആഴമുള്ള ഗർത്ഥത്തിലേക്ക് നാവ് തള്ളിക്കേറ്റി... അവന്റെ കൈകൾ അവളുടെ ഇടുപ്പിലും മാറിലുമായി ഓടിനടന്നു...
അല്പം സമയത്തിന് ശേഷം അവളുടെ വയറിലെ മാംസംളത്തിലേക്ക് അവൻ കടിച്ചുവലിച്ചു... ആ വെളുത്ത വയറിൽ ചുണ്ടുകളും പല്ലുക്കളും നാവും മാറി മാറി പതിഞ്ഞു...
അവന്റെ പ്രവർത്തികൾ പോരെന്നു തോന്നി ആ അഹങ്കാരിക്ക്.... അവൾ അവനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദേഹത്തേക്കാമർത്തിവെച്ചു...
അവൻ അവളുടെ ഇന്നറിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ കൈയ്യിട്ടുകൊണ്ട് അവളെ വലിച്ചു അവനോടടുപ്പിച്ചു...!! വീണ്ടും ഒരു വന്യമായ ചുംബനം... വായിലേക്ക് പടർന്ന ഇരുമ്പിന്റെ ചുവപ്പോലും അവരെ തടഞ്ഞില്ല... നഖക്ഷതങ്ങൾ സുഖത്തിന്റെ ആഘാതത്തിൽ അവർ അറിഞ്ഞില്ല.... 🔥🔥
The Devils were in The mood of Fire and Flames... 🔥🔥
______
കാന്റീനിൽ നിന്ന് food വാങ്ങാൻ എത്തിയതാണ് ഹേമ പെട്ടെന്നാണ് അവിടെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് കൊറേ ഗുണ്ടകൾ അവളെ വളഞ്ഞത്....!!
അവൾ ഭയത്തോടെയും പരിഭ്രാന്തിയുടെയും ചുറ്റും നോക്കി...!! ഇല്ല രക്ഷപെടാൻ ഒരു വഴിയും ഇല്ല...!! ഒരുത്തൻ അവളെ പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയി... ബാക്കിയുള്ളവർ പുറകെയും...
ഒരു ഇരുട്ടുമുറിയിലേക്ക് അവർ അവളെ തള്ളിയിട്ടു... അവൾ മുഖമടച്ചു നിലത്തേക്ക് വീണു...
""നിങ്ങളൊക്കെ ആരാ... എന്തിനാ എന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നത്...!!""
""അടങ്ങി നിക്കടി...!!"" കൂട്ടത്തിൽ ഒരുത്തൻ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് കൊടുത്തു...
""ഹെമേ...!!"" സിദ്ധു ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റു...!! താൻ ഇപ്പോഴും തന്റെ കാറിൽ ആണ് ഉള്ളത്... നേരത്തെ ആ ചാരി കിടന്ന കിടപ്പിൽ എപ്പോഴോ ഉറങ്ങിപോയതാണ്...
സിദ്ധു വേഗം വണ്ടി ജീവന ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പറപ്പിച്ചു വിട്ടു...!!ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മതിൽ കെട്ടിലേക്ക് കേറും മുന്നേ അവൻ കണ്ടു.... സാരിതലപ്പ് നെഞ്ചോട് ചേർത്തുപിടിച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽഗേറ്റ് കടന്നു പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഹേമയെ...
അത് കണ്ടറിയാതെ അവന്റെ നെഞ്ചോന്ന് കാളി... വണ്ടി നിർത്തി ഇറങ്ങിയ അവൻ വേഗം അവളുടെ അടുത്തേക്ക് പാഞ്ഞു...
""ഡി...!!"" അവന്റെ അലർച്ചയിൽ അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി...
""എവിടെ തിരിഞ്ഞു നടക്കുവാടി...!!"" ദേഷ്യത്തിൽ അവന്റെ ഞരമ്പുകൾ വലിഞ്ഞു മുറുകി...
""ഞാൻ.. പുറത്ത് മോൾക്ക് കഴിക്കാൻ... എന്താ സാർ...??"" അവൾ വിറച്ചു പോയി.... അവനൊന്നും മിണ്ടാതെ അവളുടെ കൈപിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ട് കാറിലേക്ക് കേറി...
അവർക്കൊന്നും പ്രതികരിക്കാനുള്ള സമയം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല... ആ കാർ അവളെയും കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമില്ലാതെ പാഞ്ഞു...
""നിനക്ക് എങ്ങോട്ടാ പോകണ്ടേ...!!"" ഇരുവർക്കുമിടയിൽ തങ്ങിനിന്ന മൗനത്തെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചു...
""അത് കൊള്ളാം എന്നെ പിടിച്ചീവണ്ടിലൊട്ട് കേറ്റിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം കേട്ടില്ലേ...!!"" നോക്കണ്ട കൊച്ച് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞതാ നേരെ പറയാൻ പറ്റിയ സന്ദർഭം അല്ല...
""അത് മോള് പറഞ്ഞു മരിയതക്ക് ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് കൊറേയായി... രുചിയുള്ള വല്ലതും കഴിക്കാൻ കൊതിയാവുന്നു എന്ന്...!! അതാ പൊറത്തുന്നു വാങ്ങാന്ന് കരുതി വന്നത്...!!"" കുറച്ചു മടിയോടെ അവൾ പറഞ്ഞു
""മ്മ്....!!"" മറുപടി ഒരു മുകളിൽ ഒതുക്കിയിട്ട് അവൻ വണ്ടി പായിച്ചു... അവന് എന്തൊക്കെയോ തോന്നുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു... അകാരണമായി ഞരമ്പുകൾ വലിഞ്ഞു മുറുകി കൊണ്ടിരുന്നു...
""മോള് അവിടെ ഒറ്റക്ക...!!"" അവൾ മടിച്ചു മടിച്ചു പറഞ്ഞു...
അവൻ ഫോൺ എടുത്ത് ആദിയെ വിളിച്ചു...!! അവൾക്ക് കൂട്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു...
അവന്റെ വണ്ടി ഒരു വലിയ റസ്റ്റോറന്റിന് മുന്നിൽ വന്നു നിന്നതും അവൾ അമ്പരപ്പോടെയാണ് ആ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് നോക്കിയത്...!!
""ഇവിടെനൊന്നും വാങ്ങാനുള്ള പൈസയില്ല എന്നെ വല്ല സാധാരണ ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടു വിട്ടാൽ മതി...!!"" നിസ്സഹായതയുടെ പറയുന്നവരെ അവൻ കണ്ണുതുറപ്പിച്ചു നോക്കി.... അവൾ തല താഴ്ത്തി നിന്നു... അവൻ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടിഎം കാർഡ് എടുത്ത് അവക്ക് കൊടുത്തു...
""അന്ന് തന്ന കാർഡിൽ പൈസ തീർന്നിട്ടില്ല...!! ഇനിയും വേണ്ട...!!"" അതുകേട്ട് അവൻ വീണ്ടും അവളെ കണ്ണു കൂർപ്പിച്ചു നോക്കി...
""നീയല്ലേ പറഞ്ഞത് പൈസ ഇല്ലെന്ന്...!!"" ദേഷ്യം കടിച്ചു പിടിച്ചു കൊണ്ടുള്ള അവന്റെ ചോദ്യം...
""അത് സാറിന്റെ പൈസ അല്ലേ എങ്ങനെയാ അനാവശ്യമായി ഉപയോഗിക്കുക....??"" ദേഷ്യം മുഴുവൻ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ ഒരു പ്രഹരമായി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ തന്നെ അകത്തേക്ക് പോയി മൂന്നു പേർക്കുള്ള ആഹാരവുമായി തിരിച്ചുവന്നു.... അത് ബാക്ക് സീറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് അവൻ വണ്ടി എടുത്തു...
അവൾ തലയും താഴ്ത്തി ഇരിക്കുവാണ്... അവൻ പതിവിലും വിപരീതമായി ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അണ്ടർ ഗ്രോണ്ട് പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ കൊണ്ട് വണ്ടി നിർത്തി....
ഒന്ന് ചുറ്റും കണ്ണ് പായിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങാൻ തുനിഞ്ഞതും കൈയിൽ അവന്റെ പിടിവീണിരുന്നു...!! തിരിഞ്ഞു നോക്കുമുന്നേ അവൻ അവളെ വലിച്ചവനോട് ചേർത്തു...!!
അവളുടെ പിൻതലയിൽ അമർത്തികൊണ്ട് അവൻ അവളുടെ ചുണ്ടുകളെ അമർത്തി ഉമ്മവെച്ചു...!!
ഹേമ ഞെട്ടിവിറച്ചുപോയി... അവനെ തള്ളിമാറ്റാനെന്നോണം അവൾ അവന്റെ നെഞ്ചിൽ കൈവെച്ചു തള്ളി...അവളുടെ ഇരുകൈകളും അടർത്തി മാറ്റിക്കണ്ട് അവൻ അവന്റെ ദേഹത്തേക്ക് ചുറ്റിവെച്ചു...
അവന്റെ കൈകളും അവളെ ചുറ്റി വരിഞ്ഞു... അവളുടെ ചുണ്ടുകളെ അവൻ കടിച്ചുന്നുണയാൻ തുടങ്ങി... ഒരു കൈ മുതുകിലും മാറുകയ് അവളുടെ ഇടുപ്പിലും ഞെരിഞ്ഞു...
അവളുടെ കണ്ണുകൾ മിഴിയുകയും ഇറുക്കി അടക്കുകയും ചെയ്യ്തു... ഇടുപ്പിൽ ഞെരിഞ്ഞ അവന്റെ കൈകൾ അവളുടെ മാറിലേക്ക് പടർന്നു കേറി...!!
ആ പെണ്ണുടലിനുള്ളിൽ സ്ഫോടനങ്ങളുടെ പ്രഹേളിക പുറപ്പെട്ടു... തടുക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ...!!
തന്നെ തൊട്ടവരിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതി തന്നെ ആയിരുന്നു സിദ്ധുവിന്റേത്... തന്റെയും അവന്റെയും ദേഹം ഒന്നാണെന്ന് തോന്നിപ്പോയി ഹേമക്ക്...
അവന്റെ കയ്യുടെ കരവിരുത് പോരാതെ അവന്റെ മാറിലേക്ക് അവളുടെ മാറിടങ്ങൾ അമർന്നു... ഇന്നേവരെ തോന്നിയത്തിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായൊരു അനുഭൂതി...
അവന്റെ നാവിനാൽ അവൻ അവളുടെ പല്ലുകൾ അടർത്തി നാവിനെ നാവിനാൽ തഴുകി... അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചുംബനം... അവൻ മറ്റൊന്നിനെ പറ്റിയും ചിന്താകുലനായിരുന്നില്ല...!!
പലയാവർത്തി അവരുടെ നാവുകൾ കേട്ട് പിണഞ്ഞു... ഒടുക്കം ഒരു കിതാപ്പോടെ അവളിൽ നിന്ന് അടർന്നു മാറുമ്പോൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ താഴ്ത്തി നിക്കുന്ന ആ പെണ്ണോട് അന്നാദ്യമായി അവനു വാത്സല്യം തോന്നി...
അവൻ അവളുടെ താടി തുമ്പിൽ പിടിച്ചുയർത്തി... അപ്പോഴും കണ്ണുകൾ താഴ്ത്തിയാണ് പെണ്ണ് ഇരിക്കുന്നത്...
""ഇങ്ങോട്ട് പെണ്ണെ....!!"" ആദ്യമായി ആണ് അവന്റെ ആർദ്രമായ സ്വരം അവളെ തേടി എത്തുന്നത്... യാത്രികമായി അവൾ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി നോക്കി...
അവൻ അവളുടെ ഇരു കണ്ണിലേക്കും ചുംബിച്ചു... പിന്നെ അവളുടെ മുഖം കൈയിലെടുത്തുകൊണ്ട് നെറ്റിയിലും ചുണ്ടമർത്തി...
നനഞ്ഞു കുതിർത്ത ആ ചുണ്ടുകളോട് അവനു വീണ്ടും കൊതി തോന്നി... അവൻ അമർത്തി മുത്തി... വീണ്ടും വീണ്ടും മുത്തി... മെല്ലെ മുഗർന്നു... ചുണ്ടിനരികെ കവിളിലും മുത്തി... കുറുമ്പോടെ കവിളിൽ കടിച്ചു...
""സ്സ്ഹാ...!!'"' മരുന്നെന്നപോലെ അവളുടെ കവിളിൽ കവിളിനാൽ തഴുകി...
അവന്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് അവളും യാത്രികമായി കീഴ്പ്പെട്ടുകൊടുത്തു... തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് കടന്നുകളഞ്ഞവർ സുഖം എന്ന പേരിൽ തന്ന വേദനപോലെ അല്ല.. ഇതിലെന്താ സുഖം ഉണ്ട്... അവൾക്ക് തോന്നി... വേദനയുള്ള സുഖം...
അൽപ്പനേരം ചിന്തകൾ മാറ്റി വെച്ച് അവൾ അവനിലേക്ക് ചുരുങ്ങി നിന്നു...!! അവളുടെ ഇരു കൈകളും അവനെ പുണർന്നു..........കാത്തിരിക്കൂ.........
